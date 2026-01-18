Швеция към Тръмп: Заплахите не ни плашат, няма да променим позицията си за Гренландия

Заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп да наложи нови мита срещу Швеция няма да променят позицията ѝ по отношение на Гренландия, заяви шведският премиер Улф Кристерсон.
Той подчерта, че страната му "няма да се остави да бъде заплашвана", посочи АФП.
"Само Дания и Гренландия имат право да решават въпроси, които засягат само тях. Винаги ще защитавам страната си и нашите съседи-съюзници", цитират думите му европейските медии.
Министърът на външните работи на Дания Ларс Леке Расмусен, от своя страна, заяви, че е изненадан от решението на Тръмп. "Увеличаването на военното присъствие, за което говори президентът на САЩ, е насочено именно към повишаване на сигурността в Арктика", цитират медиите министъра.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп написа в събота в социалната мрежа Truth Social, че от февруари ще въведе мита за редица европейски страни във връзка с участието им във военни учения в Гренландия.
"От 1 февруари 2026 г. всички тези страни - Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерландия и Финландия - ще плащат мито от 10% върху всички стоки, изпращани в САЩ", заяви Тръмп.
Той добави, че от 1 юни 2026 г. митата за тези страни ще бъдат вече 25% и ще действат "докато не бъде постигнато споразумение за пълното закупуване на Гренландия от Вашингтон".
Тръмп обясни, че е недоволен от факта, че тези страни са изпратили военни в Гренландия, "не е ясно защо".
През последните седмици американският президент активизира усилията си за установяване на американски контрол над Гренландия.
Тръмп обяви, че островът е нужен за отбраната на Америка.
1 Антитрол
Коментиран от #5, #8, #19
12:50 18.01.2026
2 Оставка
Коментиран от #29
12:53 18.01.2026
3 Наблюдателен
Коментиран от #7, #13
12:53 18.01.2026
4 Мурка
12:53 18.01.2026
5 центаджия евроибрик
До коментар #1 от "Антитрол":ааа и от нас има
12:53 18.01.2026
6 Пич
Коментиран от #20, #22
12:54 18.01.2026
7 Георги
До коментар #3 от "Наблюдателен":ее 100тина,та те повече арестуваха
12:54 18.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Тръмп
12:56 18.01.2026
10 Госあ
12:56 18.01.2026
11 Швеция да питам
12:57 18.01.2026
12 Димо
12:57 18.01.2026
13 Мурка
До коментар #3 от "Наблюдателен":Лъжеш----наи смешните бяха като скачаха като изоглавени по площадите с два пръста и се деряха вива виктория сдс кои не скача е червен ВСИЧКИ СТАНАХА МИЛИОНЕРИ ДЕМОКРАТИ
12:57 18.01.2026
14 Шведска поговорка
12:58 18.01.2026
15 Поправка
12:58 18.01.2026
16 Хеми значи бензин
Коментиран от #24, #57
12:59 18.01.2026
17 БОЛШЕВИК
Коментиран от #26
12:59 18.01.2026
18 Бай Тръмпи:
13:00 18.01.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Хеми значи бензин
До коментар #6 от "Пич":Аз се чудя даже как можр Запада да фо поставя на въпрос. Гренландия трябваше веднага да бъде дадена. Колко мало умен трябва да си за да се съюзиш с Путин и Си Цинпин против Сащ.
Коментиран от #42
13:00 18.01.2026
21 Много хубяво е да гледаш
13:01 18.01.2026
22 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #6 от "Пич":Дания пада под властта на Фюрера за шест часа Сега слушам помпозни речи и изявления на лица от които нищо не зависи Ще стане същата работа Старата Ялта раздели Европа на сфери на влияние Дания е в сектора на Сащ Повече приказки на пазар
Коментиран от #25
13:01 18.01.2026
23 Не виждам обаче
13:02 18.01.2026
24 Госあ
До коментар #16 от "Хеми значи бензин":Грипените бяха много по-изгодни от ф’ките, па не знам колко им е населението. И Волво е много по добър автомобил от теслите, които ЕС дотираше ! Скандинавците да започват да си правят електромобили с Китай и да турат здраво мито на мъскчо
Коментиран от #46
13:03 18.01.2026
25 Малко
До коментар #22 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":си се объркал !
