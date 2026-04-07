Новини
Мнения »
Планът "Самсон": Тайната ядрена доктрина на Израел

7 Април, 2026 05:01

  • израел-
  • иран-
  • ядрено оръжие-
  • бенямин нетаняху-
  • израел кац-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Независими оценки сочат, че Израел притежава около 90 ядрени бойни глави, с достатъчно делящ се материал, за да произведе значително повече

WION WION
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

На фона на хаоса около войната с Иран, намесата на Хизбула и иракските шиитски милиции и безмилостния ракетен обстрел срещу Израел, една малко известна израелска доктрина отново е на фокус. Планът "Самсон" се смята за ядрената политика на Израел, запазена за най-сериозните екзистенциални заплахи. Идеята е ясна - ако Израел някога бъде тласнат към ръба на унищожението, той няма да падне сам.

Подновеното внимание към тази доктрина идва на фона на засилващ се многофронтов конфликт, който води началото си от атаките на Хамас на 7 октомври 2023 г. Оттогава Израел е ангажиран на няколко фронта, като напрежението ескалира далеч отвъд Газа.

На 3 март 2026 г. иранските сили заявиха, че са атакували офиса на израелския премиер Бенямин Нетаняху с хиперзвукова ракета "Хейбар". Докато иранските изявления предполагаха драматичен удар, израелските медии съобщиха за липса на жертви, което подчертава мъглата на войната и пропагандата, които обгръщат конфликта. По-ясна обаче е позицията на мощното военно крило на Иран, Революционната гвардия. Тя действа с доктрината "борба до последно" - готова е да изчерпи арсенала си, вместо да признае поражение. Смята се обаче, че и Израел действа по подобна, макар и далеч по-зловеща, философия.

Ядрената неяснота около Израел

За разлика от официалните ядрени сили, Израел отдавна поддържа политика на умишлена неяснота. Той нито потвърждава, нито отрича притежаването на ядрени оръжия, позиция, която оформя стратегическата му позиция в продължение на десетилетия.

Тази неяснота датира поне от ерата на Студената война. Ключов момент настъпва през 1979 г., когато американски сателит засича двойна светкавица над Индийския океан, широко интерпретирана от разузнавателните анализатори като доказателство за ядрен опит, вероятно проведен от Израел с подкрепата на Южна Африка от ерата на апартейда. Администрацията на Джими Картър обаче не успява официално да потвърди това заключение.

Оттогава мълчанието на Израел работи в негова полза. Като не признава ядрения си капацитет, той избягва вида санкции, пред които са изправени страни като Индия след ядрените си опити през 1998 г. - като същевременно се възползва от възпирането, което подобни оръжия осигуряват.

Независими оценки сочат, че Израел притежава около 90 ядрени бойни глави, с достатъчно делящ се материал, за да произведе значително повече. Анализаторите също така смятат, че Израел има пълна "ядрена триада" - способността да изстрелва оръжия от въздух, суша и море, както и тактически ядрени опции, предназначени за използване на бойно поле.

Обяснение на "Планът Самсон"

Името произлиза от библейската фигура Самсон, който, след като е заловен и ослепен, съборил храм върху себе си и враговете си, убивайки всички вътре. В стратегически план доктрината представлява подобна идея: ако Израел е изправен пред непосредствено унищожение, той може да прибегне до ядрени оръжия в голям мащаб, дори това да означава катастрофални последици за самия него и региона.

Експерти твърдят, че Израел никога не е очертавал официално подобна доктрина. Но, както отбелязват анализатори като Келси Дейвънпорт от Асоциацията за контрол на въоръженията, четенето между редовете на официалните изявления и военното планиране предполага, че такава евентуалност съществува. Федерацията на американските учени също описва опцията Самсон като ключов, макар и имплицитен, компонент от стратегията за възпиране на Израел.

Послание за възпиране

В основата си "Самсон" е по-малко свързан с действителното използване и повече със сигнализиране. Доктрината служи като предупреждение: всеки опит за унищожаване на Израел би дошъл на непоносима цена. В този смисъл тя отразява доктрините от ерата на Студената война като "Мъртва ръка" - полуавтоматизирана система, предназначена да осигури ядрен отговор, дори ако ръководството на дадена държава бъде унищожено.

