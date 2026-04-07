Киев: Русия предоставя на Иран сателитно разузнаване за атаки срещу американски цели

7 Април, 2026 10:45 2 797 186

Докладът посочва, че между 21 и 31 март руски сателити са извършили най-малко 24 наблюдения в 11 държави, обхващащи 46 обекта, включително военни бази, летища и нефтени находища

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Русия е предоставила на Иран сателитни изображения и киберподкрепа, за да подпомогне атаките срещу американски и други цели в Близкия изток, според оценка на украинското разузнаване, прегледана от "Ройтерс".

Докладът посочва, че между 21 и 31 март руски сателити са извършили най-малко 24 наблюдения в 11 държави, обхващащи 46 обекта, включително военни бази, летища и нефтени находища. В рамките на дни след тези наблюдения са последвали атаки с ирански балистични ракети и дронове, което според оценката очертава ясен модел.

Девет от наблюденията са били в Саудитска Арабия, включително пет над военния град "Крал Халид", с цел локализиране на елементи от американската система THAAD. Други цели са били в Турция, Йордания, Кувейт, ОАЕ, както и по веднъж в Израел, Катар, Ирак, Бахрейн и базата Диего Гарсия. Отбелязва се и засилено наблюдение на Ормузкия проток, където Иран е наложил де факто блокада на всички кораби освен определените от него "невражески плавателни съдове".

"Ройтерс" не успя независимо да потвърди оценката. От Белия дом заявиха, че външна подкрепа за Иран не влияе на оперативния успех на САЩ. Русия и Иран не коментираха. Европейски лидери са повдигнали въпроса пред държавния секретар Марко Рубио на среща на Г-7, но той не е отговорил на обвиненията, макар публично да ги е омаловажил.

Според документа обменът на данни се осъществява чрез "постоянен комуникационен канал, използван от Русия и Иран" и може да включва руски военни разузнавачи в Техеран. Посочен е конкретен случай, при който руски сателит е заснел базата "Принц Султан" дни преди удар на 27 март, при който е бил засегнат самолет AWACS E-3 Sentry. На следващия ден е извършено ново прелитане за оценка на щетите.

Докладът подчертава и засилено киберсътрудничество. Ирански хакерски групи са активизирали операции срещу инфраструктура в Персийския залив, като са работили с руски групи чрез Telegram. Сред тях са "Z-Pentest Alliance", "NoName057(16)", "DDoSia Project" и иранската "Handala Hack". В един случай групите са координирали атаки срещу израелски енергийни системи, като руски хакери са публикували достъп до контролни системи.

Оценката допълва, че ирански групи са използвали техники и инфраструктура, свързвани с руското военно разузнаване, включително руския VPS доставчик ProfitServer.

Москва и Техеран задълбочиха сътрудничеството си след руската инвазия в Украйна през 2022 г., а договорът им за стратегическо партньорство предвижда обмен на разузнавателна информация "с цел укрепване на националната сигурност и противодействие на общите заплахи".


  • 1 Факти

    121 8 Отговор
    Абе великият журналист христо грозев, който отрови Навални за да спи със жена му, каза че зеленото насекомо ще победи Русия до края на 2022г.

    Коментиран от #85

    10:45 07.04.2026

  • 2 Последния Софиянец

    100 6 Отговор
    Иран благодари на Русия за хиперзвуковите ракети, дронове и сателитите.

    Коментиран от #36

    10:46 07.04.2026

  • 3 И какво

    113 5 Отговор
    От това
    И на вас ви дават

    10:46 07.04.2026

  • 4 матю хари

    9 121 Отговор
    След като приключат с Иран още тази нощ, САЩ и Израел ще върнат и Русия в каменната ера.

    Коментиран от #13, #29, #59, #185

    10:47 07.04.2026

  • 5 ЪХЪ

    6 70 Отговор
    Руснаците помагаха и на Саддам.

    10:47 07.04.2026

  • 6 А Киев

    107 6 Отговор
    не получава ли от целокупното НАТО?

    10:48 07.04.2026

  • 7 Някой

    101 7 Отговор
    А САЩ и другите не предоставят на Украйна за удари по Русия така ли? Сигурно всичко им нагласят и само и казват натискай копчето!

    10:48 07.04.2026

  • 8 Бесен - Язовец

    82 7 Отговор
    И кво като прадават сателитни данни, Киевската подлога нали пак е на колене пред Кремъл, а господарите им от ФАЩ гледат безпомощно

    Коментиран от #17

    10:48 07.04.2026

  • 9 Соросоида

    59 5 Отговор
    Не съм очаквал господарите ми да са такива смешници в Близкия Изток вече никой няма да ги оважава никога.

