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Приключи плановият годишен ремонт на Пети блок на АЕЦ „Козлодуй”

Приключи плановият годишен ремонт на Пети блок на АЕЦ „Козлодуй”

15 Юни, 2026 14:49 635 11

  • аец козлодуй-
  • ремонт-
  • завършен

Успешно бяха изпълнени всички планирани дейности по ремонт на оборудването и техническо обслужване на системите и съоръженията

Приключи плановият годишен ремонт на Пети блок на АЕЦ „Козлодуй” - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 15 юни 2026 г. приключи плановият годишен ремонт на пети блок на АЕЦ „Козлодуй”.

След извършена проверка и положителна оценка от страна на Агенцията за ядрено регулиране блокът беше включен в националната електроенергийна система в 11 часа и 49 минути.

В рамките на престоя, започнал на 9 май 2026 г., успешно бяха изпълнени всички планирани дейности по ремонт на оборудването и техническо обслужване на системите и съоръженията. Реализирани бяха и заложените мерки, насочени към дългосрочната експлоатация на блока и поддържането на високо ниво на безопасност. По време на ремонта за трети път в реактора бяха заредени касети тип RWFA, произведени от Уестингхаус.

Поетапният преход към ново ядрено гориво започна през пролетта на 2024 г., а България е първата страна в Европейския съюз, успешно прилагаща програма за диверсификация на ядреното гориво за реактор тип ВВЕР-1000. Това постижение на АЕЦ „Козлодуй” е високо оценено от международните организации в сферата на ядрената енергетика.

В съответствие с технологичния регламент натоварването на блока се извършва поетапно.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    2 0 Отговор
    Дидо не само, че не подаде оставка, но е и още по-амбициран отпреди.

    14:54 15.06.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор
    Плановият ГОДИШЕН ремонт
    или
    Годишният ПЛАНОВ ремонт🤔❓
    / за един ученик в пети клас питам/

    14:56 15.06.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор
    Дано няма два-три РЕМОНТА на РЕМОНТА,
    както при шести блок❗

    Коментиран от #6

    14:58 15.06.2026

  • 4 Сега намалете цените на тока

    6 0 Отговор
    Бойко го беше съсипал с американско гориво и части.

    15:13 15.06.2026

  • 5 От чужбина

    12 0 Отговор
    Въпроса е на каква себестойност излиза електричеството сега в сравнение от преди 2024-та година???
    Абе просто кажете на каква цена плащахте руското гориво и на каква цена плащате сегашното гориво? Също и колко енергия се добива от сегашното гориво и от предишното? За дълбочината на изгаряне питам.

    15:16 15.06.2026

  • 6 Мнение

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    България била първата от ЕС с гориво на Уестингхаус???
    Това е понеже страната ни е окупирана и управлявана от чужди марионетки! Само държава като нашата може да си прави експерименти с ядрената централа!

    Между другото знаете ли ,че уранът (огромна част) за горивото на Уестингхаус идва отново от Русия???

    Как паднахме толкова ниско?!
    Окупирани, окрадени, с изчезващо население и внесени бежанци, без бъдеще???!!!
    Народе???

    15:16 15.06.2026

  • 7 Добрин

    4 0 Отговор
    Кой ви каза, че с уестинхауското ядрено
    гориво ремонта е приключил? Тези с ядреното касетъчно гориво, не поддържат друга АЕЦ по света! Къде е отработеното?
    Сигурно е на Козяк, посолството!

    Коментиран от #9

    15:40 15.06.2026

  • 8 ПРИПОМНЯНЕ

    0 6 Отговор
    ВВЕР-1000, макар и модернизиран и сертифициран си остава един анахронизъм от 70-те години на миналия век . Този тип реактор се спира за да се презареди.Те са остаряли още при създаването си като технология, но не е имало избор за нас. Реакторите по света отдавна са с непрекъснат цикъл на работа. Със същия успех можем в бъдеще да закупим и парни локомотиви „четвърто поколение”.

    Коментиран от #11

    15:42 15.06.2026

  • 9 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Добрин":

    Не е тайна, че всяка страна, с развита ядрена технология и енергетика, може да произведе какъвто си искате тип гориво за АЕЦ...стига добре да се плати на фирмата производител.

    15:45 15.06.2026

  • 10 Баламата

    1 0 Отговор
    С руски части ли е или отремонтирани от Сулю- заварчика от Койнаре

    15:45 15.06.2026

  • 11 От чужбина

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "ПРИПОМНЯНЕ":

    Алооооу, да ти припомня, че това същото нещо си го пускал много пъти. Не разбра ли, че изобщо НЕ е вярно??? Реактори които могат да работят без да се спират за презареждане са РБМК, т.е чернобилските реактори. Тази възможност обаче не знам да е ползвана. Все пак в една АЕЦ съвсем НЕ е само реактора. Има още много техника и съоръжения които изискват спиране за ПЛАНОВ РЕМОНТ. Стига си писал глупости и заблуждавал хората. В момента тази технология на ВВЕР е най-разпространената, защото е най-приложима за граждански цели. Европа строи АЕЦ със същата технология но е под името EPR. Американския проект който искат да строят в Козлодуй е същата технология но под друго име. Това са коренно различни проекти, но технологията е една и съща - реактор с вода под налягане.

    15:59 15.06.2026

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