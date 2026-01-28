Новини
Промяната на Асен „цар“ Василев

Промяната на Асен „цар“ Василев

28 Януари, 2026

Това е класическа партийна чистка, извършена без скандали, без конгреси, без публичен конфликт

Промяната на Асен „цар“ Василев - 1
Снимка: БГНЕС/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Едноличната власт в „Продължаваме промяната“ вече не е слух, а факт. Партията, която тръгна с претенцията да чупи модела, тихо и без много обяснения го възпроизведе – в най-класическия му вид. От двама съпредседатели остана един. Името му е Асен Василев.

Кирил Петков – лицето, енергията и политическият наратив на ПП – е извън листите. Лена Бориславова, доскоро не просто близка, а символично неотделима от Петков, също е аут. Постът ѝ във Фейсбук, че „остава извън парламента“, звучи като опит за достойно отстъпление, но зад него прозира ясно: решението не е нейно. И не е негово, на Петков. Решението е на кръга около Асен Василев.

Това вече не е колективно ръководство, нито „нов тип политика“. Това е класическа партийна чистка, извършена без скандали, без конгреси, без публичен конфликт – най-ефективният и най-циничният вариант. Когато хората просто изчезват от листите.

ПП вече не е партия на промяната, а по-скоро на подмяната на самата идея, че властта се споделя. Асен Василев спечели вътрешната битка – тихо, хладнокръвно и окончателно. Кръгът около него надделя, а всички, които носеха риск, емоция или непредсказуемост, бяха извадени от уравнението.

Иронията е брутална: ПП, която громеше „едноличния модел“, днес е по-еднолична от партиите, които сочеше с пръст. Без Кирил Петков. Без Лена Бориславова. Без баланс. Без противотежест.

Остана Асен Василев – сам, силен и напълно подвластен „цар“. Въпросът вече не е кой управлява ПП. Ясно е.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    17 20 Отговор
    Сега ще обяснявам бавно, защото паветниците не схващат бърже !!!
    ПП никога няма да бъдат партньори на Радев!!! Радев ще бъде про САЩ , а паветниците са лондонски креатури !!! А САЩ ще смачкат всички Урсулианци!!! И колизията ще бъде ясно видима!!! ПП са отиващите си либерасти, а Радев ще бъде българският Орбан !!!

    Коментиран от #11, #12

    09:26 28.01.2026

  • 2 хихи

    17 4 Отговор
    Третополовите са се активизирали...

    09:28 28.01.2026

  • 3 Даниел Немитов

    18 5 Отговор
    Я да видим КОЙ се е загрижил за ПП!? Ми няма изненада - каменов калинчо "жъне" в предизборно време. Явно няКОЙ добре плаща!

    09:28 28.01.2026

  • 5 Както и да въртят

    9 3 Отговор
    накрая излиза милиционерското. Чисто и просто.

    09:29 28.01.2026

  • 6 кой му дреме

    7 1 Отговор
    титли се пишат преди името
    като не знаете да ви кажа

    09:30 28.01.2026

  • 7 честен ционист

    18 6 Отговор
    Народът си ги именува тия Продължваме подмяната още от първия ден.

    Коментиран от #23

    09:30 28.01.2026

  • 8 к0к0рч0 🌈💋🍌

    2 6 Отговор

    До коментар #4 от "Гражданин":

    "много ти е гладко мозЪчето. "

    твойто е като ренде
    с него да белиш картьошки

    09:31 28.01.2026

  • 9 И кво ?

    3 5 Отговор
    Единствената промяна е , че журналистите ни сега го забелязват . Може би защото сега става ясно , че Василев ще вземе герберски гласове , та някои хора загряват , че поДмяната е само заместител .

    09:31 28.01.2026

  • 10 Трол

    2 7 Отговор
    Г-н Василев го бива за партиен вожд.

    09:31 28.01.2026

  • 11 1234

    7 7 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Да не бързаме с Радев!?
    Ще проличи какъв е след като нареди листите (по първия и втория) и дай Боже ако нареди и проекто кабинет...
    ако излезне с програма/визия за Бълтария за 20 години напред, с позиция/програма в здравеопазването, образованието, проваохрана и праворъздаване, бюзжетен дефицит. Външна политика...

    Коментиран от #19

    09:31 28.01.2026

  • 12 Тракиец 🇺🇦

    14 9 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Радев щял да бъде българския Орбан..хаха ... рано рано си над.упил дамаджаната

    09:32 28.01.2026

  • 14 Може би

    3 9 Отговор
    ПП се пречиства и търси нови лица. Компрометираните само развалят имиджа на партията и може би е добре да влязат нови хора.Да, те ще са неопитни и в началото ще слушат Асен Василев, но може би ще внесат нови идеи, енергия и прагматизъм.

