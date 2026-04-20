"Борисов-Пеевски" падна, идва единоначалието на Радев

20 Април, 2026 17:03

Горчивата чаша е за партията на Бойко Борисов, която има най-слабия резултат за своето почти 20-годишно съществуване

Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

"Борисов-Пеевски" падна, идва единоначалието на Румен Радев: новият силен човек на България влиза във властта с изборен резултат, който пренарежда политическата карта. Анализ от Емилия Милчева:

"Борисов-Пеевски" падна, да живее единоначалието на Румен Радев. Поздравен първо от сръбския президент Александър Вучич, който също се кани да стане премиер след предсрочни избори, новият силен човек на България влиза във властта с изборен резултат, който пренарежда политическата карта.

Предсрочните избори на 19 април дадоха на "Прогресивна България" абсолютно мнозинство от 45%* от гласовете - рядък и показателен вот след последните пет години нестабилност и 10 правителства (редовни и служебни).

За първи път от времето на Иван Костов и ОДС, управлявали със 137 депутати, на власт идва формация, която може и да не избере партньор за управление.

И за първи път от началото на прехода БСП няма да е в парламента.

Епохата на коалиции и сглобки приключи. Започва ерата на концентрираната власт. В 52-ото Народно събрание ще бъдат представени пет партии със силна доминация на първата - "Прогресивна България", следвана от ПП-ДБ, ГЕРБ-СДС и "Възраждане".

Предизвикателствата пред Румен Радев

Самостоятелно управление, натоварено с очакванията на една четвърт от българските избиратели, е изкушение и опасност. От една страна, дава възможност за ясно мнозинство и бързи решения без коалиционни компромиси. От друга - концентрира огромна власт, която лесно може да се откъсне от реалната обществена подкрепа и контрол. При формиране на изпълнителната власт ще стане ясно дали някои от министрите му в служебните правителства ще се върнат начело на управленията.

С оглед заявките на Румен Радев за съдебна реформа и борба с корупцията, естествен партньор биха могли да бъдат ПП-ДБ, за които от създаването им тези теми са тяхното верую. С тяхна подкрепа "Прогресивна България" би могла да достигне конституционно мнозинство от 160 депутати, необходимо за по-дълбоки институционални промени. Показателно е, че почти всички политически сили декларират като приоритет спешния избор на нов състав на Висшия съдебен съвет, който да излъчи нов главен прокурор, както и попълването на Инспекторат към ВСС.

Този избор може да се случи и без досегашното статукво "Борисов-Пеевски". Големият въпрос обаче е какви ще бъдат правилата за подбор на кандидатите и разпределението на квотите. И още по-важно - дали Румен Радев няма да повтори модела "ти си го избра", патент на Бойко Борисов.

Наред със старта на съдебната реформа, предизвикателство пред "Прогресивна България" е редовният бюджет за 2026 г. заради опасения за икономическа криза. Войната в Близкия изток повишава цените на енергийните суровини, а тази тема бе отразена и в коментара на Радев в изборната нощ. Следвайки своите отдавна известни симпатии, той даде да се разбере, че е за възстановяване на диалога с Русия и в контекста на енергийните цени: "Ако искаме Европа да има наистина стратегическа автономия, Европа трябва да възстанови своята конкурентоспособност, да спре процеса на деиндустриализация. Европа трябва да мисли много сериозно в тази все по-ескалираща криза, особено на юг от нас. Как ще си гарантира ресурсите, защото без енергийни ресурси не можем да говорим за конкурентоспособност".

Като бъдещ премиер Румен Радев ще гласува ли за 20-ия пакет санкции срещу Русия, който Еврокомисията засега не успя да прокара, а словашкият премиер Фицо и доскоро Орбан бяха против? Едва ли. Неговата позиция срещу санкциите е известна. Абсолютното мнозинство му дава възможност да направи каквото си поиска. Същото мнозинство ще реши дали да ратифицира документа за присъединяване на България към Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп, където е и Унгария, вкарана там от вече детронирания Орбан.

