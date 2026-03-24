Кристиян Шкварек: Маркет Линкс нанесе по-тежки щети на социологическия бранш у нас, отколкото Тръмп на Иран

За последната седмица "близката до ППДБ" агенция Маркет Линкс нанесе по-тежки щети на социологическия бранш у нас, отколкото Тръмп на Иран.
Това коментира във "Фейсбук" Кристиян Шкварек.
Първо, зорлем да изкарат, че ППДБ са на една ръка разстояние от първото място, смъкнаха Радев с цели 10-12% от това, което показват всички други агенции. Ох да бе да - знам, че Добри Живков бил използвал друга методология да представи данните, изваждайки несигурните и бла бла бла - мислете ли, че не е бил наясно, че това никой няма да го разбере? Беше си чист опит да се стегнат редиците на ППДБ и удари по основния им конкурент за вота "от протестите" - Радев, барабар и с един раздут личен рейтинг на Гюров в същото изследване.
След като това предизвика скандал и удар по реномето на социолозите вчера Маркет излязоха спешно с кризисна "нова" социология, в която изведнъж казват, че Радев е набъбнал с цели 3%. За дни.
Тук проблемът обаче е, че според всички други агенции Радев всъщност леко спада в последно време. Та докато при всички спада, при Добри Живков той магически изведнъж СКАЧА с 3%. За дни. Очевидно скалъпена, кризисна корекция нагоре, която нямаше да се налага да бъде правена, ако поначало не му бяха "обръснали" едни 10-12% в очите на повечето българи, посредством уж алтернативния метод за представяне на данните.
Е така става, когато от партийни пристрастия се...изложиш...на метеното, и после ти се наложи спешно да го бършеш. Просто размазваш...излагацията...по пода и тя става още по-голяма. Товa, че госпожа Бъчварова скочи в лагера на ППДБ не значи непременно, че трябва да правите същото и с бившата ѝ агенция. Реноме, градено с години, се губи за дни.
1 Исторически факти
- Кръчмата се намира на десет минути пеша от твоя дом, но твоя дом се намира на час и половина от кръчмата!
3 Затова
До коментар #1 от "Исторически факти":само с N 8 за "Алтернатива за България" !
10 хфхбфгбхг
11 ПРОГРЕСИВЕН СОЦИОЛОГ
ТИ КАЖИ
МУНДИРА ПРИ ПЕТ ПАРТИЕН ПАРЛАМЕНТ
С КОИ ЩЕ СЕ КОАЛИРА...😀..
14 точно
До коментар #1 от "Исторически факти":браво
13:30 24.03.2026