    09:39 28.01.2026

  • 16 Това не е статия, а инструмент

    4 2 Отговор
    Когато виждате текстове- разследвания - внушения, които не твърдят директно вина, но повтарят „има съмнения“, „има въпроси“, „има напрежение“,
    цитират „източници“, „вътрешни хора“, „анонимни сигнали“, целта е политическият ефект в полза на опонентите им ГЕРБ -ДПС Ново Начало!

    09:41 28.01.2026

  • 17 Защо точно „Продължаваме Промяната“?

    3 3 Отговор
    Защото Продължаваме Промяната е нова партия;
    няма 20–30 години цементирана йерархия на ДПС;
    няма желязна дисциплина като ГЕРБ; Продължаваме Промянатя се държи от обществено доверие, не от страх и зависимости.
    Това я прави много по-уязвима отвътре.

    09:43 28.01.2026

  • 18 Основната цел: вътрешно разклащане

    4 2 Отговор
    Основната цел на поредицата от такива политически втушения е вътрешнотало разклащане в Продължаваме Промяната!

    09:45 28.01.2026

  • 19 Пич

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "1234":

    Изобщо не бързаме с Радев !!! Властовите хватки върху Европа вече са две - Вашингтон и Лондон!!! И ако ти не схващаш , дори тъпата Тиква схвана, и започна да се отвързва от Мерц и Урсула! Случайно ли мислиш се зашиха в новата завера на Тръмп...?! И кой мислиш че даде криле на Радев - Лондон или Вашингтон !!! Ако си паветник може и да не се излагаш , като отговориш - Москва!!!

    09:46 28.01.2026

  • 20 Целта на ГЕРБ:" Разделяй и владей!"

    5 0 Отговор
    Не е нужно да „срутят“ партията Продължаваме Промяната. Достатъчно е да постигнат подозрения между хората; страх „да не съм следващият“; вътрешно разделение:
    „Този ни вреди“ vs „Това е атака“
    самоналожена цензура и парализа.
    Разделяй и обезсилвай, не „унищожавай“.

    09:46 28.01.2026

  • 21 Защо не се прави същото с ГЕРБ?

    3 1 Отговор
    Защото при ГЕРБ:
    хората са свикнали с атаки;
    няма морален разказ — има властов;
    редиците не се държат от „чист образ“, а от интерес и йерархия.
    Скандал ≠ разпад
    Скандал = шум, който отминава
    При ПП:
    моралният стандарт е част от легитимността;
    всяко петно тежи многократно повече.

    09:47 28.01.2026

  • 22 Подозрителен

    4 0 Отговор
    Такива „статии“ и акции не целят справедливост, а политическо отслабване чрез страх, интриги и разединение, особено на партии, които още не са превърнати в бетон като ГЕРБ.

    09:48 28.01.2026

  • 23 Разбирач

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "честен ционист":

    Той президента се извини на нацията и си призна, че са измекяри. Явно обаче се намират 10 процента еврожиендърчетата да гласуват за тази ококорена ловена топка и затова влизат в парламента

    09:50 28.01.2026

  • 24 който е едър

    0 0 Отговор
    е символ . ячак . в турска така огоявали пехливанците . на агата синовете били най едри .

    09:53 28.01.2026

  • 25 Почна се- обаче Европа ги ние гледаме

    1 1 Отговор
    Един Асен остана, дето е пречка да върнат България в 1989 -г.
    И тази атака идва от пиарите на Радев.Мутрите никога не разсъждават по тоя начин.Радев, който със евросредства, с помоща на НАТО, ще строи РУСКИЙ МИР в България, където колективизацията е член Първи от манифеста на Партията.
    Тези, които след 89-та ограбиха България, докараха мутрите, пак се канят да управляват, чрез Радев.

    09:54 28.01.2026

  • 26 тиквенсониада

    2 2 Отговор
    Как никога не коментирате чистките на Борисов в ГЕРБ ? Все човъркате противниците му !
    Как веднъж не зачекнахте и Новото начало на Пеевски ?
    Това ПРИСТРАСТИЕ ли е или СТРАХ , подчинение и ЗАВИСИМОСТ от тези двама шишковци ?

    09:54 28.01.2026

  • 27 Защо точно Асен Василев?

    3 2 Отговор
    Асен Василев е ключова фигура, не „случаен човек“.
    той е мозъкът на политиката на ПП; човекът който удари практиките за „източване през бюджета“ – авансови плащания без контрол, кухи обществени поръчки, толерирани данъчни и митнически течове и схеми с ДДС и държавни фирми, които години наред хранеха партийно-икономически мрежи на ГЕРБ и ДПС. Той е лицето, което може да говори с числа, не със лозунги. Асен Василев е сравнително труден за „хващане“ юридически, макар че се опитаха да го направят, да го уплашат и още се опитват.
    Стратегията на ГЕРБ -ДПС Ново Начало:" Когато не можеш да удариш някого със съд, го удряш с съмнение, с клевети, с мръсни интриги."

