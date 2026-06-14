Д-р Ненков: Дано министър Ивкова да има силата и политическата подкрепа поне да подреди системата

Шефове на държавни болници с големи дългове са взимали по-високи заплати, от тези на президент и премиер. Тези данни извади министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Какво показва това, какви са белезите на пробита здравна система, за морала на високата заплата, когато поверената ти болница затъва - темата коментира в предаването "На фокус" по NOVA бившият здравен министър д-р Мирослав Ненков.
"Най-после Министерството на здравеопазването се опита да види какво се случва в подопечните му структури. Там то е изпратило свои уши и очи като членове на бордове. Те получават едни заплати, които не ги изкарват с 2 пъти по 3 часа месечна заетост. Дано министър Ивкова да има силата и политическата подкрепа поне да подреди системата”, каза д-р Ненков.
"Има болници, които ниски клинични пътеки и нямат дългове. Има и такива със значими пътеки и отново нямат дългове. Случаи на държавни болници без дългове също има, но те са единица. Контролът на такива болници се случва, ако директорът на болницата направи нещо вредно политическо. Болница, която генерира само дългове, на никого не му трябва", добави още той.
Той коментира и оставката на управителят на НЗОК. "Управителят на НЗОК не трябва да е политическа фигура, а експерт. Според мен той не си е подал оставката доброволно. Време е да видим кой от бившите управители ще назначат. Това не може да бъде сигнал за реформа", изтъкна д-р Ненков.
"Медицинското качество се оценява трудно. Министър Петър Москов се опита да оцени лекарския труд през пациентската удовлетвореност, което не е добре. Пациентите оценяват работата ни по нашата дейност", заяви още бившият здравен министър.
"Когато влязох за първи път в Министерството на здравеопазването, една малка общинска болница беше затворила врати. Кметът обиколи всички институции да търси 2 милиона лева, които са откраднати. Здравният министър извади 600 000 лева и болницата заработи. Това е схемата", разказа д-р Мирослав Ненков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1989г. Тодор Живков: – Предстои цялото
18:57 14.06.2026
2 1989г. Тодор Живков: – Предстои цялото
18:58 14.06.2026
3 1989г. Тодор Живков: – Предстои цялото
18:59 14.06.2026
4 Ако Те Изпържи Със Закона !
Какво Ще Правиш !
Но Радев !
Няма Да И Разреши !
19:08 14.06.2026
5 Нали заплатите и цените се определят от
19:08 14.06.2026
6 ООрана държава
19:09 14.06.2026
7 Дано
19:12 14.06.2026
8 Дориана
19:14 14.06.2026
9 СЗО
Коментиран от #10, #11, #18, #19
19:19 14.06.2026
10 Дориана
До коментар #9 от "СЗО":Унищожението на корупцията е мафията в България вече започна.
19:21 14.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Мнение
19:27 14.06.2026
13 1234567
19:29 14.06.2026
14 Евгени от Алфапласт
19:30 14.06.2026
15 Гъмов
19:30 14.06.2026
16 кмтгът
19:42 14.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Бойко
До коментар #9 от "СЗО":Борисов ща ви оправи
Коментиран от #20
19:47 14.06.2026
20 Бойко
До коментар #19 от "Бойко":Атомната централа ща ви оправи
19:49 14.06.2026
21 Как дано
Тя ще я тури в ред !!!
Давахте всичко на болници и семейни лекари
Станаха милионери
Доболничната кучета я яли
Там тесните специалисти чинно видят на 30 процента.
Безобразия системни !
Анадъму ?
Коментиран от #24
19:52 14.06.2026
22 тоя
20:31 14.06.2026
23 Щом
20:48 14.06.2026
24 Ядосан
До коментар #21 от "Как дано":Какви тесни специалисти,бе? По брой такива България може да покрие цяла Европа! Като отидат в Германия, и Йок! Търсят интернисти!!! Каква е тяхната роля в доболничната помощ ?? Никаква!! Работят в по 2 - 3 ДКЦ-та ,за да изписват протоколи за лекарства,каквито в цял свят се изписват от семейните лекари! Не знам кой е станал милионери,и кой ходи на безплатни екскурзии с фармацивтичните фирми,чак до Канада и Бразилия! Аман от тесняци и теснячки!
20:56 14.06.2026