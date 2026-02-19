Новини
Путин се тревожи за неудобния си брак по сметка с Китай - и с основание

Путин се тревожи за неудобния си брак по сметка с Китай - и с основание

  русия
  китай
  украйна
  доналд тръмп
  си дзинпин
  владимир путин

Поддържането на партньорството между Москва и Пекин обаче се основава на предположението, че и двете страни ще спечелят повече, като се противопоставят заедно на САЩ

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Партньорството между Русия и Китай няма граници - ако вярвате на лидерите на двете страни, разбира се. Реалността обаче не е чак толкова идилична. Това пише за "Политико" Михаил Ходорковски - основател на Центъра за нови евразийски стратегии и съосновател на Руския антивоенен комитет.

Неудобен брак по сметка, тяхната връзка е ограничена от противоположни цели: Русия на президента Владимир Путин иска да разруши това, което е останало от международния ред след Студената война, и да го преобрази по образ и подобие на Кремъл. А контрастиращият постепенен подход на Китай за създаване на китайско-центрична глобална система изисква запазване на стабилност, предвидимост и подобие на ред, основан на правила.

Путин бърза, защото има ограничен прозорец от възможности да използва силните си страни, като се възползва от разделенията сред това, което той нарича "Колективен Запад". Слабостите му обаче са видими с просто око: американската намеса във Венецуела, нежеланието на Кремъл да защитава Иран и падането на режима на Асад в Сирия в края на 2024 г. са част от един модел - този на претоварена, отслабена Русия, която става все по-ненадеждна и на която съюзниците в глобалния юг се доверяват все по-малко.

И докато президентът на САЩ Доналд Тръмп понякога представя Русия и Китай като колективна заплаха за САЩ - например, когато става въпрос за обосновката на политиката му относно Гренландия - Вашингтон всъщност е много по-заинтересован да оформя глобалната динамика с Пекин, отколкото с Москва.

Срещата през 2025 г. между Тръмп и китайския президент Си Дзинпин в Сеул ясно показа, че администрацията на Тръмп вижда смисъл в разделянето на "руския въпрос" от "китайския въпрос" и в изграждането на прагматични отношения на икономическо сътрудничество и "machtpolitik" с Пекин. И въпреки че много експерти отхвърлят тази възможност, Кремъл е обезпокоен от нея - с основание.

За Русия последиците от сближаването между САЩ и Китай - дори то да се основава на удобство, а не на убеждение - са дълбоки.

Подобна промяна би свела Русия на Путин до статут на второстепенен играч на международната сцена и би отслабила рязко нейното влияние - не на последно място в Украйна. Зависимостта на руския лидер от китайските доставки на машини, оборудване и транзита на стоки, необходими за поддържането на войната му, достигна безпрецедентни нива.

Без Китай, военната машина на Путин вероятно щеше да спре след 12 месеца или дори по-малко.

Ето защо реакцията на Москва на срещата Тръмп-Си беше предвидимо войнствена, като приятелски настроени към Кремъл телевизионни канали тръбяха за факта, че новите ракети на Русия, способни да носят ядрени оръжия, могат да хвърлят света в екологична катастрофа или да унищожат милиони хора за миг - сигурен знак, че Путин е разтърсен.

Вярно е, че отношенията между Китай и Русия са се засилили значително от 2022 г. насам и Китай е направил малко, за да обуздае агресията на Путин досега. Освен това китайският външен министър Ван И заяви на върховния представител на ЕС за външната политика Кая Калас, че страната му не иска Русия да бъде победена в Украйна, тъй като тогава САЩ биха съсредоточили вниманието си върху Пекин.

Поддържането на партньорството между Москва и Пекин обаче се основава на предположението, че и двете страни ще спечелят повече, като се противопоставят заедно на САЩ. А това сега е под въпрос.

Вашингтон първоначално погрешно повярва, че може да откъсне Москва от Пекин, като предложи отстъпки и да ангажира Китай от позиция на сила. Тази стратегия обаче се промени, като Тръмп определи последната си среща със Си като "12 от 10" и с ентусиазъм прие поканата да посети Китай през април.

