Новини
Мнения »
Елена Гунчева-Гривова: Трябва ни не спасител, а нормална политика

Елена Гунчева-Гривова: Трябва ни не спасител, а нормална политика

27 Януари, 2026 12:01 842 27

  • елена гунчева-гривова-
  • българия-
  • политика-
  • румен радев

Разбира се, електоратът и политиците си приличат. Електоратът предпочита жълтинката, скандала, компромата, крясъците и скандалите

Елена Гунчева-Гривова: Трябва ни не спасител, а нормална политика - 1
Снимка: Архив
Елена Гунчева - Гривова Елена Гунчева - Гривова
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

По традиция с появата на нов политически субект, старите проекти започват да се чувстват некомфортно, усещайки, че ще трябва да делят власт и пари. Затова голяма част от борбата на статуквото, както и на редица малки парламентарни партии е да не допуснат нови партии и лица в законодателната, а в последствие и в изпълнителната власт. Ресурсите на политическата трапеза са ограничени и всеки нов консуматор на практика подяжда субсидията, заплатите, безотчетните пари и привилегиите на досегашните консуматори.

Затова и борбата традиционно днес е съсредоточена не върху идеи и програми, а върху личностни нападки, обиди, скандали и компромати.

Разбира се, целта на тази борба е не да бъдат реализирани конкретни партийни програми и идеи, а съвсем прозаична – да се запазят благата и да не се допусне нова партия до държавната трапеза. В името на тази цел се използват всякакви методи на черен пиар, до степен да отвратят драгият електорат напълно от политиката. Процентът на не гласуващи се увеличава все повече именно и поради тази причина – едни и същи лица, едни и същи безсмислени дебати и скандали и нищо различно като действия. Вълна от електорален наплив към изборните урни има само, когато се появи нещо ново и различно. Разбира се, гаранция няма, че ще е различно, но хората са оптимисти – пробват постоянно, убедени, че все някъде някога ще има спасител, който да ги измъкне тях и държавата от блатото.

Разбира се, електоратът и политиците си приличат. Електоратът предпочита жълтинката, скандала, компромата, крясъците и скандалите.

А не експертния и интелигентен дебат по програми и идеи за управлението. Съответно и електоратът е по-склонен да заложи на някой прословут спортист, певец, инфлуенсър, отколкото на доказани професионалисти, които не са атрактивни за тълпата. И партиите слагат такива в листите, за да привлекат електорат. Разбира се, в парламента се оказва, че тези хора за нищо не стават и са само натискачи на копчета, но бедата вече е настъпила. Българите, също като древните римляни, си искат зрелищата. Но, докато искаме зрелища и цирк, а не програми и личности, ще получаваме пак и пак от същото.

Иска ми се някой нормален лидер да влезе в политиката. Някой с възпитание, който няма да крещи и да обижда от трибуната на Народното събрание, нито ще подмята вулгарни думи от място.

Някой, който ще дебатира по законопроекти и решения, а няма да показва картинки и да пуска клипчета, за да обоснове тезата си защо колегите му депутати от някоя партия не ставали. Или да се изтъпани по телевизията и да нарича електората си тулупи, безделници и нещастници.

Точно затова е добре да има нови партии и проекти, като се залага на хора, които са интелигентни и възпитани. Без да имаме прекалено големи очаквания за спасение, но крачка в правилната насока е нормализиране на политиката. И преминаване от цирково ниво към изкуството на управлението и дипломацията.


Пловдив / България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 С мрънкане

    4 2 Отговор
    Трябва ни активна съпротива, а не попръдвания под масата, като до сега!

    12:07 27.01.2026

  • 2 Странно

    5 5 Отговор
    Не чух от тая че иска нормални политици които да слушат избирателите и да се наблегне на референдуми както е в Швейцария. А то един автократ може и да говори възпитано и без са обижда но пак да пристъпва волята на избирателя

    Коментиран от #4, #7

    12:11 27.01.2026

  • 3 дежаву

    1 3 Отговор
    Всичките величаят проекта на Радев, само дето още не му знаят името.
    По същия начин протече медийна артилерийска подготовка преди да дойдат в политиката Кирил Петков и Асен Василев и още не им знаехме името и формата на проекта им. Някак си се набива в очите на прогледналите. Дежаву.

    12:12 27.01.2026

  • 4 да те питам

    2 10 Отговор

    До коментар #2 от "Странно":

    Бойко Борисов не слуша ли избирателите си? Всичко което е обещал го е направил. Не ли?

    Коментиран от #6

    12:13 27.01.2026

  • 5 Даниел Немитов

    3 5 Отговор
    Умна жена! Дума истината. А истината е, че електората е калпав затова и "политиците" са калпави! Само като погледнеш "елита" на сегашна България - Румен Радев Решетников, Боко, Шиши, Копейко, Славуца, Тошко Африкански, Назарян, Хекимян и т.н. и веднага ти става ясно що за материал обитава територията!

    12:14 27.01.2026

  • 6 Проблема е

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "да те питам":

    Че служи само на своите избиратели които са 15% от всички българи и които той купува с държавни пари.

    12:17 27.01.2026

  • 7 Ъхъ!!!

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Странно":

    Референдуми могат да правят само умни хора! Глупците не бива, особено и ако са твърдоглави.

    Коментиран от #9

    12:18 27.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Умен или глупав

    5 3 Отговор

    До коментар #7 от "Ъхъ!!!":

    Избирателя трябва да определи бъдещето си а не шепа автократи мислещи се за богопомазани

    Коментиран от #15

    12:23 27.01.2026

  • 10 Даа...

