Новини
Мнения »
Илиян Василев: Прави се опит да се внуши, че казусът е приключен и Гюров незаконно е премиер. Просто тъпо
  Тема: Избори

Илиян Василев: Прави се опит да се внуши, че казусът е приключен и Гюров незаконно е премиер. Просто тъпо

27 Март, 2026 10:01

  • илиян василев-
  • андрей гюров-
  • бнб

Фактът остава: към момента на назначаването си за служебен премиер Гюров е бил подуправител и легитимен член на домовата книга

Снимка: БГНЕС
Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Като гледаме кои "видни юристи" обслужваха сриването на съдебната ни система при фалита на КТБ, никак не е чудно, че тяхното мнение по казуса Андрей Гюров - БНБ не поражда доверие, да не говорим интерес. Особено когато тези юристи не правят разлика между Съда на ЕС и ролята на генералния адвокат.

Нека да е ясно: генералният адвокат в Съд на Европейския съюз не е съд. Неговото становище е мнение, не решение. То подпомага съда, но не го обвързва.

Това коментира във "Фейсбук" Илиян Василев.

Въпреки това се прави опит да се внуши, че казусът е приключен и Гюров незаконно е премиер. Просто тъпо. Очевидно се бърза – през Димитър Радев – темата да бъде извадена от дневния ред на СЕС.

Най-показателно е как се сменят опорките.

Добре е да се чете в оригинал какво казва генералният адвокат – и още по-важно, каква е функцията му. Неговото мнение никъде не касае дали правилно УС е блокирал участието на Гюров от Управителния съвет на Българска народна банка, а само, че Законът на БНБ отговаря на европейското право.

Точно това е същината на спора. И тя няма как да бъде подменена с поръчкови интерпретации.

Да се напомни и нещо друго: решенията на Съда на ЕС ще имат значение за в бъдеще. Междувременно институционалната реалност се е променила – има ново лице в управителния съвет на мястото на Гюров.

Управителният съвет на БНБ, особено след провалите около КТБ, би трябвало да бъде много по-внимателен, когато взема решения с такъв тежък институционален и най-вече политически ефект, които издават зависимост именно от политиците, които сринаха КТБ и нанесоха най-силния удар върху нея през целия преход. Това компрометира най-важното качество, което те се опитват да внушаваш като грях на Гюров - загубата на независимост. Тя се мери именно по отношение на политиците, причинили най-големите щети. В казуса на КТБ членове на УС продадоха своята независимост след като бяха подложени на репресии от главния прокурор, който пък действаше по заповед на същите тези политици.

Вместо разум и воля тогава видяхме прибързаност, която поражда съмнения за политическо влияние.

Фактът остава: към момента на назначаването си за служебен премиер Гюров е бил подуправител и легитимен член на домовата книга. И това няма как да се промени, включително с мокри интерпретации на мнение на Генералния Адвокат.

Всичко останало са опити за шум и пропаганда.

А правото – рано или късно – изчиства шума.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 67 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фалшиво евро

    35 22 Отговор
    Пеевски кичи, Тиквата изгни. Радост за народа.

    Коментиран от #7

    10:05 27.03.2026

  • 2 Някой

    42 22 Отговор
    Е нали проблемът е точно в това, че този човек не отговаря на условията според Закона за БНБ, а в такъв случай следва и че не става за "домовата книга".

    10:06 27.03.2026

  • 3 Трол

    26 40 Отговор
    Г-н Гюров е легитимен премиер на легитимна държава.

    10:07 27.03.2026

  • 4 Нарцис като всички

    35 9 Отговор
    Много тъпо е да назначиш за премиер, който не е от домовата книга, но който заради правата на човека е настоявал да е в домовата книга.

    Коментиран от #21

    10:08 27.03.2026

  • 5 Ами май не е...

    33 27 Отговор
    Май този служебен кабинет е голяма излагация? То бива неграмотни и нахални, ама толкова прости хора да ни управляват е жив ужас! Къде отиваме, как с такива некадърници ще има бъдеще?

    10:08 27.03.2026

  • 6 Последния Софиянец

    26 14 Отговор
    Гюров не е случаен човек.Гюров и Калушев са протежета на Дими Паница -българският Епщайн агент на ЦРУ и Мосад.

    10:09 27.03.2026

  • 7 Браво на служебното правителство!

    29 35 Отговор

    До коментар #1 от "Фалшиво евро":

    Простата Тиква Борисов вече реве всеки ден. Пеевски му приглася. Това е хубава музика за всеки един честен и почтен човек.

    10:09 27.03.2026

  • 8 Това е истината

    24 5 Отговор
    а вие се опитвате както винаги да я завуалирате и да излъжете точно като в вашите дела в които защитавате престъпници и убийци.

