Шкварек: Защо вашият кабинет "Гюров" продължава да дава софийското летище даром на същия този "побъркан автократ" Тръмп?

10 Април, 2026 16:01 2 647 78

"За силна България в силна Европа!" рязко се променя в "Преклонена главица, сабя не я сече"

Снимка: БГНЕС
Кристиян Шкварек Кристиян Шкварек финансист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Абе, слушам вече ежедневно "демократичната общност" да обяснява какъв престъпник е Тръмп, побъркан автократ, който разпалва войни и застрашава световната икономика. Как НАТО не го подкрепя, а европейските страни открито му се противопоставят, и колко смело и хубаво е това. Слушам и си викам...абе,

...при това положение, защо вашият кабинет "Гюров" продължава да дава софийското летище даром на същия този "побъркан автократ" Тръмп за неговата поредна авантюра?

Това коментира във "Фейсбук" Кристиян Шкварек.

Кабинетът на смелите и борбените ПиПиДиБи-та, на чиито министри правите колажи като супермени, може буквално за ден да спре предоставянето на летище София "на оранжевия клоун" за целите на войната в Иран. При това с подобно действие ще заеме хем европейската позиция, хем тази на НАТО. Защото буквално цяла Европа вече го направи, а Тръмп ежедневно псува НАТО, че не му подкрепя операцията. Тоест това би било действие, което се пада да е хем с ЕС, хем с НАТО, хем против Тръмп. Като по поръчка за програмата и възгледите на "демократичната общност" и ППДБ. Отговаря на абсолютно всичките им позиции и заявки.

Но те си седят, траят и отказват да го направят. Псуват Тръмп по Фейсбук , цъкат с език по студиата, хвалят европейците как му се опълчват, ама...кабинетът им си трайка, а самолетите над София си летят. Какво кара уж най-големите европейци у нас да правят обратното на това, което прави в момента Европа? Уж най-големите борци срещу Тръмп у нас да не смеят да му кажат едно "Не"?

Отговорът е елементарен: страхът. Това са хора, които са големи герои по Фейсбук и Инстаграм, или на площад, заобиколени от други 150,000 души. Когато, обаче, дойде време за вземане на тежки решения, които могат да носят последствия, либерал-демократичният героизъм се изпарява и заменя от най-обикновено, пост-османско, балканско снишаване. "За силна България в силна Европа!" рязко се променя в "Преклонена главица, сабя не я сече".


Оценка 4.3 от 80 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Наведен е

    80 11 Отговор
    Стойка "Г" е най популярната сред елита от 1989-та та чак до наши дни.

    Коментиран от #51, #57

    16:07 10.04.2026

  • 2 Сталин

    74 24 Отговор
    Не само летището скоро ще дават и цървулите да мрат за ционизма и исраhell,само глупак може да си мисли ще от посолството ще оставят цървулите да избират кой да ги управлява

    Коментиран от #3

    16:07 10.04.2026

  • 3 И цървул ли си?

    21 9 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    ...................

    Коментиран от #4

    16:08 10.04.2026

  • 4 Сталин

    13 22 Отговор

    До коментар #3 от "И цървул ли си?":

    Аз съм от висшата раса

    Коментиран от #26

    16:09 10.04.2026

  • 5 Последния Софиянец

    58 22 Отговор
    Въз Варна истински десант на хиляди американски войници.Пълна окупация.

    Коментиран от #6, #12, #13, #36

    16:10 10.04.2026

  • 6 Сталин

    58 23 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Скоро предстои мобилизация и в България,да видим колко ще явят да се бият и умират за господарите си от Сащ,и същo за именията и яхтите на нашите олигарси и фабриките и банките на западните мародери.Българина няма друг избор освен да обеси тези които вкарат България във война с Русия,представете си лампите около парламента окичени с телата на предателите и изедниците вкарали България във война за интереса на западните мародери

    16:11 10.04.2026

  • 7 Фен

    26 14 Отговор
    Сектата няма скрупули.

    16:13 10.04.2026

  • 8 ВВП

    57 27 Отговор
    Гюро е военно престъпник..Въжето на врата ,и едно дебело дърво ..Светът трябва да изчисти тая кочина .Незабавно..

