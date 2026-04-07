Къде е аятолахът? Моджтаба Хаменей се лекува от "тежко" заболяване и не е в състояние да управлява Иран

Спекулациите около здравословното състояне на новия лидер на Иран продължават, а нова оценка на американско-израелското разузнаване посочва, че той не е в състояние да управлява страната. Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей е в безсъзнание и се лекува от "тежко" заболяване в град Кум, като в момента не е в състояние да управлява страната, според оценка на разузнавателните служби, цитирана от вестник The Times, а информацията бе повторена от редица израелски медии, сред които и The Times of Israel.
"Моджтаба Хаменей се лекува в Кум, той в тежко състояние и не е в състояние да участва в каквото и да е вземане на решения от страна на режима“, се посочва в дипломатическа бележка, базирана на американско-израелски разузнавателни данни и споделена с техните съюзници от Персийския залив.
Това е първият път, когато доклад разкрива публично местонахождението на Хаменей от началото на войната, когато се смяташе, че е бил ранен при началните удари на 28 февруари.
Документът разкрива също така подготовката за погребението на баща му и бивш върховен лидер Али Хаменей в Кум, след като той бе убит при началните удари.
Спекулации около Моджтаба Хаменей
От началото на американско-израелските удари срещу Иран, новият лидер Моджтаба Хаменей не се е появявал публично, което засили съмненията около способността му да ръководи страната. В различни израелски и западни медии се появи информация, че Хаменей се лекува от наранявания, като се появи информация, че се намира в Русия.
ЦРУ и Мосад търсят следи от Моджтаба Хаменей
От своя страна Техеран отрече тази информация и заяви, че новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей е в добро здраве и продължава да ръководи страната. Али Бахрейни, представителят на Иран в офиса на ООН в Женева, заяви, че ситуацията около новия лидер е свързана със съображения за сигурност.
Коментиран от #13, #51, #73
Коментиран от #12, #55
Нали?
Религиозния аятолах с имения над 300 милиона..
11:49 07.04.2026
Коментиран от #75
11:51 07.04.2026
Коментиран от #70, #74
11:51 07.04.2026
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Той намерил къде да се лекува. Русия е страната с най-голяма смъртност, дължаща се на лошо здравеопазване, ниска хигиена, инфекции, алкохолизъм и ниска здравна култура и профилактика на руското население.
11:51 07.04.2026
13 Тен
До коментар #2 от "Трол":ТЕ На русия свършаха на 3-тия ден по същите анализатори и институти и пералните също свършваха в Украйна в този момент и накрая 5 години - пари-пари-пари и нищо не става
11:53 07.04.2026
Що не знаете къде вие аятолаха?
Лъжат като...
Коментиран от #36
11:54 07.04.2026
А направиха жените си втора ръка хора
Егати и религиозните водители..
Егати и измислицата, че представляват персите
11:56 07.04.2026
Руснаците и иранците ви карат вече сами да си приказвате.
С тях лягате и с тях ставате и кошмарите ви преследват навсякъде и има защо.
Спокойно, иранците не са лоши хора, няма да ви бият много, само малко, за назидание на целия свят.
По-добре си вижте вашите психопатични пациенти Тръмп, Урсула, Калас, Гюров....не се занимавайте с неща които не са ви работа.
Коментиран от #27, #31
11:58 07.04.2026
Коментиран от #24, #26
11:58 07.04.2026
11:59 07.04.2026
26 Те не искат
До коментар #21 от "Гост":да го превземат, къде ги чете тези смешки.
Коментиран от #40
12:01 07.04.2026
28 добре, де
29 По тежко болен
Лудостта му е заразна и нелечима. Да бъде ликвидиран! Да не разнася заразата!
12:02 07.04.2026
Коментиран от #37
12:02 07.04.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Ти да видиш
12:05 07.04.2026
33 Сагата с Биби
До коментар #28 от "добре, де":Отдавна приключи :) Сигурно освен теб, всички останали го видяхме. Гледай тв поне веднъж седмично и ще го видиш :)
12:05 07.04.2026
35 У вас ли да дойде Тръмп?
До коментар #28 от "добре, де":Вчера даваше конференция пред всички журналисти
За разлика от Радев
Да беше гледал
Коментиран от #86
12:07 07.04.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Що бе?
До коментар #30 от "Ормуз ага":Боби трепе ислямски комунисти.Вчера два броя.
12:08 07.04.2026
40 Гост
До коментар #26 от "Те не искат":Ми ко да го прават ? Иначе за кво е цялата патаклама?
Коментиран от #43
12:09 07.04.2026
41 БУНКЕРНИЯ КАШИК
Родният РУСОФИЛОС БУЛГАРИКОС
Пак Реве на Умрело..
Радост е да ги гледаш
Когато са на Ръба на Лудостта.
