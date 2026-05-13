Явор Дачков: Румен Радев утрепа три основни български патологии

13 Май, 2026 10:02 5 626 65

Никой не може да ни спаси от усещането, че сме зле, и то във времената, в които сме най-добре

Явор Дачков журналист
Радев утрепа три основни български патологии по скромните ми наблюдения. Говоря за тенденция, а не за човек, както и за етап от развитието на България. Не казвам, че това ще успее, а само, че е ново стъпало.

Аз не гледам философски, класово, марксически или метафизически на българското общество.

Мисля, че основният ни проблем е психически — някакъв бъг в българското психѐ.

Можем да убием съседа с кол за силна музика и шум през нощта или за засичане с колата на кръстовище, но търпим 500 години турско робство, съветски новини на руски език по националната ни телевизия и американски военни самолети на гражданското ни летище.

Вилна зона на стеснения соцманталитет.

Българите винаги са били социалдемократи по дух, казва един гениален приятел и е прав.

Нито са социалисти, нито демократи. Нито истински комунисти, нито истински антикомунисти. Конюнктури по душа. По психѐ, както казват гърците.

Радев отстрани три български патологии.

На ненормалниците, които носталгират по Сталин, комунистическия ред и плановата икономика — твърди противници на еврото и капитализма — това е скалата от “Възраждане” надолу — меч, виличии и други маргинали.

Те са патриоти по душа и глупави по ум.

Мислят живота и политиката в черно-бяло. Смятат, че има лесни решения на сложни въпроси и искат да живеят като растения, които някой е длъжен да отглежда.

Това са комунистите по дух. Примитиви с претенции.

Другите психопати са умнокрасивите, които гледат на света като на длъжник.

Те са тържествени глупаци с претенции. За разлика от комунистите, не мислят, че светът трябва да ги отглежда, а че те са длъжни да се грижат за него.

Умнокрасивите съвсем сериозно мислят, че климатът и планетата зависят от тях. Те са луди за връзване, защото мислят, че космосът се върти около тях.

Черни дупки на егоцентричността.

Аз предпочитам комунистите с тяхната патология, защото в нея има наченки на смирение и скромност, ако и да са открити богоборци. Умнокрасивите са скрити такива, но много по-горди и опасни.

Умнокрасивите ненавиждат Христос в душата си. Комунистите го търсят в нея.

Третата патология, която Радев неутрализира, е най-баналната — тази на обикновените и банални крадци и мафиоти. Масовите българи. Държавата на Борисов и Пеевски, която е крадливото и битово, но нормално българско себеусещане. Да сме живи и здрави е най-важното…

Радев като образ е опит на българщината да си проправи път през тези патологични препятствия пред себе си. Той може да бъде част от естествената и много бавна еволюция на българите към нормалност.

Все пак ние започнахме прехода с Кашпировски, Царичината дупка, Фори Светулката, разкол в хилядагодишната ни Православна църква, баба ни Ванга, “Кой уби Лора Палмър?”, посрещане на НЛО на русенското летище, пирамиди и фараони и т.н.

Ние сме народ, който пищи от високите цени и чиито майки и бащи, вместо да ровят в кофите за боклук (любим наратив през 90-те), хвърлят по 50 хиляди евра̀ през балкона на непознати, защото са им се обадили по джиесема.

Това е тежко преодолима гламавост, която трябва да се знае, преди да се правят всякакви политически анализи.

Радев е бавна еволюция, а не революция. С две ръце съм за него, защото животът ми мина през малоумници, чисто луди и мутри.

Той не е нито едно от тези български кретении.

Говоря за него като образ, а не като личност. Той обобщава един етап от българската бавноразвиваща се история, която не може да построи магистрала от 500 километра за повече от половин век.

Чак сега България се изтръсква от патологията, която я превзе след падането на здравата комунистическа селяния през 1990-а и това е добра новина. Няма защо да не оставим на този опит за нормализация поне 100 дни.

Той няма да е уау и йее. По български е посредствен, но в него няма грам патология и това е истински скок в новата българска история.

