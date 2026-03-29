Транспортът в София - политически тест за Терзиев

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

"Създаване на проблем, за да дойде "спасителят" и да го реши" - така работи мнозинството в Столичния общински съвет, казва пред ДВ Васил Терзиев. Липсата на диалог обаче само допринася за проблемите, отговаря опозицията.

Помните ли какво се случи миналата година преди матурите? Блокаж на транспорта в София, който създаде инфарктна ситуация за стотици семейства, които не знаеха дали зрелостниците ще стигнат навреме за изпитите. След като Бойко Борисов публично призова държавата да осигури липсващите средства за увеличаване на заплатите, бяха отпуснати около 15 милиона лева, незаконната транспортна блокада се прекрати и темата слезе от дневния ред.

Според мнозина това беше политическа акция като по учебник, която имаше за цел преди всичко да покаже "мускулите" на ГЕРБ - "ние сме тези, които се справяме с кризите, а вие сте неможачи”. Така проблемът не само, че не беше решен, а се задълбочи и започна да плава като свободна мина в пространството на кметската управа. Защото тези средства трябва да се намират всяка година.

Тази година, в началото на месеца, синдикатите отново заявиха, че се готвят протести на работещите в градския транспорт.

Кризите в София следват една и след друга и често са със силно политически и предизборен характер. Може ли кметът да ги реши?

"Възможностите за кражби са огромни"

Да си спомним: през лятото на 2024 г. без конкурс бяха сменени бордовете на всички транспортни дружества. С временни ръководства. Така, следвайки модела на "постоянните временни назначения”, които взимат "постоянни временни решения”, тези дружества функционират и до днес. Транспортните дружества са подчинени на Общинския съвет, в който съветниците от т.нар. икономическо мнозинство - ГЕРБ, ИТН, БСП, ВМРО и отцепници - активно блокират опитите да има външен одит, който да разгледа бизнеса на дружествата, състоянието на автопарка, цената на различните им дейности, за да бъде направен план как да се оптимизира тяхната работа.

"През търговските дружества минават стотици милиони, възможностите за кражби са огромни", казва пред ДВ Борис Бонев, председател на групата на "Спаси София" в СОС. И продължава: "ГЕРБ държат икономическото мнозинство. Ако то подкрепи многобройните искания, които и ние от "Спаси София", и ПП-ДБ, и Ваня Григорова, и "Възраждане” сме отправили, нещата бързо могат да се оправят. Моето усещане обаче е, че "злите сили”, ако мога така да ги нарека - Красьо Черния, Орлин Алексиев, Таки, Маджо, Вълка - всички тези хора с прякори, които управляват дневния ред и финансите на общините в България, видяха, че няма пилот в самолета, видяха, че хората, които искаме да се спрат кражбите, сме малцинство, и си развяха коня, както никога досега. Трябва да има истински синхрон между кмета и онези групи и общински съветници, които искаме това да се промени. Трябва да има диалог, а такъв няма. Това е политически неграмотно и инфантилно”.

Според кмета Васил Терзиев, когато говорим за проблемите на транспорта в столицата, един от най-важните въпроси е кога ще се проведат честни конкурси, за да дойдат в дружествата квалифицирани хора с мандат да управляват и да правят реформи. Целта е да се прекрати практиката на безобразни договори, да се спестят пари от комисионни, от течове, от раздута администрация, казва той. "Да се защитава публичния интерес не значи да купуваш за по 100 хиляди евро стари автобуси на по 20 години. Ние показахме, че за съвсем малко над тези 100 хиляди могат да се купят най-модерните мерцедеси, които в момента обслужват линии във Виена… И спестеният ресурс да се преразпредели за заплати, за условия на труд."

"Никога не е имало такова противоборство"

Откъде ще дойдат тези парите обаче, след като рамката, в която функционира градът, е с десетки милиони евро дефицит?

"Първият вариант е да се вдигне цената на превозните документи", отговаря кметът на София. "Никой не иска да го направи. Защото е непопулярна мярка. Вариант две: реформата за паркирането и разширяването на зоните в София, която трябваше да влезе в сила, но е временно спряна до окончателното решаване на спора. Вариант три: директно от общината, което не бива да е за сметка на други сектори. Не може винаги да се режат капиталови разходи, които обезпечават бъдещето на града, и средствата да отиват за заплати."

