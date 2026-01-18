Новини
Как Тръмп може да накара Швеция да приеме еврото

18 Януари, 2026 14:00 1 429 30

През 2003 година отговорът беше "Не, благодаря", но скоро може да стане "Да, моля”

Как Тръмп може да накара Швеция да приеме еврото - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Шведите дълго време отхвърляха еврото. Но настроенията се променят заради геополитическото положение и присъединяването към еврозоната може да се състои скоро, пише "Франкфуртер Рундшау".

Повече от 20 години, след като шведите гласуваха на референдум по въпроса за еврото и решиха, че не искат да предприемат тази стъпка, ситуацията сериозно се е променила. Тогава отговорът беше "Не, благодаря", но скоро може да стане "Да, моля”, пише германският "Франкфуртер Рундшау".

В средата на миналата година бившият премиер на страната Йоран Першон заяви, че присъединяването към еврозоната е неизбежно за Швеция. Според него това можело дори да стане много бързо. Причината - глобалната международна криза, в която се намира светът в момента. "Ще приемем еврото, когато осъзнаем, че шведската крона не работи в отворената глобална икономика."

Предимствата са повече от недостатъците

На референдума, проведен през 2003 година, 56 на сто от хората гласуваха против приемането на еврото, а 42 на сто бяха "за". Оттогава обаче както светът, така и шведите са се променили. В края на миналата година икономистът професор Ларс Камфорс публикува доклад, в който описа готовността на Стокхолм да се присъедини към еврозоната сега и заключи: "Предимствата са повече от недостатъците". При това той бе сред експертите, които при присъединяването на Швеция към ЕС препоръчаха еврото да не се приема.

Членството в еврозоната ще доведе до увеличаване на трансграничната търговия и чуждестранните инвестиции, а Швеция ще придобие по-голямо влияние в Брюксел по отношение на развитието и интеграцията на европейските капиталови пазари, смята Камфорс. От друга страна рискът, че високите държавни дългове в еврозоната ще доведат до разходи за Швеция, ще се увеличат. Нападението на Русия над Украйна вече накара Швеция да преосмисли позицията си относно Северноатлантическия алианс и да се присъедини към НАТО и увеличи значимостта на по-дълбоката интеграция в Европейския съюз, казва експертът, цитиран от "Ройтерс".

Основният фактор - по-дълбоката свързаност с Европа

Оценявайки предимствата на по-голямата или по-малка фискална и лихвена независимост, участието в разходите за международни кризи и т.н., професорът от Стокхолмския университет обръща внимание на нещо важно. "Основната ми мотивация да препоръчам приемането на еврото е приносът на Швеция за по-дълбока политическа свързаност в Европа в една все по-заплашителна геополитическа ситуация”, казва Камфорс.

От бизнес средите се чуват почти само проевропейски гласове, пише "Франкфуртер Рундшау". Петер Магнус Нилсон, ръководител на финансирания от индустрията мозъчен тръст "Тимбро", посочва "икономическата дестабилизация", провеждана от администрацията на Тръмп, като предпоставка и за Швеция. Той твърди, че наличието на свободно плаваща национална валута в момента е "необичайно в международен план и изключително рисковано" и че шведската крона така или иначе е слаба и нестабилна от години. Еврото, от друга страна, е преживяло няколко кризи и е останало стабилно. "Свободно плаваща" валута означава, че обменният курс се определя от търсенето и предлагането на валутния пазар.

Десетте милиона жители на Швеция , родина на големи компании като Волво, ИКЕА и модния гигант H&M, се готвят за подновяване на дебата за присъединяване към еврозоната в период на обща несигурност. Въпреки че в момента спадът на шведската крона е спрял, в продължение на няколко години тенденцията беше именно тази. Експертите смятат, че причината е пълномащабната война на Русия срещу Украйна . Хронично отслабената икономика на страната доведе до младежка безработица от 25 процента. Още един фактор е и банкрутът, обявен от производителя на батерии за електрически автомобили Northvolt.

Изборите могат да дадат тласък

Няма съмнение, че ЕС ще приеме потенциално решение на Швеция да се присъедини към еврозоната далеч по-безпроблемно, отколкото беше случаят с България . Не е ясно обаче как и кога може да се инициира дискусия по темата в парламента в Стокхолм. Този септември в Швеция предстоят парламентарни избори и както показват проучванията засега, опозиционните социалдемократи могат да свалят от власт Консервативната партия на премиера Улф Кристерсон. Той отдавна подкрепя присъединяването на Швеция към еврозоната, но неговото правителство на малцинството зависи от гласовете на националистическата партия "Шведски демократи", която е категорично против.

