"Нищо вече не е нормално": в Израел са уморени от войната

Хората в Израел не крият умората си от войната и недоволството от управлението на Нетаняху. С неясните си коментари израелският премиер създава несигурност у населението, пише АРД в репортаж от Тел Авив:

Тежка техника разчиства развалините в северната част на Тел Авив. Във вторник сутринта за пореден път ирански ракети опустошиха района. Огромен кратер се е отворил до висок блок, чиято фасада е разбита. Много хора бяха ранени, пише АРД.

Фадида Янив от израелската полиция е бил един от първите на мястото на атаката. „Виждаме тук бойна глава на иранска ракета, експлодирала насред улицата и издълбала огромна дупка в асфалта", споделя той пред германската обществена медия.

Пострадали са и автомобили, а сградата е тежко увредена, разказва АРД. „Смятаме, че става дума за около 100 кг експлозив", посочва полицаят. Както обясняват експерти, до момента Иран не е използвал в тази война ракети с толкова голям заряд.

Иран използва все по-мощни заряди

До момента режимът в Техеран използваше в знак на отмъщение в района на Тел Авив най-вече касетъчни бомби, при които малки взривни заряди се разпръсват върху голяма територия.

Но по уикенда при нападенията на Иран срещу градове в Южен Израел бяха ранени над 100 души. И там, по данни на медиите, са били използвани стотици килограми експлозиви. Новината за по-мощните заряди се разпространи бързо и разтревожи жителите на Тел Авив, пише германската обществена медия.

Хората в Израел имат посттравматични симптоми

Тамар, която е седнала в едно улично кафене, се радва на краткия миг спокойствие. „Бомбата падна съвсем близо до моята къща. Нищо не е нормално и хората имат посттравматични симптоми", разказва тя пред АРД.

Както изтъква Тамар, населението не вярва на израелското правителство. Министър-председателят Бенямин Нетаняху използва войната, защото в противен случай ще трябва да се яви пред съда, предполага Тамар. „А за нас единственото сигурно е, че нищо не е сигурно. Това са най-лошите времена, които Израел е преживявал."

Сраженията в Близкия изток не спират

Хората в Израел не крият умората си от войната и недоволството от управлението на Нетаняху. С неясните си коментари министър-председателят постоянно предизвиква несигурност у населението - особено по отношение на края на войната. Той съобщи, че има надежда за „споразумение с Иран". Въпреки това Израел продължава да нанася удари по Иран и Ливан.

Специално в Южен Ливан израелските войски вече са стигнали до река Литани, на 30 км от израелската граница, информира АРД. Оттам подкрепяната от Иран милиция Хизбула ежедневно обстрелва израелските общини в северната част на страната.

Израелският министър на отбраната Кац заяви, че засега израелските части ще останат в района и ще го контролират. „Стотиците хиляди жители на Южен Ливан, които ние призовахме към евакуация, няма да се завърнат там, докато не бъде гарантирана сигурността за нашите жители по северната граница."

Израелските медии предполагат, че напредъкът на частите в Южен Ливан и завзетите области могат по-късно отново да бъдат използвани при преговори за примирие. Но такива преговори засега не се очертават. Хизбула обяви, че ще се съпротивлява твърдо. А така положението в Израел може още повече да се изостри, пише германската обществена медия.