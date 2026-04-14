Костадин Костадинов: На първо място трябва да се обяви влизането на България в еврозоната за нищожно

Костадин Костадинов: На първо място трябва да се обяви влизането на България в еврозоната за нищожно

14 Април, 2026 19:51 952 69

Той предложи референдум за присъствието на България в НАТО

Костадин Костадинов: На първо място трябва да се обяви влизането на България в еврозоната за нищожно - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„На първо място трябва да се обяви влизането на България в еврозоната за нищожно, защото ние влязохме с фалшифицирани данни за дефицита. И за инфлацията.“ Това заяви лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов в предаването "Лице в лице", в което очерта трите основни приоритета, според него, пред следващия парламент.

Като втора ключова тема той посочи: „На второ място трябва да се насрочи референдум за присъствието на България от НАТО, така както в Словения ще стане в рамките на следващите няколко седмици.“

Третият приоритет, според него, е свързан с икономическите последици от международната политика: „И на трето място трябва да се вдигнат санкциите срещу РФ, за да можем да намалим цените на горивата, оттам насетне и да не просто овладеем инфлационния шок в България, но и да намалим цените на всички останали стоки.“

Подкрепа за подобни политики

По думите на Костадинов обществената подкрепа зависи от икономическата ситуация: „Ако българските граждани искат да зареждат колите си с нормален бензин, а не както е в момента цената на дизела да гони вече 4 лева... ако искат да не купуват домати по 12 лева килограма... трябва да гласуват за „Възраждане“. Няма друга алтернатива.“

Санкции и енергийна политика

Лидерът на „Възраждане“ защити тезата, че отпадането на санкциите срещу Русия би довело до по-ниски цени: „Вдигането на санкциите срещу Русия ще ни позволи да използваме многократно по-евтиния, при политическа договорка, руски петрол, който е само на 24 часа път от пристанище Бургас.“

Той допълни: „Ако ние вдигнем санкциите и започнем да купуваме на доста по-ниски цени руски петрол, цената на бензина, цената на нафтата, цената на всички останали петролни деривати в България може да падне с до 40%.“

Геополитика и международни отношения

По отношение на глобалната политика Костадинов коментира: „Големите държави преследват само собствените си интереси.“ И още: „Не става въпрос за оправдание, става въпрос за обяснение... аз се интересувам преди всичко от българския национален интерес.“ Той подчерта, че: „Няма война, която да е добра за България. Защото всяка една от тези войни носи на нашата страна загуби.“

Отношения с Украйна и Русия

Костадинов изрази критична позиция към управлението в Украйна: „Най-голямата жертва в момента е украинският народ и той е жертва на този престъпен режим, който управлява там.“

И допълни: „Зеленски е престъпник, който ще бъде наказан един ден за своите престъпления от собствените си граждани.“

В същото време той заяви: „Путин защитава интересите на своя народ и защитава интересите на руснаците в Украйна.“

България и външната зависимост

Според него страната не действа самостоятелно: „Защо не го правим? Защото просто на нас това не ни е позволено, тъй като България не е независима държава.“

Избори и финансиране на кампании

По темата за изборите Костадинов заяви: „Аз очаквам изборите да бъдат свободни най-вече. Дали ще бъдат честни? По-скоро не.“ Той постави акцент върху прозрачността: „Ние призовахме всяка една партия да каже колко пари ще похарчи... Само ние казахме.“

Съдебна система и институции

Относно съдебната власт той коментира: „Не само, че не е легитимен, той е незаконен.“ И предложи модел за промяна: „Както е в Съединените щати – ще има министър на правосъдието. Той играе тази роля.“

Икономика и държавен дълг

Костадинов засегна и темата за държавния дълг: „Миналата година... увеличихме дълга си, за да влезе България в еврозоната с 30% за една година.“ И подчерта: „Връщането на лева ни позволява да можем да контролираме сами лихвените проценти и нашата финансова система.“


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голем смех

    66 23 Отговор
    На първо място, да се обяви партията на Копейкин за нищожна.

    19:53 14.04.2026

  • 2 За това

    39 11 Отговор
    трябва голямо нищожество!

