Какво трябва да разберат европейците за Тръмп

30 Януари, 2026 23:01 961 17

  • евгений дайнов-
  • европа-
  • доналд тръмп-
  • сащ

Няма как един президент, който тероризира собственото си население, да действа на международната сцена по друг начин

Какво трябва да разберат европейците за Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Евгений Дайнов:

Понякога мразя да съм прав. Така е например тези дни, когато Тръмп ми напомни колко съм бил прав още от средата на 1980-те години.

Бях може би на 23, когато за пръв път партийци и комсомолци, завършили "Международни отношения" (МО) и "Международни икономически отношения" (МИО), ми обясниха, че между вътрешната и външната политика на дадена държава няма нищо общо. Някой сатрап може да тероризира собственото си население и да убива противниците си, но на международната арена да прави съвсем други неща. Двата вида политики били определяни от съвършено различни фактори.

"Пълни глупости", рекох си. Очевидно е, че ако си демократ по светоглед, няма да тормозиш населението си, защото уважаваш правата на хората; а на световната арена ще си уважителен към останалите по същата причина. Ако си сатрап и тормозиш собствените си хора, ще търсиш начини и навън да тормозиш други хора. Светогледът е един и действията са еднотипни.

И престанах да се интересувам от темата "международни отношения" – докато внезапно, години по-късно не схванах, че тезата за различността на външната и вътрешната политика не е разпространена само в България . Тя доминира из цяла Европа. Хванах се за главата, защото това беше рецепта за неизбежна катастрофа.

Как ще противодействаш с дипломатически средства на някой сатрап, ако той тръгне да завладява съседни страни? Та нали ти изобщо не очакваш той да стори това? Нали вярваш, че у тях си той може да е сатрап, но на международната арена ще е съвсем друг човек?

И катастрофата дойде

Хилядната армия на европейски дипломати не предвиди, нито предотврати, нито спря войните в бивша Югославия. Те бяха спрени от американски бомби. След това Владимир Путин направи открит урок. Първо стовари терор върху собственото си население. А после направи същото в Грузия през 2008, в Украйна през 2014 и пак в Украйна през 2022 . Междувременно изравни със земята големи райони на Сирия, а руски наемници изтребват населението на различни държави в Африка.

А Доналд Тръмп ? Тези дни лично той демонстрира, че в неговата глава няма никаква разлика между вътрешна и външна политика. Едно и също е. Става дума за неговия телефонен разговор от началото на седмицата с Тим Уолц, губернатор на щата Минесота, където вече седмици наред ударните отряди на Тръмп тероризират населението и дотук са убили двама граждани посред бял ден на улицата и пред множество свидетели.

"Каза ми, че не разбира какво не ни е наред на нас в Минесота ", сподели след разговора Уолц в интервю за американската телевизия MS NOW (доскоро носила името MSNBC). "Каза ми, че е правил същото в Ню Орлиънс, в Луисвил и там е нямало проблеми. (...) И после ми каза колко успешен е бил във Венецуела ."

Това е моментът на истината. В главата на Доналд Тръмп няма никаква разлика между вътрешна и външна политика – между щата Минесота и суверенната държава Венецуела. Ще мачка на едното място, ще мачка и на другото. По същия начин вече цяла година американският президент използва като бухалка наличните му финансовите инструменти. Както наказва финансово непокорни университети, адвокатски кантори, фирми и корпорации, щати и градове, по същия начин наказва чужди държави. Quod erat demonstrandum.*

Защо ли усилията на европейските дипломати нямат успех?

Както казват в Стара Загора "Няма мое, няма твое – всичко е Берое". В случая с Доналд Тръмп – "всичко е мое".

Няма разлика между вътрешната и външната политика. И двете са израз на светогледа на съответния политик. Гледай го какво прави у дома и знай, че при първа възможност той ще направи същото и навън.

