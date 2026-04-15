Хиляди допълнителни войници! САЩ ще разположат още бойни части в Близкия изток

САЩ се готвят да изпратят хиляди допълнителни войници в Близкия изток в следващите дни, тъй като администрацията на Доналд Тръмп се стреми да принуди Иран да сключи споразумение, съобщават американски официални лица пред вестник Washington Post, пише Фокус.

В доклада се посочва също, че ако примирието не се спази, се очакват нови удари или наземни операции.

Официални представители заявиха, че около 6 000 войници на борда на самолетоносача USS George HW Bush ще бъдат ескортирани от няколко военни кораба до Близкия изток.

По-рано Централното командване на армията на САЩ (CENTCOM) обяви, че над десет хиляди членове на въоръжените сили на САЩ, над десет военни кораба и десетки самолети участват в блокадата на иранските пристанища, след като мярката за Ормузкия проток влезе в сила след решението на президента на САЩ.

От друга страна, рано днес (15 април) журналистът от телевизия ABC Джонатан Карл съобщи, че Тръмп е заявил, че не смята за необходимо да се удължава примирието с Иран, тъй като конфликтът "така или иначе ще приключи".