Първата от началото на войната с Иран! Израел засече изстреляна ракета от Йемен

28 Март, 2026 10:23, обновена 28 Март, 2026 10:25 2 957 42

Часове по-рано йеменските хути, свързани с Техеран, заявиха, че са готови да действат, ако ескалацията срещу Иран и "оста на съпротивата" продължи

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Израел засече ракета, изстреляна от Йемен - първата от началото на войната с Иран, съобщава "Ройтерс".

На този фон държавният секретар Марко Рубио заяви, че САЩ очакват да приключат военните операции в рамките на седмици, а не месеци.

Месец, след като САЩ и Израел започнаха удари срещу Иран, конфликтът обхвана Близкия изток, убивайки хиляди и причинявайки най-голямото прекъсване на енергийните доставки досега, което разклати световната икономика и засили страховете от инфлация.

Израел съобщи, че отново е нанесъл удари по цели в столицата на Иран днес, но докладва и за ракета, изстреляна срещу него от Йемен.

Часове по-рано йеменските хуси, свързани с Иран, заявиха, че са готови да действат, ако ескалацията срещу Иран и "оста на съпротивата" продължи. Те обаче не уточниха каква форма ще приеме евентуална намеса.

Участието на хусите във войната би рискувало разширяване на конфликта, предвид способността им да поразяват цели далеч отвъд Йемен и да нарушават корабните пътища около Арабския полуостров и Червено море, което те направиха в подкрепа на "Хамас" в Газа след 7 октомври 2023 г.

Прорианското движение на йеменските бунтовници хуси потвърди официално днес, че е извършило ракетно нападение срещу Израел за първи път от началото на израелско-американската военната кампания срещу Иран преди месец, предаде Ройтерс.

Така хусите станаха участници в конфликта в Близкия изток и увеличиха изгледите той да се разрасне, отбелязва световната агенция.

Движението, което официално се казва "Ансар Аллах", заяви, че нападението със залп от ракети е отговор на системния обстрел на инфраструктура в Иран, Ливан, Ирак и палестинските територии.

Хусите добавят, че действията им ще продължат, докато "агресията" на всички фронтове не спре.

Израелските военни съобщиха по-рано тази сутрин, че са засекли изстрелване на ракета от Йемен.

Атаката на хусите дойде часове след като те заявиха, че са готови да се намесят в конфликта на Техеран с Израел и САЩ, ако "ексалацията" срещу Техеран и "оста на съпротивата" продължи.

Хусите, чието движение официално се казва "Ансар Аллах", обаче не дадоха повече подробности под каква форма би била намесата.

Йеменските бунтовници предприеха подобни действия в подкрепа на радикалната палестинска групировка "Хамас" след началото на войната в ивицата Газа на 7 октомври 2023 г.

Ройтерс посочва способностите на хусите да нанасят удари по цели далеч от Йемен и да блокират морските пътища около Арабския полуостров и в Червено море, демонстрирани по време на двегодишната война на Израел и "Хамас".

Рубио заяви след среща с колегите си от Г-7 във Франция, че Вашингтон е "в рамките на или изпреварва графика на тази операция и очаква да я приключи в подходящия момент тук - въпрос на седмици, а не на месеци".

Войната вби клин между САЩ и техните традиционни съюзници, които останаха настрана.

Президентът Доналд Тръмп заяви, че тази липса на подкрепа има последици за НАТО - най-важния съюз на Запада.

"Винаги щяхме да бъдем до тях, но сега, въз основа на техните действия, предполагам, че това не е нужно, нали?", запита риторично Тръмп на инвестиционен форум в Маями. "Защо да сме до тях, щом те не са до нас? Те не бяха до нас".

Хартата, която е в основата на НАТО, който отдавна се ръководи от САЩ, гласи, че атака срещу един член е атака срещу всички, изисквайки от тях да се подкрепят взаимно.

Рубио заяви, че европейските и азиатските страни, които се възползват от търговията през Ормузкия проток - ключов маршрут, до голяма степен блокиран от Иран, трябва да допринесат за усилията за осигуряване на свободно преминаване.

