Иво Инджев: Миналият декември гражданите си извоюваха февруарския служебен кабинет

Първият прочит на обявения днес от Андрей Гюров служебен кабинет е свързан с провала на пророците относно персоналния състав на кабинета. Ако някой ги е водил за носа съзнателно, значи е постигнал голям успех.
Шокът от факта, че Гюров избира за свой вицепремиер и министър на правосъдието изявения критик на статуквото в областта на правосъдието юриста Андрей Янкулов от Антикорупционния фронт се усети в момента, когато той произнесе името му. Дочу се “ууу”. Камерите не показаха източника на просташката реакция, но звуковата картина от последните секунди, преди да бъде прекъсната прякото излъчване, даде основание да се предположи с голяма степен на увереност, че става дума за един от най-изявените истерични рупори на пеевската агенция PIG.
Изненада за позоваващите се досега на техни “осведомени източници” е появата в това правителство на Корман Исмаилов, млад и харизматичен (както малцина други негови бивши съпартийци) бивш виден член на ДПС, еднакво критичен ( меко казано) и към Доган, и към неговото творение Пеевски. Не е толкова важно, че Исмаилов ще е министър на транспорта, а че ще бъде откроен като персонална алтернатива на раковото образование ДПС във всичките му метастази.
Иван Христанов е другият отявлен критик, за да не кажа заклет враг на “модела Борисов-Пеевски”, който получава повишение от заместник-министър на земеделието в близкото минало, в министър. Ще има възможност да се докаже като Херкулес, готов да разчисти корупционните авгиеви обори в този важен ресор, каквато заявка прави от години в своите медийни изяви.
Честно казано и директорът на Софийската филхармония Найден Тодоров звучи неочаквано със съгласието си да се завърне в ролята на служебен министър на културата. Дано изненадата да е с положителен знак за силно и основателно раздразнените дейци на културата от начина, по който се отнася към тях държавата, отделяйки в бюджета разходи за култура, които са …под нулата ( т.е. сума, която започва с нула от разходната част на фиска).
Познати лица с управленски, експертен профил и собствена биографична тежест ( включително пред съюзниците ни) са Надежда Нейнски, Трайчо Трайков и Юлиян Попов.
Запазването на поста на министър на отбраната от страна на (генерал) Запрянов слага точка на спекулациите за тенденция към увеличен скептицизъм спрямо НАТО на върха на държавата. Беше сред малцината доказани във времето евроатлантици в предишното правителство и няма основание да се предположи, че ще се изложи…
Илияна Йотова в ролята на домакин на краткото шоу по връчване на мандата заложи на импровизацията в говоренето, което говори за високото ѝ самочувствие. Препъна се езиково с твърдението, че “след малко ще чуем” министрите, искайки да каже, че става дума за имената им- това е малко като широко разпространения призив на телевизионните водещи към зрители и слушатели на пряката телефонна линия “намалете телевизора”.
Няма(ше) я в тази картина “ръката на Радев”, каквато можехме да подозираме. Това подхранва хипотезата, че Илияна Йотова се готви за ролята на самостоятелна величина, излизайки от сянката на своя доскорошно началник. Освен ако…
Освен ако Радев и Йотова не са си разпределили ролите между доброто ченге и още-доброто ченге на фронта на харесването пред максимално широка аудитория.
Отсъстващият, но най-важен фактор от кратката сцена, е колективният стимул за съставяне на кабинет с такъв профил, респектиращ в персонален смисъл. Това е факторът Граждани, извоювали правото на Гюров да подбере министри, които като качество, близко до изискванията на Гражданите, превъзхождат категорично безгласните букви от кабинета Борисов-Пеевски, кръстен като опит за заблуда “Кабинет Желязков”.
На неприятно изненаданите мога само да съчувствам и да препоръчам друг път да не се доверяват така безрезервно на онези, които ги манипулират с контролирано изпускана информация, за да заблуждават публиката.
Гнусливите читатели не газят в пеевските сайтове, но им обещавам, че ще ги държа в течение за истерията, която вече се лее в тях във връзка със състава на служебното правителство на Гюров. Просто най-добрият начин да се ориентира човек какво мисли собственикът на кочината е да следиш грухтенето на неговите див(н)и питомци.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Червените Хълмове
13:03 19.02.2026
3 120 000 фирми на руските шпиони
Всички мълчат!
13:04 19.02.2026
4 минджулинке
13:04 19.02.2026
5 Червените Хълмове
13:04 19.02.2026
6 честен ционист
Коментиран от #17
13:07 19.02.2026
7 Баш Майстора
13:08 19.02.2026
8 Егвийн ал-Вийр
По същия начин както се беше поправил към добро, според Лорер и Пеевски.
