"Нищо вече не е нормално": в Израел са уморени от войната

Хората в Израел не крият умората си от войната и недоволството от управлението на Нетаняху. С неясните си коментари израелският премиер създава несигурност у населението, пише АРД в репортаж от Тел Авив:
Тежка техника разчиства развалините в северната част на Тел Авив. Във вторник сутринта за пореден път ирански ракети опустошиха района. Огромен кратер се е отворил до висок блок, чиято фасада е разбита. Много хора бяха ранени, пише АРД.
Фадида Янив от израелската полиция е бил един от първите на мястото на атаката. „Виждаме тук бойна глава на иранска ракета, експлодирала насред улицата и издълбала огромна дупка в асфалта", споделя той пред германската обществена медия.
Пострадали са и автомобили, а сградата е тежко увредена, разказва АРД. „Смятаме, че става дума за около 100 кг експлозив", посочва полицаят. Както обясняват експерти, до момента Иран не е използвал в тази война ракети с толкова голям заряд.
Иран използва все по-мощни заряди
До момента режимът в Техеран използваше в знак на отмъщение в района на Тел Авив най-вече касетъчни бомби, при които малки взривни заряди се разпръсват върху голяма територия.
Но по уикенда при нападенията на Иран срещу градове в Южен Израел бяха ранени над 100 души. И там, по данни на медиите, са били използвани стотици килограми експлозиви. Новината за по-мощните заряди се разпространи бързо и разтревожи жителите на Тел Авив, пише германската обществена медия.
Хората в Израел имат посттравматични симптоми
Тамар, която е седнала в едно улично кафене, се радва на краткия миг спокойствие. „Бомбата падна съвсем близо до моята къща. Нищо не е нормално и хората имат посттравматични симптоми", разказва тя пред АРД.
Както изтъква Тамар, населението не вярва на израелското правителство. Министър-председателят Бенямин Нетаняху използва войната, защото в противен случай ще трябва да се яви пред съда, предполага Тамар. „А за нас единственото сигурно е, че нищо не е сигурно. Това са най-лошите времена, които Израел е преживявал."
Сраженията в Близкия изток не спират
Хората в Израел не крият умората си от войната и недоволството от управлението на Нетаняху. С неясните си коментари министър-председателят постоянно предизвиква несигурност у населението - особено по отношение на края на войната. Той съобщи, че има надежда за „споразумение с Иран". Въпреки това Израел продължава да нанася удари по Иран и Ливан.
Специално в Южен Ливан израелските войски вече са стигнали до река Литани, на 30 км от израелската граница, информира АРД. Оттам подкрепяната от Иран милиция Хизбула ежедневно обстрелва израелските общини в северната част на страната.
Израелският министър на отбраната Кац заяви, че засега израелските части ще останат в района и ще го контролират. „Стотиците хиляди жители на Южен Ливан, които ние призовахме към евакуация, няма да се завърнат там, докато не бъде гарантирана сигурността за нашите жители по северната граница."
Израелските медии предполагат, че напредъкът на частите в Южен Ливан и завзетите области могат по-късно отново да бъдат използвани при преговори за примирие. Но такива преговори засега не се очертават. Хизбула обяви, че ще се съпротивлява твърдо. А така положението в Израел може още повече да се изостри, пише германската обществена медия.
хехе
Коментиран от #19
06:01 27.03.2026
Йерихон
06:43 27.03.2026
иван костов
06:43 27.03.2026
Никой
06:44 27.03.2026
Ддд
06:48 27.03.2026
8 Ццц
До коментар #7 от "Хахаха":Моля те никога не гласувай
9 Агресора е Израел и САЩ...
Иран е диктатура , но в този случай е невинен , за това което се случва!
Нетаняху е Проблема и Тръмп който "мисли че му помага"!
Да осъдят Нетаняху в съда за това което го обвиняват,
И ВОЙнАТА САМА ЩЕ СПРЕ!!!
Същия проблем има и Путин , започна войната , като чист "Азиатски Варварин " срещу Украйна ,
след като му надушиха милиардите в Офшорките???
Коментиран от #31, #53
06:56 27.03.2026
ами циганетата украинци кво да кажат?
Тц, ТЦ, ТЦ...
Европеец истински, не джендър
Коментиран от #50
България
Само си погледнете
17 Много сте се загрижили за израелците
след първия ден на войната, които се радваха на смъртта на
аятолаха и момичетата от училището. Никак не ми изглеждаха травмирани тогава.
18 Направете същия плачевен коментар
Каква касапска драма.
19 По вероятно
До коментар #1 от "хехе":е да изчезне, като учителя си с малките мустачки. Ако я докара до съд, най-много да завърши живота си в 5-звезден хотел.Такива са затворите за "елита". А избитите-Бог да ги прости.
20 защо
Нетаняху пита?
гошо
Посолството
Джуишите
прокопи
31 Къв си ти бе?
До коментар #9 от "Агресора е Израел и САЩ...":Ти ще казваш кое е диктатура? Я у лево. Както виждаш народа стои зад дърветата си. Такова нещо не се вижда в юса.
Тъй ши бъди
Али Баба
малко истински факти
Коментиран от #46
Сивата котка
Дръта чанта
Политкоректен
39 стоян георгиев
Тепърва юдите ще си изсърбат кашерната помия която надробиха в Близкия изток и с Иран.
в Израел били уморени от войната
Урсул фон РептиЛайнян🐍
Хаген Дас
Укрофоб
Мангалистанец
Аууушвиц Спа Комплекс
46 Ами
До коментар #35 от "малко истински факти":я обясни на " простите" , защо Израел защитавайки се , избива безнаказано всички народи в околните държави ?!
Чичак
Коментиран от #52
СЗО
Старина Лина
50 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷
До коментар #14 от "Европеец истински, не джендър":Японците обърнаха хода на войната.Не им стигна Тихият океан, Китай, Филипините...... та бомбардираха Хаваите .Ако САЩ не бяха влезли във войната, в Европа нямаше да останат евреи за един Фолксваген.😱
Коментиран от #51
11:49 27.03.2026
51 Хмм
До коментар #50 от "ОСМАНАГИЧ 🇹🇷":щяха да останат тези в Русия, а те не са малко, а за Европа сте прав, всички са подкрепяли Хитлер без изключение, а след провала при Дюнкерк Чърчил не е искал да чуе за десант в Европа, Русия е била оставена съвсем сама, дори Европа е участвала с войски срещу руснаците, "горката" Полша с половинмилионна армия в хитлеристките редици, Унгария със 160 хиляди убити при Сталинград, Румъния и Италия също с толкова, Австрия също, Русия щеше да стигне Берлин, капитулация, а западна Европа щеше да говори днес на немски, вторият фронт е открит от САЩ, Русия и САЩ винаги са били съюзници, а Европа винаги е била срещу Русия
52 веселяк
До коментар #47 от "Чичак":Сигурно е отишъл на фронта.
53 ЗОРО
До коментар #9 от "Агресора е Израел и САЩ...":Много хора се заблуждават, че проблемът е във военолюбеца Нетаняху! Не е така, опозицията в Израел са същите пси хо пари! Както казва професор Финкелщайн, а американски евреин, цялото израелското общество е пропито от идеологията на расизма, супремасизма и апартейд!!!
Кую
