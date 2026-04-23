Защо българският народ вечно гласува за някой "спасител"

23 Април, 2026 18:02

Още преди първите избори след падането на комунизма, които се проведоха през юни 1990, новоосвободените от цензура медии бяха развили собствена идеология, която разпръскваха из цялото общество

Защо българският народ периодично гласува за някой "спасител"? Една от причините Евгений Дайнов вижда в медиите, които след 1989 създаваха чувството за безизходица, вещаейки, че зад ъгъла дебнат страшни неща.

В изборния ден си причиних част от българските т.нар. "мейнстрийм" медии, които иначе избягвам. И още към обяд си дадох сметка защо българският народ периодично гласува за някого, който да "го оправи". Година след година, десетилетие след десетилетие голяма част от медиите създаваха условията това да е сравнително трайна обществена нагласа. Цяло чудо е, че търсенето на "спасители" не се случваше по-често.

Как се роди идеологията на безнадеждността

Още преди първите избори след падането на комунизма, които се проведоха през юни 1990, новоосвободените от цензура медии бяха развили собствена идеология, която разпръскваха из цялото общество. Не след дълго за повечето българи тя стана доминиращата картина на света.

Новоосвободените медии (тогава – предимно "преса") от първия миг не излъчваха радост от свободата. Освен донякъде новите вестници като "Демокрация" и "Свободен народ", никое от другите издания не излъчи послание от типа: "Ура! Свободни сме! Най-сетне нашите съдби са в нашите ръце!". Стана точно обратното. Общото послание беше в тази посока: "Ами сега? Как ще се оправяме? Задава се нещо истински ужасно!". Всяка есен водещите заглавия предричаха "дълга и тежка зима". Независимо от сезона, медиите вещаеха, че – като във филм на Хичкок – точно зад ъгъла дебнат страшни неща. Коментари, анализи и уводни статии често завършваха с изречението: "Задава се страшното".

За баланс новоосвободените медии измислиха на сваления вече Тодор Живков умилително-лакейския прякор "Тато", макар че докато беше на власт той бе известен единствено като "бай Тошо".

И така се роди идеологията на безнадеждността. Нейното послание, година след година и десетилетие след десетилетие бе следното: "Изоставен си. Сам си и си безпомощен. Бъдещето носи единствено страхотии и няма кой да те пази от тях. Всяка следваща година ще е по-зле от предишната. Надежда няма и няма да има. И нищо не зависи от твоите собствени усилия. Каквото решат големите – това ще ти се случва".

Крайният резултат от тази пропаганда е очевиден. Уплашени от бъдещето, убедени, че каквото и да правят, ще им бъде разкатана фамилията, хората започват да се оглеждат за закрилник. За някой техен си "голям", някой "Тато", който да ги "оправи" и да ги "спаси".

Първият опит за намирането на нов закрилник беше Царят. Вторият - Бойко Борисов. Сега наблюдаваме третия опит, издигнал до властта Румен Радев. Царят не направи системни бели. Борисов обаче възстанови онези отношения на покорство и подчинение, които бяха характерни и за социализма на бай Тошо. И прекалено много хора с удоволствие заживяха в това времеубежище - топло, миризливо и познато.

А днес? Някой грижи ли се за народа?

Връщам се на изборния ден. Час след час слушах как бродещите из народа репортери откровено подтикваха най-обикновени, притеснени хора да споделят идеологията на безнадеждността. Става ли все по-зле положението? Става. Народът обеднява ли? Обеднява. Едно време беше ли по-добре? Беше. Всички политици лъжат ли? Лъжат. Някой грижи ли се за народа? Не. Има ли надежда? Може и да има, ама не точно сега…

И това го казват хора, чиито пенсии се вдигат от средно 422 лв. през 2020 година, т.е. при Борисов, на средно 977 лв. през 2025 година, т.е. след като той излезе от властта.

Никой не се грижи за народа…

Е, как човек да не се надява на поредния Тато да дойде и да оправи нещата "за народа"?

В душевността на всеки народ има всякакви наклонности и качества. Има добродетели, има и поквара. Има дори (според Платон поне) злоба.

От над три десетилетия масовите медии окуражават, вадят на повърхността и подкрепят онези качества, които не дават като резултат едно съвременно, мирно, убедено в силите си общество: страха, лъжата, отчаянието, злобата, лакейството, алчността, завистта.

Този път не води към храма, както се казваше в един стар велик филм. Това е крива пътечка, която води към мравуняк, населен от покорни мравчици.

