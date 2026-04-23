Защо българският народ вечно гласува за някой "спасител"

Защо българският народ периодично гласува за някой "спасител"? Една от причините Евгений Дайнов вижда в медиите, които след 1989 създаваха чувството за безизходица, вещаейки, че зад ъгъла дебнат страшни неща.
В изборния ден си причиних част от българските т.нар. "мейнстрийм" медии, които иначе избягвам. И още към обяд си дадох сметка защо българският народ периодично гласува за някого, който да "го оправи". Година след година, десетилетие след десетилетие голяма част от медиите създаваха условията това да е сравнително трайна обществена нагласа. Цяло чудо е, че търсенето на "спасители" не се случваше по-често.
Как се роди идеологията на безнадеждността
Още преди първите избори след падането на комунизма, които се проведоха през юни 1990, новоосвободените от цензура медии бяха развили собствена идеология, която разпръскваха из цялото общество. Не след дълго за повечето българи тя стана доминиращата картина на света.
Новоосвободените медии (тогава – предимно "преса") от първия миг не излъчваха радост от свободата. Освен донякъде новите вестници като "Демокрация" и "Свободен народ", никое от другите издания не излъчи послание от типа: "Ура! Свободни сме! Най-сетне нашите съдби са в нашите ръце!". Стана точно обратното. Общото послание беше в тази посока: "Ами сега? Как ще се оправяме? Задава се нещо истински ужасно!". Всяка есен водещите заглавия предричаха "дълга и тежка зима". Независимо от сезона, медиите вещаеха, че – като във филм на Хичкок – точно зад ъгъла дебнат страшни неща. Коментари, анализи и уводни статии често завършваха с изречението: "Задава се страшното".
За баланс новоосвободените медии измислиха на сваления вече Тодор Живков умилително-лакейския прякор "Тато", макар че докато беше на власт той бе известен единствено като "бай Тошо".
И така се роди идеологията на безнадеждността. Нейното послание, година след година и десетилетие след десетилетие бе следното: "Изоставен си. Сам си и си безпомощен. Бъдещето носи единствено страхотии и няма кой да те пази от тях. Всяка следваща година ще е по-зле от предишната. Надежда няма и няма да има. И нищо не зависи от твоите собствени усилия. Каквото решат големите – това ще ти се случва".
Крайният резултат от тази пропаганда е очевиден. Уплашени от бъдещето, убедени, че каквото и да правят, ще им бъде разкатана фамилията, хората започват да се оглеждат за закрилник. За някой техен си "голям", някой "Тато", който да ги "оправи" и да ги "спаси".
Първият опит за намирането на нов закрилник беше Царят. Вторият - Бойко Борисов. Сега наблюдаваме третия опит, издигнал до властта Румен Радев. Царят не направи системни бели. Борисов обаче възстанови онези отношения на покорство и подчинение, които бяха характерни и за социализма на бай Тошо. И прекалено много хора с удоволствие заживяха в това времеубежище - топло, миризливо и познато.
А днес? Някой грижи ли се за народа?
Връщам се на изборния ден. Час след час слушах как бродещите из народа репортери откровено подтикваха най-обикновени, притеснени хора да споделят идеологията на безнадеждността. Става ли все по-зле положението? Става. Народът обеднява ли? Обеднява. Едно време беше ли по-добре? Беше. Всички политици лъжат ли? Лъжат. Някой грижи ли се за народа? Не. Има ли надежда? Може и да има, ама не точно сега…
И това го казват хора, чиито пенсии се вдигат от средно 422 лв. през 2020 година, т.е. при Борисов, на средно 977 лв. през 2025 година, т.е. след като той излезе от властта.
Никой не се грижи за народа…
Е, как човек да не се надява на поредния Тато да дойде и да оправи нещата "за народа"?
В душевността на всеки народ има всякакви наклонности и качества. Има добродетели, има и поквара. Има дори (според Платон поне) злоба.