    10:49 07.04.2026

  • 10 Урко фашистите са в несвяст

    67 6 Отговор
    Урки свърши се времето за вас

    Коментиран от #40

    10:50 07.04.2026

  • 11 Дон Корлеоне

    7 49 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #15

    10:50 07.04.2026

  • 12 ФАРК

    59 6 Отговор
    Окраинските фашисти са от.репките на планета Земя

    Коментиран от #93

    10:50 07.04.2026

  • 13 кух ,

    29 5 Отговор

    До коментар #4 от "матю хари":

    Ха-ха !

    10:51 07.04.2026

  • 14 Гост

    21 5 Отговор
    Е те си плащат.

    Коментиран от #23

    10:51 07.04.2026

  • 15 онзи

    30 5 Отговор

    До коментар #11 от "Дон Корлеоне":

    Че той спиран ли е изобщо , или пак си сънувал ?! ...

    10:52 07.04.2026

  • 16 Опорка

    32 5 Отговор
    В какво се състои проблема?

    Коментиран от #48

    10:52 07.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ГОЛЕМ СМЕХ

    46 5 Отговор
    Че то целите са виждат от космоса бре, а повечвто координати ги има в интернет...
    .

    10:53 07.04.2026

  • 20 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 34 Отговор
    малииии...раша помагала на някой..на нея кой ще помогне?тва от гугъл мапс може да е-затва си спряха нета , да се вижда по-добре

    Коментиран от #162

    10:53 07.04.2026

  • 21 Бесен - Язовец

    58 4 Отговор
    Кво Киев беее... кво Киев все едно цитират радио Ереван кат написали Киев си мислят, че нещо мн важно, а то една пропаднала дупка Киев без електричество.

    Коментиран от #24

    10:53 07.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ами

    6 27 Отговор

    До коментар #21 от "Бесен - Язовец":

    Киев за два дня.

    Коментиран от #160

    10:54 07.04.2026

  • 25 Някой

    51 3 Отговор
    Танто за кукуригу!

    10:55 07.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 то не е сложно

    26 4 Отговор
    слагаш един сателит и снимаш . но разузнаването работи с дронове . така се вижда . сателита дето чете номера на коли е само в холивудските екшъни . а 10 американски бази се поопразниха след като ги запалиха . но и база лесно се прави . 10 хангара и гаражи . 10 къщи подредени като в аушвиц . една порта . вода и ток и готово . у нас базите са с стари къщи и ниски огради . ако ги запалят ще направят още . слага се и медицински пункт . явно не е била целта жертви и убийства . 13 само измрели . и то за 5 седмици .

    10:55 07.04.2026

  • 28 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 31 Отговор
    То руснаците помагаха и на Саддам а, Кадафито, Мъдурката, Асад.....

    10:56 07.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 К ПЕЙКИ с чалми

    7 27 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    Коментиран от #45, #159

    10:56 07.04.2026

  • 31 Козаристан🐐

    4 28 Отговор
    текат поправки на куурана и заменят текстовете вместо 40 девици ги чакат 80 козици 🐐🕺😁

    10:57 07.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Тома

    21 4 Отговор
    Лошо ли е такава помощ.

    10:58 07.04.2026

  • 34 ГОЛЕМ СМЕХ

    22 3 Отговор
    Тия иранци немат ли ГУГЪЛ МАПС

    10:58 07.04.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Глупости

    7 24 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Една декларация написаха руснаците и това беше. А, и изказаха съболезнования на Иран :)))

    Коментиран от #102

    10:58 07.04.2026

  • 37 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 25 Отговор

    До коментар #32 от "Пич":

    Тръмп бомби Путин и аятоласите. Кой ли е малоумника.

    10:59 07.04.2026

  • 38 Онзи

    28 6 Отговор
    Браво на Русия!!!!!!!!

    Коментиран от #109

    10:59 07.04.2026

  • 39 Бесен - Язовец

    29 5 Отговор
    Бг Сор0снята почна да налитат на нахута нали е гооподарската храна и повишиха цените на ермолките на борсата. Жалки сорос4ии зяпнали с отворена уста не могат да повярват кво се случва със спонсора!

    11:00 07.04.2026

  • 40 В грешка сте, руснаците са в

    8 28 Отговор

    До коментар #10 от "Урко фашистите са в несвяст":

    несвяст, защото те са в безиходица. А Зеленски е станал много хитър напоследък, налива масло в огъня, за да настройва още повече САЩ срещу Русия :)))

    Коментиран от #50

    11:00 07.04.2026

  • 41 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 18 Отговор
    С кой ша помогне на руснаците

    11:01 07.04.2026

  • 42 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 12 Отговор
    Тия руснаци д не гадаят по звездите.....

