Дете е в тежко състояние след падане от тротинетка в Асеновград

Малолетно дете е настанено в болница с опасни травми след тежък инцидент с електрическа тротинетка в Асеновград, съобщи БТА.
Сигналът за произшествието е постъпил в Районното управление около 22,40 часа в петък вечерта. По първоначални данни детето е изгубило контрол над управляваната от него тротинетка при преминаване през неравен участък от пътя.
Според разследващите една от вероятните причини за инцидента е несъобразената скорост, с която се е движело превозното средство. След падането детето е получило тежки наранявания и е било транспортирано по спешност в лечебно заведение.
Състоянието му е критично. По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава за изясняване на всички обстоятелства около инцидента.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
14:59 15.06.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
15:00 15.06.2026
3 оня с коня
22.40ч.
Ел тротинетка.
Родители нещо??????
15:01 15.06.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
15:01 15.06.2026
5 Механик
Прайд, майка и да не ти пука.
15:09 15.06.2026
6 биолог
Коментиран от #8
15:15 15.06.2026
7 Исторически парк
15:26 15.06.2026
8 Българин
До коментар #6 от "биолог":Дано и твоето
15:27 15.06.2026
9 Забрана за всякакви
Коментиран от #14
15:29 15.06.2026
10 Бургазлията
Коментиран от #12, #19
15:34 15.06.2026
11 Емили от парада
15:40 15.06.2026
12 Нека да пиша
До коментар #10 от "Бургазлията":Никаква забрана . Това че не можеш да си позволиш ,качествена ,си е твой проблем.
Коментиран от #15, #17
15:40 15.06.2026
13 Без име
15:41 15.06.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #9 от "Забрана за всякакви":Може да не ги забраняват, но това са си МПС❗
Стига да ги приравнят на мотоциклетите-
категория "М" или "А" в зависимост от мощността❗
15:43 15.06.2026
15 ха, ха, ха...
До коментар #12 от "Нека да пиша":С качествените по качествено ли се катастрофира?
Коментиран от #16
15:44 15.06.2026
16 Нека да пиша
До коментар #15 от "ха, ха, ха...":Не ,и е важно правилата.
15:46 15.06.2026
17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #12 от "Нека да пиша":Нека ти отговоря:
Качеството няма значение!
От значение е познанията по елементарна физика❗
Диаметърът на колелцата е толкова малък,
че удар в камъче от 2-3 см е равносилен на удар с мотор в бордюр на тротоара ❗
И не забравяй да прибавиш, че
Центърът на тежестта е много над оста на колелото❗
А какво е значението на това, няма място и време да разяснявам❗
Коментиран от #20
15:47 15.06.2026
18 Бачо
15:51 15.06.2026
19 Исторически парк
До коментар #10 от "Бургазлията":Деца аз хора на тротинетки не съм виждал, освен гейпарадчиците
15:56 15.06.2026
20 Нека да пиша
До коментар #17 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Пълни глупости ,но си ги пиши колкото си искаш. В България улиците не са направени за тротинетки ,а колелетата ?.,колко също са пострадали ?
Коментиран от #22, #23
16:01 15.06.2026
21 Айде сега като се пооправи
16:12 15.06.2026
22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #20 от "Нека да пиша":Добре ти се получи:
"Нека да пиша...
Пълни глупости🤔👏
16:22 15.06.2026
23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #20 от "Нека да пиша":Да, улиците не са направени за велосипеди❗
Те и тротоарите не са направени за велосипедисти над 12 години, ама я колко велосиПЕДАЛИсти карат там❗ Че много от тях дори не знаят, че това е забранено със закон❗
А за значението на диаметъра на колелото и центъра на тежестта , явно няма смисъл да ти се обяснява ❗
16:26 15.06.2026