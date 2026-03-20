„Прогресивна България“ е втори опит върху политическия продукт „Продължаваме промяната“

20 Март, 2026 16:02

„Прогресивна България“ ще се опита да подмени широкия устойчив формат на ГЕРБ от последните десет години

Снимка: БГНЕС
Калина Андролова Калина Андролова политически анализатор, публицист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

От представянето на програмата на Румен Радев се разбира съвсем ясно, че „Прогресивна България“ е ВТОРИ ОПИТ върху политическия продукт „Продължаваме промяната“.

Конструкторите на ПП бяха сразени от собствения си провал при избора на играчи на терена. И сега видимо изработват проекта на Румен Радев. Прекрасно изложение на Румен Радев, макар и с употребата на клишета като борба с корупцията, отстраняване на олигархията, ревизиране на сделките, отмяна на схемите, доказване на подставени лица в бизнеси и имущества, търсене на магистрати с морална сила и интегритет, достъпно, бързо и справедливо правосъдие, повишаване на отчетността на прокуратурата и пр. И въпреки това, добре направено, добре написано, добре мислено!

Това писа във "Фейсбук" Калина Андролова.

„ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ“ е СЛЕДВАЩАТА ВЕРСИЯ на ПП, включително със задкулисието на IT-сектора, кръгът „Капитал“ и подкрепата на Демократическата партия, която в момента е в опозиция в САЩ, но пък реорганизира силите си в Европа и т.н.

Така че да се говори, че Радев няма да направи коалиция с ПП/ДБ е много НАИВНО. Разбира се, неочакван проблем винаги може да възникне, но изглежда така, като пътят да е начертан. Това, което мога да кажа е, че Радев вече НЕ ПРИНАДЛЕЖИ НА СЕБЕ СИ, той е безсубектен, той е част от по-голяма и чужда игра. Не той ще управлява, него ще го управляват.

Това е старата, толкова позната схема за ПАРАЗИТНО ГОСПОДСТВО. Малко ядро, което само по себе си не може да получи електорална подкрепа, се закача за НОСИТЕЛ НА ШИРОКА ПОДКРЕПА и управлява през него.

„Прогресивна България“ ще се опита да подмени широкия устойчив формат на ГЕРБ от последните десет години.

Радев има всичко на своя страна, включително технологично и техническо предимство за изборите, служебен кабинет, който ще подсигури изборите, подкрепата на глобалистките мрежи, комуникатори във всички посоки за отбиване на ударите, задкулисно договаряне.

Трябва да е трогателно несъстоятелен, за да загуби битката. Радев, следва да признаем, не е Кирил Петков, когото също ПОСТАВИХА НА ВЪРХА и той неочаквано САМ СИ ПАДНА.

Всичко е топ, обаче има един много съществен проблем, и той е, че външните технологии за ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКА РЕАЛНОСТ невинаги сработват добре в България. Материалът пречи.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Последния Софиянец

    6 4 Отговор
    Вече има алтернатива -Движение на непартийните кандидати.Партията на редовите хора от протеста.С номер 10 право в десетката.

    Коментиран от #24

    16:04 20.03.2026

  • 2 Ето я истината

    13 3 Отговор
    Bъншният cпoнcop нa Tpимopcкaтa кoaлиция Пpoгpecивeн Бoтaш e фoндaция Фpидpиx Eбepт oт Гepмaниcтaн, дeтo cпoнcopиpa нeмcкитe coциaлдeмoкpaти. ПБ e нoвoтo ГEPБCДC+ППДБ нa cтepoиди.

    Коментиран от #19

    16:05 20.03.2026

  • 3 Сталин

    3 3 Отговор
    Прогресивна България по скоро регресивна България,единствения който направи нещо добро за България за 30 години кошерна демокрация беше Волен Сидеров,след него всичко е скрап, всички останали негодници в парламента продаваха България за едно шише ракия

    Коментиран от #7

    16:06 20.03.2026

  • 4 Сила

    6 3 Отговор
    Радев е беден и за пари е готов на всичко ...услади му се лукса и безплатния гювеч на фона на цял живот мизерия боб със зеле и червени анцузи с два канта по разни забутани Н -ски поделения ...

    Коментиран от #29

    16:06 20.03.2026

  • 5 Мнение

    8 1 Отговор
    Румен Радев (създателят на ПП, Кирчо и Кокорчо), е същият като тях - кланя се на чужди интереси, против своя народ!

    НЗ защо на Румбата му дават толкова много гласове, НО където и да погледна ,всеки нормален го вижда като поредният "евроатлантик" (слуга на чужди интереси)!!!

    Затова само Възраждане!

    16:07 20.03.2026

  • 6 оранжанжавата

    2 1 Отговор
    когото реши оранжанжавата еврейска маймуна нея партия ще назначи да е на власт келфайда да гласуаме не видяхте ли в Иран искаше той да назначи новия лидер на исляма - хайде идете сега да гласувате напраразно нищо не зависи вече от нас ние сме вече никой

    16:07 20.03.2026

  • 7 Мнение

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    И как точно Волен Сидеров направи нещо за България???
    За станеш коалиционен партньор и златен пръст на Боко и на Шиши, НЕ Е в полза на България, а напротив, точно обратното е!!!

    Коментиран от #12

    16:08 20.03.2026

  • 8 Десъ Радевъ

    3 1 Отговор
    Добър ден.