Може би съм го казвал, но ще го кажа пак. Винаги съм бил против еврото, защото знаех, че собственият ми живот ще поскъпне двойно, а парите никога не са ми стигали, за което се радвам, защото възпитава характер.

Станах привърженик на еврото, когато с голямо закъснение разбрах, че България не може да се управлява сама и трябва да бъде закачена за нещо по-голямо. Каквото е наблизо, а не каквото е най-добро. Всички политици, които ви говорят глупости за суверенитет и прочие, са непочтени демагози, защото знаят много добре, че лъжат.

А и всички, които мислят, че Русия ще ни спаси, са точно толкова нелепи в очакванията си, колкото всички, които мислят, че Западът ще ни спаси.

Никой не може да ни спаси от усещането, че сме зле, и то във времената, в които сме най-добре.

Българското суеверие никога няма да ни позволи да го признаем, но е факт.

България е в разцвета си (сега сме наистина на три морета след Шенген, а туристи от Добрич катастрофират по “Хемус” на път за Малдивите), но никога няма да си го признае, защото на главата си носи прословутия калпак, описан от Захари Стоянов в началото на “Записките”, който запушва основната мисъл и прави труден пътя на главното чувство, както би се изразил Андрей Платонов в “Чевенгур”.


  • 1 Яйкс

    80 27 Отговор
    голям буламач с голяма претенция.

    10:10 13.05.2026

  • 2 От прочетеното,стигнах до извода,че...

    69 23 Отговор
    ...Явор Дачков страда от...
    Тежко преодолима гламавост...!

    Коментиран от #5

    10:12 13.05.2026

  • 3 Уффф

    61 20 Отговор
    Защо ли ме дразнят приказките на този? Хем слагачество, хем нарцисизъм се долавят в думите му.

    Коментиран от #9

    10:13 13.05.2026

  • 4 ха ха ха

    46 13 Отговор
    дачкоооввв докога щесе слагашна силнитенаденя подлогасибеше и такаваси остана бяхметезабравили амаси католаино всеизплуваш

    10:14 13.05.2026

  • 5 Опс

    30 7 Отговор

    До коментар #2 от "От прочетеното,стигнах до извода,че...":

    По грешка ти поставих +
    Този е един отчайващ лум.пен.

    10:16 13.05.2026

  • 6 Мдаа!🤔

    38 12 Отговор
    Добре го е казал Дачков!
    Обаче има и една четвърта категория, която е пропуснал- умници като Явор Дачков, които съзерцават, анализират и винаги правят погрешни изводи! Конкретно в случая, Радев е компилация от първите три категории и това скоро ще стане ясно и на винаги грешащият Явор Дачков!😂😂😂

    10:19 13.05.2026

  • 7 Дачкова наглост без край!

    41 15 Отговор
    Не само наглост, потресаваща наглост - това е мазният номад от политическото Околовръстно ,който от основател на ДСБ и пръв "костовист", се премести да слугува на "Позитаон", после пък седна на трапезата в Банкя на СИКаджийския престъпник от подземния свят и започна да лази в краката му, неговите и на началника му - уродливоот туловище Пеевски! Днес обаче политическията номад Дачков, този измамник и лъжец от най-висока класа, който дължи пари на половин София, "венцехваил" Фатмака от Славяново, който с измама спечели и двата си президентски мандата и чието коварство, цинизъм и ужасяващо безочие надминават дори комарджията от Мадрид, който пък щеше да ни оправи за за 800 дни, ама оправи себе си! Не, такова лакейничене, такава подлизурщина, такова ваксане на кремълски фатмашки ботуши и лазене в краката на един измамник, вече е безпрецедентно в политическата ни история! Дачковият наглец тръгнал да се съревновава по изливане на помия по ПП и ДБ с ГЕРБерастката сган на СИКаджията и с жалките марионетки на тлъстото туловище! Наглец, повече от наглец - отвратителен наглец! Изходил се и Дачвовият бивш костовист по въпроса, защото цяла България вече си скубе косите, дето гласува за фатмашкия "спасител", който се оказа много по- опасен "олигарсите", срещу които ще се бори"!