    19:53 14.04.2026

  • 3 Даа

    53 17 Отговор
    Това човече е напълно изпразнено от съдържание. Московска балалайка.

    19:54 14.04.2026

  • 4 Аз....

    20 17 Отговор
    🖕за Копейкин

    19:56 14.04.2026

  • 5 Сесесере

    40 16 Отговор
    Гладна копейка, евраци сънува!

    19:56 14.04.2026

  • 6 Ран

    36 11 Отговор
    А бе, малко та би Магарешки ва, Костя. Трябваше повече да ти одруса кратуната.

    19:57 14.04.2026

  • 7 Морския

    39 12 Отговор
    Тоя трябва да го екстрадират при бащицата , да чисти минни полета на фронта с бодра маршова стъпка , по стар руски обичай.

    19:57 14.04.2026

  • 8 Я изчезвай

    38 13 Отговор
    От тук бе малоумник. Ей аман от тоя. Няма ли кой да го пребере този на 4-ти километър.

    19:57 14.04.2026

  • 9 От някакъв

    30 7 Отговор
    си малкопишещ злобар , с купища избльовани до сега тъпни и с още по - тъпи сценарии , кой би се вързал ?

    19:58 14.04.2026

  • 10 Браво

    8 32 Отговор
    на коцено,най-накрая нещо хубаво за България

    19:58 14.04.2026

  • 11 Дзак

    12 27 Отговор
    Два пропуснати референдума провалят България!

    Коментиран от #29

    19:58 14.04.2026

  • 12 Първо

    39 14 Отговор
    трябва да обявим Възраждане за нищожна партийка. Второ тези крадци от Възраждане трябва да ги изхвърлим от парламента. И трето сами да си опаковат куфарите и да заминават за Москва. Путин ги чака.

    19:59 14.04.2026

  • 13 Хм...

    31 13 Отговор
    На първо място да се закрият пропутинските партии, а фенчетата им с еднопосочен билет към масква.

    Коментиран от #33

    19:59 14.04.2026

  • 14 Тцъ..

    20 8 Отговор
    На първо място трянбва да се въведе регламент, че личности и партии обслужващи чужди интереси, а не български нямат право да присъстват в българския парламент. като искат да се кандидатират в други парламенти, където имат шанс да се вредят.

    Коментиран от #67

    19:59 14.04.2026

  • 15 Оффф

    19 6 Отговор
    тоя и той си обръснал кратуната куха !

    19:59 14.04.2026

  • 16 Анализатор

    22 5 Отговор
    На първо място трябва да се обяви Костадинов за и.д.и.о.т а Израждане за ОПГ!!!

    20:00 14.04.2026

  • 17 Костя!

    21 6 Отговор
    От Максуда те търси един брат,чет бе. Дал ти е 5 лева назаем, ама вече трета година не си му ги върнал. Не мой така...

    20:00 14.04.2026

  • 18 Фикри

    16 3 Отговор
    Сил о се надявам след 19.04, това съществоповече да не вижда в парламента.
    Тоя си играе със страховете на хората, говори пълни небивалици, но за съжаление има хора които му вярват.

    20:00 14.04.2026

  • 19 Само предлагам

    14 3 Отговор
    Ей аман от откачалници Няма спасение

    20:00 14.04.2026

  • 20 Ахааа

    17 3 Отговор
    Костадинов да обясни, как така на няколко гласувания в парламента, Възраждане спасиха многомилионната , огромната, държавна охрана на Борисов и Пеевски??? Как със игрички с кворум или недостиг на време..... всеки път.... И после ви обясняват, че уж не били скрита патерица на ГЕРБ/ ДПС...

    20:01 14.04.2026

  • 21 нннн

    5 10 Отговор
    Ама аз чакам от чешмите да потече мед и масло ... и ракия. Всеки ден въртя крановете да проверявам.
    Това ни обещаваха умнокрасивите като ни вкарваха (с помощта на няколко други партии) в клуба на богатите.
    А референдумите ,,демократите" ги забраниха.

