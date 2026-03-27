Илиян Василев: Прави се опит да се внуши, че казусът е приключен и Гюров незаконно е премиер. Просто тъпо

Като гледаме кои "видни юристи" обслужваха сриването на съдебната ни система при фалита на КТБ, никак не е чудно, че тяхното мнение по казуса Андрей Гюров - БНБ не поражда доверие, да не говорим интерес. Особено когато тези юристи не правят разлика между Съда на ЕС и ролята на генералния адвокат.
Нека да е ясно: генералният адвокат в Съд на Европейския съюз не е съд. Неговото становище е мнение, не решение. То подпомага съда, но не го обвързва.
Това коментира във "Фейсбук" Илиян Василев.
Въпреки това се прави опит да се внуши, че казусът е приключен и Гюров незаконно е премиер. Просто тъпо. Очевидно се бърза – през Димитър Радев – темата да бъде извадена от дневния ред на СЕС.
Най-показателно е как се сменят опорките.
Добре е да се чете в оригинал какво казва генералният адвокат – и още по-важно, каква е функцията му. Неговото мнение никъде не касае дали правилно УС е блокирал участието на Гюров от Управителния съвет на Българска народна банка, а само, че Законът на БНБ отговаря на европейското право.
Точно това е същината на спора. И тя няма как да бъде подменена с поръчкови интерпретации.
Да се напомни и нещо друго: решенията на Съда на ЕС ще имат значение за в бъдеще. Междувременно институционалната реалност се е променила – има ново лице в управителния съвет на мястото на Гюров.
Управителният съвет на БНБ, особено след провалите около КТБ, би трябвало да бъде много по-внимателен, когато взема решения с такъв тежък институционален и най-вече политически ефект, които издават зависимост именно от политиците, които сринаха КТБ и нанесоха най-силния удар върху нея през целия преход. Това компрометира най-важното качество, което те се опитват да внушаваш като грях на Гюров - загубата на независимост. Тя се мери именно по отношение на политиците, причинили най-големите щети. В казуса на КТБ членове на УС продадоха своята независимост след като бяха подложени на репресии от главния прокурор, който пък действаше по заповед на същите тези политици.
Вместо разум и воля тогава видяхме прибързаност, която поражда съмнения за политическо влияние.
Фактът остава: към момента на назначаването си за служебен премиер Гюров е бил подуправител и легитимен член на домовата книга. И това няма как да се промени, включително с мокри интерпретации на мнение на Генералния Адвокат.
Всичко останало са опити за шум и пропаганда.
А правото – рано или късно – изчиства шума.
7 Браво на служебното правителство!
До коментар #1 от "Фалшиво евро":Простата Тиква Борисов вече реве всеки ден. Пеевски му приглася. Това е хубава музика за всеки един честен и почтен човек.
10:09 27.03.2026
20 ежко
Айде, да не викаме на черното-бяло!Не сме толкова тъпи за колкото ни мислите!
10:35 27.03.2026
21 ежко
До коментар #4 от "Нарцис като всички":Напротив, според Йотова е много хитро.Остава една година до края на мандата ,а тази се кани да сменя лагера.Явно ше става на стари години жълтопаветник ище търси подкрепа при бъдеши президентски избори.Усети се,че хляб нама в партия със затихващи функции, каквато е БСП.
Коментиран от #28
10:42 27.03.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Дориана
Коментиран от #37
11:08 27.03.2026
24 Дориана
До коментар #16 от "Промяна":Отговарям на всички защитници на мафията и корупцията- Времето ви изтече, кабинета Гюров остава и ще проведе честни и прозрачни избори. Ще има ежедневни арести за купуване на гласове Няма милост, няма прошка. Само твърд подход. срещу мафията.
Коментиран от #29, #30, #36
11:12 27.03.2026
27 "Умен",
До коментар #12 от "Няма да е":то и правителството на Желязков беше АБСОЛЮТНО нелегитимно, както и предишния парламент като цяло, най-малкото заради "случая" с Величие! Което многократно беше обяснявано къде ли не! Само че тогава "феновете" на клиентелистките партии нещо не ги чухме да проявяват недоволство! Що така?!
Коментиран от #35
11:38 27.03.2026
28 Мое мнение
До коментар #21 от "ежко":Няма как Йотова да смени партията,още повече жълтопаветните неолиберали са със затихващи функции.И въобще не й трябва да е Президент.Тя се цели за по-висока позиция в ЕС.И ще я осъществи,я с помощта на Румен Радев,я с помощта на Бсп,ако влязат в Парламента.
11:41 27.03.2026
29 Ами
До коментар #24 от "Дориана":Предишните закани за пълна власт и разправа с опонентите нещо се провали тотално.Защо мислиш,че сега ще успее?!
11:44 27.03.2026
30 стига вече
До коментар #24 от "Дориана":Не ставай смешна - показните арести с участието на медии са само за промиване на симпатизантски мозъци, включително и твоя.Защо телевизиите не показват как на следващия ден арестуваните биват освобождавани тихо, без шум?
11:56 27.03.2026
33 1234
До коментар #31 от "Логично":Его па тоя логичното, па шиши, абе вие друго не знаете.
12:29 27.03.2026
35 Обратното е
До коментар #27 от ""Умен",":Правителството на Желязков си беше абсолютно легитимно ,а Величие беше нелигитимно вкарано от задния вход с нелигитимно средства .И както каза шефа на ветринската пирамида ограбил стотици хора които са му повярвали ,та каза си човека Ивелин ,влязохме за да съборим правителството.Имслу са бойна задача ,не да работят ,а да събарят.И така ,кой открадна чувалите и напъха хартийки след като са били предадени всички протоколи и отчетени в един определен софийски район ?Защо беше необходимо ?Защото действително не стигаха гласове за Величието и пробваха с тази простотия .Докладчик беше Янаки Стоилов назначен от Румен Радев в КС .И защо след решението на КС ,чувалите се появиха ,намериха са истинските и останаха в прокуратурата.Не виждате ли как се печелят избори.Кои викаха най много срещу изборите ,ами тези които истеризират системно държавата по паветата ,дежурните на каишка
16:02 27.03.2026
37 Ку-ку
До коментар #23 от "Дориана":Толкова "честни" ще бъдат тези избори, че дори и с МВР на "ПП - калушевци" Борисов и Пеевски ще имат повече гласове от "чорапите/харвардските тарикати..... 🤣🤣🤣
09:38 28.03.2026