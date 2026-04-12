CENTCOM: Започна операцията по разминиране в Ормузкия проток

CENTCOM: Започна операцията по разминиране в Ормузкия проток

12 Април, 2026 12:23 1 657 49

Командването добави, че се очаква в следващите дни към операцията да се присъединят допълнителни американски ресурси, включително подводни дронове

CENTCOM: Започна операцията по разминиране в Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Централното командване на САЩ (CENTCOM) съобщи в събота, че неговите сили са започнали да създават условия за разминиране на морски мини в Ормузкия проток, като два есминеца на Военноморските сили оперират във водния път като част от усилията за възстановяване на безопасното морско корабоплаване.

CENTCOM съобщи, че разрушителите USS Frank E. Peterson и USS Michael Murphy са преминали през пролива и са действали в Персийския залив в рамките на по-широка мисия, насочена към отстраняване на мини, поставени по-рано от Корпуса на ислямската революционна гвардия на Иран.

"Днес започнахме процеса по създаване на нов проход и скоро ще споделим този безопасен маршрут с морската индустрия, за да насърчим свободния търговски поток", заяви командващият CENTCOM генерал Брад Купър.

Командването добави, че се очаква в следващите дни към операцията да се присъединят допълнителни американски ресурси, включително подводни дронове.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Т Живков

    9 28 Отговор
    Камиларите го духат сополив

    Коментиран от #9

    12:26 12.04.2026

  • 2 Фен

    15 7 Отговор
    Янките скоро не бяха губили морска битка...

    Коментиран от #49

    12:28 12.04.2026

  • 3 Швейк

    8 2 Отговор
    И кво ?

    12:29 12.04.2026

  • 4 мдааа

    26 6 Отговор
    "са започнали да създават условия за разминиране на морски мини"
    Условия ръйш, а не че са почнали да разминират😉
    Дончо пак, ще яде хурката ми се струва!

    12:29 12.04.2026

  • 5 АНГЛОЕВРЕИТЕ

    25 6 Отговор
    Ще плащат такси на Иран доживотно.

    Коментиран от #8

    12:30 12.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ганя Путинофила

    5 12 Отговор
    А НАТО, пак ли го няма?
    Накрая Тръмп ще бие дузпата на всички тарикати!

    Коментиран от #13

    12:32 12.04.2026

  • 8 Ол1гофрен,

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "АНГЛОЕВРЕИТЕ":

    Добре.

    12:33 12.04.2026

  • 9 Зевзек

    16 1 Отговор

    До коментар #1 от "Т Живков":

    Важното е че и ти си плащаш на "камиларите". Що ли нито един кораб на "съюзниците" на господарите ти не е минал до сега.

    Коментиран от #14

    12:33 12.04.2026

  • 10 Иранците са умни хора!

    8 2 Отговор
    Всички кифли да слагат хиджабите, да не джафкат много!

    12:33 12.04.2026

  • 11 ВСИЧКИ ЦИОН ПОДЛОГИ ОТ ФОРУМА

    9 2 Отговор
    Да превеждат заплатите си на ЦИОН. Трябват пари за таксите.

    Коментиран от #17

    12:34 12.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Европеец

    11 3 Отговор

    До коментар #7 от "Ганя Путинофила":

    Накрая ще бият дузпата на господарите ти - впрочем те вече я биха. Французите гласуваха против краварите и вече минават спокойно.

    Коментиран от #20

    12:35 12.04.2026

  • 14 Ол1гофрен,

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Зевзек":

    Добре.

    12:36 12.04.2026

  • 15 АМУДЖИСТАН уйде у канало ...

    4 7 Отговор
    5 ... СВО та на бай ДОНЧО за....ЕДИН МЕСЕЦ...ОБЩО!! И то БЕЗ жертви!!Хехехехехехе
    Почти като....13 годишният...3 дневен БЛИЦКРИГ на Узкоглазия ЦАЛИ ВАЧ на КУ РАна!!
    И ония...2 Милиона монголяци ЧЕРНОЗЕМ
    Хехехехехехе

    12:36 12.04.2026

  • 16 Хамас

    8 3 Отговор
    Великите войни на Аллах наритаха Америчките и еврейски бандити!!!! Скоро ке разтурят и играел!

    12:36 12.04.2026

  • 17 ЧАКАЙ ДА СЕ РАЗБЕРЕМ

    8 1 Отговор

    До коментар #11 от "ВСИЧКИ ЦИОН ПОДЛОГИ ОТ ФОРУМА":

    Аз превеждам цялата си заплата на Зеленски. Нямам за цион.

    Коментиран от #24

    12:36 12.04.2026

  • 18 Дон Корлеоне

    3 7 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #22, #29

    12:37 12.04.2026

  • 19 Бг козяче

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "бг копейка":

    пък на нас главорезите от Ал Кайда в Сирия ни са първи приятели.

    12:37 12.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ура,,Ура

    7 0 Отговор
    Тия правят планове и подготовки. Празни приказки. Едно разминиране трае няколко месеца. Ако някой им позволи разбира се.

    Коментиран от #31

    12:38 12.04.2026

  • 22 Запознат

    8 2 Отговор

    До коментар #18 от "Дон Корлеоне":

    И без интернет руснаците попиляха "силното и сплотено" НАТО и фалираха ЕС.

