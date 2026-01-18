Новини
Швеция към Тръмп: Заплахите не ни плашат, няма да променим позицията си за Гренландия

18 Януари, 2026 12:48 1 454 84

  • швеция-
  • улф кристершон-
  • доналд тръмп-
  • мита-
  • гренландия-
  • нато

Президентът на САЩ Доналд Тръмп написа в събота в социалната мрежа Truth Social, че от февруари ще въведе мита за редица европейски страни във връзка с участието им във военни учения в Гренландия

News.bg News.bg

Заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп да наложи нови мита срещу Швеция няма да променят позицията ѝ по отношение на Гренландия, заяви шведският премиер Улф Кристерсон.

Той подчерта, че страната му "няма да се остави да бъде заплашвана", посочи АФП.

"Само Дания и Гренландия имат право да решават въпроси, които засягат само тях. Винаги ще защитавам страната си и нашите съседи-съюзници", цитират думите му европейските медии.

Министърът на външните работи на Дания Ларс Леке Расмусен, от своя страна, заяви, че е изненадан от решението на Тръмп. "Увеличаването на военното присъствие, за което говори президентът на САЩ, е насочено именно към повишаване на сигурността в Арктика", цитират медиите министъра.

"От 1 февруари 2026 г. всички тези страни - Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерландия и Финландия - ще плащат мито от 10% върху всички стоки, изпращани в САЩ", заяви Тръмп.

Той добави, че от 1 юни 2026 г. митата за тези страни ще бъдат вече 25% и ще действат "докато не бъде постигнато споразумение за пълното закупуване на Гренландия от Вашингтон".

Тръмп обясни, че е недоволен от факта, че тези страни са изпратили военни в Гренландия, "не е ясно защо".

През последните седмици американският президент активизира усилията си за установяване на американски контрол над Гренландия.

Тръмп обяви, че островът е нужен за отбраната на Америка.


Швеция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Антитрол

    12 22 Отговор
    Тук е пълно с копейкаджии.

    Коментиран от #5, #8, #19

    12:50 18.01.2026

  • 2 Оставка

    33 5 Отговор
    Къде са форнтлайнерите на ЕС Урсула и Кая?! Кога и как ще защитат цялостта на ЕС. Добре че е Тръмп за да лъснат тяхната некомпетентност и вреда за ЕС. Тези две женици закопаха този съюз.

    Коментиран от #29

    12:53 18.01.2026

  • 3 Наблюдателен

    10 14 Отговор
    Колко пък да е пълно?? двама-трима с различни никове 🤩🤡 най-добре се разбира при изборите и при протестите ... Най смешни бяха на най големия простест срещу еврото: стотина души 🤩🤡

    Коментиран от #7, #13

    12:53 18.01.2026

  • 4 Мурка

    23 5 Отговор
    Ще има и шведска -ПРОЛЕТ

    12:53 18.01.2026

  • 5 центаджия евроибрик

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "Антитрол":

    ааа и от нас има

    12:53 18.01.2026

  • 6 Пич

    23 9 Отговор
    "Само Дания и Гренландия" ,- Тръмп разделя , за да владее !!! Според мен вземането на острова от САЩ е неминуемо !!! Тъпите Урсулианци демонстрират все по голяма слабост пред САЩ , а хищника първо изяжда слабата жертва !!! А помощ - от никъде !!! Никой не уважава слабите , а Урсулианците освен наколенки , нищо друго не правят !!!

    Коментиран от #20, #22

    12:54 18.01.2026

  • 7 Георги

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Наблюдателен":

    ее 100тина,та те повече арестуваха

    12:54 18.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тръмп

    11 1 Отговор
    Тогава митата скачат на 50%

    12:56 18.01.2026

  • 10 Госあ

    11 2 Отговор
    Към 2016 г. Швеция се превърна в деветия по големина търговски партньор на Китай в Европейския съюз, а Китай беше най-големият търговски партньор на Швеция в Азия в продължение на много поредни години. Търговските отношения между Китай и Швеция се характеризират със здравословен годишен растеж, като основните сектори са фармацевтични продукти, машини и транспортно оборудване.