Какви са заплатите в тези дружества обаче кметът не знае. Общината, която дава парите, няма информация какви суми си раздават членовете на борда, оплаква се Терзиев. "Има откровени аномалии. Говори се, че главната счетоводителка на автотранспорта взима значително повече от главната счетоводителка на Столична община, с чийто подпис минават всичките милиарди, с които функционира градът. И това не е справедливо."

Той твърди, че "никога не е имало такова противоборство между кмета от една страна и общинския съвет и държавата". "Нямам нищо против да бъда критикуван за недобри идеи. Но да рушиш и опожаряваш всичко, за да докажеш, че опонентът ти е "неможач”, е изключително неправилно", смята Терзиев.

Знаят ли софиянци, че важните решения ги взима СОС?

В София има 24 районни кмета, избрани от местните жители. Те имат своя администрация, различен дневен ред. В тази сложна система с многомилиардна икономика има 3000 човека в централната и районните администрации, плюс още 15-20 хиляди в дружествата.

Васил Терзиев казва, че вината за всеки проблем обаче се прехвърля директно на кмета. Според него хората умишлено са били държани далече от управленските процеси на своя град, от това да разбират механизмите в системата и да знаят, че Столичният общински съвет (СОС) е този колективен орган, който взима най-важните решения.

Именно СОС отговаря за назначаване на управителни съвети на търговските дружества - електротранспорт, автотранспорт, метрополитен, център за градска мобилност, топлофикация, пазари, болници, както и гласуване на капиталовата програма, одобряване на бюджета, определяне на икономическата рамка на транспорта и т.н.

Терзиев твърди, че от встъпването му в длъжност през 2023 година софиянци са видели, че системата е изградена така - "създаване на проблем, за да дойде "спасителят” и да го реши."

Проблеми с комуникацията и подбора на кадри

Дали обаче наистина е така? Критиките към кмета са, че допуска комуникационни грешки - както в диалога с гражданите, така и с държавата. Сериозно впечатление правят разминаванията в неговия екип, от който десети заместник-кмет си подаде оставката.

Според Борис Бонев по-големият проблем от десетата подадена оставка, от "неминуемия хаос, който настава с текучеството на хора", е в това, че ключови проекти, които зависят от координацията между различни звена, боксуват. "Когато дойде новият човек, докато влезе в ритъм, докато разбере кое е приоритет, кое не - мандатът свършва! Големи процеси не могат да бъдат доведени докрай, защото всеки месец се явява някоя нова личност. Това създава стрес в администрацията и показва липса на посока”.

"Има много причини един човек да напусне една организация, обяснява Терзиев. "Аз винаги съм искал да създадем машина, в която нито един от нас не е незаменим", допълва той.

Кметът на София все пак смята, че успехите са видими: "Ако човек е непредубеден и гледа годишните отчети, ще види, че всяка година се случват повече неща, случват се по-добре, по-бързо. Въпреки активното противодействие от страна на държавата.”

Един колектив обаче се гради с взаимно доверие. А текучеството не говори за успешен подбор на хора. Честата смяна в екипа на кмета поставя под съмнение стабилността на управлението. "Не може процеса по преструктуриране да се прави крайно непрофесионално. Да, беше абсолютно необходимо да бъде направена реформа, но има значение по какъв начин го правиш. Важно е да има и човешко отношение към хората. Това поставя под съмнение напълно фалшивия разказ, че Терзиев е добър мениджър”, твърди Борис Бонев.

"Отнема време, за да стигнем, където сме, и за да се събере един изключителен екип от хора. Защото не са много тези, които са готови да дойдат, да работят достойно за не много пари, при положение че във всеки един момент жълто-кафявата медийна машина може да коментира децата им, партньора им, бизнеса им", казва кметът на София. "Не го очаквах, когато влязох в този кабинет. Не знаех какво е да си в постоянна битка с Общинския съвет и с държавата. Това няма как да го знаеш предварително.”

Големите задачи пред кмета на София

Проблемите в софийския транспорт не са просто транспортни проблеми. Това е политически тест. Възможността за блокаж е инструмент за натиск. Кризите се появяват в точни моменти, често с предизборен хоризонт.

Това е само една от задачите, които кметът на София трябва да реши. Другата е комуникационна. Засега решенията се отлагат.