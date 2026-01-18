Как Тръмп може да накара Швеция да приеме еврото

Шведите дълго време отхвърляха еврото. Но настроенията се променят заради геополитическото положение и присъединяването към еврозоната може да се състои скоро, пише "Франкфуртер Рундшау".
Повече от 20 години, след като шведите гласуваха на референдум по въпроса за еврото и решиха, че не искат да предприемат тази стъпка, ситуацията сериозно се е променила. Тогава отговорът беше "Не, благодаря", но скоро може да стане "Да, моля”, пише германският "Франкфуртер Рундшау".
В средата на миналата година бившият премиер на страната Йоран Першон заяви, че присъединяването към еврозоната е неизбежно за Швеция. Според него това можело дори да стане много бързо. Причината - глобалната международна криза, в която се намира светът в момента. "Ще приемем еврото, когато осъзнаем, че шведската крона не работи в отворената глобална икономика."
Предимствата са повече от недостатъците
На референдума, проведен през 2003 година, 56 на сто от хората гласуваха против приемането на еврото, а 42 на сто бяха "за". Оттогава обаче както светът, така и шведите са се променили. В края на миналата година икономистът професор Ларс Камфорс публикува доклад, в който описа готовността на Стокхолм да се присъедини към еврозоната сега и заключи: "Предимствата са повече от недостатъците". При това той бе сред експертите, които при присъединяването на Швеция към ЕС препоръчаха еврото да не се приема.
Членството в еврозоната ще доведе до увеличаване на трансграничната търговия и чуждестранните инвестиции, а Швеция ще придобие по-голямо влияние в Брюксел по отношение на развитието и интеграцията на европейските капиталови пазари, смята Камфорс. От друга страна рискът, че високите държавни дългове в еврозоната ще доведат до разходи за Швеция, ще се увеличат. Нападението на Русия над Украйна вече накара Швеция да преосмисли позицията си относно Северноатлантическия алианс и да се присъедини към НАТО и увеличи значимостта на по-дълбоката интеграция в Европейския съюз, казва експертът, цитиран от "Ройтерс".
Основният фактор - по-дълбоката свързаност с Европа
Оценявайки предимствата на по-голямата или по-малка фискална и лихвена независимост, участието в разходите за международни кризи и т.н., професорът от Стокхолмския университет обръща внимание на нещо важно. "Основната ми мотивация да препоръчам приемането на еврото е приносът на Швеция за по-дълбока политическа свързаност в Европа в една все по-заплашителна геополитическа ситуация”, казва Камфорс.
От бизнес средите се чуват почти само проевропейски гласове, пише "Франкфуртер Рундшау". Петер Магнус Нилсон, ръководител на финансирания от индустрията мозъчен тръст "Тимбро", посочва "икономическата дестабилизация", провеждана от администрацията на Тръмп, като предпоставка и за Швеция. Той твърди, че наличието на свободно плаваща национална валута в момента е "необичайно в международен план и изключително рисковано" и че шведската крона така или иначе е слаба и нестабилна от години. Еврото, от друга страна, е преживяло няколко кризи и е останало стабилно. "Свободно плаваща" валута означава, че обменният курс се определя от търсенето и предлагането на валутния пазар.
Десетте милиона жители на Швеция , родина на големи компании като Волво, ИКЕА и модния гигант H&M, се готвят за подновяване на дебата за присъединяване към еврозоната в период на обща несигурност. Въпреки че в момента спадът на шведската крона е спрял, в продължение на няколко години тенденцията беше именно тази. Експертите смятат, че причината е пълномащабната война на Русия срещу Украйна . Хронично отслабената икономика на страната доведе до младежка безработица от 25 процента. Още един фактор е и банкрутът, обявен от производителя на батерии за електрически автомобили Northvolt.
Изборите могат да дадат тласък
Няма съмнение, че ЕС ще приеме потенциално решение на Швеция да се присъедини към еврозоната далеч по-безпроблемно, отколкото беше случаят с България . Не е ясно обаче как и кога може да се инициира дискусия по темата в парламента в Стокхолм. Този септември в Швеция предстоят парламентарни избори и както показват проучванията засега, опозиционните социалдемократи могат да свалят от власт Консервативната партия на премиера Улф Кристерсон. Той отдавна подкрепя присъединяването на Швеция към еврозоната, но неговото правителство на малцинството зависи от гласовете на националистическата партия "Шведски демократи", която е категорично против.
Социалдемократката Магдалена Андершон, която има най-голям шанс да спечели изборите тази есен, не е коментирала темата. Според Петер Магнус Нилсон от мозъчния тръст "Тимбро" обаче тъкмо управление на социалдемократите може да стартира процеса по присъединяване към общата европейска валута. "Швеция се присъедини както към ЕС, така и към НАТО при управление на социалдемократите и по време на кризи. Същото може и да се случи и с еврото", казва Нилсон пред "Франкфуртер Рундшау". По думите му това би показало, че "има бъдеще и свят, които не зависят от настроението на Доналд Тръмп в конкретния ден".
