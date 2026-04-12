Бенямин Нетаняху: Войната с Иран не е свършила! Израел ще продължи битката с Техеран

12 Април, 2026 20:23 1 032 35

САЩ, Израел и Иран се споразумяха за двуседмично взаимно прекратяване на огъня и отваряне на Ормузкия проток за търговско корабоплаване преди дни

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че кампанията срещу Иран ''не е приключила'', предава Тhe Times of Israel, цитиран от Фокус.

''Израел под мое ръководство ще продължи да се бори с терористичния режим на Иран и неговите пълномощници'', написа Нетаняху в публикация в X.

''Ударихме ги, но все още имаме много какво направим'', отбелязва той.

Нетаняху подчерта, че е прекарал по-голямата част от живота си в борба, за да предотврати Иран да се сдобие с ядрени оръжия, включително одобряване на тайни операции за предотвратяване на това и разказване на света за опасността.

''Но светът не искаше да чуе'', подчерта той.

Освен това Нетаняху заяви, че Израел ''е пречупил бариерата на страха'', като е ударил Иран миналия юни.

САЩ, Израел и Иран се споразумяха за двуседмично взаимно прекратяване на огъня и отваряне на Ормузкия проток за търговско корабоплаване преди дни.

На 28 февруари САЩ и Израел започнаха съвместни удари срещу Иран. След това Иран атакува американски бази в Кувейт, ОАЕ, Катар, Бахрейн и Йордания в отговор.


Израел
Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Майна

    13 8 Отговор
    И Биби , и Корпуса са деца на лондонсити
    Да се бомбят..

    20:25 12.04.2026

  • 2 седесарко

    38 5 Отговор
    сега вече съжалявам, че Хитлер не си довърши работата...

    Коментиран от #5

    20:26 12.04.2026

  • 3 Цукерберг

    24 4 Отговор
    Кой пише от акаунта на мъртвеца?

    20:28 12.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мда

    5 13 Отговор

    До коментар #2 от "седесарко":

    Хитлер изтепа само 27 милиона руснаци.Мда.

    Коментиран от #24

    20:30 12.04.2026

  • 6 Кир

    22 4 Отговор
    и Дарий, царете на Персия, може би не е трябвало да ви.освобождават от вавилонско робство.....

    20:30 12.04.2026

  • 7 Няма

    10 4 Отговор

    До коментар #4 от "Метни им само един атом бе!":

    Само се дали, а не може да пали..... Типична чъ футс ка черта👍

    20:30 12.04.2026

  • 8 ЕДИН няма да му свърши работа

    5 5 Отговор

    До коментар #4 от "Метни им само един атом бе!":

    но ако му метнат ЕДИН...и ще е дотам.

    20:33 12.04.2026

  • 9 Реално!

    8 5 Отговор
    САЩ...опа, исках да кажа Израел ще продължи.

    20:35 12.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Да,бе

    14 3 Отговор
    Нетаняху ще стои до Хитлер в Пантеона на ликвидаторите на давидовото семе..Но ще е доста по-високо.

    20:41 12.04.2026

  • 18 Булава

    13 3 Отговор

    До коментар #11 от "Велик ИЗРАЕЛ!":

    Скоро няма да е велик.Иначе мечтите са безплатни

    20:42 12.04.2026

  • 19 може

    7 3 Отговор

    До коментар #4 от "Метни им само един атом бе!":

    да стане ресто, ако и чалмите имат атом

    20:43 12.04.2026

  • 20 ИЗРАЕЛ са прави

    3 15 Отговор
    Узкоглазия педофил със ХАМАС, ХИЗБУЛА, камиларите, хутите, чаршафите и АЯТОЛАСИТЕ ЗАПОЧНАХА ВОЙНАТА СРЕЩУ МИРОЛЮБИВ ИЗРАЕЛ!
    А сега жално скимтят

    20:43 12.04.2026

  • 21 Истинско обещание 🇮🇷

    12 3 Отговор
    Що не се опиташ без белите господари от сащ да ги удариш бе чи.футска змия демонична !? Ще те разбият теб и измислената ти еврейска ко.чина за по малко от 24 часа целия ви Израел ще е изравнен със земята ...ЦЯЛАТА ВИ ТЕРОРИСТИЧНА ДЪРЖАВА ИЗРАЕЛ ЩЕ БЪДЕ УНИЩОЖЕНА И ВЪРНАТА НА ПАЛЕСТИНА

    Коментиран от #32

    20:46 12.04.2026

  • 22 Т пата редакция

    13 3 Отговор
    Вие подкрепяте ционистите защото толкова ви е капацитета на кухите тикви.
    Когато бензина стане 10 евро на бензиностанциите, а вие почнете да гладувате
    защото няма торове, за чието производство са необходими блокираните в момента
    енергоресурси ще усетите истината. Но продажниците и предателите толкова им е акъла.

