Елена Гунчева-Гривова: Трябва ни не спасител, а нормална политика

По традиция с появата на нов политически субект, старите проекти започват да се чувстват некомфортно, усещайки, че ще трябва да делят власт и пари. Затова голяма част от борбата на статуквото, както и на редица малки парламентарни партии е да не допуснат нови партии и лица в законодателната, а в последствие и в изпълнителната власт. Ресурсите на политическата трапеза са ограничени и всеки нов консуматор на практика подяжда субсидията, заплатите, безотчетните пари и привилегиите на досегашните консуматори.
Затова и борбата традиционно днес е съсредоточена не върху идеи и програми, а върху личностни нападки, обиди, скандали и компромати.
Разбира се, целта на тази борба е не да бъдат реализирани конкретни партийни програми и идеи, а съвсем прозаична – да се запазят благата и да не се допусне нова партия до държавната трапеза. В името на тази цел се използват всякакви методи на черен пиар, до степен да отвратят драгият електорат напълно от политиката. Процентът на не гласуващи се увеличава все повече именно и поради тази причина – едни и същи лица, едни и същи безсмислени дебати и скандали и нищо различно като действия. Вълна от електорален наплив към изборните урни има само, когато се появи нещо ново и различно. Разбира се, гаранция няма, че ще е различно, но хората са оптимисти – пробват постоянно, убедени, че все някъде някога ще има спасител, който да ги измъкне тях и държавата от блатото.
Разбира се, електоратът и политиците си приличат. Електоратът предпочита жълтинката, скандала, компромата, крясъците и скандалите.
А не експертния и интелигентен дебат по програми и идеи за управлението. Съответно и електоратът е по-склонен да заложи на някой прословут спортист, певец, инфлуенсър, отколкото на доказани професионалисти, които не са атрактивни за тълпата. И партиите слагат такива в листите, за да привлекат електорат. Разбира се, в парламента се оказва, че тези хора за нищо не стават и са само натискачи на копчета, но бедата вече е настъпила. Българите, също като древните римляни, си искат зрелищата. Но, докато искаме зрелища и цирк, а не програми и личности, ще получаваме пак и пак от същото.
Иска ми се някой нормален лидер да влезе в политиката. Някой с възпитание, който няма да крещи и да обижда от трибуната на Народното събрание, нито ще подмята вулгарни думи от място.
Някой, който ще дебатира по законопроекти и решения, а няма да показва картинки и да пуска клипчета, за да обоснове тезата си защо колегите му депутати от някоя партия не ставали. Или да се изтъпани по телевизията и да нарича електората си тулупи, безделници и нещастници.
Точно затова е добре да има нови партии и проекти, като се залага на хора, които са интелигентни и възпитани. Без да имаме прекалено големи очаквания за спасение, но крачка в правилната насока е нормализиране на политиката. И преминаване от цирково ниво към изкуството на управлението и дипломацията.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 С мрънкане
12:07 27.01.2026
2 Странно
Коментиран от #4, #7
12:11 27.01.2026
3 дежаву
По същия начин протече медийна артилерийска подготовка преди да дойдат в политиката Кирил Петков и Асен Василев и още не им знаехме името и формата на проекта им. Някак си се набива в очите на прогледналите. Дежаву.
12:12 27.01.2026
4 да те питам
До коментар #2 от "Странно":Бойко Борисов не слуша ли избирателите си? Всичко което е обещал го е направил. Не ли?
Коментиран от #6
12:13 27.01.2026
5 Даниел Немитов
12:14 27.01.2026
6 Проблема е
До коментар #4 от "да те питам":Че служи само на своите избиратели които са 15% от всички българи и които той купува с държавни пари.
12:17 27.01.2026
7 Ъхъ!!!
До коментар #2 от "Странно":Референдуми могат да правят само умни хора! Глупците не бива, особено и ако са твърдоглави.
Коментиран от #9
12:18 27.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Умен или глупав
До коментар #7 от "Ъхъ!!!":Избирателя трябва да определи бъдещето си а не шепа автократи мислещи се за богопомазани
Коментиран от #15
12:23 27.01.2026
10 Даа...
България я е имало, има я и ще я има. Въпреки катуна ти, копанарино. Разбираме паниката ти от изплъзването на субсидията и облагите на парламента, ама не си позволявай да ни плашиш! Защото на всеки копанар му идват белезниците.
"алтернавите" от "алтавите" ли идва?
Елена Гунчева-Гривова
Коментиран от #12
12:32 27.01.2026
11 Нека да пиша
Коментиран от #14
12:36 27.01.2026
12 Елена Гунчева
До коментар #10 от "Даа...":Ами аз не съм в политиката и нямам намерение да се включвам. Мога да си развявам мнението както и когато поискам и в какъвто стил поискам. Явно сте пропуснали да отбележите, че Костадинов ни заяви, че ни чака смърт, ако не е неговото Възраждане. Не обичам да ме плашат.
Коментиран от #21
12:36 27.01.2026
13 Тъма египетска
12:37 27.01.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 като ви гледам
До коментар #9 от "Умен или глупав":Като ви гледам неумните избиратели какво бъдеще си избирате последните пет години, замислям се да емигрирам.
12:38 27.01.2026
16 Да де
Погледнете и речника
Това е недопустимо
Не може да употребяваш такива цинични изрази
Демони говорят в нея
12:39 27.01.2026
17 Нека да пиша
До коментар #14 от "EЛЕНА Гунчева":Не си познала ,мила мамани гугутко. Не гласувам за Герб...
Парички под масата ,в общината !?
12:40 27.01.2026
18 Недобросъвестен добряк.
12:40 27.01.2026
19 Да де
Говоря за Възраждане
Само и погледнете фейса
За какво говорим? Аз съм един от тези, които подкрепят Възраждане
Омерзително ми е дори да чета отвратителните и
12:42 27.01.2026
20 ЩЕ ПУКНА ОТ СМЯХ!!!
12:46 27.01.2026
21 Нека да пиша
До коментар #12 от "Елена Гунчева":Да те попитам лелче .
Намери ли си биологичните родители,че и осиновителката ти ,нещо не те иска . Значи ,от доста време знае ,че ще станеш сприхава вещица ..
12:48 27.01.2026
22 ШЕФА
12:53 27.01.2026
23 опаааа...
За да има нормална политика има няколко условия. Нормална политика се провежда при нормално общество и отговорни граждани, които заедно да защитават общите си интереси, а не интересите на една или друга партия. Да се отнасят сериозно към мероприятията от които зависи бъдещето им, а не да се надяват на някой друг да зареже собствените си амбиции и интереси за им подреди живота. Особено когато става въпрос за компрометирана личност, партия или появил се ей тъй от нищото нов месия. И накрая това обество да се организира така, че само да е в състояние да си излъчи читави кандидати за политици, да си ги избере и непрекъснато да ги контролира дали съвестно изпълняват задълженията си. При наличие на шмекери или тарикати да ги отстранява навреме, а не да ги чака сами да се променят или след като вече се окопаят във властта и завладеят държавата отвътре.
12:57 27.01.2026
24 И аз да пиша
Познавам родителите му. Това не е вярно.
Госпожата, която е осиновена , може да е рожба на някоя от турския етнос, помакиня. Тя не е наясно. Вероятно е, това е причина за даването и в дом за осиновяване.
12:58 27.01.2026
25 Вероятно
13:03 27.01.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Ха ха ха
13:20 27.01.2026