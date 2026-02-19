Новини
Иво Инджев: Миналият декември гражданите си извоюваха февруарския служебен кабинет

Иво Инджев: Миналият декември гражданите си извоюваха февруарския служебен кабинет

19 Февруари, 2026

Иван Христанов е другият отявлен критик, за да не кажа заклет враг на “модела Борисов-Пеевски”, който получава повишение

Иво Инджев: Миналият декември гражданите си извоюваха февруарския служебен кабинет - 1
Снимка: Нова телевизия
Иво Инджев Иво Инджев Журналист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Първият прочит на обявения днес от Андрей Гюров служебен кабинет е свързан с провала на пророците относно персоналния състав на кабинета. Ако някой ги е водил за носа съзнателно, значи е постигнал голям успех.

Шокът от факта, че Гюров избира за свой вицепремиер и министър на правосъдието изявения критик на статуквото в областта на правосъдието юриста Андрей Янкулов от Антикорупционния фронт се усети в момента, когато той произнесе името му. Дочу се “ууу”. Камерите не показаха източника на просташката реакция, но звуковата картина от последните секунди, преди да бъде прекъсната прякото излъчване, даде основание да се предположи с голяма степен на увереност, че става дума за един от най-изявените истерични рупори на пеевската агенция PIG.

Изненада за позоваващите се досега на техни “осведомени източници” е появата в това правителство на Корман Исмаилов, млад и харизматичен (както малцина други негови бивши съпартийци) бивш виден член на ДПС, еднакво критичен ( меко казано) и към Доган, и към неговото творение Пеевски. Не е толкова важно, че Исмаилов ще е министър на транспорта, а че ще бъде откроен като персонална алтернатива на раковото образование ДПС във всичките му метастази.

Иван Христанов е другият отявлен критик, за да не кажа заклет враг на “модела Борисов-Пеевски”, който получава повишение от заместник-министър на земеделието в близкото минало, в министър. Ще има възможност да се докаже като Херкулес, готов да разчисти корупционните авгиеви обори в този важен ресор, каквато заявка прави от години в своите медийни изяви.

Честно казано и директорът на Софийската филхармония Найден Тодоров звучи неочаквано със съгласието си да се завърне в ролята на служебен министър на културата. Дано изненадата да е с положителен знак за силно и основателно раздразнените дейци на културата от начина, по който се отнася към тях държавата, отделяйки в бюджета разходи за култура, които са …под нулата ( т.е. сума, която започва с нула от разходната част на фиска).

Познати лица с управленски, експертен профил и собствена биографична тежест ( включително пред съюзниците ни) са Надежда Нейнски, Трайчо Трайков и Юлиян Попов.

Запазването на поста на министър на отбраната от страна на (генерал) Запрянов слага точка на спекулациите за тенденция към увеличен скептицизъм спрямо НАТО на върха на държавата. Беше сред малцината доказани във времето евроатлантици в предишното правителство и няма основание да се предположи, че ще се изложи…

Илияна Йотова в ролята на домакин на краткото шоу по връчване на мандата заложи на импровизацията в говоренето, което говори за високото ѝ самочувствие. Препъна се езиково с твърдението, че “след малко ще чуем” министрите, искайки да каже, че става дума за имената им- това е малко като широко разпространения призив на телевизионните водещи към зрители и слушатели на пряката телефонна линия “намалете телевизора”.

Няма(ше) я в тази картина “ръката на Радев”, каквато можехме да подозираме. Това подхранва хипотезата, че Илияна Йотова се готви за ролята на самостоятелна величина, излизайки от сянката на своя доскорошно началник. Освен ако…

Освен ако Радев и Йотова не са си разпределили ролите между доброто ченге и още-доброто ченге на фронта на харесването пред максимално широка аудитория.

Отсъстващият, но най-важен фактор от кратката сцена, е колективният стимул за съставяне на кабинет с такъв профил, респектиращ в персонален смисъл. Това е факторът Граждани, извоювали правото на Гюров да подбере министри, които като качество, близко до изискванията на Гражданите, превъзхождат категорично безгласните букви от кабинета Борисов-Пеевски, кръстен като опит за заблуда “Кабинет Желязков”.