    20:47 12.04.2026

  • 23 маке

    11 1 Отговор
    Прав си, докато не изчезнете от лицето на земята, мир няма да има

    20:47 12.04.2026

  • 24 фончо

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Мда":

    Глупендер си.....Не заслужаваш и коментар

    20:48 12.04.2026

  • 25 Ами

    10 7 Отговор
    Това беше целта на "преговорите" Дончо и господаря му Биби да попълнят запасите с бомби и да се опитат да измислят нова стратегия, че досегашната пълен провал! Явно това им е "гениалния" план да блокират и без това блокирания проток за да пълзят по нервите на цял свят!?

    20:50 12.04.2026

  • 26 Гост

    13 4 Отговор
    Де да имаше кой да повярва на Нетаняхо, ама няма! Защо Нетаняхо изби толкова много беззащитни и абсолютно безобидни палестинци?! Това никога няма да бъде простено!

    Коментиран от #28

    20:51 12.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Вервай у ТРИДНЕВНАТА на педофила

    2 9 Отговор

    До коментар #26 от "Гост":

    И че мумията и Аятолаха са живи.., ху есось!
    АааааааХахахаха
    Скоро и узкоглазото ше е при тех
    АааааааХахахаха

    20:54 12.04.2026

  • 29 Оди се надъхвай

    2 8 Отговор

    До коментар #27 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    У дръвенио кен ЕФ, ПЕН дел!
    Аман от Асеновградски Чалмаре
    Хехехехехехе

    20:56 12.04.2026

  • 30 Аууу

    6 3 Отговор
    Искам няякой аятолах да го нацепи на Смотаняху да му изхвръкнат очите на тоя долен евреин.

    20:59 12.04.2026

  • 31 АПОКАЛИПСИС СЕГА ..

    2 9 Отговор
    АТОМ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ И ... ЗЕМЯТА В ЧАЛМАРИСТАН ДА...ГОРИ!!
    У ДРИ...БИБИ...У ДРИ ИИ

    20:59 12.04.2026

  • 32 Хахаха

    2 7 Отговор

    До коментар #21 от "Истинско обещание 🇮🇷":

    На Биби саламчето да ядеш

    20:59 12.04.2026

  • 33 ЕВРЕИНА В СВОЯТА САМОУВЕРЕНОСТ И ЕГО

    8 2 Отговор
    ПРАВИ ГРАНДИОЗНИ ГРЕШКИ КОИТО ЩЕ ДОВЕДАТ ДО ТАМ ,ЧЕ СКОРО ВРЕМЕ ДА НЕ СЪЩЕСТВУВА ИЗРАЕЛ.
    ПОВЯРВАШ ЛИ СИ МНОГО,ТОГАВА ГРЕШИШ МНОГО.

    21:00 12.04.2026

  • 34 1111

    4 1 Отговор
    Аве, верно, тоз май е отлетял. Само изявления в някви канали, заявил това, онова...

    21:05 12.04.2026

  • 35 Горски

    5 1 Отговор
    И защо ли не чувам рев на козячета, защо ли ЕС не налага санкции, няма декларации от евроатлантиците осъждащи "агресията на Натаняхо", защо ли няма замразяване на израелските активи, защо ли няма конфискацията на имуществото на еврейски "олигарси", защо ли няма 90 милиарда помощ за палестинците да се борят с агресора, защо ли няма "коалиция на желаещите" да защитят палестинците от агресора, защо ли никой не сключва 10 годишен договор с палестинците да им помага.

    Защо така бе господа евроатлантици и козячета - какво стана с международното право, евроатлантическите ценности и светът основан на правила или в канчето на господарите не разрешават да се гледа. Вашата задача е да плюете по Русия.

    21:09 12.04.2026