Социалдемократката Магдалена Андершон, която има най-голям шанс да спечели изборите тази есен, не е коментирала темата. Според Петер Магнус Нилсон от мозъчния тръст "Тимбро" обаче тъкмо управление на социалдемократите може да стартира процеса по присъединяване към общата европейска валута. "Швеция се присъедини както към ЕС, така и към НАТО при управление на социалдемократите и по време на кризи. Същото може и да се случи и с еврото", казва Нилсон пред "Франкфуртер Рундшау". По думите му това би показало, че "има бъдеще и свят, които не зависят от настроението на Доналд Тръмп в конкретния ден".


Оценка 3.1 от 14 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 хехе

    8 2 Отговор
    Швеция да приеме еврото, а Унгария долара.

    14:02 18.01.2026

  • 2 Така им се пада!

    11 3 Отговор
    И еврото и да станат република!😋Няма само с нас да се гаврят!

    14:03 18.01.2026

  • 3 Хеми значи бензин

    7 6 Отговор
    Да го приемат силата на една валита зависи от това какво се купува и продава с нея. Сащ са ясни петродолара ама в евро какво се купува и продава кремчета нивея и туалетна хартия

    14:04 18.01.2026

  • 4 Последния Софиянец

    13 4 Отговор
    Да оберат и техните пари под дюшеците.

    14:05 18.01.2026

  • 5 Малии

    8 12 Отговор
    ся копейките съвсем ще изтрещят

    Коментиран от #9

    14:06 18.01.2026

  • 6 Пич

    13 3 Отговор
    Радвам се на този гнусен пасквил, защото добре илюстрира на какво падение са готови от Д.В., за да оцелеят!!! В случая оправдават врага на Европа, за това че е враг, и прехвърлят отговорността към жертвата !!! Гнусно !!!

    Коментиран от #29

    14:06 18.01.2026

  • 7 На нас къде ни е демокрацията ?

    9 1 Отговор
    "На референдума, проведен през 2003 година, 56 на сто от хората гласуваха против приемането на еврото, а 42 на сто бяха "за".

    14:07 18.01.2026

  • 8 Коста

    5 4 Отговор
    Лудият дядко Тръмп като пусне десанта в Гренландия Швеция на чия среана ще бъде а?

    Коментиран от #14

    14:10 18.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Механик

    12 2 Отговор
    Аз друго не мога да схвана.
    Тия шведи що още не са приели еврото? Не искат ли да са в клуба богатите? Или има някаква друга причина

    Коментиран от #13, #15, #17, #21

    14:13 18.01.2026

  • 11 ЦИРК

    5 4 Отговор
    Тази статия е смесване на желаното с реалното. Но какво друго да се очаква от ДЗ, поредната медия изгубила тежест.

    Доброто икономическо състояние на швеция, както и стабилната им икономика се дължи точно на факта че не ползват Евро валутата. Само като погледнете статистиката и е ясно, как всички държави ползващи Евро имат лоши икономически показатели последните 5 години. А държавите в Европа които имаст най-голям ръст и прогрес са тези извън еврозоната. Разбира се на задлъжнелите държави в еврозоната много им се иска да придърпат и другите при себе си, защото така Еврото като валута увеличава стойността си, а те ще могат да се възползват от още кредити. Но за държави (и като България) които години наред са поддържали финансова дисциплина, макар и за сметка на вътрешни лишения, Еврото не носи ползи, а само тежести които рано или късно дали от сегашното или от бъдещи поколения ще трябва да се платят.

    14:13 18.01.2026

  • 12 види се,

    13 5 Отговор
    Никой не приема еврото доброволно, винаги става насила. Но краят му наближава ...

    14:15 18.01.2026

  • 13 ЦИРК

    8 5 Отговор

    До коментар #10 от "Механик":

    Щото имат по-умни, по-можещи, по-кадърни и най-вече с много по-висок морал и грижа за държавата си управленци и политици.

    Лозунга "еврото е клуба на богатите", само показва колко скопени умственно са тези които го измислиха, и още глупави онези дето го афишираха по медиите, а най ама най малоумните са последите във веригата - троловете дето го повтаряха като папагали.

    Коментиран от #19

    14:17 18.01.2026

  • 14 Хеми значи бензин

    4 5 Отговор

    До коментар #8 от "Коста":

    Ей примитив комунистически как сте живи още бе. Здравната система трябва да ви прочисти. Тъ пи изостанали безполезни

    14:23 18.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Дойче3еле пропагандата

    2 5 Отговор
    Глупости, ако ги кара да приемат чужда валута, то ще е петродолара.

    14:26 18.01.2026

  • 17 Ами другата причина е

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "Механик":

    че в Швеция е Москва (Тука е Москва!) и там са рубладжии, копейки, путинисти, ушанки, ватенки и т.н.

    Шегувам се.