Посланието е директно и недвусмислено. Ако Израел бъде избутан до ръба, той ще гарантира, че враговете му ще паднат заедно с него. В регион, който вече е на ръба, тази възможност, колкото и да е малка, добавя дълбоко обезпокоително измерение към вече нестабилната война.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Арена Арменец

    39 4 Отговор
    Външнния ГЕРБ министрър Николай Младенов любовник на СОРОС завършил Кингс Колидж Лондон с пари на сорис фондация"Отворено общество" дипломна работа:
    "Бъдеше развитие и перспективи на ЯДРЕНАТА програма на ИЗРАЕЛ и израелската армия IDF"

    Коментиран от #3

    05:06 07.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Евреите

    39 4 Отговор
    запалиха региона,сега и за ядрен удар мислят!

    05:35 07.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Орешник

    9 18 Отговор

    До коментар #6 от "Вярваш":

    Смелост със сигурност имат,но имат и мозък ! За разлика от други!

    05:42 07.04.2026

  • 8 Кученце

    40 7 Отговор
    Този човек на снимката е първоизточникът на повечето проблеми в света. Хитра лисица, която ще намери начин дори от затвора да избяга. Сещате се какво е решението, дано Иран се поразмърдат. А след като изчезне се надявам израелтяни да бъдат затворени в държавата си, изолирани, и да не се допуска напускането им по земя или въздух. Това са силно агресивни и много опасни хора, питбулите на човешкия род. Те доказаха и доказват, че не могат да съжителстват с цивилизованите хора и народи, те се хранят с кръв.

    06:01 07.04.2026

  • 9 Те и да имат

    17 5 Отговор
    не е нещо.
    Ако беше нещо, щяха да се водят ядрена сила. Има си ядена агенция за това и там няма геле.
    Само фишеци, понеже знаят, че нямат съюзници наоколо.
    Моето заключение е, че имат, но не достатъчно да разправят лакърдии, че ще унищожат другите.

    06:01 07.04.2026

  • 10 без коментар

    37 2 Отговор
    "Първо, ние нямаме ядрено оръжие и второ, ако е необходимо, ще го използваме".
    Голда Меир

    06:08 07.04.2026

  • 11 Изчезналия кивот

    9 13 Отговор
    Имат дръжки. Дали САЩ биха предоставили ядрено оръжие на подобна държава като Израел, ако нямат пълен контрол върху него? Винаги, когато са във война, веднага получават помощ от Америка с конвенционални оръжия.

    Коментиран от #12

    07:04 07.04.2026

  • 12 Ами да метнат няколко по Иран викам.

    3 12 Отговор

    До коментар #11 от "Изчезналия кивот":

    Па ще видиш дръжките.

    Коментиран от #15

    07:06 07.04.2026

  • 13 Дзак

    15 1 Отговор
    Дотам ли я докараха?

    07:11 07.04.2026

  • 14 Добруджанец

    21 3 Отговор
    Ч.фута нее човек.

    07:15 07.04.2026

  • 15 Хирошима и Нагасаки

    21 2 Отговор

    До коментар #12 от "Ами да метнат няколко по Иран викам.":

    Ако има изстреляни от територията Израел ядрени ракети, по когото и да е било, дори само една, това ще е краят на тази държава, буквално и метафорично.

    07:17 07.04.2026

  • 16 Възмутен

    31 4 Отговор
    "Като не признава ядрения си капацитет, той избягва вида санкции"

    Някое козяче ще ми каже ли защо господарите му нападнаха Иран за да предотвратят създаването на ядрени оръжия обаче никой не нападна Израел когато той ги създаваше. Защо за едни може а за други не може. Защо пак с двойни стандарти - нали ужким се борите за свят основан на правила. Или правилата не важат за господарите ви.

    Коментиран от #17, #18

    07:17 07.04.2026

  • 17 Баничаря

    4 19 Отговор

    До коментар #16 от "Възмутен":

    Взе ли си баничката от пред пасолья?

    07:31 07.04.2026

  • 18 Кретень!

    2 23 Отговор

    До коментар #16 от "Възмутен":

    Знаеш ли Израел колко пъти е нападан в историята си?

