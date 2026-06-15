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Дете е в тежко състояние след падане от тротинетка в Асеновград

Дете е в тежко състояние след падане от тротинетка в Асеновград

15 Юни, 2026 14:57 1 017 23

  • асеновград-
  • дете-
  • тротинетка

То е изгубило контрол при преминаване през неравен участък

Дете е в тежко състояние след падане от тротинетка в Асеновград - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Малолетно дете е настанено в болница с опасни травми след тежък инцидент с електрическа тротинетка в Асеновград, съобщи БТА.

Сигналът за произшествието е постъпил в Районното управление около 22,40 часа в петък вечерта. По първоначални данни детето е изгубило контрол над управляваната от него тротинетка при преминаване през неравен участък от пътя.

Според разследващите една от вероятните причини за инцидента е несъобразената скорост, с която се е движело превозното средство. След падането детето е получило тежки наранявания и е било транспортирано по спешност в лечебно заведение.

Състоянието му е критично. По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава за изясняване на всички обстоятелства около инцидента.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    26 3 Отговор
    Поредният случай на безхаберие от РОДИТЕЛИ и ДЪРЖАВА❗

    14:59 15.06.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    23 2 Отговор
    🚓22.40 часа🤔

    15:00 15.06.2026

  • 3 оня с коня

    42 0 Отговор
    Малолетно.
    22.40ч.
    Ел тротинетка.
    Родители нещо??????

    15:01 15.06.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    19 2 Отговор
    Малолетно дете ❗

    15:01 15.06.2026

  • 5 Механик

    27 3 Отговор
    22;40. Бъдещ малък любител на "мъжките забавления" се разбива като дамаджана. Родителите му през това време гледат фермата и чакат малкия да им доведе зет. Клуба на богатите е така.щ
    Прайд, майка и да не ти пука.

    15:09 15.06.2026

  • 6 биолог

    7 10 Отговор
    естествен отбор в действие. дано пукне малкото келеме.

    Коментиран от #8

    15:15 15.06.2026

  • 7 Исторически парк

    18 1 Отговор
    Родителите-убийци на всички деца с тротинетки в затвора!

    15:26 15.06.2026

  • 8 Българин

    2 4 Отговор

    До коментар #6 от "биолог":

    Дано и твоето

    15:27 15.06.2026

  • 9 Забрана за всякакви

    14 4 Отговор
    тротинетки и др. подобни с двигател. Тротинетки само крачни

    Коментиран от #14

    15:29 15.06.2026

  • 10 Бургазлията

    12 3 Отговор
    Забрана на тротинетки = живи и здрави хора

    Коментиран от #12, #19

    15:34 15.06.2026

  • 11 Емили от парада

    13 1 Отговор
    По-големите тротинетки вдигат над 100, а пишлеменцата нито знаят правилата за движение, нито ги спазват. 30-40 км/ч са достатъчни да се пребиеш като куче.

    15:40 15.06.2026

  • 12 Нека да пиша

    4 10 Отговор

    До коментар #10 от "Бургазлията":

    Никаква забрана . Това че не можеш да си позволиш ,качествена ,си е твой проблем.

    Коментиран от #15, #17

    15:40 15.06.2026

  • 13 Без име

    10 0 Отговор
    Сега родителите-дебили търсят виновен.

    15:41 15.06.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 2 Отговор

    До коментар #9 от "Забрана за всякакви":

    Може да не ги забраняват, но това са си МПС❗
    Стига да ги приравнят на мотоциклетите-
    категория "М" или "А" в зависимост от мощността❗

    15:43 15.06.2026

  • 15 ха, ха, ха...

    12 1 Отговор

    До коментар #12 от "Нека да пиша":

    С качествените по качествено ли се катастрофира?

    Коментиран от #16

    15:44 15.06.2026

  • 16 Нека да пиша

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "ха, ха, ха...":

    Не ,и е важно правилата.

    15:46 15.06.2026

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 1 Отговор

    До коментар #12 от "Нека да пиша":

    Нека ти отговоря:
    Качеството няма значение!
    От значение е познанията по елементарна физика❗
    Диаметърът на колелцата е толкова малък,
    че удар в камъче от 2-3 см е равносилен на удар с мотор в бордюр на тротоара ❗
    И не забравяй да прибавиш, че
    Центърът на тежестта е много над оста на колелото❗
    А какво е значението на това, няма място и време да разяснявам❗

    Коментиран от #20

    15:47 15.06.2026

  • 18 Бачо

    6 0 Отговор
    И къде са родителите,в почти 23 часа навън и хвърчи по пътя,ами няма съжаление

    15:51 15.06.2026

  • 19 Исторически парк

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Бургазлията":

    Деца аз хора на тротинетки не съм виждал, освен гейпарадчиците

    15:56 15.06.2026

  • 20 Нека да пиша

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Пълни глупости ,но си ги пиши колкото си искаш. В България улиците не са направени за тротинетки ,а колелетата ?.,колко също са пострадали ?

    Коментиран от #22, #23

    16:01 15.06.2026

  • 21 Айде сега като се пооправи

    1 0 Отговор
    дИтьето му купете нещо пистово около 1000-1500 кубика, да не се мъчи след падането...........

    16:12 15.06.2026

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Нека да пиша":

    Добре ти се получи:
    "Нека да пиша...
    Пълни глупости🤔👏

    16:22 15.06.2026

  • 23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Нека да пиша":

    Да, улиците не са направени за велосипеди❗
    Те и тротоарите не са направени за велосипедисти над 12 години, ама я колко велосиПЕДАЛИсти карат там❗ Че много от тях дори не знаят, че това е забранено със закон❗
    А за значението на диаметъра на колелото и центъра на тежестта , явно няма смисъл да ти се обяснява ❗

    16:26 15.06.2026

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