    12:39 12.04.2026

  • 23 Орешник

    6 1 Отговор
    Ама как само ви верваме шъ знайш ! Еииии смешници даже не сте го доближили!

    12:39 12.04.2026

  • 24 ЦИОН КАЗА

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "ЧАКАЙ ДА СЕ РАЗБЕРЕМ":

    Той и Зеленски е от ЦИОН. Важното е да даваш ВСИЧКО, гой.

    12:40 12.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Руски хомосексуалист

    3 4 Отговор
    Добре,че щатите и Изрел вършат мръсната работа на света. Ами моята работа.. ,кой ще свърши?

    Коментиран от #32

    12:42 12.04.2026

  • 28 Зевзек

    6 0 Отговор
    "разрушителите USS Frank E. Peterson и USS Michael Murphy са преминали през пролива"

    Преминаха докато иранците го бяха отворили по време на преговорите но веднага се скриха след като се провалиха - ама нали трябва да има нашите козячета какво да ядат.

    12:42 12.04.2026

  • 29 Да бе....

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Дон Корлеоне":

    Пусна...тия с КУ РАна... у задният двор
    Ееееедехееее

    12:43 12.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 демократ

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Ура,,Ура":

    Ако няма разминирване няма минаване независимо какви кораби пускат иранците. Ейлон изхвърлих Те Де Ито в реката на кого ни остави аз се кълнях в теб.

    Коментиран от #33

    12:44 12.04.2026

  • 32 Зевзек

    5 0 Отговор

    До коментар #27 от "Руски хомосексуалист":

    Така е САЩ и Израел вършат всички мръсотии на света - ама пък има редовни грантове към нашите козячета.

    Коментиран от #39

    12:44 12.04.2026

  • 33 Зевзек

    4 2 Отговор

    До коментар #31 от "демократ":

    "Ако няма разминирване няма минаване независимо какви кораби пускат иранците"

    Ще ти се ама минават само тези които пускат иранците и са им платили в юани - пък на нашите козячета им се реве че наритаха господарите им.

    Коментиран от #40

    12:46 12.04.2026

  • 34 ЕВРЕИТЕ И ЕВРОГЬОЙЕВЕТЕ

    5 1 Отговор
    Ще плащат такси за преминаване защото са партиен тигър.

    12:46 12.04.2026

  • 35 абракадабра

    4 0 Отговор
    Досущ Сизиф търкалящ камък по нагорнище. Много по-лесно се минира, от разминирване.

    12:47 12.04.2026

  • 36 Вашето мнение

    6 1 Отговор
    Започнали да създават условия? Да не би вчера, след като са размразили иранските активи, после старателно да са им облизали за..ците. Толкова са смешни с тая пропаганда, че освен тотално неграмотен паветен не знам дали друг им се връзва.

    12:48 12.04.2026

  • 37 Учуден

    5 0 Отговор
    Козячета какво стана бе - защо плащате такси на аятоласите като отидете на бензиностанцията. Таксите не са никак малки и за това цената на горивата са такива.

    Коментиран от #41, #42

    12:49 12.04.2026

  • 38 САЩ ЗАГУБИХА

    3 1 Отговор
    И тази война.

    12:50 12.04.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Олигофрен

    1 2 Отговор

    До коментар #33 от "Зевзек":

    Кога стана ол1гофрен?По рождение ли си ол1гофрен или стана ол1гофрен в ранна детска възраст?

    12:51 12.04.2026

  • 41 Чобонче

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Учуден":

    Твоите масрафи плащаме,че от такива като маршируваме на място

    12:52 12.04.2026

  • 42 Смех с копейки

    2 2 Отговор

    До коментар #37 от "Учуден":

    Ти с каруца ли движиш 🤣?

    12:52 12.04.2026

  • 43 Русофил

    2 2 Отговор
    Търся Гей Клуб в Бургас?

    Коментиран от #45

    12:54 12.04.2026

  • 44 Иво Христов

    0 2 Отговор
    Русия не спечели ли вече?

    12:56 12.04.2026

  • 45 ТОЗИ ПЬОДАЛ СЕ ПРАВИ НА РУСОФИЛ

    0 1 Отговор

    До коментар #43 от "Русофил":

    Не му вярвайте. Този е пед..раст.

    12:57 12.04.2026

  • 46 Оня

    1 0 Отговор
    Започнали сте ама на сън! По време на преговорите се опитахте ама Иран ви даде 30 минути да се разкарате иначе при акулите! И сгънахте цирка! Тия хуморески у детската градина като за куклен театър стават! Аре чао че ще ми изгори агнето!

    12:57 12.04.2026

  • 47 Хаха

    1 0 Отговор
    Фалшиви новини. Нито някой е поставял мини, нито някой търси мини.

    12:59 12.04.2026

  • 48 az СВО Победа80

    0 0 Отговор
    Очаквах още вчера да пуснат този фейк и следя данните от Marine trafic.

    А те не потвърждават информацията.... 🤣

    12:59 12.04.2026

  • 49 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Фен":

    Те и тази нямаше да я загубят, ама иранците не се явиха и битката пропадна.

    13:00 12.04.2026