    12:56 18.01.2026

  • 11 Швеция да питам

    12 3 Отговор
    Изгони ли американският посланник? А Европа какво чака .... А с нацистки Израел ?

    12:57 18.01.2026

  • 12 Димо

    8 9 Отговор
    Това е лидер, такива трябва да водят Европа, а не като наште продажни гъзоблизци!

    12:57 18.01.2026

  • 13 Мурка

    11 3 Отговор

    До коментар #3 от "Наблюдателен":

    Лъжеш----наи смешните бяха като скачаха като изоглавени по площадите с два пръста и се деряха вива виктория сдс кои не скача е червен ВСИЧКИ СТАНАХА МИЛИОНЕРИ ДЕМОКРАТИ

    12:57 18.01.2026

  • 14 Шведска поговорка

    5 9 Отговор
    Ако не храниш янки,ще храниш руси !

    12:58 18.01.2026

  • 15 Поправка

    8 4 Отговор
    Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерландия и Финландия - НЕ ще плащат мито от 10% върху всички стоки, изпращани в САЩ" а още 10% към сегашните

    12:58 18.01.2026

  • 16 Хеми значи бензин

    7 12 Отговор
    Швеция има по малко население от Ню Джърси кякъв фактор са тия да заминават с Китай и Русия там им р мядтото на шведските пе дал кому ндери.

    Коментиран от #24, #57

    12:59 18.01.2026

  • 17 БОЛШЕВИК

    6 0 Отговор
    Дончо лудия е див капиталист и с него могат да се справят сами антикапиталисти.

    Коментиран от #26

    12:59 18.01.2026

  • 18 Бай Тръмпи:

    6 4 Отговор
    - ЕС пуделите ми ще поджавкат, ще поджавкат, ще им мине и пак ще скимтят в краката ми за кокалче.

    13:00 18.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Хеми значи бензин

    3 7 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Аз се чудя даже как можр Запада да фо поставя на въпрос. Гренландия трябваше веднага да бъде дадена. Колко мало умен трябва да си за да се съюзиш с Путин и Си Цинпин против Сащ.

    Коментиран от #42

    13:00 18.01.2026

  • 21 Много хубяво е да гледаш

    8 2 Отговор
    Атлантици канибали ...

    13:01 18.01.2026

  • 22 Дякон Унуфрий Араллампиев

    8 5 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Дания пада под властта на Фюрера за шест часа Сега слушам помпозни речи и изявления на лица от които нищо не зависи Ще стане същата работа Старата Ялта раздели Европа на сфери на влияние Дания е в сектора на Сащ Повече приказки на пазар

    Коментиран от #25

    13:01 18.01.2026

  • 23 Не виждам обаче

    9 1 Отговор
    От ЕК нещо желание да съди Тръмп в международният съд

    13:02 18.01.2026

  • 24 Госあ

    13 2 Отговор

    До коментар #16 от "Хеми значи бензин":

    Грипените бяха много по-изгодни от ф’ките, па не знам колко им е населението. И Волво е много по добър автомобил от теслите, които ЕС дотираше ! Скандинавците да започват да си правят електромобили с Китай и да турат здраво мито на мъскчо

    Коментиран от #46

    13:03 18.01.2026

  • 25 Малко

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    си се объркал !

    Коментиран от #39, #41

    13:03 18.01.2026

  • 26 Антироцкист

    4 3 Отговор

    До коментар #17 от "БОЛШЕВИК":

    Викаш, само троцкисти могат да го опаткат тръмпа, тъй ли? Ми то в ЕС и демократите от щатите пълно с такива, що не го опаткаха досега?

    Коментиран от #60

    13:03 18.01.2026

  • 27 Евро

    5 5 Отговор
    шматките що се врат между шамарите. Нали Гренландия не е в ЕС райха...

