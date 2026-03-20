От представянето на програмата на Румен Радев се разбира съвсем ясно, че „Прогресивна България“ е ВТОРИ ОПИТ върху политическия продукт „Продължаваме промяната“.

Конструкторите на ПП бяха сразени от собствения си провал при избора на играчи на терена. И сега видимо изработват проекта на Румен Радев. Прекрасно изложение на Румен Радев, макар и с употребата на клишета като борба с корупцията, отстраняване на олигархията, ревизиране на сделките, отмяна на схемите, доказване на подставени лица в бизнеси и имущества, търсене на магистрати с морална сила и интегритет, достъпно, бързо и справедливо правосъдие, повишаване на отчетността на прокуратурата и пр. И въпреки това, добре направено, добре написано, добре мислено!

Това писа във "Фейсбук" Калина Андролова.

„ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ“ е СЛЕДВАЩАТА ВЕРСИЯ на ПП, включително със задкулисието на IT-сектора, кръгът „Капитал“ и подкрепата на Демократическата партия, която в момента е в опозиция в САЩ, но пък реорганизира силите си в Европа и т.н.

Така че да се говори, че Радев няма да направи коалиция с ПП/ДБ е много НАИВНО. Разбира се, неочакван проблем винаги може да възникне, но изглежда така, като пътят да е начертан. Това, което мога да кажа е, че Радев вече НЕ ПРИНАДЛЕЖИ НА СЕБЕ СИ, той е безсубектен, той е част от по-голяма и чужда игра. Не той ще управлява, него ще го управляват.

Това е старата, толкова позната схема за ПАРАЗИТНО ГОСПОДСТВО. Малко ядро, което само по себе си не може да получи електорална подкрепа, се закача за НОСИТЕЛ НА ШИРОКА ПОДКРЕПА и управлява през него.

„Прогресивна България“ ще се опита да подмени широкия устойчив формат на ГЕРБ от последните десет години.

Радев има всичко на своя страна, включително технологично и техническо предимство за изборите, служебен кабинет, който ще подсигури изборите, подкрепата на глобалистките мрежи, комуникатори във всички посоки за отбиване на ударите, задкулисно договаряне.

Трябва да е трогателно несъстоятелен, за да загуби битката. Радев, следва да признаем, не е Кирил Петков, когото също ПОСТАВИХА НА ВЪРХА и той неочаквано САМ СИ ПАДНА.

Всичко е топ, обаче има един много съществен проблем, и той е, че външните технологии за ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКА РЕАЛНОСТ невинаги сработват добре в България. Материалът пречи.