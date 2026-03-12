Димитър Митов ще работи с нов мениджър в Абърдийн

Българският национален вратар Димитър Митов ще започне нов етап в кариерата си, след като шотландският футболен клуб Абърдийн официално назначи Стивън Робинсън за старши треньор. Опитният специалист подписа договор за три години и половина, с което ръководството на "доновете" демонстрира дългосрочни амбиции за развитие.

До този момент тимът бе воден от временния наставник Питър Левен, който пое поста през януари след освобождаването на Джими Телин. Сега обаче Абърдийн залага на доказаното име на 51-годишния Робинсън, който през последните три сезона успешно ръководеше Сейнт Мирън и остави ярка следа в шотландския футбол.

В момента Димитър Митов и съотборниците му се намират на деветата позиция във временното класиране на местната Висша лига, като са събрали 29 точки от 29 изиграни срещи. Новият треньор ще има нелеката задача да изведе отбора към по-предни места и да върне увереността на феновете.