Предоставям тези мои прозрения на многохилядната армия европейски дипломати, които през последните десетилетия са се чудили защо резултатът от техните усилия е точно нула.

*Quod erat demonstrandum (от латински: Което трябваше да се докаже)


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 6 Отговор
    Че е по добре с него във Фонда за мир отколкото срещу него.

    23:02 30.01.2026

  • 2 Дай нов,

    11 3 Отговор
    дай по ена рикия!

    23:06 30.01.2026

  • 3 Тръмп събуди заспалата Европа!

    5 8 Отговор
    Путин пръв отвори кутията на Пандора!

    23:07 30.01.2026

  • 4 ?????

    18 5 Отговор
    Ха ха.
    Женята Дайнов и Дойче Велле.
    Тва си е направо гей-брак.
    На мен лично ми е смешно.

    23:08 30.01.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    13 4 Отговор
    Ох и отгледания от комунизъма Евгений най-умен от всички!
    Той оправи света!

    23:08 30.01.2026

  • 6 Ако Путин и Си окупират Гренландия

    5 8 Отговор
    Дания ли ще я защити!
    Айде стига глупости!

    23:09 30.01.2026

  • 7 отец Шменти Капели

    8 2 Отговор
    Евгиний Дойче Зелев ко каза не разбрах.

    Коментиран от #8

    23:14 30.01.2026

  • 8 Селски селяк

    0 5 Отговор

    До коментар #7 от "отец Шменти Капели":

    Селяците са така, обикновено не разбират!

    23:18 30.01.2026

  • 9 китайски балон

    2 3 Отговор
    Единственото, което трябва да знаят е че БайДончо работи за собствения си джоб😉
    Е го днес с един финт и две лъжи чупи пазара на ценни метали😉

    23:19 30.01.2026

  • 10 Гориил

    5 0 Отговор
    Никога в историята руснаците не са се чувствали толкова свободни, уверени, открити, стабилни и проспериращи, както по време на президентството на техния герой и обичан лидер Владимир Путин. Или си сляп, или си хипнотизиран от черна пропаганда.Точно затова загубихте войната в Украйна и станахте за посмешище на целия свят.

    23:21 30.01.2026

  • 11 Стара чанта

    1 0 Отговор
    Ами разбрахме за всички му възможни дефицити, най-вече ,, у Главътъ"! Светът направо онемя от шкембестия Циркаджия.
    И придружаващия го ,,Екип".

    23:26 30.01.2026

  • 12 шорошко еврейче-гейче ,

    5 0 Отговор
    Трябва да разберат урсула и брюкселските розови жендъри ,както и техния либерастки сорасоиден слугинаж,чи тримата големи Путин,Тръмп и другаря Си приключват и закриват това либерално и глобалистко ЛГБТ недоносче ЕСссР...

    23:30 30.01.2026

  • 13 Тити на Кака

    6 0 Отговор
    Миндянският пророк за пореден път си е въобразил, че правото на независими решения в областта на външната политика може да принадлежи и на страни, които не са част от клуба на свръхсилите? Доиска ти се нещо перпендикулярно, хоп, правиш го, а големите играчи те гледат с умиление как стъпваш по главите им?
    Поредните забавни халюцинации на бутилка домашна миндянска, наздраве, другарки и господа 😂😂😂😂

    23:32 30.01.2026

  • 14 Олигиопфрен със власт

    2 4 Отговор
    Това е Тръмп

    23:35 30.01.2026

  • 15 Циник

    2 1 Отговор
    Я, Жената изтрезня достатъчно, за да ни напомни какъв пророк е бил, е, и ще бъде.

    23:54 30.01.2026

  • 16 ...

    0 1 Отговор
    Европейците разбраха, че Тръмп е луд и скоро ще го пратят на лечение...

    00:09 31.01.2026

  • 17 Хохо Бохо

    0 0 Отговор
    Тръмп сплоти Европа...

    00:13 31.01.2026