Вдигна ли се вълна

Макар и да не стигна рекордната избирателна активност от над 67% на изборите от юни 2001 г., когато за НДСВ и Царя гласуваха почти 2 милиона, вълна все пак имаше. Сбъднаха се прогнозите, че Румен Радев обира гласове от всички партии, като най-много от най-големите. Според анкетите на "Тренд" партията на Радев е дръпнала 15.7% от ГЕРБ-СДС, 18.5 на сто бивши гласоподаватели на ПП-ДБ, 10.7% от “Възраждане”, 2,8% от избиралите досега ДПС, 11.3% от БСП.

67% от негласувалите на последните избори са дали гласа си за Радев, а много от хората са взели решение да го направят в последните дни и часове на кампанията. Доскорошният президент печели гласовете на хора от всички възрастови групи, предпочетен е дори и от най-младите. Според демографските профили на "Алфа Рисърч" 34% от GenZ (хората на възраст между 18 и 30 г.), са гласували за "Прогресивна България". Втори са ПП-ДБ, спечелили 22% от вота на младите хора.

Поколението Z беше и сред най-активните участници в декемврийските протести срещу модела "Борисов-Пеевски" и за върховенство на закона. По данни на агенция "Мяра" 57% от гласувалите за ПП-ДБ са участвали в протестите, а от гласувалите за "Прогресивна България" почти два пъти по-малко - 29%, са били сред протестиращите.

Гласуването за Радев е класически "събирателен вот" - протестен, антисистемен и силно персонализиран. Не идеологията, а фигурата обединява избирателите.

Срив на ГЕРБ, ПП-ДБ втори

Горчивата чаша е за партията на Бойко Борисов, която има най-слабия резултат за своето почти 20-годишно съществуване. Освен наказателния вот, се вижда и ерозия в местната власт и пренареждане на бизнес подкрепата.

Някои кметове едва ли са били така активни - опасения, изказвани и преди изборите, и вероятно са преминали в лагера на Радев. Заедно с тях са се преориентирали и бизнес кръговете, които винаги са били пластични при смяна на властта в България. Но тези избори са гранични за ГЕРБ, които ще трябва да платят цената за задкулисната, и не само, колаборация с олигарха Пеевски, която Борисов така и не намери сили да прекрати.

ПП-ДБ частично възстановяват позиции след "сглобката", но възходът на Радев ги поставя под натиск, включително в традиционно силната им София. Възможно партньорство между двете сили минава през труден избор: приоритет ли е борбата срещу "завладяната държава" или геополитическите разделения ще се окажат непреодолими. "Ако смяташ завладяната държава за основен въпрос, оставяш настрана въпроса чий е Крим", както коментира по БНТ политологът проф. Антоний Тодоров.

Новината от тези избори е предизвестена и с разчупване на етническия вот, след като значителна част от гласовете на турското малцинство са отишли към "Прогресивна България", освен към ДПС-Ново начало и Алианса за права и свободи. За слабия резултат на воденото от олигарха Пеевски ДПС помогна и активността на МВР в превенцията срещу купувачите на гласове. Влияние този път не оказаха дори автобусите с изселници в Кърджали от Истанбул, Бурса и Измир. В района беше отчетена една от най-ниските избирателни активности.

Политическата система в България не просто се пренареди, а влезе в нов режим - с една силна власт и много неизвестни.

*Данните са при 87% от преброените гласове.

Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 така е

    28 29 Отговор
    Всички българи от мъжки пол на възраст между 18 и 20 години да се приготвят да влизат в казармата.

    Коментиран от #13, #42, #60, #69, #79

    17:05 20.04.2026

  • 3 честен ционист

    9 9 Отговор
    Единозамитането.

    17:05 20.04.2026

  • 4 философ

    30 4 Отговор
    Единоначалието е познат вид управление още от казармата.
    В казарма - като в казарма.

    Коментиран от #57

    17:07 20.04.2026

  • 5 ГЕРБ

    37 13 Отговор
    Жална ни майка

    Коментиран от #74

    17:07 20.04.2026

  • 6 Брей

    42 6 Отговор
    И за първи път от началото на прехода БСП няма да е в парламента.

    Хаха

    Коментиран от #72

    17:07 20.04.2026

  • 7 авантгард

    40 6 Отговор
    Още не е станал премиер де, спокойно.
    А след като стане премиер, ще видим за 100 дена накъде ще потегли.
    Чак тогава ще анализираме, останалото са спекулации.

