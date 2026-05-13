Явор Дачков: Румен Радев утрепа три основни български патологии

Радев утрепа три основни български патологии по скромните ми наблюдения. Говоря за тенденция, а не за човек, както и за етап от развитието на България. Не казвам, че това ще успее, а само, че е ново стъпало.
Аз не гледам философски, класово, марксически или метафизически на българското общество.
Мисля, че основният ни проблем е психически — някакъв бъг в българското психѐ.
За това предупреди във "Фейсбук" Явор Дачков.
Можем да убием съседа с кол за силна музика и шум през нощта или за засичане с колата на кръстовище, но търпим 500 години турско робство, съветски новини на руски език по националната ни телевизия и американски военни самолети на гражданското ни летище.
Вилна зона на стеснения соцманталитет.
Българите винаги са били социалдемократи по дух, казва един гениален приятел и е прав.
Нито са социалисти, нито демократи. Нито истински комунисти, нито истински антикомунисти. Конюнктури по душа. По психѐ, както казват гърците.
Радев отстрани три български патологии.
На ненормалниците, които носталгират по Сталин, комунистическия ред и плановата икономика — твърди противници на еврото и капитализма — това е скалата от “Възраждане” надолу — меч, виличии и други маргинали.
Те са патриоти по душа и глупави по ум.
Мислят живота и политиката в черно-бяло. Смятат, че има лесни решения на сложни въпроси и искат да живеят като растения, които някой е длъжен да отглежда.
Това са комунистите по дух. Примитиви с претенции.
Другите психопати са умнокрасивите, които гледат на света като на длъжник.
Те са тържествени глупаци с претенции. За разлика от комунистите, не мислят, че светът трябва да ги отглежда, а че те са длъжни да се грижат за него.
Умнокрасивите съвсем сериозно мислят, че климатът и планетата зависят от тях. Те са луди за връзване, защото мислят, че космосът се върти около тях.
Черни дупки на егоцентричността.
Аз предпочитам комунистите с тяхната патология, защото в нея има наченки на смирение и скромност, ако и да са открити богоборци. Умнокрасивите са скрити такива, но много по-горди и опасни.
Умнокрасивите ненавиждат Христос в душата си. Комунистите го търсят в нея.
Третата патология, която Радев неутрализира, е най-баналната — тази на обикновените и банални крадци и мафиоти. Масовите българи. Държавата на Борисов и Пеевски, която е крадливото и битово, но нормално българско себеусещане. Да сме живи и здрави е най-важното…
Радев като образ е опит на българщината да си проправи път през тези патологични препятствия пред себе си. Той може да бъде част от естествената и много бавна еволюция на българите към нормалност.
Все пак ние започнахме прехода с Кашпировски, Царичината дупка, Фори Светулката, разкол в хилядагодишната ни Православна църква, баба ни Ванга, “Кой уби Лора Палмър?”, посрещане на НЛО на русенското летище, пирамиди и фараони и т.н.
Ние сме народ, който пищи от високите цени и чиито майки и бащи, вместо да ровят в кофите за боклук (любим наратив през 90-те), хвърлят по 50 хиляди евра̀ през балкона на непознати, защото са им се обадили по джиесема.
Това е тежко преодолима гламавост, която трябва да се знае, преди да се правят всякакви политически анализи.
Радев е бавна еволюция, а не революция. С две ръце съм за него, защото животът ми мина през малоумници, чисто луди и мутри.
Той не е нито едно от тези български кретении.
Говоря за него като образ, а не като личност. Той обобщава един етап от българската бавноразвиваща се история, която не може да построи магистрала от 500 километра за повече от половин век.
Чак сега България се изтръсква от патологията, която я превзе след падането на здравата комунистическа селяния през 1990-а и това е добра новина. Няма защо да не оставим на този опит за нормализация поне 100 дни.
Той няма да е уау и йее. По български е посредствен, но в него няма грам патология и това е истински скок в новата българска история.
Може би съм го казвал, но ще го кажа пак. Винаги съм бил против еврото, защото знаех, че собственият ми живот ще поскъпне двойно, а парите никога не са ми стигали, за което се радвам, защото възпитава характер.
Станах привърженик на еврото, когато с голямо закъснение разбрах, че България не може да се управлява сама и трябва да бъде закачена за нещо по-голямо. Каквото е наблизо, а не каквото е най-добро. Всички политици, които ви говорят глупости за суверенитет и прочие, са непочтени демагози, защото знаят много добре, че лъжат.
А и всички, които мислят, че Русия ще ни спаси, са точно толкова нелепи в очакванията си, колкото всички, които мислят, че Западът ще ни спаси.
Никой не може да ни спаси от усещането, че сме зле, и то във времената, в които сме най-добре.
Българското суеверие никога няма да ни позволи да го признаем, но е факт.
България е в разцвета си (сега сме наистина на три морета след Шенген, а туристи от Добрич катастрофират по “Хемус” на път за Малдивите), но никога няма да си го признае, защото на главата си носи прословутия калпак, описан от Захари Стоянов в началото на “Записките”, който запушва основната мисъл и прави труден пътя на главното чувство, както би се изразил Андрей Платонов в “Чевенгур”.
От прочетеното,стигнах до извода,че...
Тежко преодолима гламавост...!
5 Опс
До коментар #2 от "От прочетеното,стигнах до извода,че...":По грешка ти поставих +
Този е един отчайващ лум.пен.