От над три десетилетия масовите медии окуражават, вадят на повърхността и подкрепят онези качества, които не дават като резултат едно съвременно, мирно, убедено в силите си общество: страха, лъжата, отчаянието, злобата, лакейството, алчността, завистта.
Този път не води към храма, както се казваше в един стар велик филм. Това е крива пътечка, която води към мравуняк, населен от покорни мравчици.
Феодализмът вече не е възможен. Имаме налице прекалено много граждани, които не искат да се киснат в това блато. Но докато над обикновените хора тегне идеологията на безнадеждността, България непрестанно ще се връща назад, ще слиза от магистралния път, за да се омотае в тръните около него и после, одрана и парцалива, ще се връща на него, за да догонва останалите народи.
***
Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тоя съвсем
Коментиран от #68
18:04 23.04.2026
2 авантгард
18:04 23.04.2026
3 честен ционист
Коментиран от #102
18:04 23.04.2026
4 Защото, Евгени,
Коментиран от #48, #62, #92
18:05 23.04.2026
5 Сила
Коментиран от #113
18:05 23.04.2026
6 ДВ явно сте си лъжци постоянно
Коментиран от #82
18:06 23.04.2026
7 Дориана
18:07 23.04.2026
8 Ъхъ!!!
18:08 23.04.2026
9 Аз съм веган
18:09 23.04.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ГОСТ
18:12 23.04.2026
14 Пенсионер
18:13 23.04.2026
15 хаха
Вие в онова Блато сте наистина пълни малоумници.
18:14 23.04.2026
16 хаха
Дерзайте дрОгаре!
18:16 23.04.2026
17 Ами
Те търсят промяна. Промяна която да направи така, че те да живеят по-добре.
Казвал съм го и ще го повторя. Не е важно колко взимаш, важно е как живееш.
18:16 23.04.2026
18 защото нямат
18:17 23.04.2026
19 .....
Коментиран от #27
18:17 23.04.2026
20 Да прав си
В този контекст е възможен и завой в българската политика към по-прагматичен подход по отношение на Русия и към възстановяване на по-изгодни енергийни решения, когато те отговарят на българския национален интерес, на енергийната сигурност и на икономическата необходимост на страната. Също така следва да бъде подновена работата по проекта за петролопровода Александруполис–Бургас, чието възобновяване беше обсъдено от България и Гърция през 2023 г. като част от по-активна политика за енергийна свързаност, инфраструктурно развитие и защита на стратегическите интереси на България.
18:17 23.04.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Да прав си
18:18 23.04.2026
23 Невнетен си и в това е проблемът!
До коментар #11 от "Архимандрисандрит Бибиян":Имате склонността да се разпищолвате и някой трябва да ви върне към реалността!
На хората изобщо не им пука дали това е в курса на прегърналите някакви привнесени идеали или се отклонява от него. Те избират нормалността!
Коментиран от #45
18:19 23.04.2026
24 .....
18:20 23.04.2026
25 миризливият шаман професор
Коментиран от #29
18:20 23.04.2026
26 хе хе
До коментар #21 от "Спасители на плажа":Затова ли изглеждаш сякаш са ти потънали гемиите? Нямаш буй, за който да се хванеш...
Коментиран от #30
18:21 23.04.2026
27 мааси ли
До коментар #19 от ".....":дириш тогаз
18:22 23.04.2026
28 Анти герой
Коментиран от #37
18:22 23.04.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Тролейче
До коментар #26 от "хе хе":А ти искаш ли да изглеждаш като пациент на травматологията?
Коментиран от #39
18:25 23.04.2026
31 За да
18:26 23.04.2026
32 Хмм
18:27 23.04.2026
33 Йосиф Весериьнович
18:28 23.04.2026
34 кой мy дpeмe
18:29 23.04.2026
35 Той
18:29 23.04.2026
36 Дървена Филодофъ
18:30 23.04.2026
37 Алтер его
До коментар #28 от "Анти герой":Избери си някое готино име,уший си един костюм и ставаш новия спасител,ама внимавай,че насилието......да не казвам!!!!!
