"Нищо вече не е нормално": в Израел са уморени от войната

27 Март, 2026 05:56 3 830 54

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Хората в Израел не крият умората си от войната и недоволството от управлението на Нетаняху. С неясните си коментари израелският премиер създава несигурност у населението, пише АРД в репортаж от Тел Авив:

Тежка техника разчиства развалините в северната част на Тел Авив. Във вторник сутринта за пореден път ирански ракети опустошиха района. Огромен кратер се е отворил до висок блок, чиято фасада е разбита. Много хора бяха ранени, пише АРД.

Фадида Янив от израелската полиция е бил един от първите на мястото на атаката. „Виждаме тук бойна глава на иранска ракета, експлодирала насред улицата и издълбала огромна дупка в асфалта", споделя той пред германската обществена медия.

Пострадали са и автомобили, а сградата е тежко увредена, разказва АРД. „Смятаме, че става дума за около 100 кг експлозив", посочва полицаят. Както обясняват експерти, до момента Иран не е използвал в тази война ракети с толкова голям заряд.

Иран използва все по-мощни заряди

До момента режимът в Техеран използваше в знак на отмъщение в района на Тел Авив най-вече касетъчни бомби, при които малки взривни заряди се разпръсват върху голяма територия.

Но по уикенда при нападенията на Иран срещу градове в Южен Израел бяха ранени над 100 души. И там, по данни на медиите, са били използвани стотици килограми експлозиви. Новината за по-мощните заряди се разпространи бързо и разтревожи жителите на Тел Авив, пише германската обществена медия.

Хората в Израел имат посттравматични симптоми

Тамар, която е седнала в едно улично кафене, се радва на краткия миг спокойствие. „Бомбата падна съвсем близо до моята къща. Нищо не е нормално и хората имат посттравматични симптоми", разказва тя пред АРД.

Както изтъква Тамар, населението не вярва на израелското правителство. Министър-председателят Бенямин Нетаняху използва войната, защото в противен случай ще трябва да се яви пред съда, предполага Тамар. „А за нас единственото сигурно е, че нищо не е сигурно. Това са най-лошите времена, които Израел е преживявал."

Сраженията в Близкия изток не спират

Хората в Израел не крият умората си от войната и недоволството от управлението на Нетаняху. С неясните си коментари министър-председателят постоянно предизвиква несигурност у населението - особено по отношение на края на войната. Той съобщи, че има надежда за „споразумение с Иран". Въпреки това Израел продължава да нанася удари по Иран и Ливан.

Специално в Южен Ливан израелските войски вече са стигнали до река Литани, на 30 км от израелската граница, информира АРД. Оттам подкрепяната от Иран милиция Хизбула ежедневно обстрелва израелските общини в северната част на страната.

Израелският министър на отбраната Кац заяви, че засега израелските части ще останат в района и ще го контролират. „Стотиците хиляди жители на Южен Ливан, които ние призовахме към евакуация, няма да се завърнат там, докато не бъде гарантирана сигурността за нашите жители по северната граница."

Израелските медии предполагат, че напредъкът на частите в Южен Ливан и завзетите области могат по-късно отново да бъдат използвани при преговори за примирие. Но такива преговори засега не се очертават. Хизбула обяви, че ще се съпротивлява твърдо. А така положението в Израел може още повече да се изостри, пише германската обществена медия.


Израел
Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    81 1 Отговор
    ако не е войната смотаняхо ще е в пандиза.

    Коментиран от #19

    06:01 27.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Йерихон

    64 3 Отговор
    Войната се води, за да печелят евреите в Америка, не в Израел. Зелето пак ви прави на маймуни.

    06:43 27.03.2026

  • 4 иван костов

    107 2 Отговор
    Много бързо се умориха като ги бият, а като избиват невинни хора умора няма!

    06:43 27.03.2026

  • 5 Никой

    77 0 Отговор
    никога не е казвал добра дума за тези хора!

    06:44 27.03.2026

  • 6 Ддд

    81 0 Отговор
    Вместо иранците да свалят режима, израелците ще свалят Хитлеряху. Супер!!!

    06:48 27.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ццц

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хахаха":

    Моля те никога не гласувай

    06:55 27.03.2026

  • 9 Агресора е Израел и САЩ...

