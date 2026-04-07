Киев: Русия предоставя на Иран сателитно разузнаване за атаки срещу американски цели

Русия е предоставила на Иран сателитни изображения и киберподкрепа, за да подпомогне атаките срещу американски и други цели в Близкия изток, според оценка на украинското разузнаване, прегледана от "Ройтерс".
Докладът посочва, че между 21 и 31 март руски сателити са извършили най-малко 24 наблюдения в 11 държави, обхващащи 46 обекта, включително военни бази, летища и нефтени находища. В рамките на дни след тези наблюдения са последвали атаки с ирански балистични ракети и дронове, което според оценката очертава ясен модел.
Девет от наблюденията са били в Саудитска Арабия, включително пет над военния град "Крал Халид", с цел локализиране на елементи от американската система THAAD. Други цели са били в Турция, Йордания, Кувейт, ОАЕ, както и по веднъж в Израел, Катар, Ирак, Бахрейн и базата Диего Гарсия. Отбелязва се и засилено наблюдение на Ормузкия проток, където Иран е наложил де факто блокада на всички кораби освен определените от него "невражески плавателни съдове".
"Ройтерс" не успя независимо да потвърди оценката. От Белия дом заявиха, че външна подкрепа за Иран не влияе на оперативния успех на САЩ. Русия и Иран не коментираха. Европейски лидери са повдигнали въпроса пред държавния секретар Марко Рубио на среща на Г-7, но той не е отговорил на обвиненията, макар публично да ги е омаловажил.
Според документа обменът на данни се осъществява чрез "постоянен комуникационен канал, използван от Русия и Иран" и може да включва руски военни разузнавачи в Техеран. Посочен е конкретен случай, при който руски сателит е заснел базата "Принц Султан" дни преди удар на 27 март, при който е бил засегнат самолет AWACS E-3 Sentry. На следващия ден е извършено ново прелитане за оценка на щетите.
Докладът подчертава и засилено киберсътрудничество. Ирански хакерски групи са активизирали операции срещу инфраструктура в Персийския залив, като са работили с руски групи чрез Telegram. Сред тях са "Z-Pentest Alliance", "NoName057(16)", "DDoSia Project" и иранската "Handala Hack". В един случай групите са координирали атаки срещу израелски енергийни системи, като руски хакери са публикували достъп до контролни системи.
Оценката допълва, че ирански групи са използвали техники и инфраструктура, свързвани с руското военно разузнаване, включително руския VPS доставчик ProfitServer.
Москва и Техеран задълбочиха сътрудничеството си след руската инвазия в Украйна през 2022 г., а договорът им за стратегическо партньорство предвижда обмен на разузнавателна информация "с цел укрепване на националната сигурност и противодействие на общите заплахи".
1 Факти
10:45 07.04.2026
10:45 07.04.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #36
10:46 07.04.2026
3 И какво
И на вас ви дават
10:46 07.04.2026
4 матю хари
Коментиран от #13, #29, #59, #185
10:47 07.04.2026
5 ЪХЪ
10:47 07.04.2026
6 А Киев
10:48 07.04.2026
7 Някой
10:48 07.04.2026
8 Бесен - Язовец
Коментиран от #17
10:48 07.04.2026
9 Соросоида
10:49 07.04.2026
10 Урко фашистите са в несвяст
Коментиран от #40
10:50 07.04.2026
11 Дон Корлеоне
Коментиран от #15
10:50 07.04.2026
12 ФАРК
Коментиран от #93
10:50 07.04.2026
13 кух ,
До коментар #4 от "матю хари":Ха-ха !
10:51 07.04.2026
14 Гост
Коментиран от #23
10:51 07.04.2026
15 онзи
До коментар #11 от "Дон Корлеоне":Че той спиран ли е изобщо , или пак си сънувал ?! ...
10:52 07.04.2026
16 Опорка
Коментиран от #48
10:52 07.04.2026
19 ГОЛЕМ СМЕХ
.
10:53 07.04.2026
20 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #162
10:53 07.04.2026
21 Бесен - Язовец
Коментиран от #24
10:53 07.04.2026
24 Ами
До коментар #21 от "Бесен - Язовец":Киев за два дня.
Коментиран от #160
10:54 07.04.2026
25 Някой
Танто за кукуригу!
10:55 07.04.2026
27 то не е сложно
10:55 07.04.2026
28 ГОЛЕМ СМЕХ
10:56 07.04.2026
30 К ПЕЙКИ с чалми
Коментиран от #45, #159
10:56 07.04.2026
31 Козаристан🐐
10:57 07.04.2026
33 Тома
10:58 07.04.2026
34 ГОЛЕМ СМЕХ
10:58 07.04.2026
36 Глупости
Коментиран от #102
37 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #32 от "Пич":Тръмп бомби Путин и аятоласите. Кой ли е малоумника.
