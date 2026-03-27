Илиян Василев: Прави се опит да се внуши, че казусът е приключен и Гюров незаконно е премиер. Просто тъпо

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Като гледаме кои "видни юристи" обслужваха сриването на съдебната ни система при фалита на КТБ, никак не е чудно, че тяхното мнение по казуса Андрей Гюров - БНБ не поражда доверие, да не говорим интерес. Особено когато тези юристи не правят разлика между Съда на ЕС и ролята на генералния адвокат.

Нека да е ясно: генералният адвокат в Съд на Европейския съюз не е съд. Неговото становище е мнение, не решение. То подпомага съда, но не го обвързва.

Това коментира във "Фейсбук" Илиян Василев.

Въпреки това се прави опит да се внуши, че казусът е приключен и Гюров незаконно е премиер. Просто тъпо. Очевидно се бърза – през Димитър Радев – темата да бъде извадена от дневния ред на СЕС.

Най-показателно е как се сменят опорките.

Добре е да се чете в оригинал какво казва генералният адвокат – и още по-важно, каква е функцията му. Неговото мнение никъде не касае дали правилно УС е блокирал участието на Гюров от Управителния съвет на Българска народна банка, а само, че Законът на БНБ отговаря на европейското право.

Точно това е същината на спора. И тя няма как да бъде подменена с поръчкови интерпретации.

Да се напомни и нещо друго: решенията на Съда на ЕС ще имат значение за в бъдеще. Междувременно институционалната реалност се е променила – има ново лице в управителния съвет на мястото на Гюров.

Управителният съвет на БНБ, особено след провалите около КТБ, би трябвало да бъде много по-внимателен, когато взема решения с такъв тежък институционален и най-вече политически ефект, които издават зависимост именно от политиците, които сринаха КТБ и нанесоха най-силния удар върху нея през целия преход. Това компрометира най-важното качество, което те се опитват да внушаваш като грях на Гюров - загубата на независимост. Тя се мери именно по отношение на политиците, причинили най-големите щети. В казуса на КТБ членове на УС продадоха своята независимост след като бяха подложени на репресии от главния прокурор, който пък действаше по заповед на същите тези политици.

Вместо разум и воля тогава видяхме прибързаност, която поражда съмнения за политическо влияние.

Фактът остава: към момента на назначаването си за служебен премиер Гюров е бил подуправител и легитимен член на домовата книга. И това няма как да се промени, включително с мокри интерпретации на мнение на Генералния Адвокат.

Всичко останало са опити за шум и пропаганда.

А правото – рано или късно – изчиства шума.