На неприятно изненаданите мога само да съчувствам и да препоръчам друг път да не се доверяват така безрезервно на онези, които ги манипулират с контролирано изпускана информация, за да заблуждават публиката.

Гнусливите читатели не газят в пеевските сайтове, но им обещавам, че ще ги държа в течение за истерията, която вече се лее в тях във връзка със състава на служебното правителство на Гюров. Просто най-добрият начин да се ориентира човек какво мисли собственикът на кочината е да следиш грухтенето на неговите див(н)и питомци.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 48 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Червените Хълмове

    0 14 Отговор
    Провокирам канибалски наклонности в всички млади българки да ме сготвят и изядат цял и гол изпечен мръвка по мръвка в фурната да съм гол под пълна упойка и след това с нож наполовина да ме разрежат и да ме оглозгат с устата си мръвка по мръвка изпечен и по кокали и череп да ме изплюскат всички млади българки

    13:03 19.02.2026

  • 3 120 000 фирми на руските шпиони

    11 19 Отговор
    които не развиват никаква дейност!
    Всички мълчат!

    13:04 19.02.2026

  • 4 минджулинке

    31 4 Отговор
    време е да се пенсиинираш

    13:04 19.02.2026

  • 5 Червените Хълмове

    0 8 Отговор
    Не ми пука за САЩ ,аз да се опна отново на пейките по площада Синтагма Лятото

    13:04 19.02.2026

  • 6 честен ционист

    19 13 Отговор
    Гражданинът Ганчо нищо не е отвоювал. Бай Дончо разтури зайчарника. Ще целувате ръка вече на Бай Дончо, новия Бащица, или на сина му, както дойде.

    Коментиран от #17

    13:07 19.02.2026

  • 7 Баш Майстора

    40 5 Отговор
    Този агент на ДС стана голЕм демократ

    13:08 19.02.2026

  • 8 Егвийн ал-Вийр

    37 4 Отговор
    Изказа се и доносника на държавна сигурност и учил в Русия с пари на комунистическата партия Иво Инджев, който явно "се е поправил към добро" след демокрацията и вече е "най-демократичния журналист в държавата, за пример".

    По същия начин както се беше поправил към добро, според Лорер и Пеевски.

    13:11 19.02.2026

  • 9 Цървул

    23 9 Отговор
    Иво алкохов,представи си че не всички българи искат разграждане на модела ББ-ДП,защото след него идва друг модел,нелицеприятен за хората.Модел фатмаков,и групировката му няма да оправят България.

    13:13 19.02.2026

  • 10 Фен

    29 4 Отговор
    Колко точно казано. Тик-токърите си получиха правителството на Петроханските Пудели.

    13:17 19.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Промяна

    28 8 Отговор
    ДО ИВО ИНДЖЕВ ГНУСЕН ПРАТЕН ИЗВРАТЕНЯК СИ

    13:18 19.02.2026

  • 13 Суха съчка

    10 1 Отговор
    Досега беше ясно че 80% са д..... сега стана ясно че 80% подкрепят п....... .

    13:20 19.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ганчо

    14 1 Отговор

    До коментар #6 от "честен ционист":

    Робска душица носиш, пълна с кусурите останали от фараоните да ти тежат.

    13:27 19.02.2026

  • 18 реалистично

    8 2 Отговор
    Знае се ,че заради сбъднати молитви се проливат много сълзи .....Дали ще има нещо сходно и за ""постигнали успех протести"".....няма да отнеме много време и ще се разбере!

    13:28 19.02.2026

  • 19 Хаха

    25 1 Отговор
    Агент Ивайло кога ще скъсаш разшиската си диплома боклук????
    С Гаражната принцеса Надка мумията сте лика прилика!

    13:32 19.02.2026

  • 20 Промяна

    14 2 Отговор
    МЕТЕЖНИЦИТЕ НА ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ СВЪРШИХА МРЪСНАТА РАБОТА НА ПЕТРОХАНЦИ И МЕСИИ ЦЯЛАТА ВЛАСТ Е ТЯХНА ЖАЛКО ЗА БЪЛГАРИЯ

    Коментиран от #38

    13:35 19.02.2026

  • 21 Сори...

    17 2 Отговор
    Сори , ама не съм ходил на протести та да ми назначават сексуални девианти за вицепремиери.

