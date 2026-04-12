Нови 34 израелски селища на Западния бряг

В началото на април израелският кабинет по сигурността одобри строителството на 34 нови селища в окупирания Западен бряг - почти незабелязано. Тенденцията вече бе определена като тревожна.
Най-новото селище в окупирания Западен бряг се нарича Маос Цур и беше официално открито в четвъртък. Пристигналият специално за случая израелски финансов министър Безалел Смотрич обяви, че още много селища ще бъдат построени в Юдея и Самария, както в Израел наричат окупирания Западен бряг.
Според Смотрич "разбиването на идеята за палестинска държава" върви ръка за ръка с "укрепването на сигурността на държавата Израел". А председателят на Кнесета Амир Охана, който също присъства на откриването на селището, бе възхитен от "прекрасната библейска гледка“, пише германската обществена медия АРД. Цитирани са и думите на Охана: "Времената са трудни, Израел вече повече от две години е във война". И още: "Това са наши земи".
Одобрението на новите селища е било пазено в тайна
През април израелският кабинет по сигурността одобри строителството на 34 нови селища в окупирания Западен бряг, които са в нарушение на международното право. Никога преди не са били одобрявани толкова много на брой нови селища за заселници, коментира изданието и добавя още един важен щрих към темата: според вестник "Йедиот Ахронот" одобрението на новите селища е било пазено в тайна - за да не се внася допълнително напрежение по време на войната в Иран. Това е станало по искане на американското правителство, а след постигането на примирие с Иран, израелското правителство е побързало да оповести новината, смятат в израелската неправителствена организация "Peace Now" ("Мир сега").
Един от най-компетентните им експерти по израелските селища Йонатан Мизрахи казва пред АРД, че 34-те селища са разпръснати из целия Западен бряг и се намират в райони, които "по-рано са били населени предимно от палестинци - не непременно в близост до други селища".
"Много тревожен план"
Организацията изразява "голяма загриженост" във връзка със селищата в северната част, например около Дженин - район, в който през последните 20 години не е имало селища. "Става дума за много, много тревожен план", казва Мизрахи.
В тази стъпка на израелското правителство на Нетаняху експертът вижда ясен сигнал към избирателите му, които най-късно през октомври ще трябва отново да гласуват. Министър-председателят ще може да застане пред тях и да каже, че насърчавайки изграждането на толкова голям брой нови селища е "попречил на създаването на палестинска държава", посочва още германската обществена медия АРД.
18 Атина Палада
До коментар #5 от "Търновец":Палестинците и евреите не са ли братовчеди ? Нали техните предци са населявали Левант.
16:18 12.04.2026
22 Възмутен
И защо ли не чувам рев на козячета, защо ли ЕС не налага санкции, няма декларации от евроатлантиците осъждащи "агресията на Натаняхо", защо ли няма замразяване на израелските активи, защо ли няма конфискацията на имуществото на еврейски "олигарси", защо ли няма 90 милиарда помощ за палестинците да се борят с агресора, защо ли няма "коалиция на желаещите" да защитят палестинците от агресора, защо ли никой не сключва 10 годишен договор с палестинците да им помага.
Защо така бе господа евроатлантици и козячета - какво стана с международното право, евроатлантическите ценности и светът основан на правила или в канчето на господарите не разрешават да се гледа. Вашата задача е да плюете по Русия.
16:25 12.04.2026