    Коментиран от #18

    17:08 20.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Истинско обещание 🇮🇷

    12 11 Отговор
    До ционист еврейн чи.фут веле ::: ЧИЙ Е ОРМУЗКИЯ ПРОТОК
    И ДЪРЖАВАТА НА КОЯТО Е ИМА ЛИ ПРАВО ДА СЪБИРА ТАКСИ

    17:08 20.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 големдебил

    13 28 Отговор
    Разбира се с любезното съдействие на ала бала с машините и нашето мвр.И.разбира се с Мунчо.Той нареди да се случи всичко това.Без тези мошеници ,никога нямаше да спечели този вот.Но нищо,сега сме в очакване спасителя да спасява народа.Ако ли не,знаем къде е пияцата.

    17:09 20.04.2026

  • 12 Баба

    23 13 Отговор
    Румбата сега ще им сипе. Сега ще видят кон боп яде ли.

    17:09 20.04.2026

  • 13 авантгард

    20 4 Отговор

    До коментар #2 от "така е":

    Чакай ти всички.
    То лапетата днес са кекави и глезени.
    Никой не може да ги направи войници.
    Я съберат 1000 читави и боеспособни, я не.

    17:10 20.04.2026

  • 14 Мнение

    17 15 Отговор
    Не е силен. Послушко е.

    Коментиран от #19

    17:10 20.04.2026

  • 15 Ура,,Ура

    37 1 Отговор
    За първи път ДПС има толкова нисък резултат и БСП не са в НС. Евалла. За ИТН да не говорим.

    Коментиран от #76

    17:15 20.04.2026

  • 16 Никой

    15 22 Отговор
    Какъв да е Радев - руски , какъв да е .Борисов също бе с червена задница . Ние не сме излизали от 16 република .

    17:17 20.04.2026

  • 17 Анонкмен

    5 2 Отговор
    Най на края

    17:18 20.04.2026

  • 18 писано било

    19 19 Отговор

    До коментар #7 от "авантгард":

    Ние 9 години не го видяхме, че ще чакаме 100дни за новоизлюпения непознат румен, та да го видиме.

    17:18 20.04.2026

  • 19 Българин

    22 11 Отговор

    До коментар #14 от "Мнение":

    То си пише в статията, че олигарсите са се ориентирали към Радев. Той сега ще ги вземе под крилото си и всичко е по старому.

    17:19 20.04.2026

  • 20 а бе..

    7 5 Отговор
    Дано радко изкара бг-тата отweцeтo нa двамата плондери

    17:21 20.04.2026

  • 21 665

    15 14 Отговор
    Жълтопаветният вой започна !

    Коментиран от #36, #46

    17:22 20.04.2026

  • 22 Най хубавото

    15 7 Отговор
    нещо от цялата работа е,че бсп изтече в канала!

    Коментиран от #65

    17:22 20.04.2026

  • 23 Айде сега

    15 1 Отговор
    Електората на Борисов Пеевски - МВР да бъде съкратен, а също и разплутата администрация и съдебна система

    Коментиран от #61

    17:24 20.04.2026

  • 24 Дойче Зеле

    14 8 Отговор
    БорисоФ, Можеш да лъжеш целия народ за известно време.
    Можеш да лъжеш част от народа през цялото време.
    Но не можеш да лъжеш целия народ през цялото време - (Ейбрахам Линкълн) .
    България е прекрасна страна, която трябва да се гордее с историята си
    и Великите си герои, и това, че има хора за които далаверата и собственото благополучие
    стои над всичко не трябва да сломи духа ни.
    Въпросът КОЙ доведе народа до положението да бъдем най бедната държава в ЕС
    с 3 милиона живеещи под прага на бедността вече е Ясен на всички
    Дойде времето да си платиш за всичко!!!

    17:26 20.04.2026

  • 25 ха ха хааа

    15 6 Отговор
    Аман от "Спасители " ...🤭😁

    Коментиран от #31

    17:27 20.04.2026

  • 26 .....

