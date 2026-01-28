Промяната на Асен „цар“ Василев

Едноличната власт в „Продължаваме промяната“ вече не е слух, а факт. Партията, която тръгна с претенцията да чупи модела, тихо и без много обяснения го възпроизведе – в най-класическия му вид. От двама съпредседатели остана един. Името му е Асен Василев.
Кирил Петков – лицето, енергията и политическият наратив на ПП – е извън листите. Лена Бориславова, доскоро не просто близка, а символично неотделима от Петков, също е аут. Постът ѝ във Фейсбук, че „остава извън парламента“, звучи като опит за достойно отстъпление, но зад него прозира ясно: решението не е нейно. И не е негово, на Петков. Решението е на кръга около Асен Василев.
Това вече не е колективно ръководство, нито „нов тип политика“. Това е класическа партийна чистка, извършена без скандали, без конгреси, без публичен конфликт – най-ефективният и най-циничният вариант. Когато хората просто изчезват от листите.
ПП вече не е партия на промяната, а по-скоро на подмяната на самата идея, че властта се споделя. Асен Василев спечели вътрешната битка – тихо, хладнокръвно и окончателно. Кръгът около него надделя, а всички, които носеха риск, емоция или непредсказуемост, бяха извадени от уравнението.
Иронията е брутална: ПП, която громеше „едноличния модел“, днес е по-еднолична от партиите, които сочеше с пръст. Без Кирил Петков. Без Лена Бориславова. Без баланс. Без противотежест.
Остана Асен Василев – сам, силен и напълно подвластен „цар“. Въпросът вече не е кой управлява ПП. Ясно е.
1 Пич
ПП никога няма да бъдат партньори на Радев!!! Радев ще бъде про САЩ , а паветниците са лондонски креатури !!! А САЩ ще смачкат всички Урсулианци!!! И колизията ще бъде ясно видима!!! ПП са отиващите си либерасти, а Радев ще бъде българският Орбан !!!
09:26 28.01.2026
2 хихи
09:28 28.01.2026
3 Даниел Немитов
09:28 28.01.2026
5 Както и да въртят
09:29 28.01.2026
6 кой му дреме
като не знаете да ви кажа
09:30 28.01.2026
7 честен ционист
09:30 28.01.2026
8 к0к0рч0 🌈💋🍌
До коментар #4 от "Гражданин":"много ти е гладко мозЪчето. "
твойто е като ренде
с него да белиш картьошки
09:31 28.01.2026
9 И кво ?
09:31 28.01.2026
10 Трол
09:31 28.01.2026
11 1234
До коментар #1 от "Пич":Да не бързаме с Радев!?
Ще проличи какъв е след като нареди листите (по първия и втория) и дай Боже ако нареди и проекто кабинет...
ако излезне с програма/визия за Бълтария за 20 години напред, с позиция/програма в здравеопазването, образованието, проваохрана и праворъздаване, бюзжетен дефицит. Външна политика...
09:31 28.01.2026
12 Тракиец 🇺🇦
До коментар #1 от "Пич":Радев щял да бъде българския Орбан..хаха ... рано рано си над.упил дамаджаната
09:32 28.01.2026
14 Може би
09:39 28.01.2026
16 Това не е статия, а инструмент
цитират „източници“, „вътрешни хора“, „анонимни сигнали“, целта е политическият ефект в полза на опонентите им ГЕРБ -ДПС Ново Начало!
09:41 28.01.2026
17 Защо точно „Продължаваме Промяната“?
няма 20–30 години цементирана йерархия на ДПС;
няма желязна дисциплина като ГЕРБ; Продължаваме Промянатя се държи от обществено доверие, не от страх и зависимости.
Това я прави много по-уязвима отвътре.
09:43 28.01.2026
18 Основната цел: вътрешно разклащане
09:45 28.01.2026
19 Пич
До коментар #11 от "1234":Изобщо не бързаме с Радев !!! Властовите хватки върху Европа вече са две - Вашингтон и Лондон!!! И ако ти не схващаш , дори тъпата Тиква схвана, и започна да се отвързва от Мерц и Урсула! Случайно ли мислиш се зашиха в новата завера на Тръмп...?! И кой мислиш че даде криле на Радев - Лондон или Вашингтон !!! Ако си паветник може и да не се излагаш , като отговориш - Москва!!!
09:46 28.01.2026
20 Целта на ГЕРБ:" Разделяй и владей!"
„Този ни вреди“ vs „Това е атака“
самоналожена цензура и парализа.
Разделяй и обезсилвай, не „унищожавай“.
09:46 28.01.2026
21 Защо не се прави същото с ГЕРБ?
хората са свикнали с атаки;
няма морален разказ — има властов;
редиците не се държат от „чист образ“, а от интерес и йерархия.
Скандал ≠ разпад
Скандал = шум, който отминава
При ПП:
моралният стандарт е част от легитимността;
всяко петно тежи многократно повече.
