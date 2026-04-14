Костадин Костадинов: На първо място трябва да се обяви влизането на България в еврозоната за нищожно

„На първо място трябва да се обяви влизането на България в еврозоната за нищожно, защото ние влязохме с фалшифицирани данни за дефицита. И за инфлацията.“ Това заяви лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов в предаването "Лице в лице", в което очерта трите основни приоритета, според него, пред следващия парламент.
Като втора ключова тема той посочи: „На второ място трябва да се насрочи референдум за присъствието на България от НАТО, така както в Словения ще стане в рамките на следващите няколко седмици.“
Третият приоритет, според него, е свързан с икономическите последици от международната политика: „И на трето място трябва да се вдигнат санкциите срещу РФ, за да можем да намалим цените на горивата, оттам насетне и да не просто овладеем инфлационния шок в България, но и да намалим цените на всички останали стоки.“
Подкрепа за подобни политики
По думите на Костадинов обществената подкрепа зависи от икономическата ситуация: „Ако българските граждани искат да зареждат колите си с нормален бензин, а не както е в момента цената на дизела да гони вече 4 лева... ако искат да не купуват домати по 12 лева килограма... трябва да гласуват за „Възраждане“. Няма друга алтернатива.“
Санкции и енергийна политика
Лидерът на „Възраждане“ защити тезата, че отпадането на санкциите срещу Русия би довело до по-ниски цени: „Вдигането на санкциите срещу Русия ще ни позволи да използваме многократно по-евтиния, при политическа договорка, руски петрол, който е само на 24 часа път от пристанище Бургас.“
Той допълни: „Ако ние вдигнем санкциите и започнем да купуваме на доста по-ниски цени руски петрол, цената на бензина, цената на нафтата, цената на всички останали петролни деривати в България може да падне с до 40%.“
Геополитика и международни отношения
По отношение на глобалната политика Костадинов коментира: „Големите държави преследват само собствените си интереси.“ И още: „Не става въпрос за оправдание, става въпрос за обяснение... аз се интересувам преди всичко от българския национален интерес.“ Той подчерта, че: „Няма война, която да е добра за България. Защото всяка една от тези войни носи на нашата страна загуби.“
Отношения с Украйна и Русия
Костадинов изрази критична позиция към управлението в Украйна: „Най-голямата жертва в момента е украинският народ и той е жертва на този престъпен режим, който управлява там.“
И допълни: „Зеленски е престъпник, който ще бъде наказан един ден за своите престъпления от собствените си граждани.“
В същото време той заяви: „Путин защитава интересите на своя народ и защитава интересите на руснаците в Украйна.“
България и външната зависимост
Според него страната не действа самостоятелно: „Защо не го правим? Защото просто на нас това не ни е позволено, тъй като България не е независима държава.“
Избори и финансиране на кампании
По темата за изборите Костадинов заяви: „Аз очаквам изборите да бъдат свободни най-вече. Дали ще бъдат честни? По-скоро не.“ Той постави акцент върху прозрачността: „Ние призовахме всяка една партия да каже колко пари ще похарчи... Само ние казахме.“
Съдебна система и институции
Относно съдебната власт той коментира: „Не само, че не е легитимен, той е незаконен.“ И предложи модел за промяна: „Както е в Съединените щати – ще има министър на правосъдието. Той играе тази роля.“
Икономика и държавен дълг
Костадинов засегна и темата за държавния дълг: „Миналата година... увеличихме дълга си, за да влезе България в еврозоната с 30% за една година.“ И подчерта: „Връщането на лева ни позволява да можем да контролираме сами лихвените проценти и нашата финансова система.“
11 Дзак
Коментиран от #29
19:58 14.04.2026
13 Хм...
Коментиран от #33
19:59 14.04.2026
Коментиран от #67
19:59 14.04.2026
20:00 14.04.2026
20:00 14.04.2026
18 Фикри
Тоя си играе със страховете на хората, говори пълни небивалици, но за съжаление има хора които му вярват.
20:00 14.04.2026
21 нннн
Това ни обещаваха умнокрасивите като ни вкарваха (с помощта на няколко други партии) в клуба на богатите.
А референдумите ,,демократите" ги забраниха.
20:01 14.04.2026
24 Фикри
Щеше да те пита, дали ще си пратиш децата да учат в Москва ?
