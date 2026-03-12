Министър Христанов смени директорите на три държавни горски предприятия

Със заповеди на министъра на земеделието и храните Иван Христанов са освободени директорите на три от шестте държавни горски предприятия. Промените са част от управленските мерки за повишаване на ефективността и устойчивото управление на горските ресурси, съобщават от пресцентъра на ресорното министерство.
За директор на „Северозападно държавно предприятие“-Враца е назначен Цветко Цветков. Ръководството на „Северноцентрално държавно предприятие“–Габрово поема Иван Степанов, а „Североизточно държавно предприятие“–Шумен ще бъде управлявано от Цветелин Миланов.
Със заповеди на министъра на земеделието и храните са извършени и промени в състава на управителните съвети на държавните предприятия по Закона за горите.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво
Коментиран от #5
17:05 12.03.2026
2 Да кара наред
17:06 12.03.2026
3 Помощ
Коментиран от #17
17:07 12.03.2026
4 Гост
Коментиран от #9
17:08 12.03.2026
5 Помнещ
До коментар #1 от "Браво":Само накрая петроханци да ревнете, че и този бил на пеевски. Няма да вие за пръв път. Ама то тъпотията оди по унмокрависитета ...
17:10 12.03.2026
6 Гост
17:11 12.03.2026
7 Дориана
17:12 12.03.2026
8 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #13
17:13 12.03.2026
9 Дориана
До коментар #4 от "Гост":Това е поредното доказателство , че Борисов и Пеевски заедно с техните партии са най- голямото Зло за България.
17:15 12.03.2026
10 Карай
17:15 12.03.2026
11 Хипотетично
17:16 12.03.2026
12 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡
- Тия от ППДБ са замесени в случая на "Петрохан"!
- Те са PDF!
- Искат да скрият истината от обществото!
- Служебното правителство на ППДБ опитва да замете случая!
ППДБ:
- Хайде внасят проекто решение за гласуване в НС, с което службите от ДАНС и МВР са задължени да разсекретят и да ни предоставят цялата информация по случая!
ГЕРБ, ДПС - Шиши, ИТН:
- Гласуваме ПРОТИВ!
17:18 12.03.2026
13 Дориана
До коментар #8 от "Mими Кучева🐕🦺":Тези които използваха трагедията в Петрохан за свои политически цели си получават заслуженото от типа на закона на Вселената- Каквото посееш, това ще пожънеш. Наблюдавайте как ИТН изпадат в финансов срив , защото и субсидията им отпада. Падат надолу под 1 %. Това е отговора на Вселената .
Коментиран от #16
17:19 12.03.2026
14 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
15 Този шарлатанин
17:24 12.03.2026
16 СВД
До коментар #13 от "Дориана":Наивна си, Дореана! Те са задействали механизъм за влизане в следващия парламент. Схемата е опростена до глупост - във всяка секия да си осигурят 5%, което ще доведе при преброяването минимум 4 %! Когато знаеш, че в една секция гласуват 200 електорални безгласни единици, с техните възможности и покровителства никак не е трудно да си набавят 10 гласа от тези 200! Горко на тези, които излизат с програма и платформа и чакат някой да ги оцени!
17:26 12.03.2026
17 практикуващ психиатър
До коментар #3 от "Помощ":Диагнозата на този индивид все още не е описана в дебелите учебници и книги по психопатология.
17:27 12.03.2026