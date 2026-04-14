Заедно срещу Тръмп! Си Дзинпин иска по-силни връзки с Европа

"Нека изградим по-силна връзка между Китай и Европейския съюз". Това заяви китайският президент Си Дзинпин, който се срещна с испанския премиер Педро Санчес в Пекин, предаде "Политико".

"Ако тези сили се разбират и си сътрудничат, това ще е от полза за техните общества и ще допринесе за стабилността, мира и просперитета на света в този деликатен международен климат", подчерта китайският президент.

Той посочи Санчес за ключов посредник между Пекин и Брюксел и заяви, че на фона на сложните глобални отношения Испания и Китай са работили за изграждане на тесни връзки, които "допринасят за стабилността" на по-широките отношения на страната му с ЕС.

Си Дзинпин похвали Испания за това, че е страна, която действа "с морална почтеност", като изказването му се отнасяше до сблъсъка между президента на САЩ Доналд Тръмп и Санчес, който отказа да подкрепи външната политика на Вашингтон и войната с Иран.

Той добави, че както Мадрид, така и Пекин са "на правилната страна на историята" и с испанския премиер са се ангажирали да работят, за да "отхвърлят завръщането на света към закона на джунглата" и "съвместно да защитават истинския мултилатерализъм".

Срещата между Си и Санчес се проведе преди държавен банкет в чест на испанския лидер, който е на четвъртото си посещение в Пекин. Премиерът на Испания отдавна се застъпва за по-силни връзки с Китай и удвои тези призиви след преизбирането на Тръмп, настоявайки, че ЕС трябва да търси други глобални партньори, тъй като трансатлантическите отношения изглежда се влошават.

Тези ходове не останаха незабелязани във Вашингтон. След пътуването на Санчес до Пекин миналата година, министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви, че опитите на Испания да изгради по-тесни търговски отношения с Китай са подобни на "прерязване на собственото си гърло".

Санчес изглежда не се е повлиял от предупрежденията на администрацията на Тръмп. По време на днешната среща в Пекин той отново защити "отношенията между ЕС и Китай, основани на доверие, диалог и стабилност" и крайната цел за "многополюсен ред, изграден от уважение и прагматизъм".

Брюксел все повече подкрепя стратегията на Санчес. На форума "European Pulse" на POLITICO в Барселона миналата седмица, вицепрезидентът на Европейската комисия и комисар по индустриалната стратегия Стефан Сежурне заяви, че ЕС се нуждае от китайски инвестиции и посъветва да не се следва изолационистката позиция на САЩ спрямо Пекин.