    13:39 19.02.2026

  • 22 Гражданите?!

    22 1 Отговор
    И кои са"гражданите"според тоя соросоид?!Жълтопапетниците не са гражданите на България,а подлоги на нпо тата в страната,раборещи срещу Държавата ни!

    13:43 19.02.2026

  • 23 Верно бе!

    17 1 Отговор
    Това ли искаха протестиращите? Нека някой автентичен протестър да каже.
    Личното ми мнение е, че гей-драмата Петрохан/Околчица дръпна килимчето под краката на много мераклии.

    Коментиран от #31, #32, #34, #35

    13:46 19.02.2026

  • 24 Ейджи

    3 1 Отговор
    Компанията

    13:48 19.02.2026

  • 25 Промяна

    12 2 Отговор
    ОТВРАТИЛНИ ПЛАТЕНИ ПЕТРОХАНЦИ ЯВНО БЪЛГАРИЯ НЯМА НИКАКВИ ЗАКОНИ А ДОРИ И ДА ИМА ЗА ЕДНИ ИЗОБЩО НЕ ВАЖАТ ИЗГРАДИЛИ СА ОГРОМНА МРЕЖА ОТ ЧАДЪРИ МА ФИЯ

    13:50 19.02.2026

  • 26 отвратен

    14 0 Отговор
    Доносниците будят само отвращение, а този най-вече, защото в безпричинната си радост проявява нагло отношение към имащите друго мнение.

    14:01 19.02.2026

  • 27 УЖАС

    16 0 Отговор
    ТОВА ЧУДО ПАК ЦЪФНА.ГЛАДЪ ГИ ГОНИ И СТАВАТ ПОДЛОГИ.

    14:05 19.02.2026

  • 28 Скъм

    18 2 Отговор
    Изчезни Инджев този кабинет е гавра с хората на която и ти припяваш каквото и лошо да кажа за тебе все ще е малко.

    14:06 19.02.2026

  • 29 Павел Пенев

    13 1 Отговор
    Какво разбрахте от от общата фразеология на това евро атлантическо нищожество?

    14:15 19.02.2026

  • 30 Ти да видиш

    8 1 Отговор
    Хахахаха.... халал да им е на "гражданите" този кабинет. СМЯХ.

    14:17 19.02.2026

  • 31 Черният лебед долетя

    9 1 Отговор

    До коментар #23 от "Верно бе!":

    Ами придворните цоциолози и анаблизатори нали клянкаха няколко месеца как ППДБ са неудържими , само Черен лебед отнякъде да не долети. Е , клянкаха, клянкаха и Черният лебед долетя и кълве ППДБ.

    14:20 19.02.2026

  • 32 ПЕДОФИЛИЯ МИЛЧЕВА🔞 + ПЕДОХАН-ГЕЙТ

    6 0 Отговор

    До коментар #23 от "Верно бе!":

    Aбе, а къде е подобието на жена ПЕДОФИЛИЯ МИЛЧЕВА🔞, да се изока и тя по наболялата драма "Педохан/Околчица"??? 🤔

    Коментиран от #36

    14:22 19.02.2026

  • 33 Ганчо

    4 1 Отговор
    А това е кабинет " Педофил"

    14:23 19.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 ПЕДОФИЛИЯ МИЛЧЕВА🔞 + ПЕДОХАН-ГЕЙТ

    6 1 Отговор

    До коментар #23 от "Верно бе!":

    Няма само всеизвестният алкохолик и отявлен ДС-доносник Сл.и во М.ин джев🏳️‍🌈 да се изоква, я! 🤣

    14:28 19.02.2026

  • 36 ПЕДОФИЛИЯ МИЛЧЕВА🔞 + ПЕДОХАН-ГЕЙТ

    7 0 Отговор

    До коментар #32 от "ПЕДОФИЛИЯ МИЛЧЕВА🔞 + ПЕДОХАН-ГЕЙТ":

    Няма само всеизвестният алкохолик и отявлен ДС-доносник Сл.и во М.ин джев🏳️‍🌈 да се изоква, я! 🤣

    14:29 19.02.2026

  • 37 ПолиТолог

    11 2 Отговор
    Абе на тази пррр верррзна баба в мъжки костюм ,кой редовно и дава трибуна ?

