Москва: Опасността от подновяване на военните действия около Иран изобщо не е намаляла

14 Април, 2026 21:37 766 45

Русия вече многократно обяви, че е готова да приеме високообогатения уран на Иран като част от бъдещо мирно споразумение със Съединените щати

Опасността от подновяване на военните действия около Иран не е намаляла; засега можем да заключим, че преговорите между Вашингтон и Техеран не са дали резултати.

Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков в интервю за "Вести", цитирано от "Интерфакс".

"От друга страна, опасността от подновяване на военните действия не е намалена; засега можем да заключим, че преговорите са приключили без резултати", каза Песков.

Коментирайки обещанията на САЩ да блокират Ормузкия проток, говорителят на Кремъл заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп на практика обеща блокада на иранското крайбрежие.

Какво означава това и какво ще доведе до това - все още не разбираме., каза той.

Припомняме, че по-рано Русия обяви, че е готова да приеме високообогатения уран на Иран като част от бъдещо мирно споразумение със Съединените щати.

Предложението е било направено от руския президент Владимир Путин, след като той разговаря с иранския си колега Масуд Пезешкиан, за да му предложи да посредничи, за да донесе стабилност и мир в Близкия изток, след провалените преговори в Исламабад.

Песков отбеляза, че предложението все още е в сила. По думите му Москва не е съгласна с идеята Тръмп да блокира Ормузкия проток, ключов воден път, който е на практика затворен от началото на войната на САЩ и Израел срещу Иран в края на февруари.

На 12 април президентът на САЩ обвини Иран за провалените преговори. Той отбеляза, че Техеран не е готов да се откаже от "ядрените си амбиции" и не желае да отвори отново Ормузкия проток, както беше обещал първоначално. След неуспешните преговори Тръмп разпореди морска блокада на Ормузкия проход.

Иран от своя страна отдаде провала на преговорите на исканията на САЩ.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Москва

    5 13 Отговор
    тегли клечка след клечка и все къси.

    21:39 14.04.2026

  • 2 Мдаа...

    11 3 Отговор
    Днес инфантилния идиот тръмп се е счепкал с италианката мелони (много, ама НАИСТИНА много си падам по жени с излъчване на порнозвезди), фактически последната му "приятелка" в ЕсеС. И всичко това защото инфантилния идиот тръмп преди това се счепка не просто с кого да е, а със самия ПАПА РИМСКИ Лъв XIV. Просто не мога да повярвам, че инфантилния идиот тръмп, президент на предимно католическите сащ се счепка с родения в сащ папа Лъв XIV!!!
    Е нЕма и не е имало досега в световната история подобна идиoтщинa!

    Коментиран от #12, #42

    21:40 14.04.2026

  • 3 Шопо

    11 3 Отговор
    Припомняме че по-рано Русия обяви, че е готова да приеме високообогатения уран на Иран като в замяна им даде готови атомни бомби.
    Може вече да са ги дали като замяна за Шахедите.

    21:41 14.04.2026

  • 4 Сатана Z

    12 4 Отговор
    Иран ще освободи окупираните палестински територии ,а евреите ще се върнат там от където са дошли за да има мир в Близкия изток

    21:41 14.04.2026

  • 5 Тръмпи

    2 3 Отговор
    Володя защо ме издаваш бре? Тамън заредих арсеналът с по-качествени и нови боеприпаси!

    21:42 14.04.2026

  • 6 Пич

    9 3 Отговор
    Нека да изчакаме! Шейсетият ден наближава!!!

    Коментиран от #11

    21:42 14.04.2026

  • 7 Отстрани

    8 5 Отговор
    Никой вече няма страх от краварската армия, на която Иран и извади зъбите без упойка и в превърна в посмешище за пореден път, така че спокойно.

    Коментиран от #14, #45

    21:43 14.04.2026

  • 8 У ДРИ БИБИ

    5 9 Отговор
    У ДРИ ТАА МОНГОЛЬЯК ЧАЛМАРСКА ПА ПЛАЧ

    Коментиран от #40

    21:43 14.04.2026

  • 9 Бонфилетов

    4 6 Отговор
    Кой ви бръсне вас за слива бе просяци??продължавайте ударно да намалявате.

