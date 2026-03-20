Как в Русия подмамват студенти да служат в армията
Как в Русия подмамват студенти да служат в армията

20 Март, 2026 07:03 601 25

Властите в Русия задължават университетите в страната да агитират студентите да подпишат договор за служба в армията

Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle

Руските власти изискват от висшите учебни заведения в страната да убеждават студенти да се записват за служба в "безпилотните войски" на Русия. Основният акцент е върху онези младежи, които заради лош успех са на ръба да бъдат отстранени от следване. На тях им се обещава специален договор за срок от една година, през която те ще служат далеч от фронтовата линия (примерно на 20 километра от нея), големи суми (около 5 млн. рубли), както и последващо безплатно обучение в съответното висше училище. Експерти и юристи обаче твърдят, че така се прави опит да бъдат заблудени младите хора, които след това се оказват принуждавани да подпишат договор с неопределен срок, а в най-лошия случай са изпращани на фронта, където могат да загубят живота си или да бъдат тежко ранени.

Според данни на независимия проект T-invariant, агитацията се провежда в най-различни учебни заведения, включително педагогически вузове, които не се свързват с разработването или използването на безпилотни летателни апарати. По данни на изданието "Ехо", за набирането на студенти са ангажирани най-малко 70 учебни заведения в цяла Русия: 57 висши училища и 13 средни професионални училища в 23 региона на страната, включително в анексирания Крим.

Карат университетите да агитират студентите

Юрий*, който е преподавател в един от московските университети, разказа пред ДВ как ръководителите на висшите училища са били извикани на среща с вицепремиера на Русия Дмитрий Чернишенко, отговарящ за образованието и науката. Там им е била поставена задачата да агитират студентите да се записват във войсковите части за безпилотни системи. Ако в началото е ставало дума за агитация в големите технически университети и във военните катедри, то от януари 2026 кръгът на студентите значително е разширен и от февруари призовки вече получават и студенти от най-различни специалности, включително момичета, твърди източникът на ДВ.

"По мои наблюдения за всеки университет е определена квота – от 0,5% до 2% от общия брой студенти", казва Юрий. Според него, ако университетът не изпълни тези изисквания, ръководството може да бъде заподозряно в нелоялност. "В такъв случай ректорът или заместникът му рискува поста си", добавя събеседникът на ДВ.

Той твърди още, че в университета, където преподава, напоследък рязко се е увеличил делът на незадоволителните оценки. "Преди не беше така. На поправителните изпити студентите вече масово се провалят, тъй като вече ги изпитват двама преподаватели, а не един, както преди", разяснява Юрий.

На студентите, които си влошат успеха, им се предлага алтернатива: или да подпишат договор с Министерството на отбраната и да служат във войските за безпилотни системи, или да бъдат призовани на задължителна военна служба.

Студентите биват подвеждани по отношение на договора

В агитационните материали се твърди, че студентите могат да подпишат договор за една година, а след това да се върнат към цивилното си ежедневие. Но ръководителят на правния отдел на "Движението на съзнателно отказващите военна служба" Артем Клига твърди, че това се върши в нарушение на действащото законодателство. Юристът обръща внимание на това, че в Русия съществуват два вида договори с Министерството на отбраната: договор за военна служба с продължителност от една до три години (член 38 от Закона за военния дълг и военната служба) и доброволен договор съгласно Закона за отбраната.

Докато доброволните договори обикновено се подписват от руски държавни служители, които искат да бъдат повишени в службата заради участието си във войната, наричана от Кремъл "специална военна операция", то при студентите се прилага именно стандартният договор, който на практика е безсрочен – докато не излезе указ на президента на Руската федерация за прекратяване на частичната мобилизация, подчертава Клига. Като пример той посочва както съдебни решения, в които се набляга на безсрочността на договорите, така и неотдавнашно интервю на депутата от Държавната дума Андрей Картаполов, в което той призна, че студентите подписват "пълноценен договор". Тоест тук не става въпрос за никаква специална студентска програма, а за обикновен договор с Министерството на отбраната, заключава Клига.

Също така законът не дава никакви гаранции, че студентите ще служат непременно в подразделенията за безпилотни летателни апарати. Окончателното разпределение става чак след подписването на договора от студента, казва юристът. "Ако сте положили подпис и не отговаряте на изискванията, заради това няма да ви развалят договора за военна служба, а просто ще ви прехвърлят в друг род войски и на друга военна длъжност - с отделна заповед на командира", обяснява Артем Клига.

Какво мислят студентите за агитацията

В тематичните студентски канали в Телеграм потребителите коментират скептично обещанията на руските власти. "Не бих се доверил на чичковците, че става въпрос за определен род войски. Те не носят никаква отговорност, ако някой бъде прехвърлен в друго бойно подразделение", пише един от потребителите. Друг припомня историята на двама оператори на дронове с позивни "Гудвин" (Сергей Грицай) и "Ернест" (Дмитрий Лисаковский), чийто отряд бил разформирован заради конфликт с командването, а двамата се озовали на фронта, където бързо загубили живота си.

Юрий също призовава да не се вярва на агитационните брошури и отбелязва, че на договор се набират и момичета: "Вероятно ще ги изпращат като санитарки", казва той.