    10:21 13.05.2026

  • 8 Боко

    37 12 Отговор
    “ съветски новини на руски език по националната ни телевизия”
    А укро “новините” ги пропускаш изгодно 🤮 💩айнар мазен🤬

    10:21 13.05.2026

  • 9 Бреей

    24 4 Отговор

    До коментар #3 от "Уффф":

    Рано си се подкарал бе момче, нищо не ти се разбира! Да не вземеш да се качиш на колата!🤥

    10:23 13.05.2026

  • 10 Яворе

    26 2 Отговор
    Смяташ ли, че световната олигархия и алчност на човечеството ще позволят на някакви работници да съществуват самостоятелно и да не работят за тях, а за себе си. Всички подобни случаи се задушават със санкции и всичко възможно

    10:24 13.05.2026

  • 11 Мухахаха

    28 3 Отговор
    Продачков не гледам не чета

    10:25 13.05.2026

  • 12 Тоя ! Не трябва Ли ?

    18 3 Отговор
    Да Плаща !

    Данък !

    Биоробот ?

    10:27 13.05.2026

  • 13 Анджо

    22 20 Отговор
    Дачков говори пълни глупости. Какво да му кажа ,че това започна да се случва с Българският народ след 44 година. Защо не напише, че това го прави нашата велика образователна система. Българската история е тотално подменена и това го правеха комунягите с тяхната послушност към русняко. Не вярвам да направи нещо значимо БОТАШОВ, той си е с комунистическо възпитание.

    10:29 13.05.2026

  • 14 Селски

    20 5 Отговор
    Ентилигент графоман. Изучена будалла.

    10:31 13.05.2026

  • 15 И Преди и сега

    14 10 Отговор
    "здравата комунистическа селяния" е доста добро сумарно описание на впечатленията ми от БГ

    10:32 13.05.2026

  • 16 Сандо

    28 2 Отговор
    Голям плонж,типичен дачковски.Няма да мине много време и ще се отрече,както се отрече от Вожда си Костов.Но де да беше само Дачков ... !

    10:38 13.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ШЕФА

    17 19 Отговор
    Радев е поредният нац.предател и престъпник който излъга най,най,най НАГЛО целият бълг.народ,изпъга по нагло и долно даже от Прасето и Тулупа взети заедно.Излъга че щяло да има Мутри Вън,и излъга избирателите си като на закриването на кампанията се показа на снимка с Великият В.Путин,а след като спечели и той и външната му Министърка казаха че Русия е агресор ,а САЩ в Иран и Венецуела не са !!!!!!!!!!!!!!!!!

    Коментиран от #59

    10:45 13.05.2026

  • 19 Варна

    22 9 Отговор
    Явно Дачкова се и намерила нова хранилка при нац.предател Зеления чорап.

    10:48 13.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Явор Дачков обикновено пише

    5 7 Отговор
    за парлама, халтура да има и тотални глупости като за шестимата от Петрохан се самоубили, единият по особено труден и мъчителен начин.

    Но за тази Статия и Размишления свише му свалям Шапка, Яворе като че ли някой ангел божи в бяла премяна или дявола или и двете заедно са му дали вдъхновение.

    Право в десетката Яворе, Bullseye, this time Яворе, you hit the nail on the head.

    10:57 13.05.2026

  • 23 снн

    20 2 Отговор
    Дачков очаква да бъде аплодиран за сложната си словесна еквилибристика, но хората мигновено надушват миризмата на продадената съвест и разпознават пребоядисването. Те виждат ясно, че зад сложните философски препратки наднича най-обикновена обслужваща журналистика.

    11:01 13.05.2026

  • 24 България е в разцвета си - хахахахахахах

    18 3 Отговор
    Явка, Дачков, да не си взел пари братле?
    Платиха ти и се видя с пълна карта в евра в клуба на богатите?

    Вземи си излез от апартамента в Центъра и виж каква мизерия е навън. Мизерия каквато не е имало дори след бомбардировките на София. България е в разруха. Няма дори хораа вече - умряха от старост, а младите деца не може не само да отгледаме, ами и да родим не можем, заради разни болести.

