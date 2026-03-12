Новини
България »
Всички градове »
Министър Христанов смени директорите на три държавни горски предприятия

Министър Христанов смени директорите на три държавни горски предприятия

12 Март, 2026 17:04 665 17

  • иван христанов-
  • смяна-
  • трима директори-
  • държавни горски предприятия

Промените са част от управленските мерки за повишаване на ефективността и устойчивото управление на горските ресурси

Министър Христанов смени директорите на три държавни горски предприятия - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Със заповеди на министъра на земеделието и храните Иван Христанов са освободени директорите на три от шестте държавни горски предприятия. Промените са част от управленските мерки за повишаване на ефективността и устойчивото управление на горските ресурси, съобщават от пресцентъра на ресорното министерство.

За директор на „Северозападно държавно предприятие“-Враца е назначен Цветко Цветков. Ръководството на „Северноцентрално държавно предприятие“–Габрово поема Иван Степанов, а „Североизточно държавно предприятие“–Шумен ще бъде управлявано от Цветелин Миланов.

Със заповеди на министъра на земеделието и храните са извършени и промени в състава на управителните съвети на държавните предприятия по Закона за горите.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    11 4 Отговор
    Пеефски ще побеснее.

    Коментиран от #5

    17:05 12.03.2026

  • 2 Да кара наред

    13 2 Отговор
    Няма да сгреши !

    17:06 12.03.2026

  • 3 Помощ

    5 6 Отговор
    Ако има някой с познания в психологията и психотерапията - каква му е диагнозата на този.

    Коментиран от #17

    17:07 12.03.2026

  • 4 Гост

    9 2 Отговор
    Всички горски са от ДПС или ГЕРБ. Когато бях малък горския на село даде разрешително за рязане в частната гора на дядо ми, рязаха 5 кубика и после горския се върнал сам с циганите и орязал всичко само 5 дървета оставил.

    Коментиран от #9

    17:08 12.03.2026

  • 5 Помнещ

    4 9 Отговор

    До коментар #1 от "Браво":

    Само накрая петроханци да ревнете, че и този бил на пеевски. Няма да вие за пръв път. Ама то тъпотията оди по унмокрависитета ...

    17:10 12.03.2026

  • 6 Гост

    9 2 Отговор
    Гербаджиите по селата лъжат старите хора и им изкупуват горите по 30 лв декара и правят гола сеч.

    17:11 12.03.2026

  • 7 Дориана

    7 4 Отговор
    Чудесно във всички завладени институции от Борисов и Пеевски трябва да има тотална чистка. Само по този начин България ще се освободи от корупцията и мафията.

    17:12 12.03.2026

  • 8 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 6 Отговор
    След като Христанов разреши Петроханския казус, сега ша опраи горите и земеделието!Той е прероденият Шерлок Холмс.🥳🤣👍

    Коментиран от #13

    17:13 12.03.2026

  • 9 Дориана

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    Това е поредното доказателство , че Борисов и Пеевски заедно с техните партии са най- голямото Зло за България.

    17:15 12.03.2026

  • 10 Карай

    4 1 Отговор
    Наред!!

    17:15 12.03.2026

  • 11 Хипотетично

    1 2 Отговор
    Временното управление за организиране на честни избори, изпълнява четири годишната президентска програма ударно за два месеца, че после може наше правителство да не се осъществи

    17:16 12.03.2026

  • 12 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡

    3 4 Отговор
    ГЕРБ, ДПС - Шиши, ИТН:
    - Тия от ППДБ са замесени в случая на "Петрохан"!
    - Те са PDF!
    - Искат да скрият истината от обществото!
    - Служебното правителство на ППДБ опитва да замете случая!
    ППДБ:
    - Хайде внасят проекто решение за гласуване в НС, с което службите от ДАНС и МВР са задължени да разсекретят и да ни предоставят цялата информация по случая!
    ГЕРБ, ДПС - Шиши, ИТН:
    - Гласуваме ПРОТИВ!

    17:18 12.03.2026

  • 13 Дориана

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Тези които използваха трагедията в Петрохан за свои политически цели си получават заслуженото от типа на закона на Вселената- Каквото посееш, това ще пожънеш. Наблюдавайте как ИТН изпадат в финансов срив , защото и субсидията им отпада. Падат надолу под 1 %. Това е отговора на Вселената .

    Коментиран от #16

    17:19 12.03.2026

  • 14 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 15 Този шарлатанин

    1 3 Отговор
    Вместо да освободи животинките на бай Рибанчо върти гербаджийскодепесарските схеми да превзема територии и имоти в горските стопанства.

    17:24 12.03.2026

  • 16 СВД

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Дориана":

    Наивна си, Дореана! Те са задействали механизъм за влизане в следващия парламент. Схемата е опростена до глупост - във всяка секия да си осигурят 5%, което ще доведе при преброяването минимум 4 %! Когато знаеш, че в една секция гласуват 200 електорални безгласни единици, с техните възможности и покровителства никак не е трудно да си набавят 10 гласа от тези 200! Горко на тези, които излизат с програма и платформа и чакат някой да ги оцени!

    17:26 12.03.2026

  • 17 практикуващ психиатър

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Помощ":

    Диагнозата на този индивид все още не е описана в дебелите учебници и книги по психопатология.

    17:27 12.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол