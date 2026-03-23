До 4000 км? Могат ли ракетите на Иран да достигнат Европа

23 Март, 2026 19:01 1 137 33

В събота Техеран изстреля две балистични ракети по съвместна военна база на Великобритания и САЩ на остров Диего Гарсия

През уикенда Иран изстреля ракети в посока Диего Гарсия - остров, разположен на 4000 километра от Иран. Това повдига въпроси относно обсега на иранското оръжие. Има ли опасност за Европа?

В събота Иран изстреля две балистични ракети по съвместна военна база на Великобритания и САЩ на остров Диего Гарсия, съобщи иранската държавна телевизия. По информация на американски високопоставени служители, цитирани от СиЕнЕн и вестник "Уолстрийт Джърнъл", нито един от двата снаряда не е поразил целта - единият се е повредил още по време на полета, а вторият е бил прехванат, написа и германската обществена медия АРД. По-късно представител на британското правителство потвърди пред агенция Франс прес медийните съобщения.

Според анализатори обаче сега Техеран е доказал, че обхватът на иранските оръжия очевидно е значително по-голям, отколкото се смяташе.

Иранските ракети: опасни ли са за Европа?

Остров Диего Гарсия е разположен в архипелага Чагос в Индийския океан - на около 4000 километра разстояние югоизточно от Иран. Досега се смяташе, че ракетите от Иран имат обсег до 2000 километра. Иранската информационна агенция Фарс, близка до Революционната гвардия, дори твърди, че с тези ракети Иран може да достигне и Европа.

Според германския военен експерт Фабиан Хофман атаката срещу остров Диего Гарсия е "ясен сигнал от страна на Иран". В интервю за обществената медия ZDF той каза, че целта е да се покаже на американците и европейците, че страната може да ескалира още повече този конфликт. А също и европейците да бъдат подтикнати да окажат натиск върху САЩ, за да се сложи край на тази война.

Какви са опасностите при по-голям обсег?

Хофман не вижда причина за безпокойство по отношение на обсега на ракетите. "Обсег от около 3000 до 4000 километра не е особено изненадващ", казва той. Фактът, че Техеран разполага с тази технология, е бил "относително ясен" още преди атаката. "Знаем, че Иран е доста добър в производството на балистични ракети", посочва експертът.

Според него скокът от балистична ракета с обсег от 2000 километра до може би 4000 километра "не е чак толкова голям". Иран е работил върху многостепенни ракети в рамките на своята гражданска космическа програма. Според оценката на повечето експерти това е било "по-скоро прикритие за разработването на точно такива балистични ракети с по-голям обсег", казва Хофман пред ZDF.

"Според мен обаче в Европа не бива да реагираме пресилено на тази заплаха", казва още експертът. Ако балистичните ракети наистина имат обсег от 4000 километра, тогава биха могли да достигнат и европейски градове, обяснява тай и добавя, че това не би трябвало да изненада Европа, защото такова развитие е било очаквано и държавите са подготвени.

Иранските ракети са "доста неточни"

Освен това е известно, че иранските ракети са доста неточни – дори на къси разстояния. Ако приемем, че обхватът им се увеличи до 4000 километра, тогава тази неточност също ще се увеличи, изтъква Хофман. "Потенциалът за заплаха [...] е по-малък, отколкото например този на руските балистични ракети за Европа", казва Хофман, визирайки войната в Украйна.

Военният експерт не вярва на твърдението на Тръмп, че Израел и САЩ вече са унищожили 100 процента от иранските ракети. Макар и да няма надеждни данни, Иран все още изстрелва ежедневно балистични ракети и дронове с дълъг обсег, като тенденцията е възходяща. "Този брой далеч не е достигнал нула", казва той в интервюто си за ZDF.

АРД пък цитира експерта по Близкия изток Наваф ал-Тани, според когото "истинският въпрос не е дали ракетата е била пресечена, а че обсег от 4000 километра променя ситуацията коренно."

Израелският експерт по Иран Раз Зимт пък написа в платформата X следното: "Вече е очевидно, че Иран се опитва да използва конфликта като стратегически шанс – не само за да предотврати бъдещи атаки срещу себе си, но и за да формира нов регионален ред". Според неговия анализ Техеран иска да накара съседите си чрез сплашване да допринесат за прекратяването на военното присъствие на САЩ в региона.


