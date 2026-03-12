Новини
Спорт »
Световен футбол »
Димитър Митов ще работи с нов мениджър в Абърдийн

Димитър Митов ще работи с нов мениджър в Абърдийн

12 Март, 2026 17:27 501 0

  • вратар -
  • димитър митов-
  • абърдийн -
  • стивън робинсън

Стивън Робинсън поема отбора

Димитър Митов ще работи с нов мениджър в Абърдийн - 1
Снимка: YouTube
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българският национален вратар Димитър Митов ще започне нов етап в кариерата си, след като шотландският футболен клуб Абърдийн официално назначи Стивън Робинсън за старши треньор. Опитният специалист подписа договор за три години и половина, с което ръководството на "доновете" демонстрира дългосрочни амбиции за развитие.

До този момент тимът бе воден от временния наставник Питър Левен, който пое поста през януари след освобождаването на Джими Телин. Сега обаче Абърдийн залага на доказаното име на 51-годишния Робинсън, който през последните три сезона успешно ръководеше Сейнт Мирън и остави ярка следа в шотландския футбол.

В момента Димитър Митов и съотборниците му се намират на деветата позиция във временното класиране на местната Висша лига, като са събрали 29 точки от 29 изиграни срещи. Новият треньор ще има нелеката задача да изведе отбора към по-предни места и да върне увереността на феновете.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове