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Д-р Ненков: Дано министър Ивкова да има силата и политическата подкрепа поне да подреди системата

Д-р Ненков: Дано министър Ивкова да има силата и политическата подкрепа поне да подреди системата

14 Юни, 2026 18:51 1 598 24

  • д-р мирослав ненков-
  • здравна система-
  • ивкова

Най-после Министерството на здравеопазването се опита да види какво се случва в подопечните му структури. Там то е изпратило свои уши и очи като членове на бордове

Д-р Ненков: Дано министър Ивкова да има силата и политическата подкрепа поне да подреди системата - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шефове на държавни болници с големи дългове са взимали по-високи заплати, от тези на президент и премиер. Тези данни извади министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Какво показва това, какви са белезите на пробита здравна система, за морала на високата заплата, когато поверената ти болница затъва - темата коментира в предаването "На фокус" по NOVA бившият здравен министър д-р Мирослав Ненков.

"Най-после Министерството на здравеопазването се опита да види какво се случва в подопечните му структури. Там то е изпратило свои уши и очи като членове на бордове. Те получават едни заплати, които не ги изкарват с 2 пъти по 3 часа месечна заетост. Дано министър Ивкова да има силата и политическата подкрепа поне да подреди системата”, каза д-р Ненков.

"Има болници, които ниски клинични пътеки и нямат дългове. Има и такива със значими пътеки и отново нямат дългове. Случаи на държавни болници без дългове също има, но те са единица. Контролът на такива болници се случва, ако директорът на болницата направи нещо вредно политическо. Болница, която генерира само дългове, на никого не му трябва", добави още той.

Той коментира и оставката на управителят на НЗОК. "Управителят на НЗОК не трябва да е политическа фигура, а експерт. Според мен той не си е подал оставката доброволно. Време е да видим кой от бившите управители ще назначат. Това не може да бъде сигнал за реформа", изтъкна д-р Ненков.

"Медицинското качество се оценява трудно. Министър Петър Москов се опита да оцени лекарския труд през пациентската удовлетвореност, което не е добре. Пациентите оценяват работата ни по нашата дейност", заяви още бившият здравен министър.

"Когато влязох за първи път в Министерството на здравеопазването, една малка общинска болница беше затворила врати. Кметът обиколи всички институции да търси 2 милиона лева, които са откраднати. Здравният министър извади 600 000 лева и болницата заработи. Това е схемата", разказа д-р Мирослав Ненков.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1989г. Тодор Живков: – Предстои цялото

    2 0 Отговор
    1989г. Тодор Живков: – Предстои цялото здравеопазване да мине на акционерен принцип. Сега годишно държавата отпуска за здравеопазване 1,2 милиарда лева, което е равно на по 140 лева на човек. Ние изчислихме, че ако здравеопазването премине на акционерен принцип може да стигнем до 1,7 милиарда лева. Ако желае, всеки гражданин или фирма може да се включи, давайки нещо над 140-те лева(1400 сегашни лева). Широко са отворени вратите за всички. Ако не го задоволява лекаря или менюто в болницата – ще си доплати. Свободно частната практика. Така ще постъпим и с пенсионния фонд. Всеки гражданин или фирма ще решава сам – държавата може да му даде толкова, той ако може, да си докара повече. Акционерната фирма ще обхване като ракови образования цялото общество. Видя се, че по друг начин не може да се реализира моята постановка за собственика и стопанина. – Нови промени предстоят в данъчната система. Ще въведем данък, какъвто не е имало в България. (От БВП 9% е разходът за здраве, но държавните са под 5%. Разходите на Германия са 13%. 2023г- общите разходи на глава за здраве са 1000 долара, но държавните миналата година са 1500 лева, на Германия 2023г. разход на глава е 6600 долара) Цялата тази система, която е взета от западната икономика, ще се адаптира към нашите условия, но това не значи побългаряване. Един другар, с който разговарях вчера по тия въпроси, ветеран, от моите години още се знаеме, ми вика: Другарю Живков, не вкарваме ли ние вълка в кошарата? А, викам

    18:57 14.06.2026

  • 2 1989г. Тодор Живков: – Предстои цялото

    2 0 Отговор
    1989г. Тодор Живков: – Предстои цялото здравеопазване да мине на акционерен принцип. Сега годишно държавата отпуска за здравеопазване 1,2 милиарда лева, което е равно на по 140 лева на човек. Ние изчислихме, че ако здравеопазването премине на акционерен принцип може да стигнем до 1,7 милиарда лева. Ако желае, всеки гражданин или фирма може да се включи, давайки нещо над 140-те лева(1400 сегашни лева). Широко са отворени вратите за всички. Ако не го задоволява лекаря или менюто в болницата – ще си доплати. Свободно частната практика. (От БВП 9% е разходът за здраве, но държавните са под 5%. Разходите на Германия са 13%. 2023г- общите разходи на глава за здраве са 1000 долара, но държавните миналата година са 1500 лева, на Германия 2023г. разход на глава е 6600 долара) Цялата тази система, която е взета от западната икономика, ще се адаптира към нашите условия, но това не значи побългаряване. Един другар, с който разговарях вчера по тия въпроси, ветеран, от моите години още се знаеме, ми вика: Другарю Живков, не вкарваме ли ние вълка в кошарата? А, викам много хубава метафора, ще ми позволиш ли да я употребя пред журналистите. Вярно е, вкарваме вълка в кошарата, но му казвам, той вълкът ще изяде мършата, а това което е здраво, то ще остане. Но що ни е мършата, що се плашиш ти от мършата, бе, ще раздвижим нещата. Шарани дето има, като пуснеш щуката всичко се раздвижва. Значи тия щуки са ни необходими, икономически щуки. Както щуката разсича водата и рибите из

    18:58 14.06.2026

  • 3 1989г. Тодор Живков: – Предстои цялото

    2 0 Отговор
    1989г. Тодор Живков: – Сега годишно държавата отпуска за здравеопазване 1,2 милиарда лева, което е равно на по 140 лева на човек. Ние изчислихме, че ако здравеопазването премине на акционерен принцип може да стигнем до 1,7 милиарда лева. Ако желае, всеки гражданин или фирма може да се включи, давайки нещо над 140-те лева(1400 сегашни лева). Акционерната фирма ще обхване като ракови образования цялото общество. (От БВП 9% е разходът за здраве, но държавните са под 5%. Разходите на Германия са 13%. 2023г- общите разходи на глава за здраве са 1000 долара, но държавните миналата година са 1500 лева, на Германия 2023г. разход на глава е 6600 долара) Цялата тази система, която е взета от западната икономика, ще се адаптира към нашите условия, но това не значи побългаряване. Един другар, с който разговарях вчера по тия въпроси, ветеран, от моите години още се знаеме, ми вика: Другарю Живков, не вкарваме ли ние вълка в кошарата? А, викам много хубава метафора, ще ми позволиш ли да я употребя пред журналистите. Вярно е, вкарваме вълка в кошарата, но му казвам, той вълкът ще изяде мършата, а това което е здраво, то ще остане. Но що ни е мършата, що се плашиш ти от мършата, бе, ще раздвижим нещата. Шарани дето има, като пуснеш щуката всичко се раздвижва. Значи тия щуки са ни необходими, икономически щуки. Както щуката разсича водата и рибите изплуват на повърхността, така ще бъде и с вълка.

    18:59 14.06.2026

  • 4 Ако Те Изпържи Със Закона !

    2 0 Отговор
    Не Знам !

    Какво Ще Правиш !

    Но Радев !

    Няма Да И Разреши !

    19:08 14.06.2026

  • 5 Нали заплатите и цените се определят от

    1 0 Отговор
    Правят се 10 държавни болници, извън градовете, безплатни и за чужденците, с пари от акцизите, и толкова колкото сега дава държавата извън здравната осигуровка. Сега здравната каса дава 6-милиарда лева, а бюджетът е 10-милиарда лева. 2025 бюджет. Тези 4-милиарда да са за безплатни не комерсиални болници. А частните болници да са към застрахователни фирми, към работно място - платени от работодателят - и сега работодателят дава 60% от здравната осигуровка. КОЛКО ВЗИМАТ ДЖИПИТАТА? Да няма джипита. Да има социален асистент към 200 семейства, той да се грижи за състоянието на семейството - работа, пенсия, здраве, .. и да е парамедик - да праща който има нужда в болницата - безплатната - държавната. Нали заплатите и цените се определят от търсенето, и така се изравняват световно. Какви са заплатите в болниците в другите страни от ЕС? В частните болници? А директор в губеща държавна болница взимал много, а колко взимат в губещи частни болници и печелещи частни болници - ако това е проблемът - некадърно управление. И да се назначи директор от печаливша частна болница, с такава заплата с колкото да се съгласи. От БВП 9% е разходът за здраве, но държавните са под 5%. Разходите на Германия са 13%. 2023г- общите разходи на глава за здраве са 1000 долара, но държавните миналата година са 1500 лева, на Германия 2023г. разход на глава е 6600 долара. 45% здравните разходи са не от здравната каса и държавният бюджет.

    19:08 14.06.2026

  • 6 ООрана държава

    3 1 Отговор
    Тоя колко окраде от системата...

    19:09 14.06.2026

  • 7 Дано

    3 0 Отговор
    И достойно заплащане на лекари и персонал

    19:12 14.06.2026

  • 8 Дориана

    5 2 Отговор
    Сега от Прогресивна България ще покажат нагледно как се работи срещу корупцията и кражбите с мисъл за народа. Борисов да престане да се натиска за власт, , а да осмисли, че се провали тотално вкара България в дългова спирала и Дефицит, създаде условия за корупция и мафия.Сега други трябва да разчистват катрана, който той създаде.

    19:14 14.06.2026

  • 9 СЗО

    5 5 Отговор
    Не знам как все още има хора които се надяват че Радев ще оправи държавата.....

    Коментиран от #10, #11, #18, #19

    19:19 14.06.2026

  • 10 Дориана

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "СЗО":

    Унищожението на корупцията е мафията в България вече започна.

    19:21 14.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Мнение

    2 3 Отговор
    Не знам как от Прогресията не направиха Ненков министър на здравеопазването

    19:27 14.06.2026

  • 13 1234567

    5 2 Отговор
    До този момент само се констатира, кога ще видим дела ?

    19:29 14.06.2026

  • 14 Евгени от Алфапласт

    2 1 Отговор
    Не се излагай, а кажи някой виц!

    19:30 14.06.2026

  • 15 Гъмов

    3 2 Отговор
    Какво всъщност е направил ненков, за да ограничи опростачаването на българския народ.

    19:30 14.06.2026

  • 16 кмтгът

    3 2 Отговор
    Къде са парите??? Кой ограби България??? Неизвестен ли е извършителя дето Мата Хари го снима с евро и злато в чекмеджето??? До кога само ще приказвате??? Само приказки. Ограбени милиарди, а извършителя е неизвестен??? До кога бре??? До кога ще ви търпим??? Кога ГЕРБ ще напълнят затворите с другата свиня??? За какво вземате заплати и само пърдите??? И милиардите ограбени и виновен неизвестен??? Слава на Господ Иисус Христос ПБ имат мнозинство.Могат да поправят закона и да видят къде са изчезнали милиардите. До кога ГЕРБ разбойниците ще си разхождат гащите на свобода???

    19:42 14.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Бойко

    1 4 Отговор

    До коментар #9 от "СЗО":

    Борисов ща ви оправи

    Коментиран от #20

    19:47 14.06.2026

  • 20 Бойко

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Бойко":

    Атомната централа ща ви оправи

    19:49 14.06.2026

  • 21 Как дано

    1 1 Отговор
    Вие я разрешите!!!
    Тя ще я тури в ред !!!
    Давахте всичко на болници и семейни лекари
    Станаха милионери
    Доболничната кучета я яли
    Там тесните специалисти чинно видят на 30 процента.
    Безобразия системни !
    Анадъму ?

    Коментиран от #24

    19:52 14.06.2026

  • 22 тоя

    0 0 Отговор
    все ми е антипатичен, колкото да го лансират по всякакъв начин навсякъде, всеки може да се сети защо.....

    20:31 14.06.2026

  • 23 Щом

    1 0 Отговор
    системата допря министър Виткова да я подрежда каузата е загубена

    20:48 14.06.2026

  • 24 Ядосан

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Как дано":

    Какви тесни специалисти,бе? По брой такива България може да покрие цяла Европа! Като отидат в Германия, и Йок! Търсят интернисти!!! Каква е тяхната роля в доболничната помощ ?? Никаква!! Работят в по 2 - 3 ДКЦ-та ,за да изписват протоколи за лекарства,каквито в цял свят се изписват от семейните лекари! Не знам кой е станал милионери,и кой ходи на безплатни екскурзии с фармацивтичните фирми,чак до Канада и Бразилия! Аман от тесняци и теснячки!

    20:56 14.06.2026

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