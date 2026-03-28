Румъния отрича, че 800 американски военни се лекуват в местни болници

Министърът на националната отбрана на Румъния Раду Мируца е отхвърлил в петък като "напълно неоснователна" информацията, че 800 ранени американски войници са били докарани в 57-ма авиобаза "Михаил Когълничану" с транспортни самолети, съобщава "Аджерпрес".
"Наскоро в интернет се разпространи поредица от напълно неоснователни информации, в които се твърди, че през последните 48 часа транспортни самолети с "800 ранени американски войници" са кацнали в 57-ма авиобаза "Михаил Когълничану" и че те ще бъдат разпределени в болници в Румъния и Европа. Категорично отричам тази информация! В действителност дейността в базата "Михаил Когълничану" се извършва съгласно текущите планове, без никаква медицинска или логистична извънредна ситуация от описания характер", написа Мируца във Facebook.
Според министъра подобна дезинформация има за цел да предизвика паника и да подкопае общественото доверие в държавните институции и стратегическите партньорства.
"Това е известен модел, който се появява винаги, когато има интерес да се създаде объркване и недоверие. Предлагам ви да проверите информацията от официални източници, преди да я разпространявате. Всяко разпространение на фалшива новина усилва нейните ефекти. Румъния е сериозен и предвидим партньор и сигурността на нейните граждани не подлежи на обсъждане. Истината трябва да се казва ясно и твърдо да се защитава", заяви Мируца.
Припомняме, че по-рано през март Иран предупреди Румъния, че ще реагира политически и правно, ако страната позволи на САЩ да използват бази на нейна територия за операции срещу Иран. Говорителят на Министерството на външните работи на Иран Есмаил Багаей заяви, че Техеран призовава държавите да не се намесват във войната.
Мируца заяви, че на 15 март първите три американски военни самолета са пристиганли в база 90 в град Отопени, след като на 11 март румънският парламент одобри искането на САЩ да разположат временно военни сили и оборудване в страната заради войната в Иран.
От началото на операцията на САЩ срещу Иран са загинали 13 американски военнослужещи, а други около 200 са били ранени. Това съобщи преди седмица вестник "Уолстрийт Джърнъл" (WSJ). Медията цитира американски служител.
1 Само тъй
Коментиран от #13, #41
14:00 28.03.2026
2 Анонимен
Коментиран от #54
14:00 28.03.2026
3 стоян георгиев-π4оka
14:01 28.03.2026
4 Отричаш ли значи криеш
14:01 28.03.2026
5 Руският фейк
14:01 28.03.2026
6 Те нали фалшифицираха изборите
Коментиран от #10
14:03 28.03.2026
7 естествено
14:03 28.03.2026
8 Годжи с чувалите
Коментиран от #16
14:04 28.03.2026
9 Коцко Цигането
Коментиран от #20
14:05 28.03.2026
10 Румен Радев
До коментар #6 от "Те нали фалшифицираха изборите":Затова сега ще сменят отрочето си РазБойко с новото им отроче - Румен Радев. НАТОпорчените държат до последно въжето на шията на народа, няма мърдане.
После пукат от яд, народът чака Дядо Иван да ги освободи пак. Еми ще чака, робство се не трае.
14:05 28.03.2026
11 Медик на хонорар
14:08 28.03.2026
12 Плямпат оксиморОни
14:09 28.03.2026
13 Европеец
До коментар #1 от "Само тъй":Не знам колко ранени американски войници се лекуват в Румъния, но е сигурно ще болницата в Рамщайн се е напълнява, за моргата не знам....
Е сигурно и там в Румъния са взели на работа недоразумението Грозев- главния дезинформатор на заплата при мало британците, а вече и на заплата при бабичката Надка....
14:10 28.03.2026
14 Смех с ватенки🤡🤡🤡
Коментиран от #56
14:11 28.03.2026
15 а бе то
14:11 28.03.2026
16 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #8 от "Годжи с чувалите":В Рамщайн вече няма място Никой не очакваше такъв погром Най страшно е било в Ирак Бягането е било през глава
14:12 28.03.2026
17 Говори се, че
14:13 28.03.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Мажат влашорите
Коментиран от #27
14:13 28.03.2026
20 Принц Султан
До коментар #20 от "Принц Султан":Откажи се без напъване.Чети история. Русия война не губи. Ама нищо че пропагандата по правителствените медии обяви още преди 4 години, че Украйна е спечелила войната срещу Русия.
Само си спомни Курската инвазия на Украйна с всичкото снаряжение. Какво стана от него? Забрави нали?
Коментиран от #25, #28, #59
14:14 28.03.2026
21 Теслатъ
14:15 28.03.2026
22 Ачо
14:15 28.03.2026
23 Новият Виетнам започва
Всеки вече може да победи Америка.
14:16 28.03.2026
24 Факти
14:17 28.03.2026
25 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #20 от "Принц Султан":Клепар коя година се пада от тридневната специална военна операция?