Въпреки че каза, че САЩ могат да постигнат целите си без сухопътни войски, той призна, че разполагат някои от тях в региона, "за да дадат на президента максимална свобода на действие и максимална възможност да коригира непредвидените обстоятелства, ако такива възникнат".

Вашингтон изпрати два контингента от хиляди морски пехотинци в региона, първият от които се очаква да пристигне през следващите дни.

Освен това се очаква Пентагонът да разположи и хиляди елитни войници от въздушнодесантните войски. Разполагането на войски породи опасения, че войната може да се превърне в продължителна сухопътна битка.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  3 Пич

    43 8 Отговор
    Израелците да бяха мирно седяли, не биха чудо видяли !!!

    Коментиран от #9

    10:26 28.03.2026

  4 Това е първата, но

    34 2 Отговор
    не и последната...

    Коментиран от #27

    10:26 28.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  6 Прибирай се

    10 6 Отговор

    До коментар #2 от "Варна 3":

    В Максуда бе, циганин

    10:29 28.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  10 Ту Тууу

    27 3 Отговор

    До коментар #7 от "Ку-ку":

    Ама на краварите им припари първо ...

    Коментиран от #15

    10:34 28.03.2026

  11 Биби,

    7 24 Отговор
    До довечера един жив от тези да не остане!

    10:35 28.03.2026

  12 Баба Ел Мандеб

    35 2 Отговор
    Скоро ще разберете защо на този проток се казва "Портата на сълзите" като спре световното корабоплаването там спира и притока на търговски контейнери от Азия и в Европа цените ще станат.......

    10:35 28.03.2026

  13 Ей,кво нещо!

    31 1 Отговор
    Американски журналисти разкриха,че в една от 15-те точки в мирният план, Израел е поставил условия ,да може да напада по всяко време.Ей,кво нещо!

    10:37 28.03.2026

  14 гост

    9 5 Отговор
    Нали в Космоса има стотици сателити,може да те видят кога вечеряш,не става ли да се засече от къде се изстрелва и до там...

    10:38 28.03.2026

  15 Ту ту УУУУУУУУУУ

    6 21 Отговор

    До коментар #10 от "Ту Тууу":

    За един месец краварите дадоха толкова жертви колкото руските орки за една нощ.

    10:39 28.03.2026

  16 Хеми значи бензин

    7 24 Отговор
    Знаят момента на пуска знаят траектоеията знаят скоростта и ги свалят. Израел е на светлинни гофини от иранските и йемебски камилари с допотопни ръкети на дебелия Ким а с неуловими ф-35 ще им бъхтат лидерите докато не дойде Правилният!

    Коментиран от #26

    10:41 28.03.2026

  17 Мартин

    5 15 Отговор
    Новият Аятолах сам си призна вчера,че е Гей.Това сериозно.Сам хо призна.Аз се чудя що русофилчетата станаха иранофилчета.

    Коментиран от #29

    10:42 28.03.2026

  18 Хейт

    5 2 Отговор
    Малко ви е.

    10:42 28.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  20 болгаринь..

    19 4 Отговор
    А бе само така,шитите по бързо да помагат на техеранците и да затварят вратата на сълзите та за урсулците барело нефт да мине 200$,а бг-тата да зареждат на две евро литаро,оти будала племето чекат дъртио джендър урсуль да им го докара през босфоро..а нефтохимо им е само на 500 км по море от границите на кремля,дето е 50$ барелчето

    10:44 28.03.2026

  21 Не подценявай хути

    16 2 Отговор
    Американците ги е страх да не отвлекат самолетоносача.Откопът ще е голям,заради многото самолети на него.

    10:48 28.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  23 Рубио лъже американците

    16 3 Отговор
    Но американците не се лъжат, защото помнят колко време продължи войната, която САЩ загубиха в Афганистан.

    Близкият Изток вече е разрушен от Израел и САЩ.

    Колкото по-рано САЩ се изтеглят от близко-източното тресавище, толкова по-малко ще е поскъпването на живота в САЩ и в държавите от ЕС.

