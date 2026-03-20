От представянето на програмата на Румен Радев се разбира съвсем ясно, че „Прогресивна България“ е ВТОРИ ОПИТ върху политическия продукт „Продължаваме промяната“.
Конструкторите на ПП бяха сразени от собствения си провал при избора на играчи на терена. И сега видимо изработват проекта на Румен Радев. Прекрасно изложение на Румен Радев, макар и с употребата на клишета като борба с корупцията, отстраняване на олигархията, ревизиране на сделките, отмяна на схемите, доказване на подставени лица в бизнеси и имущества, търсене на магистрати с морална сила и интегритет, достъпно, бързо и справедливо правосъдие, повишаване на отчетността на прокуратурата и пр. И въпреки това, добре направено, добре написано, добре мислено!
Това писа във "Фейсбук" Калина Андролова.
„ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ“ е СЛЕДВАЩАТА ВЕРСИЯ на ПП, включително със задкулисието на IT-сектора, кръгът „Капитал“ и подкрепата на Демократическата партия, която в момента е в опозиция в САЩ, но пък реорганизира силите си в Европа и т.н.
Така че да се говори, че Радев няма да направи коалиция с ПП/ДБ е много НАИВНО. Разбира се, неочакван проблем винаги може да възникне, но изглежда така, като пътят да е начертан. Това, което мога да кажа е, че Радев вече НЕ ПРИНАДЛЕЖИ НА СЕБЕ СИ, той е безсубектен, той е част от по-голяма и чужда игра. Не той ще управлява, него ще го управляват.
Това е старата, толкова позната схема за ПАРАЗИТНО ГОСПОДСТВО. Малко ядро, което само по себе си не може да получи електорална подкрепа, се закача за НОСИТЕЛ НА ШИРОКА ПОДКРЕПА и управлява през него.
„Прогресивна България“ ще се опита да подмени широкия устойчив формат на ГЕРБ от последните десет години.
Радев има всичко на своя страна, включително технологично и техническо предимство за изборите, служебен кабинет, който ще подсигури изборите, подкрепата на глобалистките мрежи, комуникатори във всички посоки за отбиване на ударите, задкулисно договаряне.
Трябва да е трогателно несъстоятелен, за да загуби битката. Радев, следва да признаем, не е Кирил Петков, когото също ПОСТАВИХА НА ВЪРХА и той неочаквано САМ СИ ПАДНА.
Всичко е топ, обаче има един много съществен проблем, и той е, че външните технологии за ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКА РЕАЛНОСТ невинаги сработват добре в България. Материалът пречи.
1 Последния Софиянец
16:04 20.03.2026
2 Ето я истината
16:05 20.03.2026
3 Сталин
16:06 20.03.2026
4 Сила
16:06 20.03.2026
5 Мнение
НЗ защо на Румбата му дават толкова много гласове, НО където и да погледна ,всеки нормален го вижда като поредният "евроатлантик" (слуга на чужди интереси)!!!
Затова само Възраждане!
16:07 20.03.2026
7 Мнение
До коментар #3 от "Сталин":И как точно Волен Сидеров направи нещо за България???
За станеш коалиционен партньор и златен пръст на Боко и на Шиши, НЕ Е в полза на България, а напротив, точно обратното е!!!
16:08 20.03.2026
9 Попитайте
16:09 20.03.2026
10 Дориана
16:10 20.03.2026
12 Сталин
До коментар #7 от "Мнение":Волен наближи закона за забрана на чужденци да купуват българска земя и отхвърли Истанбулската конвенция,това беше единственото добро което се случи на България за 30 години кошерна демокрация,а ти от кой ген си - ген Тиква,ген Прасе или ген Простокирчо
16:12 20.03.2026
14 Човека
Злобата няма почивен ден.
16:13 20.03.2026
17 Дориана
До коментар #9 от "Попитайте":Аз ще ти отговоря ЕС подкукуросаха Украйна да влезе в НАТО , а Русия ги предупреди , че няма да допусне Натовски войски на границата си Те не чуха предупреждението и Русия ги нападна с цялата си мощ. Така , че ги оставихме да се избият.. Европа вече е в икономическа криза и с отслабено международно влияние.
16:14 20.03.2026
19 Отново бъркаш
До коментар #2 от "Ето я истината":Зад Борисов и ГЕРБ бяха фондациите „Ханс Зайдел“ (Християндемократическия съюз (ХДС) и Християнсоциалния съюз (ХСС) в Бавария) и фондация „Конрад Аденауер“, близка до ХДС на национално ниво.
16:14 20.03.2026
20 Модела на управление
До коментар #10 от "Дориана":Борисов Пеевски, ще бъде успешно заменен с нов подобен модел Радев-А.Василев.
Виждали сме го втория реализиран модел вече.
16:15 20.03.2026
21 Знаци
2 Предишните позиции на Боташа нямат общо с настоящите
3 Специално отношенуе към дементния Доган, подсигурени и в листите на Регресивна България.
16:16 20.03.2026
24 пръв на село
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Теб само Росен Миланов не те е търсил да те бие.
16:23 20.03.2026
25 ГЕРБ ли са с "широк устойчив формат"?
Правителството беше съставено с подкрепата на ДПС, ИТН и БСП, а имаха одобрението едва на 1/5 от българите и това съвсем логично доведе до неговата оставка!
16:26 20.03.2026
27 Дориана
До коментар #20 от "Модела на управление":Абсолютно грешен коментар Румен Радев и Асен Василев са на светлинни години на по- високо ниво от Борисов и Пеевски. Превъзхождат ги във всичко по ум, , морал, интелект, начин на изразяване по ценностна система. Така, че точно те ще бъдат контрапункт на Борисов и Пеевски и ще се справят , защото Ние ще им помогнем.
16:29 20.03.2026
29 Глад да ви скъса!
До коментар #4 от "Сила":А на вас много ви хареса да разпределяте бюджетни излишъци на края на годината и не пускате кокала.
16:33 20.03.2026