Новини
Свят »
Израел »
Нови 34 израелски селища на Западния бряг

12 Април, 2026 15:53 872 27

  • израел-
  • западен бряг-
  • бенямин нетаняху-
  • ликуд-
  • хамас-
  • хизбула

Най-новото селище в окупирания Западен бряг се нарича Маос Цур и беше официално открито в четвъртък

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

В началото на април израелският кабинет по сигурността одобри строителството на 34 нови селища в окупирания Западен бряг - почти незабелязано. Тенденцията вече бе определена като тревожна.

Най-новото селище в окупирания Западен бряг се нарича Маос Цур и беше официално открито в четвъртък. Пристигналият специално за случая израелски финансов министър Безалел Смотрич обяви, че още много селища ще бъдат построени в Юдея и Самария, както в Израел наричат окупирания Западен бряг.

Според Смотрич "разбиването на идеята за палестинска държава" върви ръка за ръка с "укрепването на сигурността на държавата Израел". А председателят на Кнесета Амир Охана, който също присъства на откриването на селището, бе възхитен от "прекрасната библейска гледка“, пише германската обществена медия АРД. Цитирани са и думите на Охана: "Времената са трудни, Израел вече повече от две години е във война". И още: "Това са наши земи".

Одобрението на новите селища е било пазено в тайна

През април израелският кабинет по сигурността одобри строителството на 34 нови селища в окупирания Западен бряг, които са в нарушение на международното право. Никога преди не са били одобрявани толкова много на брой нови селища за заселници, коментира изданието и добавя още един важен щрих към темата: според вестник "Йедиот Ахронот" одобрението на новите селища е било пазено в тайна - за да не се внася допълнително напрежение по време на войната в Иран. Това е станало по искане на американското правителство, а след постигането на примирие с Иран, израелското правителство е побързало да оповести новината, смятат в израелската неправителствена организация "Peace Now" ("Мир сега").

Един от най-компетентните им експерти по израелските селища Йонатан Мизрахи казва пред АРД, че 34-те селища са разпръснати из целия Западен бряг и се намират в райони, които "по-рано са били населени предимно от палестинци - не непременно в близост до други селища".

"Много тревожен план"

Организацията изразява "голяма загриженост" във връзка със селищата в северната част, например около Дженин - район, в който през последните 20 години не е имало селища. "Става дума за много, много тревожен план", казва Мизрахи.

В тази стъпка на израелското правителство на Нетаняху експертът вижда ясен сигнал към избирателите му, които най-късно през октомври ще трябва отново да гласуват. Министър-председателят ще може да застане пред тях и да каже, че насърчавайки изграждането на толкова голям брой нови селища е "попречил на създаването на палестинска държава", посочва още германската обществена медия АРД.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гост

    1 9 Отговор
    Ще превземат всичко там.

    15:58 12.04.2026

  • 3 хехе

    23 0 Отговор
    какво ще кажат урсулите по въпроса ще наложат ли санкции на мошетата?

    15:58 12.04.2026

  • 4 НИТАНЯУ

    19 0 Отговор
    Е военнопрестъпник според МЕЖДУНАРОДНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД...

    16:02 12.04.2026

  • 5 Търновец

    14 0 Отговор
    Преди около 3500 там е било област Левант и е населявана от Канаани и Палестинци които да Семити и произхождат от планината Цион. А тази област става Юдея след като бива заграбена с войни от дошлите от Южна Месопотамия Израелтяни - "Книга на Джошуа" А след потушаването на въстанието на Юдеите през 135 император Адриан преименувал Юдея на Палестина.

    Коментиран от #18

    16:07 12.04.2026

  • 6 Левски

    17 0 Отговор
    Колко е бил прав Хитлер. Защо му е трябвало да напада Русия. Трябваше да разбие Запада( Англия), да изчисти това племе от Европа и сега щеше сме добре.

    16:07 12.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Слава Израел

    1 16 Отговор
    Героем Слава

    Коментиран от #21

    16:11 12.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Пулна скръб

    0 10 Отговор
    Русия изби 1 милион цивилни
    Тези немогат да избияд 2 хиляди

    16:12 12.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Е как държава колкото москва по

    0 9 Отговор
    Територия
    Разгромява държава 3 пъти колкото украйна
    На 1600 километра от границата и

    16:15 12.04.2026

  • 17 Това обаче

    12 0 Отговор
    "селище в окупирания Западен бряг"се нарича окупация и геноцид! Че да казваме нещата с истинските им имена

    16:17 12.04.2026

  • 18 Атина Палада

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Търновец":

    Палестинците и евреите не са ли братовчеди ? Нали техните предци са населявали Левант.

    16:18 12.04.2026

  • 19 И да си знаят животните в Израел

    8 0 Отговор
    Че българите мразят ционисти! И никаква работа нямат в България освен ако животозастрашаващи проблеми не си търсят

    16:20 12.04.2026

  • 20 Всяко нещо

    6 0 Отговор
    Свързано с нацистката държава Израел е пълна гнус. И самият Израел е гнус. ...

    16:23 12.04.2026

  • 21 Който

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Слава Израел":

    Трябва ще ви съди и заклейми , Рада проклета

    16:25 12.04.2026

  • 22 Възмутен

    4 0 Отговор
    "34 нови селища в окупирания Западен бряг, които са в нарушение на международното право"

    И защо ли не чувам рев на козячета, защо ли ЕС не налага санкции, няма декларации от евроатлантиците осъждащи "агресията на Натаняхо", защо ли няма замразяване на израелските активи, защо ли няма конфискацията на имуществото на еврейски "олигарси", защо ли няма 90 милиарда помощ за палестинците да се борят с агресора, защо ли няма "коалиция на желаещите" да защитят палестинците от агресора, защо ли никой не сключва 10 годишен договор с палестинците да им помага.

    Защо така бе господа евроатлантици и козячета - какво стана с международното право, евроатлантическите ценности и светът основан на правила или в канчето на господарите не разрешават да се гледа. Вашата задача е да плюете по Русия.

    16:25 12.04.2026

  • 23 И крадливи окупатори

    4 0 Отговор
    извършващи геноцид трябва ли в България да допускаме? А израелско посолство в България трябва ли да има? А трябва ли да са в безопастност ако грешката да дойдат в България направят ? ...

    Коментиран от #26

    16:27 12.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Учуден

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "И крадливи окупатори":

    "А израелско посолство в България трябва ли да има?"

    Ами как нашите наведени евроатлантици ще получават напътствия и грантове като няма израелско посолство.

    16:30 12.04.2026

  • 27 Трием яко

    2 0 Отговор
    А чфутски грант има ли?

    16:33 12.04.2026