    10:52 28.03.2026

  24 Не се чуди.

    4 16 Отговор

    До коментар #19 от "Герги":

    Путин загуби войната в Украйна и копейките от путинофили сложиха чалмите и станаха иранофили.

    10:54 28.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  26 Хаха

    19 4 Отговор

    До коментар #16 от "Хеми значи бензин":

    Вземи изключи за малко телевизора и плейстейшъна, че съвсем са те облъчили и ставаш за резил!
    Всичките краварски бази в района горят, като факли, поне 7 издумкани въздушни цистерни, 2 "запушени" самолетоносача, 2 АУАКСА дадоха фира до момента, нясолко десетки ефки от "приятелски" огън също...
    Само вчера в Ливан изгоряха 21 "безаналогови" танкове Меркава, за Тел Авив има песен: "бум, бум..."!
    Сега евреите ги запукват от 3 страни, само гледай" безаналоговия" им гевгир...

    Коментиран от #31

    10:58 28.03.2026

  27 Отнема

    2 6 Отговор

    До коментар #4 от "Това е първата, но":

    известно време..... докато се презареди прашката.

    10:59 28.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  29 „петрохански"

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Мартин":

    Абсолютно
    И е завършил с отличие петроханската школа

    11:02 28.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  31 Хеми значи бензин

    1 19 Отговор

    До коментар #26 от "Хаха":

    Гевгира лови над 99% от ракетите и дроновете които са хиляди до сега руснаците никога не ще имат такава успеваемост. Базите на Сащ не знам каква защита са имали. Но Израел е Бетон.

    Коментиран от #42

    11:07 28.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  34 Бум бум Тел Авив

    13 1 Отговор
    Вчера още един кенеф 16 изгоря в небето....а в Яфа (тел авив) имаше голямо бууум няколко пъти!
    А на едно ционистко летище в Саудитска Арабия изгоряха още няколко самолета танкери С135....от сателитните снимки се виждат поне три изгорели и още толкова вероятно пострадали.
    В допълнение на морската краварска база в Бахрейн потънаха три десантни кораба.....
    А на един кувейтски остров където се бяха изпокрили плъховете 60 броя бяха дератифицирани....
    Паралелно Хизбула унищожи още 12 танка Меркава на еврейските нацисти които се опитват да окупират Ливан и бройката вече надхвърли 100.....браво на юнаците....
    Общо взето краварските войски от 12-те бази в залива са се разбягали навсякъде като пилци и подобно на укронацистите се крият в цивилни дрехи в цивилни жилища и хотели, но и там ги спохождат дроновете на иранците....."смелата" краварска армия е истински позор и армия само на хартия....даже вече не носи униформи..... циркът е пълен!

    11:34 28.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  36 Дзак

    7 0 Отговор
    Като приключи войната, какво ще прави Провокатора от факти.бг?

    11:46 28.03.2026

  37 Очаквано ! Вече никакъв шанс за САЩ

    10 1 Отговор
    Агресорите ги чака разгром и унижение! Хизбула, Йемен и Иран ще унищожат този път Израел. Руснаците през последните дни са изпратили стотици ракети СС400 през Каспийско море на Иран, а отделно 60 000 севернокорейци са пристигнсли в Иран за да се включат в изпепеляването на краварите!

    11:50 28.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  39 Ха ха ха...

    5 0 Отговор
    Кво стана ве Рижио перчем...
    Нале хусите капитулираха...
    Пък те пак ви нападат...
    Лъжите лъсват рано или късно...

    12:33 28.03.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  42 Чичи

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "Хеми значи бензин":

    Виждаме го "бетона ". Чудят се къде да се крият и реват,че няма ракети са ПВО срещу безбройните дронове на Иран.
    "Бетон" били...😆 Козарите с делтапланерите от Хамас ги направиха смешни с тоя пробит "купол"...само тогава минаха над 50 ракети.какво остава за свръхзвуковите ракети на Иран,които въобще не ги чуват.

    И се пише рАкета ,а не рЪкета, неграмотнико.

    14:06 28.03.2026