    20:01 14.04.2026

  • 22 Един

    13 6 Отговор
    Да се обяви шнура на Костя за нищожен.

    Коментиран от #34

    20:01 14.04.2026

  • 23 Тити

    16 5 Отговор
    Копейкин явно не си е пил лекарствата

    20:02 14.04.2026

  • 24 Фикри

    16 8 Отговор
    Костя, защо не отиде при Цънцарова, тая вечер на дебата, а се скри ?
    Щеше да те пита, дали ще си пратиш децата да учат в Москва ?

    20:02 14.04.2026

  • 25 хмммм

    16 6 Отговор
    Костакурта пак се чуди какви да ги плещи за пред електората.

    20:02 14.04.2026

  • 26 На първо място

    17 7 Отговор
    Копейка трябва да те обявят за ол@г@фр@н, петоколонник и национален предател.

    20:02 14.04.2026

  • 27 123

    9 14 Отговор
    На сорос...нята не и харесва въобще какво казва Костадинов.Заради предателски политики го докарахме дотук, най бедната държава в ЕС, ама в клуба на измислените богати.Пожелавам на плюещите го екземпляри, те да живеят с нищожните пенсии и заплати на 80% от българите.

    20:03 14.04.2026

  • 28 Опа

    9 8 Отговор
    Костя, върнем ли се към лева ще има голяма спекула и цените ще отидат нагоре. От както Радев и промяната управляват през последните 5 години през служебни и редовни правителства цените на всичко скочиха тройно. Такова поскъпване не е имало от 1997 година.

    Коментиран от #38

    20:03 14.04.2026

  • 29 Я по сериозно!

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Дзак":

    И двата антибъларски.

    20:03 14.04.2026

  • 30 дядо дръмпир

    7 3 Отговор
    най голяма жертва ще стане населението в масква и ленинград/петербург/ защото ,при този икономически колапс в просия ще почнат там да стават много бунтове и няма да има кой да носи храна от америка е ес....колкото до китай и северна корея ,които им останаха....не бих ги съветвал просиянците да се обръщат с гръб към китай.......пс.Тоя от снимката вярва ли си сам или е наизустил и го пускат като грамофонна плоча....Това винаги се чудя!

    20:05 14.04.2026

  • 31 Нвхис

    12 3 Отговор
    Костя, ако имаш проблеми с ЕС, заминавай на изток - ще ти платим билета!
    Костя, ти си образец за шизофреник - ваксиниран антиваксър, рубладжия, който си държи спестяванията в евро и противник на субсидиите, който си купи къща и кола със субсидия!

    20:06 14.04.2026

  • 32 Стоян

    13 4 Отговор
    По-голяма глупост от тази сигурно няма, пълна идиотия. Щял да връща лева...

    20:06 14.04.2026

  • 33 Айде бе

    7 10 Отговор

    До коментар #13 от "Хм...":

    А предателските проамерикански и пробрюкселски партиики кога да се закрият ?

    Коментиран от #41

    20:06 14.04.2026

  • 34 ха, ха, ха...

    11 3 Отговор

    До коментар #22 от "Един":

    То пък един шнур...Възможно най късия от всички руски!

    20:06 14.04.2026

  • 35 койдазнай

    12 2 Отговор
    Абе "Алтернатива за Германия" се оглавява от лезбийка. Коцето да не кара и той в насрещното?

    20:06 14.04.2026

  • 36 К00ПЕЙКИте

    5 3 Отговор
    Свикнахте ли с еврото?защо поредна година никой немидва на Дунав??Нищо не обаждате.

    20:07 14.04.2026

  • 37 Луд индивид

    17 2 Отговор
    Тоя не се ли досеща че като излезем от ЕС , запада ще ни изолира и ще заприличаме на Куба.Горивата ще бъдат евтини, но и заплатите ще станат по 50 лева.

    Коментиран от #45

    20:07 14.04.2026

  • 38 Нехис

    18 1 Отговор

    До коментар #28 от "Опа":

    От 1999 насам нямаме лев - първо е вързан към марката, после към еврото и се нарича БГН - български номинал, а не лев. Валутата не съществува от 1999.

