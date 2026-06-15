На 15 юни 2026 г. приключи плановият годишен ремонт на пети блок на АЕЦ „Козлодуй”.

След извършена проверка и положителна оценка от страна на Агенцията за ядрено регулиране блокът беше включен в националната електроенергийна система в 11 часа и 49 минути.

В рамките на престоя, започнал на 9 май 2026 г., успешно бяха изпълнени всички планирани дейности по ремонт на оборудването и техническо обслужване на системите и съоръженията. Реализирани бяха и заложените мерки, насочени към дългосрочната експлоатация на блока и поддържането на високо ниво на безопасност. По време на ремонта за трети път в реактора бяха заредени касети тип RWFA, произведени от Уестингхаус.

Поетапният преход към ново ядрено гориво започна през пролетта на 2024 г., а България е първата страна в Европейския съюз, успешно прилагаща програма за диверсификация на ядреното гориво за реактор тип ВВЕР-1000. Това постижение на АЕЦ „Козлодуй” е високо оценено от международните организации в сферата на ядрената енергетика.

В съответствие с технологичния регламент натоварването на блока се извършва поетапно.