Феодализмът вече не е възможен. Имаме налице прекалено много граждани, които не искат да се киснат в това блато. Но докато над обикновените хора тегне идеологията на безнадеждността, България непрестанно ще се връща назад, ще слиза от магистралния път, за да се омотае в тръните около него и после, одрана и парцалива, ще се връща на него, за да догонва останалите народи.

***

Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.


  • 1 Тоя съвсем

    25 12 Отговор
    Ще ни спаси. Направо няма да има нужда да бъдем спасявани повече.

    Коментиран от #68

    18:04 23.04.2026

  • 2 авантгард

    45 17 Отговор
    Е да не е луд да гласува за доказани крадци, за които е по-важно украйна да печелела, а България нямало значение, дааааааа бе, ей сега...

    18:04 23.04.2026

  • 3 честен ционист

    22 14 Отговор
    Защото стадото си сака пастуха.

    Коментиран от #102

    18:04 23.04.2026

  • 4 Защото, Евгени,

    32 36 Отговор
    българският народ в огромната си част се състои от идиоти,затова.

    Коментиран от #48, #62, #92

    18:05 23.04.2026

  • 5 Сила

    28 11 Отговор
    Защото е ....МАЛЪК , НО МНОГО "УМЕН" НАРОД !!!

    Коментиран от #113

    18:05 23.04.2026

  • 6 ДВ явно сте си лъжци постоянно

    38 12 Отговор
    ДВ пародия сте

    Коментиран от #82

    18:06 23.04.2026

  • 7 Дориана

    23 9 Отговор
    Много ясно, защото българския народ е изтормозен от корумпирани политици свързани с олигархията и мафията . Изтормозен е и от не работещите Съд, Прокуратура и МВР за хората, а за политическите олигарси завладели цялата държава. За това им трябва Спасител и те го извикаха масово на протестите в България и чужбина.

    18:07 23.04.2026

  • 8 Ъхъ!!!

    21 3 Отговор
    Ян Хус е отговорил изчерпателно на този въпрос:"O, sancta simplicitas" (О, свещена простота)!

    18:08 23.04.2026

  • 9 Аз съм веган

    17 9 Отговор
    Народ който обича Бензиностанцията от България, това заслужава.

    18:09 23.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ГОСТ

    15 6 Отговор
    защото видяхме сегашните не можачи и подлизурковци.и като си рачарован от тези до сега избираш нещо ново.

    18:12 23.04.2026

  • 14 Пенсионер

    15 6 Отговор
    Не ми смятайте колко е била пенсията преди пет години и колко е сега...Сметнете колко кисели млека е могло да се купи тогава и сега!

    18:13 23.04.2026

  • 15 хаха

    11 3 Отговор
    Хайде поредният папагал се изцвъкал. "спасител" та "спасител"...

    Вие в онова Блато сте наистина пълни малоумници.

    18:14 23.04.2026

  • 16 хаха

    9 1 Отговор
    „Политиците са като пелени. И двамата трябва да се сменят редовно и по една и съща причина.“

    Дерзайте дрОгаре!

    18:16 23.04.2026

  • 17 Ами

    13 4 Отговор
    Свободните хора не търсят нито спасител, нито закрилник.
    Те търсят промяна. Промяна която да направи така, че те да живеят по-добре.
    Казвал съм го и ще го повторя. Не е важно колко взимаш, важно е как живееш.

    18:16 23.04.2026

  • 18 защото нямат

    10 5 Отговор
    7 клас завършен и са жълтопаветници подскачащи. Ще ги питам скоро като хванат калашниците хааха

    18:17 23.04.2026

  • 19 .....

    11 6 Отговор
    Само като видех Дойче зеле и изобщо не четох😂😂

    Коментиран от #27

    18:17 23.04.2026

  • 20 Да прав си

    6 5 Отговор
    Както във Великобритания през 2016 г. гражданите бяха призовани да се произнесат чрез референдум за бъдещето на страната си в рамките на Европейския съюз, така и в България решения с подобна историческа тежест следва да се основават на пряко изразената воля на народа. Затова въпросът за българския лев не бива да бъде пренебрегван, омаловажаван или политически заглушаван, а трябва да бъде поставен на честен, ясен и демократичен референдум. Когато значителна част от обществото настоява да бъде чута по въпрос, засягащ икономическия суверенитет на държавата, държавното ръководство е длъжно да се съобрази с тази воля.
    В този контекст е възможен и завой в българската политика към по-прагматичен подход по отношение на Русия и към възстановяване на по-изгодни енергийни решения, когато те отговарят на българския национален интерес, на енергийната сигурност и на икономическата необходимост на страната. Също така следва да бъде подновена работата по проекта за петролопровода Александруполис–Бургас, чието възобновяване беше обсъдено от България и Гърция през 2023 г. като част от по-активна политика за енергийна свързаност, инфраструктурно развитие и защита на стратегическите интереси на България.

