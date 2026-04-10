Шкварек: Защо вашият кабинет "Гюров" продължава да дава софийското летище даром на същия този "побъркан автократ" Тръмп?

Абе, слушам вече ежедневно "демократичната общност" да обяснява какъв престъпник е Тръмп, побъркан автократ, който разпалва войни и застрашава световната икономика. Как НАТО не го подкрепя, а европейските страни открито му се противопоставят, и колко смело и хубаво е това. Слушам и си викам...абе,

...при това положение, защо вашият кабинет "Гюров" продължава да дава софийското летище даром на същия този "побъркан автократ" Тръмп за неговата поредна авантюра?

Това коментира във "Фейсбук" Кристиян Шкварек.

Кабинетът на смелите и борбените ПиПиДиБи-та, на чиито министри правите колажи като супермени, може буквално за ден да спре предоставянето на летище София "на оранжевия клоун" за целите на войната в Иран. При това с подобно действие ще заеме хем европейската позиция, хем тази на НАТО. Защото буквално цяла Европа вече го направи, а Тръмп ежедневно псува НАТО, че не му подкрепя операцията. Тоест това би било действие, което се пада да е хем с ЕС, хем с НАТО, хем против Тръмп. Като по поръчка за програмата и възгледите на "демократичната общност" и ППДБ. Отговаря на абсолютно всичките им позиции и заявки.

Но те си седят, траят и отказват да го направят. Псуват Тръмп по Фейсбук , цъкат с език по студиата, хвалят европейците как му се опълчват, ама...кабинетът им си трайка, а самолетите над София си летят. Какво кара уж най-големите европейци у нас да правят обратното на това, което прави в момента Европа? Уж най-големите борци срещу Тръмп у нас да не смеят да му кажат едно "Не"?

Отговорът е елементарен: страхът. Това са хора, които са големи герои по Фейсбук и Инстаграм, или на площад, заобиколени от други 150,000 души. Когато, обаче, дойде време за вземане на тежки решения, които могат да носят последствия, либерал-демократичният героизъм се изпарява и заменя от най-обикновено, пост-османско, балканско снишаване. "За силна България в силна Европа!" рязко се променя в "Преклонена главица, сабя не я сече".