    14:35 19.02.2026

  • 38 Ами...

    9 1 Отговор

    До коментар #20 от "Промяна":

    Вече започва да става очеизвадно на кой е тръгнал да връща държавата Мунчо. Определено не на народа. ;)
    Еййй, страшна работа е тази червена олигархия. все си намира полезни идиоти да им слугуват, като прецакват държавата. Първо ни натресоха ПП-та, с активното съдействие на Мунчо, сега действат директно чрез него.

    14:39 19.02.2026

  • 39 лъжа и внушение от един бивш ДС

    4 1 Отговор
    Не може хората да протестират против модел, чийто представител приемаш да ти е началник на калинета. За кой ли път ПП ДБ предадоха избирателите си , прегръщайки се с ГЕРБ. Уж никога вече нямаше да го правят.

    15:20 19.02.2026

  • 40 Цвете

    1 2 Отговор
    ЕВАЛА СЪСЕДЕ. ЗАБИ ИМ ГО. УСПЕХ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ С ТОЗИ МИНИСТЕРСКИ СЪСТАВ И НАЙ ВЕЧЕ С АНДРЕЙ ГЮРОВ. 👍🇧🇬🍷💯🇧🇬

    17:36 19.02.2026

  • 41 Цвете

    1 3 Отговор
    ЕВАЛА СЪСЕДЕ. ЗАБИ ИМ ГО. УСПЕХ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ С ТОЗИ МИНИСТЕРСКИ СЪСТАВ И НАЙ ВЕЧЕ С АНДРЕЙ ГЮРОВ. 👍🇧🇬🍷💯🇧🇬

    17:38 19.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 2 Отговор
    Този път поста на Иво Инджев ми хареса! Чувам съскането на гербавосвинските привърженици, притеснени от някои от новите министри, които са заплаха за крадливата шайка.

    18:14 19.02.2026

  • 44 Дзак

    0 2 Отговор
    Със сигурност Радев е доволен от такъв набор министри, който му дава голяма свобода на изява!

    21:03 19.02.2026

  • 45 ПЪРВО КАНОВ

    2 1 Отговор
    ПОСЛЕ ИНДЖЕВ
    АБЕ ДАЙНОВ ПАК ЛИ СИ В ЗАПОЙ
    АДЕ БЕ ДЕБИЛ СТИГА СПА
    ПЕПЕРА....СЕТЕ СА В ОПАСНОСТ
    АМИ ЛОЗАНОВ КВО СЕ УСЛУШВАШ
    АЙДЕ МАРШ В САЙТА ДЕБ.....ИЛИ МЪРЗЕЛИВИ

    22:47 19.02.2026

  • 46 ПЕРФЕКТЕН КАБИНЕТ

    2 0 Отговор
    ПОВЕЧЕТО УРОДИ
    ВОДЕНИ ОТ НАДКА ДЪРТА ПИРАТКА
    АБЕ КОСТОВ ДА НЕ Е ОТКАЗАЛ
    ЩЕШЕ ДА Е СУПЕР
    А СТОЯН ГАНЕВ
    ТОЛКОЗ МНОО УРОДИ СЕ ИЗВЪРТЯХА ЗА 30 ГОДИНИ

    Коментиран от #49

    23:02 19.02.2026

  • 47 Кой е простият сега?

    1 0 Отговор
    Янкулов е оказвал натиск върху службите да не проверяват петроханските паравоенни педофили от сектата на лама, Калушев. Това е достойно за "ууу".

    16:32 20.02.2026

  • 48 Безработното ченге се изказа

    1 0 Отговор
    В съобщение до майка си лама Калушев нарече "Кочина", не медия на Пеевски, а държавата на тези които създадоха, финансираха и покровителстваха неговата секта от паравоенни педофили остатъците от репресивната ДС, Радев, ППДБ Терзиев.
    Иво Инджев откога стана фен на Радев,Терзиев и ППДБ? А, сетих се, беше част от мракобесната ДС.

    16:47 20.02.2026

  • 49 Призраците от гардероба на светло

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "ПЕРФЕКТЕН КАБИНЕТ":

    Фори Светулката трябваше да е министър на културата.

    16:48 20.02.2026