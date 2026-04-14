Костадин Костадинов: На първо място трябва да се обяви влизането на България в еврозоната за нищожно

„На първо място трябва да се обяви влизането на България в еврозоната за нищожно, защото ние влязохме с фалшифицирани данни за дефицита. И за инфлацията.“ Това заяви лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов в предаването "Лице в лице", в което очерта трите основни приоритета, според него, пред следващия парламент.

Като втора ключова тема той посочи: „На второ място трябва да се насрочи референдум за присъствието на България от НАТО, така както в Словения ще стане в рамките на следващите няколко седмици.“

Третият приоритет, според него, е свързан с икономическите последици от международната политика: „И на трето място трябва да се вдигнат санкциите срещу РФ, за да можем да намалим цените на горивата, оттам насетне и да не просто овладеем инфлационния шок в България, но и да намалим цените на всички останали стоки.“

Подкрепа за подобни политики

По думите на Костадинов обществената подкрепа зависи от икономическата ситуация: „Ако българските граждани искат да зареждат колите си с нормален бензин, а не както е в момента цената на дизела да гони вече 4 лева... ако искат да не купуват домати по 12 лева килограма... трябва да гласуват за „Възраждане“. Няма друга алтернатива.“

Санкции и енергийна политика

Лидерът на „Възраждане“ защити тезата, че отпадането на санкциите срещу Русия би довело до по-ниски цени: „Вдигането на санкциите срещу Русия ще ни позволи да използваме многократно по-евтиния, при политическа договорка, руски петрол, който е само на 24 часа път от пристанище Бургас.“

Той допълни: „Ако ние вдигнем санкциите и започнем да купуваме на доста по-ниски цени руски петрол, цената на бензина, цената на нафтата, цената на всички останали петролни деривати в България може да падне с до 40%.“

Геополитика и международни отношения

По отношение на глобалната политика Костадинов коментира: „Големите държави преследват само собствените си интереси.“ И още: „Не става въпрос за оправдание, става въпрос за обяснение... аз се интересувам преди всичко от българския национален интерес.“ Той подчерта, че: „Няма война, която да е добра за България. Защото всяка една от тези войни носи на нашата страна загуби.“

Отношения с Украйна и Русия

Костадинов изрази критична позиция към управлението в Украйна: „Най-голямата жертва в момента е украинският народ и той е жертва на този престъпен режим, който управлява там.“

И допълни: „Зеленски е престъпник, който ще бъде наказан един ден за своите престъпления от собствените си граждани.“

В същото време той заяви: „Путин защитава интересите на своя народ и защитава интересите на руснаците в Украйна.“

България и външната зависимост

Според него страната не действа самостоятелно: „Защо не го правим? Защото просто на нас това не ни е позволено, тъй като България не е независима държава.“

Избори и финансиране на кампании

По темата за изборите Костадинов заяви: „Аз очаквам изборите да бъдат свободни най-вече. Дали ще бъдат честни? По-скоро не.“ Той постави акцент върху прозрачността: „Ние призовахме всяка една партия да каже колко пари ще похарчи... Само ние казахме.“

Съдебна система и институции

Относно съдебната власт той коментира: „Не само, че не е легитимен, той е незаконен.“ И предложи модел за промяна: „Както е в Съединените щати – ще има министър на правосъдието. Той играе тази роля.“

Икономика и държавен дълг

Костадинов засегна и темата за държавния дълг: „Миналата година... увеличихме дълга си, за да влезе България в еврозоната с 30% за една година.“ И подчерта: „Връщането на лева ни позволява да можем да контролираме сами лихвените проценти и нашата финансова система.“