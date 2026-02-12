Новини
Доц. д-р Борислав Цеков: Президентът носи отговорност за служебното правителство! Така пише в Конституцията!

Доц. д-р Борислав Цеков: Президентът носи отговорност за служебното правителство! Така пише в Конституцията!

12 Февруари, 2026 15:06 866 33

Това е така, защото Парламентът нито избира, нито може да гласува вот на недоверие на служебното правителство

Доц. д-р Борислав Цеков: Президентът носи отговорност за служебното правителство! Така пише в Конституцията! - 1
Снимка: БГНЕС
Борислав Цеков Борислав Цеков юрист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Разбрах, че президентът Йотова е декларирала, че не носи отговорност за служебното правителство. Това може да има някаква съмнителна партийно-пропагандна стойност, но е категорично невярно и недопустимо от гледище на конституционализма и правовата държава. Дали носи или не носи отговорност не е въпрос на лично предпочитание или партийни сметки. Единственият - и го подчертавам! - единственият конституционноправен критерий по този въпрос е кой е източникът на пълномощията на правителството и кой може да прекрати тези пълномощия.

Това припомни във "Фейсбук" доц. д-р Борислав Цеков.

Както Конституционният съд е имал повод да подчертае в своята тълкувателна практика, източникът на пълномощията на служебното правителство е непарламентарен. Народното събрание не може да прекрати неговите пълномощия. Това утвърдено и безспорно в доктрината и в практиката конституционно положение, не се променя нито на йота от осакатената с промените конституционна разпоредба за реда, по който се конституира служебното правителство.

Обстоятелството, че сега е предвидено служебен министър-председател да се назначава измежду няколко избрани от Народното събрание длъжностни лица и да се правят консултации с парламентарните групи, по никакъв начин НЕ променя въпроса за източника на пълномощията и за тяхното прекратяване.

Това е така, защото Парламентът нито избира, нито може да гласува вот на недоверие на служебното правителство. С други думи, цялата политическа отговорност за служебното правителство се носи от президента. Цялата! И тази отговорност не може да бъде нито ограничена, нито отменена с политически изявления и декларации или с профански "анализи" на набедени "всичколози" и откровени "нищолози" от типа "така ми се струва, щото не го пише изрично".


София / България
  • 1 Питам:

    24 3 Отговор
    Господин юриста, че и доЦЕНТ: Прави ли разлика между ДЕ ЮРЕ и ДЕ ФАКТО ?

    15:09 12.02.2026

  • 2 честен ционист

    4 11 Отговор
    Сестра Йотова има отговорност само да не прекалява със суфганията на Ханука, че кръвната захар играе.

    15:09 12.02.2026

  • 3 За първи път в историята на България!

    3 22 Отговор
    Действащ президент доброволно абдикира от задълженията си!
    Какво може да се очаква от такъв човек?

    Коментиран от #8, #28

    15:09 12.02.2026

  • 4 Гечко

    14 1 Отговор
    Нашите управници носят на всичко…само не на отговорност! За Петрохан са само

    15:10 12.02.2026

  • 5 Абсолютно

    3 12 Отговор
    Йотова-;Отворено общество в ЕП
    Даде властта на ПП
    Едно и също- Шорош

    15:10 12.02.2026

  • 6 си дзън

    1 13 Отговор
    Отговорността за служебното правителство е на тов. Решетников.

    15:10 12.02.2026

  • 7 Дедо

    21 1 Отговор
    Доцента на Дебелян от Дубай

    15:11 12.02.2026

  • 8 честен ционист

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "За първи път в историята на България!":

    Първият урок в универистета Максуел е устройство и фунции на жълтата ръкохватка с надпис "Pull to eject"

    15:12 12.02.2026

  • 9 КАКВА ДЪРЖАВА

    9 0 Отговор
    ТУКА УПРАВЛЯВАЩИТЕ ИМАТ САМО ПРАВА И НИКАКВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.И ВСЕКИ ОТ ТЯХ СЕ ЗАНИМАВА С ТОВА КОЕТО НЕ МУ Е РАБОТА НЕ РАЗБИРА.И ПОСЛЕ КОЙ МИ ............ В ГАЩИТЕ !

    15:14 12.02.2026

  • 10 Цък

    20 0 Отговор
    Отговорност за служебния кабинет носят партиите натресли домовата книга . Как ще нося отговорност за хора от които съм длъжен да избирам, т.е. нищо не избирам . Защо не задължиха и хората от домовата книга да нямат право да отказват ако бъдат посочени.

    15:15 12.02.2026

  • 11 Този мазен

    22 0 Отговор
    Глист плаща ли си , че толкова често му давате трибуна. Абсолютен гьонсурати.

    Коментиран от #30

    15:16 12.02.2026

  • 12 Дориана

    20 1 Отговор
    В коя Конституция го пише? В опорочената и осакатената с Домовата книга където се ограничават правомощията на Президента? Борисов и Пеевски се състезаваха кой повече свои кандидати да набута в Домовата книга та да фалшифицират и откраднат изборите на целия български народ , който те са превърнали в техен заложник. Нямат срам и морал!

    15:16 12.02.2026

  • 13 Леля Гошо

    11 0 Отговор
    Цеков е мекере. Някой може да носи отговорност, когато има избор. Ако някой му е наложил ограничения, той носи отговорност

    15:20 12.02.2026

  • 14 хаха

    16 0 Отговор
    Много ясно че не носи отговорност. Тръгнало някакво добиче, което само се плюнчи по медиите да вменява отговорност. ХАХАХА

    Вие кога сте носили отговорност бе кухи безполезни галоши???
    смЕх! Ганчо Отговорноста.

