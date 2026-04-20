"Борисов-Пеевски" падна, идва единоначалието на Радев

"Борисов-Пеевски" падна, да живее единоначалието на Румен Радев. Поздравен първо от сръбския президент Александър Вучич, който също се кани да стане премиер след предсрочни избори, новият силен човек на България влиза във властта с изборен резултат, който пренарежда политическата карта.
Предсрочните избори на 19 април дадоха на "Прогресивна България" абсолютно мнозинство от 45%* от гласовете - рядък и показателен вот след последните пет години нестабилност и 10 правителства (редовни и служебни).
За първи път от времето на Иван Костов и ОДС, управлявали със 137 депутати, на власт идва формация, която може и да не избере партньор за управление.
И за първи път от началото на прехода БСП няма да е в парламента.
Епохата на коалиции и сглобки приключи. Започва ерата на концентрираната власт. В 52-ото Народно събрание ще бъдат представени пет партии със силна доминация на първата - "Прогресивна България", следвана от ПП-ДБ, ГЕРБ-СДС и "Възраждане".
Предизвикателствата пред Румен Радев
Самостоятелно управление, натоварено с очакванията на една четвърт от българските избиратели, е изкушение и опасност. От една страна, дава възможност за ясно мнозинство и бързи решения без коалиционни компромиси. От друга - концентрира огромна власт, която лесно може да се откъсне от реалната обществена подкрепа и контрол. При формиране на изпълнителната власт ще стане ясно дали някои от министрите му в служебните правителства ще се върнат начело на управленията.
С оглед заявките на Румен Радев за съдебна реформа и борба с корупцията, естествен партньор биха могли да бъдат ПП-ДБ, за които от създаването им тези теми са тяхното верую. С тяхна подкрепа "Прогресивна България" би могла да достигне конституционно мнозинство от 160 депутати, необходимо за по-дълбоки институционални промени. Показателно е, че почти всички политически сили декларират като приоритет спешния избор на нов състав на Висшия съдебен съвет, който да излъчи нов главен прокурор, както и попълването на Инспекторат към ВСС.
Този избор може да се случи и без досегашното статукво "Борисов-Пеевски". Големият въпрос обаче е какви ще бъдат правилата за подбор на кандидатите и разпределението на квотите. И още по-важно - дали Румен Радев няма да повтори модела "ти си го избра", патент на Бойко Борисов.
Наред със старта на съдебната реформа, предизвикателство пред "Прогресивна България" е редовният бюджет за 2026 г. заради опасения за икономическа криза. Войната в Близкия изток повишава цените на енергийните суровини, а тази тема бе отразена и в коментара на Радев в изборната нощ. Следвайки своите отдавна известни симпатии, той даде да се разбере, че е за възстановяване на диалога с Русия и в контекста на енергийните цени: "Ако искаме Европа да има наистина стратегическа автономия, Европа трябва да възстанови своята конкурентоспособност, да спре процеса на деиндустриализация. Европа трябва да мисли много сериозно в тази все по-ескалираща криза, особено на юг от нас. Как ще си гарантира ресурсите, защото без енергийни ресурси не можем да говорим за конкурентоспособност".
Като бъдещ премиер Румен Радев ще гласува ли за 20-ия пакет санкции срещу Русия, който Еврокомисията засега не успя да прокара, а словашкият премиер Фицо и доскоро Орбан бяха против? Едва ли. Неговата позиция срещу санкциите е известна. Абсолютното мнозинство му дава възможност да направи каквото си поиска. Същото мнозинство ще реши дали да ратифицира документа за присъединяване на България към Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп, където е и Унгария, вкарана там от вече детронирания Орбан.
Вдигна ли се вълна
Макар и да не стигна рекордната избирателна активност от над 67% на изборите от юни 2001 г., когато за НДСВ и Царя гласуваха почти 2 милиона, вълна все пак имаше. Сбъднаха се прогнозите, че Румен Радев обира гласове от всички партии, като най-много от най-големите. Според анкетите на "Тренд" партията на Радев е дръпнала 15.7% от ГЕРБ-СДС, 18.5 на сто бивши гласоподаватели на ПП-ДБ, 10.7% от “Възраждане”, 2,8% от избиралите досега ДПС, 11.3% от БСП.
67% от негласувалите на последните избори са дали гласа си за Радев, а много от хората са взели решение да го направят в последните дни и часове на кампанията. Доскорошният президент печели гласовете на хора от всички възрастови групи, предпочетен е дори и от най-младите. Според демографските профили на "Алфа Рисърч" 34% от GenZ (хората на възраст между 18 и 30 г.), са гласували за "Прогресивна България". Втори са ПП-ДБ, спечелили 22% от вота на младите хора.
