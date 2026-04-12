Бенямин Нетаняху: Войната с Иран не е свършила! Израел ще продължи битката с Техеран

Премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че кампанията срещу Иран ''не е приключила'', предава Тhe Times of Israel, цитиран от Фокус.

''Израел под мое ръководство ще продължи да се бори с терористичния режим на Иран и неговите пълномощници'', написа Нетаняху в публикация в X.

''Ударихме ги, но все още имаме много какво направим'', отбелязва той.

Нетаняху подчерта, че е прекарал по-голямата част от живота си в борба, за да предотврати Иран да се сдобие с ядрени оръжия, включително одобряване на тайни операции за предотвратяване на това и разказване на света за опасността.

ישראל תחת הנהגתי תמשיך להילחם במשטר הטרור של איראן ובשלוחותיו, בניגוד לארדואן שמסייע להם ואף טובח באזרחיו הכורדים. — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 11, 2026

''Но светът не искаше да чуе'', подчерта той.

Освен това Нетаняху заяви, че Израел ''е пречупил бариерата на страха'', като е ударил Иран миналия юни.

САЩ, Израел и Иран се споразумяха за двуседмично взаимно прекратяване на огъня и отваряне на Ормузкия проток за търговско корабоплаване преди дни.

На 28 февруари САЩ и Израел започнаха съвместни удари срещу Иран. След това Иран атакува американски бази в Кувейт, ОАЕ, Катар, Бахрейн и Йордания в отговор.