    11:03 07.04.2026

  • 43 киев е добре да даде мрежи на юса

    11 7 Отговор
    секретните бази не трябва да се знае къде са . слагат се отгоре зелени мрежи . и сателита не вижда нищо . бадън като предупреди иран за войната и иран веднага видял базите . да ги правят под земята . така няма да се виждат . даже някаквъв експерт по дронове умрял там . спал в базите . а те са доста далече базите . с евтини дронове за 10 бона и литнаха базите .

    11:03 07.04.2026

  • 44 А не бе

    20 4 Отговор
    Само на вас може да се предоставят данни и оръжие...

    11:06 07.04.2026

  • 45 Ами променя се,

    12 4 Отговор

    До коментар #30 от "К ПЕЙКИ с чалми":

    но не в смисъла, който ти влагаш.

    11:07 07.04.2026

  • 46 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 20 Отговор
    Путин дава информация на Иран, Иран му дава Шахеди...
    И двмата ги бомби...ТРЪМП.

    11:07 07.04.2026

  • 47 зрител

    18 4 Отговор
    САЩ предоставя на Киев сателитно разузнаване за атаки срещу руски цели .

    11:08 07.04.2026

  • 48 Дефекто няма

    7 15 Отговор

    До коментар #16 от "Опорка":

    никакъв проблем. Тръмп каза, че Русия не е и не може да бъде никакъв фактор, така че каквото и да прави не е в състояние да промени хода на събитията.

    Коментиран от #179

    11:08 07.04.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 От къде черпиш информация

    11 4 Отговор

    До коментар #40 от "В грешка сте, руснаците са в":

    Ако е от масмедиите е по-добре да не коментираш.

    11:10 07.04.2026

  • 51 Тракиец 🇺🇦

    10 17 Отговор
    Аз съм човек твърд в позицията си и винаги ще я защитавам и ще браня украинския народ защото той беше нападнат зверски без нито една причина ....НО ...НО КАКВО ПО ДЯВОЛИТЕ КИЕВ СЕ ЗАНИМАВА С ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ КОИТО ИЗПАДНАХА В СЪЩОТО ТЯХНО ПОЛОЖЕНИЕ
    ЗАЩО КИЕВ НЕ СИ ГЛЕДА СОБСТВЕНАТА СИ ДЪРЖАВА И ТЕРИТОРИЯ А СИ МЕСИ НОСА ТАМ КЪДЕТО НЕ ТРЯБВА
    ЗАЩО ЗЕЛЕНСКИ КОЙТО ВЕЧЕ СЕ ДОКАЗА КАТО НЕМОЖАЧ НЕ СИ ТРЪГНЕ
    ЗАЩО КИЕВСКОТО РЪКОВОДСТВО НЕ ЗАПОЧНАТ ВЕЧЕ ПРЯКИ ДЕБАТИ С РУСИЯ
    СМЯТАМ ЧЕ УКРАЙНА И ПО СПЕЦИАЛНО ЗЕЛЕНСКИ ВЕЧЕ ПРЕКАЛЯВАТ.....И ДА ПАРИ СЕ ДАВАТ НО НЕ МОГА ДА ВИДЯ УКРАИНЦИ ДА РАБОТЯТ НЯКЪДЕ ...В ПЛОВДИВ ВИЖДАМ ЕДНИ БОГАТИ УКРАИНЦИ И УКРАИНКИ КОИТО РАБОТЯТ САМО СКЪПОПЛАТЕНИ ПРОФЕСИИ ---- КОЗМЕТИЧКИ МАНИКЮРИСТКИ ФРИЗЬОРКИ МАСАЖИСТКИ -- " РАБОТА" КОЯТО ИМ ДОКАРВА ПО 300-400-500 ЕВРО НА ДЕН ......И СА С МНОГО ПРЕТЕНЦИИ МИСЛЯТ ЧЕ НИЕ ТУК БЕРЕМ ПАЧКИТЕ С ПАРИТЕ ОТ ДЪРВЕТАТА....

    Коментиран от #100

    11:11 07.04.2026

  • 52 Хи хи

    13 4 Отговор
    тез терористи,голями клюкарки бе ...

    11:12 07.04.2026

  • 53 стоян георгиев

    18 5 Отговор
    Ами така си редно .къде е тук новината .руски ракети свалят амерски кьопави хвърчила ...хахах .

    11:12 07.04.2026

  • 54 Значи може да кажем

    23 5 Отговор
    голямо браво на Русия! Света трябва да помага на Иран, срещу световното зло САЩ!

    Коментиран от #57, #60, #84

    11:12 07.04.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Трудна мишена

    15 6 Отговор

    До коментар #4 от "матю хари":

    Никът ти е красноречив.
    Сигурно гласуваш за ПП петрохан?