    Ходи си харчи парите в Билла-та до вас и не се излагай. Богаташче, хахахаха

    11:01 13.05.2026

  • 25 Оракула от Делфи

    10 2 Отговор
    Дачков попиля светът , с нагласата си да става сътрудник - доброволец!
    От Костов ,Станишев и Борисов най- добре се чувствал при Румен Радев,
    ама не го каза, когато Румен Радев беше "скопен" Президент а когато стана ,
    на " собствен ход " , независим Премиер и пое изпълнителната власт !
    Това което направи Румен Радев различен е свободата му и дистанцията на която държи
    корупцията и мафията , от себе си, или поне не тази, която ние не виждаме виждаме!!!

    Свободата Дачков, е велико нещо...!!!

    Но свободата за да се изживее пълноценно , има нужда от предшественик диктатор ,
    камшик и затегнат колан!!!

    11:03 13.05.2026

  • 26 Астролог

    9 0 Отговор
    Явор с "две ръце" бил за Руменовото "лице",само не "уточнява къде ще постави свойте ръце" !

    11:06 13.05.2026

  • 27 Димитър Георгиев

    8 2 Отговор
    Дачков е евтин комунистически пропагандатор! Нищо повече!

    11:10 13.05.2026

  • 28 Аз мисля че тази статия и както

    3 2 Отговор
    аз го наричам Откровение свише, Божията Промисъл и Явор Дачков в едно, та аз мисля че тази статия трябва да влезе в Българската Национална Литературна Съкровищница.

    Никой не се опитвал и успял да опише Българската психѐ или така наречената Българска психология, или на laymans terms:
    🇧🇬Особености на Българският Лов и Риболов🇧🇬, така както Явор Дачков го е направил, просто, ясно и кратко.

    11:10 13.05.2026

  • 29 Димитър Георгиев

    12 5 Отговор
    Не му е хич читава работата на Радев! Щом Явор Дачков пише хвалебствия за него! От комунист нищо добро не чакай! Колко пъти историята трябва да ни го доказва?

    11:12 13.05.2026

  • 30 Грийн сок

    5 1 Отговор
    Тоя пак
    ръси пропаганда.

    11:17 13.05.2026

  • 31 Правителството

    5 1 Отговор
    да не е обявило конкурс за Пиар позиция, щото такова вдъхновение?

    Коментиран от #40

    11:19 13.05.2026

  • 32 Както съм казвал и преди, Никому

    7 1 Отговор
    Доверие на Кредит но ако Президента Румен Радев успее в четири годишният мандат който Народа му е дал, (не съм гласувал за Радев и не съм гласувал въобще) може би следващият път ще гласувам за Румен Радев и ПБ.

    За Р. Радев е от изключителна важност да не се главозамае от Политическият Успех на ПБ.

    Да внимава Р. Радев да не стане от Президентът Радев на El Presidente Румен Радев.

    11:19 13.05.2026

  • 33 Цвете

    5 0 Отговор
    ПИШЕШ ДЪЛГО, БЕЛКИМ НЯКОЙ ВДЕНЕ.ХАЙДЕ СЕГА С УВАЖЕНИЕ ЕДНА ДЪЛГА СТАТИЯ ЗА МАГНИТСКИ, БОРИСОВ И ОТКРАДНАТОТО ОТ 1990 ГОДИНА ДО ДНЕС? ЩЕ СЕ ЧЕТЕ С ИНТЕРЕС СТИГА ДА СИ ОТКРОВЕН.ЛАСКАТЕЛСТВОТО Е ХУБАВО ДО ВРЕМЕ. ✈️🪆🙄🇧🇬🎲👏🤔

    11:26 13.05.2026

  • 34 Явор Дачков

    6 1 Отговор
    Тая шия не е от туршия
    а с чеверме съм направил туй шкембе
    защото
    винаги съм с вас, които сте на власт

