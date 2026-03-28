Румъния отрича, че 800 американски военни се лекуват в местни болници

Румъния отрича, че 800 американски военни се лекуват в местни болници

28 Март, 2026 13:59

Според министър Раду Мируца подобна дезинформация има за цел да предизвика паника и да подкопае общественото доверие в държавните институции и стратегическите партньорства

Румъния отрича, че 800 американски военни се лекуват в местни болници - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Министърът на националната отбрана на Румъния Раду Мируца е отхвърлил в петък като "напълно неоснователна" информацията, че 800 ранени американски войници са били докарани в 57-ма авиобаза "Михаил Когълничану" с транспортни самолети, съобщава "Аджерпрес".

"Наскоро в интернет се разпространи поредица от напълно неоснователни информации, в които се твърди, че през последните 48 часа транспортни самолети с "800 ранени американски войници" са кацнали в 57-ма авиобаза "Михаил Когълничану" и че те ще бъдат разпределени в болници в Румъния и Европа. Категорично отричам тази информация! В действителност дейността в базата "Михаил Когълничану" се извършва съгласно текущите планове, без никаква медицинска или логистична извънредна ситуация от описания характер", написа Мируца във Facebook.

Според министъра подобна дезинформация има за цел да предизвика паника и да подкопае общественото доверие в държавните институции и стратегическите партньорства.

"Това е известен модел, който се появява винаги, когато има интерес да се създаде объркване и недоверие. Предлагам ви да проверите информацията от официални източници, преди да я разпространявате. Всяко разпространение на фалшива новина усилва нейните ефекти. Румъния е сериозен и предвидим партньор и сигурността на нейните граждани не подлежи на обсъждане. Истината трябва да се казва ясно и твърдо да се защитава", заяви Мируца.

Припомняме, че по-рано през март Иран предупреди Румъния, че ще реагира политически и правно, ако страната позволи на САЩ да използват бази на нейна територия за операции срещу Иран. Говорителят на Министерството на външните работи на Иран Есмаил Багаей заяви, че Техеран призовава държавите да не се намесват във войната.

Мируца заяви, че на 15 март първите три американски военни самолета са пристиганли в база 90 в град Отопени, след като на 11 март румънският парламент одобри искането на САЩ да разположат временно военни сили и оборудване в страната заради войната в Иран.

От началото на операцията на САЩ срещу Иран са загинали 13 американски военнослужещи, а други около 200 са били ранени. Това съобщи преди седмица вестник "Уолстрийт Джърнъл" (WSJ). Медията цитира американски служител.


  • 1 Само тъй

    58 4 Отговор
    Ще отрича

    Коментиран от #13, #41

    14:00 28.03.2026

  • 2 Анонимен

    77 4 Отговор
    Щом се налага да отричат, значи има нещо вярно.

    Коментиран от #54

    14:00 28.03.2026

  • 3 стоян георгиев-π4оka

    65 4 Отговор
    Гууузеннн негонен бягаа !

    14:01 28.03.2026

  • 4 Отричаш ли значи криеш

    74 4 Отговор
    Никой не знаеше за тези 800 американци, но ето, че вече знаем, хахахах

    14:01 28.03.2026

  • 5 Руският фейк

    9 56 Отговор
    край няма.

    14:01 28.03.2026

  • 6 Те нали фалшифицираха изборите

    76 3 Отговор
    Сега се разбра защо със зъби и нокти фалшифицираха изборите, за да спечели Натовския кандидат. Явно Румъния е част от плана и не трябва да бъде никога независима. Или поне докато не рухне.

    Коментиран от #10

    14:03 28.03.2026

  • 7 естествено

    54 4 Отговор
    румънеца лъже

    14:03 28.03.2026

  • 8 Годжи с чувалите

    57 4 Отговор
    Над 800 са, а па колко изпратихме в алуминиева опаковка, маани маани.

    Коментиран от #16

    14:04 28.03.2026

  • 9 Коцко Цигането

    5 55 Отговор
    Русия изгуби войната и почна с ватнишките простотии.