Коментиран от #47
18:31 23.04.2026
38 Анонимен
18:32 23.04.2026
39 Каквото повикало, такова се обадило
До коментар #30 от "Тролейче":И внимавай с менискусите!
Коментиран от #53
18:36 23.04.2026
е КаК защо
п.с. какво толкова, нима не ни е станало ясно от 500-те години.
където е текло - пак ще тече.
Факт
18:37 23.04.2026
41 ?????
Напънала се планината и родила мишка.
Сместа м/у Женята Дайнов на няколко питиета и Дойче Велле едва ли можеше да измисли нещо по-глупаво.
Проблем им е защо спасителят е Радев, а не ПП-тата.
18:38 23.04.2026
42 Да питам
18:38 23.04.2026
43 евгени дайнов
18:39 23.04.2026
44 Цвете
18:47 23.04.2026
45 Архимандрисандрит Бибиян
До коментар #23 от "Невнетен си и в това е проблемът!":Реялноста се осеща по убаво коги фане зиме и немаш денги за обуща и лебец да апнеш! Сеги внятно ли ти е летна ушанко?
Коментиран от #74
18:50 23.04.2026
46 Цвете
18:54 23.04.2026
47 Я глеей
До коментар #37 от "Алтер его":Защо па не.Идеята ти ми харесва много.Напатих се и това добре звучи-Алтер его,мхмхммм.
Коментиран от #112
18:59 23.04.2026
48 Дядо ви
До коментар #4 от "Защото, Евгени,":Добре че ви има вас друже, теб и Евгени (и подобните вам) , да просвещавате нас идиотите, потънали в "тъмнината" на естественото родолюбие и "невежеството" на бащината ни, неповредена вяра - Православието, и да ни водите към светлите бъднини Епщайнови, Урсулеви, Байдънови и Тръмпови... Аман и бактън от преродени комсомолски секретари и хунвейбини. Опомни се, че си Българин, остави тия дивотии.
Коментиран от #69
19:00 23.04.2026
49 не може да бъде
19:01 23.04.2026
50 Уникално
19:07 23.04.2026
51 Боташ
19:07 23.04.2026
52 пак този
19:08 23.04.2026
53 Спасителен пояс
До коментар #39 от "Каквото повикало, такова се обадило":Отворило, иди да си купиш риванол, и вазелин. Миризливотролскоговненце.
Коментиран от #64
19:09 23.04.2026
54 Българския
19:14 23.04.2026
55 Еми що
19:20 23.04.2026
56 Аксиома
19:20 23.04.2026
57 Ами
И защото въпреки тяхната антибългарска пропаганда, българският народ се оказа все пак е по-мъдър от немския.
19:21 23.04.2026
58 Урсолинчо
19:22 23.04.2026
59 Военнен и Демокрация -пълен Оксиморон
19:36 23.04.2026
60 Ежко
19:39 23.04.2026
61 Васил
Коментиран от #73, #76
19:43 23.04.2026
62 Моарейн
До коментар #4 от "Защото, Евгени,":Защо не си го отгледахте тоя народ, бре? Имахте 37 години на разположение. Почти две поколения! Да си бяхте народили по пет-шест дечурлига, да ги бяхте възпитали в каквито там ценности изповядвате, пък всяко от тях да народи по още толкова, щяхте да сте мнозинство и да сте я променили България както на вас ви харесва. Вместо това демонстрирате фалшиво превъзходство, държите се надменно и арогантно, бързите гнусливо нос и презирате онези, които не мислят като вас. Ами не се чудете защо избирателите ви са една шепа хора и стават все по-малко. И малко самокритичност няма да ви е излишна, само че вие няма да познаете самокритичността дори да ви ухапе по носа.