38 Онзи
Коментиран от #109
10:59 07.04.2026
39 Бесен - Язовец
11:00 07.04.2026
40 В грешка сте, руснаците са в
Коментиран от #50
11:00 07.04.2026
42 ГОЛЕМ СМЕХ
11:03 07.04.2026
43 киев е добре да даде мрежи на юса
11:03 07.04.2026
11:03 07.04.2026
44 А не бе
45 Ами променя се,
До коментар #30 от "К ПЕЙКИ с чалми":но не в смисъла, който ти влагаш.
11:07 07.04.2026
И двмата ги бомби...ТРЪМП.
11:07 07.04.2026
47 зрител
11:08 07.04.2026
До коментар #16 от "Опорка":никакъв проблем. Тръмп каза, че Русия не е и не може да бъде никакъв фактор, така че каквото и да прави не е в състояние да промени хода на събитията.
Коментиран от #179
11:08 07.04.2026
11:10 07.04.2026
51 Тракиец 🇺🇦
ЗАЩО КИЕВ НЕ СИ ГЛЕДА СОБСТВЕНАТА СИ ДЪРЖАВА И ТЕРИТОРИЯ А СИ МЕСИ НОСА ТАМ КЪДЕТО НЕ ТРЯБВА
СМЯТАМ ЧЕ УКРАЙНА И ПО СПЕЦИАЛНО ЗЕЛЕНСКИ ВЕЧЕ ПРЕКАЛЯВАТ.....И ДА ПАРИ СЕ ДАВАТ НО НЕ МОГА ДА ВИДЯ УКРАИНЦИ ДА РАБОТЯТ НЯКЪДЕ ...В ПЛОВДИВ ВИЖДАМ ЕДНИ БОГАТИ УКРАИНЦИ И УКРАИНКИ КОИТО РАБОТЯТ САМО СКЪПОПЛАТЕНИ ПРОФЕСИИ ---- КОЗМЕТИЧКИ МАНИКЮРИСТКИ ФРИЗЬОРКИ МАСАЖИСТКИ -- " РАБОТА" КОЯТО ИМ ДОКАРВА ПО 300-400-500 ЕВРО НА ДЕН ......И СА С МНОГО ПРЕТЕНЦИИ МИСЛЯТ ЧЕ НИЕ ТУК БЕРЕМ ПАЧКИТЕ С ПАРИТЕ ОТ ДЪРВЕТАТА....
Коментиран от #100
11:11 07.04.2026
52 Хи хи
53 стоян георгиев
11:12 07.04.2026
11:12 07.04.2026
59 Трудна мишена
До коментар #4 от "матю хари":Никът ти е красноречив.
Сигурно гласуваш за ПП петрохан?
11:16 07.04.2026
60 Руската пропаганда
До коментар #54 от "Значи може да кажем":Има за цел глупака.
Коментиран от #65, #68, #152
11:16 07.04.2026
62 Реципрочност
Коментиран от #71
11:16 07.04.2026
65 Така е
До коментар #60 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, в2инаги уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!
11:17 07.04.2026
67 наркосите откриха топлата вода
11:18 07.04.2026
68 Значи може да кажем
До коментар #60 от "Руската пропаганда":голямо браво на Русия! Света трябва да помага на Иран, срещу световното зло САЩ!
11:18 07.04.2026
69 Хи хи
11:19 07.04.2026
До коментар #62 от "Реципрочност":Зеленият беше изпратил укри за да помагат , ама те бързо свършиха, та затова се вълнува миличкият.
11:19 07.04.2026
72 тая вечер чичо ще седне на бодлив
11:21 07.04.2026
11:21 07.04.2026
76 А МОЧАТА?
11:21 07.04.2026
78 Дон Корлеоне
Коментиран от #86, #110
11:22 07.04.2026
79 Бгг
До коментар #70 от "пиночет":Като дойде Народният Съд.
11:22 07.04.2026
80 Браво на Русия
11:23 07.04.2026
81 Питай
До коментар #70 от "пиночет":Радой Ралин.
11:23 07.04.2026
83 ко каза чичо
1. Иранците искат да чуват как бомби падат от небето.
2. Там има петрол, който аз искам да взема.
3. Унищожаването на електроцентрали не е военно престъпление срещу мирното население, защото иранците не са хора а животни.
Някой има ли още съмнения за това че чичо е добре с компютъра ?
11:24 07.04.2026
85 КГБ
До коментар #1 от "Факти":Другари започнахме оплюване на Христо Грозев (не можем по друг начин). Това със скачането през прозорците и огнестрелно оръжие,не се получава. Отровата е ефетивна но неможем да го доближим ! Мислете !
Коментиран от #96
11:25 07.04.2026
86 Само питам
До коментар #78 от "Дон Корлеоне":Че то краварите да не са изпратили ? Пак Холивуд в действие . Бас държа че в ракетата няма астронавти .....ако изобщо и ракета има ...
11:25 07.04.2026
88 чичо Дончо ще получи инфаркт от тоя
11:27 07.04.2026
11:27 07.04.2026
89 Смех с ватенки
Коментиран от #95
11:27 07.04.2026
90 Мишел
Коментиран от #105, #112
11:28 07.04.2026
91 Срам ли те е да имаш ник
До коментар #84 от "Пепи Волгата":че ползваш чужди имена? Нормално! Всеки на твое място да е ударил дъното би се срамувал. 😄
Значи може да кажем голямо браво на Русия! Света трябва да помага на Иран, срещу световното зло САЩ!
11:28 07.04.2026
93 Лука
До коментар #12 от "ФАРК":Фашизма е в русиа, тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашизма !
Коментиран от #98, #99, #115, #145, #155
11:29 07.04.2026
95 голям олиго Френ си
До коментар #89 от "Смех с ватенки":Цялото нату срещу Русия и пак яде дървото .
Сега да ви гледам как ще оцелявате при 4 лева дизела .
Ама това няма да е края.
11:30 07.04.2026
96 Нищожеството
До коментар #85 от "КГБ":и национален предател христо грозев, няма нужда от оплюване. Дъното което е ударил казва всичко.
Коментиран от #167
11:30 07.04.2026
98 май ти е мръднала чивията
До коментар #93 от "Лука":Или опорките дето ти ги дават са много криви .
Коментиран от #169
11:31 07.04.2026
99 Ти си типичен пример
До коментар #93 от "Лука":показващ фашизма залял запада!
Коментиран от #104
11:31 07.04.2026
100 Какво е значението
До коментар #51 от "Тракиец 🇺🇦":кой ще е президент, дали ще е Зеленски, Залужний или Буданов, все тая. Нищо няма да се промени от това, което е към момента.
11:33 07.04.2026
101 Въпроси
Освен да продават некачествена селскостопанска продукция, друго не могат.
На Женския пазар продавач се оплакваше, че никой не купува украинската му стока
11:34 07.04.2026
102 тогава
До коментар #36 от "Глупости":Защо краварите останаха без бази в арабските страни?
11:34 07.04.2026
103 помощ при запек
11:34 07.04.2026
105 От съпротивата
До коментар #90 от "Мишел":Смени канала, че пишеш само глупости.
11:35 07.04.2026
106 Така е
До коментар #104 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, в2инаги уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!
11:36 07.04.2026
109 Лука
До коментар #38 от "Онзи":Насъвестта на рашистите са милиони жертви , за какво е това браво ?
Коментиран от #111, #113
11:37 07.04.2026
110 Пиночет
До коментар #78 от "Дон Корлеоне":А ти кога най сетне ще се изкъпеш ?
11:38 07.04.2026
111 като трябва и още милиони
До коментар #109 от "Лука":ще заминат при бандера . пълно пролетно почистване .
11:39 07.04.2026
113 На липсата на съвест на злото САЩ
До коментар #109 от "Лука":са стотици милиони жертви и съсипани народи и човешки съдби! Включително и войната в Украйна и унищожението на Европа чрез нея! Дреме ти на теб за Европа!
11:39 07.04.2026
115 Надда Ренн
До коментар #93 от "Лука":Лука някога на вълшебна флейта свирил ли си ?Ако си примерен мога и да те уредя безплатно .
Коментиран от #171
11:41 07.04.2026
116 помощ при запек
11:41 07.04.2026
117 Брях
11:42 07.04.2026
119 Мишел
И категорично посочва в анализа си, че призивите за повече ракети-прехващачи за руските ракетни ПВО системи като "Панцир" не са нещо изпълнимо: "Просто производство на десетки хиляди ракети "Панцир" от нищото е физически невъзможно, особено в условията на постоянни въздушни удари, които вече натоварват до краен предел зенитно-ракетните войски и те изразходват боеприпаси с ускорени темпове". "Рибар" добавя, че да се разчита, че Украйна ще си изчерпи ресурсите, е глупаво и предлага да се черпи от украинския ПВО опит - повече маневрени огневи групи, повече екипажи на дронове-прехващачи, повече радари и системи за електронно заглушаване.