  • 1 Почакайте

    17 0 Отговор
    Ще видите!

    19:03 23.03.2026

  • 2 Гост

    2 17 Отговор
    Бай Дончо с два кораба превзе Иран.

    Коментиран от #8, #14

    19:03 23.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Да се надяваме да могат

    21 5 Отговор
    И да помогнат на европейците да се освободят от престъпния европейски режим

    19:05 23.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пич

    24 1 Отговор
    Че кой ще трепа умрел?! Европа си умира точно заради кретени като плащащите на ДВ !!! И ще умре по сигурно, отколкото ако бъде бомбандирана!!!

    19:05 23.03.2026

  • 7 Ъхъ

    23 1 Отговор
    Могат, могат и да уцелят Урсула в 🟤 точка!

    19:06 23.03.2026

  • 8 И още

    21 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    20 летища и бази на около 1000км от Иран, а двете му корита се изпариха, едно избяга надалеч, а другото на боксир се прибира 🤣🤣

    19:07 23.03.2026

  • 9 Анонимен

    18 1 Отговор
    Тези ракети са способни да пробиват ламариненият купол на шестолъчките.Европа няма и не притежава никаква защита,като предвидливо политиците им са изнесли всичко на Украина.На гол тумбак чифте пищофи.

    Коментиран от #19

    19:07 23.03.2026

  • 10 ЧатБот

    5 0 Отговор
    Корабите: България разполага с три минни ловци тип „Трайпартайт“ (Цибър, Места и Струма). Те са белгийско/нидерландски проект, специализиран точно за откриване и унищожаване на морски мини. Те са сред най-добрите в своя клас за работа в плитки води (какъвто е Ормузкият проток).
    Оборудването: Те имат сонари с висока резолюция и подводни дронове (ROV), които могат да идентифицират мина, без корабът да минава върху нея.
    Проблемът (Логистиката): Нашите кораби са крайбрежни. Те не са проектирани да прекосят океана сами. За да стигнат до Ормузкия проток, трябва или да бъдат натоварени на специален транспортен кораб, или да плават седмици наред с множество спирания за презареждане и сериозна логистична подкрепа от съюзници.
    Средата: Ормузкият проток е изключително натоварен и военизиран. Нашите екипажи имат опит в Черно море, но нямат опит в операции в Персийския залив, където температурите на водата и климатът са коренно различни, а заплахата от дронове и ракети е много по-висока.

    19:08 23.03.2026

  • 11 Хаген Дас

    19 0 Отговор
    Сериозно!!!! Нали Тръмп каза всичко им е унищожено! Нямат морски флот, нямат авиация, нямат ПВО, нищо нямат, и изведнъж хоп ракети с 4000 километра обсег, да очакваме другата седмица с 8000!

    19:09 23.03.2026

  • 12 Отстрани

    11 2 Отговор
    Предлагам да не пробвате докъде стигат.... въпреки че нямаме нищо против ! Стигат докъдето трябва!

    19:10 23.03.2026

  • 13 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    7 6 Отговор
    Дано Иран избомби България и цяла Европа и без друго вече са останали само зелени глупости на този бардак Континент

    19:10 23.03.2026

  • 14 Георги

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    да! виждаме!

    19:12 23.03.2026

  • 15 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    1 6 Отговор
    Сигурно ли е че младите българки комунистки толкова много искат да ме сготвят и изядат цял и изпечен мръвка по мръвка затворен чисто гол и упоен в топлата фурна
    Дори когато се поява тук или на публични места започват да се дразнят толкова много от мене младите българки комунистки че направо им текат лигите защото съм вкусен десерт и сега ще ми сложат само червени минуси за смърт понеже съм от онези различните джендъри Обамовите

    Коментиран от #17

    19:14 23.03.2026

  • 16 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    1 8 Отговор
    Да Живее САЩ 🇺🇲🇺🇲🇺🇲🇺🇲🇺🇲
    САЩ над всичко 🇺🇲 🇺🇲🇺🇲🇺🇲🇺🇲
    Европа е Бардак Иран иска да избомби България защото е Клозет а Израел е слаба работа отвсякъде в света вече е станало всичко Суета и Гонене на Вятъра

    19:16 23.03.2026

  • 17 Ей ломски

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    Пак си предписал мойто момче. Чакаме те на Омония с отворени обятия. А ти ще отваряш кълките.

