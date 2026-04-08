Европа ще съжалява за деня, в който позволи войната на Тръмп

Докато войната срещу Иран наближава втория си месец, гласове от разузнавателните общности в САЩ и Израел непрестанно публично изразяват несъгласието си с целия проект. Това пише главният редактор на "Мидъл ийст ай" Дейвид Хърст.

В резултат на това излизат наяве повече подробности за решението за започване на атаката през февруари. Тогава тя е имала толкова малко общо с преговорите с Иран в Мускат и Женева, колкото и днес. Докато президентът Доналд Тръмп говори за контакти с Иран - твърдение, отхвърлено от председателя на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф като "фалшива новина" - данните за полетите показват, че той едновременно е наредил прехвърлянето на голям брой американски войски в Израел и Йордания, очевидно в подготовка за сухопътно нападение и следващия етап от войната.

Не, ключовият елемент в решението за атака срещу Иран за втори път в рамките на година е предоставен от разузнавателен брифинг, който се оказа 100% неверен. Съмнителното досие, довело до тази атака, е написано от директора на "Мосад" Давид Барнеа.

Пред израелския премиер Бенямин Нетаняху той е заявил, че "Мосад" е толкова силен на място в Иран, че ще може да мобилизира иранските опозиционни сили да свалят правителството там, след като започне въздушна война.

Увереността на Барнеа е потвърждение, ако изобщо е необходимо такова, че "Мосад" е изиграл голяма роля в превръщането на януарските протести в Техеран във въоръжен бунт, при който хиляди протестиращи бяха застреляни.

Обещанието на Барнеа е в основата на посланието на Нетаняху към Тръмп, че ислямската република е толкова слаба, че всичко, което ѝ трябва, е един последен тласък, за да се срине. Въпреки че прогнозата на Барнеа беше оспорена от съперничещи си разузнавателни агенции в Израел и САЩ, тя убеди лековерния Тръмп.

Реалността се разкри в рамките на час след въздушната атака, която ликвидира бившия върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменеи, рани тежко сина му Моджтаба и уби над 40 от висшите ирански генерали. Защото в рамките на час след първия удар Иран започна да отвръща на огъня - и оттогава не е спрял.

Асиметрична война

Иран изпълни заканата си да атакува Израел, американски бази, петролни танкери и нефтени и газови рафинерии, както и да затвори Ормузкия проток, блокирайки 1/5 от световната търговия с петрол и природен газ.

През четвъртата седмица на тази война Техеран изглежда не по-малко способен да поддържа постоянни атаки с ракети и дронове, колкото беше в първите часове на конфликта. Иран със сигурност е бил разтърсен от въздушни удари и е загубил флота си, много командни центрове на Революционната гвардия и голяма част от военновъздушните си сили и системите си за противовъздушна отбрана, но като цяло продължава да се защитава. Както се зарече, отговорът му е асиметричен. Той успешно разшири географското въздействие на войната, като се увери, че няма странични наблюдатели, които се надяват да я потушат.

Сега Тръмп и Нетаняху имат пред себе си регионална война, на която ще им бъде трудно да сложат край. Изследователи от университета Браун изчисляват, че до 4,7 милиона души са загинали - пряко и косвено, в резултат на поредицата конфликти, предизвикани от решението на бившия президент на САЩ Джордж У. Буш да нахлуе в Афганистан и Ирак в началото на века.

Последиците от войната срещу Иран биха могли да бъдат още по-широки, особено ако тя продължи като сухопътна инвазия. Ако всичко това ви звучи ужасно познато - точно както Буш и бившият британски премиер Тони Блеър нападнаха Ирак през 2003 г., то е, защото е така.

Мохамед Ел Барадей бе начело на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) в продължение на три последователни мандата. Той и главният инспектор на ООН по оръжията по това време - Ханс Бликс, бяха в изходна позиция в Ирак, докато ЦРУ и MI6 съставяха досие за фалшива разузнавателна информация, твърдяща, че Саддам Хюсеин е имал оръжия за масово унищожение.

Днес Ел Барадей може само да засили паралелите с това, което се случва в момента в Иран.

"Ханс Бликс и аз преминахме през много труден период, когатостанахме свидетели на пълна измама. Бяхме на място и по това време в Ирак не видяхме никаква ядрена, химическа или биологична оръжейна програма. И въпреки това администрацията на Буш продължи да дава този показен брифинг на Съвета за сигурност", изтъкна той.

"Те започнаха война, унищожиха една страна. Стотици хиляди невинни цивилни загинаха поради липсата на лекарства, поради липсата на храна, а по-късно казаха "опа, нямаше нищо". Виждам много сходство тук, когато чувам г-н Тръмп да твърди, че Иран е на две седмици от ядрено оръжие. Честно казано, потискам се, защото знам значението на това: невинни цивилни ще загинат", коментира Ел Барадей.

Незачитане на международното право

Ел Барадей подкрепи настоящия генерален директор на МААЕ Рафаел Гроси, който заяви след 12-дневната война миналия юни, че Иран може да започне да обогатява уран в рамките на няколко месеца - изказване, което противоречеше на твърдението на Тръмп, че е взривил ядрените съоръжения на Иран, "за да дойде царството".

"Да бъдеш обективен човек в субективна среда е много трудно и всеки иска да тълкува нещата по начина, по който иска да ги тълкува", отбеляза той. "Гроси каза, че няма структурирана, никаква систематична оръжейна програма... Не МААЕ губи своята безпристрастност; по-скоро Съветът за сигурност е напълно парализиран", обобщи Ел Барадей - ветеран международен юрис.

