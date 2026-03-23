До 4000 км? Могат ли ракетите на Иран да достигнат Европа

През уикенда Иран изстреля ракети в посока Диего Гарсия - остров, разположен на 4000 километра от Иран. Това повдига въпроси относно обсега на иранското оръжие. Има ли опасност за Европа?
В събота Иран изстреля две балистични ракети по съвместна военна база на Великобритания и САЩ на остров Диего Гарсия, съобщи иранската държавна телевизия. По информация на американски високопоставени служители, цитирани от СиЕнЕн и вестник "Уолстрийт Джърнъл", нито един от двата снаряда не е поразил целта - единият се е повредил още по време на полета, а вторият е бил прехванат, написа и германската обществена медия АРД. По-късно представител на британското правителство потвърди пред агенция Франс прес медийните съобщения.
Според анализатори обаче сега Техеран е доказал, че обхватът на иранските оръжия очевидно е значително по-голям, отколкото се смяташе.
Иранските ракети: опасни ли са за Европа?
Остров Диего Гарсия е разположен в архипелага Чагос в Индийския океан - на около 4000 километра разстояние югоизточно от Иран. Досега се смяташе, че ракетите от Иран имат обсег до 2000 километра. Иранската информационна агенция Фарс, близка до Революционната гвардия, дори твърди, че с тези ракети Иран може да достигне и Европа.
Според германския военен експерт Фабиан Хофман атаката срещу остров Диего Гарсия е "ясен сигнал от страна на Иран". В интервю за обществената медия ZDF той каза, че целта е да се покаже на американците и европейците, че страната може да ескалира още повече този конфликт. А също и европейците да бъдат подтикнати да окажат натиск върху САЩ, за да се сложи край на тази война.
Какви са опасностите при по-голям обсег?
Хофман не вижда причина за безпокойство по отношение на обсега на ракетите. "Обсег от около 3000 до 4000 километра не е особено изненадващ", казва той. Фактът, че Техеран разполага с тази технология, е бил "относително ясен" още преди атаката. "Знаем, че Иран е доста добър в производството на балистични ракети", посочва експертът.
Според него скокът от балистична ракета с обсег от 2000 километра до може би 4000 километра "не е чак толкова голям". Иран е работил върху многостепенни ракети в рамките на своята гражданска космическа програма. Според оценката на повечето експерти това е било "по-скоро прикритие за разработването на точно такива балистични ракети с по-голям обсег", казва Хофман пред ZDF.
"Според мен обаче в Европа не бива да реагираме пресилено на тази заплаха", казва още експертът. Ако балистичните ракети наистина имат обсег от 4000 километра, тогава биха могли да достигнат и европейски градове, обяснява тай и добавя, че това не би трябвало да изненада Европа, защото такова развитие е било очаквано и държавите са подготвени.
Иранските ракети са "доста неточни"
Освен това е известно, че иранските ракети са доста неточни – дори на къси разстояния. Ако приемем, че обхватът им се увеличи до 4000 километра, тогава тази неточност също ще се увеличи, изтъква Хофман. "Потенциалът за заплаха [...] е по-малък, отколкото например този на руските балистични ракети за Европа", казва Хофман, визирайки войната в Украйна.
Военният експерт не вярва на твърдението на Тръмп, че Израел и САЩ вече са унищожили 100 процента от иранските ракети. Макар и да няма надеждни данни, Иран все още изстрелва ежедневно балистични ракети и дронове с дълъг обсег, като тенденцията е възходяща. "Този брой далеч не е достигнал нула", казва той в интервюто си за ZDF.
АРД пък цитира експерта по Близкия изток Наваф ал-Тани, според когото "истинският въпрос не е дали ракетата е била пресечена, а че обсег от 4000 километра променя ситуацията коренно."
Израелският експерт по Иран Раз Зимт пък написа в платформата X следното: "Вече е очевидно, че Иран се опитва да използва конфликта като стратегически шанс – не само за да предотврати бъдещи атаки срещу себе си, но и за да формира нов регионален ред". Според неговия анализ Техеран иска да накара съседите си чрез сплашване да допринесат за прекратяването на военното присъствие на САЩ в региона.