    18:17 23.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Невнетен си и в това е проблемът!

    7 5 Отговор

    До коментар #11 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Имате склонността да се разпищолвате и някой трябва да ви върне към реалността!
    На хората изобщо не им пука дали това е в курса на прегърналите някакви привнесени идеали или се отклонява от него. Те избират нормалността!

    Коментиран от #45

    18:19 23.04.2026

  • 24 .....

    4 2 Отговор
    Германците само като върнат на Щатите 600 милиарда за защита и изплатят репарациите от ВСВ на всички, и за миене на чинии не стават.

    18:20 23.04.2026

  • 25 миризливият шаман професор

    10 4 Отговор
    е много зле в анализите. Средната, подчертавам СРЕДНАТА пенсия може да е 500€ заради Асенка Дълбоката, която премахна прагове и докара чудовищна инфлация, т.е. 300000 полЮцаи, военни и държавни чиновници взимат 1500€ пенсии, останалите 300-350€, средната така скача на 500€. Но МАСОВАТА е много по-ниска, стотици хиляди не могат да се пенсионират по новите правила и мизерията се увеличава. И това благо го докараха и герб, и ПП-ЛГБТ

    Коментиран от #29

    18:20 23.04.2026

  • 26 хе хе

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "Спасители на плажа":

    Затова ли изглеждаш сякаш са ти потънали гемиите? Нямаш буй, за който да се хванеш...

    Коментиран от #30

    18:21 23.04.2026

  • 27 мааси ли

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от ".....":

    дириш тогаз

    18:22 23.04.2026

  • 28 Анти герой

    4 2 Отговор
    Знам една мъдрост и ще я споделя тука па да става каквото ще-Ум царува,Ум робува,Ум патки пасе.В случая аз дори се съмнявам,че това което пише по медиите,въобще отговаря на истината.Много филми със Супермени,много нещо.Не пожелавам на никой да го спасяват българските политици и общественици.Имайте впредвид и една американска поговорка-Каквото се случи и дойде,остава тук ,за да се случи пак.Внимавайте много,защото лошото бързо идва,а ние вече постопихме лагерите,а сме още средата на десетилетието.

    Коментиран от #37

    18:22 23.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Тролейче

    1 4 Отговор

    До коментар #26 от "хе хе":

    А ти искаш ли да изглеждаш като пациент на травматологията?

    Коментиран от #39

    18:25 23.04.2026

  • 31 За да

    4 2 Отговор
    има кой да го дои !

    18:26 23.04.2026

  • 32 Хмм

    5 5 Отговор
    никой не очакваот Радев чудеса, просто не искаме борисов и пеевски, поне пеевски вече няма да е на първия ред в НС, вината е в медиите, акосе отърват от обсесията си за всяко нещо в държавата непременно да ни уведомяват каквомислят борисов и пеевски, нещата ще се нормализират, вече няколко дни само "експерти"доказали своята пристрастност ни убеждават как Радев ще падне, "човек на Кремъл", че вече дори сръбско малцинство измислиха

    18:27 23.04.2026

  • 33 Йосиф Весериьнович

    8 3 Отговор
    Страшна комбинация женята от Миндя и зелевото дойче! Велики ! Интересно как тия от зелето ( дето винаги казват само истината) са успели да хванат женята трезвен ?

    18:28 23.04.2026

  • 34 кой мy дpeмe

    5 4 Отговор
    щото по просс от бг добитьк нема

    18:29 23.04.2026

  • 35 Той

    8 2 Отговор
    А може би, българският Народ, трябваше / според медията/ да гласува за “добрите” стари крадци и родоотстъпници?

    18:29 23.04.2026

  • 36 Дървена Филодофъ

    10 3 Отговор
    С тази статия Евгени Дайнов предоставя на българския читател блестящо доказателство че е кръгъл и д и о т. Човек окончателно отчуждил се от народа от който е произлязъл.

    18:30 23.04.2026

  • 37 Алтер его

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Анти герой":

    Избери си някое готино име,уший си един костюм и ставаш новия спасител,ама внимавай,че насилието......да не казвам!!!!!

