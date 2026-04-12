Нови 34 израелски селища на Западния бряг

В началото на април израелският кабинет по сигурността одобри строителството на 34 нови селища в окупирания Западен бряг - почти незабелязано. Тенденцията вече бе определена като тревожна.

Най-новото селище в окупирания Западен бряг се нарича Маос Цур и беше официално открито в четвъртък. Пристигналият специално за случая израелски финансов министър Безалел Смотрич обяви, че още много селища ще бъдат построени в Юдея и Самария, както в Израел наричат окупирания Западен бряг.

Според Смотрич "разбиването на идеята за палестинска държава" върви ръка за ръка с "укрепването на сигурността на държавата Израел". А председателят на Кнесета Амир Охана, който също присъства на откриването на селището, бе възхитен от "прекрасната библейска гледка“, пише германската обществена медия АРД. Цитирани са и думите на Охана: "Времената са трудни, Израел вече повече от две години е във война". И още: "Това са наши земи".

Одобрението на новите селища е било пазено в тайна

През април израелският кабинет по сигурността одобри строителството на 34 нови селища в окупирания Западен бряг, които са в нарушение на международното право. Никога преди не са били одобрявани толкова много на брой нови селища за заселници, коментира изданието и добавя още един важен щрих към темата: според вестник "Йедиот Ахронот" одобрението на новите селища е било пазено в тайна - за да не се внася допълнително напрежение по време на войната в Иран. Това е станало по искане на американското правителство, а след постигането на примирие с Иран, израелското правителство е побързало да оповести новината, смятат в израелската неправителствена организация "Peace Now" ("Мир сега").

Един от най-компетентните им експерти по израелските селища Йонатан Мизрахи казва пред АРД, че 34-те селища са разпръснати из целия Западен бряг и се намират в райони, които "по-рано са били населени предимно от палестинци - не непременно в близост до други селища".

"Много тревожен план"

Организацията изразява "голяма загриженост" във връзка със селищата в северната част, например около Дженин - район, в който през последните 20 години не е имало селища. "Става дума за много, много тревожен план", казва Мизрахи.

В тази стъпка на израелското правителство на Нетаняху експертът вижда ясен сигнал към избирателите му, които най-късно през октомври ще трябва отново да гласуват. Министър-председателят ще може да застане пред тях и да каже, че насърчавайки изграждането на толкова голям брой нови селища е "попречил на създаването на палестинска държава", посочва още германската обществена медия АРД.