    24 37 Отговор
    За какви преговори се говори???
    Иран е диктатура , но в този случай е невинен , за това което се случва!
    Нетаняху е Проблема и Тръмп който "мисли че му помага"!
    Да осъдят Нетаняху в съда за това което го обвиняват,
    И ВОЙнАТА САМА ЩЕ СПРЕ!!!
    Същия проблем има и Путин , започна войната , като чист "Азиатски Варварин " срещу Украйна ,
    след като му надушиха милиардите в Офшорките???

    Коментиран от #31, #53

    06:56 27.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ами циганетата украинци кво да кажат?

    46 0 Отговор
    ох горките ционисти ще седна да плача за тях….

    07:02 27.03.2026

  • 13 Тц, ТЦ, ТЦ...

    36 0 Отговор
    Този железен купол, значи...

    07:04 27.03.2026

  • 14 Европеец истински, не джендър

    37 0 Отговор
    Защо мустакатия художник недокара работата до края

    Коментиран от #50

    07:08 27.03.2026

  • 15 България

    46 1 Отговор
    Да пратиш 10 хиляди военни с/у 93 млн. нация = сериозна идиотия, срамното че България прави 1345 години а участваме в подобни "авантюри" по политически, вонен и икономически начин ? Гласувайте "за евроатлантизма" и скоро ще имам вълномащабна война и тук.

    07:11 27.03.2026

  • 16 Само си погледнете

    57 0 Отговор
    Отношението - горната информация за хиляди абсолютно незаконно убити от израелците в Ливан - два реда, тука - надълго и нашироко, обяснения и съжаления - колко се изморили евреите от това да убиват!!!

    07:13 27.03.2026

  • 17 Много сте се загрижили за израелците

    71 1 Отговор
    Досега не сте дали никаква информация за танцуващите евреи
    след първия ден на войната, които се радваха на смъртта на
    аятолаха и момичетата от училището. Никак не ми изглеждаха травмирани тогава.

    07:17 27.03.2026

  • 18 Направете същия плачевен коментар

    35 1 Отговор
    за касапина, който се е уморил да коли животни в касапницата.
    Каква касапска драма.

    07:18 27.03.2026

  • 19 По вероятно

    28 1 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    е да изчезне, като учителя си с малките мустачки. Ако я докара до съд, най-много да завърши живота си в 5-звезден хотел.Такива са затворите за "елита". А избитите-Бог да ги прости.

    07:19 27.03.2026

  • 20 защо

    15 1 Отговор
    В АРД използват ли пейджъри?
    Нетаняху пита?

    07:21 27.03.2026

  • 21 гошо

    41 1 Отговор
    А не се уморявате да лъжете,крадете и убивате,а?

    07:23 27.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Посолството

    26 1 Отговор
    нещо сте подранили, такива статии се публикуват събота и неделя, а днес е петък - ще се глобяваме!

    07:30 27.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Джуишите

    18 2 Отговор
    Трябва да бъдат заличени,иначе мир няма да има

    07:59 27.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 прокопи

    23 2 Отговор
    Като са изморени, да ходят във Велинград на СПА, ама не искат, защото са дзифтари.

    08:00 27.03.2026

  • 31 Къв си ти бе?

    14 4 Отговор

    До коментар #9 от "Агресора е Израел и САЩ...":

    Ти ще казваш кое е диктатура? Я у лево. Както виждаш народа стои зад дърветата си. Такова нещо не се вижда в юса.

    08:01 27.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Тъй ши бъди

    20 2 Отговор
    Нетаняху се очертава като един от най-слабите президенти в американската история. Израелците ще го предадат на Иран да го съди, а Доналд отскоро спи с официален анцунг и подскача при всяко тропане през нощта, че го мъчат кошмари с един бивш негов латино колега. И богатите плачат, да знаете.

    08:30 27.03.2026

  • 34 Али Баба

    31 2 Отговор
    Уморени ли ? Та войната едва сега започва...След всичките злини,страдания и разрушения които причиниха, на еврйте предстоят много безсънни нощи.

    08:34 27.03.2026

  • 35 малко истински факти

    6 25 Отговор
    Поредната глуповата статийка пълна с евтина пропаганда. В Израел никога няма да се уморят да воюват , защото това значи да се уморят да живеят , защото за да живеят , трябва да воюват и да изтребват враговете ,които искат да ликвидират Израел . Толкова е просто , но е просто за умните хора .....

    Коментиран от #46

    08:50 27.03.2026

  • 36 Сивата котка

    25 0 Отговор
    Израел уморен??? Щото в Украйна, Иран и навсякъде другаде, където водеха/водят войни, са вдъхновени. Когат веднъж написах, че Нетаняху е фашист, ме изтриха.