    10:16 27.03.2026

  • 9 Данко Харсъзина

    28 14 Отговор
    Според конституцията, която олигофрените сами промениха, Гюро е незаконен Премиер. И след изборите ще го отнесе. И той, и Йотова.

    10:17 27.03.2026

  • 10 Ватманяк

    26 16 Отговор
    Абе, Пепедебарска и Пеперадеварска история. Същата като с гражданството на Кирчо и незаконното му и комично министърпредседателстване.

    10:19 27.03.2026

  • 11 От тъпи

    20 2 Отговор
    същества - тъпани ! Какво друго ?

    10:19 27.03.2026

  • 12 Няма да е

    28 11 Отговор
    за първи път, да сме с незаконен премиер. Всеки път, когато ПП ДБ са на власт е така. Това ще продължи, докато изгладнеем яко и.... ги избием всичките, без оглед на политическата им принадлежност. До девето коляно !

    Коментиран от #27

    10:19 27.03.2026

  • 13 Василеску

    18 6 Отговор
    Един Нейчо в подобни формации навремето битуващ, казваше: Егати държавата, щом аз съм й замминистърпредседател. Та и сега така.

    10:21 27.03.2026

  • 14 Бивш посланик и експерт по енергийни въп

    15 8 Отговор
    .... бива цитиран по правен въпрос. Изначално имаше съмнения дали умник Гюро отговаря на изискванията, вече взеха да се разсейват. Прочее, съдът няма да се произнася по същество по казуса а само по определен въпрос.

    10:26 27.03.2026

  • 15 123

    22 7 Отговор
    тоя е поредния ПП-ДБ, бивш сътрудник на Държавна сигурност. Аман от тия крадци.

    10:26 27.03.2026

  • 16 Промяна

    24 6 Отговор
    когато излезе основното решение на ЕС тогава какво прави ЙОТОВА И СЛУЖЕБНИЦИТЕ НЕЗАКОННИ ВИХРЕЩИ

    Коментиран от #24

    10:28 27.03.2026

  • 17 БАНко

    23 6 Отговор
    ГЮРЧО ПИТА ЕВРОПЕЙСКИ СЪД ,,ПРАВИЛНО ЛИ Е УВОЛНЕН ПРЕДИ ГОДИНА " !!! ОТ ПРИЯТЕЛСКИ БРЮКСЕЛ ОТГОВАРЯТ -,,ДА " !!! ТАКА ЧОВЕКА Е ИЗПАДНАЛ ОТ ДОМОВАТА КНИГА НА ПЕРКИ ДЕЙЦИТЕ И Е НЕЗАКОНЕН НА ,, ДОНДУКОВ " !!! САМО МАЛКО УМЕН ГО ОТРИЧА !!!

    10:29 27.03.2026

  • 18 Е колко па да е законен премиерът Гюров?

    21 6 Отговор
    Още преди назначаването експертите казаха - този виси на тънък конец, ще се скъса. Ама не! Наш да е премиера наше да е МВР-то, ние да си правим изборите. И кво? Същата история както с Кирчо П. Не, случаят не е приключил, но Гюров е неправомерно посочен от президент Йотова и се надявам това да ѝ се отрази в биографията.

    10:32 27.03.2026

  • 19 жжжжжж

    12 8 Отговор
    то и магнитски не е съд ама квичите ....къде е обективността ?

    10:32 27.03.2026

  • 20 ежко

    17 7 Отговор
    Още като го предложиха, спорех с едни приятели,че Гюров е незаконен премиер, защото и назначаването му в БНБ беше незаконно!От там лигически следства,че Гюров изобщо не може да бъде в "домовата" кинига и да бъде евентуален прениер според вашите промени, Василев!Също така може да се поспори как вие в едно редово НС може да правите каквито и де е промени в конституцията!Значи Велико НС я приема и после всеки прингиш от едно редово НС си я преправя както си ще,а?
    Айде, да не викаме на черното-бяло!Не сме толкова тъпи за колкото ни мислите!

    10:35 27.03.2026

  • 21 ежко

    8 3 Отговор

    До коментар #4 от "Нарцис като всички":

    Напротив, според Йотова е много хитро.Остава една година до края на мандата ,а тази се кани да сменя лагера.Явно ше става на стари години жълтопаветник ище търси подкрепа при бъдеши президентски избори.Усети се,че хляб нама в партия със затихващи функции, каквато е БСП.

    Коментиран от #28

    10:42 27.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Дориана

    11 15 Отговор
    Много ясно, Борисов и Пеевски с помощта на Слави Трифонов ИТН са силно заинтересовани да откраднат и фалшифицират изборите. И понеже правителството на Гюров води битка с купуването на гласове от тях те още от първия ден се чудят как да го саботират Нищо не могат да направят . За техен ужас Гюров остава , и ще проведе честни и прозрачни избори.