Прагматичният подход на американския лидер със сигурност е по-близък до стила на Си и отваря вратата за Пекин да постигне целите си по отношение на търговията и хегемонията в непосредствено съседство. Нещо повече, нито един от двамата не е склонен да провокира военен конфликт с другия. Тръмп, от своя страна, се зарече да ограничи "безкрайните войни" на Америка - въпреки че бомбардира Иран и заплаши няколко съседни държави. И докато Си е насочил поглед към Тайван, той има всички основания да избягва война със САЩ поради рисковете за китайската икономика.

Това е в рязък контраст с Путин, който е заседнал в логиката на войната, за да запази властта си.

Неговият абсолютистки подход към дипломацията е изключително различен от този на Тръмп. Всеки път, когато САЩ настояваха за прекратяване на огъня в Украйна, за да се даде възможност за преговори, Кремъл повтаряше максималистичните си цели и вместо това ожесточаваше въздушните си атаки. Поне изглежда, че Тръмп е осъзнал, че не може да принуди Путин да седне на масата за преговори със съществуващите санкции или ограничен военен натиск. Колкото и "конструктивни" телефонни разговори да проведат, няма как да се постигне сделка.

В същото време, разговорите за оттеглянето на Тръмп от Украйна до голяма степен затихнаха във Вашингтон. Американският лидер остава ангажиран с постигането на мирно споразумение и изглежда разбира, че влиянието на Пекин върху Москва сега предлага най-добрата перспектива за постигането му.

Въпросът е дали партньорството "без ограничения" с Путин все още предлага по-големи ползи за Пекин, или настоящите интереси на Китай са насочени към прагматично разведряване на отношенията с Вашингтон и Европа.

Докато Европа следи предпазливо администрацията на САЩ, в момента Китай има възможност да затвърди дългосрочно споразумение със стария континент. А това дава на Европа потенциално предимство да убеди Китай да се дистанцира от непредсказуем "съюзник" и да ограничи неоимперската агресия на Кремъл. В крайна сметка Пекин няма интерес от продължаващата дестабилизация на Европа от страна на Путин.


  • 1 китайски балон

    31 14 Отговор
    Ако някой за нещо се тревожи това е БайДончо, че не го бръснат за рижа cлива😉

    18:07 19.02.2026

  • 2 Китай

    14 6 Отговор
    не се тревожи !

    18:08 19.02.2026

  • 3 Захарова заговори на китайски /видео/

    18 16 Отговор
    Руснаците ускорено учат китайски език!

    Коментиран от #45

    18:09 19.02.2026

  • 4 Ъхъ!!!

    25 24 Отговор
    Малко е късничко да се тревожи! Той вече превърна Русия в суровинна провинция на Китай.

    Коментиран от #14, #18

    18:09 19.02.2026

  • 5 Русия

    19 15 Отговор
    Руски нефтени компании обявиха фалит!

    Коментиран от #12

    18:09 19.02.2026

  • 6 Фен

    34 20 Отговор
    Аз предлагам, ние, в Европа, да се разтревожим до къде ни докараха демократическата партия, Урсула и Сорос. Русия и Китай, предлагам, да не ги мислим. Те ще си се оправят.

    18:11 19.02.2026

  • 7 ганди

    8 1 Отговор
    Няма "Не искам!", няма "Недей!"

    18:15 19.02.2026

  • 8 Сатана Z

    11 15 Отговор
    Горките лидерски -фашисти.Европейският райх загуби войната преди 80 години от двете велики сили Русия и САЩ.Няма къде да се дебат.От през змия ,а отзад магаре,а ЕС по средата

    Коментиран от #17

    18:16 19.02.2026

  • 9 ходорковски още ли е жив

    17 9 Отговор
    Така и не преглътна че Путин му отне крадения петрол. Айде, дано днес види залеза за последно и се отърве от мъките.

    18:16 19.02.2026

  • 10 Сидоренко

    18 14 Отговор
    Пропаганда от сутрин до вечер а важното е само едно - да я няма проклетатаУкрайна на картата!

    18:20 19.02.2026

  • 11 Предателят

    19 8 Отговор
    Ходорковски е низвергнат от Русия,икакво ще каже няма никакво значение!

    18:20 19.02.2026

  • 12 Пора

    25 15 Отговор

    До коментар #5 от "Русия":

    Путинова русия умира.

    18:20 19.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Е те тук ще е битката.

    18 13 Отговор

    До коментар #4 от "Ъхъ!!!":

    Между Китай и САЩ за парчетата от остатъчна русия.