    Коментиран от #18

    19:17 23.03.2026

  • 18 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Ей ломски":

    Имате ли големи черни патки много обичам нигерийската черна наденица и черните цигански женски полови анатомични шунки на жените там

    19:20 23.03.2026

  • 19 Пич

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "Анонимен":

    Те и да не бяха изнесли всичко за Украйна, Европа няма такива технологии. Защото и САЩ нямат такива технологии. Говори се, че това са руски технологии, предоставени на Иран!

    19:23 23.03.2026

  • 20 Ами

    9 0 Отговор
    Не е необходимо иранските ракети да са точни.
    Достатъчно е една да падне в Берлин.
    Тогава ще видим каква ще е реакцията на DW :)

    19:24 23.03.2026

  • 21 Георги

    2 5 Отговор
    блатарите на втория ден бяха в предградията на Киев, говедарите на десетия ден им избягаха самолетоносачите. Добре, че целият персийски залив ги пази от иранския отговор.

    19:24 23.03.2026

  • 22 Към

    9 0 Отговор
    Брюксел и Берлин да ги насочат. Ще избавят всички европейци .

    19:28 23.03.2026

  • 23 Казанлъшкия

    8 1 Отговор
    Те вече достигнаха Европа ,Дойче веле м.лоумници - ударена беше база в Кипър,а Кипър е в Европа.

    Коментиран от #31

    19:32 23.03.2026

  • 24 Анонимен

    7 1 Отговор
    Персите ще бомбардират всички точки по света,от където им се нанасят удари.Мамалигарите си признаха прегрешенията без бой.Те са легитимна цел на техните атаки.Кутията на Пандора вече е отворена.Това е началото на края на една епоха.

    19:36 23.03.2026

  • 25 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 1 Отговор
    Ами дано пуснат няколко пакети към Брюксел,Париж и Берлин за да почистят света от непотребни

    19:47 23.03.2026

  • 26 Анонимен

    4 0 Отговор
    Обсегът на ракетните им сили изненада целият свят.Всичко се извършва с помощта на Бялата Северна мечка,която ги снабдява с изумителни и умопомрачаващи оръжия на възмездието.До 2000км обсег се предполагаше от видни военни експерти ,а изведнъж скочиха на 4000км.

    19:56 23.03.2026

  • 27 Дудов

    5 0 Отговор
    Интересно ми е ако иранците бомбят Румъния,дали НАТо ще се включат

    Коментиран от #28, #32

    19:57 23.03.2026

  • 28 Укрофоб

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Дудов":

    Най-вероятно не.Ще кажат че бомбите не се зтаят на кого са,както стана в Кипър

    19:59 23.03.2026

  • 29 Тоя много голям експерт

    3 0 Отговор
    Иранските ракети били неточни ,но точността не идва от конструкцията на ракетата , а от предотставените и координати и насочване по време на полет . Са кво ша стане , ако Китай или Русия помогнат в насочването на тези ракети , както прави нато в украйна?

    20:01 23.03.2026

  • 30 Додо

    0 0 Отговор
    ,,Иранските ракети са "доста неточни"
    ------
    Надяй се коню на зелена трева-е казал народът.Ракетите изстреляни към Диего Гарс е със среден,повтарям среден радиус .
    Или както се пее в една песен: ,,То ли ещо будет,ой,ой,ой."
    Та за неточността да сме спокойни.Мериш кулата на Айфел и хоп - постра дал Биг Бен-да.Спокойствие му е решението...

    20:01 23.03.2026

  • 31 Калоян

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Казанлъшкия":

    Ако гледаме Евро визия,те и шестолъчките са в Европа.

    20:05 23.03.2026

  • 32 друго мнение

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Дудов":

    Украинският евреин заплаши със смърт Орбан и семейството му, Унгария е член на нато , но нито един от ЕС не се трогна и не защити Орбан. Персите ще се защитаат и ще ударят всяка цел от където ги атакуват.

    Коментиран от #33

    20:08 23.03.2026

  • 33 Хм Хм

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "друго мнение":

    Не съществува нормален човек в Европа, който би си помислил да защити Орбан. Ти би ли защитил човек, който помага да те бият?

    20:27 23.03.2026