    Коментиран от #10

    16:15 10.04.2026

  • 9 Питай радев, той ги пусна

    52 17 Отговор
    Гюров търси решение, що не питаш лично пеевски що натисна желязков за плана за мир на тръмп, мишка си

    16:16 10.04.2026

  • 10 Дървета бол

    28 7 Отговор

    До коментар #8 от "ВВП":

    но въжето няма кой да сложи.

    16:17 10.04.2026

  • 11 ВВП

    16 28 Отговор
    Варна е изконна риска земя .заплатена с доларес на шоплука и местните велможи..Тя е руска земя ..

    16:17 10.04.2026

  • 12 4567

    11 4 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Над 100 000 са.

    16:17 10.04.2026

  • 13 Сталин

    40 16 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Вижте вече в Германия мъжете между 18 и 47 години не може да напускат Германия за повече от три месеца без разрешение от военните,същото чака и цървулите в България,затова бягайте в Русия докато е време и вземайте руско гражданство като казвате че сте репресирани от Тиквата и Прасето в България

    16:18 10.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Братчетата на Бойко

    19 7 Отговор
    Изгони американците от базите им в Полша.

    16:19 10.04.2026

  • 16 опаа

    40 19 Отговор
    Подобни въпроси вкарват жълтопаветниците в амок. Не очаквайте смислен отговор, а само редовните тъпни как Путин, Тръмп, Костадинов, Радев или боко и шишо са винавни за нещо, което няма общо с темата.

    16:19 10.04.2026

  • 17 Хмм

    43 10 Отговор
    личи, че не е българин, поговорката е "преклонената главичка остра сабя не сече", а правителството половината е от ГЕРБ, точно запрянов със самолетите и игнатов с украинския език

    Коментиран от #23

    16:20 10.04.2026

  • 18 Дориана

    35 19 Отговор
    Много ясно, защото България е в НАТО и трябва да изпълнява задълженията си като член на НАТО. Борисов да понесе отговорност за вкарването на България в НАТО , който е военен съюз. Да не говорим , че вкараха с Желязков и коалиция Магнитски България в Съвета за мир на Тръмп, който няма нищо общо с Мира.

    Коментиран от #21, #70

    16:21 10.04.2026

  • 19 Дзак

    6 4 Отговор
    Има приемственост на целите, независимо от декларациите!

    16:25 10.04.2026

  • 20 ВВП

    31 9 Отговор
    Така или иначе. На езависимо от обстоятелствата,В България ще има народен съд..Това е неизбежно.
    Ще има много предатели обесени по стълбовете .
    имайте търпение ,хора !!

    16:28 10.04.2026

  • 21 Вашето мнение

    20 14 Отговор

    До коментар #18 от "Дориана":

    Дорианче, мъките ти да оправдаеш паветните с борисов са комични. вече всички виждат, че след сглобка 1 от брюксел гласят сглобка 2 между герб пипидибитата и дпс срещу Радев, да не би нещо да отклони ганя от брюкселския път.

    16:30 10.04.2026

  • 22 ВВП

    10 5 Отговор
    Западните коалиционери ,не обичат нещо шопите .ще ги загреят в. Нкой хубав ден с подходящия материал.Всичкии опции са на масата ..

    16:31 10.04.2026

  • 23 Сталин

    11 11 Отговор

    До коментар #17 от "Хмм":

    Преклонена главица -робска главица ,затуй в България цървулите от свободен човек превръщат в роб ,а по света хората там от роб те превръщат в свободен човек

    16:31 10.04.2026

  • 24 Ким Чен Ун

    19 10 Отговор
    Милият човек, то няма сили и средства да се запълнят дупките на неговата улица, ама бистри геополитиката.

    16:32 10.04.2026

  • 25 Жорко

    21 10 Отговор
    Гнусни дупедавци,това сме ние за съжаление,гласуваш и вкарваш хора да те командват,а те си правят каквото им е изгодно,защо не попитат народа какво мисли и какво ще реши???Н еее щастници

    16:32 10.04.2026

  • 26 Хаха

    7 8 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Монголоидната?

