Доц. д-р Борислав Цеков: Президентът носи отговорност за служебното правителство! Така пише в Конституцията!

Разбрах, че президентът Йотова е декларирала, че не носи отговорност за служебното правителство. Това може да има някаква съмнителна партийно-пропагандна стойност, но е категорично невярно и недопустимо от гледище на конституционализма и правовата държава. Дали носи или не носи отговорност не е въпрос на лично предпочитание или партийни сметки. Единственият - и го подчертавам! - единственият конституционноправен критерий по този въпрос е кой е източникът на пълномощията на правителството и кой може да прекрати тези пълномощия.

Това припомни във "Фейсбук" доц. д-р Борислав Цеков.

Както Конституционният съд е имал повод да подчертае в своята тълкувателна практика, източникът на пълномощията на служебното правителство е непарламентарен. Народното събрание не може да прекрати неговите пълномощия. Това утвърдено и безспорно в доктрината и в практиката конституционно положение, не се променя нито на йота от осакатената с промените конституционна разпоредба за реда, по който се конституира служебното правителство.

Обстоятелството, че сега е предвидено служебен министър-председател да се назначава измежду няколко избрани от Народното събрание длъжностни лица и да се правят консултации с парламентарните групи, по никакъв начин НЕ променя въпроса за източника на пълномощията и за тяхното прекратяване.

Това е така, защото Парламентът нито избира, нито може да гласува вот на недоверие на служебното правителство. С други думи, цялата политическа отговорност за служебното правителство се носи от президента. Цялата! И тази отговорност не може да бъде нито ограничена, нито отменена с политически изявления и декларации или с профански "анализи" на набедени "всичколози" и откровени "нищолози" от типа "така ми се струва, щото не го пише изрично".