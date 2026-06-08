Все по-голямо бреме за Русия: украинските удари в дълбочина

Благодарение на технологичния напредък украинските военни вече поразяват успешно цели дълбоко във вътрешността на Русия. Така те са в състояние да отрязват пътищата за доставки на руската армия.
Украинските части се борят за контрол над най-важните логистични трасета на руската армия в окупираните области на Украйна. Новите оръжия със среден обсег междувременно стигат и до пътищата за снабдяване на Русия във вътрешността на страната, съобщават украински военни. Украинските дронове могат да извършват разузнавателни и бойни акции в района на Мариупол. Така под техните удари биха могли да се окажат части от т.нар. „сухопътен коридор" към Крим, отдалечени на до 160 км от фронтовата линия. Като доказателство украинските военни разпространиха множество видеа в интернет, на които се виждат изгорели руски военни самолети - по дължината на трасето, което минава през окупираните територии в южната част на Украйна и води към Крим.
„Създаването на коридор по суша към Крим се приема като най-големия потенциален успех на Москва в течение на кървавата война от 2022 до 2026 година. Но сега става ясно, че това е преходно постижение. Всъщност украински дронове вече летят над коридора, по който цивилни граждани нямат право да преминават. Крим се превръща в отвъдморска територия за Русия. А ние няма да спрем дотам", написа във Фейсбук украинският войник Ихор Луценко, съосновател на Центъра за въздушно разузнаване.
Обрат за Украйна във войната?
Още е много рано да се говори за пълен контрол над руските логистични пътища, казва военният експерт Микола Белесков. „Ако имаше пълен контрол, руските части на юг щяха да се чувстват другояче", посочва той пред ДВ. Но уязвимостта на руските войски се увеличава.
Снимки и видеа доказват, че атаките на украинците на средна дистанция спрямо врага са станали по-ефективни, отбелязва още Белесков. „Сега руснаците са по-малко активни, макар че зоната на техните действия е доста обширна и там имаше тежки атаки. Все още не може да се говори за обрат. Това означава само, че за нас положението не се влошава."
Новите оръжия са предимство за украинците
Експертите свързват успехите на украинските военни с постигнатите технологични пробиви. Наред с другото отбранителните сили разполагат сега с дронове на украинския производител Wild Hornets с вградена система на изкуствен интелект. „Това обаче ще осигури на украинците само временно предимство", казва военният експерт Михайло Широхов. Той прогнозира, че Русия скоро ще подготви допълнителни мобилни бойни групи и ще покрие трасетата по протежение на кримския коридор с мрежи за защита от дронове.
Но за Украйна е добре Русия да бъде принудена да предприеме такива ответни действия, тъй като всяка отбранителна мярка изисква ресурси, обяснява Широхов. „Това е допълнително бреме за руснаците. На тях ще им се наложи да инвестират средства и да пренасочват ресурси, за да обезопасят маршрута. Ефективността на украинските удари в момента се дължи на изненадващия ефект, който след това ще спадне. Щом се появи нещо ефективно, се предприемат и ответни мерки - както показаха четирите години война. Затова този момент трябва да се използва оптимално - докато руснаците още не са изградили ефективна противовъздушна защита в тази част от фронта", подчертава експертът пред ДВ.
Какво би трябвало да предприеме Украйна сега?
Широхов назовава редица конкретни мерки, които могат да увеличат натиска срещу логистиката на руската армия: на първо място разширяване на нападенията с дронове, които вече са доказали своята ефективност. На второ - използване на по-тежки бойни глави в дроновете, за да могат да бъдат поразявани руските танкове. И на трето - определяне на нови цели. Експертът има предвид инфраструктурата по трасето, което е със стотици километри дължина. Ударите срещу бензиностанции и работилници биха могли да навредят по-систематично на логистиката на руската армия, отколкото поразяването на отделни превозни средства.
