Москва: Опасността от подновяване на военните действия около Иран изобщо не е намаляла

Опасността от подновяване на военните действия около Иран не е намаляла; засега можем да заключим, че преговорите между Вашингтон и Техеран не са дали резултати.
Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков в интервю за "Вести", цитирано от "Интерфакс".
"От друга страна, опасността от подновяване на военните действия не е намалена; засега можем да заключим, че преговорите са приключили без резултати", каза Песков.
Коментирайки обещанията на САЩ да блокират Ормузкия проток, говорителят на Кремъл заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп на практика обеща блокада на иранското крайбрежие.
Какво означава това и какво ще доведе до това - все още не разбираме., каза той.
Припомняме, че по-рано Русия обяви, че е готова да приеме високообогатения уран на Иран като част от бъдещо мирно споразумение със Съединените щати.
Предложението е било направено от руския президент Владимир Путин, след като той разговаря с иранския си колега Масуд Пезешкиан, за да му предложи да посредничи, за да донесе стабилност и мир в Близкия изток, след провалените преговори в Исламабад.
Песков отбеляза, че предложението все още е в сила. По думите му Москва не е съгласна с идеята Тръмп да блокира Ормузкия проток, ключов воден път, който е на практика затворен от началото на войната на САЩ и Израел срещу Иран в края на февруари.
На 12 април президентът на САЩ обвини Иран за провалените преговори. Той отбеляза, че Техеран не е готов да се откаже от "ядрените си амбиции" и не желае да отвори отново Ормузкия проток, както беше обещал първоначално. След неуспешните преговори Тръмп разпореди морска блокада на Ормузкия проход.
Иран от своя страна отдаде провала на преговорите на исканията на САЩ.
21:39 14.04.2026
