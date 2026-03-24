Кристиян Шкварек: Маркет Линкс нанесе по-тежки щети на социологическия бранш у нас, отколкото Тръмп на Иран
24 Март, 2026 13:01 2 236 16

Беше си чист опит да се стегнат редиците на ППДБ и удари по основния им конкурент за вота "от протестите" - Радев

Снимка: БГНЕС
Кристиян Шкварек Кристиян Шкварек финансист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

За последната седмица "близката до ППДБ" агенция Маркет Линкс нанесе по-тежки щети на социологическия бранш у нас, отколкото Тръмп на Иран.

Това коментира във "Фейсбук" Кристиян Шкварек.

Първо, зорлем да изкарат, че ППДБ са на една ръка разстояние от първото място, смъкнаха Радев с цели 10-12% от това, което показват всички други агенции. Ох да бе да - знам, че Добри Живков бил използвал друга методология да представи данните, изваждайки несигурните и бла бла бла - мислете ли, че не е бил наясно, че това никой няма да го разбере? Беше си чист опит да се стегнат редиците на ППДБ и удари по основния им конкурент за вота "от протестите" - Радев, барабар и с един раздут личен рейтинг на Гюров в същото изследване.

След като това предизвика скандал и удар по реномето на социолозите вчера Маркет излязоха спешно с кризисна "нова" социология, в която изведнъж казват, че Радев е набъбнал с цели 3%. За дни.

Тук проблемът обаче е, че според всички други агенции Радев всъщност леко спада в последно време. Та докато при всички спада, при Добри Живков той магически изведнъж СКАЧА с 3%. За дни. Очевидно скалъпена, кризисна корекция нагоре, която нямаше да се налага да бъде правена, ако поначало не му бяха "обръснали" едни 10-12% в очите на повечето българи, посредством уж алтернативния метод за представяне на данните.

Е така става, когато от партийни пристрастия се...изложиш...на метеното, и после ти се наложи спешно да го бършеш. Просто размазваш...излагацията...по пода и тя става още по-голяма. Товa, че госпожа Бъчварова скочи в лагера на ППДБ не значи непременно, че трябва да правите същото и с бившата ѝ агенция. Реноме, градено с години, се губи за дни.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Исторически факти

    16 15 Отговор
    Щкварек, Мис Бъчи е метреса на Боко Тиквата, протеже на Прокопиев, ама ти се правиш на паднал от Луната. Пане щкварек, в Полша вече са разрешени еднополовите бракове със закон... Бегом в къщи... - - Щкварек, знаеш ли какво е парадокс?
    - Кръчмата се намира на десет минути пеша от твоя дом, но твоя дом се намира на час и половина от кръчмата!

    Коментиран от #3, #14

    13:02 24.03.2026

  • 2 саЛама Иво Калушев

    18 17 Отговор
    Който е прекалено стегнат може да дойде при мен на гости на хижа Педохан, Ще го отпуснем. Аз обичам да разширявам кръга на своите познати. Разширявал съм на Сандов, Белев, Панев и Васенцето Мазгичката.

    13:03 24.03.2026

  • 3 Затова

    8 13 Отговор

    До коментар #1 от "Исторически факти":

    само с N 8 за "Алтернатива за България" !

    13:06 24.03.2026

  • 4 Реалното положение Бухъл агенция

    16 15 Отговор
    Възраждане първа политическа сила , Радев трета , ППДБ не влизат в предстоящ парламент.

    13:06 24.03.2026

  • 5 Исторически факти

    22 4 Отговор
    Зетят на Румяна Бъчварова, т.е. тя е собственик на Маркет Линкс. Мис Бъчи едно от най-противните мас- тии у нас, дъщеря на Бай Генчо Бъчваров...

    13:07 24.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Хмм

    15 0 Отговор
    те навремето предсказваха, че на балотаж ще се явят цачева и каракачанов

    13:11 24.03.2026

  • 8 Пудел със пачки

    20 6 Отговор
    Ламите се стягат за избори наше МВР наша социология наше правителство наши мадуровки

    13:13 24.03.2026

  • 9 Исторически факти

    14 2 Отговор
    Румяна Генчева Бъчварова е политик от ПП ГЕРБ, заместник министър-председател (2014 – 2017) и министър на вътрешните работи (2015 – 2017) в кабинета „Борисов II“. От 2019 година посланик на Република България в Израел. Родена е на 13 март 1959 г. в град Шипка, България. Тя е дъщеря на Генчо Бъчваров – последния главен редактор на вестник „Отечествен фронт“. Нейният съпруг Орлин Филев е сред създателите на в. „Стандарт“, ръководил е също публицистиката в БНТ3. Има дъщеря и син. Днес Мис Бъчи е при Гюров... ха ха ха

    13:16 24.03.2026

  • 10 хфхбфгбхг

    14 0 Отговор
    Нали един се издаде в ефир 20 хилки евро и пишем на коляно какъвто резултат искаш :)

    13:19 24.03.2026

  • 11 ПРОГРЕСИВЕН СОЦИОЛОГ

    9 1 Отговор
    НАЧАЛНИК,
    ТИ КАЖИ
    МУНДИРА ПРИ ПЕТ ПАРТИЕН ПАРЛАМЕНТ
    С КОИ ЩЕ СЕ КОАЛИРА...😀..

    13:23 24.03.2026

  • 12 665

    10 5 Отговор
    Добри Живков е известен непеоец и жълтопаветник!

    13:24 24.03.2026

  • 13 Да попитам:

    13 0 Отговор
    Има ли все още останали наивници,които вярват на продажните,поръчкови социологии??? Ако канарчетата са свършили след 35 години лъжи и изборни манипулации,социолозите да си пишат нахалос,никой не ѝм вярва и не ѝм се впряга!!!

    13:25 24.03.2026

  • 14 точно

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Исторически факти":

    браво

    13:30 24.03.2026

  • 15 Социолог

    4 0 Отговор
    Пазарна икономика. Който плати повече, той получава повече проценти! Нали искахте пазарна икономика?

    13:43 24.03.2026

  • 16 си дзън

    1 0 Отговор
    Скорецът оцвъква всеки, който може.

    13:55 24.03.2026