19:44 23.04.2026
63 Отговор
19:48 23.04.2026
64 А те са много....
До коментар #53 от "Спасителен пояс":Ще изядеш всички 💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩, които си изцвъкал.🖕
19:49 23.04.2026
65 Радев
Такъв го виждат само боклуците които той победи и си чудят как да прикрият собствената загуца
Коментиран от #70
19:51 23.04.2026
66 Край
Коментиран от #72
19:54 23.04.2026
67 Моарейн
19:54 23.04.2026
68 Зъл пес
До коментар #1 от "Тоя съвсем":Въвеждат ни в голяма заблуда!Радев нокора Йотова да назначи правителството на Гюров,и каубоите узото и кандьо.Заповяда им да обърнат вота с машините в негова полза.Нали Асенка го каза !Да спрем с това как Мунчо спечилил честно.Това е ЛЪЖА!!!
Коментиран от #75
19:55 23.04.2026
69 Хахаха
До коментар #48 от "Дядо ви":Ах дедо,разплака ме.
19:56 23.04.2026
70 Край
До коментар #65 от "Радев":От 131 депутати НА РУМЕН РАДЕВ можеш ли да изброиш 10 без да гугълваш.
19:57 23.04.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Забравете за нея!
До коментар #66 от "Край":Идеята за тази кретенска избирателна система е на онзи, който не можа да хване и 1%.
Коментиран от #79
20:00 23.04.2026
73 Казал
До коментар #61 от "Васил":Петроханският еерас
20:03 23.04.2026
74 Имам всичко, което ми трябва!
До коментар #45 от "Архимандрисандрит Б
Коментиран от #103
20:04 23.04.2026
75 Ха ХаХа
До коментар #68 от "Зъл пес":Простак 300%
20:05 23.04.2026
76 Сглобката 2
До коментар #61 от "Васил":Правителството на Желязков започна мандата без програма. Мъдриха я цели 8 месеца!
20:05 23.04.2026
77 Герб,Дпс,Пп,Дб
Коментиран от #78
20:08 23.04.2026
78 ха ха
До коментар #77 от "Герб,Дпс,Пп,Дб":И двамата дебели да са бригадири.;)
20:10 23.04.2026
79 Край
До коментар #72 от "Забравете за нея!":Тоя пък ти да не мислиш че мажоритарните избирателни системи на Англия и Франция са измислени от Слави Трифонов. Мажоритарно избират метрополиите - пропорционално гласуват /без да избират/ колониите.
Коментиран от #87
20:13 23.04.2026
80 Даката
Коментиран от #83
20:14 23.04.2026
81 Барба Ганьос търси спасител…
Магучий НАТО да ни брани
Европейският съюз да ни храни
Да живей живей труда !
20:16 23.04.2026
82 Наблюдател
До коментар #6 от "ДВ явно сте си лъжци постоянно":Анкета
- а. "Deutsche Welle" - трябва ли да бъде обявен за чужд агент по подобие на закона в УСА?
- б. Смятате ли, че DW борави с полуистини и откровенни лъжи?
- в. Ако DW ви предложи заплащане от чужбина, бихте ли пренебрегнали националния си интерес в името на парите?
20:18 23.04.2026
83 Моарейн
До коментар #80 от "Даката":Пак да питам, като се имате за богоизбрани, по-по-най единствени, неповторими, уникални, свръхспособни, знаещи и можещи и не знам си още какво в този дух, защо не си отгледахте народ, който да ви пасва? И се научете да приемате загубата с достойнство, ако знаете, разбира се, какво е това. Аман от вечно мрънкащи, че са неразбрани и неоценени неумно-кресливци.
20:22 23.04.2026
84 Може би
20:24 23.04.2026
85 Само питам
Или за тези които искат да ни вкарат във война с Русия??
Коментиран от #99
20:26 23.04.2026
86 коко
20:29 23.04.2026
87 Не,
До коментар #79 от "Край":Мисля, че Слави Трифонов може да измисля само чалга и е редно да не се бърка в неща, от които не разбира! Избирателните системи на Англия и Франция не са това, което предлага.