    П.П. Ако някой ден ми се наложи да работя набързо ще се вталя

    11:26 13.05.2026

  • 35 Артилерист

    6 3 Отговор
    Направих си труда преди време да прочета книгата "Тодор Живков и личната власт" от дългогодишния му съветник акад.Нико Яхиел. Наистина интересно четиво за управлението на ТЖ и безкомпромисната му разправа с далеч по-интелигентните (ако за ТЖ изобщо може да се говори, че е интелигентен) и потенциални негови заместници. Когато Горбачов искаше да го смени и пратил посланика да му постави въпроса ребром, ТЖ с голямо съжаление, нали, казал, че е готов да се оттегли, но нямало кой да го замести и че това му било най-голямата вина, че не бил си подготвил заместник. И започнал да изрежда, че П. Младенов не ставал щото бил пияница, Д. Стоянов бил предан, но другите нямало да го приемат, на третия жена му била съмнителна и тн. Изобщо държавата в последните десетина години се управлявала от т.нар. група "На кафето" от 5-6 най-верни послушковци на ТЖ от Политбюро, които неизменно си пиели кафето при него сутрин и мъдрели бъднините на България...

    11:29 13.05.2026

  • 36 Какво разбрахме?

    5 0 Отговор
    Че едните били глупаци, другите глупаци и психопати, третите глупаци, психопати и престъпници и една каша, в която можеш да се оплетеш като пиле в кълчища, така както се е оплел самият автор!

    11:31 13.05.2026

  • 37 Не се престаравайте!

    5 1 Отговор
    Не разбирам какъв душевен "бъг" на българите търси Дачков и защо трябва да звучи като обвинение? Приемете, че никой не е съвършен! Ще цитирам бащата на психоанализата : „Всеки нормален човек на практика е нормален само отчасти.“
    Дачков, заеми се със собствените си бъгове! Това е причината да сме тук!

    11:34 13.05.2026

  • 38 Моше Радеф

    5 3 Отговор
    Извърши и три огромни лъжи - за Пеевски, референдума и пакта с Украйна.
    Този това "случайно" го е пропуснал.

    11:36 13.05.2026

  • 39 Този нака наречен 🤣

    1 2 Отговор
    "бъг в българското психѐ" господин Дачков е така нареченият бъг "Дефицит на История" "бъгът" е повсеместен Балкански Синдром (бъг) който се изявява във всяка една Балканска Държава различно, за Българите този "някакъв бъг" може да се конкретизира с Правилото: "Всеки Сам Си Преценя",
    Балканският Синдром - Дефицит На История е повсеместен и ако към него прибавим българите на всеки четиридесет години да си сменят Парите, Идеологията, Земята Българска се получава тази добре забъркана Българска Балканска Салата на Български Неволи, Бъгове и Бъгчета.
    Съветът ми е към Великите Сили, оставете Балканите веднъж Завинаги на Мира, знам че няма да се вслушат така наречените В.С. но един ден ще дойде времето за разплата, или както го казват на английски, payback or the proverbial blowback, на български казано и преведено, ще дойде времето на
    откат.

    11:39 13.05.2026

  • 40 хе хе

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "Правителството":

    Не, Дачков иззе функциите на политическите психолози. Направи портрет на политическите патологии, но забрави да каже към коя група принадлежи.;)

    11:41 13.05.2026

  • 41 Истинските

    5 1 Отговор
    Като цяло съм съгласен ,но наречените за комунисти възрожденци не са комунисти. И Сталин е бил проформа комунист но реално е бил геополитик. Истинските комунисти са умнокрасивите социални инженери ,все изтърсАци и изклЕсавци на номенклатурни фамилии.

    11:42 13.05.2026

  • 42 Да се чете,

    2 0 Отговор
    "този така наречен бъг"

    11:45 13.05.2026

  • 43 Даже бих могъл да кажа че Правилото,

    1 0 Отговор
    "Всеки Сам Си Преценя" вследствие на Балканският Синдром - Дефицит на История е Общо Правило за Всички Балкански Държави, с две думи Правила няма Защото Всеки Сам Си Преценя.