    11:16 07.04.2026

  • 60 Руската пропаганда

    5 12 Отговор

    До коментар #54 от "Значи може да кажем":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #65, #68, #152

    11:16 07.04.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Реципрочност

    17 3 Отговор
    Ами то и САЩ предпоставят такива на Киев - защо реве точно Киевв, нали си имат собствена война да спре да се вълнуват от иранската - опа Зеленото човече иска да има 2 родини, забравихме ... та затова го вълнува. Гласувайте за още евроатлантизъм и зеленото човече ще ни вкарва и нас във войните му.

    Коментиран от #71

    11:16 07.04.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Така е

    11 4 Отговор

    До коментар #60 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, в2инаги уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    11:17 07.04.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 наркосите откриха топлата вода

    13 5 Отговор
    Наблюдават се не само бази и летища , ами и хотелите където се местят западняците . Всичко се знае .

    11:18 07.04.2026

  • 68 Значи може да кажем

    13 5 Отговор

    До коментар #60 от "Руската пропаганда":

    голямо браво на Русия! Света трябва да помага на Иран, срещу световното зло САЩ!

    11:18 07.04.2026

  • 69 Хи хи

    14 4 Отговор
    ГлЮпости, че нали Русия е в 18-ти век и живеят в деревни с външни тоалетни, кви са тез руски технолЬОгии ??!!

    11:19 07.04.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Бгг

    12 3 Отговор

    До коментар #62 от "Реципрочност":

    Зеленият беше изпратил укри за да помагат , ама те бързо свършиха, та затова се вълнува миличкият.

    11:19 07.04.2026

  • 72 тая вечер чичо ще седне на бодлив

    9 3 Отговор
    таралеж както вървят нещата . Голяма издънка дето се върза на евреите .

    11:21 07.04.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 А МОЧАТА?

    3 7 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?

    11:21 07.04.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Дон Корлеоне

    4 6 Отговор
    Хаяско кога ще изпрати хора на луната?

    Коментиран от #86, #110

    11:22 07.04.2026

  • 79 Бгг

    4 3 Отговор

    До коментар #70 от "пиночет":

    Като дойде Народният Съд.

    11:22 07.04.2026

  • 80 Браво на Русия

    12 4 Отговор
    Браво и на Иран! Световното зло САЩ стана за смях!

    11:23 07.04.2026

  • 81 Питай

    2 3 Отговор

    До коментар #70 от "пиночет":

    Радой Ралин.

    11:23 07.04.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 ко каза чичо

    17 3 Отговор
    Някой от последните цитати :
    1. Иранците искат да чуват как бомби падат от небето.
    2. Там има петрол, който аз искам да взема.
    3. Унищожаването на електроцентрали не е военно престъпление срещу мирното население, защото иранците не са хора а животни.

    Някой има ли още съмнения за това че чичо е добре с компютъра ?

    11:24 07.04.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 КГБ

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    Другари започнахме оплюване на Христо Грозев (не можем по друг начин). Това със скачането през прозорците и огнестрелно оръжие,не се получава. Отровата е ефетивна но неможем да го доближим ! Мислете !

    Коментиран от #96

    11:25 07.04.2026

  • 86 Само питам

    5 3 Отговор

    До коментар #78 от "Дон Корлеоне":

    Че то краварите да не са изпратили ? Пак Холивуд в действие . Бас държа че в ракетата няма астронавти .....ако изобщо и ракета има ...

    11:25 07.04.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 чичо Дончо ще получи инфаркт от тоя

    8 3 Отговор
    стрес . Той е свикнал само да го хвалят .

    11:27 07.04.2026

  • 89 Смех с ватенки

    4 8 Отговор
    Те не знаят откъде им падат украинските дронове, информация били давали.Фейк.

    Коментиран от #95

    11:27 07.04.2026

  • 90 Мишел

    13 3 Отговор
    Защо ли твоя Дончо досега не е ударил нищо в Русия и не мисли да го направи? Защото му се живее, а САЩ са с поколения назад в оръжията. С тях могат да удрят безнаказано само бедуини, папуасите и пигмеи, но опитат ли да ударят Русия, Китай, даже Северна Корея, ще получа много по- тежки изпреварващи удари,. които не са в състояние да парират.

    Коментиран от #105, #112

    11:28 07.04.2026

  • 91 Срам ли те е да имаш ник

    6 3 Отговор

    До коментар #84 от "Пепи Волгата":

    че ползваш чужди имена? Нормално! Всеки на твое място да е ударил дъното би се срамувал. 😄

    Значи може да кажем голямо браво на Русия! Света трябва да помага на Иран, срещу световното зло САЩ!

    11:28 07.04.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Лука

    6 14 Отговор

    До коментар #12 от "ФАРК":

    Фашизма е в русиа, тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашизма !

    Коментиран от #98, #99, #115, #145, #155

    11:29 07.04.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 голям олиго Френ си

    12 4 Отговор

    До коментар #89 от "Смех с ватенки":

    Цялото нату срещу Русия и пак яде дървото .
    Сега да ви гледам как ще оцелявате при 4 лева дизела .
    Ама това няма да е края.

    11:30 07.04.2026

  • 96 Нищожеството

    15 5 Отговор

    До коментар #85 от "КГБ":

    и национален предател христо грозев, няма нужда от оплюване. Дъното което е ударил казва всичко.

    Коментиран от #167

    11:30 07.04.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 май ти е мръднала чивията

    8 7 Отговор

    До коментар #93 от "Лука":

    Или опорките дето ти ги дават са много криви .

    Коментиран от #169

    11:31 07.04.2026

  • 99 Ти си типичен пример

    8 5 Отговор

    До коментар #93 от "Лука":

    показващ фашизма залял запада!

    Коментиран от #104

    11:31 07.04.2026

  • 100 Какво е значението

    17 0 Отговор

    До коментар #51 от "Тракиец 🇺🇦":

    кой ще е президент, дали ще е Зеленски, Залужний или Буданов, все тая. Нищо няма да се промени от това, което е към момента.

    11:33 07.04.2026

  • 101 Въпроси

    13 4 Отговор
    Как Украйна установи тези данни без собствена сателитно-космическа база?
    Освен да продават некачествена селскостопанска продукция, друго не могат.
    На Женския пазар продавач се оплакваше, че никой не купува украинската му стока

    11:34 07.04.2026

  • 102 тогава

    9 4 Отговор

    До коментар #36 от "Глупости":

    Защо краварите останаха без бази в арабските страни?

    11:34 07.04.2026

  • 103 помощ при запек

    10 4 Отговор
    Дизела на Шел бензиностанции във Франция 2,55€ . Стотици бензиностанции не работят .

    11:34 07.04.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 От съпротивата

    8 4 Отговор

    До коментар #90 от "Мишел":

    Смени канала, че пишеш само глупости.

    11:35 07.04.2026

  • 106 Така е

    6 5 Отговор

    До коментар #104 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, в2инаги уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    11:36 07.04.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Лука

    4 9 Отговор

    До коментар #38 от "Онзи":

    Насъвестта на рашистите са милиони жертви , за какво е това браво ?

    Коментиран от #111, #113

    11:37 07.04.2026

  • 110 Пиночет

    2 4 Отговор

    До коментар #78 от "Дон Корлеоне":

    А ти кога най сетне ще се изкъпеш ?

    11:38 07.04.2026

  • 111 като трябва и още милиони

    5 5 Отговор

    До коментар #109 от "Лука":

    ще заминат при бандера . пълно пролетно почистване .

    11:39 07.04.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 На липсата на съвест на злото САЩ

    8 4 Отговор

    До коментар #109 от "Лука":

    са стотици милиони жертви и съсипани народи и човешки съдби! Включително и войната в Украйна и унищожението на Европа чрез нея! Дреме ти на теб за Европа!

    11:39 07.04.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Надда Ренн

    6 3 Отговор

    До коментар #93 от "Лука":

    Лука някога на вълшебна флейта свирил ли си ?Ако си примерен мога и да те уредя безплатно .

    Коментиран от #171

    11:41 07.04.2026

  • 116 помощ при запек

    9 3 Отговор
    И в Германия дизела 2,44€ . Нема лабаво . До есента инфлацията двойна .

    11:41 07.04.2026

  • 117 Брях

    4 4 Отговор
    Утре сутринта ще има ли живи аятоласи?

    11:42 07.04.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Мишел

    4 8 Отговор
    Украйна ни бие в дроновете, намаляват новите ни войници. "Трябва да отбележим, че ситуацията с дроновете се промени. Врагът има нов модел дрон, подобрена версия. Той лети по-далеч от досегашните и, разбира се, те (украинците) правят всичко по силите си да отрежат логистиката ни в пограничните райони и успяват". Това заяви генерал Апти Алаудинов, комадващ спецчастите "Ахмат" на чеченския лидер Рамзан Кадиров. Руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" също обръща внимание на темата.

    И категорично посочва в анализа си, че призивите за повече ракети-прехващачи за руските ракетни ПВО системи като "Панцир" не са нещо изпълнимо: "Просто производство на десетки хиляди ракети "Панцир" от нищото е физически невъзможно, особено в условията на постоянни въздушни удари, които вече натоварват до краен предел зенитно-ракетните войски и те изразходват боеприпаси с ускорени темпове". "Рибар" добавя, че да се разчита, че Украйна ще си изчерпи ресурсите, е глупаво и предлага да се черпи от украинския ПВО опит - повече маневрени огневи групи, повече екипажи на дронове-прехващачи, повече радари и системи за електронно заглушаване.

