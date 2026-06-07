Евтим Милошев: Ще има преизчисление на заплатите в НДК

Защо културата е безинтересна за политиците? Защо парите в тази сфера са малко, но за сметка на това се използват грешно? В предаването „Защо?“ по бТВ гостува министърът на културата Евтим Милошев.

“Не мисля, че културата е безинтересна. По-скоро това е едно насложено леко клише, защото парите в културата никога не достигат. Сега амбициите на нашето правителство са да има постепенно увеличаване на средствата, но да има прозрачност, да има целесъобразност или ефективност. И смятам, че нещата ще бъдат далеч по-добри“, заяви той.

По думите му туризмът и културата имат много общи места, при които се пресичат интересите - най-вече с представянето на България по света и в Европа. Но според него България има нужда от повече видимост.

„Разликата е, че туризмът работи с бизнеса. Отсреща е бизнесът, докато културата не е търговски продукт. Създаването на културен продукт е свързано с дейността на държавата и финансирането на културните продукти“, посочи Милошев.

„Може би институти, които имат какво да скрият или имат какво да не покажат, най-вероятно няма да ме обичат. Аз не искам да се харесам на всеки. Харесвам трудните решения, това мога да кажа“, отбеляза той.

В петък министърът изнесе данни, които звучат скандално - въпреки че НДК е на загуба от 48 милиона, директорът на НДК - Андрияна Татарова, взема заплата почти 14 000 евро, което е в пъти повече и от президента, и от премиера.

„Не знам защо тези хора са си определили такива заплати. Първо, това е незаконосъобразно – убеден съм. Фокусът отиде в заплатата, което е нещо, което аз определям като много арогантно, макар че не искам да давам квалификации. Но големият фокус е в състоянието на дружеството. Защото арогантността идва от това, че състоянието на дружеството е в окаяно състояние, в много тежко състояние. А заплатите са скандални“, посочи министърът на културата.

По думите му дружеството е на печалба – както заявиха вчера оттам, но ако се махнат амортизациите.

“Но не може да се махнат амортизациите, защото те са в основата на изхабяването на този държавен ресурс, който е апортиран в състава на дружеството и на базата на който те си правят този бизнес. Това е голям проблем за НДК от 2014 г.“, заяви той.

„Направих си труда да изчета одитните доклади, които са абсолютно публични и са в Търговския регистър, и всеки гражданин или институция може да ги прочете. Там ясно е казано, че още през 2014 г. се сигнализира, че активът на дружеството изпада под уставния капитал. Това е голям проблем, защото се дава една година според Търговския закон да се стабилизира дружеството и ако това не се случи, всеки прокурор може в момента да сезира съда и да поиска прекратяване на дружеството. Това е големият системен проблем от години насам“, коментира Евтим Милошев.

По думите му мениджмънтът и управлението на НДК, Съветът на директорите, нямат право сами да си определят заплатите.

“Те са го направили сами. Освен това е направен протокол, който е минал — за съжаление доцент Чобанов стана фокус на цялата тази история. Според мен той е подписал, като е бил подведен“, обясни министърът.

„Ще има преизчисление на заплатите и ще искам тези пари, които от 5 август миналата година досега са малко над 100 хиляди евро, да се върнат в дружеството“, заяви той.

„Фокусът е върху дружеството НДК. Мениджмънтът не са собственици на този актив, това са държавни служители. И затова арогантността е толкова голяма — с това, че са си дали такива заплати, че са си дали 102 евро и 40 цента за ваучери за храна. Толкова ли не ви достигнаха тези средства, че си дадохте и 102 евро и 40 цента за храна“, попита министърът.

"Следващата седмица ще има отмяна на нормативния акт. Ще назнача прокурист в дружеството, за да има по-голяма прозрачност. Ще назнача комбинирана проверка между инспектората и одита.

Вътрешният инспекторат, който ще проследи законосъобразността на документооборота. Има правила. Защото този документ, с който е променена методиката, за да се направи тази голяма заплата, няма информация кой го е съставил, няма информация кой го е одобрил, няма мотиви за тази промяна на правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия", посочи Милошев.

"Би трябвало ръководството сами да се борят за това да бъдат освободени. Аз мисля, че те трябва да поемат своята отговорност, и тези решения по някакъв начин са стихийни. Тук не става въпрос за лично отношение. Това е отговорност. Това е отговорност за дружество, което в актива си има почти половин милиард лева капитал. И този капитал е символ. НДК е символ. Категорично казвам: прозрачност, отговорност и целесъобразност", заяви министърът.

Той коментира, че няма да има 10% намаление на бюджета за култура, както и че в програмата на управляващата партия е заложено поетапно увеличение на средствата за култура при ясно съблюдаване на прозрачност, целесъобразност и ефективност на средствата.

По думите му спешно се налага да изберем града домакин на "Евровизия" през 2027 г.

"Нашият кабинет, финансовият министър и министър-председателят имат изключително позитивно отношение към тази възможност, която индивидуалният талант на това момиче Дара ни донесе — това домакинство, което е огромна платформа за България през 2027 година. Смятам, че ще се възползваме от това. Това не е просто един концерт. Това е процес", заяви Милошев.