09:47 28.01.2026
22 Подозрителен
09:48 28.01.2026
23 Разбирач
До коментар #7 от "честен ционист":Той президента се извини на нацията и си призна, че са измекяри. Явно обаче се намират 10 процента еврожиендърчетата да гласуват за тази ококорена ловена топка и затова влизат в парламента
09:50 28.01.2026
24 който е едър
09:53 28.01.2026
25 Почна се- обаче Европа ги ние гледаме
И тази атака идва от пиарите на Радев.Мутрите никога не разсъждават по тоя начин.Радев, който със евросредства, с помоща на НАТО, ще строи РУСКИЙ МИР в България, където колективизацията е член Първи от манифеста на Партията.
Тези, които след 89-та ограбиха България, докараха мутрите, пак се канят да управляват, чрез Радев.
09:54 28.01.2026
26 тиквенсониада
Как веднъж не зачекнахте и Новото начало на Пеевски ?
Това ПРИСТРАСТИЕ ли е или СТРАХ , подчинение и ЗАВИСИМОСТ от тези двама шишковци ?
09:54 28.01.2026
27 Защо точно Асен Василев?
той е мозъкът на политиката на ПП; човекът който удари практиките за „източване през бюджета“ – авансови плащания без контрол, кухи обществени поръчки, толерирани данъчни и митнически течове и схеми с ДДС и държавни фирми, които години наред хранеха партийно-икономически мрежи на ГЕРБ и ДПС. Той е лицето, което може да говори с числа, не със лозунги. Асен Василев е сравнително труден за „хващане“ юридически, макар че се опитаха да го направят, да го уплашат и още се опитват.
Стратегията на ГЕРБ -ДПС Ново Начало:" Когато не можеш да удариш някого със съд, го удряш с съмнение, с клевети, с мръсни интриги."
09:54 28.01.2026
29 Мухоловка
09:56 28.01.2026
30 Много смешен коментар!
Още когато Радев ги пробута в политиката за всеки трезвомислещ човек беше ясно, че тези издънки на комунистически родове са полуобразовани напористи , безскрупулни мошеници и ментарджии, които ще крадат и обогатяват.
Ако някой е бил сляп и е имал илюзии за тах, с които ЧАК сега се разделя, моля да не говори от името на всички ни! Ние отдавна ги усетихме!
Фразата " ПП вече не са партия на промяната " НЕ Е ВЯРНА , те никога не са били такава! Доказателствата за лъжите и измамите им, за слабото им образование и липса на базов мироглед са толкова много, че моля да не се оправдавате с нас!
Ние никога сме нямали вашите заблуждения и за това днес не само, че не сме разочаровани от ПП, ами сме доволни, че най- после и други загряха какви са!
09:58 28.01.2026
33 Ирония
09:59 28.01.2026
34 чУвал или чувАл
Цветанов , Емил Димитров , Румяна Желева , Фидосова , Мария Габриел , Цецка Цачева , Караянчева , Влади Горанов , Дянков , Лъчо Мозъка , Дани Ръбъла .....все юнак до юнака , кон до коня.......
Защо ги няма ? Защо ги замениха ? Нали бяха верни на Вожда и неговия път ?
Как така не сте ги коментирали , при това вече толкова години ?
Нали сте сайт , КОЙ ТЪРСИ и ОБИЧА ИСТИНАТА ? Или не съвсем ?
10:00 28.01.2026
36 Нормално
10:02 28.01.2026
38 Питане
10:03 28.01.2026
39 Симо
Вечна му памет на Радой.
А за демокрацията и царуването?
Днес чета за "царят на границите" в САЩ. Ушким демокрация, пък пак царе!!! Императори, фараони. Та да се върнем на началото. Откакто свят светувя, ......... властта се стреми към пълна и еднолична. Сега разликата е, че се облича в демагогия, лъжа и изопачаване.
10:05 28.01.2026
40 Статията цели да принизи Асен Василив
Ако всички са „еднакво съмнителни“:
няма морално превъзходство;
няма „ние сме различни“;
остава само старият модел.
Но Асен Василев е гений който не можете да го стигнете нито по интелект, нито по реторика, нито по политическа култура нито по образование!
Опоненгите му Пеевски и Борисов са неуки, необразовани и арогантни. Те нямат капацитета да застанат срещу Асен Василев в публичен дебат. Те действат подмолно, с интриги, с платени статийки...
10:07 28.01.2026
41 123
До коментар #37 от "Обидите са липса на аргументи!":Ти ти е прав...
Това палаво "розово пони" много обича за го обяздват. А иначе в свободното време тренира рецинирайки заучени фрази пред огледалото
10:07 28.01.2026
42 Мдааа
10:09 28.01.2026
43 Не е по темата!
До коментар #41 от "123":Пиши по темата или се махай!
10:10 28.01.2026