Военният експерт Микола Белесков обръща внимание и на други аспекти. Например - че на фронта редица задачи трябва да бъдат изпълнявани едновременно. „Независимо колко напреднали са технологиите, без специалисти те не биха могли да разгърнат потенциала си. Воденето на война с използването на роботи продължава да е силно зависимо от човешкия персонал. Именно там, според мен, е едно от най-големите ограничения. Недостиг на обучени кадри има във всички звена, които са занимават с атаките на средна дистанция."
Към това се добавя общата липса на персонал на фронта, обобщава експертът. Затова и най-ефективните технологични решения не могат да разгърнат възможностите си изцяло.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #15
18:06 08.06.2026
2 Бялджип
18:06 08.06.2026
3 РФ е един огромен КЕН eф !
А Путин здес нипричом?😀
И тука беше така. Западът фалира прекрасния проруски социализъм.
Западът създаде новите капиталист-бивши камунисти, като малкия и големия Мраз, например. Западът им даде куфарчетата с пари...
18:07 08.06.2026
4 Варна 3
18:09 08.06.2026
5 Tётя Мyтpaфановна
Внимание!!! Внимание!!! От днес Пашанян е наркоман и фашист, а арменците са нацисти!
Коментиран от #9
18:09 08.06.2026
6 Пучя Въшкин
ПЕТЪР 1
Че ХИТЛЕР
И СТАЛИН
ЧЕ Е ГОЛЯМ ИМПЕРАТОР
А ВСЪЩНОСТ СЕ ОКАЗА
ЧЕ Е ОБИКНОВЕН КГБ ПРОПАДНЯК.
18:09 08.06.2026
7 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
18:11 08.06.2026
8 Гьобелс Веле, Русия загуби,
18:11 08.06.2026
9 В КРЕМЪЛ
До коментар #5 от "Tётя Мyтpaфановна":Вече Замислят
ПОРЕДНИЯ УКРАИНСКИ СЦЕНАРИЙ ...
ЗА СОЛОВЬОВ И СИМОНЯН
ПАШИНЯН ВЕЧЕ Е
НАЦИСТ И НАРКОМАН
ВРАГ НОМЕР ЕДНО НА РУСИЯ.
18:12 08.06.2026
10 Ако не вярвате на Масмедиите че
pro Russian, ако вярвате на Масмедиите че Украйна печели войната (НАТО) вие се нуждаете от Психиатър❓🤣😁❤️🇪🇺
Коментиран от #13
18:17 08.06.2026
11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
18:18 08.06.2026
12 ЗЕЛЕНСКИ
НЕ НРАВИТСЯ
ДВИЖУХА ПРОДАЛЖАЙТСЯ.
ТЕРПИ ТЕРПИ ПУТИНКА
МОЯ КРАСАВИЦА.
18:20 08.06.2026
13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #10 от "Ако не вярвате на Масмедиите че":то и 89г. който вярваше , че наСЕСЕРЕто ще се разпадне , се нуждаеше от психиатър , но го вкарваха в затвора
Коментиран от #17
18:20 08.06.2026
14 Някой
Колко население е Украйна сега? При разпада на СССР 52 милиона някъде и 10.5 самоопределили се за руснаци - после по-малко.
18:21 08.06.2026
15 Някой
До коментар #1 от "Българин":Затова ли в присъствието на Зеленски наскоро кръстиха военна част на нацистка такава от ВСВ?
18:22 08.06.2026
16 Нема ора бегайте да помагате на У
18:26 08.06.2026
17 Хот дог
До коментар #13 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Преди 89-та Доган беше в затвора, а ти къде беше? Тогава нямаше улични котки.
Коментиран от #18
18:38 08.06.2026
18 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌
До коментар #17 от "Хот дог":Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌
18:41 08.06.2026
19 Артилерист
18:48 08.06.2026
20 Аре а не се баламосваме
ПВО то.. монголско е на ниво.." Великата Маке Чета"!! Технологично са в началото на 20 век!
Ако не се наведе услужливо сега, ..после ще го МАН Дръсат и три ЧАТ самите Алкашоре!
АааааааХахахаха
18:50 08.06.2026