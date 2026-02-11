Патриотизъм и руски език: какво иска АзГ в Източна Германия

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

"Алтернатива за Германия" обещава "патриотичен обрат" в културата и образованието, както и изучаване на руски език в училищата: проектопрограмата на партията в Саксония-Анхалт предизвика възмущение в цялата страна.

В Германия подобно нещо не се случва често: проектопрограма на партия за местни избори да предизвика отзвук в цялата страна. Това се удаде на дяснопопулистката "Алтернатива за Германия" (АзГ) в провинция Саксония-Анхалт. Представителите на партията в тази източногерманска провинция вече не се ограничават само до въпросите на миграцията и икономиката, а обещават цяла нова патриотична културна политика, при която фокусът щял да бъде само върху положителните събития в германската история.

През септември предстоят избори за местен парламент в две провинции – Саксония-Анхалт и Мекленбург-Предна Померания. Не е изключено в Саксония-Анхалт мнозинство да получи именно "Алтернатива за Германия" - партията, която в някои федерални провинции е призната за отчасти екстремистка. Една от тези провинции е Саксония-Анхалт, където местната Служба за защита на конституцията (вътрешното разузнаване) обяви през 2023, че политическата агитация на АзГ в провинцията е насочена срещу основни принципи на свободния демократичен ред и в частност против принципите на демокрацията, гарантиращи защитата на човешкото достойнство. В заключенията на службата по този въпрос се казва също, че водещи представители на "Алтернатива за Германия" са употребявали "реторика, която демонизира мигрантите, представя ги като завоеватели и агресори, а също и като мигранти от чужди културни среди, които само използват социалните облаги". Опоненти на АзГ я обвиняват, че се готви да разпали "война на културите" в Германия.

АзГ: Германия не бива да изпитва чувство за вина от миналото

В проектопрограмата си в Саксония-Анхалт "Алтернатива за Германия" обвинява "старите партии", че провеждали политика, която "разрушава традициите" и унищожава "чувството за гордост" на германците, като избягва да говори за всички положителни моменти в германската история до 1933 година, когато Адолф Хитлер поема властта. За разлика от тях АзГ смята да предлага "патриотична културна политика", която не само да подсили германската идентичност, но и да я направи привлекателна за имигрантите. За да стане това, "Алтернатива за Германия" пледира германската история да се разказва от положителна гледна точка, а хората да се избавят от "чувството си за вина" и за "ненавист към самите себе си". Според АзГ осъществяването на тази цел преминава през няколко революционни стъпки.

Планирано е например в училищата на провинция Саксония-Анхалт да се въведе ежедневно издигане на националния флаг и съвместно изпълнение на химна на ФРГ. За да се укрепи патриотичното възпитание пък, се предлага учениците да придобиват повече знания за региона, а съдържанието на учебниците по история да бъде преразгледано и променено така, че да подчертава положителния образ на Германия. По този начин трябвало да се формира "непринудена и здрава увереност в собствената германска идентичност".

Учениците да изучават руски език

За учениците е подготвена и друга новост – задачата да се повишава популярността на руския език. В програмата на АзГ се казва, че "политиците трябва да направят всичко възможно, за да съхранят и по възможност да разширят преподаването на руски език". По думите им това било нужно, защото Саксония-Анхалт е заинтересована да поддържа добри отношения с Русия в икономическата и културната сфера. В същото време "Алтернатива за Германия" планира да прекрати някои действащи програми като "Училища срещу расизма", а за децата на бежанците да бъдат създадени специални класове, където те да се учат отделно от германските ученици.

Ева фон Ангерн, депутатка от Лявата партия в Ландтага, осъди проекта за предизборната програма на АзГ, наричайки го "ужас за Саксония-Анхалт". Според нея партията настройва различни социални групи едни срещу други. "Под прикритието на реторика за ред и любов към родината "Алтернатива за Германия" пропагандира авторитарно държавно устройство, което на масово основание ще ограничава основните права", се казва в изявление на сайта на депутатката.

Бюджетни средства само за германско изкуство

Ако в Саксония-Анхалт се стигне до правителство на "Алтернатива за Германия", то би отделяло бюджетни средства само за изкуство, което стимулира "формирането на германска идентичност". Авторите на проектопрограмата се оплакват от това, че в репертоара на днешните германски театри не присъстват постановки по произведения на Гьоте и Шилер, затова пък имало "всевъзможни развлечения от международен характер".

Критиките на "Алтернатива за Германия" не подминават и църквите. В проектопрограмата се казва, че големите вероизповедания вече не изповядвали християнската вяра, а се придържали към "джендър идеологията". Поради това партията смята да отмени църковния данък и да съдейства за развитието на "малки църковни общности". Държавата в Германия отчислява въпросния данък от доходите на онези граждани, които са членове на двете големи вероизповедания в страната – католическото и протестантското – и го предоставя на църковните общности.

"Алтернатива за Германия" обаче явно фаворизира друг модел. В проектопрограмата ѝ пише: "В свободните църкви, баптистките общини и православните църкви се практикува истинска и жива вяра, която в много отношения подкрепя културните преобразувания, към които се стремим".

"Демокрацията в Германия е силна и няма да допусне десен завой"

Проектопрограмата на АзГ в Саксония-Анхалт предизвика възмущение не само сред опонентите на тази партия, а и сред редица експерти, които я обвиняват в нескрита радикализация. По радио "Дойчландфунк" политологът Бенямин Хьоне от университета в Кемниц казва, че предизборната програма издава "сценарий за завземане на властта".

"Мисля, че "Алтернатива за Германия" внимателно наблюдава случващото се в САЩ", допълва Хьоне. В същото време политологът вярва, че демокрацията в Германия е достатъчно силна, за да не допусне десен завой в цялата страна.