На 15 юни 2026 г. приключи плановият годишен ремонт на пети блок на АЕЦ „Козлодуй”.
След извършена проверка и положителна оценка от страна на Агенцията за ядрено регулиране блокът беше включен в националната електроенергийна система в 11 часа и 49 минути.
В рамките на престоя, започнал на 9 май 2026 г., успешно бяха изпълнени всички планирани дейности по ремонт на оборудването и техническо обслужване на системите и съоръженията. Реализирани бяха и заложените мерки, насочени към дългосрочната експлоатация на блока и поддържането на високо ниво на безопасност. По време на ремонта за трети път в реактора бяха заредени касети тип RWFA, произведени от Уестингхаус.
Поетапният преход към ново ядрено гориво започна през пролетта на 2024 г., а България е първата страна в Европейския съюз, успешно прилагаща програма за диверсификация на ядреното гориво за реактор тип ВВЕР-1000. Това постижение на АЕЦ „Козлодуй” е високо оценено от международните организации в сферата на ядрената енергетика.
В съответствие с технологичния регламент натоварването на блока се извършва поетапно.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
14:54 15.06.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
или
Годишният ПЛАНОВ ремонт🤔❓
/ за един ученик в пети клас питам/
14:56 15.06.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
както при шести блок❗
Коментиран от #6
14:58 15.06.2026
4 Сега намалете цените на тока
15:13 15.06.2026
5 От чужбина
Абе просто кажете на каква цена плащахте руското гориво и на каква цена плащате сегашното гориво? Също и колко енергия се добива от сегашното гориво и от предишното? За дълбочината на изгаряне питам.
15:16 15.06.2026
6 Мнение
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":България била първата от ЕС с гориво на Уестингхаус???
Това е понеже страната ни е окупирана и управлявана от чужди марионетки! Само държава като нашата може да си прави експерименти с ядрената централа!
Между другото знаете ли ,че уранът (огромна част) за горивото на Уестингхаус идва отново от Русия???
Как паднахме толкова ниско?!
Окупирани, окрадени, с изчезващо население и внесени бежанци, без бъдеще???!!!
Народе???
15:16 15.06.2026
7 Добрин
гориво ремонта е приключил? Тези с ядреното касетъчно гориво, не поддържат друга АЕЦ по света! Къде е отработеното?
Сигурно е на Козяк, посолството!
Коментиран от #9
15:40 15.06.2026
8 ПРИПОМНЯНЕ
Коментиран от #11
15:42 15.06.2026
9 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #7 от "Добрин":Не е тайна, че всяка страна, с развита ядрена технология и енергетика, може да произведе какъвто си искате тип гориво за АЕЦ...стига добре да се плати на фирмата производител.
15:45 15.06.2026
10 Баламата
15:45 15.06.2026
11 От чужбина
До коментар #8 от "ПРИПОМНЯНЕ":Алооооу, да ти припомня, че това същото нещо си го пускал много пъти. Не разбра ли, че изобщо НЕ е вярно??? Реактори които могат да работят без да се спират за презареждане са РБМК, т.е чернобилските реактори. Тази възможност обаче не знам да е ползвана. Все пак в една АЕЦ съвсем НЕ е само реактора. Има още много техника и съоръжения които изискват спиране за ПЛАНОВ РЕМОНТ. Стига си писал глупости и заблуждавал хората. В момента тази технология на ВВЕР е най-разпространената, защото е най-приложима за граждански цели. Европа строи АЕЦ със същата технология но е под името EPR. Американския проект който искат да строят в Козлодуй е същата технология но под друго име. Това са коренно различни проекти, но технологията е една и съща - реактор с вода под налягане.
15:59 15.06.2026