    Коментиран от #47

    18:31 23.04.2026

  • 38 Анонимен

    2 3 Отговор
    Проводникът на инакомислието успешно превърна страната ни в бунището на ЕС.Тази стратегия е измислена от самият Дж.Сорос.Липсата на вяра за по добри дни е разковничето на успеха им.Превръщането на огромни маси от населението в оцеляващи е целта им.

    18:32 23.04.2026

  • 39 Каквото повикало, такова се обадило

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Тролейче":

    И внимавай с менискусите!

    Коментиран от #53

    18:36 23.04.2026

  • 40 е КаК защо

    1 4 Отговор
    защото сме тотално тъпи
    п.с. какво толкова, нима не ни е станало ясно от 500-те години.
    където е текло - пак ще тече.
    Факт

    18:37 23.04.2026

  • 41 ?????

    10 1 Отговор
    Уф.
    Напънала се планината и родила мишка.
    Сместа м/у Женята Дайнов на няколко питиета и Дойче Велле едва ли можеше да измисли нещо по-глупаво.
    Проблем им е защо спасителят е Радев, а не ПП-тата.

    18:38 23.04.2026

  • 42 Да питам

    2 0 Отговор
    Немският народ за кво гласува?

    18:38 23.04.2026

  • 43 евгени дайнов

    7 2 Отговор
    пълна подлога с онова кафявото нещо с което той се храни !дайнов е един смръдлив боклук !

    18:39 23.04.2026

  • 44 Цвете

    4 1 Отговор
    ВСИЧКИ " СПАСИТЕЛИ " ПЪРВО СПАСЯВАТ СЕБЕ СИ ЗА ДЪЛЪГ ПЕРИОД, А ПОСЛЕ ТРОХИТЕ, АКО ОСТАНАТ ЗА НЯКОИ.ЕДНИТЕ БОГАТЕЯТ, А ДРУГИТЕ РОВЯТ ПО КОФИТЕ. ТОВА Е ЖИВАТА ИСТИНА, ИМА ЛИ НЯКОЙ ДА МЕ ОПРОВЕРГАЕ ,ЩЕ МУ БЛАГОДАРЯ ИСКРЕНО.

    18:47 23.04.2026

  • 45 Архимандрисандрит Бибиян

    0 3 Отговор

    До коментар #23 от "Невнетен си и в това е проблемът!":

    Реялноста се осеща по убаво коги фане зиме и немаш денги за обуща и лебец да апнеш! Сеги внятно ли ти е летна ушанко?

    Коментиран от #74

    18:50 23.04.2026

  • 46 Цвете

    1 1 Отговор
  • 47 Я глеей

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Алтер его":

    Защо па не.Идеята ти ми харесва много.Напатих се и това добре звучи-Алтер его,мхмхммм.

    Коментиран от #112

    18:59 23.04.2026

  • 48 Дядо ви

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "Защото, Евгени,":

    Добре че ви има вас друже, теб и Евгени (и подобните вам) , да просвещавате нас идиотите, потънали в "тъмнината" на естественото родолюбие и "невежеството" на бащината ни, неповредена вяра - Православието, и да ни водите към светлите бъднини Епщайнови, Урсулеви, Байдънови и Тръмпови... Аман и бактън от преродени комсомолски секретари и хунвейбини. Опомни се, че си Българин, остави тия дивотии.

    Коментиран от #69

    19:00 23.04.2026

  • 49 не може да бъде

    4 1 Отговор
    Считам че можем да успокоим г-н Дайнов и подобните на него че ако България продължава да се движи в сегашната посока подобни гласувания няма да наблюдаваме дълго време !?Един ден българите ще прогласуват така че няма да има нужда от никакви спасители ...защото гласуването няма да бъде с бюлетини и машини а с други неща които може да окачествим като подръчни средства в т.ч бейзболни бухалки и здрави тояги!?...Окончателно съм се убедил че по-голямата част от българите са много търпеливи и кротки хора искат всичко да става со кротце и со благо ...но като се ядосат стават много лоши по -нататък става не со малце кьотек а с много кьотек и с други неща като Народен съд и Белене!?

