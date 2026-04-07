Къде е аятолахът? Моджтаба Хаменей се лекува от "тежко" заболяване и не е в състояние да управлява Иран

Спекулациите около здравословното състояне на новия лидер на Иран продължават, а нова оценка на американско-израелското разузнаване посочва, че той не е в състояние да управлява страната. Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей е в безсъзнание и се лекува от "тежко" заболяване в град Кум, като в момента не е в състояние да управлява страната, според оценка на разузнавателните служби, цитирана от вестник The Times, а информацията бе повторена от редица израелски медии, сред които и The Times of Israel.

"Моджтаба Хаменей се лекува в Кум, той в тежко състояние и не е в състояние да участва в каквото и да е вземане на решения от страна на режима“, се посочва в дипломатическа бележка, базирана на американско-израелски разузнавателни данни и споделена с техните съюзници от Персийския залив.

Това е първият път, когато доклад разкрива публично местонахождението на Хаменей от началото на войната, когато се смяташе, че е бил ранен при началните удари на 28 февруари.

Документът разкрива също така подготовката за погребението на баща му и бивш върховен лидер Али Хаменей в Кум, след като той бе убит при началните удари.

Спекулации около Моджтаба Хаменей

От началото на американско-израелските удари срещу Иран, новият лидер Моджтаба Хаменей не се е появявал публично, което засили съмненията около способността му да ръководи страната. В различни израелски и западни медии се появи информация, че Хаменей се лекува от наранявания, като се появи информация, че се намира в Русия.

ЦРУ и Мосад търсят следи от Моджтаба Хаменей

От своя страна Техеран отрече тази информация и заяви, че новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей е в добро здраве и продължава да ръководи страната. Али Бахрейни, представителят на Иран в офиса на ООН в Женева, заяви, че ситуацията около новия лидер е свързана със съображения за сигурност.