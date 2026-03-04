Новини
България »
АИКБ: Битовият ток остава без промяна

4 Март, 2026 21:10 570 4

  • аикб-
  • румен радев-
  • електроенергия

Много е важно каква продължителност ще има този конфликт, каза Румен Радев

АИКБ: Битовият ток остава без промяна - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Румен Радев, бивш енергиен министър и настоящ председател на АИКБ, коментира актуалната ситуация с цените на електроенергията и безопасността на ядрените мощности в България в студиото на „Лице в лице“ по бТВ.

По отношение на цените на електроенергията Радев заяви:

„Битовият ток в България е много стриктно регулиран. Там няма каквато и да е корекция в цената. И тя продължава да е значително по-малка от тази за нас, като небитови потребители.“

Той уточни, че за индустрията и небитовите потребители има реално понижение на цената:

„Корекцията надолу ще е някъде около 28%. Това е за всеки небитов потребител. За небитовите потребители цената през януари беше близо 140 евро - това е разлика с около 40 евро.“

Радев обясни причините за разликата между битови и небитови потребители:

„На битовите потребители няма да се отрази това намаление, тъй като те са с регулирана цена. Цената, която битовите потребители плащат, продължава да е 71,6 евро.“

По отношение на продължителността на конфликта в Близкия изток и влиянието му върху енергийните пазари Радев отбеляза:

„Много е важно каква продължителност ще има този конфликт. За съжаление, той има и носи характеристики на по-продължителен конфликт.“

Той коментира и въпросите за безопасността на ядрените мощности и използването на български части:

„Дерогациите винаги са за определен период от време. Обичайно са за 6 месеца. При поисканата дерогация и съответно 6 месеца даден отговор е получено предложение за производство и доставка над 9 месеца. В този случай те са се обърнали по конструктивна документация към местен производител в България.“

Радев подчерта важността на внимателно и отговорно управление на енергийната система:

„С атомни съоръжения, с ядрени съоръжения, с ядрени инсталации трябва да се подхожда винаги много отговорно. Това е, ако се правят тестове, ако се правят такива замени като алтернативни решения.“


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    3 0 Отговор
    Тези кретени или ще взривят централата и ще ни изтрепат с половин Европа, или ще я развалят и ще ни оставят на свещи !!!

    21:12 04.03.2026

  • 2 Как ли

    1 0 Отговор
    пък ще се намери някой да ти пивярва ? Пък ако ще да е само заради физиономията !

    21:14 04.03.2026

  • 3 така, така

    2 0 Отговор
    Тоя е говорил като на женска седянка. Не знам защо, но всички правят едан и съща грешка - смятат зрителите за ид.иоти, които ще се хванат на всякакви партенки.
    Хората се жалват от високи сметки като битови потребители с фиксирана цена. Какво ли щеше да е, ако миналата година не бяха оставили населението на регулирани цени! Добре, че от ИТН и Възраждане блокираха Парламента, че днес щяхме съвсем да вием, защото цената щеше да е почти по 3.Тия дето днес се жалват, че сметката им е два пъти по-висока, какви ли щяха да ги ръся, защото щеше да им е по 6 спрямо миналата зима.
    Плямпането на тоя за АЕЦ, хич не ми се коментира. Има някои рутинни правила на играта, които Козлодуй наруши, ама не защото не осъзнава риска, а защото именно от власта не им разрешиха да купуват от руснаците.

    21:38 04.03.2026

  • 4 логика

    0 0 Отговор
    Токът вече е лукс. Ще ни научат да я караме без ток, на свещи, и тогава язък им за соларните паркове, като хората не ползват ток.

    21:53 04.03.2026

Новини по градове:
