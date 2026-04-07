Планът "Самсон": Тайната ядрена доктрина на Израел

На фона на хаоса около войната с Иран, намесата на Хизбула и иракските шиитски милиции и безмилостния ракетен обстрел срещу Израел, една малко известна израелска доктрина отново е на фокус. Планът "Самсон" се смята за ядрената политика на Израел, запазена за най-сериозните екзистенциални заплахи. Идеята е ясна - ако Израел някога бъде тласнат към ръба на унищожението, той няма да падне сам.
Подновеното внимание към тази доктрина идва на фона на засилващ се многофронтов конфликт, който води началото си от атаките на Хамас на 7 октомври 2023 г. Оттогава Израел е ангажиран на няколко фронта, като напрежението ескалира далеч отвъд Газа.
На 3 март 2026 г. иранските сили заявиха, че са атакували офиса на израелския премиер Бенямин Нетаняху с хиперзвукова ракета "Хейбар". Докато иранските изявления предполагаха драматичен удар, израелските медии съобщиха за липса на жертви, което подчертава мъглата на войната и пропагандата, които обгръщат конфликта. По-ясна обаче е позицията на мощното военно крило на Иран, Революционната гвардия. Тя действа с доктрината "борба до последно" - готова е да изчерпи арсенала си, вместо да признае поражение. Смята се обаче, че и Израел действа по подобна, макар и далеч по-зловеща, философия.
Ядрената неяснота около Израел
За разлика от официалните ядрени сили, Израел отдавна поддържа политика на умишлена неяснота. Той нито потвърждава, нито отрича притежаването на ядрени оръжия, позиция, която оформя стратегическата му позиция в продължение на десетилетия.
Тази неяснота датира поне от ерата на Студената война. Ключов момент настъпва през 1979 г., когато американски сателит засича двойна светкавица над Индийския океан, широко интерпретирана от разузнавателните анализатори като доказателство за ядрен опит, вероятно проведен от Израел с подкрепата на Южна Африка от ерата на апартейда. Администрацията на Джими Картър обаче не успява официално да потвърди това заключение.
Оттогава мълчанието на Израел работи в негова полза. Като не признава ядрения си капацитет, той избягва вида санкции, пред които са изправени страни като Индия след ядрените си опити през 1998 г. - като същевременно се възползва от възпирането, което подобни оръжия осигуряват.
Независими оценки сочат, че Израел притежава около 90 ядрени бойни глави, с достатъчно делящ се материал, за да произведе значително повече. Анализаторите също така смятат, че Израел има пълна "ядрена триада" - способността да изстрелва оръжия от въздух, суша и море, както и тактически ядрени опции, предназначени за използване на бойно поле.
Обяснение на "Планът Самсон"
Името произлиза от библейската фигура Самсон, който, след като е заловен и ослепен, съборил храм върху себе си и враговете си, убивайки всички вътре. В стратегически план доктрината представлява подобна идея: ако Израел е изправен пред непосредствено унищожение, той може да прибегне до ядрени оръжия в голям мащаб, дори това да означава катастрофални последици за самия него и региона.
Експерти твърдят, че Израел никога не е очертавал официално подобна доктрина. Но, както отбелязват анализатори като Келси Дейвънпорт от Асоциацията за контрол на въоръженията, четенето между редовете на официалните изявления и военното планиране предполага, че такава евентуалност съществува. Федерацията на американските учени също описва опцията Самсон като ключов, макар и имплицитен, компонент от стратегията за възпиране на Израел.
Послание за възпиране
В основата си "Самсон" е по-малко свързан с действителното използване и повече със сигнализиране. Доктрината служи като предупреждение: всеки опит за унищожаване на Израел би дошъл на непоносима цена. В този смисъл тя отразява доктрините от ерата на Студената война като "Мъртва ръка" - полуавтоматизирана система, предназначена да осигури ядрен отговор, дори ако ръководството на дадена държава бъде унищожено.
Посланието е директно и недвусмислено. Ако Израел бъде избутан до ръба, той ще гарантира, че враговете му ще паднат заедно с него. В регион, който вече е на ръба, тази възможност, колкото и да е малка, добавя дълбоко обезпокоително измерение към вече нестабилната война.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
Арена Арменец
"Бъдеше развитие и перспективи на ЯДРЕНАТА програма на ИЗРАЕЛ и израелската армия IDF"
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
Евреите
05:35 07.04.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
Орешник
До коментар #6 от "Вярваш":Смелост със сигурност имат,но имат и мозък ! За разлика от други!