    16:33 10.04.2026

  • 27 Град Симитли

    5 4 Отговор
    Не е нашият,а вашият!...
    Младежки консервативен клуб:
    "...Наред с клубния си живот МКК организира и публични дискусии на обществени и политически теми. Между участниците в тези събития са били Ангел Джамбазки, Бойко Василев, Веселин Методиев, Вили Лилков, Димитър Стоянович, Екатерина Михайлова, Иван Стамболов - Сула, Калин Янакиев, Любомир Канов, Николай Михайлов, Нено Димов, Огнян Минчев, Пламен Павлов, Прошко Прошков, Ришард Легутко, Харалан Александров и др...."

    16:35 10.04.2026

  • 28 ВВП

    13 11 Отговор
    Е момента всички държави със солиден военен материал.държст пръстта на спусъка ..Тактически военен арсенал..Струва ми се че ще изгори Израиля и окропистан.

    16:36 10.04.2026

  • 29 Хаха

    10 12 Отговор
    Е на путян ли да го дава?

    16:36 10.04.2026

  • 30 ЗОРО

    29 9 Отговор
    България е колония на двойно подчинение - веднъж на урсулите от Брюксел, но дваж повече е ционистка колония на САЩ и Израел! Затова външните министри на България последните 20 години са основно евреи - такива са и Николай Младенов и Надежда Неински и много други!!!! Факт!

    Коментиран от #39

    16:37 10.04.2026

  • 31 Первез Мушараф

    25 5 Отговор
    По времето на премиера РазБОЙКО МУТРИСОВ
    2017 го май юни
    ИЗРАЕЛ/ Нато -България ВВС учение "Тракийски орел"
    НАД 42 броя ИЗРАЕЛски самолети F15 Eagle от база Неватим Негев ИЗРАЕЛ придружени с 4броя самилети цистеени кацат край Пловдив летиша Крумово и Граф Игнатиево и започват 25 дневни ТРЕНРИВЙИ с ниски бръснещи полети над Пирпан и Стара Загора където са дислоцирани 10 броя руски комплекси С-300.
    ИРАН има 4 бр С-300 разположени на границата с ИРАК.
    Целта на ИЗРАЕЛските F15 е да разгадаят,разкодират и намерят "мъртвите и слепи тички зони" на РЛС-Радио Локационите Системи на С-300.
    За целта ползват Национални предател РазБойко МУТРИСОВ БългароубиецI кобто разрешава на гнусните ЦИОНИСТИбда ползват БГ въздушно пространство и С-300 нацБългария като ОПИТНИ МИШКИ и ОПИТНИ Морски СВИНЧЕТА за Израелската Авиация за удари с-у ИРАН

    16:40 10.04.2026

  • 32 ЗОРО

    13 10 Отговор
    Защото всички български политици се отчитат пред шефа им на ул. Козяк, без изключение. Всички търсят благословията и покровителството на шефовете им от САЩ. В този смисъл няма никаква разлика между Боко, Шиши, Румбата Радев, Костадинов и сектантите от ППДБ!

    16:44 10.04.2026

  • 33 Де6или, повече от 80%

    12 5 Отговор
    ...защото по-пр0ст народ от българите, НЯМА.

    16:46 10.04.2026

  • 34 Жеро

    12 3 Отговор
    Тръмпито не го слуша главата, докато нашите празноглавци слушат същото - лъжата!

    16:48 10.04.2026

  • 35 Анонимен

    6 1 Отговор
    Предварително са посегнали и взели и няма оттърва е единствено с краката напред

    16:54 10.04.2026

  • 36 Подкаблучник

    8 3 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    За Варна това е норма , тях така или иначе някой трябва да ги управлява. Те без "началник" не си врьзват и обувките.

    16:59 10.04.2026

  • 37 Джак Спароу

    10 9 Отговор
    Тоя Шварек ми изглежда много перверзен, сигурно като затвори очите и вижда задника на прасето

    17:03 10.04.2026

  • 38 оня с коня

    9 12 Отговор
    Закъргочилият се у нас Чех Шкварек със сигурност като малък многократно е приплаквал с воплите "Мамичко,я съм се посрааал!",но сега вече налита да дава "Наклон" на Българите:)

    Коментиран от #42

    17:05 10.04.2026

  • 39 ЦИОНски кибуц Булгристан

    11 5 Отговор

    До коментар #30 от "ЗОРО":

    Соломон Пуси-юарокански еврей сефарад ,ЦРУ агент с пседонимм"Моторна лодка"

    Николай Младенов изучвал иврит ,завършил в Kings College Лондон на издръжка на еврейна СОРОС на който бил ГЕЙлюбовник.Дупломна работа на Младенов"Бъдеще и развитие и преспективи на Израелската Ядрена програма в Димона Негев Израел",Младенов щатен агент служби Мосад, Шин бет ,Тевель и ЦРУ.
    Мадежда Нейнски -произходжтурска ЕВРЕЙка сефардка от Едруне(Одрин ).Дядото на Нейнски турски сефард еврейн
    Вицепремиер Томислав Дончев на младини школован във Варшава Полша в СОРОСидна школа платена от богати полско-литовскибеврей банкери служители на Израелски Мосадски служби Тевл и Цомет.(Премиер Израел Бениамин Нетаняху е родом от Варшава ).
    След Варшава заедно с Николай Младенов оглвавяват и са ковчежници на "Отворено Общество " България.
    Томислав Дончев е пратвн за обучение от МОСАД в тренировачен военвно-разнувателеннлагер за саяними(помищници на Узраел) в пустинята НЕГЕВ Израел 100 дневен 3,5 м лагер за агенти МОСАД.

    Банкерката мафиотка(банкстерка) Цветелина Борислававова (с Еврейско име Цицилия -на иврит Изпепена,Сенчеста,Успешна) баща БАРУКХ КАРГЬОЗ(Борислав Карагьозов) -рурски ЕВРЕЙН сефарад от Едрине (Одрин) свръхсекретен съррудник ПГУ ДС отдел Външно Техническо Разузнаване и Външно Рърговски Дружества
    Лидия Шуева -БИДБЖЕРАНО финансова НДСВ министърка ,внучка на Моше Хайм-БИДЖЕРАНО Хекиямян Баши(Главен турски сефарадски еврейски РАВИН) на цяла Турция период 1920 -1931 годи

    17:08 10.04.2026

  • 40 Цвете

    11 4 Отговор
    Е, САМО ТИ НЕ БЕШЕ ОПЛЮЛ ППДБ. ТЕЗИ ВОЕННИ САМОЛЕТИ " КАЦНАХА " ПО ВРЕМЕ НА ПОСЛЕДНОТО ПРАВИТЕЛСТВО, ГУСИНЕ.И ТИ ЛИ ЩЕ ПРАВИШ ПАРТИЯ МУШМОРОК ТАКЪВ. 🙃🪆🐷🎃😠👺🥴😉

    17:12 10.04.2026

  • 41 Хахаха

    2 2 Отговор
    Самолетите отлетяха…..

    17:12 10.04.2026

  • 42 Пане ВладиГЕРБов

    5 3 Отговор

    До коментар #38 от "оня с коня":

    Шкварек е етнически ПОЛЯК.
    Поляците генерично мразят Руснаците понеже Еуснаците катко турците са клали българите така са избивали Полските аристократи (панове) в пограничните райони с векове.
    Шеф на MI6 е ерническа Украйно-Покякиня
    Английския посканик Натанивл Копси във БГ е 100% етнипески ПОЛЯК.
    Англия ползва ПОЛЯЦИТЕ като ударна сила с-у Русия и Руската припаганда наблягайки на вековната вражадта Русия/Полша

    Коментиран от #44

    17:14 10.04.2026

  • 43 Ами..

    6 5 Отговор
    Много точен коментар!
    Браво!

    Само да добавя, че Америка си имс петрол и както каза Тръмп: Оправяйте се!

    17:21 10.04.2026

  • 44 оня с коня

    5 6 Отговор

    До коментар #42 от "Пане ВладиГЕРБов":

    Вероятно си прав че е поляк,но аз на всичките им казвам "Чехи" за да не ги бъркам.

    17:25 10.04.2026

  • 45 Отговор

    8 6 Отговор
    Нее странно.Българина е бил вечно под иго.Гена и душата са му продажни.И така си кара до днес на него държава не му прилича.Живеем в жалка продадена колония .Това е.

    17:26 10.04.2026

  • 46 Опа

    16 2 Отговор
    Май някой не е живял в бг за да прави такива коментарии, защото правителството в оставка на Желязков подписа договора с Тръмп и никой не знае точно за какво и тогава се появиха и самолетите. Може да се обърне към ГЕРБ и да ги пита защо не се плаща. Може и да им се потърси и отговорност за участие във военни конфликти.