    Коментиран от #55

    20:07 14.04.2026

  • 39 Сиси

    15 1 Отговор
    Този е абсолютно луд

    20:08 14.04.2026

  • 40 Медиите

    13 1 Отговор
    се надпреварват да го канят да дърдори едни и същи глупости. Преди няколко години, на протеста пред НС в защита на Никола Минчев, хората то замеряха със стотинки. Сега пак се е развихрил да ръси простотии, заработва си пердаха.

    20:09 14.04.2026

  • 41 Хммм,

    5 0 Отговор

    До коментар #33 от "Айде бе":

    И тия също, нямаме нужда от чужди наставници. Нали затова днес сме в това състояние?

    20:09 14.04.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Температурен Темерут

    9 1 Отговор
    А бе не го ли разбрахте максудата какъв евтин лъжец е бе???още ли има лумпени дето му се връзват на делюзиите???? Тоя един никой с шепа пенсионери електоратне е България за да иска каквото и да било. Като е платен защитник на просия да върви там.В неделя ще види как се срива до 4-5 процента. Пое по пътя на сидеров.

    20:11 14.04.2026

  • 44 хаха

    12 1 Отговор
    Ами завеждай дело бе цигойнър от Максуда! Какво само ми се плючиш по медиите и позьорстваш?

    ХАХАХА

    "Устата му е голяма, но мозъка му хич го няма!"

    20:13 14.04.2026

  • 45 като питаш да ти кажа

    5 1 Отговор

    До коментар #37 от "Луд индивид":

    То не е важно едници като него да доминират в нашите решения, важно е да ги елиминираме като уастници и да не им даваме думата.

    20:13 14.04.2026

  • 46 Някой

    6 2 Отговор
    След Къци Вапцаров, тоя ми е следващият любим шоумен

    20:14 14.04.2026

  • 47 Българин

    12 1 Отговор
    На първо място трябва да се обяви Костя Копейкин за пълно нищожество.

    20:16 14.04.2026

  • 48 Хихи

    10 1 Отговор
    Не разбрах, кой лев иска да връща? Оня на байТошо от 1962 година ли?

    20:16 14.04.2026

  • 49 ма ДУРО

    10 1 Отговор
    Да здраствует РУБЛА !!!
    /Забравих - и руския начин на живот/

    20:16 14.04.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Комочелов

    8 0 Отговор
    Хахахаххаха при политическа договорка. Ко.пейката най много иска да е първи слу.га на пут.лер и да пре.яжда с луканка а народа е ра,я. Да иде да види лъ.жеца про.ст колко е бенза в сърбия унгария и словакия. По скъп от България е. Евтин изм.амник. Щом ма.йка му е про.сия ,да заминава там.

    20:19 14.04.2026

  • 52 78291

    6 0 Отговор
    Бегай ве парашутист

    20:19 14.04.2026

  • 53 Констатация

    8 0 Отговор
    Коста, спри с този глупав Популизъм, че яко губиш "Клиантела"!!! Еврото влезе, връщане - Нема, поне докато го има ЕС!!!!! А, разпадне ли се ЕС - това ще е краят на Бг!!!!! Ние останахме без Икономика - Промишленност, Производство, Сел. стопанство, Износ на продукция, Инвестиции, държавата ни няма Доходи - освен оот такси, данъци и вътрешна търговийка, Енергетиката ни е пред Колапс, липса на Висококвалифицирани Средни и Висши спциалисти, нямаме Армия и без финансовата инжекция от Брюксел, в Бг ще настъпи Ад!!!!!! А, една съседна Южна държава ще се възползва от ситуацията да анексира голяма част от територията на Бг.

    Коментиран от #58

    20:20 14.04.2026

  • 54 Щом

    0 7 Отговор
    иноагентите квичат диво тука значи коцето отново е прав както винаги

    20:20 14.04.2026

  • 55 ха, ха, ха...

    4 1 Отговор

    До коментар #38 от "Нехис":

    Така е, но който е крал много и сега го карат да доказва произход ще реве като ранено говедо, а който си е само с регламентираните доходи ще гласува за справедливост в бъдеще. Не се знае още у нас кой ще надделее, но рано или късно и тук сънцето ще изгрее. Няма да допуснем вечно тарикати и шмекери да ни определят начина на живот.