Коментиран от #58
14:17 28.03.2026
26 Румънците много лъжат
14:18 28.03.2026
27 Защото
До коментар #19 от "Мажат влашорите":избраха Никушора !
Коментиран от #50
14:18 28.03.2026
28 Генерал Иван Колев
До коментар #20 от "Принц Султан":Руснаците и ние сме ги били из цяла Добруджа.Оцелелите ги издавихме в Дунав.И рибите си хапнаха.
Коментиран от #32
14:19 28.03.2026
29 Сатана Z
14:20 28.03.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Няма по Проззти
Само Червен Гейзак може да повярва
На тази Простотия.
Коментиран от #44, #51
14:23 28.03.2026
32 Глупак
До коментар #28 от "Генерал Иван Колев":Хаха,Ген Колев не е българин ,а Бесарабски укроп ,който е заровен в Австрия.Голям герой.
14:23 28.03.2026
33 Пише за Балтика
Руските Пияндурници?
Коментиран от #49
14:24 28.03.2026
34 коон
14:25 28.03.2026
35 Благоев(Дядото)
Коментиран от #47
14:26 28.03.2026
36 Сменил е курса към по топли морета
Коментиран от #55
14:26 28.03.2026
37 Юдит
14:26 28.03.2026
38 крокус
14:27 28.03.2026
39 Дудов
14:27 28.03.2026
40 мерко
14:28 28.03.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Майка тии
До коментар #31 от "Няма по Проззти":Има.
14:38 28.03.2026
45 Европеец
До коментар #41 от "Фалшиви кадри и информация":Абе Христо Гроздето(главния дезинформатор) ти ли си бе.... Много бързо почна работата за бабичката Надка ......
14:40 28.03.2026
46 Може би
ще сте наясно с тези факти.Борсите реагират веднага на търсенето.Пазарна икономика.
14:59 28.03.2026
47 Дон Турболенто
До коментар #35 от "Благоев(Дядото)":Когато обичаш и мразиш, редно е да познаваш обекта на своята обич или омраза. Но няма как едно "ходещо клише" като теб да стигне до толкова сложно умозаключение. Пък и такива като теб виждаме и чуваме достатъчно. С нищо няма да блеснеш, затова си спести емоционалните и умствени напъни.
14:59 28.03.2026
48 Иван
15:02 28.03.2026
49 Дон Турболенто
До коментар #33 от "Пише за Балтика":Сега какво? Не ти харесва определена информация и си замъгляваш плиткия мозък с друга? Чудесен подход, успех! :-)))
15:03 28.03.2026
50 Дон Турболенто
До коментар #27 от "Защото":Не съм сигурен доколко са го "избрали", съдейки по това какво стана преди това на изборите. Май по-скоро им го избраха.
15:06 28.03.2026
51 Дон Турболенто
До коментар #31 от "Няма по Проззти":Сигурен ли си, че не си плод на инцест или поне на @н@лн@ любоff? Щото на такова мязаш, съдейки по нивото ти.
15:09 28.03.2026
52 нагла лъжа
799 са.
15:10 28.03.2026
53 нищо ново
Коментиран от #57
15:13 28.03.2026
54 едва ли
До коментар #2 от "Анонимен":веднага си личи , че е конспирация и лъжа. Дори няма логика американски войници да се лекуват в румънски болници, при положение, че може да им се осигури лечение в по-добри болници, напр. британски, германски, швейцарски, австрийски или френски.
Коментиран от #60
15:15 28.03.2026
55 Копирай статията тук за да
До коментар #36 от "Сменил е курса към по топли морета":прочетат хората, че не вярват в Гренландия има ранени американски войници :)))
15:18 28.03.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Ново нищо
До коментар #53 от "нищо ново":Поредното универсално обяснение за неполиткоректна информация. Схващаш ли? Или имаш затруднения?
15:27 28.03.2026
58 Козлодуй аварира
До коментар #25 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":“Тридневната” ТИ ОПЕРЦИЯ беше декларирана от Путин за “Денацификация и демилитаризация”. Ти си смятай колкото искаш дни. Украинците се надяваха да ядат бой само 3 дни, а ма ще са повечко, докато не спрат да слугуват на НАТО и ЕС.
Колкото по-дълго, толкова повече ще бъде денацифицирана и демилитаризирана.
15:41 28.03.2026
59 Чета
До коментар #20 от "Принц Султан":1-вата чеченска
Студената (!)
Афганистан
Реално финландската
1-та световна
Руско японската
Кримската
Имат си загуби и те… в Украйна реално си е загуба, предвид първоначалния план за бърза схватка…
15:42 28.03.2026
60 генерал Муфтаджийски МА
До коментар #54 от "едва ли":Болниците на Запад са пълни с КОВИД пациенти и не могат да поемат други заболявания. Така е от 2020 година няма места, защото “яко ще се мре”.
15:43 28.03.2026
61 военен неможач
15:50 28.03.2026
62 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
16:39 28.03.2026
63 мамалигова терапия
17:04 28.03.2026
64 Реално
17:37 28.03.2026