    19:01 23.04.2026

  • 50 Уникално

    6 6 Отговор
    Eвала на българската олигархия- мафия! Уникално проведен проект,,Радев". Тя умело се преструктура през проекта ,,Радев". Преструктуира се и се препозиционира. Проекта беше проведен през глупоста на българите и уникалната им антипрозорливост. Че е проект белези дал бог! Той бе стартиран с протестите и избуя очевадно през безпрецидентното финансиране на кампанията на Радев. Олигархията усети, че модела Бойко и Пеевски е изчерпан! Е,честито избрахте новия модел, а Радев за него е перфектен, тъп е, огромно его и податлив на слагачи. Така е българи,оставате си мизерници

    19:07 23.04.2026

  • 51 Боташ

    2 5 Отговор
    То не бяха Виденов, Костов, царя, Борисов, Слави Трифонов, Кирил Петков и сега Радев.

    19:07 23.04.2026

  • 52 пак този

    3 1 Отговор
    Защото тези, които престоят повече в парламента започват да си цапат гащите от кеф. С една дума се ос..ат!

    19:08 23.04.2026

  • 53 Спасителен пояс

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Каквото повикало, такова се обадило":

    Отворило, иди да си купиш риванол, и вазелин. Миризливотролскоговненце.

    Коментиран от #64

    19:09 23.04.2026

  • 54 Българския

    4 1 Отговор
    Народ не гласува за спасите, а просто му е писнало от досегашните 240 извода които працкат на дупетатските места от над 10г . Ако бг народа му харесваше как работят щеше да даде и на тях по 130 места

    19:14 23.04.2026

  • 55 Еми що

    7 1 Отговор
    Щото им писна от калъфи

    19:20 23.04.2026

  • 56 Аксиома

    6 3 Отговор
    Бедността е справедливо наказание за глупостта на един народ. Абсолютно вярна мисъл на Роналд Рейгън. А това за медиите също е вярно, някой ги командва. Кой е работа на службите.

    19:20 23.04.2026

  • 57 Ами

    3 2 Отговор
    ....за да дразни Дойче веле и да умират от яд!
    И защото въпреки тяхната антибългарска пропаганда, българският народ се оказа все пак е по-мъдър от немския.

    19:21 23.04.2026

  • 58 Урсолинчо

    4 2 Отговор
    Брей добре че е Дойче зеле да разберем че не трябват"спасители"

    19:22 23.04.2026

  • 59 Военнен и Демокрация -пълен Оксиморон

    5 4 Отговор
    Който е бил в родната казарма знае, че от военнен фатмак, нищо и никакво добро няма да получи, а само безсмислена гонка до откат и послушно превъзпитаване в овче подчинение..!

    19:36 23.04.2026

  • 60 Ежко

    4 2 Отговор
    Спасителя Асен е кекав.Това е мъката на Зелето

    19:39 23.04.2026

  • 61 Васил

    5 7 Отговор
    За пореден път Българина гласува като блееща овца за човек който няма никаква и програма без никакви цифри и цели а едни празни лозунги.

    Коментиран от #73, #76

    19:43 23.04.2026

  • 62 Моарейн

    10 1 Отговор

    До коментар #4 от "Защото, Евгени,":

    Защо не си го отгледахте тоя народ, бре? Имахте 37 години на разположение. Почти две поколения! Да си бяхте народили по пет-шест дечурлига, да ги бяхте възпитали в каквито там ценности изповядвате, пък всяко от тях да народи по още толкова, щяхте да сте мнозинство и да сте я променили България както на вас ви харесва. Вместо това демонстрирате фалшиво превъзходство, държите се надменно и арогантно, бързите гнусливо нос и презирате онези, които не мислят като вас. Ами не се чудете защо избирателите ви са една шепа хора и стават все по-малко. И малко самокритичност няма да ви е излишна, само че вие няма да познаете самокритичността дори да ви ухапе по носа.

    19:44 23.04.2026

  • 63 Отговор

    2 1 Отговор
    Защото потъва и се дави!

    19:48 23.04.2026

  • 64 А те са много....

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Спасителен пояс":

    Ще изядеш всички 💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩, които си изцвъкал.🖕

    19:49 23.04.2026

  • 65 Радев

    5 2 Отговор
    Никога не се е обявявал за спасител, както и народа не го е ррипознавал като такъв.
    Такъв го виждат само боклуците които той победи и си чудят как да прикрият собствената загуца

    Коментиран от #70

    19:51 23.04.2026

  • 66 Край

    2 6 Отговор
    Причината е че чрез "спасители" олигархията отлага времето в което ще и се наложи да даде на народа да избира сам представителите си в парламента с МАЖОРИТАРНИ избори в 2 тура. Сега от 131 депутата на Румен Редев хорат познават 3-4ма. Останалите са послушници вписани в листите за да гласуват каквото им се каже. Същото е и в другите "партии". Ако народа си избере депутатите - те ще питат - как за 30 г. от равни едни станаха мултимиолиенри а други ровят в кофите. Това олгархията не иска да го допусне за това през телевииите ви определя кои са "основните политически сили" и даже кои ще спечели изборите...

