Новини
Мнения »
Фламингото и лигльовците

9 Април, 2026

  • фламинго-
  • киев-
  • ракети

На 17 август 2025 год. Киев съобщи, че разполага със собствена крилата ракета (КР) – „Фламинго“, с радиус на действие 3000 километра и тегло на бойната част 1000 – 1150 kg

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Николай Николов Николай Николов инженер
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Преди седмица се появи новината, че домофоните в Москва ще бъдат включени към системата за ранно предупреждение и оповестяване за ракетно нападение. Доживяхме столицата на държавата с най-голям ядрен арсенал в света да трепери в очакване на удара...

Неразумните решения на руснаците доведоха до това, че Украйна стана военна и дипломатическа свръхсила, застрашаваща съществуването на страната им. Ето по тази причина не е важно какво оръжие държиш, а дали си готов да го използваш.

На 17 август 2025 год. Киев съобщи, че разполага със собствена крилата ракета (КР) – „Фламинго“, с радиус на действие 3000 километра и тегло на бойната част 1000 – 1150 kg.

Разработчик на изделието е компанията „Fire Point“... Нейната история е кратка, но устремена нагоре. Основана след началото на войната. До 2024 година произвежда на 30 секретни площадки ударни дронове FP-1 (1).

През 2025 год. фирмата изведнъж става един от крупните доставчици на украинската армия - получава контракти за 1 милиард долара, а това се равнява на 10% от бюджета на страната за покупка на въоръжение.

Представителите на производителя обичат да разказват, че отрочето им от стомана и тротил било готово за девет месеца... Забележете - в този срок влизат проектирането, подбирането на материали, подготовката на производствените линии, изпитването... Тези хора сигурно гледат много честно. Накрая те небрежно подхвърлят, че в работата си се били вдъхновявали от немската «Фау-1». Да му домилее на човек от такива европейци, пазители на материалното наследство на Третия райх!

Обаче хубавата реклама не впечатлява критиците. Според украинското издание „Defence Express“ родното производство представлява точно копие на крилатата ракета FP-5 (2) на англо – емиратската компания „Milanion Group“ (3).

По информация от открити източници FPRT (дъщерна компания на „Fire Point“) трябваше да открие през декември 2025 год. завод за производство на ракетно гориво в Дания (недалеч от военновъздушната база „Скридструп“).

А наскоро в интервю Денис Щилерман, основател на „Точката на възпламеняване», каза, че фирмата му е в състояние да изготвя по три КР на ден. Засега на тях монтират двигател чуждо производство, но украинците работят по създаването на свой.

Дори на петата година война Кремъл не забелязва, че военнопромишленият комплекс на съседите е включен към мощната западна икономика. Обменят се идеи и методики. И с всеки изминал месец технологичното надмощие на противника нараства.

Изобщо, да подценяваш врага е фатална грешка... Съобщението за FP-5 бе възприето с усмивка от московските бюрократи. Нали смехът е единственото оръжие на лигльовците... После започнаха взривовете.

„Фламинго“ лети на пределно малки височини. Използва не GPS, а инерционна навигационна система за ориентиране (4). И успява да избегне районите с най-плътна противовъздушна отбрана (ПВО). Тези фактори затрудняват засичането и унищожаването му.

За разлика от СССР в свободна и богата капиталистическа Русия няма единно радиолектронно поле (ЕРЕП). Системите за ПВО и ПРО са съсредоточени в Москва, Московска област, на Крим и край фронтовата линия. Следователно, щом преодолее защитата по границата, агресорът получава свобода на действие – цялата територия на изток от столицата е слабо защитена. Говорят, че това е нерпиемливо... Сигурен съм, че хората работят по въпроса... Но резултатите закъсняват. Защото НАТО явно изпробва маршрутите за предстоящите удари по пунктовете, свързани с ядрената триада. А така става, понеже врагът е изучил поведението и начина на мислене на хората във властта... Купил е военните и бизнесмените... Разузнал е системата на отбрана... Събрал е данни за релефа...

За завършек на тази тъжна картина ще добавя информация за някои от известните случаи на използване на „Фламинго“ FP-5:

13.11.2025 год. – военна база и складове за гориво на Крим (5).

В началото на февруари 2026 год. – цех на ракетния полигон „Капустин Яр“. За късмет ударът не е успешен (6).

12.02.2026 год. – арсенал край с. Котлубан, Волгоградска област (7).

21.02.2026 год. – военен завод в гр. Воткинск, Удмуртия (8).

31.03.2026 год. – нефтопреработвателен завод в гр. Нижнекамск, Татарстан (9). Непотвърдено.

Врагът планомерно изкарва от строя рафинерии и заводи за производство на тактически и стратегически ракети – основата на безопасността на държавата. А в Кремъл не искат и да чуят, че има война.

Бележки

1. Радиусът на действие на FP-1 е 1600 километра.

2. FP-5 е представена пред публика през февруари 2025 год. на изложението IDEX – 2025 в ОАЕ. Тогава производителят твърди, че съществуващите мощности му позволяват да изготвя по 50 ракети на месец.

3. „Milanion Group“ проектира и произвежда безпилотни наземни (UGV) и морски (USV) транспортни средства за охранителни и военни нужди. От 2021 год. продава своя продукция в Украйна.

4. Украинците планират да въведат системата за ориентиране по релефа на местността (TERCOM), използвана в американските ракети. За целта съставят точни контурни карти на местността (с погрешност на надморската височина до 1 метър).

5. Ударът е комбиниран – с дронове и ракети.

6. Предположително целта е била цех за монтаж на ракетите „Орешник“.

