Премиерът на Гренландия към Тръмп: Островът не се продава! Искаме да останем част от Дания

Премиерът на Гренландия заяви, че страната му би предпочела да остане част от Дания, пред това да се превърне в територия на САЩ, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Йенс-Фредерик Нилсен изрази тази позиция във връзка усилията на американския президент Доналд Тръмп да вземе контрол върху арктическия остров.

Външните министри на Дания и Гренландия - Ларс Льоке Расмусен и Вивиан Моцфелт, в сряда ще се срещнат с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс и с държавния секретар Марко Рубио, след като в последно време Тръмп засили заплахите си да превземе острова, който е автономна територия на Кралство Дания.

Гренландия не е за продан и не иска да се присъединява към САЩ, заяви Нилсен на съвместна пресконференция с датската премиерка Мете Фредериксен в Копенхаген. "Изправени сме пред геополитическа криза и ако трябва да избираме между САЩ и Дания... ще изберем Дания", посочи гренландският премиер. "Оставаме единни с Кралство Дания", добави той.

Фредериксен отбеляза, че е трудно да се противопостави на САЩ, които са член на НАТО и са най-важният съюзник на Дания от десетилетия. "Но много неща сочат, че най-трудното тепърва ни предстои", добави датската премиерка.

Дания управлява Гренландия от векове, но от 1979 г. островът бавно се движи към независимост. Тази цел е споделяна от всички политически партии в гренландския парламент. Засега не е ясно дали позицията на Нилсен е знак за промяна в тази политика.

Тръмп заяви, че Гренландия е жизненоважна за сигурността на САЩ и че тя трябва да стане собственост на Вашингтон, за да се попречи на Русия и Китай в бъдеще да окупират стратегически важната и богата на полезни изкопаеми територия. Представители на Белия дом обсъждат различни варианти за поставянето на Гренландия под американски контрол, включително евентуалното използване на военна сила или отпускането на финансови средства на жителите на Гренландия като част от усилията да бъдат убедени да се отделят от Дания.

Външните министри на Дания и Гренландия поискаха да се срещнат с Рубио, след като Тръмп отправи нови заплахи. "Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс също искаше да участва в срещата и ще ѝ бъде домакин, поради което тя ще се проведе в Белия дом", каза по-рано днес Расмусен пред репортери в Копенхаген.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте днес заяви, че очаква държавите членки на алианса през следващите седмици да обсъдят предстоящите стъпки отношение на сигурността в Арктическия регион на фона на натиска на Тръмп. "Всички сме съгласни, че когато става въпрос за Арктика, трябва да работим заедно", посочи Рюте на пресконференция в Брюксел.

Датският министър на отбраната Троелс Лун Поулсен потвърди, че идната седмица ще се срещне с Рюте, за да обсъдят сигурността в Арктика. Поуслен ще бъде придружаван от гренландската външна министърка.

Междувременно германският министър на отбраната Борис Писториус заяви пред журналисти в Берлин, че "всяко действие от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп да поеме контрол върху Гренландия би било безпрецедентна ситуация за НАТО", предаде Ройтерс. "Най-малкото, което можем да кажем, е, че това би било наистина безпрецедентна ситуация в историята на НАТО и в историята на всеки отбранителен съюз в света", подчерта Писториус.