Бернардо Силва може да стане съотборник на Лионел Меси

12 Март, 2026 17:08 331 0

Интер Маями готви сензационен трансферен удар

Бернардо Силва може да стане съотборник на Лионел Меси - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Португалската футболна звезда Бернардо Силва, който вече няколко сезона блести с екипа на Манчестър Сити, е на път да се превърне в следващото голямо име в Мейджър Лийг Сокър. Според авторитетното издание Gazzetta dello Sport, амбициозният Интер Маями, където играе и легендарният Лионел Меси, се готви да отправи сериозна оферта за подписа на 31-годишния полузащитник.

Силва, чийто договор с английския шампион изтича в края на сезона, може да напусне "гражданите" като свободен агент. Това отваря вратата за ожесточена надпревара между Интер Маями, Ювентус и Бенфика – клубове, които също проявяват сериозен интерес към техничния халф. Очаква се преговорите между американския клуб и представителите на Бернардо Силва да започнат с предложение за годишно възнаграждение, близко до сегашната му заплата в Манчестър Сити – между 7 и 8 милиона евро. Ако сделката се осъществи, португалецът ще се нареди сред най-скъпоплатените футболисти в МЛС.

Бернардо Силва се присъедини към Манчестър Сити през лятото на 2017 година и оттогава се утвърди като ключова фигура в състава на Пеп Гуардиола. През настоящата кампания той вече има 39 изиграни срещи, в които е реализирал 2 попадения и е асистирал за още 5 гола.