    Коментиран от #20

    14:05 28.03.2026

  • 10 Румен Радев

    41 10 Отговор

    До коментар #6 от "Те нали фалшифицираха изборите":

    Затова сега ще сменят отрочето си РазБойко с новото им отроче - Румен Радев. НАТОпорчените държат до последно въжето на шията на народа, няма мърдане.

    После пукат от яд, народът чака Дядо Иван да ги освободи пак. Еми ще чака, робство се не трае.

    14:05 28.03.2026

  • 11 Медик на хонорар

    42 3 Отговор
    Дано ремънците да са специализирали лечение на негри, че който не е запознат с особеностите не помага много. Даже в щатите половината лекари не могат да разберат дали някой негър се е зачервил и има обрив, или си е така от малък.

    14:08 28.03.2026

  • 12 Плямпат оксиморОни

    37 3 Отговор
    Е те фактчекър пропагандаторите викат да не верУваме на иранска и руска пропаганда ,ама от седмица клянкат американци и евреи по Европа и света да се пазят и да не събират накуп. У нас синагогата охраняват с дълготрайни оръжия. За Банско сигурно ще докарат алпийски военни.

    14:09 28.03.2026

  • 13 Европеец

    47 4 Отговор

    До коментар #1 от "Само тъй":

    Не знам колко ранени американски войници се лекуват в Румъния, но е сигурно ще болницата в Рамщайн се е напълнява, за моргата не знам....
    Е сигурно и там в Румъния са взели на работа недоразумението Грозев- главния дезинформатор на заплата при мало британците, а вече и на заплата при бабичката Надка....

    14:10 28.03.2026

  • 14 Смех с ватенки🤡🤡🤡

    5 39 Отговор
    Ватенките трябваше да кажат някаква точна цифра.Нспример 1987 американци са в румънски болници,да го посочат поименно и да им покажат снимките.

    Коментиран от #56

    14:11 28.03.2026

  • 15 а бе то

    45 3 Отговор
    и за доналд кук беше лъжа ама се оказа че намирисваше бая на л@@@на

    14:11 28.03.2026

  • 16 Дякон Унуфрий Араллампиев

    45 3 Отговор

    До коментар #8 от "Годжи с чувалите":

    В Рамщайн вече няма място Никой не очакваше такъв погром Най страшно е било в Ирак Бягането е било през глава

    14:12 28.03.2026

  • 17 Говори се, че

    40 3 Отговор
    И в болница в Рамщайн са докарани американски воинни, пострадали от войната с Иран? Наши лекари сигурно има там? До кажат!

    14:13 28.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Мажат влашорите

    37 3 Отговор
    По принцип влашорите се изложиха яко с последните избори. Сега ни разправят приказката за Лъжливото овчарче.

    Коментиран от #27

    14:13 28.03.2026

  • 20 Принц Султан

    43 3 Отговор

    До коментар #9 от "Коцко Цигането":

    Откажи се без напъване.Чети история. Русия война не губи. Ама нищо че пропагандата по правителствените медии обяви още преди 4 години, че Украйна е спечелила войната срещу Русия.

    Само си спомни Курската инвазия на Украйна с всичкото снаряжение. Какво стана от него? Забрави нали?

    Коментиран от #25, #28, #59

    14:14 28.03.2026

  • 21 Теслатъ

    40 3 Отговор
    Румъния отрича, защото не са 800, а 790...!!!! -))))

    14:15 28.03.2026

  • 22 Ачо

    5 29 Отговор
    Руснаците ги копат общо с фадрома.Затова не може да им се хване точната бройка.

    14:15 28.03.2026

  • 23 Новият Виетнам започва

    40 3 Отговор
    Този път американците ще бягт от Илан бед да могат да стъпят дори там. Ряпа да яде поражението от Виетнам и Афганистан, където държаха правителствата в столицата.

    Всеки вече може да победи Америка.