    18:24 19.02.2026

  • 15 Англосаксонски свят

    13 8 Отговор
    От този брак, май САЩ, Великобритания и ЕС повече се тревожат.

    Коментиран от #19

    18:24 19.02.2026

  • 16 Това денисчу

    10 5 Отговор
    и марийчето ли го изтропаха. а политико да си го......

    18:25 19.02.2026

  • 17 Оди у Русиа

    14 12 Отговор

    До коментар #8 от "Сатана Z":

    Дедови.я ли ми крепиш още в ЕС?

    18:26 19.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ганчев

    17 13 Отговор

    До коментар #15 от "Англосаксонски свят":

    Цивилизацията не се интересува от руските бедняци.Това трябва да се отбележи.

    18:27 19.02.2026

  • 20 Тити

    15 14 Отговор
    За Китай Рашистите са само роби и нищо повече.

    18:28 19.02.2026

  • 21 Саша

    17 16 Отговор
    Повръща ми се от украинскаПропаганда в Инстаграм - гледаш, гледаш и изведнаж някаква укроПропаганда изкача. УродиТъпиИГнусни омръзнали на всички с тяхнатаАрогантност и наглост.

    Коментиран от #22

    18:31 19.02.2026

  • 22 Много се напиняш

    11 5 Отговор

    До коментар #21 от "Саша":

    ще спукаш некоя вена!

    18:34 19.02.2026

  • 23 Путин каза, че ще прави квантов компютър

    15 4 Отговор
    с китайски аналогови релета!

    18:43 19.02.2026

  • 24 ВВП

    15 7 Отговор
    Миша Ходорковски е руски чафут изгонен от РФ ,с пари..беден не е ..Осъден за убийство..

    Коментиран от #44

    18:48 19.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ВВП

    10 11 Отговор
    Идете в Москва и после Уошингтън..Разликата от земята до небето..Последния е цигански катун..Ахаха ..

    Коментиран от #31

    18:50 19.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Глупитико

    7 8 Отговор
    Толкова "боси" разсъждения скоро не бях чел. Всичките доводи са шити с голям бял конец и логиката силно протестира. От постоянните доводи за уморена Русия, през тайни заговори, до надежди в алчността на Китай. Само да питам, ако Китай има възможност с помощта на Русия да стане цар, защо да се жени за опърпаната булка Европа?

    19:07 19.02.2026

  • 29 руски банан

    13 8 Отговор
    През средновековието, че и по-късно пълководците са се сражавали заедно с войниците. Дори при Царска Русия е било така. Днес "спасителят на света" се крие в дупка под земята като мишка и дори не смее да покаже носа си на повърхността.

    19:16 19.02.2026

  • 30 Ива

    12 5 Отговор
    А ние се притесняваме какво правят американски военни самолети на гражданско летище в България !

    19:17 19.02.2026

  • 31 Даниел Немитов

    8 8 Отговор

    До коментар #26 от "ВВП":

    Я излез от Москва и се разходи из руската провинция ..........!!!

    19:21 19.02.2026

  • 32 Кво ... партньорство?!!

    5 7 Отговор
    Узкоглазия ЦАЛИ ВАЧ на КУ РАна и ФАМОЗЕН ПЕТУШОК е Васал на ПОДНЕБЕСНАТА!
    Китай си върна целият СИБИР,заедно със езерото Байкал!
    Московия уйде у КЕН ефо
    Хахахахаха

    Коментиран от #43

    19:23 19.02.2026

  • 33 АБВ

    6 3 Отговор
    Да бяхте прочели името на автора и после написаното от него. Примитивите не знаят кой е той и какво е отношението му към Путин и Русия. Ако знаеха това, нямаше да четат статията.

    19:36 19.02.2026

  • 34 Путин да беше направил Русия за

    6 5 Отговор
    24 години 600 милиона руснаЧета да е взел пример от Китай и Индия
    Руските Пут...инки забравиха да раждат

    19:45 19.02.2026

  • 35 Бай Иван

    4 5 Отговор
    Голямата война ще бъде между Русия и целия свят ,Китай няма да се намеси.

    Коментиран от #57

    19:56 19.02.2026

  • 36 иван

    5 1 Отговор
    Пълни тъпотии!

