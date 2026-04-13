Месец от началото на войната в Иран над Тръмп е надвиснал дамоклев меч

С покачващите се световни цени на енергията и спадащия рейтинг на одобрение за работата му, Доналд Тръмп е изправен пред тежък избор след месец война срещу Иран: да сключи потенциално несъвършена сделка и да изтегли силите си или да ескалира военно и да рискува продължителен конфликт, който би могъл да погълне президентството му.

Въпреки бурната дипломатическа активност, Тръмп приключва поредната седмица от съвместната американско-израелска кампания, бореща се за овладяване на разширяващата се криза в Близкия изток, докато непокорният Иран поддържа контрол върху доставките на петрол и газ от Персийския залив и продължава ударите с ракети и дронове в региона.

Според анализаторите централният въпрос сега е дали Тръмп е готов да намали или да засили това, което критиците наричат войната по негов избор, която предизвика най-лошия глобален шок в доставките на енергия в историята и се разпространи далеч отвъд региона.

Тръмп е заявил на помощниците си, че иска да избегне "вечна война" и да намери преговорен изход, като ги е призовал да подчертаят публично очертаната от него продължителност на военните действия от четири до шест седмици, посочи висш служител на Белия дом и добави, че подобен график изглежда "нестабилен".

В същото време Тръмп заплаши с голяма военна ескалация, ако преговорите се провалят.

Дипломатическите предложения на Тръмп към Иран, включително 15-точково мирно предложение, изпратено чрез Пакистан, изглежда, показваха все по-спешно търсене на изход от ситуацията. Остава обаче неясно дали в момента има реалистични перспективи за ползотворни преговори.

"Президентът Тръмп има недобри възможности за прекратяване на войната", отбеляза Джонатан Паникоф, бивш заместник-национален служител по разузнаването на САЩ за Близкия изток. "Част от предизвикателството е липсата на яснота относно това какъв би бил задоволителен резултат".

Служител на Белия дом настоя, че кампанията в Иран "ще приключи, когато главнокомандващият определи, че целите ни са постигнати" и че Тръмп е изложил ясни цели.

Борба за овладяване на разрастващата се война

Очевидно подсигурявайки се, Тръмп разполага още хиляди американски войници в региона и предупреждава Иран за засилено настъпление, евентуално включващо използването на сухопътни войски, ако не се подчини на исканията му.

Анализатори твърдят, че подобна демонстрация на сила може да има за цел да създаде лост за отстъпки от Техеран, но рискува да въвлече САЩ в по-продължителен конфликт, като всеки ангажимент за разполагане на войски на иранска земя вероятно ще разгневи много американски избиратели.

Друг възможен сценарий, според експертите, би бил САЩ да проведат последна голяма въздушна атака в Операция "Епична ярост", за да унищожат допълнително военните способности и ядрените обекти на Иран, след което Тръмп да обяви победа и да си тръгне с довода, че военните му цели са постигнати.

Подобно твърдение обаче би звучало кухо, освен ако ключовият Ормузки проток не бъде напълно отворен отново, което Иран засега отказва да направи. Американският лидер изрази разочарование от отказа на европейските съюзници да изпратят военни кораби, за да помогнат за осигуряването на водния път.

Тръмп, който многократно е обещавал да държи САЩ далеч от чуждестранни конфликти, изглежда се бори да овладее разрастващата се война, която започна заедно с Израел.

Въпреки че продължава да прави триумфални оценки, той все повече насочва посланията си към успокояване на нервните финансови пазари, като притиска висши помощници да подчертаят, че войната скоро ще приключи, отбелязва висшият служител на Белия дом.

Но липсата на ясна стратегия за изход от конфликта крие опасности както за президентското наследство на Тръмп, така и за перспективите на партията му, докато републиканците се борят да защитят ограниченото си мнозинство в Конгреса на междинните избори през ноември.

Най-голямата грешка в преценката на Тръмп е мащабът на ответните мерки на Техеран. Ислямската република използва останалите си ракети и дронове, за да удари Израел и съседните държави от Персийския залив и до голяма степен да затвори Ормузкия проток, през който преминава 1/5 от световния петрол, разклащайки световната икономика.

"Залогът на иранското правителство е, че те могат да понесат повече болка за по-дълго време от противниците си и може би са прави", заяви Джон Алтерман от мозъчния тръст Център за стратегически и международни изследвания във Вашингтон.

Служител на Белия дом, пожелал анонимност, посочи, че Тръмп и екипът му са "добре подготвени" за реакцията на Иран в протока и са уверени, че той скоро ще бъде отворен отново.

Въпреки това, най-ясният знак за нарастващото безпокойство на Тръмп относно войната дойде в понеделник с драматичното му отмятане от заплахата да унищожи енергийната мрежа на Иран, ако тя не позволи възобновяване на корабоплаването през пролива.

