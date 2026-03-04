АИКБ: Битовият ток остава без промяна

Румен Радев, бивш енергиен министър и настоящ председател на АИКБ, коментира актуалната ситуация с цените на електроенергията и безопасността на ядрените мощности в България в студиото на „Лице в лице“ по бТВ.

По отношение на цените на електроенергията Радев заяви:

„Битовият ток в България е много стриктно регулиран. Там няма каквато и да е корекция в цената. И тя продължава да е значително по-малка от тази за нас, като небитови потребители.“

Той уточни, че за индустрията и небитовите потребители има реално понижение на цената:

„Корекцията надолу ще е някъде около 28%. Това е за всеки небитов потребител. За небитовите потребители цената през януари беше близо 140 евро - това е разлика с около 40 евро.“

Радев обясни причините за разликата между битови и небитови потребители:

„На битовите потребители няма да се отрази това намаление, тъй като те са с регулирана цена. Цената, която битовите потребители плащат, продължава да е 71,6 евро.“

По отношение на продължителността на конфликта в Близкия изток и влиянието му върху енергийните пазари Радев отбеляза:

„Много е важно каква продължителност ще има този конфликт. За съжаление, той има и носи характеристики на по-продължителен конфликт.“

Той коментира и въпросите за безопасността на ядрените мощности и използването на български части:

„Дерогациите винаги са за определен период от време. Обичайно са за 6 месеца. При поисканата дерогация и съответно 6 месеца даден отговор е получено предложение за производство и доставка над 9 месеца. В този случай те са се обърнали по конструктивна документация към местен производител в България.“

Радев подчерта важността на внимателно и отговорно управление на енергийната система:

„С атомни съоръжения, с ядрени съоръжения, с ядрени инсталации трябва да се подхожда винаги много отговорно. Това е, ако се правят тестове, ако се правят такива замени като алтернативни решения.“