Коментиран от #130
11:43 07.04.2026
120 от бензиностанцията
Големия кокъл се очаква към началото на Май , ако не и по рано !
11:43 07.04.2026
121 Лука
До коментар #112 от "Гресирана ватенка":Що да спирам ,че мен много си ме кефи !
11:43 07.04.2026
122 Мишел
11:44 07.04.2026
124 Ти си типичен пример
До коментар #114 от "Костадинов":показващ фашизма залял запада!
11:45 07.04.2026
125 САЩисан русофил
11:46 07.04.2026
126 Иван
11:46 07.04.2026
127 Жана
Коментиран от #133
11:46 07.04.2026
130 Лука
До коментар #119 от "Мишел":Къв Мишел си бре тсссганне крадливо ,я кажи Мустафа ли си или Мюмюн ?
11:46 07.04.2026
131 Факт
Великобритания изпраща на Москва конвои от кораби с въоръжение, техника, суровини, консерви, медикаменти, дрехи и пр. Същото прави и Канада
Коментиран от #132, #156, #165
11:47 07.04.2026
132 А Русия
До коментар #131 от "Факт":побеждава фашизма. Затова благодарим Русия!
Коментиран от #139
11:48 07.04.2026
135 МНОГО Е ТЪЖНО
11:49 07.04.2026
136 Призовкар
ТСВ-война,като се съчетаят двете войни на САЩ и Израел срещу Русия, Иран,Северна Корея, Китай и Индия (като подстрекават и Пакистан срещу нея).На "милиардерите" в САЩ,им трябва голям на война за да"изтрият"дълговете си и вече са я започнали.Как ще завърши е неизвестно никому.Най вероятно с ядрен Апокалипсис. Безумието им е безгранично.А желанието им да владеят целия Свят е последната им крачка към
Апокалипсиса.Но желаниятаимне съответстват на възможностите им.И все пак Тя се върти и няма да спре и след Апокалипсиса. Само живот няма да има на нея хилядолетия след това.
Щастливи са само глупаците ,който не го разбират.
11:50 07.04.2026
137 Българин
Коментиран от #148
11:50 07.04.2026
11:53 07.04.2026
141 Тръгвай
До коментар #139 от "Оди у Въш.кар.истан":И без това в България нямаме нужда от безродници и глупаци!
11:53 07.04.2026
142 Факт
Коментиран от #144
11:54 07.04.2026
143 Пиночет
До коментар #138 от "Град Пловдив":Сокай бибека ,Тракийски минн дилл ,а за продухване на Ана Алла търси Хасан Хаспела от Столипиново ,човекът е строг но справедлив и цените са народни
11:55 07.04.2026
144 Така е
До коментар #142 от "Факт":Затова Русия и 2/3 от света елиминират хегемонията на световното зло и създател на тероризма САЩ!
11:55 07.04.2026
146 Град Пловдив
11:58 07.04.2026
147 Плюсовете и минусите
11:59 07.04.2026
149 русия
12:03 07.04.2026
150 Германските мъже от 19-45 г.
12:05 07.04.2026
151 руската мечка
Коментиран от #153
12:07 07.04.2026
152 Ама
До коментар #60 от "Руската пропаганда":точно ти се хвана :)
12:10 07.04.2026
153 Ха ХаХа
До коментар #151 от "руската мечка":СаЩ могат да командват само евробоклуците, а на Русия ще дъвчат якият Сибирски кол
12:11 07.04.2026
154 Ха ХаХа
След това слозетът почнал да връща и из пространството се разнасят екскраменти в безтегловност
12:17 07.04.2026
155 Ксаниба
До коментар #93 от "Лука":т.е. бандера е руснак, а СС Галичина е от Русия!!??? брааа умомалник!!! Такива сте - то е фаКт!!!
Коментиран от #172
12:21 07.04.2026
156 Агент Тенев
До коментар #131 от "Факт":А от къде са взели суровините за да ги произведат.Да не би да са им падна ли от небето ?
12:22 07.04.2026
157 npocта нагла укра
12:32 07.04.2026
158 дидо
12:33 07.04.2026
159 Шекелки с плитки
До коментар #30 от "К ПЕЙКИ с чалми":А пък на нас иранците направо ни го забиха 4етвъртит.
Коментиран от #166
12:35 07.04.2026
160 Еми
До коментар #24 от "Ами":Иран за 24 часа.
12:36 07.04.2026
161 Вярно ли ?