    9 2 Отговор
    Магнитски отива командировка в Кюрдистан, а незаконната партия се забранява.

    17:29 20.04.2026

  • 27 Моарейн

    12 12 Отговор
    Два реда сълзи, третият - сополи. Плачът на Дойче зеле е музика за душата ми.

    17:29 20.04.2026

  • 28 хаха

    7 0 Отговор
    Това е трябвало преди 10 години да го свършите бе байганьовци кухи...

    „Политиците и пелените трябва да се сменят често и по една и съща причина.“

    Сменяш, сменяш и пак СМЕНЯШ!

    17:30 20.04.2026

  • 29 хмммм

    4 8 Отговор
    Какъв Борисов-Пеевски. Те не са управлявали заедно и не се понасят.

    17:32 20.04.2026

  • 30 Фейк - либераст

    8 11 Отговор
    "Дойче веле" /новото име на "Фьолкишер беобахтер"/ е еманация на правдивата, независимата и неподкипната журналистика срещу съответното заплащане и налагането на урсуланската евробрюкселска политика!

    17:35 20.04.2026

  • 31 хаха

    5 9 Отговор

    До коментар #25 от "ха ха хааа":

    Типичният кух байганьовец. Повтаряш като папагал а? Явно и мозъчето е толкова голямо.
    ХАХАХА
    Спасител та спасител...Само това ти повтарят по "медиите" и те облъчиха а?
    И от какво ще те спасява бе байганьовец?
    От собствената ти безгранична тъпота е невъзможно без сглобена Тиква Новоначалска и вГЗраждана.
    Явно хората са решили да изметат старата пасмина ...

    „Политиците и пелените трябва да се сменят често и по една и съща причина.“

    Коментиран от #49, #58

    17:36 20.04.2026

  • 32 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    7 9 Отговор
    Радев е Огледало на психично болните Либерали с болни малоумни мозъци всички тези малоумни и Злобни примитивни Либерали който са и олигофренифили и ебанофили също така са и страхливи мишки визирам всички българи и половината цял загубен свят

    17:38 20.04.2026

  • 33 000

    6 11 Отговор
    Либералните кули падат една след друга. Ес се разпада.

    Коментиран от #64

    17:38 20.04.2026

  • 34 нннн

    7 6 Отговор
    Авторката очаква от Радев все хубави неща.
    Той ще направи едноличен кабинет и еничари хич не му трябват. Единствено за правосъдната реформа гласовете не стигат, но ППДБ безусловно ще я подкрепят. Иначе падат в канала. Подкрепа от Възраждане също ще има.

    17:39 20.04.2026

  • 35 Ъхъ!!!

    10 11 Отговор
    Моделът Борисов-Пеевски и моделът Радев са напълно идентични! Може да има леки козметични разлики, но все са си Кремълски слуги!

    17:41 20.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Васил

    7 6 Отговор
    Той идва ама не казва какво ще направи само увърта като дърт циганин. Без реформи в държавният сектор правосъдието все едно получаваме Боко и Шиши в нов образ.

    17:42 20.04.2026

  • 38 дълбоко виждащ

    8 9 Отговор
    сега бензина в бг ще поевтинее и цените ще се нормализират ,нали така копейки!ще се намалят и вноските по ДОО и ЗОО ..на ЕТ и Другите самоосигуряващи се и държавните чиновници ще започнат да си внасят и те задълженията към хазната на бг ,а дори ще си попълват и данъчни декларации!нали така просиянски резидент радев....

    17:46 20.04.2026

  • 39 Кирил

    10 9 Отговор
    Защото сме чукундури, затова сме били 500 години турци, после идва комунистическото робство, явно на някои много им се е усладило и сега ни натресоха комунист, руски агент и паразит

    Коментиран от #41, #43

    17:50 20.04.2026

  • 40 селяк

    3 7 Отговор
    Споко! Господарите от ЕС не го аресват тоа и ще му измислат неква простотия да направат изборите нелигитимни и да си насадят послупните роби Тиквун и Прасчо

    17:55 20.04.2026

  • 41 Пецо

    3 7 Отговор

    До коментар #39 от "Кирил":

    То пък сега сме в Европейско робство ама не мрънкяте

    18:01 20.04.2026

  • 42 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "така е":