    20:17 19.02.2026

  • 37 Като се стопи ледът на полюсите

    3 2 Отговор
    Ще дойде второ пришествие

    20:18 19.02.2026

  • 38 Госあ

    8 5 Отговор
    Съюзът Китай и Русия е изключително устойчив и самодостатъчен. Две огромни мултикултурални страни с огромна боеспособност. Допълващи се в науката и технологиите. В едните са въглеводородите и стоманата, в другите - редките метали.

    20:19 19.02.2026

  • 39 Евреина КАБЗОН

    4 5 Отговор
    Китай вече произведе

    Първите Роботи Терминатори.

    Това което се смяташе за Фантастика
    Вече е Реалност

    Терминаторите са Истински Роботи Килъри .

    Доста добре се справят с Оръжията .

    Как ли Куцокракато Ботокс Чучелото
    Ще може да спре Инвазията
    На Китайските Терминатори
    Да Освободят Сибир .

    Коментиран от #51

    20:25 19.02.2026

  • 40 Точен

    4 3 Отговор
    Поредната западна тъпня...

    20:28 19.02.2026

  • 41 Какъв Партньор

    4 7 Отговор
    Може да бъде Пучя Въшката?

    Бункерния Съсел

    Е Васал на Китай .

    Другаря Си ще изтощи тотално Русия

    И накрая ще му направи

    Удар в Спину

    На Пучя Въшката.

    20:28 19.02.2026

  • 42 Откъм женската страна е неудобно

    3 4 Отговор
    До този извод достигна руският президент Ве Пу след няколкогодишно интимно сближаване с Поднебесната.

    20:29 19.02.2026

  • 43 Евреина КАБЗОН

    4 5 Отговор

    До коментар #32 от "Кво ... партньорство?!!":

    Точно езерото Байкал
    Е най голямата Цел
    На Китай .

    Водата е най Важния Ресур
    За Милиардите Китайци.

    Точно там ще го Ударят
    КГБ ПРОПАДНЯКА.

    Избщо няма да разбере откъде му е дошло.

    20:32 19.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Още Преди Време

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "Захарова заговори на китайски /видео/":

    Маргарита Симонян заяви :

    Моите Деца ще им кажа да учат Китайски.

    Много добре знае какво ще се случи

    Кремълската Лаладжийка.

    След като видя че прогнозата и

    Киев За 2 Дня

    Тотално се провали .

    20:39 19.02.2026

  • 46 Няма полуидиоти

    6 5 Отговор
    На тоя още като му чуя името и ми се прихожда!

    Коментиран от #48

    20:41 19.02.2026

  • 47 Дзак

    4 2 Отговор
    Нека всеки да гледа собствените си проблеми!

    20:45 19.02.2026

  • 48 а ма..

    4 4 Отговор

    До коментар #46 от "Няма полуидиоти":

    То бгбандерците откакто почнаха да ручать жлътото на пеефтьскио..все им клопа дъската

    20:50 19.02.2026

  • 49 Първанов

    5 6 Отговор
    Писъл съм ! Путин се хлъзна на динената кора на Си, казва се ,,номера на китайката". Хватката е смъртоносна. Подкокоросан психопатът Путин се хвърли на война и точно в този момент Си го наниза в гръб. Няма мърдане!

    21:02 19.02.2026

  • 50 Вайва

    6 5 Отговор
    Русия е като жена омъжила се за богат мъж Китай. Ясно е че богатия мъж ще се възползва от жената и ще я смени с друга.

    21:02 19.02.2026

  • 51 лузянски коркодил

    5 1 Отговор

    До коментар #39 от "Евреина КАБЗОН":

    Първо ще освободят индиянцити от САШ пък за сибир - ще видим.

    Коментиран от #52

    21:10 19.02.2026

  • 52 Първанов

    6 5 Отговор

    До коментар #51 от "лузянски коркодил":

    Глупак,индианците в сащ си живеят живота, ама явно не си чувал. Индиаците в сащ не плащат данъци и имат безброи предимства,преимущества и облаги от всички останали

    21:18 19.02.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Всички се усмихват

    2 1 Отговор
    Всички преговарят, всички се договарят, всички държат нож зад гърба си. Колкото по-големи, толкова по-притворни и лъжливи. Най-големите за по-сигурно преговарят с помощта на самолетоносачи. А наблизо един, по стар навик, държи цял ятаг ан. Само централно-балканският умник си държи празогъзо.

