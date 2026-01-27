Доналд Тръмп разпалва дискусии за нов световен ред, докато лидери сигнализират за промяна в международни съюзи

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Президентът Доналд Тръмп дава и взема. Обиден от все по-настъпателната позиция на канадския премиер Марк Карни, Тръмп оттегли поканата си към него за присъединяване към Съвета за мир. Много западни съюзници гледат с подозрение на председателстваната от Тръмп организацията, чийто първоначален фокус бе поддържането на мира след войната на Израел с "Хамас", но впоследствие прерасна в нещо, което скептиците се опасяват, че може да си съперничи с ООН.

При появата си на Световния икономически форум Тръмп заговори за налагането на Швейцария на мита, които в крайна сметка намали. Той мотивира намерението си с думите, че лидерът на страната е "лазил по нервите" му по време на телефонен разговор. Преди да отмени мащабните тарифи за редица европейски страни, Тръмп притисна Дания да "каже да" на настояването на САЩ да поемат контрола върху Гренландия. "И ние ще бъдем много благодарни. Или можете да кажете – "не" и ние ще запомним това", каза Тръмп, заплашвайки НАТО.

Десетилетия наред Тръмп не е проявявал никакъв афинитет към любезностите в публичния си живот. Но бурните събития от миналата седмица се открояваха дори и на фона на неговите стандарти, защото ясно показаха неговата решимост да заличи основания на правила ред, ръководил външната политика на САЩ, и по-общо погледнато - по-голямата част от западния свят след Втората световна война.

Президентът и неговите поддръжници отхвърлиха този подход като неефективен, фокусиран най-вече върху компромиси и неотговарящ на нуждите на хората, които се борят с бързите икономически промени. Но на негово място Тръмп прокарва една не много ясна система, която може да се окаже далеч по-нестабилна, ръководена от прищевките на един-единствен, често непредсказуем лидер, който редовно дава да се разбере, че личните ласкателства или неприязън могат да повлияят на решенията му.

Връщайки се в САЩ от Световния икономически форум в Давос, сенаторката републиканка от Аляска Лиса Мъркауски описа объркването сред съюзниците, като посочи, че "непрестанно" е чувала израза "влизаме в този нов световен ред". "Може да ви се случи да имате неприятен телефонен разговор с президента и след това да ви бъдат наложени мита", каза Мъркауски пред журналисти. "Според мен тази липса на стабилност и надеждност е причината традиционно надеждни търговски партньори да казват на други държави: "Хей, може би трябва да поговорим, защото не съм сигурен какво им става на САЩ".

Фокусираният върху Тръмп подход в управлението едва ли е изненадващ, като се има предвид, че през 2016 г. той прие първата си номинация на републиканците за президент с думите: "единствено аз мога да реша" проблемите на страната. Но той започва втория си мандат с далеч по-голяма увереност и възхити поддръжниците си със стила си на "победител, който взема всичко".

Бившият съветник на Тръмп - Стив Банън, неотдавна каза за сп. "Атлантик", че Тръмп следва "максималистка стратегия" и че трябва да продължи, "докато срещне съпротива". "Ние не срещнахме никаква съпротива", посочи Банън. Това със сигурност важи за Вашингтон, където контролираният от републиканците Конгрес не направи почти нищо, за да овладее импулсите на Тръмп. Но лидерите на други държави, които през по-голямата част от мандата на Тръмп търсят начин да работят с него, все по-силно заявяват позициите си.

Карни бързо се прояви като лидер на едно движение на страни, които търсят начини да се обединят и да противодействат на САЩ. Карни заяви в Давос преди Тръмп: "Средните сили трябва да действат заедно, защото ако не сте на масата, значи сте включени в менюто". "В един свят, белязан от съперничество между великите сили, държавите по средата трябва да избират или да се надпреварват помежду си за благосклонност или да се обединят и да въздействат за прокарването на трети път", продължи Карни. "Не трябва да допускаме възходът на твърдата сила да ни заслепява за факта, че силата на законността, интегритета и правилата ще остане стабилна, ако решим да я упражняваме заедно", добави канадският премиер.