    Коментиран от #72

    19:54 23.04.2026

  • 67 Моарейн

    12 2 Отговор
    Преди пет години, когато измислените ППДБ имаха мнозинство, защо Дойче зеле не публикува подобни пасквили? Писна ми от лицемерието на неумно-кресливите и сороските им спонсори! Дори и те би трябвало да имат някаква мяра!

    19:54 23.04.2026

  • 68 Зъл пес

    2 9 Отговор

    До коментар #1 от "Тоя съвсем":

    Въвеждат ни в голяма заблуда!Радев нокора Йотова да назначи правителството на Гюров,и каубоите узото и кандьо.Заповяда им да обърнат вота с машините в негова полза.Нали Асенка го каза !Да спрем с това как Мунчо спечилил честно.Това е ЛЪЖА!!!

    Коментиран от #75

    19:55 23.04.2026

  • 69 Хахаха

    0 2 Отговор

    До коментар #48 от "Дядо ви":

    Ах дедо,разплака ме.

    19:56 23.04.2026

  • 70 Край

    1 1 Отговор

    До коментар #65 от "Радев":

    От 131 депутати НА РУМЕН РАДЕВ можеш ли да изброиш 10 без да гугълваш.

    19:57 23.04.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Забравете за нея!

    4 0 Отговор

    До коментар #66 от "Край":

    Идеята за тази кретенска избирателна система е на онзи, който не можа да хване и 1%.

    Коментиран от #79

    20:00 23.04.2026

  • 73 Казал

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Васил":

    Петроханският еерас

    20:03 23.04.2026

  • 74 Имам всичко, което ми трябва!

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    За вашата лакомия никога няма достатъчно! Глад да ви скъса!

    Коментиран от #103

    20:04 23.04.2026

  • 75 Ха ХаХа

    4 0 Отговор

    До коментар #68 от "Зъл пес":

    Простак 300%

    20:05 23.04.2026

  • 76 Сглобката 2

    3 0 Отговор

    До коментар #61 от "Васил":

    Правителството на Желязков започна мандата без програма. Мъдриха я цели 8 месеца!

    20:05 23.04.2026

  • 77 Герб,Дпс,Пп,Дб

    4 1 Отговор
    В Белене да чукат чакъл за Хемус

    Коментиран от #78

    20:08 23.04.2026

  • 78 ха ха

    4 0 Отговор

    До коментар #77 от "Герб,Дпс,Пп,Дб":

    И двамата дебели да са бригадири.;)

    20:10 23.04.2026

  • 79 Край

    2 2 Отговор

    До коментар #72 от "Забравете за нея!":

    Тоя пък ти да не мислиш че мажоритарните избирателни системи на Англия и Франция са измислени от Слави Трифонов. Мажоритарно избират метрополиите - пропорционално гласуват /без да избират/ колониите.

    Коментиран от #87

    20:13 23.04.2026

  • 80 Даката

    3 6 Отговор
    Още не можем да се оправим от това, че руснаците избиха цвета на нацията ни навремето, най-умните и образовани хора... явно е останала само плявата, която безпаметно гласува, за своя палач Русия.

    Коментиран от #83

    20:14 23.04.2026

  • 81 Барба Ганьос търси спасител…

    4 0 Отговор
    Вот за туй се борихме, другари !
    Магучий НАТО да ни брани
    Европейският съюз да ни храни
    Да живей живей труда !

    20:16 23.04.2026

  • 82 Наблюдател

    8 1 Отговор

    До коментар #6 от "ДВ явно сте си лъжци постоянно":

    Анкета

    - а. "Deutsche Welle" - трябва ли да бъде обявен за чужд агент по подобие на закона в УСА?

    - б. Смятате ли, че DW борави с полуистини и откровенни лъжи?

    - в. Ако DW ви предложи заплащане от чужбина, бихте ли пренебрегнали националния си интерес в името на парите?

    20:18 23.04.2026

  • 83 Моарейн

    9 0 Отговор

    До коментар #80 от "Даката":

    Пак да питам, като се имате за богоизбрани, по-по-най единствени, неповторими, уникални, свръхспособни, знаещи и можещи и не знам си още какво в този дух, защо не си отгледахте народ, който да ви пасва? И се научете да приемате загубата с достойнство, ако знаете, разбира се, какво е това. Аман от вечно мрънкащи, че са неразбрани и неоценени неумно-кресливци.