    Ама то нема казарми бе ❗

    18:03 20.04.2026

  • 43 тутуту

    7 6 Отговор

    До коментар #39 от "Кирил":

    Кире само дето в руското робсто бяхме топ износител и производител , а сега в европейското робство сме топ вносител и не произвеждаме нищо освен балъци. ама нема лошо мозъчетата ви добре са промити

    18:03 20.04.2026

  • 44 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 2 Отговор
    Вече втори ден никой не смее да спомене, че Радев ще има около 130 депутати❗
    Каква ще я свършат е друг въпрос❗

    Коментиран от #55, #56

    18:05 20.04.2026

  • 45 Някой

    4 7 Отговор
    Факти да не е филиал на Дойче Веле. Мине, не мине някой час и хоп, уведомяватни за мнението на журналистите от зелето..

    18:05 20.04.2026

  • 46 то този вой

    3 4 Отговор

    До коментар #21 от "665":

    не е спрал през последните 35 години откак почнаха да скачат като гламави по площадите

    18:07 20.04.2026

  • 47 Двуличието на Радев

    8 4 Отговор
    е по-правилно да се каже

    18:10 20.04.2026

  • 48 Разлайване ранно

    2 5 Отговор
    Свири се "Сбор" на фсички които са против Радев. Сега ще се разлаят и др. ку чк и. Познато до отврат.

    18:11 20.04.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 бай Даньо

    6 3 Отговор
    БСП , няма да е в парламента но кадри на БСП ще управляват , ха честито Ганчо! После като ти пришият русофилския зaдниk към новата руска империя да не се одремеш ма как така нъл и нии сме европейци!?

    18:41 20.04.2026

  • 52 Мдаа

    2 5 Отговор
    Гроздето е кисело.....

    А в килиите няма и грозде даже.
    Гответе се , всички държавни изменници, продажници , крадци и бандити ще си получат заслуженото и ще ги настигне възмездието.
    Не знам къде ще се крият, защото в Дубай падат ирански ракети.
    Идват тежки времена за престъпниците и тези които ги обслужваха, включително и медии.

    18:44 20.04.2026

  • 53 Ъъъъ, кое паднало?

    2 2 Отговор
    Шишо, Буци. Кокорестия, Гнома и Мирчев пак ще пъpppдят на първия ред в партийния им дон.

    18:59 20.04.2026

  • 54 Иванчо

    2 2 Отговор
    "Нье на омразата" :)

    18:59 20.04.2026

  • 55 РЕАЛИСТ

    2 4 Отговор

    До коментар #44 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Не така. Пише го в руските сайтове и хората там с носталгия си спомниха, за коняк "Плиска" , за цигарите БТ и Стюардеса, за червените чушки, дето им викат Болгарский перец, спомниха си младите години на Слънчев бряг. Въобще, размечтаха се.

    Коментиран от #75

    19:02 20.04.2026

  • 56 БАЙ Х@ЙМАНЕ

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    И ти заключи землянката у Габровският Балкан , а ? 🤭😁

    19:07 20.04.2026

  • 57 РЕАЛИСТ

    0 3 Отговор

    До коментар #4 от "философ":

    Единоначалие в политиката може да има в президентска република, но не и в парламентарна демокрация, като у нас. Тръмп е пример за единоначалник. Характерно е , че имаш цялата власт над подчинените си и еднолично вземаш решения. Но, голямо НО, носиш и пълната отговорност от взетите решения. Нямаш право да се оправдаваш " Кой ми с ра в гащите?"

    19:08 20.04.2026

  • 58 Герге ,

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "хаха":

    Хем боли , хем сърби ... Хем Мороиди ?!🤭😁

    19:09 20.04.2026

  • 59 Фен

    2 3 Отговор
    Омразата на сороските медии е единствената надежда, че от Радев може да излезе нещо. А дано, ама надали.

    19:15 20.04.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Иван

    2 1 Отговор
    Чорапа 9 години разединява и плюеше по всички партии и правителства. Той главния виновник за това което се случваше в страната.

