Иво Инджев: Миналият декември гражданите си извоюваха февруарския служебен кабинет

Първият прочит на обявения днес от Андрей Гюров служебен кабинет е свързан с провала на пророците относно персоналния състав на кабинета. Ако някой ги е водил за носа съзнателно, значи е постигнал голям успех.

Шокът от факта, че Гюров избира за свой вицепремиер и министър на правосъдието изявения критик на статуквото в областта на правосъдието юриста Андрей Янкулов от Антикорупционния фронт се усети в момента, когато той произнесе името му. Дочу се “ууу”. Камерите не показаха източника на просташката реакция, но звуковата картина от последните секунди, преди да бъде прекъсната прякото излъчване, даде основание да се предположи с голяма степен на увереност, че става дума за един от най-изявените истерични рупори на пеевската агенция PIG.

Изненада за позоваващите се досега на техни “осведомени източници” е появата в това правителство на Корман Исмаилов, млад и харизматичен (както малцина други негови бивши съпартийци) бивш виден член на ДПС, еднакво критичен ( меко казано) и към Доган, и към неговото творение Пеевски. Не е толкова важно, че Исмаилов ще е министър на транспорта, а че ще бъде откроен като персонална алтернатива на раковото образование ДПС във всичките му метастази.

Иван Христанов е другият отявлен критик, за да не кажа заклет враг на “модела Борисов-Пеевски”, който получава повишение от заместник-министър на земеделието в близкото минало, в министър. Ще има възможност да се докаже като Херкулес, готов да разчисти корупционните авгиеви обори в този важен ресор, каквато заявка прави от години в своите медийни изяви.

Честно казано и директорът на Софийската филхармония Найден Тодоров звучи неочаквано със съгласието си да се завърне в ролята на служебен министър на културата. Дано изненадата да е с положителен знак за силно и основателно раздразнените дейци на културата от начина, по който се отнася към тях държавата, отделяйки в бюджета разходи за култура, които са …под нулата ( т.е. сума, която започва с нула от разходната част на фиска).

Познати лица с управленски, експертен профил и собствена биографична тежест ( включително пред съюзниците ни) са Надежда Нейнски, Трайчо Трайков и Юлиян Попов.

Запазването на поста на министър на отбраната от страна на (генерал) Запрянов слага точка на спекулациите за тенденция към увеличен скептицизъм спрямо НАТО на върха на държавата. Беше сред малцината доказани във времето евроатлантици в предишното правителство и няма основание да се предположи, че ще се изложи…

Илияна Йотова в ролята на домакин на краткото шоу по връчване на мандата заложи на импровизацията в говоренето, което говори за високото ѝ самочувствие. Препъна се езиково с твърдението, че “след малко ще чуем” министрите, искайки да каже, че става дума за имената им- това е малко като широко разпространения призив на телевизионните водещи към зрители и слушатели на пряката телефонна линия “намалете телевизора”.

Няма(ше) я в тази картина “ръката на Радев”, каквато можехме да подозираме. Това подхранва хипотезата, че Илияна Йотова се готви за ролята на самостоятелна величина, излизайки от сянката на своя доскорошно началник. Освен ако…

Освен ако Радев и Йотова не са си разпределили ролите между доброто ченге и още-доброто ченге на фронта на харесването пред максимално широка аудитория.

Отсъстващият, но най-важен фактор от кратката сцена, е колективният стимул за съставяне на кабинет с такъв профил, респектиращ в персонален смисъл. Това е факторът Граждани, извоювали правото на Гюров да подбере министри, които като качество, близко до изискванията на Гражданите, превъзхождат категорично безгласните букви от кабинета Борисов-Пеевски, кръстен като опит за заблуда “Кабинет Желязков”.

На неприятно изненаданите мога само да съчувствам и да препоръчам друг път да не се доверяват така безрезервно на онези, които ги манипулират с контролирано изпускана информация, за да заблуждават публиката.

Гнусливите читатели не газят в пеевските сайтове, но им обещавам, че ще ги държа в течение за истерията, която вече се лее в тях във връзка със състава на служебното правителство на Гюров. Просто най-добрият начин да се ориентира човек какво мисли собственикът на кочината е да следиш грухтенето на неговите див(н)и питомци.