    13:03 18.01.2026

  • 28 Б Машалов

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "Копейка":

    Чакаш курабиики -НЕ ЩАСТНИК

    13:04 18.01.2026

  • 29 Хеми значи бензин

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Оставка":

    Закопа го немският реваншизъм и френското гей клякане. Едно и също през няколко десетилтия.

    13:04 18.01.2026

  • 30 БОЛШЕВИК

    9 2 Отговор
    Сега на Гренландия няма бездомници на тоя лед. Дончо лудия ако вземе Гренландия ще направи и там да има няколко процента бездомници както е във всеки един американски щат!

    13:05 18.01.2026

  • 31 Доналд Тръмп

    5 6 Отговор
    Кои сте вие бе Жалллкии Мишшш киии ,колко сте точно без мюслллманнте ,имате ли 6млн ?

    13:06 18.01.2026

  • 32 с два пръста чело от село

    11 1 Отговор
    къде са ивайло мирчев от дб-то атанас атанасов от дсб-то и асен василев от пп-то да кажат сега чия е гренландия?

    13:06 18.01.2026

  • 33 Сатана Z

    9 1 Отговор
    Швеция е на 1 място в Европа по мюсюлманизация на населението,за разлика от Багри ,която е на почетното 6то място.

    13:06 18.01.2026

  • 34 Соваж бейби

    13 0 Отговор
    Трябва изгонване на американските бази от Европа и санкции за Америка ,дано Тръмп не се спре с глупостите си та най после се отървем от американско господство в Европа стига !

    Коментиран от #44

    13:07 18.01.2026

  • 35 Княз Вандал Новгородски

    6 3 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #73, #81

    13:07 18.01.2026

  • 36 Княз Вандал Новгородски

    7 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #51

    13:07 18.01.2026

  • 37 Ще последват

    12 2 Отговор
    И Френските отвъдморски департаменти и територии ако Европа продължава да си наляга парцалите.... Те са следващата цел на Тръмп. САЩ плащат милиони за сепаратизъм там. Същото е и с Канада. Тръмп вече се опитва да експлоатира сепаратистките движения в Квебек и Алберта.

    Коментиран от #43

    13:08 18.01.2026

  • 38 Княз Вандал Новгородски

    7 1 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    13:08 18.01.2026

  • 39 Дякон Унуфрий Араллампиев

    4 4 Отговор

    До коментар #25 от "Малко":

    Не съм Европа дължи много пари на Сащ по планът Маршал Гренландия е една добра компенсация Ако вземат някой лев берекет версин Иначе ще бъде доброзорлем и те така те

    13:08 18.01.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Маруся Климова

    9 1 Отговор

    До коментар #25 от "Малко":

    Грешка - няма! Светът се дели отново, разликата е, че преди низшите бяха в Африка, сега ще са в Европа!

    Коментиран от #53

    13:09 18.01.2026

  • 42 стоян георгиев

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "Хеми значи бензин":

    Коте 😼 ,карай си тротинетката 🛴 и не се занимай със сериозни работи .

    13:09 18.01.2026

  • 43 Мисля че

    7 0 Отговор

    До коментар #37 от "Ще последват":

    и Френска Гвиана може да се присъеднини с остатъка от другата Гвиана към Венецуелата на САЩ.

    13:09 18.01.2026

  • 44 На теория звучи добре,

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Соваж бейби":

    а как ще се приложи на практика да кажеш?

    Коментиран от #50

    13:09 18.01.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Хеми значи бензин

    2 7 Отговор

    До коментар #24 от "Госあ":

    По грипена всичко е мериканско.
    А Ми нека си правят с китай каквото искат кой ги спира да си видял някой да купува волво.

    Коментиран от #48

    13:10 18.01.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Госあ

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Хеми значи бензин":

    Не ми се верва баш па всичко да е американско. Купува се Волво. Има си таргет - професори, лекари и други

    Коментиран от #55

    13:12 18.01.2026

  • 49 Мисля че

    7 2 Отговор
    Една гражданска война в САЩ ще оправи нещата...