    17:27 10.04.2026

  • 47 Факт

    6 5 Отговор
    Индиянците си продадоха земята за стъклени топчета и уйски ние за нищо срам и позор

    17:28 10.04.2026

  • 48 ЗАЩОТО

    7 9 Отговор
    ЛАМА ГЮРО ПОСТОЯННО ГАЗИ ЛУКА , ДА Е УГОДЕН НА ГОСПОДАРЯ СИ .....И ЗА НЕГОВОТО .....УТРЕ МИСЛИ....

    17:29 10.04.2026

  • 49 Цвете

    13 5 Отговор
    Е, САМО ТИ НЕ БЕШЕ ОПЛЮЛ ППДБ. ТЕЗИ ВОЕННИ САМОЛЕТИ " КАЦНАХА " ПО ВРЕМЕ НА ПОСЛЕДНОТО ПРАВИТЕЛСТВО, ГУСИНЕ.И ТИ ЛИ ЩЕ ПРАВИШ ПАРТИЯ МУШМОРОК ТАКЪВ. 🙃🪆🐷🎃😠👺🥴😉

    17:30 10.04.2026

  • 50 ФАКТ

    4 8 Отговор
    Да се смени и името на тая колония щото отдавна няма нищо общо с тоя продажен бугарашки етнос .Например Слугинария

    17:32 10.04.2026

  • 51 Ортопед

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Наведен е":

    Погледни на Орбан коленете и помисли за стойката.

    17:32 10.04.2026

  • 52 Тодор

    1 2 Отговор
    Както ги определи един: "Хамстериньовци".

    17:33 10.04.2026

  • 53 Ъхъ!!!

    14 3 Отговор
    Абе, Шкварек, защо вашия кабинет "Желязков" набута България в позорния Съвет за мир?!? Или си мислиш, че няма никакви последствия от това членство, освен едни прахосани 1 милиард?!

    17:34 10.04.2026

  • 54 Предложение

    4 6 Отговор
    За име на Бг 1 Слугинария 2 Подлогария

    17:34 10.04.2026

  • 55 До шкварек

    6 1 Отговор
    Само един въпрос: Why are you geh ?

    17:44 10.04.2026

  • 56 Питай външната баба

    6 1 Отговор
    Слагачка на Савов и Костов
    Богаташка нагла

    17:46 10.04.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Критикар

    10 1 Отговор
    Абе, защо ВАШЕТО правитлество "ЖЕЛЯЗКОВ" монтира даром американските самолети на софийското летище за неограничено време? Айде, да не объркваме " черно и бяло". Не ви ли писна от манипулации и лъжи?

    17:49 10.04.2026

  • 59 нннн

    2 1 Отговор
    Защото са еничари. Не бива да доближават Народното събрание.

    17:51 10.04.2026

  • 60 Абе Шкварек,

    7 5 Отговор
    Не знам арапин ли си, ром ли си , но със сигурност си русо-роб. Аре чупката бе!

    17:54 10.04.2026

  • 61 Факти

    6 0 Отговор
    Той и Орбан даде летището на Тръмп, но копейките му се кланят.

    17:56 10.04.2026

  • 62 Тъпа ушанка

    10 1 Отговор
    Абе Шкварек, и ти като Бойко Борисов си сменяш мнението си по три пъти на ден. Преди хвалеше Тръмпо, но сега и ти преживя катарзис.

    17:58 10.04.2026

  • 63 Платен си

    7 1 Отговор
    Абе, др. шкварек и ние слушаме от теб непрекъснати хвалебствия към другия клоун(световно признат като новия хитлер), но по-добре да не коментираме, защото само ти правим реклама.

    18:01 10.04.2026

  • 64 Ас Копейкин

    5 1 Отговор
    Орбан и Фицо подкрепаяме Инициативата за мир на Тръмп!

    18:05 10.04.2026

  • 65 Айше

    1 0 Отговор
    Българките сме очаровани от наличието на американци по нашите земи.

    18:16 10.04.2026

  • 66 ВЪН циони$тит€ нато($ащ) ОТ БЪЛГАРИЯ!