Поколението Z беше и сред най-активните участници в декемврийските протести срещу модела "Борисов-Пеевски" и за върховенство на закона. По данни на агенция "Мяра" 57% от гласувалите за ПП-ДБ са участвали в протестите, а от гласувалите за "Прогресивна България" почти два пъти по-малко - 29%, са били сред протестиращите.
Гласуването за Радев е класически "събирателен вот" - протестен, антисистемен и силно персонализиран. Не идеологията, а фигурата обединява избирателите.
Срив на ГЕРБ, ПП-ДБ втори
Горчивата чаша е за партията на Бойко Борисов, която има най-слабия резултат за своето почти 20-годишно съществуване. Освен наказателния вот, се вижда и ерозия в местната власт и пренареждане на бизнес подкрепата.
Някои кметове едва ли са били така активни - опасения, изказвани и преди изборите, и вероятно са преминали в лагера на Радев. Заедно с тях са се преориентирали и бизнес кръговете, които винаги са били пластични при смяна на властта в България. Но тези избори са гранични за ГЕРБ, които ще трябва да платят цената за задкулисната, и не само, колаборация с олигарха Пеевски, която Борисов така и не намери сили да прекрати.
ПП-ДБ частично възстановяват позиции след "сглобката", но възходът на Радев ги поставя под натиск, включително в традиционно силната им София. Възможно партньорство между двете сили минава през труден избор: приоритет ли е борбата срещу "завладяната държава" или геополитическите разделения ще се окажат непреодолими. "Ако смяташ завладяната държава за основен въпрос, оставяш настрана въпроса чий е Крим", както коментира по БНТ политологът проф. Антоний Тодоров.
Новината от тези избори е предизвестена и с разчупване на етническия вот, след като значителна част от гласовете на турското малцинство са отишли към "Прогресивна България", освен към ДПС-Ново начало и Алианса за права и свободи. За слабия резултат на воденото от олигарха Пеевски ДПС помогна и активността на МВР в превенцията срещу купувачите на гласове. Влияние този път не оказаха дори автобусите с изселници в Кърджали от Истанбул, Бурса и Измир. В района беше отчетена една от най-ниските избирателни активности.
Политическата система в България не просто се пренареди, а влезе в нов режим - с една силна власт и много неизвестни.
*Данните са при 87% от преброените гласове.
Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.
В казарма - като в казарма.
7 авантгард
А след като стане премиер, ще видим за 100 дена накъде ще потегли.
Чак тогава ще анализираме, останалото са спекулации.
Коментиран от #18
17:08 20.04.2026
13 авантгард
До коментар #2 от "така е":Чакай ти всички.
То лапетата днес са кекави и глезени.
Никой не може да ги направи войници.
Я съберат 1000 читави и боеспособни, я не.
17:10 20.04.2026
18 писано било
До коментар #7 от "авантгард":Ние 9 години не го видяхме, че ще чакаме 100дни за новоизлюпения непознат румен, та да го видиме.
17:18 20.04.2026
19 Българин
До коментар #14 от "Мнение":То си пише в статията, че олигарсите са се ориентирали към Радев. Той сега ще ги вземе под крилото си и всичко е по старому.
17:19 20.04.2026
Можеш да лъжеш част от народа през цялото време.
Но не можеш да лъжеш целия народ през цялото време - (Ейбрахам Линкълн) .
България е прекрасна страна, която трябва да се гордее с историята си
и Великите си герои, и това, че има хора за които далаверата и собственото благополучие
стои над всичко не трябва да сломи духа ни.
Въпросът КОЙ доведе народа до положението да бъдем най бедната държава в ЕС
с 3 милиона живеещи под прага на бедността вече е Ясен на всички
Дойде времето да си платиш за всичко!!!
„Политиците и пелените трябва да се сменят често и по една и съща причина."
Сменяш, сменяш и пак СМЕНЯШ!
Сменяш, сменяш и пак СМЕНЯШ!
17:30 20.04.2026
До коментар #25 от "ха ха хааа":Типичният кух байганьовец. Повтаряш като папагал а? Явно и мозъчето е толкова голямо.
ХАХАХА
Спасител та спасител...Само това ти повтарят по "медиите" и те облъчиха а?
И от какво ще те спасява бе байганьовец?
От собствената ти безгранична тъпота е невъзможно без сглобена Тиква Новоначалска и вГЗраждана.
Явно хората са решили да изметат старата пасмина ...
