Китайски шпионин! Американски пилот на изтребител беше арестуван в САЩ

Много опитен американски пилот на изтребител е бил арестуван и обвинен в обучение на китайската армия за борба с американски самолети, съобщи министерството на правосъдието на САЩ, което го обвинява в "държавна измяна", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

65-годишният офицер от американските ВВС е бил арестуван в щата Индиана след повече от две години прекарани в Китай, твърди обвинението. Обучението на чужда армия без разрешение е забранено от американските закони.

Джералд Браун е бил пилот на F-16 и други самолети в продължение на 24 години в американските въоръжени сили. Бил е командир на единица, водил е бойни мисии и е работил като инструктор.

След като се пенсионира от активна служба през 1996 г., той работи в частния сектор и е инструктор на симулатор на Ф-35, най-модерния изтребител на американската армия.

Американското правосъдие го обвинява, че през 2023 г. се е свързал с китайски гражданин, на когото е споделил желанието си да обучава пилоти от китайската армия за бойни операции. Още от първия ден на пристигането си в Китай през декември същата година, той отговаря в продължение на три часа на въпросите на китайските власти за американските военновъздушни сили, след което остава в страната повече от две години.

"Джералд Браун, бивш пилот-инструктор на Ф-35 "Лайтнинг" II с десетилетия опит в управлението на американски военни самолети", според обвинението "е предал страната си, като е обучавал китайски пилоти да се сражават срещу онези, които е полагал клетва да защитава", заяви в изявлението Роман Рожавски от отдела за контраразузнаване на ФБР.

"ФБР и нашите партньори арестуваха бивш пилот от американските военновъздушни сили, който е обучавал пилоти в китайската армия", написа в "Екс" директорът на ЦРУ Каш Пател, определяйки случая като "важен".

Министерството на правосъдието припомни, че друг американски пилот е бил обвинен в подобни деяния през 2017 г. и арестуван през 2022 г. в Австралия. Той също е работил в полза на Китай, основен геополитически противник на Вашингтон.