    21:33 19.02.2026

  • 55 Ами

    4 3 Отговор
    Вместо да препечавате платените простотии в "Политико",
    прочетете какво пишат и казват китайските медии за Путин.

    21:40 19.02.2026

  • 56 Ъъъъъ

    6 2 Отговор
    "Путин се тревожи за неудобния си брак по сметка с Китай...."

    То пък щото бракът между Европа и САЩ е по любов и изобщо няма място за тревоги, нали.... Ма моля ви се....🤣
    А и като видиш кой е автор на това прозрение......

    21:41 19.02.2026

  • 57 Търновец

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "Бай Иван":

    В Китай основна цел на ККП е създаване на силна средна класа, засега поне Китайците се въздържат от война, а в Русия е царство на олигарсите и няма дори наченки на социал демокрация, един ден Китайците ще доминират в Източен Сибир а обединена Корея би била друг силен конкурент

    04:35 20.02.2026

  • 58 Търновец

    0 1 Отговор
    Отношенията между РФ и Китай не да брак по сметка - още около 1915 и БНТ интернационалисти от Русия - последователи на Фридрих Енгелс - основаха Гоминдана в Китай и започнаха диверсии срещу монархията в Китай а след ВСВ Сталин подари Манчжурия на Китай, Русите също одобриха окупацията на Тибет. Натрапен брак по сметка е членството на Украйна е ЕС и въвличането на ЕС във войната

    04:47 20.02.2026

  • 59 Обективно погледнато

    2 0 Отговор
    Русия и Китай са най-големите противници-съседи в този свят. РФ иска да си върне териториите от СССР и да се разшири още повече, да стане суперсила. Китай желае същото, но претендира, че Сибир е негов чак до Урал. Няма интерес от силна РФ защото помни как силен СССР ги нарита за един малък остров Дамански. Мечтата на Китай е да превземе Сибир и да търгува със Запада което е в силно противоречие с това което иска путинска РФ. Др. Си каза, че шахтите на руските стратегически ракети са в Сибир и американците ще ги атакуват с ЯО което прави така ценния за тях Сибир неизползваем (особено дървесината) за хиляди години. Освен това радиацията ще засегне почти половината човечество - Китай, Индия, Пакистан, Бангладеш, така че Китай няма да разреши използването на ЯО от РФ. Ако трябва ще се съюзим със Запада за да го предотвратим (използването на ЯО от РФ) каза др. Си.

    09:25 20.02.2026

  • 60 Служител- разносвач

    0 1 Отговор
    Опа.Може би ама никога,би казал всеки що годе разумен човек.В Пекин отдавна знаят,че САЩ имат намерение да бъдат единствения световен лидер в Света,т.е.еднополюсен Свят с неоспорим лидер.И не грешат.Затова и знаят,че ако Русия загуби в конфликта си с Укрия(т.е.гражданската война за територията си,или територията от където започва Родината им) следващите ще са те.И с просто око се вижда,че САЩ още от сега се стремят да се сдобият с всички цени ресурси за бъдещата война с Китай.Не е ли им ясно в Пекин,че САЩ и ЕС не са нито страна в конфликта (гражданската война)между Укрия и Русия,нито конфликта е на територията на ЕС или САЩ ,а се месят в преговорите за да ограбят и двете страни в конфликта за (територия богата на цени ресурси) да спечелят най вече за себе си.И дори "шкантират"и ЕС(НАТО)от преговорите помежду им с Русия и Укрия,защото се страхуват,че ще се наложи и конфликт със НАТО по повод Гренландия и пак за цени ресурси.Та за сега Пекин всъщност е само наблюдател в момента на процеса по т.н.СВО.Но ако нещата се задълбочат и Русия,почне да губи,ще"тропнат"по масата на преговорите и те за да предотвратят бъдещ конфликт в един много полюсен Свят. Съвсем друг е въпроса за отношението им към ЕС (НАТО) но със сигурност много внимателно следят и процеса за сближаването на ЕС и Индия и продажбите на оръжие за там от ЕС(конкретно от Германия и Англия)както и в страни от Африка.Затова и бавно и полека лека се настаняват в Африка без да афишират масово присъстви

    14:54 20.02.2026