    13:13 18.01.2026

  • 50 Соваж бейби

    4 0 Отговор

    До коментар #44 от "На теория звучи добре,":

    С тази глупост за Гренландия ,няма право Америка по договор намери договорите за НАТО това е нарушение .Тука вече и да искат ЕС смешниците не може се подчини на шантаж на Америка.Трябва да ги изгонят от Европа американци,и без това не ни помагат а ни вкарват само в проблеми.

    Коментиран от #59, #62, #66

    13:13 18.01.2026

  • 51 Ха-ха

    4 2 Отговор

    До коментар #36 от "Княз Вандал Новгородски":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    13:15 18.01.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Дякон Унуфрий Араллампиев

    6 1 Отговор

    До коментар #41 от "Маруся Климова":

    Точен и верен коментар Неиндетифициран субект с розова поличка спечели Евровизия под звънките фанфари на евроатлантическите ценности Само бананите липсваха Да живее демокрацията

    13:15 18.01.2026

  • 54 На анексията престъпленията и тероризма

    5 0 Отговор
    Му викаме (американският президент активизира усилията си за установяване на американски контрол над Гренландия) ....и това европейските медии ли го пишат или американските да питам?

    13:15 18.01.2026

  • 55 Хеми значи бензин

    4 0 Отговор

    До коментар #48 от "Госあ":

    Абе кой го боуи г3ааа ,че някакво си Волво било пъдестриан френдли -демек пазело пешеходците .Ти лично би ли си купил кола заради една такава основна характеристика ?

    Коментиран от #79

    13:15 18.01.2026

  • 56 оня с х.я

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "Хаха":

    Имам ви мерак на цялата фамилия ,дядото и бабата не ги брой !

    13:17 18.01.2026

  • 57 Смешко

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Хеми значи бензин":

    А населението от Ню Джърси кякъв фактор са? Фактор за какво?

    13:18 18.01.2026

  • 58 БКП

    3 3 Отговор
    Тръмп скоро ще бъде свален. Той си на свлече много врагове с наглото си и арогантно поведение и скоро ще бъде импийчнат. А скапаната му, задлъжняла с трилиони долари краварска кочина САЩ отива към гражданска война.

    Коментиран от #75

    13:18 18.01.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Само да питам

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Антироцкист":

    Под "АнтиТроцкист" Нацист ли имаш в предвид?

    13:20 18.01.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Георги

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "Соваж бейби":

    американците, и не само те, влизат и излизат от международни договори когато и както им е кеф. Тея договори са за такива като нас. Колкото можеш да принудиш кaпyтuн да ги спазва, толкова можеш да принудиш и тромб. Та той дори смешника не спази минските споразумения.

    Коментиран от #67

    13:21 18.01.2026

  • 63 Олеееее....

    2 0 Отговор
    САЩ щял и сградата даже на ООН да разрушава. Тръмп щял голф игрище там да прави

    13:23 18.01.2026

  • 64 По команда

    2 2 Отговор
    от Берлин у Брюксел всичко що е фашист се активира срещу американската демократична държава.

    13:23 18.01.2026

  • 65 Каква

    4 0 Отговор
    стана. Ойро пуйчетата мечтаеха САЩ да бие руснаците, но вместо това САЩ бие по главите самите тях. Хем ги бие, хем ги унижава.

    13:26 18.01.2026

  • 66 Какво трябва и какво реално

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "Соваж бейби":

    се случва са различни неща.Задлъжнялата Европа може да се противопоставя с декларации, призиви и изявления без резултат.Вече сами се поставиха в зависимост от американски втечнен газ. Тръмп наложи мита, които ЕС прие.Според мен Тръмп се връща към доктрината Монро. Международното право отдавна е изместено от правото на силата, така че не говорим за това, кое е редно и кое не е, а за това какво е реалистично да се случи
    и какво не е.В най-добрия случай Тръмп ще изнуди Европа с някакви ползи за САЩ и Европа ще клекне, за съжаление.