12:38 07.04.2026
162 стоян георгиев
До коментар #20 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":В и$paeл събраха ли си фекалиите от улиците.
12:39 07.04.2026
163 Само толкова ли можете фейк нюз
Иначе информацията е преписана от укрите
13:04 07.04.2026
164 Боко
Мре🪦Е отрепки🤮💩🪦🤬👌💉💊💣🧨🔥
13:09 07.04.2026
165 АБВ
До коментар #131 от "Факт":За обогатяване на общата ти култура: През Втората световна по ленд-лийза САЩ предоставиха помощи на съюзниците на обща стойност 55 милиарда тогавашни долара. На Англия около 30 милиарда, на СССР около 11 милиарда, останалите на други държави. Помощта за СССР се оценява на около 160-170 милиарда сегашни долара. Всеки интелигентен човек може да прецени, че Украйна е получила много повече сега, отколкото СССР тогава. Но СССР тогава победи, а Украйна сега губи. Умните могат да си направят изводите доколко помощите помагат за победата, или забавят поражението.
13:12 07.04.2026
166 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #159 от "Шекелки с плитки":Тръмп бомби Аятоласите...кой на кого ли го набива
13:14 07.04.2026
167 Лука
До коментар #96 от "Нищожеството":Христо Грозев е българин и предава само картина и действия на рашистите ,надгражда започнатото от Навални и много други руски патриоти !
Коментиран от #170
13:24 07.04.2026
168 Гого
13:29 07.04.2026
169 Лука
До коментар #98 от "май ти е мръднала чивията":Не си чел ! Говориш на изуст .
13:30 07.04.2026
170 Национални предатели
До коментар #167 от "Лука":лъжци и чужди агенти като христо грозев, са срам за нас българите. За вас безродниците може и да са национални герои!
Коментиран от #173
13:30 07.04.2026
171 Лука
До коментар #115 от "Надда Ренн":Пети клас успя ли да завършиш ?
13:32 07.04.2026
172 Лука
До коментар #155 от "Ксаниба":Не си чел за фашизма. Чети!
13:34 07.04.2026
173 Лука
До коментар #170 от "Национални предатели":Ти не си нас българите ,това е опит за манипулация !
Коментиран от #174
13:36 07.04.2026
174 Не си факт
До коментар #173 от "Лука":Иначе няма да се радваш на лъжци и национални предатели и чужди агенти като христо грозев и да те ползват за лъжи и пропаганда от фашисткият режим залял запада, обслужващ унищожението на Европа!
Коментиран от #176
13:46 07.04.2026
176 Лука
До коментар #174 от "Не си факт":Не си чел за фашизма ! Само при рашистки режим съществува" чуждестранен агент" . Тук сме в България !
Коментиран от #177
13:56 07.04.2026
177 Така е
До коментар #176 от "Лука":Ти с евтината пропаганда и глупави лъжи срещу Русия, докато унищожават Европа, си типичен пример за фашизма залял запада!
14:12 07.04.2026
178 6135
Как пък ги преброиха?!
И да не би през останалото време и докато спътниците са прелитали над други държави и обекти да са мижели, че да не ги наблюдават?
14:28 07.04.2026
179 Ми що...
До коментар #48 от "Дефекто няма":....гр.Ухти Зеленото нарки тогава ?
Коментиран от #180
14:34 07.04.2026
180 Лука
До коментар #179 от "Ми що...":Далтонист си със слуха ! Чуваш това което искаш .
Коментиран от #183
14:51 07.04.2026
182 Тия
15:02 07.04.2026
183 Питах те...
До коментар #180 от "Лука":....като няма проблем, ко рИвете ?
"Пе.дИ. раси сър ."
15:06 07.04.2026
184 реалист
15:42 07.04.2026
185 Инна
До коментар #4 от "матю хари":Русия е единствената страна, която кара САЩ да мислят, преди да действат.
Припомняме, че руският флот притежава ядрената ракетна система „Посейдон“, способна да нанесе опустошителен удар по няколко щата на САЩ.
Само една такава система е способна да унищожи щатите Ню Йорк и Ню Джърси, заедно с Лонг Айлънд, а също така да причини радиоактивни цунамита, които биха залели крайбрежните райони.
Припомняме, че „Посейдон“ е подводен дрон, способен да работи на големи дълбочини със скорости над 200 км/ч, което е недостижимо за никоя подводница или торпедо. Такива обекти са неоткриваеми от сонар, а техните геолокационни системи не зависят от GPS.
15:50 07.04.2026
186 Дядо Путин
16:43 07.04.2026