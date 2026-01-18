Швеция към Тръмп: Заплахите не ни плашат, няма да променим позицията си за Гренландия

Заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп да наложи нови мита срещу Швеция няма да променят позицията ѝ по отношение на Гренландия, заяви шведският премиер Улф Кристерсон.

Той подчерта, че страната му "няма да се остави да бъде заплашвана", посочи АФП.

"Само Дания и Гренландия имат право да решават въпроси, които засягат само тях. Винаги ще защитавам страната си и нашите съседи-съюзници", цитират думите му европейските медии.

Министърът на външните работи на Дания Ларс Леке Расмусен, от своя страна, заяви, че е изненадан от решението на Тръмп. "Увеличаването на военното присъствие, за което говори президентът на САЩ, е насочено именно към повишаване на сигурността в Арктика", цитират медиите министъра.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп написа в събота в социалната мрежа Truth Social, че от февруари ще въведе мита за редица европейски страни във връзка с участието им във военни учения в Гренландия.

"От 1 февруари 2026 г. всички тези страни - Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерландия и Финландия - ще плащат мито от 10% върху всички стоки, изпращани в САЩ", заяви Тръмп.

Той добави, че от 1 юни 2026 г. митата за тези страни ще бъдат вече 25% и ще действат "докато не бъде постигнато споразумение за пълното закупуване на Гренландия от Вашингтон".

Тръмп обясни, че е недоволен от факта, че тези страни са изпратили военни в Гренландия, "не е ясно защо".

През последните седмици американският президент активизира усилията си за установяване на американски контрол над Гренландия.

Тръмп обяви, че островът е нужен за отбраната на Америка.