    14:16 28.03.2026

  • 24 Факти

    41 4 Отговор
    Румъния отрича, че 800 американски военни се лекуват в местни болници, много повече са

    14:17 28.03.2026

  • 25 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    5 28 Отговор

    До коментар #20 от "Принц Султан":

    Клепар коя година се пада от тридневната специална военна операция?

    Коментиран от #58

    14:17 28.03.2026

  • 26 Румънците много лъжат

    28 4 Отговор
    В природата им е. Не са 800, а са 799, че ндин се пресели.

    14:18 28.03.2026

  • 27 Защото

    21 4 Отговор

    До коментар #19 от "Мажат влашорите":

    избраха Никушора !

    Коментиран от #50

    14:18 28.03.2026

  • 28 Генерал Иван Колев

    6 22 Отговор

    До коментар #20 от "Принц Султан":

    Руснаците и ние сме ги били из цяла Добруджа.Оцелелите ги издавихме в Дунав.И рибите си хапнаха.

    Коментиран от #32

    14:19 28.03.2026

  • 29 Сатана Z

    30 4 Отговор
    Държат труповете на американските войничета в Румънски морги защото бай Дончо го е страх да им напечата некролозите в Ню Йорк Таймс

    14:20 28.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Няма по Проззти

    3 22 Отговор
    Вещества от Купейките.

    Само Червен Гейзак може да повярва

    На тази Простотия.

    Коментиран от #44, #51

    14:23 28.03.2026

  • 32 Глупак

    20 4 Отговор

    До коментар #28 от "Генерал Иван Колев":

    Хаха,Ген Колев не е българин ,а Бесарабски укроп ,който е заровен в Австрия.Голям герой.

    14:23 28.03.2026

  • 33 Пише за Балтика

    3 21 Отговор
    Угасиха ли пожарите
    Руските Пияндурници?

    Коментиран от #49

    14:24 28.03.2026

  • 34 коон

    18 3 Отговор
    Иран е намислил да им прати избавление.

    14:25 28.03.2026

  • 35 Благоев(Дядото)

    5 21 Отговор
    Русоробството е форма на тежък кретенизъм.

    Коментиран от #47

    14:26 28.03.2026

  • 36 Сменил е курса към по топли морета

    16 2 Отговор
    Американски болничен кораб вече е на път към бреговете на Гренландия, написа в Truth Social президентът на САЩ Тръмп. Той твърди, че „много хора“ на острова се нуждаят от помощ, която не могат да получат.

    Коментиран от #55

    14:26 28.03.2026

  • 37 Юдит

    17 2 Отговор
    В центърът на Букурещ има старо еврейско гробище.Хубаво место.

    14:26 28.03.2026

  • 38 крокус

    11 2 Отговор
    Иран е намисли да им прати избавление.

    14:27 28.03.2026

  • 39 Дудов

    11 3 Отговор
    Като ги бомбят то ще се разбере

    14:27 28.03.2026

  • 40 мерко

    15 3 Отговор
    Иран ще прати лечение.

    14:28 28.03.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Майка тии

    1 4 Отговор

    До коментар #31 от "Няма по Проззти":

    Има.

    14:38 28.03.2026

  • 45 Европеец

    23 3 Отговор

    До коментар #41 от "Фалшиви кадри и информация":

    Абе Христо Гроздето(главния дезинформатор) ти ли си бе.... Много бързо почна работата за бабичката Надка ......

    14:40 28.03.2026

  • 46 Може би

    17 4 Отговор
    Американските военнослужещи са безсмъртни.Първо отлитат в небесата а после ги вписват в стената на безсмъртните.Ако сега навлязат в Иранска територия,неминуемо цинка ще поскъпне.Следете борсите и ще
    ще сте наясно с тези факти.Борсите реагират веднага на търсенето.Пазарна икономика.

    14:59 28.03.2026

  • 47 Дон Турболенто

    6 2 Отговор

    До коментар #35 от "Благоев(Дядото)":

    Когато обичаш и мразиш, редно е да познаваш обекта на своята обич или омраза. Но няма как едно "ходещо клише" като теб да стигне до толкова сложно умозаключение. Пък и такива като теб виждаме и чуваме достатъчно. С нищо няма да блеснеш, затова си спести емоционалните и умствени напъни.

