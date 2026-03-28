Румъния отрича, че 800 американски военни се лекуват в местни болници

Министърът на националната отбрана на Румъния Раду Мируца е отхвърлил в петък като "напълно неоснователна" информацията, че 800 ранени американски войници са били докарани в 57-ма авиобаза "Михаил Когълничану" с транспортни самолети, съобщава "Аджерпрес".

"Наскоро в интернет се разпространи поредица от напълно неоснователни информации, в които се твърди, че през последните 48 часа транспортни самолети с "800 ранени американски войници" са кацнали в 57-ма авиобаза "Михаил Когълничану" и че те ще бъдат разпределени в болници в Румъния и Европа. Категорично отричам тази информация! В действителност дейността в базата "Михаил Когълничану" се извършва съгласно текущите планове, без никаква медицинска или логистична извънредна ситуация от описания характер", написа Мируца във Facebook.

Според министъра подобна дезинформация има за цел да предизвика паника и да подкопае общественото доверие в държавните институции и стратегическите партньорства.

"Това е известен модел, който се появява винаги, когато има интерес да се създаде объркване и недоверие. Предлагам ви да проверите информацията от официални източници, преди да я разпространявате. Всяко разпространение на фалшива новина усилва нейните ефекти. Румъния е сериозен и предвидим партньор и сигурността на нейните граждани не подлежи на обсъждане. Истината трябва да се казва ясно и твърдо да се защитава", заяви Мируца.

Припомняме, че по-рано през март Иран предупреди Румъния, че ще реагира политически и правно, ако страната позволи на САЩ да използват бази на нейна територия за операции срещу Иран. Говорителят на Министерството на външните работи на Иран Есмаил Багаей заяви, че Техеран призовава държавите да не се намесват във войната.

Мируца заяви, че на 15 март първите три американски военни самолета са пристиганли в база 90 в град Отопени, след като на 11 март румънският парламент одобри искането на САЩ да разположат временно военни сили и оборудване в страната заради войната в Иран.

От началото на операцията на САЩ срещу Иран са загинали 13 американски военнослужещи, а други около 200 са били ранени. Това съобщи преди седмица вестник "Уолстрийт Джърнъл" (WSJ). Медията цитира американски служител.