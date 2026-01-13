Премиерът на Гренландия към Тръмп: Островът не се продава! Искаме да останем част от Дания

Премиерът на Гренландия заяви, че страната му би предпочела да остане част от Дания, пред това да се превърне в територия на САЩ, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Йенс-Фредерик Нилсен изрази тази позиция във връзка усилията на американския президент Доналд Тръмп да вземе контрол върху арктическия остров.
Външните министри на Дания и Гренландия - Ларс Льоке Расмусен и Вивиан Моцфелт, в сряда ще се срещнат с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс и с държавния секретар Марко Рубио, след като в последно време Тръмп засили заплахите си да превземе острова, който е автономна територия на Кралство Дания.
Гренландия не е за продан и не иска да се присъединява към САЩ, заяви Нилсен на съвместна пресконференция с датската премиерка Мете Фредериксен в Копенхаген. "Изправени сме пред геополитическа криза и ако трябва да избираме между САЩ и Дания... ще изберем Дания", посочи гренландският премиер. "Оставаме единни с Кралство Дания", добави той.
Фредериксен отбеляза, че е трудно да се противопостави на САЩ, които са член на НАТО и са най-важният съюзник на Дания от десетилетия. "Но много неща сочат, че най-трудното тепърва ни предстои", добави датската премиерка.
Дания управлява Гренландия от векове, но от 1979 г. островът бавно се движи към независимост. Тази цел е споделяна от всички политически партии в гренландския парламент. Засега не е ясно дали позицията на Нилсен е знак за промяна в тази политика.
Тръмп заяви, че Гренландия е жизненоважна за сигурността на САЩ и че тя трябва да стане собственост на Вашингтон, за да се попречи на Русия и Китай в бъдеще да окупират стратегически важната и богата на полезни изкопаеми територия. Представители на Белия дом обсъждат различни варианти за поставянето на Гренландия под американски контрол, включително евентуалното използване на военна сила или отпускането на финансови средства на жителите на Гренландия като част от усилията да бъдат убедени да се отделят от Дания.
Външните министри на Дания и Гренландия поискаха да се срещнат с Рубио, след като Тръмп отправи нови заплахи. "Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс също искаше да участва в срещата и ще ѝ бъде домакин, поради което тя ще се проведе в Белия дом", каза по-рано днес Расмусен пред репортери в Копенхаген.
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте днес заяви, че очаква държавите членки на алианса през следващите седмици да обсъдят предстоящите стъпки отношение на сигурността в Арктическия регион на фона на натиска на Тръмп. "Всички сме съгласни, че когато става въпрос за Арктика, трябва да работим заедно", посочи Рюте на пресконференция в Брюксел.
Датският министър на отбраната Троелс Лун Поулсен потвърди, че идната седмица ще се срещне с Рюте, за да обсъдят сигурността в Арктика. Поуслен ще бъде придружаван от гренландската външна министърка.
Междувременно германският министър на отбраната Борис Писториус заяви пред журналисти в Берлин, че "всяко действие от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп да поеме контрол върху Гренландия би било безпрецедентна ситуация за НАТО", предаде Ройтерс. "Най-малкото, което можем да кажем, е, че това би било наистина безпрецедентна ситуация в историята на НАТО и в историята на всеки отбранителен съюз в света", подчерта Писториус.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
19:12 13.01.2026
2 Мурка
19:13 13.01.2026
3 Данко Пиратина
19:13 13.01.2026
4 Данко Пиратина
19:15 13.01.2026
5 Шопо
19:16 13.01.2026
6 честен ционист
Коментиран от #24
19:17 13.01.2026
7 ДрайвингПлежър
19:17 13.01.2026
8 Урсула
19:17 13.01.2026
9 Еххх,
19:18 13.01.2026
10 Дони
19:18 13.01.2026
11 Дедо
19:18 13.01.2026
12 Справедлив
19:18 13.01.2026
13 хаха
А може и заплаха за денонсиране на Хамерикански долар също.
Продажбата на бондовете и отказ от краварския долар ще ги вкара в гражданска война по всяка вероятност.
Коментиран от #15, #16, #28
19:19 13.01.2026
14 Баааа сии и тролеите
19:20 13.01.2026
15 хаха
До коментар #13 от "хаха":Япония, Канада и Китай също са започнали да ликвидират US treasury bonds.
Количеството за тази година от Китай е 500 млрд. хамерикански долара.
Коментиран от #19
19:20 13.01.2026
16 Доналд Трамп, президент США
До коментар #13 от "хаха":А 500% налоги хотите?
Коментиран от #21
19:22 13.01.2026
17 Атина Палада
Коментиран от #25
19:22 13.01.2026
18 И аз искам моята
19:23 13.01.2026
19 хехе мехе
До коментар #15 от "хаха":и кой луд да ги купи тия необезпечени краварски книжа?
Коментиран от #23
19:23 13.01.2026
20 Дудов
19:23 13.01.2026
21 хаха
До коментар #16 от "Доналд Трамп, президент США":Няма да имаш държава за мита бе рушляшка под.лого.
Коментиран от #29
19:23 13.01.2026
22 Данко Пиратина
19:24 13.01.2026
23 хаха
До коментар #19 от "хехе мехе":Ходи го кажи това на китайците бе пу.хъл необразован рушляшки.
Коментиран от #26, #33
19:24 13.01.2026
24 Медведев
До коментар #6 от "честен ционист":Пиян ли си?
19:24 13.01.2026
25 Огнетушитель
До коментар #17 от "Атина Палада":Нет проблемов, потушили сразу.
19:25 13.01.2026
26 Копейките освен,че са предатели
До коментар #23 от "хаха":Са и неграмотни.
Коментиран от #27
19:25 13.01.2026
27 Данко Пиратина
До коментар #26 от "Копейките освен,че са предатели":Па центаците са оборотни!
19:27 13.01.2026
28 Европеец
До коментар #13 от "хаха":Теоретично може да стане това, което казваш, ама на практика е почти невъзможно....
19:28 13.01.2026
29 Доналд Трамп, президент США
До коментар #21 от "хаха":Ну, джeнди, а у тебе есть держава? Что такое ето бул..бул..бул.ши.тс? Так и будеть, 500% налогов для ЕСссpа!
19:28 13.01.2026
30 хаха
Тоест петродолара се крепи до голяма степен от ЕС.
Коментиран от #35
19:28 13.01.2026
31 малко истински факти
Коментиран от #36
19:28 13.01.2026
32 Удри с лопатата
19:29 13.01.2026
34 Ей,кво нещо!
19:31 13.01.2026
35 кажи бpе пe ди
До коментар #30 от "хаха":кой я купува от китайците краварската т.х.? умнокрасивоевроджендитата ли? хахахаха!
19:32 13.01.2026
36 Брачед
До коментар #31 от "малко истински факти":...купи си буквар.👍
19:32 13.01.2026
37 Доналд Тръмп офишъл
19:33 13.01.2026
38 Ами
Но когато колония макар и бивша като например САЩ
поиска нещо от тях, почват да го усукват :)
19:33 13.01.2026
40 ахоййййй
19:38 13.01.2026
41 Мусака
19:39 13.01.2026