    2 2 Отговор
    МНОГО "$игурно" н€що € нато($ащ) -€дин МАЛО-ум€н пр€зид€нт(д .налд тр.мп) -"$ъюзник"( $Ъ$ ЗАВИ$ИМО$Т ОТ мо$ад) МОЖ€ ДА ПР€ДИЗВИКА ТРЕТА $В€ТОВНА ВОЙНА !

    И НИЕ КАКТО В ПРЕДИШНИТЕ $В€ТОВНИ ВОЙНИ Щ€ $М€ ОТ € Б . Н А Т А $ТРАНА-
    М€ЧТАТА НА €вро-дж€н дъри т€!
    P.S.
    a$€н ва $и л€в "Н€" € П€ Д€ Р . $Т, В€Ч€ € Г€Й З€Р!:))
    ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р . $ТИ!

    18:17 10.04.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Изключително

    4 4 Отговор
    противна физиономия! Чужденци, ходи си в твоята страна и не замърсявай ефира и медиите!

    18:20 10.04.2026

  • 69 У лево

    2 2 Отговор
    Я се разкарай бе Оли my friend

    18:35 10.04.2026

  • 70 бай Даньо

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Дориана":

    Дориано булка недоивaна, викаш Бойко вкара България в НАТО !? За Костов да си чувала за Соломан Паси за "цара" !?

    18:37 10.04.2026

  • 71 УхааАа

    1 0 Отговор
    Защо плюете Гюров? Нали Желязков подписа пред Тръмп Съвета за мир. Я питайте Боко и Шиши???

    18:50 10.04.2026

  • 72 Иван Иванов

    1 0 Отговор
    ШКВАРЕК, НЕ БЪРЗАЙ ДА СРАВНЯВАШ БЪЛГАРИТЕ С ОВЦЕТЕ, ПРАСЕТАТА И МИСИРКИТЕ НА БАЙ БОЧКО ОТ БАНКЯ. ЗА ВСЕКИ СВИНАРНИК , ЗА ВСЕКИ ОВЧАРНИК И ЗА ВСЯКА ФЕРМА ЗА МИСИРКИ СИ ИМА ПОДХОДЯЩА СТОКА КАТО СВИНЕ, ОВЦЕ И МИСИРКИ , НО КАТЕГОРИЧНО ОТРИЧАМ ЧЕ БЪЛГАРИТЕ СА БЕЗМОЗЪЧНИ ЖИВОТНИ И ОЩЕ НЕЩО - БЪЛГАРИЯ ЩЕ СТАНЕ СИЛНА И БОГАТА ДЪРЖАВА КОГАТО ИЗЛЕЗЕМ ОТ КРАДЛИВИЯ ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКИ СЪЮЗ И НАТОТО.

    18:57 10.04.2026

  • 73 Иван Иванов

    3 0 Отговор
    АЗ СЪМ РУСОФИЛ НО НЕ СЪМ ПЕДОФИЛ.

    19:01 10.04.2026

  • 74 Играч

    1 1 Отговор
    Защото Гюров е предател и българомразец. "Сигурно" е копейка, и путинист

    19:04 10.04.2026

  • 75 9ти септември

    0 1 Отговор
    Нато ни пази ес ни храни Иран ще ни го натъпани

    19:14 10.04.2026

  • 76 Вашият кабинет

    1 1 Отговор
    е на мъдрата Иотова. Тя е отговорна за поредиците глупости и унижения, които сътвори.

    19:15 10.04.2026

  • 77 Мухахаха

    0 1 Отговор
    Самолетите пазят летище София от Ирански ракети

    19:16 10.04.2026

  • 78 Ван дер Любе

    1 0 Отговор
    Аз бях срещу НАТО през 2004, но сега при агресори като Русия и унищожаващи собствения си народ Иран, където една вредна религия е наложена със сила съм много повече за НАТО. Тръмп е вреден за сибствената си страна, за Европа и много други. А иначе за предизборното писание по-горе е доста отвлечено от действителността. Правителството не е на определена политическа сила, но определено си върши работа, която партиите на магнитски (ГЕРБ, ДПС, БСП, Руските братя - Възраждане, мечове, величия и други). Всяка една е свързана с човек по магнитски, което означава, че са в кюпа на корупцията. Интересно Радев как ще се бори с корупцията като получава сега дарения от тези партии? Но едно нещо прави впечатление в началото "дава софийското летище даром" - т.е. ако не беше даром, намзше да е проблем.

    19:17 10.04.2026