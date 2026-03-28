Първата от началото на войната с Иран! Израел засече изстреляна ракета от Йемен

Израел засече ракета, изстреляна от Йемен - първата от началото на войната с Иран, съобщава "Ройтерс".
На този фон държавният секретар Марко Рубио заяви, че САЩ очакват да приключат военните операции в рамките на седмици, а не месеци.
Месец, след като САЩ и Израел започнаха удари срещу Иран, конфликтът обхвана Близкия изток, убивайки хиляди и причинявайки най-голямото прекъсване на енергийните доставки досега, което разклати световната икономика и засили страховете от инфлация.
Израел съобщи, че отново е нанесъл удари по цели в столицата на Иран днес, но докладва и за ракета, изстреляна срещу него от Йемен.
Часове по-рано йеменските хуси, свързани с Иран, заявиха, че са готови да действат, ако ескалацията срещу Иран и "оста на съпротивата" продължи. Те обаче не уточниха каква форма ще приеме евентуална намеса.
Участието на хусите във войната би рискувало разширяване на конфликта, предвид способността им да поразяват цели далеч отвъд Йемен и да нарушават корабните пътища около Арабския полуостров и Червено море, което те направиха в подкрепа на "Хамас" в Газа след 7 октомври 2023 г.
Прорианското движение на йеменските бунтовници хуси потвърди официално днес, че е извършило ракетно нападение срещу Израел за първи път от началото на израелско-американската военната кампания срещу Иран преди месец, предаде Ройтерс.
Така хусите станаха участници в конфликта в Близкия изток и увеличиха изгледите той да се разрасне, отбелязва световната агенция.
Движението, което официално се казва "Ансар Аллах", заяви, че нападението със залп от ракети е отговор на системния обстрел на инфраструктура в Иран, Ливан, Ирак и палестинските територии.
Хусите добавят, че действията им ще продължат, докато "агресията" на всички фронтове не спре.
Израелските военни съобщиха по-рано тази сутрин, че са засекли изстрелване на ракета от Йемен.
Атаката на хусите дойде часове след като те заявиха, че са готови да се намесят в конфликта на Техеран с Израел и САЩ, ако "ексалацията" срещу Техеран и "оста на съпротивата" продължи.
Хусите, чието движение официално се казва "Ансар Аллах", обаче не дадоха повече подробности под каква форма би била намесата.
Йеменските бунтовници предприеха подобни действия в подкрепа на радикалната палестинска групировка "Хамас" след началото на войната в ивицата Газа на 7 октомври 2023 г.
Ройтерс посочва способностите на хусите да нанасят удари по цели далеч от Йемен и да блокират морските пътища около Арабския полуостров и в Червено море, демонстрирани по време на двегодишната война на Израел и "Хамас".
Рубио заяви след среща с колегите си от Г-7 във Франция, че Вашингтон е "в рамките на или изпреварва графика на тази операция и очаква да я приключи в подходящия момент тук - въпрос на седмици, а не на месеци".
Войната вби клин между САЩ и техните традиционни съюзници, които останаха настрана.
Президентът Доналд Тръмп заяви, че тази липса на подкрепа има последици за НАТО - най-важния съюз на Запада.
"Винаги щяхме да бъдем до тях, но сега, въз основа на техните действия, предполагам, че това не е нужно, нали?", запита риторично Тръмп на инвестиционен форум в Маями. "Защо да сме до тях, щом те не са до нас? Те не бяха до нас".
Хартата, която е в основата на НАТО, който отдавна се ръководи от САЩ, гласи, че атака срещу един член е атака срещу всички, изисквайки от тях да се подкрепят взаимно.
Рубио заяви, че европейските и азиатските страни, които се възползват от търговията през Ормузкия проток - ключов маршрут, до голяма степен блокиран от Иран, трябва да допринесат за усилията за осигуряване на свободно преминаване.
Въпреки че каза, че САЩ могат да постигнат целите си без сухопътни войски, той призна, че разполагат някои от тях в региона, "за да дадат на президента максимална свобода на действие и максимална възможност да коригира непредвидените обстоятелства, ако такива възникнат".
Вашингтон изпрати два контингента от хиляди морски пехотинци в региона, първият от които се очаква да пристигне през следващите дни.
Освен това се очаква Пентагонът да разположи и хиляди елитни войници от въздушнодесантните войски. Разполагането на войски породи опасения, че войната може да се превърне в продължителна сухопътна битка.