10:16 13.05.2026
6 Мдаа!🤔
Обаче има и една четвърта категория, която е пропуснал- умници като Явор Дачков, които съзерцават, анализират и винаги правят погрешни изводи! Конкретно в случая, Радев е компилация от първите три категории и това скоро ще стане ясно и на винаги грешащият Явор Дачков!😂😂😂
10:19 13.05.2026
8 Боко
А укро “новините” ги пропускаш изгодно 🤮 💩айнар мазен🤬
10:21 13.05.2026
9 Бреей
До коментар #3 от "Уффф":Рано си се подкарал бе момче, нищо не ти се разбира! Да не вземеш да се качиш на колата!🤥
10:23 13.05.2026
12 Тоя ! Не трябва Ли ?
Данък !
Биоробот ?
10:27 13.05.2026
Коментиран от #59
10:45 13.05.2026
22 Явор Дачков обикновено пише
Но за тази Статия и Размишления свише му свалям Шапка, Яворе като че ли някой ангел божи в бяла премяна или дявола или и двете заедно са му дали вдъхновение.
Право в десетката Яворе, Bullseye, this time Яворе, you hit the nail on the head.
10:57 13.05.2026
24 България е в разцвета си - хахахахахахах
Платиха ти и се видя с пълна карта в евра в клуба на богатите?
Вземи си излез от апартамента в Центъра и виж каква мизерия е навън. Мизерия каквато не е имало дори след бомбардировките на София. България е в разруха. Няма дори хораа вече - умряха от старост, а младите деца не може не само да отгледаме, ами и да родим не можем, заради разни болести.
Ходи си харчи парите в Билла-та до вас и не се излагай. Богаташче, хахахаха
11:01 13.05.2026
25 Оракула от Делфи
От Костов ,Станишев и Борисов най- добре се чувствал при Румен Радев,
ама не го каза, когато Румен Радев беше "скопен" Президент а когато стана ,
на " собствен ход " , независим Премиер и пое изпълнителната власт !
Това което направи Румен Радев различен е свободата му и дистанцията на която държи
корупцията и мафията , от себе си, или поне не тази, която ние не виждаме виждаме!!!
Свободата Дачков, е велико нещо...!!!
Но свободата за да се изживее пълноценно , има нужда от предшественик диктатор ,
камшик и затегнат колан!!!
11:03 13.05.2026
28 Аз мисля че тази статия и както
Никой не се опитвал и успял да опише Българската психѐ или така наречената Българска психология, или на laymans terms:
🇧🇬Особености на Българският Лов и Риболов🇧🇬, така както Явор Дачков го е направил, просто, ясно и кратко.
11:10 13.05.2026
31 Правителството
Коментиран от #40
11:19 13.05.2026
32 Както съм казвал и преди, Никому
За Р. Радев е от изключителна важност да не се главозамае от Политическият Успех на ПБ.
Да внимава Р. Радев да не стане от Президентът Радев на El Presidente Румен Радев.
11:19 13.05.2026
34 Явор Дачков
а с чеверме съм направил туй шкембе
защото
винаги съм с вас, които сте на власт
П.П. Ако някой ден ми се наложи да работя набързо ще се вталя
11:26 13.05.2026
Дачков, заеми се със собствените си бъгове! Това е причината да сме тук!
11:34 13.05.2026
38 Моше Радеф
Този това "случайно" го е пропуснал.
11:36 13.05.2026
39 Този нака наречен 🤣
Балканският Синдром - Дефицит На История е повсеместен и ако към него прибавим българите на всеки четиридесет години да си сменят Парите, Идеологията, Земята Българска се получава тази добре забъркана Българска Балканска Салата на Български Неволи, Бъгове и Бъгчета.
Съветът ми е към Великите Сили, оставете Балканите веднъж Завинаги на Мира, знам че няма да се вслушат така наречените В.С. но един ден ще дойде времето за разплата, или както го казват на английски, payback or the proverbial blowback, на български казано и преведено, ще дойде времето на
откат.
11:39 13.05.2026
40 хе хе
До коментар #31 от "Правителството":Не, Дачков иззе функциите на политическите психолози. Направи портрет на политическите патологии, но забрави да каже към коя група принадлежи.;)
11:41 13.05.2026
47 Слагачков за Лили иванова
Българщина в амбалажна социалистическа хартия. Гласът на Лили Иванова (с изключение на ранния ѝ период, когато имитираше Рита Павоне) е мъчение за музиката и радост за социалистическата мярка. За мен е перманентен кошмар от детството като дежурните бургии от съседите следобяд, но май така и ще си умра.“
12:13 13.05.2026
А виждаме, че дачков си е намерил нов Костов. Не остана радевска бузка ненацелувана и направо облизана.
13:49 13.05.2026
59 ВЕФА
До коментар #18 от "ШЕФА":кой гласува за агента на църъу?
КОЙ
16:52 13.05.2026
60 РумбуРаг
До коментар #56 от "Край":дрееми за територият.долари,долари да има!
16:54 13.05.2026
62 бай Даньо
1 България е в най добрите си времена въпреки вечното опозиционно виене на умряло .
2. Революция не ни трябва . Ако лично съм гласувал за ГЕРБ е защото бяха антиреволюционни , днес си имаме ПБ дано ни дадат еволюционнен градеж . Всички революционери паднаха канала за добро - Курнела , умнокрасивите , бактън от революционери когато на България и трябва еволюция помирение и обединеие. Тия не се научига и паднаха жертви на глупoста си.
19:29 13.05.2026
64 Този е исторически некомпетентен
В Османската империя най-много въстания, бунтове, хайдутство са от българите, и всичките смазани брутално и жестоко
08:50 14.05.2026
65 Пенсионерка
До коментар #52 от "Хахахаха":Пише се “ атмосфера”! Много неграмотни млади хора, та не знам кой ще оправи България. Една журналистка коментираше по тъжен повод “Берковската духова музика” . И през цялото време говореше за Берковската ДУХОВНА музика. В предаването на живо от студио никой не я поправи!?
13:13 14.05.2026