    14:28 18.01.2026

  • 18 Евро-България

    6 10 Отговор
    Трябва да кажем, че въпреки гафовете и изцепките на Кирил Петков, със сигурност правени не с умисъл, шикалкавенето и нежеланието на ГЕРБ, най доброто от 20 години насам което се случи, е Шенген и Еврозоната.И то всичко в последния момент, последната секунда.
    ЕС е бъдещето за развитие на човечеството-общ пазар, право на изразяване, свободно движение.Тръмп да си прави Америка концлагер, Путин-Русия феодална.
    И това според мен стана възможно, заради правото в България да има силна опозиция в НС, 9-те Партии и изборите един след друг 6-7-8 пъти.
    Който казва, че многото избори били забавяне и пречка, е просто Д?ебил.Като Плугчиева примерно.

    Коментиран от #30

    14:28 18.01.2026

  • 19 Баба Гошка

    6 5 Отговор

    До коментар #13 от "ЦИРК":

    Брехх много умни и морални тез шведски политици бре! А не споменаваш как Стокхолм и т.н. по черрня. Сомаллийски хлее ббар ки и не само тъй са ги напълзяли, че с местните е свършено. Еврото да им е проблема. А неммчугите си мечтаят да намерят още будалли да им се молят да им приемат продънненото евро и да станат поръчители на всичките заеми, които са иззпуукали по чекмеджеттата си и за майй мууните дет са ги налазили

    Коментиран от #25

    14:29 18.01.2026

  • 20 Една мисъл не ми дава мира

    4 3 Отговор
    Защо русофилите каквото поискат то никога не се случва?

    14:35 18.01.2026

  • 21 МЪКА

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Механик":

    Ще схванеш...😂И да риташ и да не риташ .Ще схванеш😂

    14:38 18.01.2026

  • 22 Лорд дред

    3 2 Отговор
    Мършавия лев отиде на бунището

    14:41 18.01.2026

  • 23 Точно

    2 1 Отговор
    никак !

    14:41 18.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ЦИРК

    1 3 Отговор

    До коментар #19 от "Баба Гошка":

    Швеция е в Шенген от 2001 ! Там граници и граничен контрол няма от 25 години ! Как да спрете скакалци да влязът в къщата ви, когато си държите прозорците отворени ?

    Всъщност на фона на цяла Европа в Швеция има най-малко пришълци, да не говорим и колко умело си ги "почистват" без много шум тук и там. За мигрантската криза в ЕС е виновна баба ви Меркел, и нейната министърка на отбраната и социалното (дали ще се сетите коя?). Вместо да помогнат за укрепване на външните граници на ЕС, и стриктен граничен контрол + пресявка, те оставиха всяка от южните държави да се оправя сама ! Първо щото не искат да харчат пари на немците заради други държави, и второ щото си правиха кривата сметка как ще ползват мигрантите за робски труд, който никой немец не иска да извършва за 1 евро на час.

    14:58 18.01.2026

  • 26 Смех с копейки

    3 2 Отговор
    Благодарение на путлер България влезе в Шенген и Еврозоната.

    15:01 18.01.2026

  • 27 До края на 2028 евро няма да има!

    2 4 Отговор
    Вече никой няма да се излъже да се набута в еврозоната, а на наште еничари им заповядаха отвън да се приеме спешно еврото в България за да не мърдаме .

    Коментиран от #28

    15:01 18.01.2026

  • 28 Омазана ватенка

    3 2 Отговор

    До коментар #27 от "До края на 2028 евро няма да има!":

    Знаем😂😂🤣

    15:04 18.01.2026

  • 29 РУСКАТА ПРОПАГАНДА

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    ИМА ЗА ЦЕЛ ГЛУПАЦИТЕ

    15:18 18.01.2026

  • 30 ЦИРК

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Евро-България":

    Малко сте се отклонили в страни от истината....

    КП е просто един глуповат наивник, който си повярва прекалено много (всъщност това се случва с почти всички от нашите политици на даден етап от менталното им и кариерно израстване). Аз по-скоро го виждам като съвсем целенасочено негово действие, далеч от допускането на неволна грешка. А и ППДБ вече доказаха що за стока са - хората им гласуваха доверие, те върнаха ГЕРБ (даже бяха в коалиция) пак на власт. Просто са една патерица като ИТН и БСПОЛ.

    Нямам кристална топка нито съм врач, но гледайки нивото на задлъжнялост (% от БВП) на държавите в Еврозоната, краха на икономиката на големите държави в еврозоната (над 10% сумарно за последните 3 години) въпреки високата инфлация (тя помпа статистиката изкуственно), международната изолация която сами си я правят в ЕС (реално само Китай остава като търговски партньор), желанията и подготовката за голяма война ЕС - Русия, не ми изглежда хубаво това бъдеще на България в Шенген и еврозоната. Да може да е бъдещето ни, но дали ще ни хареса обаче е по-важният въпрос.

    15:19 18.01.2026