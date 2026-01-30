Новини
Неплатени такси! ООН е пред неизбежен финансов колапс

30 Януари, 2026 18:09 849 33

В писмото Гутериш отбелязва, че решенията да не се изпълнят оценените вноски, които финансират значителна част от одобрения редовен бюджет, вече са официално обявени

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Генералният секретар на ООН предупреди държавите, че организацията е изложена на риск от "неизбежен финансов колапс", съобщава "Ройтерс".

Причината са неплатени такси и бюджетно правило, което принуждава световната организация да върне неизразходваните пари.

"Кризата се задълбочава, заплашва изпълнението на програмите и рискува финансов колапс. И ситуацията ще се влоши още повече в близко бъдеще", пише Антониу Гутериш в писмо до посланиците от 28 януари.

ООН е изправена пред финансова криза, тъй като най-големият донор на световната организация - Съединените щати - намали доброволното финансиране на агенциите на ООН и отказа да прави задължителни плащания към редовния и мироопазващия бюджет на ООН.

В писмото Гутериш отбелязва, че "решенията да не се изпълнят оценените вноски, които финансират значителна част от одобрения редовен бюджет, вече са официално обявени".

Не става ясно веднага за коя държава или държави говори.

"Или всички държави членки изпълняват задълженията си да плащат изцяло и навреме, или държавите членки трябва основно да преразгледат финансовите си правила, за да предотвратят непосредствен финансов колапс", настоява той и предупреждава, че паричните средства може да свършат до юли.


  • 1 От тва ООН

    24 0 Отговор
    Няма полза.да се закрива по добре

    18:10 30.01.2026

  • 2 Вашето мнение

    21 1 Отговор
    Тоя чичак не каза ли най-мъдрата мисъл. Тоя чичак преценил, че гренландия имала право на самоопределение, а Крим и Донбас не.

    Коментиран от #9

    18:11 30.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 си дзън

    15 2 Отговор
    Тасксата за ООН отиде в джоба на дедо Тръмп бе.

    18:11 30.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Русофил

    4 10 Отговор
    Копеите няма ли да плащат

    18:12 30.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Съвет за мир

    9 0 Отговор
    Чичо Дони ги занули!Добре че сме вътре!

    18:13 30.01.2026

  • 9 Щото гренландците

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    били американци. Американоговорящи.😂🤣😂🤣😂

    Коментиран от #12, #25, #28

    18:13 30.01.2026

  • 10 Данко Харсъзина

    15 0 Отговор
    90% от бюджетът на ООН се плаща от САЩ. Бай Дончо не иска да плаща повече. Скоро ООН ще хлопне кепенци.

    Коментиран от #23

    18:13 30.01.2026

  • 11 нещо полезно

    13 0 Отговор
    свършена ли е организацията на обединените нации и

    18:14 30.01.2026

  • 12 А пингвините

    2 6 Отговор

    До коментар #9 от "Щото гренландците":

    руско....

    Коментиран от #16

    18:14 30.01.2026

  • 13 Парпърляк

    12 0 Отговор
    Закривай

    18:15 30.01.2026

  • 14 Ний ша Ва упрайм

    13 0 Отговор
    Паразити! Закривай изпята песен слуги на Антихриста!

    18:15 30.01.2026

  • 15 СССР

    1 6 Отговор
    Руснаците и техните приятели точеха САЩ,през ООН !

    18:16 30.01.2026

  • 16 Там пингвини няма

    8 0 Отговор

    До коментар #12 от "А пингвините":

    Има бели мечки. Рускоговорящи.😂🤣😂🤣😂

    Коментиран от #17, #18

    18:16 30.01.2026

  • 17 Има бе

    3 4 Отговор

    До коментар #16 от "Там пингвини няма":

    даже ходят за ръчичка с Тръмп!

    Коментиран от #20

    18:18 30.01.2026

  • 18 Значи

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Там пингвини няма":

    руснаците да стъпили първи.....

    18:19 30.01.2026

  • 19 Сатана Z

    11 0 Отговор
    Закривай .Няма да липсва на никой тази частна организация.

