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Евтим Милошев: Ще има преизчисление на заплатите в НДК

Евтим Милошев: Ще има преизчисление на заплатите в НДК

7 Юни, 2026 21:40 1 011 24

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  • ндк-
  • култура

Ще искам над 100 хиляди евро да се върнат

Евтим Милошев: Ще има преизчисление на заплатите в НДК - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Защо културата е безинтересна за политиците? Защо парите в тази сфера са малко, но за сметка на това се използват грешно? В предаването „Защо?“ по бТВ гостува министърът на културата Евтим Милошев.

“Не мисля, че културата е безинтересна. По-скоро това е едно насложено леко клише, защото парите в културата никога не достигат. Сега амбициите на нашето правителство са да има постепенно увеличаване на средствата, но да има прозрачност, да има целесъобразност или ефективност. И смятам, че нещата ще бъдат далеч по-добри“, заяви той.

По думите му туризмът и културата имат много общи места, при които се пресичат интересите - най-вече с представянето на България по света и в Европа. Но според него България има нужда от повече видимост.

„Разликата е, че туризмът работи с бизнеса. Отсреща е бизнесът, докато културата не е търговски продукт. Създаването на културен продукт е свързано с дейността на държавата и финансирането на културните продукти“, посочи Милошев.

„Може би институти, които имат какво да скрият или имат какво да не покажат, най-вероятно няма да ме обичат. Аз не искам да се харесам на всеки. Харесвам трудните решения, това мога да кажа“, отбеляза той.

В петък министърът изнесе данни, които звучат скандално - въпреки че НДК е на загуба от 48 милиона, директорът на НДК - Андрияна Татарова, взема заплата почти 14 000 евро, което е в пъти повече и от президента, и от премиера.

„Не знам защо тези хора са си определили такива заплати. Първо, това е незаконосъобразно – убеден съм. Фокусът отиде в заплатата, което е нещо, което аз определям като много арогантно, макар че не искам да давам квалификации. Но големият фокус е в състоянието на дружеството. Защото арогантността идва от това, че състоянието на дружеството е в окаяно състояние, в много тежко състояние. А заплатите са скандални“, посочи министърът на културата.

По думите му дружеството е на печалба – както заявиха вчера оттам, но ако се махнат амортизациите.

“Но не може да се махнат амортизациите, защото те са в основата на изхабяването на този държавен ресурс, който е апортиран в състава на дружеството и на базата на който те си правят този бизнес. Това е голям проблем за НДК от 2014 г.“, заяви той.

„Направих си труда да изчета одитните доклади, които са абсолютно публични и са в Търговския регистър, и всеки гражданин или институция може да ги прочете. Там ясно е казано, че още през 2014 г. се сигнализира, че активът на дружеството изпада под уставния капитал. Това е голям проблем, защото се дава една година според Търговския закон да се стабилизира дружеството и ако това не се случи, всеки прокурор може в момента да сезира съда и да поиска прекратяване на дружеството. Това е големият системен проблем от години насам“, коментира Евтим Милошев.

По думите му мениджмънтът и управлението на НДК, Съветът на директорите, нямат право сами да си определят заплатите.

“Те са го направили сами. Освен това е направен протокол, който е минал — за съжаление доцент Чобанов стана фокус на цялата тази история. Според мен той е подписал, като е бил подведен“, обясни министърът.

„Ще има преизчисление на заплатите и ще искам тези пари, които от 5 август миналата година досега са малко над 100 хиляди евро, да се върнат в дружеството“, заяви той.

„Фокусът е върху дружеството НДК. Мениджмънтът не са собственици на този актив, това са държавни служители. И затова арогантността е толкова голяма — с това, че са си дали такива заплати, че са си дали 102 евро и 40 цента за ваучери за храна. Толкова ли не ви достигнаха тези средства, че си дадохте и 102 евро и 40 цента за храна“, попита министърът.

"Следващата седмица ще има отмяна на нормативния акт. Ще назнача прокурист в дружеството, за да има по-голяма прозрачност. Ще назнача комбинирана проверка между инспектората и одита.

Вътрешният инспекторат, който ще проследи законосъобразността на документооборота. Има правила. Защото този документ, с който е променена методиката, за да се направи тази голяма заплата, няма информация кой го е съставил, няма информация кой го е одобрил, няма мотиви за тази промяна на правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия", посочи Милошев.

"Би трябвало ръководството сами да се борят за това да бъдат освободени. Аз мисля, че те трябва да поемат своята отговорност, и тези решения по някакъв начин са стихийни. Тук не става въпрос за лично отношение. Това е отговорност. Това е отговорност за дружество, което в актива си има почти половин милиард лева капитал. И този капитал е символ. НДК е символ. Категорично казвам: прозрачност, отговорност и целесъобразност", заяви министърът.

Той коментира, че няма да има 10% намаление на бюджета за култура, както и че в програмата на управляващата партия е заложено поетапно увеличение на средствата за култура при ясно съблюдаване на прозрачност, целесъобразност и ефективност на средствата.

По думите му спешно се налага да изберем града домакин на "Евровизия" през 2027 г.