Той самият познаваше и преговаряше с Али Лариджани - бившия ръководител на Висшия съвет за национална сигурност на Иран, който беше убит този месец при израелски удар.

Ел Барадей заяви за Лариджани: "Той беше един от добрите хора. Той разбираше дълбоко проблемите и какво иска да постигне. И го загубихме в смисъл, че нямаме събеседник".

Но след Газа, а всъщност и много преди това, убийствата на преговарящи, политици, философи и журналисти стана приемлива част от войната. Геноцидът се превърна в инструмент на съвременната война.

Най-силната теза на Ел Барадей не е за повтарящата се история, а за това, че историята се усилва.

Администрацията на Буш поне направи опит да обоснове атаките си с международното право. Тръмп не полага никакви усилия да го направи; за него международното право не съществува. ООН се стреми единствено да го унижи, като изключва ескалаторите и телесуфлера, когато говори.

Чрез груба сила САЩ вече не се стремят просто да разбиват и преобразяват нации. Амбициите им са големи: в тази война те се стремят да разбият и преобразят цял ​​регион. За тази цел те са отрекли всички норми на международното право, на които е бил обучен Ел Барадей.

"Образован съм, обучен съм в САЩ, на Запад. Живял съм повече от половината от живота си на Запад. Винаги съм вярвал, че западната демокрация не е перфектна, но това е била правилният път", изтъкна той.

Тъй като европейските лидери и западните държави като Германия продължават да защитават Израел обаче - дори когато Международният съд е определил, че има основания да се смята, че е извършен геноцид в Газа, а Международният наказателен съд (МНС) е издал заповеди за арест на висши израелски лидери - Западът очевидно "губи контрол", добави Ел Барадей.

"Попитайте всеки в Глобалния Юг в момента, те по същество казват, че западният трансатлантически алианс, или по-специално европейците, са ни заблудили - и сега трябва да се грижим сами за себе си по отношение на сигурността, по отношение на икономическото развитие, по отношение на ценностите. Това добре ли е за света? Абсолютна нула".

Подриване на системата

"Мидъл ийст ай" разкри, че Карим Хан - главният прокурор, издал заповеди за арест на Нетаняху и бившия му министър на отбраната Йоав Галант, е бил оправдан по всички обвинения в сексуално насилие от съдии, разглеждащи доказателствата.

Въпреки това, някои членове на бюрото на Асамблеята на държавите страни, управляващи МНС, са решени да продължат усилията си да попречат на Хан да възобнови задълженията си. Те се стремят да блокират доклада на съдиите и да преформулират констатациите въз основа на собствената си оценка на доклад на Службата за вътрешен надзор на ООН, уточниха двама висши дипломатически източници, информирани за неотдавнашно заседание на бюрото.

Това е най-ясният пример за централното послание на Ел Барадей. Западът, който изобрети съвременната концепция за международно право и създаде съдилища като МНС след Втората световна война, сега е решен да я саботира и подрива.

Западната атака срещу международен ред, основан на правила, не се ограничава само до правосъдието. Ел Барадей посочва, че САЩ са се оттеглили от Световната здравна организация, докато тя работи за предотвратяване на друга пандемия, и са изоставили Парижкото споразумение за изменението на климата: "Те се борят с науката. Когато видите Газа, когато видите Иран, когато видите Украйна, къде е Съветът за сигурност? Няма го".

"Когато просто се разхождате и нарушавате всяко правило и всяко очакване, а след това казвате на хората: "Вие сте станали терористи" - когато хората се ядосват, когато хората чувстват несправедливост, какво очаквате да направят? Да отидат да изпият чаша вино с вас?", запита риторично Ел Барадей.

В едно нещо обаче той е сигурен: революцията в арабския свят предстои. Ел Барадей, който беше централна фигура в демократичната революция в Египет на площад Тахрир, напусна страната след клането на площад Рабаа през 2013 г., което отбеляза началото на военна контрареволюция, смазала демокрацията и свободните избори, привидно завинаги.

"Арабската пролет изобщо не е мъртва", изтъкна той с увереност. "Какво поиска Арабската пролет? Равенство, икономическо развитие, политическа свобода - това са неща, които все още липсват в повечето арабски страни. Историята е бавна, но коренните причини са там, когато хората сега виждат как им отнемат земята, когато виждат, че се отнасят с тях като с пръст, че по тях стрелят".

Европейска незначителност

След войната в Ирак Ел Барадей си спомни бившия президент на САЩ Барак Обама, който каза: "Трябва да се научим, когато стреляме, да се прицелваме".

"Поне беше честен да го каже, но беше малко късно, защото тогава се появи ИДИЛ", отбеляза той.

Сега има президент на САЩ, който дори не се преструва, че се консултира с международната общност, преди да започне война. Международното право, по време на неговия мандат, е престанало да съществува. Същото важи и за международните договори, а преговорите са в най-добрия случай само паузи, докато се включат повече сила и повече войски.

Ще съжаляваме за деня, в който позволихме това да се случи. Защото, когато американската империя най-накрая падне в прахта, ние в Европа ще се нуждаем от международно право и институции, тъй като няма да имаме твърдата мощ, за да се защитим. Заради Газа, след това Ливан и сега Иран, Европа се е превърнала в незначителна. Това ще се върне обратно, за да я преследва.

И към кого ще се обърнем, когато бъдещите ни врагове прилагат същите правила на войната към нас, които ние прилагаме към тях? Към кого ще се обърнем, когато убиват нашите преговарящи, нашите политици, нашите журналисти; когато бомбардират нашите болници и ги наричат ​​скривалища на терористи?

Тръмп и Нетаняху горят свещта от двата края и когато управлението им най-накрая приключи, всички ще си изгорят пръстите.