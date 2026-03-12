Министър Христанов смени директорите на три държавни горски предприятия

Със заповеди на министъра на земеделието и храните Иван Христанов са освободени директорите на три от шестте държавни горски предприятия. Промените са част от управленските мерки за повишаване на ефективността и устойчивото управление на горските ресурси, съобщават от пресцентъра на ресорното министерство.

За директор на „Северозападно държавно предприятие“-Враца е назначен Цветко Цветков. Ръководството на „Северноцентрално държавно предприятие“–Габрово поема Иван Степанов, а „Североизточно държавно предприятие“–Шумен ще бъде управлявано от Цветелин Миланов.

Със заповеди на министъра на земеделието и храните са извършени и промени в състава на управителните съвети на държавните предприятия по Закона за горите.