    11:58 13.05.2026

  • 44 Само да добавя

    5 3 Отговор
    Дачков, потомствен комунист съм, каквото и да значи това. И се оплаквам от действителността, и се мръщя, и се радвам на най-малкото хубаво нещо (кой ти го дава!). Какво искам сега и веднага: искам децата ми да учат по учебници, от които съм учил и аз, без да ми прехвърлят материал, който учих в трети курс на института. Защото физиката е физика и химията е химия. Искам децата да говорят чист български език, и то всички деца - и българчета, и турчета, и циганчета и т.н. Защото, когато отидат на лекар, трябва да могат да му кажат къде ги боли, без преводач. Това между впрочем е елемент от националната сигурност. Искам да се храня с български храни, а когато отида в чужбина, да намеря български стоки, които се ценят от чуждите граждани (ама така беше, не помниш ли?). Ще прескоча много неща, защото ще стане твърде пространно изложението ми. Само накрая да ти кажа какво искам. През 80-те години срещнах в Париж туристи от Полша (в Булонския лес, а не в РИЦ) и те възкликнаха "Вот, братцы болгары пришли!". Някой сега да те нарича така?

    12:06 13.05.2026

  • 45 Тиквата +Шиши =💩

    7 3 Отговор
    Дачков, ти си един пълен боклук и помияр,като Карбовски 💩💩💩

    12:07 13.05.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Слагачков за Лили иванова

    7 1 Отговор
    „Лили Иванова е българската карикатура на американската мечта за успех и българското суеверие за здраве и живот. Бездарна среда и изтезание за музикалното ухо. Кошмар за вкуса и копнежа по дълбочини и красота.
    Българщина в амбалажна социалистическа хартия. Гласът на Лили Иванова (с изключение на ранния ѝ период, когато имитираше Рита Павоне) е мъчение за музиката и радост за социалистическата мярка. За мен е перманентен кошмар от детството като дежурните бургии от съседите следобяд, но май така и ще си умра.“

    12:13 13.05.2026

  • 48 ясен

    3 1 Отговор
    Радев и ко. са си слуги ,като предишните

    12:24 13.05.2026

  • 49 ха ха хааа

    5 1 Отговор
    Явор Дачков - 0трепляка ... 🤭😁 КремL ин

    12:27 13.05.2026

  • 50 Никой

    2 0 Отговор
    Че то ни изкара някакви примитиви.

    12:30 13.05.2026

  • 51 Мдаааа

    6 4 Отговор
    Яворчо, добре го списваш, ама по добре се занимавай с богословието. Ако си мислип, че Радев зад когото също стоят пари и олигарси ще ни оправи, мноо се лъжеш. Крим е руски и шъ прайм референдом за еврото ама друг път си е точният образ на Руменчо. Вдигай юмрука, ама после го наври в джоба. Добре че влязохме в Шенген и Еврозоната. Иначе щяхме да сме руската зона и рублата. А тама нищо добро не ни чака. Освен танкове, самолети, Белене и Скравена. Българинът реве а банките се пръскат по шевовете от спестявания. Превзехме Беломорска Тракия, Малдините, Бахамите, Дубай и какво ли не с имоти на българи, вярно че с крадени пари но все пак са нашите откраднати пари. За Руменчо има само един път - да ограничи краденето, за да има малко повече за бедните. Но нещо не ми се вярва - като на българче!

    12:43 13.05.2026

  • 52 Хахахаха

    9 5 Отговор
    Учудващо точен коментар!! Известно е че сме световни шампиони по мъркане .Имаме едно от най красивите парче земя на планетата Но това в повечето случаи го оценят чужденци в коментари а ние най често..оплюваме?? Верно е че плюячите са в 90% от коментарите млади безработни и пропаднали типове Които търсят виновник за състоянието си и го намират за по лесно Не в себе си а в държавата Те са и главните избиратели на партии които ги насъскват срещу Европейските ценности.Заради собствени финансови изгоди. А иначе от предните и от днешното заседание на парламента След влизането на Радевата партия И изчезването на Мечове чалгари величия комуняги от бсп За първи път от 35 г се наблюдава една друга атмосвера . Европейска толерантна атмосвера Дори кремълската възраждане е смирена

    Коментиран от #65

    12:52 13.05.2026

  • 53 безпартиен

    4 1 Отговор
    Такива като него може да напишат още сто БЕЗ ДА ПРЕДЛАГАТ дори и едно решение!За решението се иска смелост и мисъл!Кое му липсва от двете?