    13:26 18.01.2026

  • 67 Димо

    1 1 Отговор

    До коментар #62 от "Георги":

    Ееех Герги ,Герги и като млад си беше тпооо парче и като поостаря грам не помъдря .

    13:26 18.01.2026

  • 68 руската мечка

    2 2 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не, ще гризна дръвцето..

    13:29 18.01.2026

  • 69 Бай Дончо

    5 0 Отговор
    им спира газа, после петрола и приключва с тези помпозни евро глупаци.

    13:30 18.01.2026

  • 70 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Това ,потвърждава Факта че ЕС се управлява от марионетки и продажници ,и ако шведите са прави да наложат огледални мита за стоки идващи от фащ ,и не само Швеция а целия ЕС ,па да видим тогава как санкциите работят ,щото аз имам наблюдения как работят и срещу руснаците

    13:32 18.01.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Накрая

    0 0 Отговор
    Накрая евроСмешниците ще плачат яко

    13:37 18.01.2026

  • 73 Дедо

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Княз Вандал Новгородски":

    Какво значение имат думите на един мулат от карибския басейн ?

    Коментиран от #78

    13:39 18.01.2026

  • 74 Баш Българин

    2 0 Отговор
    Уудрий ,бай Дончо ,удри тая небинарна многополловва пасмина та да се пука !

    Коментиран от #84

    13:40 18.01.2026

  • 75 Хеми значи бензин

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "БКП":

    И къде тогава ще емигрираш бе пдзт червен щото няма да е към Беджинг или Москве а към гейБерлин и гейВиена 2-3 руски градове по брой русняци в тех.

    13:40 18.01.2026

  • 76 Тервел

    0 1 Отговор
    На съюзници не се говори така : Ако не ми разрешите това или онова , ще ви наложа мита.
    Вероятно ще трябва да изчакаме на този идиот да му изтече мандата и да бъде арестуван , за педофилия на острова на Епщайн .

    13:42 18.01.2026

  • 77 Чичо Али Хаменей

    0 0 Отговор
    Идва ти времето Дони. Ще ти еб@ м@ката!

    13:42 18.01.2026

  • 78 Баба Абсурдана

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "Дедо":

    Дедо докато злословише ,зверски си опппи каа пантофите ,после недей да се чудиш откъде все воннни на обор .

    13:42 18.01.2026

  • 79 Госあ

    0 1 Отговор

    До коментар #55 от "Хеми значи бензин":

    Важното е, че Волво е много по добър автомобил от теслите ве омбре. И скандинавците с Китай могат сами да си произвеждат електромобилите. Не че теслите не са с китайки хардуер и батерии

    Коментиран от #82, #83

    13:43 18.01.2026

  • 80 665

    1 0 Отговор
    Хаха всички розови от северна и централна Европа под американски санкции. Морпехите на бай Дончо , като ги превземат, ще ни извика да ги окупираме и вкараме в правия път!

    13:43 18.01.2026

  • 81 хаха🤣

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "Княз Вандал Новгородски":

    голям страх от тия фашисти, голямо нещо🤣 стегнете малко бе другари, има рекомфорт 🤣🤣🤣

    13:45 18.01.2026

  • 82 Хеми значи бензин

    1 0 Отговор

    До коментар #79 от "Госあ":

    За тебе най важната функция е да има педал френдли спирачка разбрахме. Дерзай Субару специално имат шгбр проуграм за преференциални цени към общността.

    13:46 18.01.2026

  • 83 Хеми значи бензин

    1 0 Отговор

    До коментар #79 от "Госあ":

    Тихоо ! Тихо пррр ∆ льоооо изобщо не си компетентен , а на всичкото отгоре си и дженнн ...дърррр !

    13:48 18.01.2026

  • 84 Розовото пони Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Баш Българин":

    Не може да ни удари, и двамата с Песков сме скрити дълбоко в бункера 🌈😅🥳

    13:48 18.01.2026