    Коментиран от #62

    20:20 14.04.2026

  • 56 Нема стане тая

    6 0 Отговор
    Да влиза следващия.

    20:23 14.04.2026

  • 57 Иван

    7 1 Отговор
    Това са РОДИТЕЛИТЕ на този" титан на мисълта ", семейството на заварчик и чистачка.23 Баща му Тодор е от добричкото село Батово, а майка му Еленка от съседното Църква.
    Това обяснява всичко !

    20:23 14.04.2026

  • 58 че то

    0 5 Отговор

    До коментар #53 от "Констатация":

    ЕГЕЙския съюз си е заминал ,а за югоизточната държава .... ми ако се пробва на една североизточна държава може да не и хареса и не това не е любимият ти бандуростан

    20:24 14.04.2026

  • 59 Волгин

    12 0 Отговор
    Този е лут! Аз съм на евро бе, оу!

    20:25 14.04.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Емигрант

    11 2 Отговор
    Този пъщърнак все едно казва на простолюдието "излизай от цивилизацията и влизай в пещерите" ! На изборите ще се разбере българите умни ли са или както всички вече по света ги разпознават като чалга-просстаци !

    Коментиран от #65

    20:29 14.04.2026

  • 62 абе

    4 2 Отговор

    До коментар #55 от "ха, ха, ха...":

    че нали се бихте сглобили с борисов и пеевски откога тези двама уважавани партньори станаха🎃и🐷?

    20:30 14.04.2026

  • 63 Костадинов е празнодумец

    8 0 Отговор
    Този психар не е у ред.

    20:34 14.04.2026

  • 64 Беше прав за всичко

    0 3 Отговор
    Горката цветанка не може да вдене, че в Украйна режима е престъпен. Така облъчва пропагандата!

    20:39 14.04.2026

  • 65 Ами ти си

    1 1 Отговор

    До коментар #61 от "Емигрант":

    баш простолюдие. Облъчен и воден като стадо!

    20:40 14.04.2026

  • 66 МИТРОФАНА

    4 0 Отговор
    КОСТЯ ЗАЩО ВЕНЦИ СИНИ ?

    20:43 14.04.2026

  • 67 Ако имаше такъв Регламент

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Тцъ..":

    "..да се въведе регламент, че личности и партии обслужващи чужди интереси, а не български нямат право да присъстват в българския парламент."
    Ако това се въведе, първите които ще изчезнат от българския парламент са ПП-ДБ! Те предадоха Македония и ни тайно от българите изнасяха оръжие за Украйна, а след това в Сглобка с ГЕРБ превърнаха България в донор на оръжие и пари за Зеленски и корумпираното му обкръжение. Също всички, които гласуваха срещу Референдума за приемането на Еврото и ни набутаха с неистински данни в Еврозоната: ГЕРБ, ПП-ДБ, НН-Пеевски, както и продалите се БСП и ИТН. Всички тези партии, заедно с продажниците на правителството на Гюров предадоха интересите на България и обслужиха външни икономически и военни интереси. Затова не трябва да са в НС, а пред съда и в след това в затвора! Май пропуснах партията на Доган, но тя се разпадна и едва ли ще влезе в НС и може би няма да играе никаква роля в бъдаще, което обаче не означава, че за престъпленията не следва да й се търси отговорност. Така,че ако следваме препоръката за такъв Регламент в Парламента ще влязат само патриотични формации, с идеи за независимост и суверинитет на страната ни и за поставяне интересите на българите над тези на Брюксел и над тези на Киевския режим в Украйна!

    20:46 14.04.2026

  • 68 Много сме,

    2 0 Отговор
    силни сме!

    20:47 14.04.2026

  • 69 Анджо

    1 0 Отговор
    Тоя продължава да си говори едни и същи глупости , така ги е научил тези глупости ,че никога не може да ги забрави. Радев е същият и ако го изберете взе едно сте избрали копейкин.

    20:50 14.04.2026