    13:22 13.05.2026

  • 54 Опа

    4 2 Отговор
    Радев е еманация на българската патология.
    А виждаме, че дачков си е намерил нов Костов. Не остана радевска бузка ненацелувана и направо облизана.

    13:49 13.05.2026

  • 55 Край

    4 2 Отговор
    Радев може да успее само ако забрани на българите да са мизерници. Трябва да заключи кофите за отпадъци и да забрани ровенето в тях. Трябва да задължи българчетата да си боядисат къщите и блоковете. Трябва да изрине вехтите пушещи таралясници от тротоарите. Трябва да накара българите да си почистят бунищата които са направили край пътищата. Трябва да задължи българчетата да премахнат саморазпадащите се сгради които притежават. Всичко което напомня за мизерия трябва да изчезне. И тогава българчето ще види държавата си и света по друг начин.

    14:04 13.05.2026

  • 56 Край

    7 1 Отговор
    Забравих. Радев трябва да забрани и негативното говорене по телевизията за страната ни, за народа ни и за държавата ни. Трябва да забрани и пиенето на алкохол по градинки, паркове и тротоари. Всичко това не иска пари иска Разум и Ред.

    Коментиран от #60

    14:28 13.05.2026

  • 57 БеГемот

    2 0 Отговор
    Прав е ....чиляка ...ама какво стана с бабата....

    15:21 13.05.2026

  • 58 Никой

    1 0 Отговор
    Когато петолъчката яко те бие по главата . " Наистина забележително беше как тоя идиот в сравнително къс срок можа да напредне толкова много и как се намираха влиятелни хора като дивизиония генерал , които го крепяха ". - Ярослав Хашек в " Добрия войник Швейк ".

    16:42 13.05.2026

  • 59 ВЕФА

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "ШЕФА":

    кой гласува за агента на църъу?
    КОЙ

    16:52 13.05.2026

  • 60 РумбуРаг

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Край":

    дрееми за територият.долари,долари да има!

    16:54 13.05.2026

  • 61 Племето страда

    1 0 Отговор
    от вродена лоботомия.

    17:24 13.05.2026

  • 62 бай Даньо

    2 3 Отговор
    Дачков , поздравления за тоя коментар. Подписвам се с две ръце под него. Бях циничен че Радев може да се справи с третата патология ( на крадците) , но днес смятам че трабва да му се даде шанс , друг шанс нямаме. Само да подчертая две важни неща от текста отгоре :
    1 България е в най добрите си времена въпреки вечното опозиционно виене на умряло .
    2. Революция не ни трябва . Ако лично съм гласувал за ГЕРБ е защото бяха антиреволюционни , днес си имаме ПБ дано ни дадат еволюционнен градеж . Всички революционери паднаха канала за добро - Курнела , умнокрасивите , бактън от революционери когато на България и трябва еволюция помирение и обединеие. Тия не се научига и паднаха жертви на глупoста си.

    19:29 13.05.2026

  • 63 Яворе

    4 0 Отговор
    а ти си сътворил един миш маш от объркани мисли на един многоо объркан човек с психични проблеми.

    19:36 13.05.2026

  • 64 Този е исторически некомпетентен

    3 0 Отговор
    Цитат: "..но търпим 500 години турско робство.."

    В Османската империя най-много въстания, бунтове, хайдутство са от българите, и всичките смазани брутално и жестоко

    08:50 14.05.2026

  • 65 Пенсионерка

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Хахахаха":

    Пише се “ атмосфера”! Много неграмотни млади хора, та не знам кой ще оправи България. Една журналистка коментираше по тъжен повод “Берковската духова музика” . И през цялото време говореше за Берковската ДУХОВНА музика. В предаването на живо от студио никой не я поправи!?

    13:13 14.05.2026