05:42 07.04.2026
Кученце
06:01 07.04.2026
9 Те и да имат
Ако беше нещо, щяха да се водят ядрена сила. Има си ядена агенция за това и там няма геле.
Само фишеци, понеже знаят, че нямат съюзници наоколо.
Моето заключение е, че имат, но не достатъчно да разправят лакърдии, че ще унищожат другите.
06:01 07.04.2026
10 без коментар
Голда Меир
06:08 07.04.2026
11 Изчезналия кивот
Коментиран от #12
07:04 07.04.2026
12 Ами да метнат няколко по Иран викам.
До коментар #11 от "Изчезналия кивот":Па ще видиш дръжките.
Коментиран от #15
07:06 07.04.2026
13 Дзак
07:11 07.04.2026
14 Добруджанец
07:15 07.04.2026
15 Хирошима и Нагасаки
До коментар #12 от "Ами да метнат няколко по Иран викам.":Ако има изстреляни от територията Израел ядрени ракети, по когото и да е било, дори само една, това ще е краят на тази държава, буквално и метафорично.
07:17 07.04.2026
Възмутен
Някое козяче ще ми каже ли защо господарите му нападнаха Иран за да предотвратят създаването на ядрени оръжия обаче никой не нападна Израел когато той ги създаваше. Защо за едни може а за други не може. Защо пак с двойни стандарти - нали ужким се борите за свят основан на правила. Или правилата не важат за господарите ви.
Коментиран от #17, #18
07:17 07.04.2026
Баничаря
До коментар #16 от "Възмутен":Взе ли си баничката от пред пасолья?
07:31 07.04.2026
Кретень!
До коментар #16 от "Възмутен":Знаеш ли Израел колко пъти е нападан в историята си?
Коментиран от #19, #20, #21, #23
07:32 07.04.2026
ВЕЛИК ИЗРАЕЛ
До коментар #18 от "Кретень!":Това е тяхната цел. Агресията на Израел е сравнима с тази на Хитлер. Подлостта им също. Когато окупираха част от Сирия - Голанските възвишения в сирийстата територия пробиха наклонени сонди за вода да източват подземните води на сирийците зад линията на окупацията. А на палестинците от Газа просто им спряха водата, храната, лекарствата, направиха пълна блокада без достъп на хуманитарни организации. За тези коио не искаха да умират просто пускаха бомби
08:05 07.04.2026
А бе..
До коментар #18 от "Кретень!":А ти знаеш ли че кравите са далеко а равините са една пюнка народ и територия,куполо им се пропука,техеране ще отвори ормузите за танкери с големи такси та под пустинята и с кинтите да си напраат яо и ще помаггуют на шиттите,избулата и гусити,тательавиво да не моо да си вземе въздух
Коментиран от #24
08:09 07.04.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 ИЗРАЕЛ Е ДЪРЖАВА
08:21 07.04.2026
Възмутен
До коментар #18 от "Кретень!":"Знаеш ли Израел колко пъти е нападан в историята си?"
И колко пъти е нападан според пропагандата и най вече защо е нападан. И защо ли амнезия получи че той не изпълнява резолюция на ООН за палестинска държава, амнезия получи за системния геноцид в ивицата и голанските възвишения.
Иначе господарите ти имаха право да нападнат Югославия защото ужким Милошевич избил 3000 албанеца обаче Израел като изби над 3 милиона палестинеца не го видяхте.
И какво общо има това кой колко пъти нападал някого с притежанието на ядрени оръжия - дай и на талибаните да разрешим да си направят ядрени бомби че все ги нападат - става ли?.
Нали ужким сте се борели за свят основан на правила - ама правилата не важат за господарите че няма да има за баничка.
08:22 07.04.2026
Силата
До коментар #20 от "А бе..":на Израел не е в нейната прехвалена военна мощ, а в нейното лоби в САЩ.
08:33 07.04.2026
25 Жалка еврейска измет
09:01 07.04.2026
26 Австрийски акварелист
09:26 07.04.2026
27 доностия
11:09 07.04.2026
28 доностия
11:11 07.04.2026