12:11 07.04.2026
43 3 са целите на американската операция
До коментар #40 от "Гост":Цел номер 1: Иран не бива да притежава атомни оръжия
Цел номер 2: Унищожаване на балистичната ракетна програма
Цел номер 3: Унищожаване на военноморския флот
Коментиран от #47
12:14 07.04.2026
47 Иван
До коментар #43 от "3 са целите на американската операция":Не бяха ли 15 или 25?
12:19 07.04.2026
48 всички се чудим
Коментиран от #56, #82
12:22 07.04.2026
50 Персийска хитрост е това.
12:31 07.04.2026
51 Доналд
До коментар #2 от "Трол":За ракетите не знам, но аятоласите са на приключване. След това ще има СДЕЛКА Иран предава ракетите и Шахедите на Украйна в името на мира.
Х
12:36 07.04.2026
55 Айде бе!
До коментар #4 от "Последния Софиянец":И сигурно тавариш Путин му вее с ветрило да му прави вятър.
12:42 07.04.2026
56 малииии
До коментар #48 от "всички се чудим":Пак ли фалира. Той САЩ от 1917 го фалирате и разпадате... А где СССР?
12:42 07.04.2026
60 Смешник
Коментиран от #64, #66
12:47 07.04.2026
62 Факти
Коментиран от #81
12:48 07.04.2026
63 Дада
Коментиран от #89
12:48 07.04.2026
64 не жа един
До коментар #60 от "Смешник":На два дори... Даже 3... А може и 4 ри. Не слушайте иранското правителство... Слушайте нас двамЪта. Ние знаем от оня руски канал... Мръсния канал май беше
12:49 07.04.2026
65 Истината
Коментиран от #67
12:50 07.04.2026
66 даваха го
До коментар #60 от "Смешник":В един от руските канали... Плуваше по него с корема нагоре...
12:51 07.04.2026
67 аха
До коментар #65 от "Истината":вЕрваме ти.. спи спокойно
мбуа ха ха ха ха ха ха ха ха
12:59 07.04.2026
Коментиран от #78
13:02 07.04.2026
70 русия е ислям
До коментар #8 от "Тома":Бункерджиите които си изброил поне излизат на светло от време на време,а този май е от джагалската митология!
13:02 07.04.2026
73 Кога
До коментар #2 от "Трол":свършват ракетите и дроновете на Украйна? Че вече 5та година бъхта матушката 🤣
13:20 07.04.2026
74 Медуня
До коментар #8 от "Тома":според мен е при паметника моча и крайцера мацква...
13:21 07.04.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Ъъъъ
До коментар #69 от "Анонимен":"А чалмите постоянно лъжат от негово име!"
А Мосад? Колко фейк видеа пуснаха за Нетаняху?🤣
И да ви напомня, че вече месец Тръмп не е споменал Нетаняху на шега.....За последно го спомена преди да го убият.... 🤣
13:44 07.04.2026
81 Да бе
До коментар #62 от "Факти":По-голяма пародия на държава от територията бъгария нЕма !!!
13:52 07.04.2026
82 Явно
До коментар #48 от "всички се чудим":"вие" дето се чудите живеете в паралелна вселена и чувате гласове. Тук в реалния живот САЩ помляха Иран: 10 хиляди полета, 13000 поразени цели само дотук! Цялото политическо и военно ръководство на Иран избито, флотът им потопен. На Иран остана да се крият в пещери и да пращат дрончета да дразнят арабите.
А уж щяха да изгряват ирански слънца над Израел, да потапят самолетоносачи, уж Русия и Китай щяха да ги защитят... накрая дори Хусите са по-тихи от тревата
Коментиран от #84, #85
13:55 07.04.2026
84 Ахахаха
До коментар #82 от "Явно":Затова ли Иран получава протока който преди нямаха и американците се стягат да бягат? От победи и смелост, я кажи нещо друго.. С кого преговарят американците тогава, като са убили всичко и защо не постигат мир?!
13:58 07.04.2026
85 Момче
До коментар #82 от "Явно":Освен ако не си сссиганин.. И те впечатлява колко лъжат от уса, няма никаква логика да им вярваш
13:59 07.04.2026
86 Ооооо
До коментар #35 от "У вас ли да дойде Тръмп?":я стига си ни будалкал..... евреин нищо НЕ ДАВА, даже и интервю, евреин са ВЗИМА......
14:00 07.04.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Деде
До коментар #63 от "Дада":стига дърдори глупости тъка ами ходи се реди на опашка в пощата, дават 50 евро помощи за най-изпадналите
Коментиран от #91
15:28 07.04.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Остана Един Гладен
До коментар #89 от "Деде":Пак заради имперските амбиции на САЩ за нефта.
17:08 07.04.2026
92 Хахаха
17:13 07.04.2026