    21:43 14.04.2026

  • 10 Файзула

    4 4 Отговор
    Така или иначе моолите си отиват.

    21:43 14.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ГН.ДН.ТР.👑,

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Мдаа...":

    Е НАШИЯ ГОСПОД СПАСИТЕЛ
    ИМА ГО И НА ИКОНА В ИНТР НЕТА🙏

    21:45 14.04.2026

  • 13 Москва: Опасността от подновяване на вое

    5 7 Отговор
    Москва: Опасността от подновяване на военните действия около Иран изобщо не е намаляла
    А ОКОЛО И В КОЧИНАТА, КАК Е! ВСЕКИ ДЕН ЛИ Е "НОВЫЙ ГОД" ИЛИ И ВСЯКА НОЩ СЕ ПРАЗНУВА С ФОЕРВЕРКИ?

    Коментиран от #22

    21:45 14.04.2026

  • 14 Не отстрани а от.. зад

    6 7 Отговор

    До коментар #7 от "Отстрани":

    Ехехехехе
    13 г...3 дневен Блицкриг на педофила у Йло!
    Ама само 2 милиона монгольяк фира и педофило...от готвачо... избега
    Еееееееехехе

    Коментиран от #24

    21:45 14.04.2026

  • 15 Любо

    9 4 Отговор
    Свобода за Палестина, смърт за Израел!

    Коментиран от #18

    21:45 14.04.2026

  • 16 Сатанас Единотнас

    4 6 Отговор
    Никой не обръща внимание на прошляците . Путлероидите си слагат големи предмети в задния двор и се увиват в чаршафи. Хахаха. Жалка пасмина.

    21:46 14.04.2026

  • 17 САЩ МАЙ БЛОКИРАХА ПРОТОКА

    9 4 Отговор
    Само дето китайските танкери си минават, а кравите си траят.

    Коментиран от #23

    21:46 14.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Айде стига вече

    2 3 Отговор
    Унгария очаквала да потекат към нея милиардите от замразените фондове!!? А защо Европейският съюз трябва да дава пари на Унгария?! Те нито са във война, нито имат мащабни разрушения на инфраструктурата или социални нужди като украинците! Прави и здрави са. Да се хващат и да бачкат! Няма да храним тези хрантутници!

    21:47 14.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Любо

    8 3 Отговор
    Всички евреи ционисти - убийци на мирни хора и деца - на сапун и абажури!!!

    Коментиран от #26, #33

    21:47 14.04.2026

  • 22 Вунелинов

    2 8 Отговор

    До коментар #13 от "Москва: Опасността от подновяване на вое":

    Зае,би ги тея прошляци,те в просия и интернет нямат вече. Хахахаха .нужник.

    Коментиран от #30

    21:48 14.04.2026

  • 23 Баце,

    10 1 Отговор

    До коментар #17 от "САЩ МАЙ БЛОКИРАХА ПРОТОКА":

    Ми те китайците вече заявиха в прав текст, че нямат никакво намерение да се съобразяват с идиoтщинитe на инфантилния идиот тръмп.

    21:49 14.04.2026

  • 24 Нищо

    7 1 Отговор

    До коментар #14 от "Не отстрани а от.. зад":

    Не се разбира на някой толкова праззз...

    21:49 14.04.2026

  • 25 Бай Дончо е... ГОЛЕМ

    4 7 Отговор
    Показа на узкоглазите Пи ДЕР...как се прави СВ"О!!
    ЗА един месец ОБЩО -- 5...СВО - та, и то без жертви!!
    Почти като оня педофил дека 13 год превзема селото покровск, Купянск и Донбас! И само 2 милиона блатен до Битък... чернозем

    21:49 14.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Тизе

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Сатурн Пет":

    Що сакаш да кажеш с тоя Ник? Дека те нанизват по пет салама у Сатурновата дупка ли?

    21:51 14.04.2026

  • 28 Я НЯКОЯ КОПЕЙКА ДА РАЗКАЖЕ:

    3 5 Отговор
    ВЯРНО ЛИ Е, ЧЕ НАД КОЧИНАТА ИМА ПРЕЛЕТНИ ФЛАМИНГО И ЗАТОВА Е ОТМЕНЕН ПАРАДА, ДА НЕ ОАКАТ СТАРАТА ТЕХНИКА И СТАРИТЕ РУБАШКИ?

