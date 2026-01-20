Кристиян Шкварек: Румен Радев направи ход към идеологията, вместо към жълтопаветието

Преди месец написах, че ако Радев все пак се яви на избори и ги спечели, изборът му за управление ще се сведе до Възраждане или ППДБ. Избор с ППДБ ще гарантира на Радев европейска легитимация, благосклонност на "добрите медии" и празни жълти павета. Но ще зачеркне всякакъв опит да стане "български Орбан" и да се възползва от консервативната вълна в Щатите.
Това коментира във "Фейсбук" Кристиян Шкварек.
С други думи, изборът му накрая ще опре до идеология и риск от една страна, или комфорта на жълтопаветието от другата.
С речта си днес, изненадващо за мен, направи ход към избора на идеологията, вместо жълтопаветието, посочвайки ги директно:
"Кабинетът на сглобката заличи разликата между корупционери и борци с корупцията, между законност и беззаконие."