13:11 19.02.2026
9 Цървул
13:13 19.02.2026
10 Фен
13:17 19.02.2026
12 Промяна
13:18 19.02.2026
13 Суха съчка
13:20 19.02.2026
17 Ганчо
До коментар #6 от "честен ционист":Робска душица носиш, пълна с кусурите останали от фараоните да ти тежат.
13:27 19.02.2026
18 реалистично
13:28 19.02.2026
19 Хаха
С Гаражната принцеса Надка мумията сте лика прилика!
13:32 19.02.2026
20 Промяна
Коментиран от #38
13:35 19.02.2026
21 Сори...
13:39 19.02.2026
22 Гражданите?!
13:43 19.02.2026
23 Верно бе!
Личното ми мнение е, че гей-драмата Петрохан/Околчица дръпна килимчето под краката на много мераклии.
Коментиран от #31, #32, #34, #35
13:46 19.02.2026
24 Ейджи
13:48 19.02.2026
25 Промяна
13:50 19.02.2026
26 отвратен
14:01 19.02.2026
27 УЖАС
14:05 19.02.2026
28 Скъм
14:06 19.02.2026
29 Павел Пенев
14:15 19.02.2026
30 Ти да видиш
14:17 19.02.2026
31 Черният лебед долетя
До коментар #23 от "Верно бе!":Ами придворните цоциолози и анаблизатори нали клянкаха няколко месеца как ППДБ са неудържими , само Черен лебед отнякъде да не долети. Е , клянкаха, клянкаха и Черният лебед долетя и кълве ППДБ.
14:20 19.02.2026
32 ПЕДОФИЛИЯ МИЛЧЕВА🔞 + ПЕДОХАН-ГЕЙТ
До коментар #23 от "Верно бе!":Aбе, а къде е подобието на жена ПЕДОФИЛИЯ МИЛЧЕВА🔞, да се изока и тя по наболялата драма "Педохан/Околчица"??? 🤔
Коментиран от #36
14:22 19.02.2026
33 Ганчо
14:23 19.02.2026
35 ПЕДОФИЛИЯ МИЛЧЕВА🔞 + ПЕДОХАН-ГЕЙТ
До коментар #23 от "Верно бе!":Няма само всеизвестният алкохолик и отявлен ДС-доносник Сл.и во М.ин джев🏳️🌈 да се изоква, я! 🤣
14:28 19.02.2026
36 ПЕДОФИЛИЯ МИЛЧЕВА🔞 + ПЕДОХАН-ГЕЙТ
До коментар #32 от "ПЕДОФИЛИЯ МИЛЧЕВА🔞 + ПЕДОХАН-ГЕЙТ":Няма само всеизвестният алкохолик и отявлен ДС-доносник Сл.и во М.ин джев🏳️🌈 да се изоква, я! 🤣
14:29 19.02.2026
37 ПолиТолог
14:35 19.02.2026
38 Ами...
До коментар #20 от "Промяна":Вече започва да става очеизвадно на кой е тръгнал да връща държавата Мунчо. Определено не на народа. ;)
Еййй, страшна работа е тази червена олигархия. все си намира полезни идиоти да им слугуват, като прецакват държавата. Първо ни натресоха ПП-та, с активното съдействие на Мунчо, сега действат директно чрез него.
14:39 19.02.2026
39 лъжа и внушение от един бивш ДС
15:20 19.02.2026
40 Цвете
17:36 19.02.2026
41 Цвете
17:38 19.02.2026
43 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
18:14 19.02.2026
44 Дзак
21:03 19.02.2026
45 ПЪРВО КАНОВ
АБЕ ДАЙНОВ ПАК ЛИ СИ В ЗАПОЙ
АДЕ БЕ ДЕБИЛ СТИГА СПА
ПЕПЕРА....СЕТЕ СА В ОПАСНОСТ
АМИ ЛОЗАНОВ КВО СЕ УСЛУШВАШ
АЙДЕ МАРШ В САЙТА ДЕБ.....ИЛИ МЪРЗЕЛИВИ
22:47 19.02.2026
46 ПЕРФЕКТЕН КАБИНЕТ
ВОДЕНИ ОТ НАДКА ДЪРТА ПИРАТКА
АБЕ КОСТОВ ДА НЕ Е ОТКАЗАЛ
ЩЕШЕ ДА Е СУПЕР
А СТОЯН ГАНЕВ
ТОЛКОЗ МНОО УРОДИ СЕ ИЗВЪРТЯХА ЗА 30 ГОДИНИ
Коментиран от #49
23:02 19.02.2026
47 Кой е простият сега?
16:32 20.02.2026
48 Безработното ченге се изказа
Иво Инджев откога стана фен на Радев,Терзиев и ППДБ? А, сетих се, беше част от мракобесната ДС.
16:47 20.02.2026
49 Призраците от гардероба на светло
До коментар #46 от "ПЕРФЕКТЕН КАБИНЕТ":Фори Светулката трябваше да е министър на културата.
16:48 20.02.2026