    Коментиран от #37

    11:08 27.03.2026

  • 24 Дориана

    10 16 Отговор

    До коментар #16 от "Промяна":

    Отговарям на всички защитници на мафията и корупцията- Времето ви изтече, кабинета Гюров остава и ще проведе честни и прозрачни избори. Ще има ежедневни арести за купуване на гласове Няма милост, няма прошка. Само твърд подход. срещу мафията.

    Коментиран от #29, #30, #36

    11:12 27.03.2026

  • 25 ПП ли?

    5 7 Отговор
    Много лъжете ей!

    11:13 27.03.2026

  • 26 Шойков

    6 1 Отговор
    Много от институциите в България са НЕЛИГИТМНИ. Почти всички от съдебната система НЕ са в състояние и нямат право да дават мнения.

    11:34 27.03.2026

  • 27 "Умен",

    6 5 Отговор

    До коментар #12 от "Няма да е":

    то и правителството на Желязков беше АБСОЛЮТНО нелегитимно, както и предишния парламент като цяло, най-малкото заради "случая" с Величие! Което многократно беше обяснявано къде ли не! Само че тогава "феновете" на клиентелистките партии нещо не ги чухме да проявяват недоволство! Що така?!

    Коментиран от #35

    11:38 27.03.2026

  • 28 Мое мнение

    3 3 Отговор

    До коментар #21 от "ежко":

    Няма как Йотова да смени партията,още повече жълтопаветните неолиберали са със затихващи функции.И въобще не й трябва да е Президент.Тя се цели за по-висока позиция в ЕС.И ще я осъществи,я с помощта на Румен Радев,я с помощта на Бсп,ако влязат в Парламента.

    11:41 27.03.2026

  • 29 Ами

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Дориана":

    Предишните закани за пълна власт и разправа с опонентите нещо се провали тотално.Защо мислиш,че сега ще успее?!

    11:44 27.03.2026

  • 30 стига вече

    5 4 Отговор

    До коментар #24 от "Дориана":

    Не ставай смешна - показните арести с участието на медии са само за промиване на симпатизантски мозъци, включително и твоя.Защо телевизиите не показват как на следващия ден арестуваните биват освобождавани тихо, без шум?

    11:56 27.03.2026

  • 31 Логично

    4 4 Отговор
    От Шиши какво друго да очакваш!

    Коментиран от #33

    12:00 27.03.2026

  • 32 То и за това

    2 1 Отговор
    Радев подаде оставка,няма кого да назначи освен старите муцуни.

    12:25 27.03.2026

  • 33 1234

    4 1 Отговор

    До коментар #31 от "Логично":

    Его па тоя логичното, па шиши, абе вие друго не знаете.

    12:29 27.03.2026

  • 34 Брей ,ама не

    5 0 Отговор
    Съда в Люксембург не бил съд,каза Прокопиевото нещо говорител.Ами щом не е съд защо българския съд ги пита дали устава на БНБ противоречи на правото на ЕС,сами и само да забави делото ,за да може да пласират Гюро.И така ,изпълнил ли е Гюро елементарните изисквания за поста подуправител на БНБ ,прочел ли е поне устава щом претендира да е много подходящ .А защо не е ,или искал да мине метър Нали полагат клетва ,че ще спазват законите и Конституцията ,а след 2 мин забравят.Нито е уведомил ,нито се е отказал от участието в дружества независимо какви.Заповедта на БНБ е от 2024г ,оттогава е временно отстранен ,пи скоро в неплатен отпуск доколкото се разбра.Ами това са кадрите на Подмяната и всичко се прави за дестабилизация на държавата ,извън дневния ред

    14:19 27.03.2026

  • 35 Обратното е

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от ""Умен",":

    Правителството на Желязков си беше абсолютно легитимно ,а Величие беше нелигитимно вкарано от задния вход с нелигитимно средства .И както каза шефа на ветринската пирамида ограбил стотици хора които са му повярвали ,та каза си човека Ивелин ,влязохме за да съборим правителството.Имслу са бойна задача ,не да работят ,а да събарят.И така ,кой открадна чувалите и напъха хартийки след като са били предадени всички протоколи и отчетени в един определен софийски район ?Защо беше необходимо ?Защото действително не стигаха гласове за Величието и пробваха с тази простотия .Докладчик беше Янаки Стоилов назначен от Румен Радев в КС .И защо след решението на КС ,чувалите се появиха ,намериха са истинските и останаха в прокуратурата.Не виждате ли как се печелят избори.Кои викаха най много срещу изборите ,ами тези които истеризират системно държавата по паветата ,дежурните на каишка

    16:02 27.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Ку-ку

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Дориана":

    Толкова "честни" ще бъдат тези избори, че дори и с МВР на "ПП - калушевци" Борисов и Пеевски ще имат повече гласове от "чорапите/харвардските тарикати..... 🤣🤣🤣

    09:38 28.03.2026