Тръмп не възприе положително тези коментари и отговори със заплахи в Давос, преди да оттегли поканата си за Съвета за мир. "Канада живее благодарение на САЩ", каза Тръмп. "Помни това Марк, когато следващия път правиш изявления."

Карни обаче остана невъзмутим и нарече Канада "фар, пример за света в морето", докато разработваше потенциален модел за други световни лидери, които се ориентират в новата епоха. "Ние можем да покажем, че е възможен друг път, че историята не е обречена да се развива в посока на авторитаризъм и изключване", каза той на заседание на кабинета в град Квебек.

Британският премиер Киър Стармър в петък остро разкритикува Тръмп заради неговите "обидни и откровено възмутителни коментари", в които изразява съмнение, че ако САЩ поискат подкрепа от НАТО, ще я получат. Президентът, изглежда, игнорира факта, че единственият случай, в който е бил задействан член пети на Договора за НАТО, изискващ всички страни членки да помогнат на застрашен съюзник, бе след атаките срещу САЩ на 11 септември.

Тръмп коментира в ефира на телевизия "Фокс Бизнес Нетуърк" военнослужещите, които не част от американската армия, с думите: "Знаете, че ще кажат, че са изпратили войски в Афганистан, или това, или онова, и наистина са го направили, но са останали малко по-назад, малко по-далеч от фронтовата линия."

Стармър отбеляза, че 457 души от британския персонал са загинали и че има и военнослужещи, които са получили трайни увреждания. "Никога няма да забравя техния кураж, смелостта им и саможертвата им за страната", добави британският премиер.

Дания, която Тръмп нарече "неблагодарна" за защитата на САЩ по време на Втората световна война, има най-голям брой жертви на глава от населението сред коалиционните сили в Афганистан.

Тактиките на Тръмп породиха опасенията, че той ще нанесе дългосрочни щети на международната позиция на САЩ и че ще насърчат някои страни да преосмислят съюзите си и да задълбочат връзките си с Китай. Карни по-рано този месец посети Китай, за да се срещне с президента Си Цзинпин.

"Китайските държавни лидери наблюдаваха как американският президент се сражава със съюзниците си, обижда световните лидери, захваща се със странни лудории, и си мислеха – за нас няма нищо по-хубаво", заяви в имейл Джейк Съливан, съветник на бившия президент Джо Байдън по въпросите на националната сигурност.

Администрацията не показва никакви признаци, че ще отстъпи. Пентагонът в петък през нощта публикува стратегия за отбрана, в която призовава съюзниците да се грижат сами за своята сигурност. А в събота Тръмп заплаши, че ще наложи 100-процентни мита върху стоките, внасяни от Канада, ако страната продължи да работи по търговското си споразумение с Китай.

Сенаторът демократ Крис Кунс от Делауеър, който е член на Комисията по външни отношения, беше в Давос и заедно с Мъркауски участва в двупартийна делегация в Дания, чиято цел беше да демонстрира единство в отговор на опитите на Тръмп да придобие Гренландия. Кунс в петък заяви пред репортери, припомняйки разговорите си с други лидери, че Тръмп е показал, че отстъпва само когато страни като Китай "покажат твърдост и устойчивост".

"Онези, които бяха отстъпчиви и преговаряха с добра воля, подобно на ЕС, който не наложи ответни мита, изглежда не спечелиха никакво уважение от негова страна", отбеляза Кунс. "Те могат си направят своите заключения. На мен обаче ми се струва, че опитът да се намери начин за приспособяване към исканията му, когато основата на неговите искания относно Гренландия е нестабилна... предполага определен начин на действие".

Превод от английски език: Николай Велев, БТА