Коментиран от #39, #41
13:03 18.01.2026
26 Антироцкист
До коментар #17 от "БОЛШЕВИК":Викаш, само троцкисти могат да го опаткат тръмпа, тъй ли? Ми то в ЕС и демократите от щатите пълно с такива, що не го опаткаха досега?
Коментиран от #60
13:03 18.01.2026
27 Евро
13:03 18.01.2026
28 Б Машалов
До коментар #8 от "Копейка":Чакаш курабиики -НЕ ЩАСТНИК
13:04 18.01.2026
29 Хеми значи бензин
До коментар #2 от "Оставка":Закопа го немският реваншизъм и френското гей клякане. Едно и също през няколко десетилтия.
13:04 18.01.2026
30 БОЛШЕВИК
13:05 18.01.2026
31 Доналд Тръмп
13:06 18.01.2026
32 с два пръста чело от село
13:06 18.01.2026
33 Сатана Z
13:06 18.01.2026
34 Соваж бейби
Коментиран от #44
13:07 18.01.2026
35 Княз Вандал Новгородски
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #73, #81
13:07 18.01.2026
36 Княз Вандал Новгородски
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #51
13:07 18.01.2026
37 Ще последват
Коментиран от #43
13:08 18.01.2026
38 Княз Вандал Новгородски
13:08 18.01.2026
39 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #25 от "Малко":Не съм Европа дължи много пари на Сащ по планът Маршал Гренландия е една добра компенсация Ако вземат някой лев берекет версин Иначе ще бъде доброзорлем и те така те
13:08 18.01.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Маруся Климова
До коментар #25 от "Малко":Грешка - няма! Светът се дели отново, разликата е, че преди низшите бяха в Африка, сега ще са в Европа!
Коментиран от #53
13:09 18.01.2026
42 стоян георгиев
До коментар #20 от "Хеми значи бензин":Коте 😼 ,карай си тротинетката 🛴 и не се занимай със сериозни работи .
13:09 18.01.2026
43 Мисля че
До коментар #37 от "Ще последват":и Френска Гвиана може да се присъеднини с остатъка от другата Гвиана към Венецуелата на САЩ.
13:09 18.01.2026
44 На теория звучи добре,
До коментар #34 от "Соваж бейби":а как ще се приложи на практика да кажеш?
Коментиран от #50
13:09 18.01.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Хеми значи бензин
До коментар #24 от "Госあ":По грипена всичко е мериканско.
А Ми нека си правят с китай каквото искат кой ги спира да си видял някой да купува волво.
Коментиран от #48
13:10 18.01.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Госあ
До коментар #46 от "Хеми значи бензин":Не ми се верва баш па всичко да е американско. Купува се Волво. Има си таргет - професори, лекари и други
Коментиран от #55
13:12 18.01.2026
49 Мисля че
13:13 18.01.2026
50 Соваж бейби
До коментар #44 от "На теория звучи добре,":С тази глупост за Гренландия ,няма право Америка по договор намери договорите за НАТО това е нарушение .Тука вече и да искат ЕС смешниците не може се подчини на шантаж на Америка.Трябва да ги изгонят от Европа американци,и без това не ни помагат а ни вкарват само в проблеми.
Коментиран от #59, #62, #66
13:13 18.01.2026
51 Ха-ха
До коментар #36 от "Княз Вандал Новгородски":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
13:15 18.01.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #41 от "Маруся Климова":Точен и верен коментар Неиндетифициран субект с розова поличка спечели Евровизия под звънките фанфари на евроатлантическите ценности Само бананите липсваха Да живее демокрацията
13:15 18.01.2026
54 На анексията престъпленията и тероризма
13:15 18.01.2026
55 Хеми значи бензин
До коментар #48 от "Госあ":Абе кой го боуи г3ааа ,че някакво си Волво било пъдестриан френдли -демек пазело пешеходците .Ти лично би ли си купил кола заради една такава основна характеристика ?
Коментиран от #79
13:15 18.01.2026
56 оня с х.я
До коментар #52 от "Хаха":Имам ви мерак на цялата фамилия ,дядото и бабата не ги брой !