В ход, който се възприема като целящ да успокои пазарите, той обяви петдневно примирие в изпълнението на заплахата си, за да даде шанс на дипломацията. В четвъртък той удължи тази пауза с още 10 дни.

Същевременно натискът в страната му се засилва.

Проучванията на общественото мнение показват, че войната е изключително непопулярна сред американците и макар движението MAGA на Тръмп до голяма степен да го подкрепя, влиянието му върху политическата му база може да отслабне, ако икономическото въздействие, включително високите цени на газа, продължи.

Общият рейтинг на одобрение на Тръмп е паднал до 36% - най-ниският от завръщането му в Белия дом.

Белият дом е все по-загрижен за политическите последици от войната, призна бивш висш служител от администрацията на Тръмп, позовавайки се на опасения, изразени от републиканските законодатели относно предстоящите междинни избори.

Като доказателство за нарастващото безпокойство сред републиканците, американският представител Майк Роджърс - председател на Комисията по въоръжените сили на Камарата на представителите, в четвъртък разкритикува администрацията за това, че не е предоставила достатъчно информация за обхвата на иранската кампания.

В отговор служителят на Белия дом заяви, че помощниците на Тръмп са информирали Конгреса многократно преди и по време на войната.

Натоварена дипломация, усложнена от убийства

Засега обаче дипломатическият път не предлага лесни решения.

Планът от 15 точки, представен от Тръмп, е подобен на това, което Иран до голяма степен отхвърли в предвоенните преговори, и включва някои елементи, които биха били трудни за прилагане. Изискванията варират от елиминиране на ядрената програма на Иран и ограничаване на ракетния му арсенал до изоставяне на неговите прокси групи и ефективно предаване на контрола над пролива.

Иран нарече предложението на САЩ несправедливо и нереалистично - въпреки че не изключи по-нататъшни непреки контакти.

Въпреки че в четвъртък Тръмп изтъкна, че Иран "моли" да постигне сделка, управляващите на страната, изглежда, не бързат да преговарят за край на конфликта, тъй като вярват, че ще бъдат в позиция да претендират за победа само като оцелеят.

Усложняваща всяко дипломатическо усилие е замяната на някои лидери, убити при американско-израелски въздушни удари, с още по-твърдолинейни наследници, посочват анализатори. Управляващите ясно изразиха недоверието си към Тръмп, който два пъти през последната година е предприемал въздушни удари, докато двете страни все още преговарят.

"Президентът е готов да изслушва, но ако не успеят да приемат реалността на настоящия момент, ще бъдат ударени по-силно от всякога", предупреди служителят на Белия дом.

Междувременно израелски представители се разтревожиха, че Тръмп може да направи отстъпки, които биха могли да им вържат ръцете при по-нататъшни удари срещу Иран.

Съюзниците на Вашингтон в Персийския залив също може да негодуват срещу прибързаното излизане на САЩ от конфликта, като се има предвид, че биха могли да останат с ранен, враждебен съсед.

Противоречиви сигнали държат противниците извън равновесие

Ако Тръмп наистина е готов да разположи сухопътни сили, той би могъл да поеме контрола над иранския петролен център на остров Харг или други стратегически острови, да проведе операции по крайбрежието му или да изпрати специални части за един сложен опит за завземане на запасите от високообогатен уран, за който се смята, че е заровен предимно под земята от американско-израелските бомбардировки миналия юни.

Подобни действия биха могли да се превърнат в по-широк конфликт, напомнящ за дългогодишните войни в Ирак и Афганистан, в които Тръмп е обещавал, че САЩ никога няма да бъдат въвлечени, докато е начело. Те биха рискували и увеличаване на американските жертви и биха повдигнали още въпроси относно целите на мисията на САЩ.

Съюзниците от Персийския залив предупредиха администрацията да не разполага американски войски на място в Иран, като посочиха, че това може да предизвика по-голямо отмъщение от Техеран, вероятно срещу тяхната енергийна и гражданска инфраструктура, заяви високопоставен служител от Персийския залив, пожелал анонимност.

Служител на Белия дом пък информира, че Тръмп е заявил ясно, че "няма планове да изпраща сухопътни войски никъде в този момент", но уточни, че той винаги държи всички опции на масата.

Засега Тръмп държи света в неведение, като в един момент прави изявления, насочени към успокояване на нестабилните пазари, а в следващия отправя заплахи, които покачват цените на енергията.

"Тръмп търгува с противоречиви сигнали", заяви Лора Блуменфелд от Училището за висши международни изследвания "Джонс Хопкинс" във Вашингтон. "Той е машина за съобщения от един човек, която държи опонентите си извън равновесие".