20:30 23.04.2026
88 Джамбаза
Коментиран от #97
20:32 23.04.2026
89 Уникално
20:33 23.04.2026
90 Дзак
20:38 23.04.2026
91 Дай-нов-грант
В една законна държава, отговорните щяха да бъдат осъдени. Радев ще предприеме ли действия?
А Възраждане отново се оказаха прави!
20:38 23.04.2026
92 Сила
До коментар #4 от "Защото, Евгени,":Обичам те, Евгени!
Коментиран от #93
20:39 23.04.2026
93 Анонимен
До коментар #92 от "Сила":И Секретаря на МВР
20:40 23.04.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 !!!?
Коментиран от #101
20:54 23.04.2026
96 Коста
20:55 23.04.2026
97 Коста
До коментар #88 от "Джамбаза":Не е германец.
Дайнов е Миндянец!
20:56 23.04.2026
98 Артилерист
20:58 23.04.2026
99 Копейка
До коментар #85 от "Само питам":Кой ще те вкара във война с Русия? По-скоро теб русията ще те вкара във война с България в нашата българска земя. На Украйна не и трябват хора, които си свалят гащите, те добре се справят.
21:03 23.04.2026
100 ПОМНИТЕ ЛИ ТОВА!
,,Ако Симеон Сакскобургготски спечели изборите,аз публично се подстригвам,влизам в манастир и публично заявявам,че нищо не разбирам от политика!"
Край на цитата.
21:11 23.04.2026
101 Много интересно !!!?
До коментар #95 от "!!!?":Защо,само твоите колажи се постват...
!!!? !!!? !!!? !!!?
21:16 23.04.2026
102 на български
До коментар #3 от "честен ционист":се казва "пастир", "овчар" или "чобанин". Но никога - пастух. Това е руска дума. В този контекст е най-подходяща думата "пастир".
21:47 23.04.2026
103 Архимандрисандрит Бибиян
До коментар #74 от "Имам всичко, което ми трябва!":Уе да не видиш!
Коментиран от #110
21:50 23.04.2026
104 Ясно...
21:51 23.04.2026
105 Ани
21:53 23.04.2026
106 Хаха
Никой няма да кани говорящата му глава да дава акъли от телевизора! Ще се преселва в Миндя да вари джибрите, че без шльоканица е за никъде!
21:54 23.04.2026
107 Айше
Всички политици трябва да се замислят защо българите се чувстват жертви, ако твърдението за "спасителя" е вярно.
22:02 23.04.2026
108 димо
22:03 23.04.2026
109 Много просто
22:04 23.04.2026
110 Бай Ставри те поздравява
До коментар #103 от "Архимандрисандрит Бибиян":Ще видиш МНОГО. С тоя псевдоним много ще те мандрисат.😆
Коментиран от #111
22:04 23.04.2026
111 Архимандрисандрит Бибиян
До коментар #110 от "Бай Ставри те поздравява":Архимандрисанлъка само ние го притежаваме,на бай Ставри и на пемберази като тебе го преподаваме!
Коментиран от #114, #115
22:41 23.04.2026
112 Хей ма
До коментар #47 от "Я глеей":Всички си го имаме.
Няма да чакаме на твоето Алтер его.
Мхмммм.
23:25 23.04.2026
113 Супа дупа флай
До коментар #5 от "Сила":Е лесно за избиране от всички.
Както знаем Миси Елиът е и the best thing in the history.
И вместо да гласувате за политици, си дръжте супер дупер флай-а на къс повод, че ги колекционирам...
00:08 24.04.2026
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Аз му вярвам
До коментар #111 от "Архимандрисандрит Бибиян":Бай Ставри каза, че си стар Φеᵭер@ст, а той ги разбира тези неща.
00:13 24.04.2026