    Коментиран от #130

    11:43 07.04.2026

  • 120 от бензиностанцията

    8 3 Отговор
    Сега кой ще снабдява укрите с гориво , след като и за западняците няма .
    Големия кокъл се очаква към началото на Май , ако не и по рано !

    11:43 07.04.2026

  • 121 Лука

    6 2 Отговор

    До коментар #112 от "Гресирана ватенка":

    Що да спирам ,че мен много си ме кефи !

    11:43 07.04.2026

  • 122 Мишел

    5 3 Отговор
    Цени петрол днес : Brent $111,15/барел , WTI $114,60/барел, Urals $121,17/барел.

    11:44 07.04.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Ти си типичен пример

    3 3 Отговор

    До коментар #114 от "Костадинов":

    показващ фашизма залял запада!

    11:45 07.04.2026

  • 125 САЩисан русофил

    4 9 Отговор
    На Техеранската конференция през 1943 г. Сталин заявява: „Ако не беше помощта от съюзниците, щяхме да загубим войната

    11:46 07.04.2026

  • 126 Иван

    5 3 Отговор
    От робовладелчека държава не слушаме коментари! Като почнете да бусифицирате и жени / а почнахте нали/ ви се вижда края.

    11:46 07.04.2026

  • 127 Жана

    9 5 Отговор
    Разбирам, че е болезнено да се разделиш с ролята на световен полицай, но ще се наложи. Вече се случва :))))

    Коментиран от #133

    11:46 07.04.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Лука

    4 3 Отговор

    До коментар #119 от "Мишел":

    Къв Мишел си бре тсссганне крадливо ,я кажи Мустафа ли си или Мюмюн ?

    11:46 07.04.2026

  • 131 Факт

    4 8 Отговор
    През Втората световна война Съветския съюз получава от САЩ 11 000 самолета, над 7 000 танка, 375 000 камиона и огромно количество хранителни стоки.



    Великобритания изпраща на Москва конвои от кораби с въоръжение, техника, суровини, консерви, медикаменти, дрехи и пр. Същото прави и Канада

    Коментиран от #132, #156, #165

    11:47 07.04.2026

  • 132 А Русия

    8 4 Отговор

    До коментар #131 от "Факт":

    побеждава фашизма. Затова благодарим Русия!

    Коментиран от #139

    11:48 07.04.2026

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 МНОГО Е ТЪЖНО

    8 4 Отговор
    Да си фашак бандера.

    11:49 07.04.2026

  • 136 Призовкар

    6 4 Отговор
    Още един опит да се въвлече и НАТО в
    ТСВ-война,като се съчетаят двете войни на САЩ и Израел срещу Русия, Иран,Северна Корея, Китай и Индия (като подстрекават и Пакистан срещу нея).На "милиардерите" в САЩ,им трябва голям на война за да"изтрият"дълговете си и вече са я започнали.Как ще завърши е неизвестно никому.Най вероятно с ядрен Апокалипсис. Безумието им е безгранично.А желанието им да владеят целия Свят е последната им крачка към
    Апокалипсиса.Но желаниятаимне съответстват на възможностите им.И все пак Тя се върти и няма да спре и след Апокалипсиса. Само живот няма да има на нея хилядолетия след това.
    Щастливи са само глупаците ,който не го разбират.

    11:50 07.04.2026

  • 137 Българин

    4 5 Отговор
    Зеленски вкара путин в преждевременна деменция.

    Коментиран от #148

    11:50 07.04.2026

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Призовкар

    5 11 Отговор
    Още един опит да се въвлече и НАТО в
    ТСВ-война,като се съчетаят двете войни на САЩ и Израел срещу Русия, Иран,Северна Корея, Китай и Индия (като подстрекават и Пакистан срещу нея).На "милиардерите" в САЩ,им трябва голям на война за да"изтрият"дълговете си и вече са я започнали.Как ще завърши е неизвестно никому.Най вероятно с ядрен Апокалипсис. Безумието им е безгранично.А желанието им да владеят целия Свят е последната им крачка към
    Апокалипсиса.Но желанията им не съответстват на възможностите им.И все пак Тя се върти и няма да спре и след Апокалипсиса. Само живот няма да има на нея хилядолетия след това.
    Щастливи са само глупаците ,който не го разбират.

    11:53 07.04.2026

  • 141 Тръгвай

    3 13 Отговор

    До коментар #139 от "Оди у Въш.кар.истан":

    И без това в България нямаме нужда от безродници и глупаци!

