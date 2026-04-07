Планът "Самсон": Тайната ядрена доктрина на Израел

На фона на хаоса около войната с Иран, намесата на Хизбула и иракските шиитски милиции и безмилостния ракетен обстрел срещу Израел, една малко известна израелска доктрина отново е на фокус. Планът "Самсон" се смята за ядрената политика на Израел, запазена за най-сериозните екзистенциални заплахи. Идеята е ясна - ако Израел някога бъде тласнат към ръба на унищожението, той няма да падне сам.

Подновеното внимание към тази доктрина идва на фона на засилващ се многофронтов конфликт, който води началото си от атаките на Хамас на 7 октомври 2023 г. Оттогава Израел е ангажиран на няколко фронта, като напрежението ескалира далеч отвъд Газа.

На 3 март 2026 г. иранските сили заявиха, че са атакували офиса на израелския премиер Бенямин Нетаняху с хиперзвукова ракета "Хейбар". Докато иранските изявления предполагаха драматичен удар, израелските медии съобщиха за липса на жертви, което подчертава мъглата на войната и пропагандата, които обгръщат конфликта. По-ясна обаче е позицията на мощното военно крило на Иран, Революционната гвардия. Тя действа с доктрината "борба до последно" - готова е да изчерпи арсенала си, вместо да признае поражение. Смята се обаче, че и Израел действа по подобна, макар и далеч по-зловеща, философия.

Ядрената неяснота около Израел

За разлика от официалните ядрени сили, Израел отдавна поддържа политика на умишлена неяснота. Той нито потвърждава, нито отрича притежаването на ядрени оръжия, позиция, която оформя стратегическата му позиция в продължение на десетилетия.

Тази неяснота датира поне от ерата на Студената война. Ключов момент настъпва през 1979 г., когато американски сателит засича двойна светкавица над Индийския океан, широко интерпретирана от разузнавателните анализатори като доказателство за ядрен опит, вероятно проведен от Израел с подкрепата на Южна Африка от ерата на апартейда. Администрацията на Джими Картър обаче не успява официално да потвърди това заключение.

Оттогава мълчанието на Израел работи в негова полза. Като не признава ядрения си капацитет, той избягва вида санкции, пред които са изправени страни като Индия след ядрените си опити през 1998 г. - като същевременно се възползва от възпирането, което подобни оръжия осигуряват.

Независими оценки сочат, че Израел притежава около 90 ядрени бойни глави, с достатъчно делящ се материал, за да произведе значително повече. Анализаторите също така смятат, че Израел има пълна "ядрена триада" - способността да изстрелва оръжия от въздух, суша и море, както и тактически ядрени опции, предназначени за използване на бойно поле.

Обяснение на "Планът Самсон"

Името произлиза от библейската фигура Самсон, който, след като е заловен и ослепен, съборил храм върху себе си и враговете си, убивайки всички вътре. В стратегически план доктрината представлява подобна идея: ако Израел е изправен пред непосредствено унищожение, той може да прибегне до ядрени оръжия в голям мащаб, дори това да означава катастрофални последици за самия него и региона.

Експерти твърдят, че Израел никога не е очертавал официално подобна доктрина. Но, както отбелязват анализатори като Келси Дейвънпорт от Асоциацията за контрол на въоръженията, четенето между редовете на официалните изявления и военното планиране предполага, че такава евентуалност съществува. Федерацията на американските учени също описва опцията Самсон като ключов, макар и имплицитен, компонент от стратегията за възпиране на Израел.

Послание за възпиране

В основата си "Самсон" е по-малко свързан с действителното използване и повече със сигнализиране. Доктрината служи като предупреждение: всеки опит за унищожаване на Израел би дошъл на непоносима цена. В този смисъл тя отразява доктрините от ерата на Студената война като "Мъртва ръка" - полуавтоматизирана система, предназначена да осигури ядрен отговор, дори ако ръководството на дадена държава бъде унищожено.

Посланието е директно и недвусмислено. Ако Израел бъде избутан до ръба, той ще гарантира, че враговете му ще паднат заедно с него. В регион, който вече е на ръба, тази възможност, колкото и да е малка, добавя дълбоко обезпокоително измерение към вече нестабилната война.