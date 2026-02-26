Китайски шпионин! Американски пилот на изтребител беше арестуван в САЩ

Много опитен американски пилот на изтребител е бил арестуван и обвинен в обучение на китайската армия за борба с американски самолети, съобщи министерството на правосъдието на САЩ, което го обвинява в "държавна измяна", предаде Франс прес, цитирана от БТА.
65-годишният офицер от американските ВВС е бил арестуван в щата Индиана след повече от две години прекарани в Китай, твърди обвинението. Обучението на чужда армия без разрешение е забранено от американските закони.
Джералд Браун е бил пилот на F-16 и други самолети в продължение на 24 години в американските въоръжени сили. Бил е командир на единица, водил е бойни мисии и е работил като инструктор.
След като се пенсионира от активна служба през 1996 г., той работи в частния сектор и е инструктор на симулатор на Ф-35, най-модерния изтребител на американската армия.
Американското правосъдие го обвинява, че през 2023 г. се е свързал с китайски гражданин, на когото е споделил желанието си да обучава пилоти от китайската армия за бойни операции. Още от първия ден на пристигането си в Китай през декември същата година, той отговаря в продължение на три часа на въпросите на китайските власти за американските военновъздушни сили, след което остава в страната повече от две години.
"Джералд Браун, бивш пилот-инструктор на Ф-35 "Лайтнинг" II с десетилетия опит в управлението на американски военни самолети", според обвинението "е предал страната си, като е обучавал китайски пилоти да се сражават срещу онези, които е полагал клетва да защитава", заяви в изявлението Роман Рожавски от отдела за контраразузнаване на ФБР.
"ФБР и нашите партньори арестуваха бивш пилот от американските военновъздушни сили, който е обучавал пилоти в китайската армия", написа в "Екс" директорът на ЦРУ Каш Пател, определяйки случая като "важен".
Министерството на правосъдието припомни, че друг американски пилот е бил обвинен в подобни деяния през 2017 г. и арестуван през 2022 г. в Австралия. Той също е работил в полза на Китай, основен геополитически противник на Вашингтон.
1 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #5
09:21 26.02.2026
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.......
И В ДИР БГ И ТУЙ ВСЕ ЕДНА ГРЕШКА :)
......
НЕОБРАЗОВАНИ ПЛАГИАТИ :)
09:26 26.02.2026
4 Чекай малко
Коментиран от #7, #8, #10
09:30 26.02.2026
5 Кирил Петков нанесе
До коментар #1 от "Mими Кучева🐕🦺":непоправима щета на българското образование и ноу-хау като открадна програмата за обучение на ПУЦ-Бобов дол и я продаде на Харвард.
И сега в Харвард правят кинти яко.
Коментиран от #11
09:37 26.02.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
доведоха до най-голямата САШтинска 🤠ОБСЕРАЦИЯ🤠🤠🤠❗
09:45 26.02.2026
7 В щатите е така
До коментар #4 от "Чекай малко":От десетгодишни могат да карат самолет. Даже не какъв да е , а изтребител. Там се раждат вундеркинди.
Коментиран от #9
09:47 26.02.2026
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #4 от "Чекай малко":Ех, БЕЗникОФЦЕ, пак трябва да ти се РАЗЯСНЯВА прочетен текст❗
Човекът е ПЕНСИОНЕР, но през 2023-та е приел да обучава в Китай техни пилоти- което според САШтинските ДЕМОкрати е престъплението му‼️
09:49 26.02.2026
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #7 от "В щатите е така":Математиката НЕ Е само 2+2 ❗
Трябва и четене с разбиране❗
09:50 26.02.2026
10 Военните пилотите ги пенсионират рано
До коментар #4 от "Чекай малко":Това че е пенсиониран, не му пречи да работи като инструктор на военни самолети и да лети като такъв.
Така е натрупал стажа.
09:56 26.02.2026
