Заедно срещу Тръмп! Си Дзинпин иска по-силни връзки с Европа

14 Април, 2026 15:39 757 9

Премиерът на Испания отдавна се застъпва за по-силни връзки с Китай и удвои тези призиви след преизбирането на Тръмп, настоявайки, че ЕС трябва да търси други глобални партньори

"Нека изградим по-силна връзка между Китай и Европейския съюз". Това заяви китайският президент Си Дзинпин, който се срещна с испанския премиер Педро Санчес в Пекин, предаде "Политико".

"Ако тези сили се разбират и си сътрудничат, това ще е от полза за техните общества и ще допринесе за стабилността, мира и просперитета на света в този деликатен международен климат", подчерта китайският президент.

Той посочи Санчес за ключов посредник между Пекин и Брюксел и заяви, че на фона на сложните глобални отношения Испания и Китай са работили за изграждане на тесни връзки, които "допринасят за стабилността" на по-широките отношения на страната му с ЕС.

Си Дзинпин похвали Испания за това, че е страна, която действа "с морална почтеност", като изказването му се отнасяше до сблъсъка между президента на САЩ Доналд Тръмп и Санчес, който отказа да подкрепи външната политика на Вашингтон и войната с Иран.

Той добави, че както Мадрид, така и Пекин са "на правилната страна на историята" и с испанския премиер са се ангажирали да работят, за да "отхвърлят завръщането на света към закона на джунглата" и "съвместно да защитават истинския мултилатерализъм".

Срещата между Си и Санчес се проведе преди държавен банкет в чест на испанския лидер, който е на четвъртото си посещение в Пекин. Премиерът на Испания отдавна се застъпва за по-силни връзки с Китай и удвои тези призиви след преизбирането на Тръмп, настоявайки, че ЕС трябва да търси други глобални партньори, тъй като трансатлантическите отношения изглежда се влошават.

Тези ходове не останаха незабелязани във Вашингтон. След пътуването на Санчес до Пекин миналата година, министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви, че опитите на Испания да изгради по-тесни търговски отношения с Китай са подобни на "прерязване на собственото си гърло".

Санчес изглежда не се е повлиял от предупрежденията на администрацията на Тръмп. По време на днешната среща в Пекин той отново защити "отношенията между ЕС и Китай, основани на доверие, диалог и стабилност" и крайната цел за "многополюсен ред, изграден от уважение и прагматизъм".

Брюксел все повече подкрепя стратегията на Санчес. На форума "European Pulse" на POLITICO в Барселона миналата седмица, вицепрезидентът на Европейската комисия и комисар по индустриалната стратегия Стефан Сежурне заяви, че ЕС се нуждае от китайски инвестиции и посъветва да не се следва изолационистката позиция на САЩ спрямо Пекин.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 2234

    0 3 Отговор
    Комунистите се сближават.

    Коментиран от #8

    15:45 14.04.2026

  • 2 Си Дзинпин иска по-силни

    3 3 Отговор
    купувачи на челеменски боклуци и повече китайци в Европа

    наивни смешници
    бай дончо пък се уплаши че китай ще ги цица още

    15:46 14.04.2026

  • 3 българина

    5 1 Отговор
    ами сащ гледат на европа като на колония, както тя е гледала на сащ преди 250 г. Въпросът е до кога, няма да продължи още дълго докато някой първи не затвори американска база

    15:47 14.04.2026

  • 4 Герги

    2 4 Отговор
    Хубаво го каза Си но защото същото не го каза и когато Русия нападна Украйна...ама тогава мълчеше като бит г..

    15:48 14.04.2026

  • 5 К0ренни българи

    0 3 Отговор
    Коментиран от #9

    15:49 14.04.2026

  • 6 осраински

    4 1 Отговор
    Западът наложи санкции на Иран за 47 години – и всичко беше наред. След това самият Запад се озова под „санкции“ за пет седмици – и вече не може да се справи.

    15:49 14.04.2026

  • 7 чичо си дойде на нашия

    0 0 Отговор
    Ааааа, добре. Ще ходим да бием Тръмп? И що?

    15:49 14.04.2026

  • 8 Руснаков

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "2234":

    Има комунисти и.....комунисти...Примерно тези левите от Испания нямат нищо общо с тези от България преди 10ти...ако че са комунисти...

    15:50 14.04.2026

  • 9 осраински

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "К0ренни българи":

    пед,рунГел

    15:51 14.04.2026