    20:22 23.04.2026

  • 84 Може би

    1 4 Отговор
    Защото искат да са роби, поданици и хрантутници на гърба на останалите. Така ги привикнаха, целите им родове. Не желаят да работят, да произвеждат, да са предприемачи. По-лесно на гърба на народа, на онези които изкарват парата.

    20:24 23.04.2026

  • 85 Само питам

    7 2 Отговор
    А за кой да гласува? За мафията ли?
    Или за тези които искат да ни вкарат във война с Русия??

    Коментиран от #99

    20:26 23.04.2026

  • 86 коко

    3 4 Отговор
    Явно 500 години живот като рая са дали отражение на начина на мислене и ценностната система на българите. Оказва се че потомците на чобани и ратаи мога да бъдат само боядисани като такива които да бъдат носи келепир и аванта,независимо комунисти, седесари ,гербаджии или радевисти. Може би монархия е най- добрия вариант ? Да връщаме царя или да направим Радев нов цар и да мирясаме,стига сме харчили пари на вятъра за избори!

    20:29 23.04.2026

  • 87 Не,

    4 0 Отговор

    До коментар #79 от "Край":

    Мисля, че Слави Трифонов може да измисля само чалга и е редно да не се бърка в неща, от които не разбира! Избирателните системи на Англия и Франция не са това, което предлага.

    20:30 23.04.2026

  • 88 Джамбаза

    4 0 Отговор
    Дайнов германец ли е?

    Коментиран от #97

    20:32 23.04.2026

  • 89 Уникално

    1 6 Отговор
  • 90 Дзак

    3 0 Отговор
    Не си причинявайте загубата на време тук!

    20:38 23.04.2026

  • 91 Дай-нов-грант

    8 2 Отговор
    току - що Евростат призна, че бюджетният дефицит на България е бил над границата от 3% за влизане в еврозоната.
    В една законна държава, отговорните щяха да бъдат осъдени. Радев ще предприеме ли действия?

    А Възраждане отново се оказаха прави!

    20:38 23.04.2026

  • 92 Сила

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Защото, Евгени,":

    Обичам те, Евгени!

    Коментиран от #93

    20:39 23.04.2026

  • 93 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #92 от "Сила":

    И Секретаря на МВР

    20:40 23.04.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 !!!?

    4 8 Отговор
    Олигархията плати изборите Кеш !!!?

    Коментиран от #101

    20:54 23.04.2026

  • 96 Коста

    3 1 Отговор
    Защото има ракия! Наздраве Генчо!

    20:55 23.04.2026

  • 97 Коста

    2 3 Отговор

    До коментар #88 от "Джамбаза":

    Не е германец.
    Дайнов е Миндянец!

    20:56 23.04.2026

  • 98 Артилерист

    9 1 Отговор
    Вече съм писал, че съм имал скромни творчески напъни да си обясня, защо соц властта така драговолно се предаде на демокрацията. Наред с останалото се срещнах с биографията на Дайнов. Баща му е бил кореспондент на в. Работническо дело в Лондон и младият Дайнов е живял комфортно там и междувременно е завършил престижен университет. Когато се връща в България Дайнов става специален списвател на ЦК на БКП. Това значи, че са му възлагани специални теми, в които той трябвало да бори империалистическата пропагандна дезинформация и да изтъква предимствата на социализма. Така с времето образованият задгранично Дойнов се е усвършенствал в изкуството да пише материали с точно указана му насоченост. И сега, моля, вгледайте се в съчиненото от Дайнов и се замислете, дали случайно авторът не е развил и не притежава "собствена идеология", която да се разпространява в спецификата на сегашното време...

    20:58 23.04.2026

  • 99 Копейка

    2 6 Отговор

    До коментар #85 от "Само питам":

    Кой ще те вкара във война с Русия? По-скоро теб русията ще те вкара във война с България в нашата българска земя. На Украйна не и трябват хора, които си свалят гащите, те добре се справят.

    21:03 23.04.2026

  • 100 ПОМНИТЕ ЛИ ТОВА!

    7 2 Отговор
    Евгени Дайнов :
    ,,Ако Симеон Сакскобургготски спечели изборите,аз публично се подстригвам,влизам в манастир и публично заявявам,че нищо не разбирам от политика!"
    Край на цитата.