    4 4 Отговор
    А, бе, пуяко от Максуда, ти кого ще плашиш, бе?!? Възраждане или смърт ли? По-добре смърт, отколкото малоумната ти, агресивна, долнопробна, неграмотна и невъзпитана сган да се докопа до власт в България. Те тогава ще е краят и на държавата и на народа ни. Надеждата е, че все повече хора осъзнават колко сте долнопробни и вредни.
    България я е имало, има я и ще я има. Въпреки катуна ти, копанарино. Разбираме паниката ти от изплъзването на субсидията и облагите на парламента, ама не си позволявай да ни плашиш! Защото на всеки копанар му идват белезниците.
    "алтернавите" от "алтавите" ли идва?
    Елена Гунчева-Гривова

    Коментиран от #12

    12:32 27.01.2026

  • 11 Нека да пиша

    3 3 Отговор
    Ленче брадавицо . В община Пловдив ,те знаят за далаверите . Скрий се ,ма лелче . Не си интересна ...

    Коментиран от #14

    12:36 27.01.2026

  • 12 Елена Гунчева

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "Даа...":

    Ами аз не съм в политиката и нямам намерение да се включвам. Мога да си развявам мнението както и когато поискам и в какъвто стил поискам. Явно сте пропуснали да отбележите, че Костадинов ни заяви, че ни чака смърт, ако не е неговото Възраждане. Не обичам да ме плашат.

    Коментиран от #21

    12:36 27.01.2026

  • 13 Тъма египетска

    0 0 Отговор
    Някой формира такъв Социум и беззаконие!

    12:37 27.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 като ви гледам

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Умен или глупав":

    Като ви гледам неумните избиратели какво бъдеще си избирате последните пет години, замислям се да емигрирам.

    12:38 27.01.2026

  • 16 Да де

    2 4 Отговор
    Вижте и фейса на това
    Погледнете и речника
    Това е недопустимо
    Не може да употребяваш такива цинични изрази
    Демони говорят в нея

    12:39 27.01.2026

  • 17 Нека да пиша

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "EЛЕНА Гунчева":

    Не си познала ,мила мамани гугутко. Не гласувам за Герб...
    Парички под масата ,в общината !?

    12:40 27.01.2026

  • 18 Недобросъвестен добряк.

    0 0 Отговор
    Недобросъвестност и добър политик е оксиморон.Има стотици примери,не само у нас а и по целия Свят.Та да си дойдем на думата.Как ще има добросъвестност,след като липсва добро възпитание и убеденост в човешките цености? И след като преди всичко,навсякъде и във всичко се"залага"на низките човешки страсти а не на най-добрия пример е и невъзможно да има добра политика.?А когато популизма витае в пространството в съзнанието и на възпитаниците и на болшинството от хората се промъква или (по точно)"пробутва" фалша и илюзията за успешна политика.Така заблудата се превръща в идеология и измамата става Закон.Добросъвестност а не злопаметност и отмъстителност е разковничето за добра политика.

    12:40 27.01.2026

  • 19 Да де

    2 0 Отговор
    Това същество омаловажава всички и ги залива с помията си
    Говоря за Възраждане
    Само и погледнете фейса
    За какво говорим? Аз съм един от тези, които подкрепят Възраждане
    Омерзително ми е дори да чета отвратителните и

    12:42 27.01.2026

  • 20 ЩЕ ПУКНА ОТ СМЯХ!!!

    0 0 Отговор
    И кой ще каже коя политика е нормална?!

    12:46 27.01.2026

  • 21 Нека да пиша

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Елена Гунчева":

    Да те попитам лелче .
    Намери ли си биологичните родители,че и осиновителката ти ,нещо не те иска . Значи ,от доста време знае ,че ще станеш сприхава вещица ..

    12:48 27.01.2026

  • 22 ШЕФА

    3 1 Отговор
    Мнооого противен и мръсен рептил е това недоразумение на природата.

    12:53 27.01.2026

  • 23 опаааа...

    0 0 Отговор
    "...Трябва ни не спасител, а нормална политика"

    За да има нормална политика има няколко условия. Нормална политика се провежда при нормално общество и отговорни граждани, които заедно да защитават общите си интереси, а не интересите на една или друга партия. Да се отнасят сериозно към мероприятията от които зависи бъдещето им, а не да се надяват на някой друг да зареже собствените си амбиции и интереси за им подреди живота. Особено когато става въпрос за компрометирана личност, партия или появил се ей тъй от нищото нов месия. И накрая това обество да се организира така, че само да е в състояние да си излъчи читави кандидати за политици, да си ги избере и непрекъснато да ги контролира дали съвестно изпълняват задълженията си. При наличие на шмекери или тарикати да ги отстранява навреме, а не да ги чака сами да се променят или след като вече се окопаят във властта и завладеят държавата отвътре.

    12:57 27.01.2026

  • 24 И аз да пиша

    1 3 Отговор
    Това същество обяви Костадинов за..м,ангал
    Познавам родителите му. Това не е вярно.
    Госпожата, която е осиновена , може да е рожба на някоя от турския етнос, помакиня. Тя не е наясно. Вероятно е, това е причина за даването и в дом за осиновяване.

    12:58 27.01.2026

  • 25 Вероятно

    1 3 Отговор
    Някоя прегрешила според нормите на мюсюлманския етнос мома студентка ,които ползваха привилегии по време на соца за университетите , скришом е родила госпожата. Ама е ербаб ,в клеветене на други. Какъв е вашият произход е загадка. Вие не сте хубав човек

    13:03 27.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ха ха ха

    1 0 Отговор
    Вярно, има структура на един друг етнос , трътлеста. Също и физиономия, дълъг нос и т.н. , никаква мекота и сл,а,вя,нс,ка хубост. Замислих се

    13:20 27.01.2026