    18:19 30.01.2026

  • 20 То туй

    5 3 Отговор

    До коментар #17 от "Има бе":

    е дрогираното жужи. Хванало се за татко си 🤣🤣😂🤣😂

    18:20 30.01.2026

  • 21 Кумшията

    2 0 Отговор
    И след юли какво ?

    18:20 30.01.2026

  • 22 Лавров

    2 1 Отговор
    къде ще пуска жалби ?

    18:20 30.01.2026

  • 23 Шопо

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Данко Харсъзина":

    Тръмп си направи со ствено ООН
    Тези нищоправещи палячовци да се саморазпуснат.

    18:20 30.01.2026

  • 24 Данко Харсъзина

    2 4 Отговор
    Новото ООН е Съветът за мир, благодарение на гениалния Бойко Борисов, България подписа за членство.

    18:20 30.01.2026

  • 25 Тоя театър

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Щото гренландците":

    с Гренландия свърши вече. Тръмп е като вихрушка, бързо минава от едно на друго място.Сега е на тема Иран. 😆

    18:20 30.01.2026

  • 26 Kaлпазанин

    8 0 Отговор
    Тя тая организация ,от как съществува света не е имало един ден без война ,само плямпане и резултат никакъв ,кучетата си лаят керванът си върви ,и така ще бъде докато и се плаща в ротшилдови долари и още нещо ,земята под сградата е на Рокфелер ,а кои са Ротшилд и Рокфелер всеки знае ,та да не се чудим защо светът пак ще пламне

    18:21 30.01.2026

  • 27 Спреха ли

    4 0 Отговор
    им тока и водата?

    18:22 30.01.2026

  • 28 Ескимосите

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Щото гренландците":

    говорят американски,а чукчите руски!

    18:24 30.01.2026

  • 29 Горски

    2 1 Отговор
    Другарката Урсула е неубиваема, няма мозък, няма и сърце, неуязвима е. ЕС,ООН и НАТО приключиха.Фонда за мир на Тръмп и БРИКС ще делят света. Отзвукът на нахлуването на армията на САЩ във Венецуела: в кратки срокове Бразилия ще се въоръжи с ядрено оръжие. Вероятно не само Бразилия, над 20 са държавите, които могат да създадат ЯО. Само един на всеки шест респонденти смята НАТО за съюзник, а един на всеки 20 възприема Атлантизма като нещо положително. "Живеем в свят, който се управлява от сила, който се управлява от мощ, който се управлява от власт. Това са железните закони на света". Че не беше ли така когато САЩ нападнаха Ирак, Либия, Сирия, Афганистан, Югославия - да не би Тръмп да е бил на власт тогава - когато правеха Майдани и арабски пролети. ООН трябва да бъдат закрити, защото вече подчертано са вредни и не носят никакви ползи, решенията им са популистки и ограничени. Ония ционист изравни Ивицата със земята, изби сума ти народ,тези ООН,мооне, не знам си какво организации,асоциации, институти...мълчат една година,но никой не го обяви за терорист, Тръмп подхвърли,че Нетаняху трябва да бъде "по-внимателен" и тези пуделчета започнаха да се обаждат за "Спазване на правата и зачитане на територии".

    18:25 30.01.2026

  • 30 Да я

    3 0 Отговор
    закриват и преформатират тази организация! Напълнила се е с хрантутници и безхаберници! Начело с това недуразумение от снимката!

    18:25 30.01.2026

  • 31 Моше

    0 0 Отговор
    Половината Хамас беше на щат към ООН!

    18:26 30.01.2026

  • 32 ООД

    2 0 Отговор
    Ако шишо не беше санкциониран по Магнитски, можеше да го вземат да им организира няколко мутренски охранителни и колекторски фирми и ЧСИ-та.

    18:28 30.01.2026

  • 33 Артилерист

    2 0 Отговор
    Ръководството на ООН се доминира от САЩ и западняшката коалиция на желаещите. Сега там единството им се разсмърдя и като нищо ще сринат и ООН. Нататък е поел и Тръмп с неговия "Съвет за мир". Той се формира лицемерно уж за Газа, ама работата отива на заместване на ООН...

    18:33 30.01.2026