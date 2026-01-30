Неплатени такси! ООН е пред неизбежен финансов колапс

Генералният секретар на ООН предупреди държавите, че организацията е изложена на риск от "неизбежен финансов колапс", съобщава "Ройтерс".
Причината са неплатени такси и бюджетно правило, което принуждава световната организация да върне неизразходваните пари.
"Кризата се задълбочава, заплашва изпълнението на програмите и рискува финансов колапс. И ситуацията ще се влоши още повече в близко бъдеще", пише Антониу Гутериш в писмо до посланиците от 28 януари.
ООН е изправена пред финансова криза, тъй като най-големият донор на световната организация - Съединените щати - намали доброволното финансиране на агенциите на ООН и отказа да прави задължителни плащания към редовния и мироопазващия бюджет на ООН.
В писмото Гутериш отбелязва, че "решенията да не се изпълнят оценените вноски, които финансират значителна част от одобрения редовен бюджет, вече са официално обявени".
Не става ясно веднага за коя държава или държави говори.
"Или всички държави членки изпълняват задълженията си да плащат изцяло и навреме, или държавите членки трябва основно да преразгледат финансовите си правила, за да предотвратят непосредствен финансов колапс", настоява той и предупреждава, че паричните средства може да свършат до юли.