    Коментиран от #19, #20, #21, #23

    07:32 07.04.2026

  • 19 ВЕЛИК ИЗРАЕЛ

    22 2 Отговор

    До коментар #18 от "Кретень!":

    Това е тяхната цел. Агресията на Израел е сравнима с тази на Хитлер. Подлостта им също. Когато окупираха част от Сирия - Голанските възвишения в сирийстата територия пробиха наклонени сонди за вода да източват подземните води на сирийците зад линията на окупацията. А на палестинците от Газа просто им спряха водата, храната, лекарствата, направиха пълна блокада без достъп на хуманитарни организации. За тези коио не искаха да умират просто пускаха бомби

    08:05 07.04.2026

  • 20 А бе..

    9 2 Отговор

    До коментар #18 от "Кретень!":

    А ти знаеш ли че кравите са далеко а равините са една пюнка народ и територия,куполо им се пропука,техеране ще отвори ормузите за танкери с големи такси та под пустинята и с кинтите да си напраат яо и ще помаггуют на шиттите,избулата и гусити,тательавиво да не моо да си вземе въздух

    Коментиран от #24

    08:09 07.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ИЗРАЕЛ Е ДЪРЖАВА

    16 1 Отговор
    ТИП ТУМОРНО ОБРАЗУВАНИЕ. ДОКАТО СЪЩЕСТВУВА ЩЕ ИМА ПРОБЛЕМ.

    08:21 07.04.2026

  • 23 Възмутен

    20 1 Отговор

    До коментар #18 от "Кретень!":

    "Знаеш ли Израел колко пъти е нападан в историята си?"

    И колко пъти е нападан според пропагандата и най вече защо е нападан. И защо ли амнезия получи че той не изпълнява резолюция на ООН за палестинска държава, амнезия получи за системния геноцид в ивицата и голанските възвишения.

    Иначе господарите ти имаха право да нападнат Югославия защото ужким Милошевич избил 3000 албанеца обаче Израел като изби над 3 милиона палестинеца не го видяхте.

    И какво общо има това кой колко пъти нападал някого с притежанието на ядрени оръжия - дай и на талибаните да разрешим да си направят ядрени бомби че все ги нападат - става ли?.

    Нали ужким сте се борели за свят основан на правила - ама правилата не важат за господарите че няма да има за баничка.

    08:22 07.04.2026

  • 24 Силата

    6 1 Отговор

    До коментар #20 от "А бе..":

    на Израел не е в нейната прехвалена военна мощ, а в нейното лоби в САЩ.

    08:33 07.04.2026

  • 25 Жалка еврейска измет

    6 1 Отговор
    Заради тези алчни евреи цял свят страда

    09:01 07.04.2026

  • 26 Австрийски акварелист

    4 1 Отговор
    Смър на израел

    09:26 07.04.2026

  • 27 доностия

    3 1 Отговор
    Това съм го казвал преди години - Защо? В далечната 1967 година на Голанските възвишения когато Сирийските танкове най - модерните за времето (Т-54 ,Т-60 повечето ) пробиват фронтовата линия и пътят за Тел Авив е открит - няма нищо което да ги спре .Тогава Израел започва усилена подготовка за нанасяне на Ядрен удар срещу Сирия във военната база в пустинята Негеб до град Димона военната база Димона . Тагава Съветските военни спътници засичат тези приготовления и Съветският военне флот във Средиземно море е приведено в 2 -Степен на готовност както и всичко подразделения в Сирийските военни бази . Тогава СССР предупреждава Ирзаел -- в случай на нанасяне на ядрен удар на Сирия тя си запазва правото на асиметричен отговор (единствено Сирия извън Варшавският договор по доктрината на Брежнев СССР се задължава да помага като участва пряко във войната срещу Сирия считайки ги като нападение на СССР .).Израел веднага докладва това на Американският посол и той на Външното им Министерство . Американският Президент Lynodn B. Johnson (прeди Кенеди )събира най доверните военни специалисти и разкрива положението . След което ги пиtа --Трябва ли да влезем в пряка война със Съветите която мoже да прераст не в Ядрена заради Израел ?с непредсказуеми последствия за човечеството ? (тях годин влиянието на Еврейските лоби та било по слабо не като днес). Веднага било прието решени незабавно да започнат преговори със СССР и така Голанските възвишения били разделени къд

    11:09 07.04.2026

  • 28 доностия

    3 1 Отговор
    Веднага било прието решени незабавно да започнат преговори със СССР и така Голанските възвишения били разделени където се простирала фронтовата линия на половина тъй като тогава водните ресурси за Израел тъй като не е възможно без тях нейното съществуване като Държава .

    11:11 07.04.2026