„Политиците и пелените трябва да се сменят често и по една и съща причина.“
Коментиран от #49, #58
17:36 20.04.2026
Той ще направи едноличен кабинет и еничари хич не му трябват. Единствено за правосъдната реформа гласовете не стигат, но ППДБ безусловно ще я подкрепят. Иначе падат в канала. Подкрепа от Възраждане също ще има.
17:39 20.04.2026
41 Пецо
До коментар #39 от "Кирил":То пък сега сме в Европейско робство ама не мрънкяте
18:01 20.04.2026
42 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "така е":Ама то нема казарми бе ❗
18:03 20.04.2026
43 тутуту
До коментар #39 от "Кирил":Кире само дето в руското робсто бяхме топ износител и производител , а сега в европейското робство сме топ вносител и не произвеждаме нищо освен балъци. ама нема лошо мозъчетата ви добре са промити
18:03 20.04.2026
44 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Каква ще я свършат е друг въпрос❗
Коментиран от #55, #56
18:05 20.04.2026
46 то този вой
До коментар #21 от "665":не е спрал през последните 35 години откак почнаха да скачат като гламави по площадите
18:07 20.04.2026
52 Мдаа
А в килиите няма и грозде даже.
Гответе се , всички държавни изменници, продажници , крадци и бандити ще си получат заслуженото и ще ги настигне възмездието.
Не знам къде ще се крият, защото в Дубай падат ирански ракети.
Идват тежки времена за престъпниците и тези които ги обслужваха, включително и медии.
18:44 20.04.2026
55 РЕАЛИСТ
До коментар #44 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Не така. Пише го в руските сайтове и хората там с носталгия си спомниха, за коняк "Плиска" , за цигарите БТ и Стюардеса, за червените чушки, дето им викат Болгарский перец, спомниха си младите години на Слънчев бряг. Въобще, размечтаха се.
Коментиран от #75
19:02 20.04.2026
56 БАЙ Х@ЙМАНЕ
До коментар #44 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":И ти заключи землянката у Габровският Балкан , а ? 🤭😁
19:07 20.04.2026
57 РЕАЛИСТ
До коментар #4 от "философ":Единоначалие в политиката може да има в президентска република, но не и в парламентарна демокрация, като у нас. Тръмп е пример за единоначалник. Характерно е , че имаш цялата власт над подчинените си и еднолично вземаш решения. Но, голямо НО, носиш и пълната отговорност от взетите решения. Нямаш право да се оправдаваш " Кой ми с ра в гащите?"
19:08 20.04.2026
58 Герге ,
До коментар #31 от "хаха":Хем боли , хем сърби ... Хем Мороиди ?!🤭😁
19:09 20.04.2026
64 Е че той Радев
До коментар #33 от "000":какъв, прочете ли му програмата. Едно към едно с тази на либералите. Значи е либерал. Не слушайте какво ви говори, а гледайте реалните му действия.
19:49 20.04.2026
65 В Бсп
До коментар #22 от "Най хубавото":имаше само един свестен човек- Крум Занков.
Коментиран от #66
19:50 20.04.2026
66 Грешка
До коментар #65 от "В Бсп":Крум ЗаРков
19:52 20.04.2026
69 идиоти вън
До коментар #2 от "така е":По-добре в казармата, отколкото в окопите в Украйна!!!!
Коментиран от #80
20:21 20.04.2026
Да се изследват всички поръчки взети от държавата.
Също и кметовете до един за извършените работи на предприятията от бюджета на кметствата.
Тази ОЛЕГАРХИЩНА система трябва да се погребе.
20:42 20.04.2026
72 Напротив
До коментар #6 от "Брей":Нейните възпитаници са вътре ,а и нови дойдоха.
20:54 20.04.2026
74 ганю
До коментар #5 от "ГЕРБ":герб са мафиотски боклуци
да се избият до крак
да се избият до крак
21:29 20.04.2026
75 ганю
До коментар #55 от "РЕАЛИСТ":янко костов бълваше консерви със домати месо сарми риба и др подобни
бяряха се плодове,зеленчуци беше добре за земеделието
работа и се плащаше.лека промишленост машини
тежката беше Руска
21:33 20.04.2026
76 ганю
До коментар #15 от "Ура,,Ура":ако още 15% бяхте гласували на изборите
дпс нямаше да влезе в парламента
нищо следващия път всички да гласувате за да ги
изгоним окончателно от там
21:35 20.04.2026
79 някой си
До коментар #2 от "така е":трябва да има казарма,не само пед@ли да се разхождат по улиците!!!
02:22 21.04.2026
80 някой си
До коментар #69 от "идиоти вън":именно, много добре казано,браво
02:28 21.04.2026