    08:58 27.03.2026

  • 37 Дръта чанта

    18 0 Отговор
    Израел са терористи

    09:11 27.03.2026

  • 38 Политкоректен

    11 0 Отговор
    Че кога я започнахте, кога се уморихте?

    09:20 27.03.2026

  • 39 стоян георгиев

    15 0 Отговор
    Сега започва за еврюхите големия чанч.
    Тепърва юдите ще си изсърбат кашерната помия която надробиха в Близкия изток и с Иран.

    09:29 27.03.2026

  • 40 в Израел били уморени от войната

    12 0 Отговор
    Олееее.... изроодите се уморили геноцид, тероризъм и военни престъпления да правят ? Така ли? ... Ами да отидат да си починат в МНС тогава

    09:30 27.03.2026

  • 41 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    11 0 Отговор
    Като са уморени да ги пратим тогава малко на СПА почивка и процедури у Бухеняалд

    09:31 27.03.2026

  • 42 Хаген Дас

    11 0 Отговор
    Бързо се умориха! На са научени да ги удрят, ако можеше те да обстрелват а Иран да гледат само! Тръмп само удължава срокове оплетен като коч в капини, печели време пред конгреса! Свалете Нетаняхо и всичко може да свърши!

    09:38 27.03.2026

  • 43 Укрофоб

    9 0 Отговор
    Да прощат евреите в Щатште.Така близкия изток ще се очисти от мизерници

    09:41 27.03.2026

  • 44 Мангалистанец

    11 0 Отговор
    Ако гръмнат ушатия нещата щетръгнат на добре

    09:43 27.03.2026

  • 45 Аууушвиц Спа Комплекс

    10 0 Отговор
    Готови сме да ги поемем за релакс процедури безвъзмездно

    09:45 27.03.2026

  • 46 Ами

    8 0 Отговор

    До коментар #35 от "малко истински факти":

    я обясни на " простите" , защо Израел защитавайки се , избива безнаказано всички народи в околните държави ?!

    09:46 27.03.2026

  • 47 Чичак

    12 0 Отговор
    Соломончо Паси нещо се е умълчсл напоследък, що така??

    Коментиран от #52

    09:48 27.03.2026

  • 48 СЗО

    5 0 Отговор
    Гласувайте за Бени.

    09:51 27.03.2026

  • 49 Старина Лина

    2 1 Отговор
    Червените юници как са, добре ли са?

    09:51 27.03.2026

  • 50 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷

    6 0 Отговор

    До коментар #14 от "Европеец истински, не джендър":

    Японците обърнаха хода на войната.Не им стигна Тихият океан, Китай, Филипините...... та бомбардираха Хаваите .Ако САЩ не бяха влезли във войната, в Европа нямаше да останат евреи за един Фолксваген.😱

    Коментиран от #51

    11:49 27.03.2026

  • 51 Хмм

    4 0 Отговор

    До коментар #50 от "ОСМАНАГИЧ 🇹🇷":

    щяха да останат тези в Русия, а те не са малко, а за Европа сте прав, всички са подкрепяли Хитлер без изключение, а след провала при Дюнкерк Чърчил не е искал да чуе за десант в Европа, Русия е била оставена съвсем сама, дори Европа е участвала с войски срещу руснаците, "горката" Полша с половинмилионна армия в хитлеристките редици, Унгария със 160 хиляди убити при Сталинград, Румъния и Италия също с толкова, Австрия също, Русия щеше да стигне Берлин, капитулация, а западна Европа щеше да говори днес на немски, вторият фронт е открит от САЩ, Русия и САЩ винаги са били съюзници, а Европа винаги е била срещу Русия

    13:08 27.03.2026

  • 52 веселяк

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Чичак":

    Сигурно е отишъл на фронта.

    15:02 27.03.2026

  • 53 ЗОРО

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Агресора е Израел и САЩ...":

    Много хора се заблуждават, че проблемът е във военолюбеца Нетаняху! Не е така, опозицията в Израел са същите пси хо пари! Както казва професор Финкелщайн, а американски евреин, цялото израелското общество е пропито от идеологията на расизма, супремасизма и апартейд!!!

    07:19 28.03.2026

  • 54 Кую

    0 0 Отговор
    Ох,милите.През масур да ги целуваш уморените социопати.

    17:25 28.03.2026