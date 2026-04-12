CENTCOM: Започна операцията по разминиране в Ормузкия проток

Централното командване на САЩ (CENTCOM) съобщи в събота, че неговите сили са започнали да създават условия за разминиране на морски мини в Ормузкия проток, като два есминеца на Военноморските сили оперират във водния път като част от усилията за възстановяване на безопасното морско корабоплаване.

CENTCOM съобщи, че разрушителите USS Frank E. Peterson и USS Michael Murphy са преминали през пролива и са действали в Персийския залив в рамките на по-широка мисия, насочена към отстраняване на мини, поставени по-рано от Корпуса на ислямската революционна гвардия на Иран.

"Днес започнахме процеса по създаване на нов проход и скоро ще споделим този безопасен маршрут с морската индустрия, за да насърчим свободния търговски поток", заяви командващият CENTCOM генерал Брад Купър.

Командването добави, че се очаква в следващите дни към операцията да се присъединят допълнителни американски ресурси, включително подводни дронове.