    21:11 23.04.2026

  • 101 Много интересно !!!?

    6 0 Отговор

    До коментар #95 от "!!!?":

    Защо,само твоите колажи се постват...
    !!!? !!!? !!!? !!!?

    21:16 23.04.2026

  • 102 на български

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    се казва "пастир", "овчар" или "чобанин". Но никога - пастух. Това е руска дума. В този контекст е най-подходяща думата "пастир".

    21:47 23.04.2026

  • 103 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Имам всичко, което ми трябва!":

    Уе да не видиш!

    Коментиран от #110

    21:50 23.04.2026

  • 104 Ясно...

    2 2 Отговор
    На практика в ръце на Радев сега се съсредоточава огромна власт, Но за да запази тази власт, Радев ще трябва да демонстрира че е “спаситил“ от нов тип с авторитарно управление с „твърда ръка“ и чрез икономическо сближаване с Русия за подкрепа , със затягане на силовите сгруктори и механизми за пълен контрол върху институциите, с ограничаване на партийните и демократични свободи, подтискане изявите на опозицията и овладяване на медиите....

    21:51 23.04.2026

  • 105 Ани

    3 2 Отговор
    Ами защото лайтмотива беше че при комунизма сме били добре. Първо беше Тодор Колев който все се чудеше как ще ги стигнем американците. Слави 30 дълги години плака по социализма и опростачи младото поколение. Сега виждаме резултатите. Когато човек иска да излезе от порочния кръг, Емиграцията е истинското спасение.

    21:53 23.04.2026

  • 106 Хаха

    2 1 Отговор
    Тоя некъпания остава безработен и без пиячка!
    Никой няма да кани говорящата му глава да дава акъли от телевизора! Ще се преселва в Миндя да вари джибрите, че без шльоканица е за никъде!

    21:54 23.04.2026

  • 107 Айше

    1 1 Отговор
    Обикновено жертвите търсят някой да ги спасява.
    Всички политици трябва да се замислят защо българите се чувстват жертви, ако твърдението за "спасителя" е вярно.

    22:02 23.04.2026

  • 108 димо

    3 0 Отговор
    Единствено което работи и то много добре --като е Швейцария -- паркингите няма събота няма неделя винаги е плаща и то 24 часа както и глобите за най-малкото те глобяват .Защотo мафията иска повече пари и още повече нямат насищане затова са тези хиляди камери за средна скорост по магистралите да изчисляват . В Германия няма по автомагистралите ограничения за скоростта и всичко работи добре --- нямам предвид ограниченията при специални условия като катастрофите , ремонт или нещо извъреdно .. Градовете превърнаха в платен паркинг а страната в открит затвор за най -малкото нещо наказание - глоби . Това е България човек като се върне веднага го забелязва ако си в България си мислиш ,че навсякъде е така и за пример показват Европа но не е така когато не им отърва казват ,че там е така .

    22:03 23.04.2026

  • 109 Много просто

    4 2 Отговор
    Защото са 80% мързеливи дебили които чакат някой да им донсе. Чакат си месията който с една риба да нахрани 80% от народа. И това е народопсихология още от комунизма когато цял народ крадеше на който каквото му падне. Остап Бендер е казал - Делото по спасяването на давещите се, е дело на самите давещи.

    22:04 23.04.2026

  • 110 Бай Ставри те поздравява

    2 1 Отговор

    До коментар #103 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Ще видиш МНОГО. С тоя псевдоним много ще те мандрисат.😆

    Коментиран от #111

    22:04 23.04.2026

  • 111 Архимандрисандрит Бибиян

    0 1 Отговор

    До коментар #110 от "Бай Ставри те поздравява":

    Архимандрисанлъка само ние го притежаваме,на бай Ставри и на пемберази като тебе го преподаваме!

    Коментиран от #114, #115

    22:41 23.04.2026

  • 112 Хей ма

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Я глеей":

    Всички си го имаме.
    Няма да чакаме на твоето Алтер его.
    Мхмммм.

    23:25 23.04.2026

  • 113 Супа дупа флай

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сила":

    Е лесно за избиране от всички.
    Както знаем Миси Елиът е и the best thing in the history.
    И вместо да гласувате за политици, си дръжте супер дупер флай-а на къс повод, че ги колекционирам...

    00:08 24.04.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Аз му вярвам

    0 0 Отговор

    До коментар #111 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Бай Ставри каза, че си стар Φеᵭер@ст, а той ги разбира тези неща.

    00:13 24.04.2026