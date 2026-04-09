Преди седмица се появи новината, че домофоните в Москва ще бъдат включени към системата за ранно предупреждение и оповестяване за ракетно нападение. Доживяхме столицата на държавата с най-голям ядрен арсенал в света да трепери в очакване на удара...

Неразумните решения на руснаците доведоха до това, че Украйна стана военна и дипломатическа свръхсила, застрашаваща съществуването на страната им. Ето по тази причина не е важно какво оръжие държиш, а дали си готов да го използваш.

На 17 август 2025 год. Киев съобщи, че разполага със собствена крилата ракета (КР) – „Фламинго“, с радиус на действие 3000 километра и тегло на бойната част 1000 – 1150 kg.

Разработчик на изделието е компанията „Fire Point“... Нейната история е кратка, но устремена нагоре. Основана след началото на войната. До 2024 година произвежда на 30 секретни площадки ударни дронове FP-1 (1).

През 2025 год. фирмата изведнъж става един от крупните доставчици на украинската армия - получава контракти за 1 милиард долара, а това се равнява на 10% от бюджета на страната за покупка на въоръжение.

Представителите на производителя обичат да разказват, че отрочето им от стомана и тротил било готово за девет месеца... Забележете - в този срок влизат проектирането, подбирането на материали, подготовката на производствените линии, изпитването... Тези хора сигурно гледат много честно. Накрая те небрежно подхвърлят, че в работата си се били вдъхновявали от немската «Фау-1». Да му домилее на човек от такива европейци, пазители на материалното наследство на Третия райх!

Обаче хубавата реклама не впечатлява критиците. Според украинското издание „Defence Express“ родното производство представлява точно копие на крилатата ракета FP-5 (2) на англо – емиратската компания „Milanion Group“ (3).

По информация от открити източници FPRT (дъщерна компания на „Fire Point“) трябваше да открие през декември 2025 год. завод за производство на ракетно гориво в Дания (недалеч от военновъздушната база „Скридструп“).

А наскоро в интервю Денис Щилерман, основател на „Точката на възпламеняване», каза, че фирмата му е в състояние да изготвя по три КР на ден. Засега на тях монтират двигател чуждо производство, но украинците работят по създаването на свой.

Дори на петата година война Кремъл не забелязва, че военнопромишленият комплекс на съседите е включен към мощната западна икономика. Обменят се идеи и методики. И с всеки изминал месец технологичното надмощие на противника нараства.

Изобщо, да подценяваш врага е фатална грешка... Съобщението за FP-5 бе възприето с усмивка от московските бюрократи. Нали смехът е единственото оръжие на лигльовците... После започнаха взривовете.

„Фламинго“ лети на пределно малки височини. Използва не GPS, а инерционна навигационна система за ориентиране (4). И успява да избегне районите с най-плътна противовъздушна отбрана (ПВО). Тези фактори затрудняват засичането и унищожаването му.

За разлика от СССР в свободна и богата капиталистическа Русия няма единно радиолектронно поле (ЕРЕП). Системите за ПВО и ПРО са съсредоточени в Москва, Московска област, на Крим и край фронтовата линия. Следователно, щом преодолее защитата по границата, агресорът получава свобода на действие – цялата територия на изток от столицата е слабо защитена. Говорят, че това е нерпиемливо... Сигурен съм, че хората работят по въпроса... Но резултатите закъсняват. Защото НАТО явно изпробва маршрутите за предстоящите удари по пунктовете, свързани с ядрената триада. А така става, понеже врагът е изучил поведението и начина на мислене на хората във властта... Купил е военните и бизнесмените... Разузнал е системата на отбрана... Събрал е данни за релефа...

За завършек на тази тъжна картина ще добавя информация за някои от известните случаи на използване на „Фламинго“ FP-5:

13.11.2025 год. – военна база и складове за гориво на Крим (5).

В началото на февруари 2026 год. – цех на ракетния полигон „Капустин Яр“. За късмет ударът не е успешен (6).

12.02.2026 год. – арсенал край с. Котлубан, Волгоградска област (7).

21.02.2026 год. – военен завод в гр. Воткинск, Удмуртия (8).

31.03.2026 год. – нефтопреработвателен завод в гр. Нижнекамск, Татарстан (9). Непотвърдено.

Врагът планомерно изкарва от строя рафинерии и заводи за производство на тактически и стратегически ракети – основата на безопасността на държавата. А в Кремъл не искат и да чуят, че има война.

Бележки

1. Радиусът на действие на FP-1 е 1600 километра.

2. FP-5 е представена пред публика през февруари 2025 год. на изложението IDEX – 2025 в ОАЕ. Тогава производителят твърди, че съществуващите мощности му позволяват да изготвя по 50 ракети на месец.

3. „Milanion Group“ проектира и произвежда безпилотни наземни (UGV) и морски (USV) транспортни средства за охранителни и военни нужди. От 2021 год. продава своя продукция в Украйна.

4. Украинците планират да въведат системата за ориентиране по релефа на местността (TERCOM), използвана в американските ракети. За целта съставят точни контурни карти на местността (с погрешност на надморската височина до 1 метър).

5. Ударът е комбиниран – с дронове и ракети.

6. Предположително целта е била цех за монтаж на ракетите „Орешник“.

7. Поразено е подземно хранилище за боеприпаси с площ 1,2 хиляди кв. метра.

8. Ракетата преодолява 1700 km. Повредени са два цеха на завод за производство на двигатели за ракетите „Искандер“ и „Ярс“.

9. Официалната причина за взрива в рафинерията е неспазване на технологичната дисциплина при провеждан ремонт. Обаче същия ден в региона е обявена ракетна опасност. Все пак двете събития може да не са свързани.