    16:08 20.03.2026

  • 9 Попитайте

    5 0 Отговор
    Румбето, от днешната си позиция как вижда Русия, агресор ли е?

    Коментиран от #17

    16:09 20.03.2026

  • 10 Дориана

    2 6 Отговор
    Румен Радев и Прогресивна България ще имат успех в унищожението на корупционния модел Борисов- Пеевски, защото ще имат над 30 % избиратели в България и чужбина и ще имат над 120 депутатски места. Борисов и Пеевски изобщо нямат място вече в Парламента и политиката. Ще го разберат по трудния начин.

    Коментиран от #20

    16:10 20.03.2026

  • 11 Хипотетично

    6 0 Отговор
    Първия Президентски шарлатански опит ПП успешно раздели про европейските граждани на две непримирими половини и така разчисти пътя на втория опит ПБ (Президенската Бутафория) с назначен служебен премиер от ПП и следизборна коалиция ПП/ДБ+ПБ за поне 121 броя дисциплинирани спортисти на старши тренера.

    16:10 20.03.2026

  • 12 Сталин

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Мнение":

    Волен наближи закона за забрана на чужденци да купуват българска земя и отхвърли Истанбулската конвенция,това беше единственото добро което се случи на България за 30 години кошерна демокрация,а ти от кой ген си - ген Тиква,ген Прасе или ген Простокирчо

    16:12 20.03.2026

  • 13 Курдо Коленков

    2 0 Отговор
    Ще върнат ли лева?

    16:13 20.03.2026

  • 14 Човека

    2 2 Отговор
    Браво Калина ,ти порасна и остаря с плюене по президента Радев.Сложи си актуална снимка ,по хубава си.
    Злобата няма почивен ден.

    16:13 20.03.2026

  • 15 За пари

    2 0 Отговор
    За много, от истинските!

    16:14 20.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Дориана

    3 4 Отговор

    До коментар #9 от "Попитайте":

    Аз ще ти отговоря ЕС подкукуросаха Украйна да влезе в НАТО , а Русия ги предупреди , че няма да допусне Натовски войски на границата си Те не чуха предупреждението и Русия ги нападна с цялата си мощ. Така , че ги оставихме да се избият.. Европа вече е в икономическа криза и с отслабено международно влияние.

    16:14 20.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Отново бъркаш

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ето я истината":

    Зад Борисов и ГЕРБ бяха фондациите „Ханс Зайдел“ (Християндемократическия съюз (ХДС) и Християнсоциалния съюз (ХСС) в Бавария) и фондация „Конрад Аденауер“, близка до ХДС на национално ниво.

    16:14 20.03.2026

  • 20 Модела на управление

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "Дориана":

    Борисов Пеевски, ще бъде успешно заменен с нов подобен модел Радев-А.Василев.
    Виждали сме го втория реализиран модел вече.

    Коментиран от #27

    16:15 20.03.2026

  • 21 Знаци

    7 1 Отговор
    1.Шорошана Йотова - дава мандат на Педтоханци, подарявайки им властта и игра с машинките
    2 Предишните позиции на Боташа нямат общо с настоящите
    3 Специално отношенуе към дементния Доган, подсигурени и в листите на Регресивна България.

    16:16 20.03.2026

  • 22 Гост

    5 1 Отговор
    Не харесвам неопределената политика на Радев,н о още в първия ден от кампанията цялата глутница аналлизатори се хвърли срещу него за неща, които не е казал, а може би дори не е помислял.

    16:17 20.03.2026

  • 23 Последна мода!

    1 1 Отговор
    Ще се правим на немски социалдемократи с парите от спонсорите на Байдън.

    16:18 20.03.2026

  • 24 пръв на село

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Теб само Росен Миланов не те е търсил да те бие.

    16:23 20.03.2026

  • 25 ГЕРБ ли са с "широк устойчив формат"?

    0 1 Отговор
    Правителството на Росен Желязков започна мандата си с 21% одобрение!
    Правителството беше съставено с подкрепата на ДПС, ИТН и БСП, а имаха одобрението едва на 1/5 от българите и това съвсем логично доведе до неговата оставка!

    16:26 20.03.2026

  • 26 Бай Рамадан Аталай

    1 0 Отговор
    И той се припознал Регресивна Рундева България. Винаги може и още фотоволтаици;)

    16:28 20.03.2026

  • 27 Дориана

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Модела на управление":

    Абсолютно грешен коментар Румен Радев и Асен Василев са на светлинни години на по- високо ниво от Борисов и Пеевски. Превъзхождат ги във всичко по ум, , морал, интелект, начин на изразяване по ценностна система. Така, че точно те ще бъдат контрапункт на Борисов и Пеевски и ще се справят , защото Ние ще им помогнем.

    16:29 20.03.2026

  • 28 бай Даньо

    0 0 Отговор
    Верно материла пречи. И точно заради това ще се хване и на тая гола кука въпреки колко е ясно че "Прогресивната" е леко притоплена "Промяна"... Няма начин Ганчо направи вскчи възможни грешки на Прехода , няма как да е друго тоя път.

    16:33 20.03.2026

  • 29 Глад да ви скъса!

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сила":

    А на вас много ви хареса да разпределяте бюджетни излишъци на края на годината и не пускате кокала.

    16:33 20.03.2026