"Нашият кабинет, финансовият министър и министър-председателят имат изключително позитивно отношение към тази възможност, която индивидуалният талант на това момиче Дара ни донесе — това домакинство, което е огромна платформа за България през 2027 година. Смятам, че ще се възползваме от това. Това не е просто един концерт. Това е процес", заяви Милошев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Николова , София

    11 7 Отговор
    Първия министър на Радев който започна да е неадекватен от първия ден ...дано Радев го махне

    21:42 07.06.2026

  • 2 Помак

    4 3 Отговор
    Аз си мислех че е 22,43 ч. ...а то било 21,43...колко водкибсъм изпил ..нищо 200 гр ...тоз кой е

    Коментиран от #6

    21:44 07.06.2026

  • 3 еми супер са

    7 0 Отговор
    отиваш на работа и след осем часа си 1000 ойро по богат

    21:48 07.06.2026

  • 4 да питам

    10 1 Отговор
    А на МВР-то ?

    Коментиран от #17

    21:49 07.06.2026

  • 5 100 000 евро лимит

    16 1 Отговор
    Но може би много повече трябва да се върнат. Двореца е занемарен а беше толкова чудно местенце преди половин век. То няма вечни неща , но тези заплати които са си раздавали са прекалени. Нямам обяснение защо са си раздали толкова много пари. ....

    21:51 07.06.2026

  • 6 мдааааа

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Помак":

    Готов си , за СВО-то ... малко ти требе ..🙂

    21:53 07.06.2026

  • 7 Мутреси

    7 1 Отговор
    А къде са сестирте Шехтови? Сигурно се препичат на някое екзотично място?

    21:54 07.06.2026

  • 8 търсят цаката на

    4 1 Отговор
    Ефтим Милошев, който е добро назначение за министерството на културата, а за министерството на културизма нямаше да има по-подходяща алтернатива относно спестяване на държавните харчове.

    21:55 07.06.2026

  • 9 Прогресивен министър

    12 1 Отговор
    Месечна заплата от 14000 евро е подигравка с апетита на един прогресист. 25000 евро е далеч по-добре. Ако вземем от всички пенсионери по 2 евро ще вържем сметката. Все пак не всички ще умрат веднага.

    Коментиран от #22

    21:57 07.06.2026

  • 10 Аз защо

    9 1 Отговор
    разбрах, че ще хвърчат глави и трябва да се връщат грешно взети пари !

    Коментиран от #21

    21:58 07.06.2026

  • 11 Бандюги на държавна служба.

    13 1 Отговор
    Народа плаща. После що сме бедни? Да връщат и уволнение. На обикновения гражданин за 200 евро му завежда дело Топлофикация и плаща лихви и глоби.

    22:03 07.06.2026

  • 12 Радефф

    5 2 Отговор
    Само в милицията и армията няма да има.

    22:03 07.06.2026

  • 13 боршуш шалом

    5 0 Отговор
    и аз бях сложен там на якото крадене от банкята срещу %

    22:06 07.06.2026

  • 14 Тежка ситуация

    4 2 Отговор
    МК практически не работи. Без кадри, занемарени връзки с обществто, ореспонденции с 2 годишна давност. Пълна парализа.Самотек. Тоя човек едва ли ще се справи.

    22:11 07.06.2026

  • 15 кой му дреме

    3 1 Отговор
    демек ще ги дигат
    ганчу плаща

    22:15 07.06.2026

  • 16 Смърфиета

    2 2 Отговор
    През деветдесетте, та и едно десетилетие по-късно там се продаваха на добри цени гащи, блузи, якета, маратонки. Тогава нямаше молове като сега. За каква култура говорим? Там партиите си правят конгреси. Има чат пат цигу-мигу, естрада, преди имаше изложения и на строителни материали. Какво друго? Да го направят мол и ще носи приход, но да не го дават за театри, хорове и оркестри.

    22:16 07.06.2026

  • 17 Добре , но тук не става въпрос за МВР

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "да питам":

    Постоянно някакви се обаждат като черни станции. Ми потрайте малко.

    22:18 07.06.2026

  • 18 борш

    3 0 Отговор
    Наглото Блонди е по добре да замълчи!

    22:22 07.06.2026

  • 19 Абсурдистански бузинес

    2 0 Отговор
    Все едно някоя фирма да и дадат огромен комплекс на центъра на София без пари и тя да работи на загуба въпреки това и да иска държавата да налива много пари за да може да си гласува огромни заплати. Къде го има това по света?!!

    22:32 07.06.2026

  • 20 Гого

    3 0 Отговор
    Едва ли е само НДК , с раздаването на високи заплати. Държавата хранилка е голяма, за това се назначават само роднини и партиини членове. Администрацията сега, е в пъти по-голяма, от когато сме били 9 милиона и 25-та икономика в света.

    22:34 07.06.2026

  • 21 Абе....

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Аз защо":

    Едно е да си разбрал.... Съвсем друго е, и да стане.

    22:34 07.06.2026

  • 22 Помак

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Прогресивен министър":

    Ама и ти си бруталка бате ....за Ко са му на пенсията тез две евро и с тях и без тях се едно
    .културата е важна

    22:37 07.06.2026

  • 23 , Бащата на някаква Саяна

    1 0 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    22:44 07.06.2026

  • 24 Пич

    0 0 Отговор
    Е те това е чалгар - популист!!! Като коригира пет заплати с по хиляда евро, ще спаси икономиката!!! Неможачите на Радев дори дефицита не могат да си сметнат!!! Гълъбето като дрът комунист не може никак да обясни, защо церберите на ЕС са сметнали дефицита на 4,1© , но веднага ще реже майчинските и пенсиите !!! Е.... спряха му тъпотията, но не могат да го спрат да е тъп!!!

    22:44 07.06.2026

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