7. Поразено е подземно хранилище за боеприпаси с площ 1,2 хиляди кв. метра.

8. Ракетата преодолява 1700 km. Повредени са два цеха на завод за производство на двигатели за ракетите „Искандер“ и „Ярс“.

9. Официалната причина за взрива в рафинерията е неспазване на технологичната дисциплина при провеждан ремонт. Обаче същия ден в региона е обявена ракетна опасност. Все пак двете събития може да не са свързани.


Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    11 2 Отговор
    Колко струва тази ракета и откъде може да си я купи човек?

    Коментиран от #13

    10:03 09.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Да , и това

    15 5 Отговор
    доживяхме, поредното вундервафе. Смешно, девойки, тъжно.

    10:09 09.04.2026

  • 4 Господин

    24 4 Отговор
    Господин автор - пише че сте "инженер" под снимката, защо не се занимавате с техника, вместо в писане на пропаганди ?

    Коментиран от #19

    10:09 09.04.2026

  • 5 Петроханско хижарско

    23 7 Отговор
    Нищожество престани да бълваш лъжи в защита на киевският режим извършил най голямата кражба на средства надминаваща дори тази на райха от ВСВ

    Коментиран от #7

    10:11 09.04.2026

  • 6 Гешевче

    14 2 Отговор
    Боже колко некадърен превод!

    10:11 09.04.2026

  • 7 Прякавръзка

    15 3 Отговор

    До коментар #5 от "Петроханско хижарско":

    Ако не октривате пряката връзка на конфликта на Украйна и този на Израел - значеи наистина пропагандата работи добре.

    10:13 09.04.2026

  • 8 Вашето мнение

    12 3 Отговор
    Много интересно г-н индженер, защо вместо с професията си се занимавате с пропаганда. Защото за никакъв чеп не ставате и заработвате в нпо вероятно. И последно колко струва това фламинго и от къде може да се купи?

    10:14 09.04.2026

  • 9 гост

    16 3 Отговор
    Тоя да не е дишал лепило? Украйна свръхсила!!

    10:17 09.04.2026

  • 10 Е..........

    15 4 Отговор
    Груби и некадърни манипулации.

    10:17 09.04.2026

  • 11 Мишел

    8 7 Отговор
    Украинската ракета Фламинго досега няма нито един успешен полет.

    Коментиран от #20

    10:19 09.04.2026

  • 12 Запада загина мож би почти сигурно скоро

    6 7 Отговор

    До коментар #2 от "Да живее нашата освободителка Русия":

    клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада докато всъщност се случва точно обратното

    10:20 09.04.2026

  • 13 Приготви

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Една буханка рубли и ме чакай на пазара в Димитровград

    10:21 09.04.2026

  • 14 оСмешник 🚀 🤩🤡

    7 4 Отговор
    Къде е медводков да пуска ядрените бомба и ракети да не спрял пийниту

    10:21 09.04.2026

  • 15 Господин

    6 4 Отговор
    Господин зелено човече, в предизборната кампания говорихте за мир (а тогава официално нямаше война) - видяхме какво направихте, сега пак говорите за мир - това шизофрения ли е ?

    10:21 09.04.2026

  • 16 Костадинов

    2 2 Отговор
    Моите не се раждат такива ,после изпростяват

    10:24 09.04.2026

  • 17 Медведев

    4 4 Отговор
    Каква я мислехме с Захарова ,на бутилка водка ,каква стана

    10:26 09.04.2026

  • 18 Коле бе, батко,

    5 1 Отговор
    От крилатата ракета Фау-1 на Вернер фон Браун до днешните разликата е в системата за управление. Нацистката беше предназначена за масови поражения в Лондон. Управляваше се от инерциална система и уцелваше Лондон. Днешните са по-умни и уцелват малка сграда.
    При балистичната Фау-2 ситуацията е подобна.

    10:27 09.04.2026

  • 19 шаа

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Господин":

    по душа е мисирка, пък и в инженерните среди никой не го взима на сериозно

    10:27 09.04.2026

  • 20 Надяваш ли се, Мишенце?

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Мишел":

    Сигурно я докарват с камион в цеха на противника и я взривяват.

    10:30 09.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Абе

    5 1 Отговор
    Такива гаражни инджинери колкото искаш😀

    10:30 09.04.2026

  • 23 Некой си

    5 1 Отговор
    Тоз псевдоинженер щеше да се явява по 15 пъти за тройка при Станков и Тодориев.
    Празнодуимец с потенциал за комсомолси секретар.

    10:31 09.04.2026

  • 24 Инж1

    4 6 Отговор
    Едно уточнение: "агресор" и "враг" е РФ!!!! Украйна просто се отбранява след 24.02.2022г.
    Тридневната СВО" вече прехвърли 1500 дни!?!?!?!? РККА е пред огромен провал!!!!

    10:31 09.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Жокер

    3 3 Отговор

    До коментар #21 от "Севдо":

    Който пусне синьо жълта тоалетна хартия ще спечели много!

    10:33 09.04.2026

  • 27 Специална Военна Опсерация

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Да живее нашата освободителка Русия":

    Ако не ти е ясно, така изглежда демилитаризацията по план, ръководена от Путин.

    10:37 09.04.2026

  • 28 Много хубава статия

    0 2 Отговор
    Напълно отговаря на действителността. Руснаците са се самозабравили и подценяват украинците във всяко едно отношение. Във войната не трябва да има милост и глупостта на руските военни и милостта на техните политици ги направи за посмешище.

    10:42 09.04.2026

  • 29 зИленски

    2 0 Отговор
    И аз дори не мога да четя тези щуротии

    10:56 09.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.