    11:53 07.04.2026

  • 142 Факт

    8 10 Отговор
    Рашистите и ислямистите са съюзници и в глобалния тероризъм. Трябва да се подкрепят взаимно за да оцеляват.

    Коментиран от #144

    11:54 07.04.2026

  • 143 Пиночет

    2 4 Отговор

    До коментар #138 от "Град Пловдив":

    Сокай бибека ,Тракийски минн дилл ,а за продухване на Ана Алла търси Хасан Хаспела от Столипиново ,човекът е строг но справедлив и цените са народни

    11:55 07.04.2026

  • 144 Така е

    8 7 Отговор

    До коментар #142 от "Факт":

    Затова Русия и 2/3 от света елиминират хегемонията на световното зло и създател на тероризма САЩ!

    11:55 07.04.2026

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Град Пловдив

    4 4 Отговор
    Уудри яко окропа с правата лопата !

    11:58 07.04.2026

  • 147 Плюсовете и минусите

    8 3 Отговор
    на глупака тролей на пропадналият запад показват идеално безпомощността и фашизма залял запада!

    11:59 07.04.2026

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 русия

    9 3 Отговор
    Те пък Иран щото нямат сателити. Наркото се чуди как да привлече внимание . свършиха парите зеле ,безплатно никой няма и да пише новини за окраината, и драскачите по форумите изчезнаха .

    12:03 07.04.2026

  • 150 Германските мъже от 19-45 г.

    6 3 Отговор
    Ако излизат извън Германия за 3 месеца и повече, трябва да искат разрешение от военните окръжия

    12:05 07.04.2026

  • 151 руската мечка

    3 7 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #153

    12:07 07.04.2026

  • 152 Ама

    2 1 Отговор

    До коментар #60 от "Руската пропаганда":

    точно ти се хвана :)

    12:10 07.04.2026

  • 153 Ха ХаХа

    10 2 Отговор

    До коментар #151 от "руската мечка":

    СаЩ могат да командват само евробоклуците, а на Русия ще дъвчат якият Сибирски кол

    12:11 07.04.2026

  • 154 Ха ХаХа

    6 1 Отговор
    Връзката на лунният кораб с центъра се прекъсната за 40 минути.
    След това слозетът почнал да връща и из пространството се разнасят екскраменти в безтегловност

    12:17 07.04.2026

  • 155 Ксаниба

    5 1 Отговор

    До коментар #93 от "Лука":

    т.е. бандера е руснак, а СС Галичина е от Русия!!??? брааа умомалник!!! Такива сте - то е фаКт!!!

    Коментиран от #172

    12:21 07.04.2026

  • 156 Агент Тенев

    3 0 Отговор

    До коментар #131 от "Факт":

    А от къде са взели суровините за да ги произведат.Да не би да са им падна ли от небето ?

    12:22 07.04.2026

  • 157 npocта нагла укра

    4 0 Отговор
    А не бе, само на вас ли ще предоставят данни наготово.

    12:32 07.04.2026

  • 158 дидо

    4 0 Отговор
    ми нали щатите бяха мн отворени и подавава същите разузнавателни данни на украйна

    12:33 07.04.2026

  • 159 Шекелки с плитки

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "К ПЕЙКИ с чалми":

    А пък на нас иранците направо ни го забиха 4етвъртит.

    Коментиран от #166

    12:35 07.04.2026

  • 160 Еми

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Ами":

    Иран за 24 часа.

    12:36 07.04.2026

  • 161 Вярно ли ?

    1 0 Отговор
    Мигър на теб никой нищо не ти предоставя !

    12:38 07.04.2026

  • 162 стоян георгиев

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    В и$paeл събраха ли си фекалиите от улиците.

    12:39 07.04.2026

  • 163 Само толкова ли можете фейк нюз

    2 0 Отговор
    "Ройтерс" не успя независимо да потвърди оценката."
    Иначе информацията е преписана от укрите

    13:04 07.04.2026

  • 164 Боко

    1 0 Отговор
    А на вас лепилари “никой не ви дава”
    Мре🪦Е отрепки🤮💩🪦🤬👌💉💊💣🧨🔥

    13:09 07.04.2026

  • 165 АБВ

    3 0 Отговор

    До коментар #131 от "Факт":

    За обогатяване на общата ти култура: През Втората световна по ленд-лийза САЩ предоставиха помощи на съюзниците на обща стойност 55 милиарда тогавашни долара. На Англия около 30 милиарда, на СССР около 11 милиарда, останалите на други държави. Помощта за СССР се оценява на около 160-170 милиарда сегашни долара. Всеки интелигентен човек може да прецени, че Украйна е получила много повече сега, отколкото СССР тогава. Но СССР тогава победи, а Украйна сега губи. Умните могат да си направят изводите доколко помощите помагат за победата, или забавят поражението.