    Коментиран от #34

    21:53 14.04.2026

  • 29 Мдаа

    7 2 Отговор
    Иранците успяха ударно да възстановят още вчера всичките 6 повредени жп линии и мостове и днес вече вървят влакове с оръжия от Китай и петрол в обратна посока.
    От два дни кацат интензивно и товарни руски и китайски самолети.

    Коментиран от #37

    21:53 14.04.2026

  • 30 И да

    6 1 Отговор

    До коментар #22 от "Вунелинов":

    Знаеш, протеините не се приемат като тебе, от обратната страна под кръста!

    21:54 14.04.2026

  • 31 Кирило Буданов, разведчик

    2 6 Отговор
    Бих предложил Украйна да приеме високообогатения ирански уран и после го прати на Русия за пародията 9-ти май. Този парад ще се запомни 😄☝️

    Коментиран от #39

    21:55 14.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Партия Боташ

    2 2 Отговор
    „Удивително е колко бързо забравихме, че България влезе в ЕС буквално по милост и със затворени очи за корупцията ни. За 17 години сме прибрали над 50 милиарда лева нетно – пари на германския и френския данъкоплатец, с които си санирахме блоковете и си строихме магистрали, докато плюем по същия този съюз. Пътуваме с лични карти, работим в чужбина и ползваме привилегии, за които украинците в момента плащат с кръвта си. Може би е време Европа да спре да налива милиарди в държава, която само консумира и мрънка, и да ги насочи към нация, която действително знае цената на свободата. Ние май заслужаваме само да ни посочат изхода.“

    Коментиран от #38, #41

    22:00 14.04.2026

  • 37 Хихихи

    3 5 Отговор

    До коментар #29 от "Мдаа":

    12870 военни цели в Амуджистан да унищожени!!
    А тия своите хо,мо фантазии са като ... 3 дневния Блицкриг на педофила у Йло
    Хийихихихи

    22:00 14.04.2026

  • 38 Тодор Тагарев, военен министър

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "Партия Боташ":

    "....България влезе в ЕС буквално по милост..."

    Нищо подобно !!!
    България първи натири руснаците в северна посока ☝️
    ЕС ни е безкрайно задължен, таваришчь....

    22:03 14.04.2026

  • 39 Порниактриса от ПП

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Кирило Буданов, разведчик":

    Тебе те запомних само с това, че като махнах пеньоара ти успя да махнеш само два пъти и приключи...

    Коментиран от #44

    22:04 14.04.2026

  • 40 666

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "У ДРИ БИБИ":

    ВНИМАВАЙ ДА НЕ ТЕ ПОДГОНЯТ КЪМ СОФИЯ. ТАМ ЩЕ ТЕ БОМБЯТ ПО-ЛЕСНО. И РУСНАЦИ И ИРАНЦИ. ВСИЧКИТЕ ВИ ВДИГНАХА МЕРНИКА.

    22:05 14.04.2026

  • 41 Айде бе

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Партия Боташ":

    Нищо подобно, България е платила за 17 години 50 милиарда лева членски внос на еврофашистите, а парите които са влезли в обратна посока ги прибраха двете прасета. Видяхме ги превърнати в кюлчета.
    А магистрали така и не се построиха, но милионите за тях ги изнесоха със сакове от банката на Маджо.

    22:17 14.04.2026

  • 42 Серсемин

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мдаа...":

    Евреина го е хванал за топките и стиска ли стиска...За това Тръмп е толкова нервен.

    22:24 14.04.2026

  • 43 Ха-ха

    0 1 Отговор
    Русийката пак се обажда, без да я питат, но отново никой не й обръща внимание.!

    22:24 14.04.2026

  • 44 Кирило Буданов, разведчик

    0 2 Отговор

    До коментар #39 от "Порниактриса от ПП":

     "...ти успя да махнеш само два пъти и приключи..."

    Руснаците сме така - медленно вдигаме, бързо свършваме. Както казва Вова - не сме и почвали, щот няма с кво да почнем 😁

    22:24 14.04.2026

  • 45 Грешиш.

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Отстрани":

    Русия изключително много се страхува от САЩ. До степен на изпадане в ужас и шок.

    22:27 14.04.2026

