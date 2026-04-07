Киев: Русия предоставя на Иран сателитно разузнаване за атаки срещу американски цели

Русия е предоставила на Иран сателитни изображения и киберподкрепа, за да подпомогне атаките срещу американски и други цели в Близкия изток, според оценка на украинското разузнаване, прегледана от "Ройтерс".

Докладът посочва, че между 21 и 31 март руски сателити са извършили най-малко 24 наблюдения в 11 държави, обхващащи 46 обекта, включително военни бази, летища и нефтени находища. В рамките на дни след тези наблюдения са последвали атаки с ирански балистични ракети и дронове, което според оценката очертава ясен модел.

Девет от наблюденията са били в Саудитска Арабия, включително пет над военния град "Крал Халид", с цел локализиране на елементи от американската система THAAD. Други цели са били в Турция, Йордания, Кувейт, ОАЕ, както и по веднъж в Израел, Катар, Ирак, Бахрейн и базата Диего Гарсия. Отбелязва се и засилено наблюдение на Ормузкия проток, където Иран е наложил де факто блокада на всички кораби освен определените от него "невражески плавателни съдове".

"Ройтерс" не успя независимо да потвърди оценката. От Белия дом заявиха, че външна подкрепа за Иран не влияе на оперативния успех на САЩ. Русия и Иран не коментираха. Европейски лидери са повдигнали въпроса пред държавния секретар Марко Рубио на среща на Г-7, но той не е отговорил на обвиненията, макар публично да ги е омаловажил.

Според документа обменът на данни се осъществява чрез "постоянен комуникационен канал, използван от Русия и Иран" и може да включва руски военни разузнавачи в Техеран. Посочен е конкретен случай, при който руски сателит е заснел базата "Принц Султан" дни преди удар на 27 март, при който е бил засегнат самолет AWACS E-3 Sentry. На следващия ден е извършено ново прелитане за оценка на щетите.

Докладът подчертава и засилено киберсътрудничество. Ирански хакерски групи са активизирали операции срещу инфраструктура в Персийския залив, като са работили с руски групи чрез Telegram. Сред тях са "Z-Pentest Alliance", "NoName057(16)", "DDoSia Project" и иранската "Handala Hack". В един случай групите са координирали атаки срещу израелски енергийни системи, като руски хакери са публикували достъп до контролни системи.

Оценката допълва, че ирански групи са използвали техники и инфраструктура, свързвани с руското военно разузнаване, включително руския VPS доставчик ProfitServer.

Москва и Техеран задълбочиха сътрудничеството си след руската инвазия в Украйна през 2022 г., а договорът им за стратегическо партньорство предвижда обмен на разузнавателна информация "с цел укрепване на националната сигурност и противодействие на общите заплахи".