    09:54 28.01.2026

  • 29 Мухоловка

    1 1 Отговор
    Еднодневките затова се наричат еднодневки, защото са еднодневки. Засега про100 Кирчо и Лена, скоро и Асенчо. Този Асенчо е вреден като Гумен Гечев.

    09:56 28.01.2026

  • 30 Много смешен коментар!

    3 1 Отговор
    Кога ПП са били символ на Промяната, ако не е тайна?

    Още когато Радев ги пробута в политиката за всеки трезвомислещ човек беше ясно, че тези издънки на комунистически родове са полуобразовани напористи , безскрупулни мошеници и ментарджии, които ще крадат и обогатяват.

    Ако някой е бил сляп и е имал илюзии за тах, с които ЧАК сега се разделя, моля да не говори от името на всички ни! Ние отдавна ги усетихме!

    Фразата " ПП вече не са партия на промяната " НЕ Е ВЯРНА , те никога не са били такава! Доказателствата за лъжите и измамите им, за слабото им образование и липса на базов мироглед са толкова много, че моля да не се оправдавате с нас!

    Ние никога сме нямали вашите заблуждения и за това днес не само, че не сме разочаровани от ПП, ами сме доволни, че най- после и други загряха какви са!

    09:58 28.01.2026

  • 33 Ирония

    3 2 Отговор
    Такива поръчкови статии срещу мозъка на ПП започнаха много рано май. Още няма насрочена дата за избори, а вече атакуват ПП. Целта е да се създаде напрежение, ерозия и разединение в ПП, за да я отслабят и разпаднат. ПП им е трън в петота на ГЕРБ -ДПС НН, техните роби ИТН и БСП пък въобще нама да ги споменавам.

    09:59 28.01.2026

  • 34 чУвал или чувАл

    1 1 Отговор
    През годините от ГЕРБ бяха отстранени , изолирани , елиминирани и маргинализирани толкова много хора и то все от т. нар. ВИСШ апарат !
    Цветанов , Емил Димитров , Румяна Желева , Фидосова , Мария Габриел , Цецка Цачева , Караянчева , Влади Горанов , Дянков , Лъчо Мозъка , Дани Ръбъла .....все юнак до юнака , кон до коня.......
    Защо ги няма ? Защо ги замениха ? Нали бяха верни на Вожда и неговия път ?
    Как така не сте ги коментирали , при това вече толкова години ?
    Нали сте сайт , КОЙ ТЪРСИ и ОБИЧА ИСТИНАТА ? Или не съвсем ?

    10:00 28.01.2026

  • 36 Нормално

    1 0 Отговор
    Авторът на това словоизлияние е работил в БЛИЦ и ПИК. Коментарите са излишни. Като финансов министър , А. Василев се прояви, като човек със социално мислене. Справедливо индексиране на пенсии и заплати. Факт.

    10:02 28.01.2026

  • 38 Питане

    0 1 Отговор
    Защо ли ПП ми заприличва на истинска комунистическа партия ???

    10:03 28.01.2026

  • 39 Симо

    0 0 Отговор
    От както свят светува, мазното все отгоре плува!
    Вечна му памет на Радой.
    А за демокрацията и царуването?
    Днес чета за "царят на границите" в САЩ. Ушким демокрация, пък пак царе!!! Императори, фараони. Та да се върнем на началото. Откакто свят светувя, ......... властта се стреми към пълна и еднолична. Сега разликата е, че се облича в демагогия, лъжа и изопачаване.

    10:05 28.01.2026

  • 40 Статията цели да принизи Асен Василив

    1 1 Отговор
    Да се изравни теренът
    Ако всички са „еднакво съмнителни“:
    няма морално превъзходство;
    няма „ние сме различни“;
    остава само старият модел.
    Но Асен Василев е гений който не можете да го стигнете нито по интелект, нито по реторика, нито по политическа култура нито по образование!
    Опоненгите му Пеевски и Борисов са неуки, необразовани и арогантни. Те нямат капацитета да застанат срещу Асен Василев в публичен дебат. Те действат подмолно, с интриги, с платени статийки...

    10:07 28.01.2026

  • 41 123

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "Обидите са липса на аргументи!":

    Ти ти е прав...
    Това палаво "розово пони" много обича за го обяздват. А иначе в свободното време тренира рецинирайки заучени фрази пред огледалото

    Коментиран от #43

    10:07 28.01.2026

  • 42 Мдааа

    1 0 Отговор
    Приближените медии до Борисов и Пеевски „цапат“ и клеветят Асен Василев бавно и системно.

    10:09 28.01.2026

  • 43 Не е по темата!

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "123":

    Пиши по темата или се махай!

    10:10 28.01.2026