Хиляди допълнителни войници! САЩ ще разположат още бойни части в Близкия изток

15 Април, 2026 19:45 568 20

Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Washington Post

САЩ се готвят да изпратят хиляди допълнителни войници в Близкия изток в следващите дни, тъй като администрацията на Доналд Тръмп се стреми да принуди Иран да сключи споразумение, съобщават американски официални лица пред вестник Washington Post, пише Фокус.

В доклада се посочва също, че ако примирието не се спази, се очакват нови удари или наземни операции.

Официални представители заявиха, че около 6 000 войници на борда на самолетоносача USS George HW Bush ще бъдат ескортирани от няколко военни кораба до Близкия изток.

По-рано Централното командване на армията на САЩ (CENTCOM) обяви, че над десет хиляди членове на въоръжените сили на САЩ, над десет военни кораба и десетки самолети участват в блокадата на иранските пристанища, след като мярката за Ормузкия проток влезе в сила след решението на президента на САЩ.

От друга страна, рано днес (15 април) журналистът от телевизия ABC Джонатан Карл съобщи, че Тръмп е заявил, че не смята за необходимо да се удължава примирието с Иран, тъй като конфликтът "така или иначе ще приключи".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да приготвят и съндъци

    16 1 Отговор
    За Завръщането Им

    Коментиран от #6

    19:46 15.04.2026

  • 2 ЦЕ ИМА ОЩЕ МНОГО

    13 1 Отговор
    Неработещи тоалетни.

    19:48 15.04.2026

  • 3 Хахахаха

    19 2 Отговор
    САЩ не могат да се справят с един Иран. Намериха си майсторите.

    19:48 15.04.2026

  • 4 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    6 3 Отговор
    Много ми дреме за САЩ
    Слизам в Атина на другия ден сутринта и мигновено се чувствам дребен и мишок нищожен там ми харесва много в Атина и това лято ще се стремя да бъда на максимално ниво дразнител в Атина като им набиразя на Гинека

    Коментиран от #11

    19:49 15.04.2026

  • 5 Любознателен

    9 0 Отговор
    Значи Иран може да събере 14 млн армия, срещу която при една наземна операция ще се изправят 6000 смели и мотивирани американски войници. Интересно.

    Коментиран от #13

    19:50 15.04.2026

  • 6 РО КО КО

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Да приготвят и съндъци":

    Ше хвърчат
    РО га,
    КО пита,
    КО зина.

    19:50 15.04.2026

  • 7 ТАГАРЕНКО СЕ ЧУДИ

    7 0 Отговор
    На фронта в окраина ли да ходи или на фронта в Иран?

    Коментиран от #17

    19:51 15.04.2026

  • 8 боя възпитава

    2 1 Отговор
    харесвам войните дано не спират близките 10 години да гледаме нови дронове

    купил съм си пуканки имам и бира седя през телевизора и гледам как се биете

    19:52 15.04.2026

  • 9 Дик диверсанта

    0 4 Отговор
    Да му мисли лъжливата копейка. Глоубмастърите идват о кацат във Варна.

    19:52 15.04.2026

  • 10 ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ

    5 0 Отговор
    Залеза на англосаксите.

    Коментиран от #16

    19:53 15.04.2026

  • 11 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    гамото илиники доленЛЯВпедал

    19:53 15.04.2026

  • 12 Европеец

    3 1 Отговор
    И защо ще ги разполагат..... Въобще лудия Дончо задмина дементния бай Джо ...... На кой да се сърдим сега за инфлацията, за високите цени в магазините и скъпото гориво......А,,,, Не си струва да коментирам Дончо, агресор, убиец се на 167 ирански деца,ядрен терорист и световен рекетьор и изнудвач..... Не си струва да коментирам и либералния Путин, не се научи да води война, не се отърва от Соросната пета колона, въобще и той се очертава като провал..... След като умре веднага ще започне развенчаване на култа към личността му...

    19:53 15.04.2026

  • 13 Дик диверсанта

    0 3 Отговор

    До коментар #5 от "Любознателен":

    Много дебили има на територията на България, които са заплаха за страната ни.

    19:53 15.04.2026

  • 14 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 2 Отговор
    Давай урана и отхлабвам примката

    19:55 15.04.2026

  • 15 Ами

    2 1 Отговор
    Празни приказки. Вижте картата на Иран. Само планини.
    За сухопътна операция трябват поне половин милион армия.
    И от тях поне половината няма да оцелеят.
    Така че сухопътната операция я отпишете.

    Коментиран от #18

    19:56 15.04.2026

  • 16 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ":

    Англосаксите бомбят Путин и Иран.....кой ли залязва

    Коментиран от #19

    19:57 15.04.2026

  • 17 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "ТАГАРЕНКО СЕ ЧУДИ":

    Тагаренко първо гледа къде ша иде..Радиенко.

    19:58 15.04.2026

  • 18 ОраКул🔮

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ами":

    Екшън на Суша 100% до седмици

    20:01 15.04.2026

  • 19 Биби и Дони

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Най обичаме миризмата на пърлени чалми рано сутрин

    20:02 15.04.2026

  • 20 Хер Флик от Гестапо

    0 0 Отговор
    Това да не са ви заухавите Рашки, господа експерти. Тези идват , взимат своето , избиват туземците, и си отиват и 16 жертви и 3 свалени самолета. Или си го представяте, като в Украйна, 5 години мъка , мизерия, кал и хвърчащи крайници... Няма да е така. Справка.. последните 10 съсипани от американците държави

    20:02 15.04.2026