13:17 18.01.2026
57 Смешко
До коментар #16 от "Хеми значи бензин":А населението от Ню Джърси кякъв фактор са? Фактор за какво?
13:18 18.01.2026
58 БКП
Коментиран от #75
13:18 18.01.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Само да питам
До коментар #26 от "Антироцкист":Под "АнтиТроцкист" Нацист ли имаш в предвид?
13:20 18.01.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Георги
До коментар #50 от "Соваж бейби":американците, и не само те, влизат и излизат от международни договори когато и както им е кеф. Тея договори са за такива като нас. Колкото можеш да принудиш кaпyтuн да ги спазва, толкова можеш да принудиш и тромб. Та той дори смешника не спази минските споразумения.
Коментиран от #67
13:21 18.01.2026
63 Олеееее....
13:23 18.01.2026
64 По команда
13:23 18.01.2026
65 Каква
13:26 18.01.2026
66 Какво трябва и какво реално
До коментар #50 от "Соваж бейби":се случва са различни неща.Задлъжнялата Европа може да се противопоставя с декларации, призиви и изявления без резултат.Вече сами се поставиха в зависимост от американски втечнен газ. Тръмп наложи мита, които ЕС прие.Според мен Тръмп се връща към доктрината Монро. Международното право отдавна е изместено от правото на силата, така че не говорим за това, кое е редно и кое не е, а за това какво е реалистично да се случи
и какво не е.В най-добрия случай Тръмп ще изнуди Европа с някакви ползи за САЩ и Европа ще клекне, за съжаление.
13:26 18.01.2026
67 Димо
До коментар #62 от "Георги":Ееех Герги ,Герги и като млад си беше тпооо парче и като поостаря грам не помъдря .
13:26 18.01.2026
68 руската мечка
13:29 18.01.2026
69 Бай Дончо
13:30 18.01.2026
70 Kaлпазанин
13:32 18.01.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Накрая
13:37 18.01.2026
73 Дедо
До коментар #35 от "Княз Вандал Новгородски":Какво значение имат думите на един мулат от карибския басейн ?
Коментиран от #78
13:39 18.01.2026
74 Баш Българин
Коментиран от #84
13:40 18.01.2026
75 Хеми значи бензин
До коментар #58 от "БКП":И къде тогава ще емигрираш бе пдзт червен щото няма да е към Беджинг или Москве а към гейБерлин и гейВиена 2-3 руски градове по брой русняци в тех.
13:40 18.01.2026
76 Тервел
Вероятно ще трябва да изчакаме на този идиот да му изтече мандата и да бъде арестуван , за педофилия на острова на Епщайн .
13:42 18.01.2026
77 Чичо Али Хаменей
13:42 18.01.2026
78 Баба Абсурдана
До коментар #73 от "Дедо":Дедо докато злословише ,зверски си опппи каа пантофите ,после недей да се чудиш откъде все воннни на обор .
13:42 18.01.2026
79 Госあ
До коментар #55 от "Хеми значи бензин":Важното е, че Волво е много по добър автомобил от теслите ве омбре. И скандинавците с Китай могат сами да си произвеждат електромобилите. Не че теслите не са с китайки хардуер и батерии
Коментиран от #82, #83
13:43 18.01.2026
80 665
13:43 18.01.2026
81 хаха🤣
До коментар #35 от "Княз Вандал Новгородски":голям страх от тия фашисти, голямо нещо🤣 стегнете малко бе другари, има рекомфорт 🤣🤣🤣
13:45 18.01.2026
82 Хеми значи бензин
До коментар #79 от "Госあ":За тебе най важната функция е да има педал френдли спирачка разбрахме. Дерзай Субару специално имат шгбр проуграм за преференциални цени към общността.
13:46 18.01.2026
83 Хеми значи бензин
До коментар #79 от "Госあ":Тихоо ! Тихо пррр ∆ льоооо изобщо не си компетентен , а на всичкото отгоре си и дженнн ...дърррр !
13:48 18.01.2026
84 Розовото пони Путин
До коментар #74 от "Баш Българин":Не може да ни удари, и двамата с Песков сме скрити дълбоко в бункера 🌈😅🥳
13:48 18.01.2026