    "Институт за модерна политика"...ХАХАХА!
    Този е от главните клоуни.

    15:24 12.02.2026

  • 15 президента

    1 0 Отговор
    Може по конституция да я носи отговорността, но по конституция има имунитет.

    15:25 12.02.2026

  • 16 Хасковски каунь

    11 0 Отговор
    Доценте,
    пиша бавно защото трудно вдяваш.
    Ако на теб ти туря 5 чинии с фъшкии и ти отговаряш ли , че ястието е фкусно?

    15:26 12.02.2026

  • 17 Ролан

    11 0 Отговор
    Този е брутално лъжливоизмислен !

    15:26 12.02.2026

  • 18 ООрана държава

    13 0 Отговор
    Който е съставим домовата книга да си носи отговорността. Когаго президента избора свободно, тогава си носи отговорност

    15:27 12.02.2026

  • 19 Деса

    1 8 Отговор
    Румен така наредил

    15:29 12.02.2026

  • 20 гражданин

    9 0 Отговор
    Това рядко Л@/но, убеждаваше всички, че господарите му от тежка категория постъпват правилно при смяната на конституцията, а сега пак друг да носи отговорност.
    Как да имаме правосъдие и справедливост като този и още други неграмотници и зависими мекерета учат студентите ни. За справка - Близнашки, Коларова, Киселова, Лозанов ХАлександров. Майко мила!

    15:30 12.02.2026

  • 21 ЧОВЕК

    4 0 Отговор
    КОГАТО ПРЕМИЕРА НА ДЪРЖАВАТА НИ Е ЛИЦЕ ПРИПОЗНАТО ОТ НС - СПИСЪКА С ЛИЦАТА ОТ ДОМОВАТА КНИГА Е НА НС , А НЕ НА ПРЕЗИДЕНТА - НС ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕГО.! ГЮРОВ НЕ Е ИЗБОР НА ЙОТОВА, А НА НС - В СПИСЪКА Е, ТОГАВА ЗАЩО ПРЕЗИДЕНТА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ? ЗА СЪЖАЛЕНИЕ СИ ЦЕКОВ!

    15:34 12.02.2026

  • 22 Дааа

    3 0 Отговор
    Колкото Тулупа и Шопара.И те носят

    15:35 12.02.2026

  • 23 Граматик

    9 0 Отговор
    Доценте, да си скъсаш документа за доцент по Нещото си! Явно е ,че ръсиш "правни бисери" за да не те забравят медиите!
    Както се казва в онзи еврейски виц-"Всеки е прав! "Ама и Йотова е права!

    15:41 12.02.2026

  • 24 не може да бъде

    4 0 Отговор
    Разбира се че е така .. .а дяволът не носи никаква отговорност когато тълкува евангелието!?

    15:42 12.02.2026

  • 25 брейййй

    3 1 Отговор
    Да го eвa и доцента скапан многознайко... изгониха го от Президентството за некадърност и ся плюе ли плюе...

    15:44 12.02.2026

  • 26 Георги

    0 0 Отговор
    значи, президента, като му дадат избор измежду 5-6 човека се спука да се оплаква, че няма избор, обаче, когато на избори имаш да избираш из между 5-6 партии и не харесваш никоя си безотговорен. Айде да видят хубаво ли е да избираш измежду хора на които грам не вярваш.

    15:45 12.02.2026

  • 27 Граматик

    7 1 Отговор
    Доценте, да си скъсаш документа за доцент по Нещото си! Явно е ,че ръсиш "правни бисери" за да не те забравят медиите!
    Както се казва в онзи еврейски виц-"Всеки е прав! "И ти си прав , ама и Йотова е права!

    15:46 12.02.2026

  • 28 Георги

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "За първи път в историята на България!":

    никой не знае. За сега всички само гадаят, той нищо конкретно не е казал и пак му дават 1,000,000+ гласа. Ако някой ми обясни как и защо ще съм му благодарен.

    15:47 12.02.2026

  • 29 Чичо от село

    4 0 Отговор
    Б.Цеков се има за голям юрист и е на всяко гърне мюрдия.Текста за отговорността на президента за служебното правителство е от съставеното на конституцията.След нейната промяна от неговите любимци и въвеждане на домовата книга ситуацията е друга и това се видя при предишните служебни правителства.

    15:51 12.02.2026

  • 30 Да знаеш

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Този мазен":

    Пеевски се скри.... и тоя му е мисията на Д-то!!!???

    15:53 12.02.2026

  • 32 Цървул

    5 0 Отговор
    Дрън , дрън , дървен философе . Има ли домова книга . Има . Кой ограничи избора - сговора . Отговорността е на приелите ограниченията . Било пишело нещо в конституцията . Да си пише . Всеки хванат от улицата се упражнява на нея без последствия .

    15:58 12.02.2026

  • 33 При Оритинално егламентирания Ред !

    0 0 Отговор
    При Оригинално регламентирания Ред !

    Можи Би !

    Но След Крантавите корекци!

    В Конституцията !

    От Крантавата Сган Наложила това Решение !

    Отговорността !

    Е Изцяло Тяхна !

    Върви си Си Смени

    Акъла !

    "Приятел " !

    16:00 12.02.2026