19:03 23.03.2026
Коментиран от #8, #14
19:03 23.03.2026
19:05 23.03.2026
До коментар #2 от "Гост":20 летища и бази на около 1000км от Иран, а двете му корита се изпариха, едно избяга надалеч, а другото на боксир се прибира 🤣🤣
19:07 23.03.2026
9 Анонимен
Коментиран от #19
19:07 23.03.2026
10 ЧатБот
Оборудването: Те имат сонари с висока резолюция и подводни дронове (ROV), които могат да идентифицират мина, без корабът да минава върху нея.
Проблемът (Логистиката): Нашите кораби са крайбрежни. Те не са проектирани да прекосят океана сами. За да стигнат до Ормузкия проток, трябва или да бъдат натоварени на специален транспортен кораб, или да плават седмици наред с множество спирания за презареждане и сериозна логистична подкрепа от съюзници.
Средата: Ормузкият проток е изключително натоварен и военизиран. Нашите екипажи имат опит в Черно море, но нямат опит в операции в Персийския залив, където температурите на водата и климатът са коренно различни, а заплахата от дронове и ракети е много по-висока.
19:08 23.03.2026
14 Георги
До коментар #2 от "Гост":да! виждаме!
19:12 23.03.2026
15 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
САЩ над всичко 🇺🇲 🇺🇲🇺🇲🇺🇲🇺🇲
Европа е Бардак Иран иска да избомби България защото е Клозет а Израел е слаба работа отвсякъде в света вече е станало всичко Суета и Гонене на Вятъра
19:16 23.03.2026
19 Пич
До коментар #9 от "Анонимен":Те и да не бяха изнесли всичко за Украйна, Европа няма такива технологии. Защото и САЩ нямат такива технологии. Говори се ( да знаеш, че няма как да е иначе ), че това са руски технологии, предоставени на Иран! Защото говедарите и израелците са установили, че ракетата освен хиперзвукова, може да скача настрани, когато друга ракета прехващач се опитва да я удари.
19:23 23.03.2026
20 Ами
Достатъчно е една да падне в Берлин.
Тогава ще видим каква ще е реакцията на DW :)
19:24 23.03.2026
19:57 23.03.2026
28 Укрофоб
До коментар #27 от "Дудов":Най-вероятно не.Ще кажат че бомбите не се зтаят на кого са,както стана в Кипър
19:59 23.03.2026
Надяй се коню на зелена трева-е казал народът.Ракетите изстреляни към Диего Гарс е със среден,повтарям среден радиус .
Или както се пее в една песен: ,,То ли ещо будет,ой,ой,ой."
Та за неточността да сме спокойни.Мериш кулата на Айфел и хоп - постра дал Биг Бен-да.Спокойствие му е решението...
20:01 23.03.2026
31 Калоян
До коментар #23 от "Казанлъшкия":Ако гледаме Евро визия,те и шестолъчките са в Европа.
20:05 23.03.2026
32 друго мнение
До коментар #27 от "Дудов":Украинският евреин заплаши със смърт Орбан и семейството му, Унгария е член на нато , но нито един от ЕС не се трогна и не защити Орбан. Персите ще се защитаат и ще ударят всяка цел от където ги атакуват .Европа се готви за война , и ако встъпи ще бъде унищожена. Ако ушатия евреин използва ядрено оръжие срещу Иран , това ще е краят на Израел. Сащ и Европа няма да бъдат пощадени. Какво оръжие имат Персите не е ясно , но явно са в състояние да се бият дълго и разполагат с огромна огнева мощ.
Коментиран от #33
20:08 23.03.2026
33 Хм Хм
До коментар #32 от "друго мнение":Не съществува нормален човек в Европа, който би си помислил да защити Орбан. Ти би ли защитил човек, който помага да те бият?
20:27 23.03.2026