    19:24 20.04.2026

  • 63 Гуньо

    3 1 Отговор
    Присъди и затвор! Не ни интересува нищо друго, още първите дни ще си проличи дали ще вършат работа или са там само да заменят гербаджийските крадци с техни!

    19:25 20.04.2026

  • 64 Е че той Радев

    1 2 Отговор

    До коментар #33 от "000":

    какъв, прочете ли му програмата. Едно към едно с тази на либералите. Значи е либерал. Не слушайте какво ви говори, а гледайте реалните му действия.

    19:49 20.04.2026

  • 65 В Бсп

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Най хубавото":

    имаше само един свестен човек- Крум Занков.

    Коментиран от #66

    19:50 20.04.2026

  • 66 Грешка

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "В Бсп":

    Крум ЗаРков

    19:52 20.04.2026

  • 67 Защо бе

    1 1 Отговор
    Голяма бяла птицо от вкиснатото зеле, смяташ че Радев се нуждае от твоите тъпи коментари!?

    19:52 20.04.2026

  • 68 идиоти вън

    3 1 Отговор
    Гледам и слушам разни аналлизатори, Радев такъв, Радев онакъв, щял да ни води в Сибир и ред подобни глупости на ,,умни" с папионки и без папионки, абе оланколум, толкова сте прости и злибни, че не забелязвате, че радев е избран от народа, а вие обиждате този народ и въобще не го бръснете за нищо, интересува ви само вашия хонорар!!!!

    20:20 20.04.2026

  • 69 идиоти вън

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "така е":

    По-добре в казармата, отколкото в окопите в Украйна!!!!

    Коментиран от #80

    20:21 20.04.2026

  • 70 Съд за КРАДСИТЕ

    2 0 Отговор
    Аз като гражданин на Р България искам да се изправят на съд всички тези които ограбиха Р България.
    Да се изследват всички поръчки взети от държавата.
    Също и кметовете до един за извършените работи на предприятията от бюджета на кметствата.
    Тази ОЛЕГАРХИЩНА система трябва да се погребе.

    20:42 20.04.2026

  • 71 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Надявам се новата власт да намери сили за приемане на закон за "чуждестранните агенти" каквито са DW за да изчисти тази медийна зараза.,която е плъзнала,треви и противопоставя хората в държавата за доброто на всички нас,нейните граждани.

    20:47 20.04.2026

  • 72 Напротив

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Брей":

    Нейните възпитаници са вътре ,а и нови дойдоха.

    20:54 20.04.2026

  • 73 Факти

    0 0 Отговор
    Радев е новото БСП. Този филм сме го гледали вече. Давам му един мандат, освен ако не катастрофира предсрочно, което също е възможно. Ако съдим по договора с Боташ е способен на голям резил. Това е най-големите изцепки за цялата демокрация - 2 милиарда евро чиста загуба.

    21:05 20.04.2026

  • 74 ганю

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "ГЕРБ":

    герб са мафиотски боклуци
    да се избият до крак

    21:29 20.04.2026

  • 75 ганю

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "РЕАЛИСТ":

    янко костов бълваше консерви със домати месо сарми риба и др подобни
    бяряха се плодове,зеленчуци беше добре за земеделието
    работа и се плащаше.лека промишленост машини
    тежката беше Руска

    21:33 20.04.2026

  • 76 ганю

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ура,,Ура":

    ако още 15% бяхте гласували на изборите
    дпс нямаше да влезе в парламента
    нищо следващия път всички да гласувате за да ги
    изгоним окончателно от там

    21:35 20.04.2026

  • 77 Пенчо Кубадински

    1 1 Отговор
    Тия пичове много приличат на бай Тодор като братя изтърсаци

    22:09 20.04.2026

  • 78 Веселяка

    0 1 Отговор
    Аз гласувах за Пеевски само за майтапа 🤪 понеже Волен и Лупи този път не участваха 😆 иначе ми е все тая 😂 разбрахте ли, шматки 🤣

    23:14 20.04.2026

  • 79 някой си

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "така е":

    трябва да има казарма,не само пед@ли да се разхождат по улиците!!!

    02:22 21.04.2026

  • 80 някой си

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "идиоти вън":

    именно, много добре казано,браво

    02:28 21.04.2026