На фронта вместо работа във военно предприятие

Понякога обещанията, дадени на студентите, не съответстват на това, което се случва след подписването на договора. Правозащитният проект "Изчезвайте" цитира свидетелствата на студенти от Петровския колеж, подписали договор с руското Министерство на отбраната. Те са разказали, че им е било обещано да служат във военно предприятие в Санкт Петербург и да работят с техника, но бързо са им съобщили, че ги изпращат на фронта като оператори на безпилотни летателни апарати.

Друг, с когото по-рано ДВ разговаря, подписал договор с военните за служба в щаба, но е бил изпратен да служи в инженерни войски – в част по разминиране. В началото на тази година стана известно, че е загинал в Харковска област.

Юрий споделя, че засега не знае да има подписан договор със студент в неговия университет. Въпреки това той се опасява, че малцина студенти се замислят за възможните последици. Някои сами стигат до извода, че никакви пари не могат да те компенсират, ако станеш инвалид или пък те убият. Затова Юрий се опитва косвено да предупреждава кандидатите.

Той допуска, че скоро форматът на агитацията може да се промени – да започнат да разговарят със студентите поединично, за да ги убедят да подпишат договор. "Университетите се превръщат в казарми. Моята хуманистична визия не ми позволява да изпращам собствените си студенти там", казва още Юрий пред ДВ.

*името е сменено от редакцията поради съображения за сигурността на събеседника

Автор: Евгений Дюк


  • 1 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Иранска ракета падна в Турска Тракия на няколко километра от българската граница.Войната е пред прага ни.

    07:09 20.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ТЦК

    10 0 Отговор
    а ние ги ловим като зайци по улиците.

    07:10 20.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Да бе да

    9 0 Отговор
    А някой други ги събират по улиците

    07:12 20.03.2026

  • 7 Даскала

    1 3 Отговор
    последващо безплатно обучение в съответното висше училище, както и безплатен билет за концертя!

    07:12 20.03.2026

  • 8 Да де-ама

    8 1 Отговор
    Дойче Веле....а когато преди месец пишехте,чевсеки млад германец е длъжен да отдаде дългът си пред Германия с една година служба в Бундесвера- това не е пропаганда нали....? Абе точно това лицемерие на "свободните медии" и западните политици насила ни прави русофили. Прекалявате вече-и ако измислиците ви се приемат в западните общества-у нас голяма част от хората са запазили здравият разум и критичното си мислене....

    07:13 20.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ПО ТОЧНО

    4 0 Отговор
    АМА НЕ ГИ ГОНЯТ ПО УЛИЦИТЕ И ДА ГИ ХВЪРЛЯТ В БУСА КАТО ЧУВАЛИ С КАРТОФИ КАТО В КРА ИНА......!

    07:14 20.03.2026

  • 11 Даскала

    2 1 Отговор
    А трябва ли да бъдат алкoхолици?

    07:15 20.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Дойч

    0 1 Отговор
    В Германия са наслагали билбордове на всяка пресечка, агитиращи младежите да се запишат в армията.
    Що ли?

    07:16 20.03.2026

  • 14 Архимандрисандрит Бибиян

    0 1 Отговор
    Путилифона батю Путйо каза каде на савецките кюрпета им обещавали савецкия рай,каде че са девици на мужехедите на Кадирович! Че има уражай,един татароменгян помена каде у Ромсiа имало два милиона омекотители.

    07:20 20.03.2026

  • 15 Зеленото:

    1 0 Отговор
    Елате да видите ние с бандеровците как ги агитираме.. Направо никой не ни отказва.

    07:20 20.03.2026

  • 16 Някой

    0 0 Отговор
    Няма какво да се чете - материал на Дойче Пропаганда. Как ги набират сега в Германия? Или в САЩ? Да не говорим за Украйна? За България имаше и с просташки клип, на когото се възмущаваха. За Германия наскоро как боядисват кола от формула за реклама на военните. В САЩ преди намират всякакви на улиците и им предлагат. Финансират и военни игри, че да привлекат такива.

    07:20 20.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Запознат

    1 0 Отговор
    А как в Украйна подмамват студенти да служат в армията - гонят ги по улиците и като ги хванат бой и ги натикват в бусовете като добитък и след три дни са на фронта - отзад ги чакат заградителните отряди а ако решат да се предадат на руснаците собствените им дронове ги убиват. След това се водят "безследно изчезнали".

    07:21 20.03.2026

  • 19 Евроатлантици в космоса!

    2 0 Отговор
    Някой има ли координатите на медийният клозет ДВ? Да им пратя два три дрона, да хвърчат евроатлантици в космоса?

    07:22 20.03.2026

  • 20 смех

    1 2 Отговор
    Успеха на руските студенти се е влошил чувствително в последбо време. Само тоя на дъщерите на рогожин песков и мара се е повишил.

    Коментиран от #24

    07:22 20.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 1678677

    1 0 Отговор
    Не ви ли омръзна бе с тази пропаганда

    07:23 20.03.2026

  • 23 Пази Боже

    0 1 Отговор
    До какво могат да доведат болните амбиции на едно фрустрирано , комплексирано джудже...Добре че дойде Тръмп на власт да го разтърси за реалността и да му даде да разбере, че евтините КГБвйски чИнгИдцийски номера не вървят пред силните.

    07:24 20.03.2026

  • 24 Зевзек

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "смех":

    Успеха на козяшката пропаганда се е влошил чувствително в последно време

    07:24 20.03.2026

  • 25 Даскала

    0 0 Отговор
    Елате хиляди младежи! Путин има план за вас! Горната русия намалява, а долната русия се увеличава, вече префърля милион!

    07:25 20.03.2026

