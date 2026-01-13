Британският премиер заплаши да поеме контрола над чатбота с изкуствен интелект Grok

Британският премиер Киър Стармър заплаши да поеме контрола над чатбота с изкуствен интелект Grok, ако X, в който е интегриран, не го направи сам.

Премиерът направи това изявление на среща с членове на управляващата си Лейбъристка партия.

„Ако X не може да контролира Grok, ние ще го направим и ще го направим бързо, защото ако печелите от вреда и насилие, губите правото си да се саморегулирате“, каза Стармър. „Нека бъда кристално ясен: няма да толерираме това, защото независимо колко нестабилен или сложен става светът, това правителство ще се ръководи от своите ценности. Ще защитим уязвимите пред лицето на силните“, обеща той.

Премиерът направи това изявление на 12 януари, същия ден, в който британският медиен регулатор Ofcom започна разследване срещу X заради изображения, генерирани от Grok. Чатботът е разработен от xAI на Илон Мъск, който също притежава X.

По-късно държавният секретар по наука, иновации и технологии Лиз Кендъл обяви, че Обединеното кралство ще криминализира създаването на интимни изображения без съгласие. Съответният закон, който ще се прилага и за създателите на подобни приложения, трябва да влезе в сила тази седмица.

Според The ​​Daily Telegraph, гневът на Лондон произтича от откровени изображения на жени и деца, създадени от чатбота, интегриран в X, по искане на потребителите. Вестникът отбелязва, че така наречените „дийп фейк“ изображения вече са засегнали Кейт Мидълтън, принцесата на Уелс, съпругата на наследника на британския трон, британски знаменитости, министри от кабинета и депутати.

В отговор на оплакванията на Лондон, Мъск нарече британското правителство фашистко поради големия брой арести в страната заради онлайн коментари.