    14:59 28.03.2026

  • 48 Иван

    14 3 Отговор
    Румъния отрича, че САЩ въоръжават Тайван.

    15:02 28.03.2026

  • 49 Дон Турболенто

    7 2 Отговор

    До коментар #33 от "Пише за Балтика":

    Сега какво? Не ти харесва определена информация и си замъгляваш плиткия мозък с друга? Чудесен подход, успех! :-)))

    15:03 28.03.2026

  • 50 Дон Турболенто

    16 3 Отговор

    До коментар #27 от "Защото":

    Не съм сигурен доколко са го "избрали", съдейки по това какво стана преди това на изборите. Май по-скоро им го избраха.

    15:06 28.03.2026

  • 51 Дон Турболенто

    3 2 Отговор

    До коментар #31 от "Няма по Проззти":

    Сигурен ли си, че не си плод на инцест или поне на @н@лн@ любоff? Щото на такова мязаш, съдейки по нивото ти.

    15:09 28.03.2026

  • 52 нагла лъжа

    9 4 Отговор
    Не са 800.
    799 са.

    15:10 28.03.2026

  • 53 нищо ново

    4 14 Отговор
    поредната руска дезинформация.

    Коментиран от #57

    15:13 28.03.2026

  • 54 едва ли

    3 12 Отговор

    До коментар #2 от "Анонимен":

    веднага си личи , че е конспирация и лъжа. Дори няма логика американски войници да се лекуват в румънски болници, при положение, че може да им се осигури лечение в по-добри болници, напр. британски, германски, швейцарски, австрийски или френски.

    Коментиран от #60

    15:15 28.03.2026

  • 55 Копирай статията тук за да

    11 0 Отговор

    До коментар #36 от "Сменил е курса към по топли морета":

    прочетат хората, че не вярват в Гренландия има ранени американски войници :)))

    15:18 28.03.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Ново нищо

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "нищо ново":

    Поредното универсално обяснение за неполиткоректна информация. Схващаш ли? Или имаш затруднения?

    15:27 28.03.2026

  • 58 Козлодуй аварира

    11 1 Отговор

    До коментар #25 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    “Тридневната” ТИ ОПЕРЦИЯ беше декларирана от Путин за “Денацификация и демилитаризация”. Ти си смятай колкото искаш дни. Украинците се надяваха да ядат бой само 3 дни, а ма ще са повечко, докато не спрат да слугуват на НАТО и ЕС.

    Колкото по-дълго, толкова повече ще бъде денацифицирана и демилитаризирана.

    15:41 28.03.2026

  • 59 Чета

    0 12 Отговор

    До коментар #20 от "Принц Султан":

    1-вата чеченска
    Студената (!)
    Афганистан
    Реално финландската
    1-та световна
    Руско японската
    Кримската
    Имат си загуби и те… в Украйна реално си е загуба, предвид първоначалния план за бърза схватка…

    15:42 28.03.2026

  • 60 генерал Муфтаджийски МА

    11 0 Отговор

    До коментар #54 от "едва ли":

    Болниците на Запад са пълни с КОВИД пациенти и не могат да поемат други заболявания. Така е от 2020 година няма места, защото “яко ще се мре”.

    15:43 28.03.2026

  • 61 военен неможач

    12 0 Отговор
    Не знам колко са в Румъния, но в Германия са повече. Там затвориха една голяма болница, за да я напълнят с ранени американци.

    15:50 28.03.2026

  • 62 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    5 0 Отговор
    Не са 800, само 790 са...

    16:39 28.03.2026

  • 63 мамалигова терапия

    3 0 Отговор
    800 са, но не са ранени, а тепърва ще ги оранва домнулът.

    17:04 28.03.2026

  • 64 Реално

    1 0 Отговор
    Реално всички нас ни е срам, че смв политически, икономически и военно в тези съюзи дето другария еврейн ни натресе на главата преди 25 години ... сега берем плодовете вече.

    17:37 28.03.2026

