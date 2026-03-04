АИКБ: Битовият ток остава без промяна

Румен Радев, бивш енергиен министър и настоящ председател на АИКБ, коментира актуалната ситуация с цените на електроенергията и безопасността на ядрените мощности в България в студиото на „Лице в лице“ по бТВ.
По отношение на цените на електроенергията Радев заяви:
„Битовият ток в България е много стриктно регулиран. Там няма каквато и да е корекция в цената. И тя продължава да е значително по-малка от тази за нас, като небитови потребители.“
Той уточни, че за индустрията и небитовите потребители има реално понижение на цената:
„Корекцията надолу ще е някъде около 28%. Това е за всеки небитов потребител. За небитовите потребители цената през януари беше близо 140 евро - това е разлика с около 40 евро.“
Радев обясни причините за разликата между битови и небитови потребители:
„На битовите потребители няма да се отрази това намаление, тъй като те са с регулирана цена. Цената, която битовите потребители плащат, продължава да е 71,6 евро.“
По отношение на продължителността на конфликта в Близкия изток и влиянието му върху енергийните пазари Радев отбеляза:
„Много е важно каква продължителност ще има този конфликт. За съжаление, той има и носи характеристики на по-продължителен конфликт.“
Той коментира и въпросите за безопасността на ядрените мощности и използването на български части:
„Дерогациите винаги са за определен период от време. Обичайно са за 6 месеца. При поисканата дерогация и съответно 6 месеца даден отговор е получено предложение за производство и доставка над 9 месеца. В този случай те са се обърнали по конструктивна документация към местен производител в България.“
Радев подчерта важността на внимателно и отговорно управление на енергийната система:
„С атомни съоръжения, с ядрени съоръжения, с ядрени инсталации трябва да се подхожда винаги много отговорно. Това е, ако се правят тестове, ако се правят такива замени като алтернативни решения.“
1 Пич
21:12 04.03.2026
2 Как ли
21:14 04.03.2026
3 така, така
Хората се жалват от високи сметки като битови потребители с фиксирана цена. Какво ли щеше да е, ако миналата година не бяха оставили населението на регулирани цени! Добре, че от ИТН и Възраждане блокираха Парламента, че днес щяхме съвсем да вием, защото цената щеше да е почти по 3.Тия дето днес се жалват, че сметката им е два пъти по-висока, какви ли щяха да ги ръся, защото щеше да им е по 6 спрямо миналата зима.
Плямпането на тоя за АЕЦ, хич не ми се коментира. Има някои рутинни правила на играта, които Козлодуй наруши, ама не защото не осъзнава риска, а защото именно от власта не им разрешиха да купуват от руснаците.
21:38 04.03.2026
4 логика
21:53 04.03.2026