    13:12 07.04.2026

  • 166 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор

    До коментар #159 от "Шекелки с плитки":

    Тръмп бомби Аятоласите...кой на кого ли го набива

    13:14 07.04.2026

  • 167 Лука

    0 3 Отговор

    До коментар #96 от "Нищожеството":

    Христо Грозев е българин и предава само картина и действия на рашистите ,надгражда започнатото от Навални и много други руски патриоти !

    Коментиран от #170

    13:24 07.04.2026

  • 168 Гого

    2 0 Отговор
    Нормално та са съюзници, помагат си. На Украина цял свят помага.

    13:29 07.04.2026

  • 169 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #98 от "май ти е мръднала чивията":

    Не си чел ! Говориш на изуст .

    13:30 07.04.2026

  • 170 Национални предатели

    2 0 Отговор

    До коментар #167 от "Лука":

    лъжци и чужди агенти като христо грозев, са срам за нас българите. За вас безродниците може и да са национални герои!

    Коментиран от #173

    13:30 07.04.2026

  • 171 Лука

    0 1 Отговор

    До коментар #115 от "Надда Ренн":

    Пети клас успя ли да завършиш ?

    13:32 07.04.2026

  • 172 Лука

    1 1 Отговор

    До коментар #155 от "Ксаниба":

    Не си чел за фашизма. Чети!

    13:34 07.04.2026

  • 173 Лука

    0 1 Отговор

    До коментар #170 от "Национални предатели":

    Ти не си нас българите ,това е опит за манипулация !

    Коментиран от #174

    13:36 07.04.2026

  • 174 Не си факт

    2 0 Отговор

    До коментар #173 от "Лука":

    Иначе няма да се радваш на лъжци и национални предатели и чужди агенти като христо грозев и да те ползват за лъжи и пропаганда от фашисткият режим залял запада, обслужващ унищожението на Европа!

    Коментиран от #176

    13:46 07.04.2026

  • 175 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 176 Лука

    0 2 Отговор

    До коментар #174 от "Не си факт":

    Не си чел за фашизма ! Само при рашистки режим съществува" чуждестранен агент" . Тук сме в България !

    Коментиран от #177

    13:56 07.04.2026

  • 177 Така е

    2 0 Отговор

    До коментар #176 от "Лука":

    Ти с евтината пропаганда и глупави лъжи срещу Русия, докато унищожават Европа, си типичен пример за фашизма залял запада!

    14:12 07.04.2026

  • 178 6135

    1 0 Отговор
    "Докладът посочва, че между 21 и 31 март руски сателити са извършили най-малко 24 наблюдения в 11 държави, обхващащи 46 обекта, включително военни бази"

    Как пък ги преброиха?!
    И да не би през останалото време и докато спътниците са прелитали над други държави и обекти да са мижели, че да не ги наблюдават?

    14:28 07.04.2026

  • 179 Ми що...

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Дефекто няма":

    ....гр.Ухти Зеленото нарки тогава ?

    Коментиран от #180

    14:34 07.04.2026

  • 180 Лука

    0 1 Отговор

    До коментар #179 от "Ми що...":

    Далтонист си със слуха ! Чуваш това което искаш .

    Коментиран от #183

    14:51 07.04.2026

  • 181 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 182 Тия

    3 0 Отговор
    Трият коментари ,които не отговарят на соросоидната пропакганда и това ми било независими медии

    15:02 07.04.2026

  • 183 Питах те...

    0 0 Отговор

    До коментар #180 от "Лука":

    ....като няма проблем, ко рИвете ?

    "Пе.дИ. раси сър ."

    15:06 07.04.2026

  • 184 реалист

    2 0 Отговор
    Целият свят би следвало да помага на персите в защитата му срещу Злото.

    15:42 07.04.2026

  • 185 Инна

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "матю хари":

    Русия е единствената страна, която кара САЩ да мислят, преди да действат.
    Припомняме, че руският флот притежава ядрената ракетна система „Посейдон“, способна да нанесе опустошителен удар по няколко щата на САЩ.

    Само една такава система е способна да унищожи щатите Ню Йорк и Ню Джърси, заедно с Лонг Айлънд, а също така да причини радиоактивни цунамита, които биха залели крайбрежните райони.

    Припомняме, че „Посейдон“ е подводен дрон, способен да работи на големи дълбочини със скорости над 200 км/ч, което е недостижимо за никоя подводница или торпедо. Такива обекти са неоткриваеми от сонар, а техните геолокационни системи не зависят от GPS.

    15:50 07.04.2026

  • 186 Дядо Путин

    1 0 Отговор
    Откога Руснаците имат сателит? Помня , че нямаха дори печки и перални?

    16:43 07.04.2026

