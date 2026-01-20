Новини
Кристиян Шкварек: Румен Радев направи ход към идеологията, вместо към жълтопаветието

20 Януари, 2026

Кабинетът на сглобката заличи разликата между корупционери и борци с корупцията, между законност и беззаконие

Кристиян Шкварек: Румен Радев направи ход към идеологията, вместо към жълтопаветието - 1
Снимка: Архив
Кристиян Шкварек Кристиян Шкварек финансист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Преди месец написах, че ако Радев все пак се яви на избори и ги спечели, изборът му за управление ще се сведе до Възраждане или ППДБ. Избор с ППДБ ще гарантира на Радев европейска легитимация, благосклонност на "добрите медии" и празни жълти павета. Но ще зачеркне всякакъв опит да стане "български Орбан" и да се възползва от консервативната вълна в Щатите.

Това коментира във "Фейсбук" Кристиян Шкварек.

С други думи, изборът му накрая ще опре до идеология и риск от една страна, или комфорта на жълтопаветието от другата.

С речта си днес, изненадващо за мен, направи ход към избора на идеологията, вместо жълтопаветието, посочвайки ги директно:

"Кабинетът на сглобката заличи разликата между корупционери и борци с корупцията, между законност и беззаконие."


България
Оценка 3.5 от 8 гласа.
Оценка 3.5 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Реалност

    9 12 Отговор
    Не мисля, че явяването на (п)резидента Радев на изборите може да бъде сравнявано с появата на "царя". Не мисля и че ефектът ще е същият. Има огромни разлики между двата случая. Симеон не беше участвал във властта, и хората вярваха на мистериозните му обещания. Румен Радев доста дълго упражнява властта, включително изпълнителната - чрез множество служебни кабинети. Българите продължават всеки ден да плащат по половин милион евро за измамата "Боташ", благодарение на управлението на Радев. Всички видяха и червената задница на (п)резидента, който се беше превърнал в ретранслатор на руски опорки.
    Друг важен момент е, че "царят" се появи в момент, когато бяхме извън НАТО и ЕС, и той обещаваше приобщаване към цивилизацията, докато Радев основно се занимава с опити да ни вади обратно навън от европейското ни семейство. Не е за пренебрегване и фактът, че в единия случай говорим за потомствен монарх и аристократ, с контакти в Европа и света, а в другия случай става въпрос за селянин от село Славяново, който е приет единствено от ватенката Орбан.
    Радев ще събере голяма част от гласовете на копейските партии и на хора, които винаги търсят някой нов да ги излъжи, но ще остане доста далеч от резултатите на "царя".

    Коментиран от #8, #16

    13:05 20.01.2026

  • 2 С каква му е идиологията

    10 15 Отговор
    Социал- популистка! Която много, много скоро ще ни отведе в отвъдното. България с Русия е равно на гибел

    13:06 20.01.2026

  • 3 провинциалист

    6 3 Отговор
    На предстоящите коментари мога предварително да кажа само, че борбата на българските евроатлантици срещу руската агресия засрамва борбата на българските комунисти срещу фашизма преди 80 години.

    13:06 20.01.2026

  • 4 Последния Софиянец

    14 6 Отговор
    Жълтопаветниците ни водят към нова Национална катастрофа.

    Коментиран от #28

    13:07 20.01.2026

  • 5 Mими Кучева🐕‍🦺

    7 7 Отговор
    Ние сме малък,но мноо уменъ народ!Затова Мунчо Радев ще е поредният Спасител на нацията. 🦍🦍🦍🥳🤣👍

    Коментиран от #9, #10

    13:07 20.01.2026

  • 6 Тити на Кака

    1 0 Отговор
    Убийствено.

    13:09 20.01.2026

  • 7 Красимир Петров

    9 6 Отговор
    Радев ще има мнозинство

    13:09 20.01.2026

  • 8 Каква

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "Реалност":

    е тази измама Ботуш? Някаква твоя си измишльотина ли?

    13:09 20.01.2026

  • 9 Тити на Кака

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Дали мимозите още си спомнят чий беше този наш президент?

    13:10 20.01.2026

  • 10 Мунчо

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    баща ти ли е? Взимай мерки.

    13:10 20.01.2026

  • 11 Амии

    9 3 Отговор
    Безспорно това е краят на ГЕРБ/ ДПС.... И на всички други патерици, които седяха в скута на Шиши! Да живее България!

    Коментиран от #18

    13:11 20.01.2026

  • 12 Мунчо Решетников Крадев

    2 3 Отговор
    Децата на гласувалите за мен ще плащат туй що аз ще крадна (смешници)

    Коментиран от #22

    13:11 20.01.2026

  • 13 Даа...

    5 8 Отговор
    И така се сдобихме с колода руски чворове - президент (който за девет години не научи, че функциите на президента са различни от функциите на изпълнителната власт), отдаващ фриволно чужда територия придобита с насилие; вицепрезидент който се навежда да целува ръка на чужд патриарх, проповядващ война и осветяващ ядрени оръжия; патриарх, избран с подкупи от руските служби - и тримата заедно на един акъл в отношението им към вековен враг, навлякъл мантията на добродетел и опиращ се на останки от половинвековното му господство в страната ни.
    И какво очаквате!?
    Че ще им постелим пътека с цветя?

    Коментиран от #21

    13:11 20.01.2026

  • 14 Гласоподавател

    4 2 Отговор
    Но тоий нарече ППДБ Шарлатани. как така ще се коалира с тях ?

    13:12 20.01.2026

  • 15 Мунчо

    0 0 Отговор
    баща ти ли е? Взимай мерки.

    13:12 20.01.2026

  • 16 Трол

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Реалност":

    Няма ли да може да придобие държавни имоти като царя?

    13:13 20.01.2026

  • 17 нннн

    7 0 Отговор
    Напомням, че кабинетите на Сглобката бяха два. Първо умно красивите полегнаха в скута на Боко и Шиши. После и други го направиха ...

    13:13 20.01.2026

  • 18 Даааа

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "Амии":

    Да му мислят тези, които седяха в скута на Шиши- ГЕРБ, БСП, ИТН, ПП, ДБ. И прочие партии, които лъгаха избирателите си....

    Коментиран от #24

    13:14 20.01.2026

  • 19 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 3 Отговор
    Мунчо Радев ще даде Варненска област на Русия. 🦧😪🦧

    Коментиран от #23

    13:16 20.01.2026

  • 20 Едно е ясно

    5 1 Отговор
    От вчера тролеите на намагнитеното Дебело начало газ п...и....каят. Само това да е стига - българите са доволни

    13:16 20.01.2026

  • 21 провинциалист

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Даа...":

    Е нали прегърнахме еврото и с това разбихме и последните останки от руско влияние тук, какво си се притеснил?

    13:16 20.01.2026

  • 25 А на теб

    0 1 Отговор
    ще даде един 4ет...върти...т. Дано ти стигне.

    13:19 20.01.2026

  • 26 Да позная

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Теб до сега те оправя Боко и шиши и ще ти липсват....

    13:22 20.01.2026

  • 27 риторично

    2 0 Отговор
    интересно тези, които са против пеефски и борисофф на Радев ли ще повярват или на участниците в сглобката... Мирчеф, КирчУ или генерал Мопс





    кир

    13:23 20.01.2026

  • 28 Мхм

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Първата беше турското робство, втората-руското робство, това на Радев - 3-тата ли ще е?

    13:26 20.01.2026

  • 29 Браво на Радев

    1 0 Отговор
    Да му мислят хитреците, а и трол четата им

    13:31 20.01.2026