20:02 14.04.2026
28 Опа
Коментиран от #38
20:03 14.04.2026
29 Я по сериозно!
До коментар #11 от "Дзак":И двата антибъларски.
20:03 14.04.2026
31 Нвхис
Костя, ти си образец за шизофреник - ваксиниран антиваксър, рубладжия, който си държи спестяванията в евро и противник на субсидиите, който си купи къща и кола със субсидия!
20:06 14.04.2026
33 Айде бе
До коментар #13 от "Хм...":А предателските проамерикански и пробрюкселски партиики кога да се закрият ?
Коментиран от #41
20:06 14.04.2026
34 ха, ха, ха...
До коментар #22 от "Един":То пък един шнур...Възможно най късия от всички руски!
20:06 14.04.2026
37 Луд индивид
Коментиран от #45
20:07 14.04.2026
38 Нехис
До коментар #28 от "Опа":От 1999 насам нямаме лев - първо е вързан към марката, после към еврото и се нарича БГН - български номинал, а не лев. Валутата не съществува от 1999.
Коментиран от #55
20:07 14.04.2026
41 Хммм,
До коментар #33 от "Айде бе":И тия също, нямаме нужда от чужди наставници. Нали затова днес сме в това състояние?
20:09 14.04.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
44 хаха
ХАХАХА
"Устата му е голяма, но мозъка му хич го няма!"
20:13 14.04.2026
45 като питаш да ти кажа
До коментар #37 от "Луд индивид":То не е важно едници като него да доминират в нашите решения, важно е да ги елиминираме като уастници и да не им даваме думата.
20:13 14.04.2026
49 ма ДУРО
/Забравих - и руския начин на живот/
20:16 14.04.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Констатация
Коментиран от #58
20:20 14.04.2026
55 ха, ха, ха...
До коментар #38 от "Нехис":Така е, но който е крал много и сега го карат да доказва произход ще реве като ранено говедо, а който си е само с регламентираните доходи ще гласува за справедливост в бъдеще. Не се знае още у нас кой ще надделее, но рано или късно и тук сънцето ще изгрее. Няма да допуснем вечно тарикати и шмекери да ни определят начина на живот.
Коментиран от #62
20:20 14.04.2026
57 Иван
Това обяснява всичко !
20:23 14.04.2026
58 че то
До коментар #53 от "Констатация":ЕГЕЙския съюз си е заминал ,а за югоизточната държава .... ми ако се пробва на една североизточна държава може да не и хареса и не това не е любимият ти бандуростан
20:24 14.04.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Емигрант
Коментиран от #65
20:29 14.04.2026
62 абе
До коментар #55 от "ха, ха, ха...":че нали се бихте сглобили с борисов и пеевски откога тези двама уважавани партньори станаха🎃и🐷?
20:30 14.04.2026
65 Ами ти си
До коментар #61 от "Емигрант":баш простолюдие. Облъчен и воден като стадо!
20:40 14.04.2026
67 Ако имаше такъв Регламент
До коментар #14 от "Тцъ..":"..да се въведе регламент, че личности и партии обслужващи чужди интереси, а не български нямат право да присъстват в българския парламент."
Ако това се въведе, първите които ще изчезнат от българския парламент са ПП-ДБ! Те предадоха Македония и ни тайно от българите изнасяха оръжие за Украйна, а след това в Сглобка с ГЕРБ превърнаха България в донор на оръжие и пари за Зеленски и корумпираното му обкръжение. Също всички, които гласуваха срещу Референдума за приемането на Еврото и ни набутаха с неистински данни в Еврозоната: ГЕРБ, ПП-ДБ, НН-Пеевски, както и продалите се БСП и ИТН. Всички тези партии, заедно с продажниците на правителството на Гюров предадоха интересите на България и обслужиха външни икономически и военни интереси. Затова не трябва да са в НС, а пред съда и в след това в затвора! Май пропуснах партията на Доган, но тя се разпадна и едва ли ще влезе в НС и може би няма да играе никаква роля в бъдаще, което обаче не означава, че за престъпленията не следва да й се търси отговорност. Така,че ако следваме препоръката за такъв Регламент в Парламента ще влязат само патриотични формации, с идеи за независимост и суверинитет на страната ни и за поставяне интересите на българите над тези на Брюксел и над тези на Киевския режим в Украйна!
20:46 14.04.2026
